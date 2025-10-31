11 Alternatif Terbaik Teambook untuk Penjadwalan Sumber Daya yang Lebih Cerdas

Pernahkah Anda mencoba merencanakan proyek tanpa gambaran yang jelas tentang siapa yang tersedia dan kapan? Itu adalah resep untuk keterlambatan, kelelahan, dan peluang yang terlewatkan. Faktanya, 41% manajer sumber daya mengatakan bahwa kurangnya visibilitas terhadap kapasitas tim adalah salah satu tantangan terbesar mereka.

Alat seperti Teambook bertujuan untuk mengatasi hal ini. Namun, banyak tim menemukan diri mereka berjuang dengan antarmuka yang rumit, integrasi yang terbatas, atau harga yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Baik Anda sedang mengelola jadwal klien, alokasi sumber daya internal, atau ketergantungan antar tim, Anda membutuhkan alat yang memberikan kendali dan kejelasan. Alat yang membuat perencanaan sumber daya menjadi intuitif, bukan tugas tambahan yang harus dikelola.

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui alternatif terbaik Teambook—alat yang dirancang untuk tim modern yang membutuhkan visibilitas real-time, penjadwalan fleksibel, dan perencanaan proyek yang sesuai dengan cara kerja mereka.

Alternatif Terbaik Teambook dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara opsi alternatif Teambook terbaik untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan beberapa fitur kunci (seperti kolaborasi real-time dan tampilan proyek), harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Manajemen kerja all-in-one dengan penjadwalan fleksibel, perencanaan sumber daya, kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi, dan otomatisasi. Pandang beban kerja & jadwal, bidang kustom, pelacakan waktu bawaan, templat penjadwalan, lebih dari 1.000 integrasi. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Visibilitas real-time terhadap penggunaan sumber daya, kapasitas, dan margin. Alokasi seret dan lepas, pencocokan keterampilan, pelacakan anggaran dan tarif, pelacakan waktu bawaan, pengelolaan cuti. Paket berbayar mulai dari $8,50 per bulan per pengguna. G2 4.3/5 Capterra 4.5/5 Resource Guru Penjadwalan yang ramah pengguna dengan pengelolaan cuti dan konflik jadwal. Kalender bersama, deteksi konflik, pelacakan cuti, email jadwal harian, laporan pemanfaatan. Paket berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna G2 4.6/5 Capterra 4.7/5 Calendly Otomatisasi penjadwalan klien dan mengurangi komunikasi bolak-balik. Tautan pemesanan real-time, pengingat otomatis, rapat bergilir dan kolektif, lebih dari 100 integrasi, pengumpulan pembayaran. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. G2 4.7/5 Capterra 4.7/5 Kerja Sama Tim Mengelola pekerjaan klien dengan fitur penagihan bawaan dan pelacakan penggunaan. Perencana Beban Kerja, jam kerja yang dapat ditagih, komunikasi klien terpusat, otomatisasi tugas, dasbor kustom. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $13,99 per bulan per pengguna. G2 4.4/5 Capterra 4.5/5 Wrike Memperluas tim proyek lintas fungsi Alur kerja kustom, formulir permintaan untuk sumber daya lain, penjadwalan sumber daya, analitik real-time, tampilan multi, lebih dari 400 integrasi. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $39 per bulan per pengguna. G2 4.2/5 Capterra 4.3/5 Trello Pelacakan tugas visual yang sederhana Papan Kanban, daftar periksa & tanggal jatuh tempo, otomatisasi Butler, Power-Ups, tampilan Kalender & Garis Waktu Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna G2 4.4/5 Capterra 4.5/5 Deputy Penjadwalan shift dan manajemen tenaga kerja Jadwal berdasarkan permintaan, pertukaran shift mobile, peringatan kepatuhan, jam kerja GPS, integrasi penggajian/POS. Paket berbayar mulai dari $4,50 per bulan per pengguna. G2 4.6/5 Capterra 4.6/5 Clockify Pelacakan waktu yang sederhana di seluruh proyek dan tim Pengatur waktu manual dan otomatis, penandaan klien/tugas, dasbor, laporan bermerk, lebih dari 80 integrasi. Paket berbayar mulai dari $5,49 per bulan per pengguna. G2 4.5/5 Capterra 4.8/5 Keka Pengelolaan sumber daya dan waktu yang berfokus pada HR Pendaftaran biometrik dan mobile, sinkronisasi cuti dan penggajian, lembar waktu proyek, OKR dan penilaian, alur kerja HR yang terintegrasi. Paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna G2 4.5/5 Capterra 4.4/5 Hub Planner Perencanaan sumber daya canggih dan visibilitas Peta panas & ketersediaan, lembar waktu terintegrasi, peramalan real-time, pencocokan keterampilan, pelacakan anggaran Paket berbayar mulai dari $7 per bulan per pengguna G2 4.2/5 Capterra 4.2/5

📖 Baca Juga: Template Pelacakan Waktu Proyek Gratis untuk Manajemen Waktu

Mengapa Memilih Alternatif Teambook?

Teambook mendapat pujian atas antarmuka yang bersih, proses onboarding yang mudah, dan penjadwalan visual. Namun, bahkan pengguna setianya telah mengutarakan kekhawatiran yang berulang: terlalu sempit fokusnya.

Alat yang tidak menyediakan manajemen sumber daya end-to-end seringkali terbukti tidak memadai bagi manajer proyek dan pemimpin operasional yang terus-menerus berpindah antara proyek-proyek yang berbeda. Hal ini berkontribusi pada penyebaran pekerjaan yang berlebihan, menguras waktu dan energi.

Hal ini dicatat dalam ulasan Capterra:

Cakupan Teambook masih cukup terbatas. Kami berharap Teambook dapat diperluas menjadi solusi PSA yang lengkap

Jadi, jika Anda sedang mencari alternatif Teambook, Anda mungkin menghadapi salah satu atau lebih dari tantangan berikut:

Cakupan terbatas di luar penjadwalan sumber daya dasar dan perencanaan visual.

Kekurangan fitur terintegrasi seperti pelaporan, pelacakan waktu, atau alur kerja manajemen proyek yang canggih.

Pengalaman mobile yang membuat sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas saat bepergian.

Masalah pembaruan dan sinkronisasi menyebabkan ketidakcocokan dengan sistem internal atau alat pihak ketiga.

Harga yang terasa mahal bagi tim kecil yang membutuhkan fleksibilitas lebih dan batasan yang lebih sedikit.

11 Alternatif Terbaik Teambook yang Dapat Digunakan

Apakah Anda mencari alat perencanaan sumber daya yang melampaui penjadwalan sederhana?

Kami telah mengumpulkan 11 alternatif Teambook terbaik yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang lebih mendalam.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen kerja all-in-one yang didukung AI dengan penjadwalan fleksibel, perencanaan sumber daya, dan otomatisasi)

Berbeda dengan Teambook yang hanya berfokus pada penjadwalan sumber daya, ClickUp adalah platform manajemen HR berbasis AI all-in-one yang menggabungkan manajemen sumber daya, perencanaan proyek, dan pelacakan waktu dalam ruang kerja yang fleksibel dan sepenuhnya dapat disesuaikan.

Sebagai Converged AI Workspace, ini benar-benar satu-satunya aplikasi kerja yang dibutuhkan tim HR. Mari lihat bagaimana cara kerjanya.

Visualisasikan kapasitas tim dengan ClickUp Views

Dengan cepat menyeimbangkan beban kerja dengan memvisualisasikan kapasitas tim menggunakan ClickUp Workload dan Timeline Views

Bagi manajer proyek dengan sumber daya terbatas, tantangan terbesar adalah memahami siapa yang melakukan apa dan kapan. ClickUp mengatasi hal ini dengan alat perencanaan sumber daya seperti ClickUp Workload dan ClickUp Timeline Views yang menampilkan kapasitas tim secara real-time.

Misalkan tim desain Anda memiliki jadwal penuh untuk minggu ini. Tampilan Beban Kerja ClickUp menggunakan indikator merah-kuning-hijau yang sederhana untuk membantu Anda mengidentifikasi beban kerja berlebihan dengan sekilas.

Anda dapat mengelompokkan berdasarkan penugas, menyesuaikan jadwal secara langsung, dan memperbesar tampilan untuk melihat ketersediaan harian. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menyeimbangkan kembali pekerjaan sebelum kelelahan terjadi.

💡 Tips Pro: Untuk meningkatkan perencanaan proyek dan individu Anda ke level berikutnya, coba ClickUp Calendar. Aplikasi ini secara otomatis menjadwalkan hari Anda berdasarkan prioritas, rapat, dan ketersediaan—sehingga Anda tidak perlu bingung menentukan tugas selanjutnya. Bahkan, aplikasi ini terintegrasi dengan Google dan Outlook untuk menyimpan semua informasi di satu tempat.

Tetapkan peran dan ketersediaan dengan ClickUp Custom Fields

Filter anggota tim berdasarkan keahlian, peran, atau ketersediaan untuk menugaskan orang yang tepat setiap kali dengan ClickUp Custom Fields

Perlu menugaskan proyek berdasarkan peran tim atau ketersediaan? Di situlah ClickUp Custom Fields unggul. Tambahkan bidang seperti departemen, lokasi, atau keahlian, dan filter sumber daya sesuai kebutuhan.

📌 Contoh: Misalkan Anda akan mengelola klien korporat baru minggu depan. Anda membutuhkan anggota tim dari tim Solusi yang pernah bekerja dengan akun serupa, tidak sedang sibuk, dan tersedia dari Rabu hingga Jumat. Dengan menyaring Bidang Kustom seperti departemen, jenis klien, dan ketersediaan, Anda dapat langsung menemukan rekan tim yang tepat.

Lacak jam kerja dan tetap dalam anggaran dengan Fitur Pelacakan Waktu ClickUp

Lacak waktu hingga tingkat tugas dan tandai kelebihan anggaran sebelum menjadi masalah dengan ClickUp Time Tracking

Bagi tim yang membebankan biaya per jam atau memerlukan jejak audit, fitur Pelacakan Waktu Proyek dan perkiraan waktu ClickUp adalah solusi yang tepat. Perkirakan berapa lama suatu tugas akan memakan waktu, lacak waktu yang sebenarnya dihabiskan, dan identifikasi kelebihan waktu sejak dini. Dan jika tim Anda menggunakan alat seperti Harvest atau Toggl, ClickUp juga terintegrasi dengan mereka.

💡 Tips Pro: ClickUp juga mendukung label dan catatan dalam entri waktu—sehingga tim Anda dapat mencatat dengan tepat apa yang mereka kerjakan, hingga detail tugas. Tidak perlu lagi menebak apa arti "3 jam—Admin" sebenarnya.

Gunakan ClickUp AI untuk mengoptimalkan semua proses kerja Anda.

ClickUp Brain menghadirkan kemampuan AI canggih langsung ke dalam alur kerja Anda. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menghasilkan konten, merangkum informasi, dan mendapatkan jawaban instan dari ruang kerja Anda—semua dalam satu tempat.

Ini berarti Anda menghabiskan lebih sedikit waktu berpindah antar alat dan lebih banyak waktu fokus pada hal yang penting. Fitur AI membantu memperlancar komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan memastikan Anda selalu memiliki informasi yang dibutuhkan di ujung jari. Cukup sebutkan Brain di ClickUp Chat, Tugas, komentar, atau di mana pun, dan Anda akan mendapatkan konteks lengkap dari ekosistem kerja terhubung Anda.

Analisis diagram lingkaran (dan lebih banyak lagi) dari Dashboard ClickUp menggunakan ClickUp Brain

Bangun proses yang dapat diulang dengan templat ClickUp

Menjadwalkan jadwal tim dari awal setiap minggu bisa sangat melelahkan. ClickUp menyediakan templat perencanaan sumber daya yang mempercepat proses berulang.

Misalnya, jika Anda ingin mengetahui siapa yang tersedia, siapa yang kelebihan beban, dan di mana celah keterampilan Anda, Template Manajemen Sumber Daya People dari ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang tenaga kerja Anda sehingga Anda dapat:

Pantau beban kerja karyawan di seluruh proyek.

Optimalkan alokasi sumber daya dan hindari kelelahan.

Visualisasikan jadwal dan tenggat waktu di satu tempat

Dapatkan templat gratis Kelola tugas dan sumber daya manusia dengan bandwidth terbatas di proyek-proyek yang bergerak cepat menggunakan Template Manajemen Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia oleh ClickUp.

Namun, jika Anda kesulitan memastikan semua orang melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, Template Jadwal Tim ClickUp membantu Anda menyelaraskan tugas tim dengan ketersediaan kalender dunia nyata.

🎥 Berikut ini video berguna tentang perencanaan kapasitas dengan ClickUp:

Kurangi beban administrasi dengan integrasi ClickUp

Sinkronkan kalender, otomatiskan pembaruan, dan jaga agar alat favorit Anda tetap terhubung dalam satu ruang kerja dengan ClickUp Integrations

Bagi tim yang sudah mengelola kalender atau jumlah karyawan di alat eksternal, Anda dapat mengandalkan integrasi ClickUp. Anda dapat menyinkronkan tugas dengan Google Calendar, terhubung dengan perangkat lunak HR seperti Hubstaff, Time Doctor, atau Zoho People melalui Zoho Flow, dan mengintegrasikan dengan lebih dari 1.000 alat lain untuk mengurangi pembaruan manual di berbagai platform.

Fitur terbaik ClickUp

Visualisasikan kapasitas tim dengan tampilan Beban Kerja dan Garis Waktu untuk menyeimbangkan beban kerja dan memenuhi tenggat waktu.

Tetapkan peran dan lacak ketersediaan menggunakan Bidang Kustom seperti departemen, keterampilan, dan lokasi.

Lacak jam kerja yang dapat ditagih dengan fitur pelacakan waktu bawaan dan perkiraan waktu untuk pelaporan yang akurat.

Gunakan templat penjadwalan tim seperti Templat Manajemen Sumber Daya dan Templat Jadwal Tim untuk mempermudah perencanaan proyek

Sinkronkan tugas dengan Google Calendar, terhubung dengan perangkat lunak HR seperti Hubstaff, Time Doctor, atau Zoho People melalui Zoho Flow, dan integrasikan dengan lebih dari 1.000 alat.

Batasan ClickUp

Fitur yang kaya memerlukan kurva pembelajaran bagi pengguna baru.

Aplikasi seluler tidak sepenuhnya setara dengan versi desktop.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini menyoroti:

Clickup menawarkan berbagai alat mulai dari manajemen tugas dan pelacakan waktu hingga penetapan tujuan, menjadikannya sumber daya yang fleksibel untuk berbagai alur kerja dan ukuran tim. Lembar waktu dan dasbor yang dapat disesuaikan sangat berguna untuk melihat kemajuan tugas secara sekilas dan mendapatkan gambaran umum tentang kemajuan harian setiap anggota tim.

💡 Bonus: Tingkatkan perencanaan sumber daya Anda ke level berikutnya dengan kecerdasan buatan (AI) dalam aplikasi desktop: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda—serta di web—untuk templat perencanaan sumber daya, jadwal, dan dokumen alokasi.

Talk to Text untuk mengajukan pertanyaan, memperbarui penugasan sumber daya, atau mengelola proses perencanaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, dari mana saja. Gunakanuntuk mengajukan pertanyaan, memperbarui penugasan sumber daya, atau mengelola proses perencanaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, dari mana saja.

Ganti puluhan alat AI yang terpisah dan manfaatkan model eksternal premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi siap pakai untuk perusahaan yang memberikan konteks dan kecerdasan dalam pengelolaan sumber daya Anda. Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

2. Float (Terbaik untuk visibilitas real-time terhadap penggunaan sumber daya, kapasitas, dan margin)

melalui Float

Keunggulan utama Float, yang membedakannya dari alat perencanaan proyek lainnya, adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan real-time yang membantu Anda tetap menguntungkan sambil mengelola kapasitas.

Dirancang untuk tim layanan profesional, platform ini memberikan manajer proyek kejelasan tentang alokasi sumber daya, dampak biaya, dan pemanfaatan tim tanpa perlu beralih antara spreadsheet keuangan dan alat penjadwalan.

Fitur terbaik Float

Lihat jadwal sumber daya secara real-time dengan alokasi seret dan lepas.

Sesuaikan orang dengan pekerjaan berdasarkan keterampilan, peran, dan ketersediaan.

Perkirakan dampak proyek terhadap margin dengan pelacakan anggaran dan tarif.

Bandingkan jam kerja yang direncanakan dengan jam kerja aktual menggunakan fitur pelacakan waktu bawaan.

Pantau cuti, liburan, dan batas kapasitas untuk menghindari overbooking.

Batasan Float

Jumlah integrasi bawaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan alat manajemen proyek yang lebih luas.

Kustomisasi antarmuka dan pelaporan lebih terbatas.

Mungkin memerlukan waktu bagi pengguna baru untuk mengadopsi seluruh fitur yang tersedia.

Harga fluktuatif

Starter : $8,50/bulan per pengguna

Pro : $14 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Float

G2 : 4.3/5 (1.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Float

Ulasan Capterra ini mencatat:

Float menyediakan platform luar biasa yang membantu kami menjadwalkan dan merencanakan tugas tim berdasarkan ketersediaan sumber daya kami. Platform ini memungkinkan kami untuk membagikan tugas di antara anggota tim dan menjadwalkan garis waktu tugas untuk memastikan waktu terkendali.

📮 ClickUp Insight: Sebagian besar pekerja pengetahuan masih bergantung pada email dan obrolan untuk tetap terhubung—tetapi hampir 60% waktu kerja terbuang hanya untuk berpindah-pindah antara alat dan mencari detail. ClickUp mengumpulkan semua pekerjaan, pesan, dan pembaruan Anda dalam satu ruang, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berpindah-pindah dan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang penting. Dengan ClickUp Chat, komunikasi tim menjadi lebih mudah berkat pesan real-time, berbagi file, dan kolaborasi yang terintegrasi langsung dalam ruang kerja Anda.

3. Resource Guru (Terbaik untuk penjadwalan yang ramah pengguna dengan pengelolaan cuti dan konflik jadwal)

melalui Resource Guru

Ketika jadwal proyek menjadi ketat, bahkan satu anggota tim yang terlalu sibuk dapat mengacaukan segalanya. Sebagian besar tim tidak memiliki pandangan yang jelas dan terpusat tentang siapa yang tersedia dan kapan, sehingga penundaan mendadak dan tenggat waktu yang terlewat menjadi hal yang umum.

Di situlah Resource Guru berperan. Aplikasi ini menyederhanakan penjadwalan dengan antarmuka seret dan lepas, pelacakan ketersediaan real-time, serta manajemen cuti dan konflik yang terintegrasi.

Fitur terbaik Resource Guru

Jadwalkan orang, ruang, dan peralatan dalam kalender bersama yang dapat diseret dan dilepas.

Gunakan manajemen konflik untuk mendeteksi dan mencegah alokasi berlebihan secara otomatis.

Lacak cuti, cuti sakit, dan libur dengan perencanaan cuti terintegrasi.

Kirim email jadwal harian untuk memastikan semua orang tetap sejalan dan bertanggung jawab.

Analisis pemanfaatan, jam kerja yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih, dan tren cuti.

Batasan Resource Guru

Fitur manajemen tugas dan kolaborasi yang terbatas

Lebih sedikit integrasi pihak ketiga dibandingkan dengan alat lain.

Tidak ada opsi komunikasi atau berbagi file bawaan.

Harga Resource Guru

Paket Grasshopper : $5 per bulan per pengguna

Blackbelt Plan : $8 per bulan per pengguna

Master Plan: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Resource Guru

G2 : 4.6/5 (390+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Resource Guru

Ulasan G2 ini berbagi:

Resource Guru membantu tim kami berkolaborasi dalam alokasi sumber daya, memudahkan kami menemukan cara terbaik untuk mendistribusikan beban kerja. Aplikasi ini menawarkan fleksibilitas dalam penjadwalan sumber daya manusia dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap kapasitas saat ini, sehingga kami dapat merencanakan dengan lebih efektif.

👀 Fakta Menarik: Kapal bajak laut memiliki sistem sumber daya yang demokratis. Harta rampasan dan tugas dibagikan berdasarkan kode ketat, di mana bahkan koki dan dokter kapal pun memiliki porsi yang telah disepakati sebelumnya.

4. Calendly (Terbaik untuk mengotomatisasi penjadwalan klien dan mengurangi komunikasi bolak-balik)

melalui Calendy

Menjadwalkan pertemuan dapat dengan cepat berubah menjadi permainan berbasis email. Jangan kita mulai membahas tantangan bekerja lintas tim, zona waktu, atau dengan klien yang sibuk. Masalahnya adalah semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadwalkan pertemuan, semakin besar kemungkinan pertemuan tersebut gagal.

Calendly memecahkan masalah ini dengan memungkinkan Anda membagikan tautan penjadwalan yang dipersonalisasi yang mencerminkan ketersediaan Anda secara real-time. Baik Anda mengelola panggilan penemuan, wawancara, atau tinjauan internal, Calendly mengotomatiskan konfirmasi, pengingat, dan sinkronisasi kalender.

Fitur terbaik Calendly

Bagikan tautan penjadwalan yang disesuaikan yang diperbarui secara real-time berdasarkan ketersediaan Anda.

Otomatiskan pengingat, tindak lanjut, dan konfirmasi untuk mengurangi ketidakhadiran.

Tawarkan jenis pertemuan round-robin, kolektif, atau satu lawan satu dengan rute lanjutan.

Integrasikan dengan alat seperti Google Calendar, Zoom, Salesforce, HubSpot, dan Marketo.

Kumpulkan pembayaran melalui Stripe atau PayPal sebelum mengonfirmasi janji temu.

Sematkan halaman pemesanan di situs web atau tanda tangan email untuk akses instan.

Batasan Calendly

Fitur rute lanjutan dan integrasi CRM hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas.

Pilihan penyesuaian terbatas untuk tata letak halaman pemesanan dan branding pada tingkatan yang lebih rendah.

Tidak ideal untuk kasus penggunaan penjadwalan sumber daya atau proyek yang kompleks.

Harga Calendly

Gratis : Selalu gratis

Standar : $12 per bulan per pengguna

Tim : $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $15.000/tahun

Ulasan dan penilaian Calendly

G2 : 4.7/5 (2.390+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Calendly

Ulasan Capterra ini menampilkan:

Calendly adalah pilihan pertama saya saat pertama kali membutuhkan alat penjadwalan; ini adalah hal pertama yang terlintas di benak saya saat merekomendasikan platform penjadwalan. Faktanya, integrasinya dengan perangkat lunak lain membuatnya menjadi solusi lengkap yang Anda butuhkan.

📖 Baca Juga: Masalah Penjadwalan Umum dan Cara Mengatasinya

🎥 Tonton: Cara menggunakan ClickUp untuk manajemen tenaga kerja di agensi

5. Teamwork (Terbaik untuk mengelola pekerjaan klien dengan fitur penagihan dan pelacakan penggunaan yang terintegrasi)

melalui Teamwork

Mengelola proyek klien seringkali berarti harus berpindah-pindah antara berbagai alat: satu untuk tugas, yang lain untuk pelacakan waktu, dan alat lain lagi untuk penagihan klien. Fragmentasi ini mengganggu produktivitas dan membuka peluang kesalahan saat keuntungan menjadi taruhannya.

Teamwork menyatukan semua itu dalam satu platform. Dirancang khusus untuk agensi, konsultan, dan tim layanan, perangkat lunak manajemen proyek gratis ini menggabungkan manajemen proyek, perencanaan sumber daya, dan visibilitas keuangan ke dalam satu platform.

Fitur terbaik untuk kerja tim

Lacak jam kerja yang dapat ditagih, keuntungan, dan pemanfaatan sumber daya dalam satu platform.

Gunakan Workload Planner untuk memprediksi kapasitas dan mengalokasikan pekerjaan secara adil.

Kelola semua komunikasi klien, file, dan persetujuan dalam ruang terpusat.

Otomatiskan pembuatan tugas, pembaruan, dan pengingat dengan TeamworkAI

Buat dasbor dan laporan kustom untuk anggaran, kinerja, dan pelacakan waktu.

Pilih dari lebih dari 50 templat proyek untuk segera memulai.

Batasan kerja tim

Kurva pembelajaran dapat cukup curam bagi pengguna baru yang belum familiar dengan platform manajemen proyek.

Antarmuka mungkin terasa padat atau membingungkan, dengan terlalu banyak fitur yang diaktifkan.

Aplikasi seluler ini kurang memiliki beberapa fitur dibandingkan dengan versi desktop.

Harga Teamwork

Gratis

Harga: $13,99 per bulan per pengguna

Grow: $25,99/bulan per pengguna

Skala: Harga kustom

Ulasan dan penilaian kerja tim

G2 : 4.4/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Teamwork

Ulasan G2 ini mengutip:

Teamwork memudahkan kami untuk membagi beban kerja di antara rekan kerja dengan visibilitas penuh terhadap kemajuan yang telah dicapai. Tugas-tugas ditugaskan, dilacak, dan diarsipkan dengan kemudahan penuh, artinya seluruh tim kami memiliki kesadaran terus-menerus tentang 'gambaran besar'.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik untuk Teamwork

👀 Fakta Menarik: Sebelum jam mekanik, lilin ditandai pada interval tertentu untuk mewakili satuan waktu. Saat lilin terbakar, lelehan lilin akan menunjukkan berlalunya waktu, menandakan kapan harus berdoa, beristirahat, atau melanjutkan pekerjaan.

6. Wrike (Terbaik untuk mengelola tim proyek lintas fungsi yang berkembang)

melalui Wrike

Satu tim menggunakan spreadsheet, tim lain mengandalkan email, dan tim ketiga kebingungan dengan catatan tempel. Saat organisasi Anda mulai berkembang, kekacauan pun ikut bertambah.

Namun, Anda tidak perlu khawatir dengan Wrike. Perangkat lunak penjadwalan sumber daya ini mengumpulkan semua orang dalam satu ruang kerja bersama dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, pelacakan waktu bawaan, dan penjadwalan sumber daya yang kuat. Untuk tim yang tersebar, sistem folder Wrike membantu mengorganisir pekerjaan berdasarkan departemen, klien, atau program.

Fitur terbaik Wrike

Bangun alur kerja yang dapat disesuaikan dengan ketergantungan tugas dan otomatisasi alur kerja

Gunakan formulir permintaan dinamis untuk mengelola pekerjaan dan mengarahkan ke tim yang tepat.

Visualisasikan beban kerja dan ketersediaan di seluruh departemen dengan alat penjadwalan sumber daya.

Pantau kesehatan proyek, anggaran, dan kinerja dengan dasbor analitik real-time.

Beralih antara tampilan Daftar, Papan, Gantt, Kalender, dan Tabel.

Integrasikan dengan lebih dari 400 aplikasi, termasuk Salesforce, Google Drive, dan Adobe Creative Cloud.

Batasan Wrike

Pengaturan awal dan onboarding dapat memakan waktu.

Beberapa pengguna merasa antarmuka terlalu ramai atau kurang intuitif.

Fitur lanjutan terkunci di balik tingkatan harga yang lebih tinggi.

Harga Wrike

Gratis

Tim : $10/bulan per pengguna

Bisnis : $25 per bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2 : 4.2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Wrike

Ulasan Capterra ini menyoroti:

Sebagai seseorang yang mengelola beberapa proyek dengan audiens, jadwal, dan kebutuhan yang berbeda – kemampuan untuk tetap menggunakan perangkat lunak yang sama dan menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan tingkat keahlian kelompok yang saya kerjakan telah sangat membantu dalam menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir.

📖 Baca Juga: Kami Telah Menguji Alternatif dan Pesaing Terbaik Wrike

👀 Fakta Menarik: Dalam manajemen proyek, "ruang lingkup", "waktu", dan "anggaran" membentuk segitiga. Namun, seperti pepatah mengatakan: "Baik, cepat, murah—pilih dua." Ini disebut Segitiga Manajemen Proyek.

7. Trello (Terbaik untuk pelacakan tugas visual yang sederhana)

melalui Trello

Terkadang, yang menghambat Anda bukanlah beban kerja itu sendiri, tetapi cara semuanya tersebar. Satu tim menggunakan catatan tempel, tim lain tenggelam dalam thread email, dan Anda harus menyatukan semuanya hanya untuk tetap bertahan.

Trello membantu menyederhanakan semua itu. Dengan papan yang rapi dan kartu seret-dan-lepas, Anda dapat mengatur tugas dengan cara yang benar-benar masuk akal bagi Anda dan tim Anda. Baik Anda merencanakan proyek atau hanya mengikuti perkembangan minggu ini, Trello membawa ketenangan dan kejelasan ke dalam kekacauan sehari-hari.

Fitur terbaik Trello

Gunakan papan Kanban seret dan lepas untuk mengelola status tugas dan kepemilikan.

Tambahkan daftar periksa, tanggal jatuh tempo, lampiran, dan komentar ke kartu individu.

Buat papan tim bersama untuk visibilitas dan kolaborasi lintas fungsi.

Otomatiskan alur kerja rutin menggunakan Butler (alat otomatisasi bawaan Trello).

Integrasikan dengan Slack, Google Drive, Jira, dan lainnya melalui Power-Ups.

Sesuaikan tampilan dengan opsi Kalender, Garis Waktu, dan Tabel pada paket berbayar.

Batasan Trello

Tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu bawaan atau alat manajemen sumber daya yang canggih.

Dapat terasa terlalu ringan untuk proyek yang kompleks atau melibatkan beberapa tim.

Fitur utama seperti dashboard dan timeline hanya tersedia di tingkat berlangganan berbayar.

Harga Trello

Gratis

Standar : $5 per bulan per pengguna

Premium : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50+/bulan per pengguna (perkiraan untuk 50 pengguna)

Ulasan dan penilaian Trello

G2 : 4.4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello

Ulasan Capterra ini mengungkapkan:

Trello bekerja dengan sempurna dan fleksibel untuk berbagai jenis proyek kami. Memudahkan pengorganisasian tugas dan proyek ke dalam papan, daftar, dan kartu. Juga memudahkan tim untuk bekerja sama dalam proyek.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Trello

8. Deputy (Terbaik untuk penjadwalan shift dan manajemen tenaga kerja)

melalui Deputy

Dengan tingkat kelelahan kerja mencapai rekor tertinggi sebesar 66%, jadwal yang kacau dan perubahan shift mendadak tidak membantu. Bagi tim di garis depan khususnya, jam kerja yang tidak jelas dan penundaan jadwal yang terus-menerus menyebabkan frustrasi, absensi, dan tingkat turnover yang lebih tinggi.

Deputy mengembalikan struktur pada pekerjaan berbasis shift. Aplikasi ini membantu tim operasional mengelola jadwal, melacak waktu, dan menyederhanakan kepatuhan. Baik Anda mengelola restoran, pusat panggilan, atau klinik kesehatan, Deputy memastikan tim Anda tetap terkoordinasi dan termotivasi.

Fitur terbaik Deputy

Buat jadwal karyawan berdasarkan ketersediaan, permintaan, dan biaya.

Aktifkan pertukaran shift secara real-time dan permintaan cuti melalui aplikasi seluler.

Gunakan pemberitahuan cerdas untuk menghindari lembur, konflik, dan pelanggaran kepatuhan.

Lacak waktu dan kehadiran dengan geolokasi dan pengenalan wajah.

Integrasikan dengan sistem penggajian dan POS seperti ADP, Gusto, dan Square.

Batasan Deputy

Tidak dirancang untuk manajemen proyek atau perencanaan jangka panjang.

Laporan yang disediakan cukup solid, tetapi tidak sefleksibel beberapa pesaing dalam hal kustomisasi.

Biaya dapat meningkat dengan cepat untuk tim besar dengan kebutuhan yang kompleks.

Harga Deputy

Penjadwalan : $4,50/bulan per pengguna

Waktu & Kehadiran : $4,50 per bulan per pengguna

Premium : $6 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Deputy

G2 : 4.6/5 (490+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Deputy

Ulasan G2 ini mencatat:

Saya telah menggunakan aplikasi Deputy untuk pekerjaan, dan hal ini sangat memudahkan saya dalam melacak jadwal kerja saya. Saya menyukai betapa mudahnya untuk check-in dan check-out, dan kemampuan untuk melihat tepat berapa lama saya telah bekerja membantu saya tetap terorganisir. Aplikasi ini juga menyimpan semua jadwal saya di satu tempat, jadi saya tidak perlu khawatir akan melewatkan jadwal kerja.

📖 Baca Juga: Aplikasi Kalender Bersama Terbaik untuk Memudahkan Jadwal Anda

9. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu yang sederhana di seluruh proyek dan tim)

melalui Clockify

Jika Anda pernah sampai di akhir pekan dan berpikir, “Ke mana perginya semua waktu?” Anda tidak sendirian. Terutama saat menangani beberapa klien atau tugas, banyak manajer proyek dan tim kesulitan memahami di mana mereka menghabiskan waktu mereka.

Di situlah Clockify membantu. Ini adalah perangkat lunak pelacakan waktu yang bersih dan sederhana yang memberikan Anda visibilitas tentang cara tim Anda bekerja. Dengan laporan visual yang jelas dan dasbor yang intuitif, Anda dapat menyeimbangkan beban kerja dan memastikan penggunaan sumber daya manusia yang efisien.

Fitur terbaik Clockify

Lacak waktu secara manual atau dengan timer otomatis di seluruh proyek dan pengguna tanpa batas.

Kategorikan entri waktu berdasarkan klien, tugas, atau tag untuk pelaporan yang detail.

Gunakan dasbor bawaan untuk menganalisis penggunaan waktu, jam kerja yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih, dan aktivitas tim.

Buat laporan waktu yang dapat dibagikan dan bermerk untuk klien atau pemangku kepentingan internal.

Integrasikan dengan lebih dari 80 alat seperti Asana, Trello, Google Calendar, dan Slack untuk pelacakan yang sadar konteks.

Batasan Clockify

Tidak dilengkapi dengan fitur penjadwalan sumber daya bawaan atau manajemen sumber daya yang canggih.

Penyesuaian pelaporan terbatas pada paket gratis.

Antarmuka pengguna (UI) mungkin terasa terlalu sederhana bagi tim yang mengelola hierarki proyek yang kompleks.

Harga Clockify

Standard : $6,99/bulan per pengguna

Pro : $9,99/bulan per pengguna

Enterprise : $14,99 per bulan per pengguna

Paket Cake.com: $15,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Clockify

G2 : 4.5/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (9.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Clockify

Ulasan Capterra ini berbagi:

Clockify telah memudahkan saya dalam melacak penggunaan waktu dan menyediakan wawasan waktu yang informatif, yang membantu saya mengelola waktu dengan lebih efektif.

📖 Baca Juga: Apa Itu Kalender Sumber Daya dalam Manajemen Proyek?

10. Keka (Terbaik untuk manajemen sumber daya dan waktu yang berfokus pada HR)

melalui Keka

Memantau siapa yang hadir, siapa yang absen, siapa yang kelebihan beban kerja, dan siapa yang belum mengirimkan lembar waktu adalah tantangan harian bagi tim HR dan operasional. Namun, Anda tidak bisa mengharapkan segala sesuatunya berjalan lancar jika data kehadiran disimpan di satu alat dan data penggajian di alat lain.

Keka mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan seluruh proses manajemen sumber daya manusia ke dalam satu sistem terpusat. Fitur-fiturnya meliputi pelacakan kehadiran otomatis, penjadwalan shift, dan analisis tenaga kerja. Pada akhirnya, sistem ini dirancang untuk mengurangi beban administratif dan membantu tim fokus pada hal yang paling penting: sumber daya manusia.

Fitur terbaik Keka

Otomatiskan pelacakan waktu dan kehadiran dengan pemindaian biometrik, GPS, dan check-in melalui perangkat mobile.

Sinkronkan data cuti, shift, dan kehadiran secara langsung ke proses penggajian.

Gunakan lembar waktu proyek untuk melacak upaya dan mengelola pemanfaatan sumber daya.

Tetapkan dan kelola OKR, penilaian kinerja , dan umpan balik 360° dari satu dasbor.

Dukung proses perekrutan, onboarding, dan keterlibatan karyawan di bawah satu atap.

Batasan Keka

Keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan penggajian atau jadwal kerja untuk kebutuhan organisasi yang kompleks.

Aplikasi seluler dapat terasa lambat atau kurang fungsional dibandingkan dengan pengalaman desktop.

Dashboard pelaporan menawarkan kustomisasi terbatas kecuali diekspor ke Excel.

Harga Keka

Foundation : Harga kustom

Keunggulan : Harga yang dapat disesuaikan

Pertumbuhan: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Keka

G2 : 4.5/5 (1.520+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (85+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Keka

Ulasan G2 ini mencatat:

Keka menawarkan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna yang memudahkan tugas-tugas HR seperti pelacakan kehadiran, pengolahan gaji, dan manajemen kinerja.

👀 Fakta Menarik: Walt Disney memiliki sistem "people mover" untuk timnya. Pada awal berdirinya Disneyland, ia merancang tata letak agar tim dapat dipindahkan dengan cepat tanpa mengganggu pengunjung.

11. Hub Planner (Terbaik untuk penjadwalan sumber daya tingkat lanjut dan visibilitas)

melalui Hub Planner

Menurut McKinsey, manajer menghabiskan lebih dari satu hari penuh setiap minggu untuk tugas-tugas non-manajemen dan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk fokus pada aktivitas inti seperti mengelola dan mengembangkan talenta.

Hub Planner membantu menyeimbangkan hal tersebut. Dengan fitur penjadwalan bawaan, pelacakan waktu, dan alat manajemen kapasitas, platform ini memberikan visibilitas yang Anda butuhkan untuk menugaskan orang yang tepat ke pekerjaan yang tepat.

Platform ini mendukung pengelolaan lembar waktu, pelacakan cuti dan izin, anggaran proyek, peramalan, dan alur kerja persetujuan yang dapat disesuaikan. Hal ini memudahkan untuk menyeimbangkan beban kerja, mencegah overbooking, dan pada akhirnya memastikan setiap proyek ditangani dengan efisien.

Fitur terbaik Hub Planner

Dukung penjadwalan sumber daya tingkat lanjut dengan peta panas, pelacakan ketersediaan, dan filter grup cerdas.

Lacak waktu aktual versus waktu yang direncanakan dengan lembar waktu terintegrasi.

Aktifkan peramalan proyek yang akurat menggunakan laporan real-time dan dasbor yang dapat disesuaikan.

Optimalkan alokasi sumber daya dengan pencocokan keterampilan dan filter berdasarkan peran.

Kelola anggaran proyek, biaya internal, dan keuntungan dari satu dasbor.

Batasan Hub Planner

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru yang tidak familiar dengan alat penjadwalan yang kompleks.

Kurang fleksibel untuk tim agile atau yang mencari tampilan tugas bergaya Kanban.

Hal ini dapat menjadi mahal bagi tim kecil dengan kebutuhan perencanaan yang lebih sedikit.

Harga Hub Planner

Plug & Play : $7 per bulan per pengguna (harga tahunan)

Premium : $18 per bulan per pengguna (harga tahunan)

Pemimpin Bisnis: $54/bulan per pengguna (harga tahunan)

Ulasan dan penilaian Hub Planner

G2 : 4.2/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hub Planner

Ulasan Capterra ini menampilkan:

Mudah merencanakan proyek dan melacaknya sepanjang siklus hidup. Struktur pelaporan membantu dalam perencanaan sumber daya dan perhitungan biaya proyek. Pelaporan juga membantu dalam penyampaian angka mingguan dan bulanan ke departemen Keuangan.

Berikut ini tiga alternatif Teambook tambahan yang sesuai dengan alat yang telah dibahas, menawarkan fitur kuat untuk perencanaan sumber daya:

Parallax : Menyediakan peramalan real-time, perencanaan kapasitas , dan penyelarasan antara penjualan dan pengiriman.

Silverbucket : Dirancang untuk organisasi yang berorientasi pada proyek dengan grafik ketersediaan visual dan pelacakan keterampilan.

Runn : Mencakup peramalan keuangan, perencanaan beban kerja, dan integrasi dengan Harvest dan Clockify

📖 Baca Juga: Alat Pengelolaan Beban Kerja untuk Meningkatkan Produktivitas

ClickUp dan Clock Out—Sederhana Saja!

Anda telah melihat berbagai opsi. Beberapa alat sangat baik untuk penjadwalan, sementara yang lain lebih unggul dalam pelacakan waktu. Beberapa mencoba menggabungkan keduanya, tetapi tetap membuat Anda harus berpindah-pindah antara tab, alat, dan aplikasi. Itulah yang disebut "work sprawl", dan hal ini menghabiskan jutaan dolar bagi organisasi akibat penurunan produktivitas dan efisiensi.

ClickUp menyatukan semuanya.

Ini memberikan Anda satu tempat yang jelas untuk merencanakan, menugaskan, dan menyesuaikan, baik Anda mengelola tim yang bergerak cepat atau memantau proyek jangka panjang. Dan fleksibelnya cukup untuk menyesuaikan dengan cara tim Anda sebenarnya bekerja, bukan sebaliknya.

Jika Anda merasa alat yang Anda gunakan saat ini menghambat produktivitas Anda, mungkin saatnya mencoba alat yang dirancang untuk kolaborasi tim yang sesungguhnya.

Siap untuk menikmati perencanaan sumber daya yang jauh lebih mudah? Daftar di ClickUp secara gratis!