12 Template Smartsheet Terbaik untuk Memperlancar Pekerjaan Anda

Pada awal setiap proyek baru, tim sering menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari data, menyiapkan lembar kerja, dan menyempurnakan alur kerja daripada benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Itu adalah contoh Work Sprawl, dan hal itu menghabiskan waktu berjam-jam produktivitas yang hilang. Template Smartsheet dapat mengubah hal itu hingga batas tertentu. Bayangkan membuka rencana proyek yang sudah terorganisir—garis waktu sudah ditetapkan, daftar tugas siap digunakan, dan dasbor yang dirancang untuk pelacakan yang mudah.

Bagi manajer proyek, tim operasional, dan pemimpin bisnis, templat ini menyediakan cara sederhana untuk menstandarkan proses, meningkatkan visibilitas, dan menghemat waktu pengaturan.

Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui templat Smartsheet terbaik untuk mengoptimalkan proses Anda dan meningkatkan visibilitas di seluruh tim.

Templat Smartsheet Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang templat Smartsheet terbaik Dan jika Anda mencari sesuatu yang lebih fleksibel dan ingin menghemat waktu, kami juga menyertakan templat ClickUp terbaik yang mungkin lebih cocok dengan alur kerja Anda.

Apa yang Membuat Template Smartsheet yang Baik?

Template Smartsheet terbaik tidak hanya mengorganisir data—mereka secara aktif membantu Anda mengambil keputusan. Inilah yang membedakan template yang berguna dari yang hanya mengumpulkan debu:

Memecahkan masalah spesifik dan mengurangi beban kerja Anda, seperti membantu Anda melacak kemajuan, mengelola jadwal, atau mengotomatisasi tugas berulang.

Dapat disesuaikan dengan alur kerja tim Anda , sehingga Anda dapat menyesuaikan kolom, menambahkan otomatisasi, atau mengubah tampilan tanpa harus memulai dari awal.

Termasuk rumus bawaan atau otomatisasi untuk perhitungan dasar, pembaruan status, pengingat, dan sebagainya.

Dapat diskalakan jauh melampaui satu proyek dan berkembang seiring dengan proyek, tim, dan kebutuhan pelaporan Anda seiring waktu.

Memberikan visibilitas menyeluruh atas tugas, pemilik, dan batas waktu untuk membuat pertanggungjawaban tim jelas dengan sekilas.

👀 Tahukah Anda? Manajemen proyek merupakan salah satu profesi yang tumbuh paling cepat di dunia. Forum Ekonomi Dunia menempatkannya sebagai peran yang tumbuh paling cepat ke-12, dengan permintaan diperkirakan akan meningkat sebesar 16 juta profesional proyek baru dalam dekade mendatang. Sementara itu, hampir 40 juta orang sudah menduduki peran yang berfokus pada proyek di lebih dari 170 judul pekerjaan, mulai dari pelatih Agile dan pemilik produk hingga manajer portofolio.

Template Smartsheet

Dipilih secara teliti karena kepraktisannya, otomatisasi, dan kasus penggunaan di dunia nyata, galeri templat Smartsheet ini dirancang untuk mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi proyek.

1. Template Struktur Pembagian Pekerjaan (WBS)

melalui Smartsheet

Saat mengelola proyek besar, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah daftar tugas yang berantakan dan lebih banyak menyembunyikan daripada membantu. Di sinilah Anda dapat menggunakan WBS, metode untuk membagi pekerjaan secara visual menjadi beberapa komponen. Template WBS ini memberikan pandangan yang jelas tentang hierarki proyek Anda secara keseluruhan, mulai dari hasil akhir tingkat tinggi hingga item tindakan individu. Ini memungkinkan Anda merencanakan pekerjaan dalam bagian-bagian yang mudah dicerna dan memetakan siapa yang melakukan apa, serta kapan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan pemilik tugas, batas waktu, dan status sejak awal.

Deteksi hambatan sejak dini dengan indikator visual bawaan.

Hubungkan tugas dengan ketergantungan untuk tetap selaras di seluruh fase.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek yang menangani proyek multi-fase atau lintas fungsi yang membutuhkan kejelasan di setiap tingkatan.

2. Template Roadmap dengan Garis Air

melalui Smartsheet

Kesulitan menyeimbangkan harapan pemangku kepentingan dengan sumber daya yang terbatas? Fitur 'waterline' dalam templat Smartsheet Roadmap with Waterline memungkinkan Anda menggambar garis yang jelas antara apa yang saat ini diprioritaskan dan apa yang ditunda. Ini membantu Anda menyampaikan kompromi secara visual.

Ini sangat berguna selama sesi perencanaan ketika segala sesuatu terasa seperti 'harus ada', membantu menjaga agar semuanya tetap realistis.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Selaraskan pemangku kepentingan dengan membuat keputusan sulit menjadi transparan dan didukung data.

Perbarui jadwal dan hasil kerja dengan cepat menggunakan fitur seret dan lepas yang sederhana.

Gunakan bilah berwarna untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tim, fungsi, atau dampaknya.

✅ Ideal untuk: Tim operasional dan produk yang merencanakan roadmap dalam tenggat waktu ketat dan prioritas yang berubah-ubah.

🔍 Tahukah Anda? Metode MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) dikembangkan oleh ahli perangkat lunak Dai Clegg pada tahun 1994 saat bekerja di Oracle. Metode ini diciptakan untuk membantu tim menyederhanakan prioritas selama Pengembangan Aplikasi Cepat (RAD) dengan mengkategorikan apa yang benar-benar harus dilakukan versus apa yang bisa ditunda.

3. Template Rencana Proyek Kampanye Email

melalui Smartsheet

Meluncurkan kampanye email melibatkan serangkaian tugas, tenggat waktu, ketergantungan, dan persetujuan. Template ini membantu Anda mengorganisir setiap aspek kampanye email Anda, mulai dari pembuatan konten dan segmentasi audiens hingga pengujian dan peluncuran akhir. Template ini mencakup bagian untuk setiap tahap kampanye email Anda, memastikan Anda tidak akan melewatkan hal penting (seperti pengujian A/B yang krusial atau langkah persetujuan!).

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugaskan tanggung jawab kepada penulis, desainer, dan pengesah di satu tempat.

Pantau garis waktu, ketergantungan, dan pembaruan status tanpa perlu berganti alat.

Pastikan setiap tugas tetap pada jalurnya dengan tanggal jatuh tempo otomatis dan pengingat tepat waktu.

✅ Ideal untuk: Tim pemasaran yang menjalankan kampanye email berulang yang melibatkan beberapa anggota tim atau pemangku kepentingan.

📮 ClickUp Insight: Seorang pekerja pengetahuan rata-rata harus berinteraksi dengan 6 orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti menjalin komunikasi dengan 6 koneksi inti setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyelaraskan prioritas, dan mendorong kemajuan proyek. Masalahnya nyata—pembaruan konstan, kebingungan versi, dan kurangnya visibilitas mengikis produktivitas tim. Platform terpusat seperti ClickUp, dengan Enterprise Search dan AI Knowledge Manager, mengatasi hal ini dengan membuat konteks tersedia secara instan di ujung jari Anda.

4. Template Rencana Pemasaran Digital Terintegrasi

melalui Smartsheet

Pemasaran digital bisa menjadi rumit dengan cepat, terutama dengan iklan, SEO, konten, email, dan media sosial yang berjalan pada jadwal yang berbeda-beda. Template Rencana Pemasaran Digital Terintegrasi Smartsheet membantu Anda mengelola semuanya dalam satu rencana terpusat.

Anda dapat memetakan tujuan di berbagai saluran, melacak status kampanye, mengelola anggaran, dan tetap di depan tenggat waktu tanpa kekacauan yang biasa.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Selaraskan kampanye dengan tujuan strategis di seluruh media berbayar, organik, dan milik sendiri.

Pantau kemajuan di seluruh tim dengan KPI yang jelas dan bidang status.

Kelola jadwal dan anggaran tanpa perlu berpindah-pindah antara dokumen atau lembar kerja.

✅ Ideal untuk: Manajer pemasaran yang mengelola beberapa kampanye digital di berbagai platform dan tim.

⭐ Bonus: Sederhanakan perencanaan proyek Anda dengan ClickUp Brain: ClickUp Brain adalah asisten kerja AI lengkap yang memahami proyek, prioritas, dan alat Anda. Alih-alih berpindah antara alat AI yang terpisah, yang semakin memperparah Tool Sprawl, ClickUp Brain mengintegrasikan konteks kerja Anda (tugas, dokumen, kalender, obrolan, dan bahkan aplikasi terhubung) ke dalam satu sistem cerdas yang beroperasi dalam alur kerja Anda, menggunakan data Anda, dan memberikan apa yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya. Begini cara Smartsheet membantu Anda bekerja lebih efisien: Menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan seperti menulis laporan harian, menugaskan tugas, atau membuat laporan.

Mengisi celah komunikasi dengan menyediakan ringkasan instan, pembaruan, dan konteks untuk tugas-tugas.

Mengurangi beban alat dengan mengintegrasikan AI, pencarian, dan otomatisasi di setiap aplikasi kerja yang Anda gunakan. Biasanya, Anda akan menghabiskan satu jam untuk menelusuri tugas, menulis pembaruan status, dan memeriksa ulang tenggat waktu di berbagai alat. Namun, dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan pembaruan instan dari seluruh ruang kerja Anda.

5. Template Rencana Media Sosial

melalui Smartsheet

Jika perencanaan media sosial Anda masih tersebar di dokumen-dokumen terpisah dan obrolan Slack mendadak, templat Rencana Media Sosial ini adalah peningkatan yang signifikan. Templat ini menyediakan kalender terstruktur untuk merencanakan posting, menetapkan tanggung jawab, melacak tujuan kampanye, dan menjaga konsistensi konten di berbagai platform dengan tata letak mingguan/bulanan yang rapi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugaskan tugas kepada penulis, desainer, dan pengesah dengan batas waktu yang jelas.

Pantau tujuan kampanye, metrik keterlibatan, dan kinerja platform.

Jaga konsistensi di semua saluran dengan penandaan kategori dan tema berwarna.

✅ Ideal untuk: Manajer media sosial dan tim konten yang mengelola kalender multi-platform dan persetujuan klien.

🎥 Tips Berguna: Jika Anda berpikir sudah menguasai manajemen proyek AI, pikirkan lagi. Pelajari rahasia yang tidak pernah diungkapkan—mulai dari penjadwalan cerdas hingga pelaporan otomatis. 🎯 Dalam video ini, kami mengungkap strategi rahasia dan tips yang sering terlewatkan untuk meningkatkan efisiensi alur kerja Anda.

6. Template Rencana Kampanye Pemasaran

melalui Smartsheet

Template Rencana Kampanye Pemasaran Smartsheet membagi kampanye Anda menjadi fase-fase kunci, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan analisis pasca-kampanye, serta melacak semua tugas di dalamnya.

Dengan ruang khusus untuk garis waktu, hasil kerja, dan tanggung jawab, templat ini memastikan bahwa setiap aspek kampanye, mulai dari brainstorming awal hingga hasil akhir, tercakup dengan baik.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan tujuan utama kampanye dan selaraskan tim Anda dengan hasil yang diinginkan.

Sentralisasikan file kreatif, brief, dan umpan balik untuk menghindari komunikasi bolak-balik.

Visualisasikan siklus hidup kampanye secara keseluruhan untuk mengidentifikasi celah atau tumpang tindih sejak dini.

✅ Ideal untuk: Tim pemasaran yang menjalankan kampanye berisiko tinggi di mana waktu, kejelasan, dan kolaborasi menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan hasil.

7. Template Anggaran Pemasaran

melalui Smartsheet

Anda tidak dapat mengembangkan pemasaran tanpa mengetahui ke mana uang Anda mengalir. Template anggaran ini dirancang untuk pemasar yang perlu melacak pengeluaran di seluruh kampanye, saluran, dan vendor.

Dengan kategori untuk jenis pengeluaran yang berbeda (seperti iklan, pembuatan konten, acara, dll.), Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana anggaran pemasaran Anda digunakan dan di mana Anda perlu melakukan penyesuaian.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak pengeluaran yang direncanakan versus pengeluaran aktual di berbagai kategori dan saluran.

Organisasikan biaya berulang, sekali pakai, dan spesifik vendor untuk kontrol yang lebih baik.

Deteksi pengeluaran berlebihan sejak dini dengan rumus varians bawaan.

Buat keputusan lebih cepat dengan ringkasan anggaran dan rincian kuartalan.

✅ Ideal untuk: Manajer pemasaran yang ingin memantau pengeluaran kampanye dan kinerja keuangan secara real-time.

8. Template Daftar Tugas Mingguan

melalui Smartsheet

Ketika minggu Anda dipenuhi dengan rapat, tugas, dan prioritas yang terus berubah, templat ini membantu Anda melambat dan mendapatkan gambaran yang jelas. Ini adalah pelacak tugas yang sederhana yang membantu Anda merencanakan apa yang perlu dilakukan setiap hari. Templat ini sangat berguna untuk mencatat tugas, tenggat waktu, dan prioritas dengan kotak centang, catatan, dan tanggal jatuh tempo, memberikan Anda gambaran tentang beban kerja Anda sepanjang minggu.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan minggu Anda dengan rincian harian yang jelas dari Senin hingga Jumat.

Prioritaskan tugas-tugas utama sambil tetap memantau tugas-tugas sekunder.

Bagi tugas kepada rekan tim dan lacak kemajuan mereka di satu tempat.

✅ Ideal untuk: Pemimpin tim dan profesional yang ingin melihat jadwal mingguan mereka dengan jelas dan tanpa stres.

📊 Fakta: Lebih dari dua pertiga karyawan (68%) melaporkan menghabiskan sebagian besar waktu kerja mereka untuk tugas-tugas bernilai rendah seperti email, administrasi, atau aktivitas berulang. Meninjau tugas Anda setiap minggu membantu Anda mengidentifikasi ketidakefisienan yang berulang, sehingga Anda dapat menghilangkannya. Luangkan 10–15 menit setiap minggu untuk meninjau apa yang mengisi jadwal Anda, dan arahkan produktivitas Anda kembali ke hal-hal yang benar-benar penting.

9. Jadwal Mingguan, Minggu–Sabtu dengan Interval 30 Menit

melalui Smartsheet

Bagi yang mengandalkan kalender, templat Jadwal Mingguan (Minggu–Sabtu, Interval 30 Menit) memberikan kalender mingguan dalam format Smartsheet, dibagi menjadi interval 30 menit untuk setiap hari. Ini sempurna untuk memblokir waktu, mengelola energi, dan membangun struktur dalam hari-hari yang sibuk.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan minggu Anda selama tujuh hari penuh dengan visibilitas sepanjang hari.

Gunakan kode warna untuk aktivitas berdasarkan jenisnya agar dapat dengan cepat mengidentifikasi tumpang tindih atau waktu luang.

Kurangi beban kerja dengan merencanakan jadwal Anda sebelum minggu dimulai.

✅ Ideal untuk: Profesional yang mengelola jadwal padat, sesi coaching, atau janji temu klien dengan batas waktu yang ketat.

10. Template Papan Tugas Proyek Tim

melalui Smartsheet

Ketika banyak orang bekerja pada proyek yang sama, visibilitas menjadi sangat penting. Template papan tugas ini memberikan tim Anda ruang bersama untuk melacak apa yang sedang dikerjakan, apa yang terhambat, dan apa yang sudah selesai, tanpa perlu terus-menerus bertanya, "Bagaimana statusnya?"

Ini adalah tata letak bersih bergaya Kanban yang membantu tim tetap sinkron tanpa perlu pengawasan berlebihan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur tugas berdasarkan status dalam tata letak papan visual untuk kejelasan yang lebih baik.

Identifikasi hambatan sejak dini dengan menampilkan tugas yang terhenti hanya dengan satu klik.

Sesuaikan papan untuk alur kerja apa pun, seperti Agile, waterfall, atau hybrid.

✅ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek kolaboratif di mana transparansi dan alur tugas lebih penting daripada laporan yang panjang.

👀 Tahukah Anda? Cara papan tugas tim Anda beroperasi merupakan contoh nyata dari stigmergy. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1959 oleh biologi Pierre-Paul Grassé, di mana sinyal tidak langsung menjaga kelompok tetap sinkron. Setiap pergerakan tugas, komentar, atau perubahan status berfungsi sebagai petunjuk, membantu rekan tim berkoordinasi dengan lancar tanpa perlu pengecekan terus-menerus.

11. Peluncuran Acara & Anggaran dengan Template Garis Waktu Gantt

melalui Smartsheet

Menyelenggarakan acara atau peluncuran besar membutuhkan waktu yang tepat dan pengelolaan anggaran yang cermat, dan templat Event Launch & Budget with Gantt Timeline membantu Anda mengelola keduanya. Dengan tampilan Gantt bawaan, Anda dapat melacak setiap detail mulai dari persiapan pra-peluncuran hingga penutupan pasca-acara, sambil menjaga anggaran tetap sejalan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak item anggaran bersama dengan hasil kerja utama dalam satu lembar kerja.

Tugaskan tugas dan batas waktu kepada tim internal dan vendor eksternal.

Tetap fleksibel dengan penyesuaian drag-and-drop yang mudah saat situasi berubah.

✅ Ideal untuk: Manajer acara yang mengoordinasikan beberapa vendor, tenggat waktu, dan tim dalam jadwal yang ketat.

12. Template Papan Perencanaan Sprint

melalui Smartsheet

Siapa pun yang pernah menjalankan sprint tahu bahwa ini bukan hanya tentang memindahkan tugas antar kolom; ini tentang menciptakan fokus, momentum, dan keselarasan tim setiap minggu. Template ini tidak hanya melacak pekerjaan yang sedang berlangsung.

Ini membantu Anda membagi fitur, bug, dan item backlog menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan terlihat jelas, sehingga seluruh tim dapat bertindak atasnya. Ini sempurna untuk menjaga tim produk, teknik, dan QA tetap sejalan tanpa terjebak dalam kekacauan pada hari ketiga.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan sprint dengan swimlane yang dapat disesuaikan untuk tugas, bug, atau fitur.

Lacak kemajuan dengan kartu seret-dan-lepas dan kolom status.

Tugaskan anggota tim, poin cerita, dan tanggal jatuh tempo tanpa hambatan.

Refleksikan hasil sprint dengan ruang bawaan untuk catatan dan masukan retrospektif.

✅ Ideal untuk: Tim Agile atau pengembangan perangkat lunak yang mengelola sprint dua minggu dan siklus pengembangan yang cepat.

💡 Tips Pro: Organisir setiap tugas sprint dalam tampilan terstruktur tunggal menggunakan ClickUp Lists. Tetapkan pemilik, atur tanggal jatuh tempo, lampirkan file, dan kelompokkan tugas ke dalam folder khusus sprint untuk referensi cepat. Dengan mudah urutkan atau filter berdasarkan prioritas, status, atau penugas, dan seret-dan-lepas tugas saat kemajuan berubah. Pembaruan real-time memastikan papan sprint Anda selalu mencerminkan rencana terbaru, menjaga tim tetap selaras dan terus bergerak maju.

Batasan Smartsheet

Jika Anda baru mulai menggunakan Smartsheet untuk manajemen proyek, berikut adalah beberapa batasan yang perlu Anda ketahui. Hal ini didasarkan pada apa yang telah diperhatikan oleh pengguna nyata saat menggunakan Smartsheet untuk proyek yang lebih kompleks:

Terasa menyulitkan bagi pengguna baru karena antarmuka, termasuk navigasi dan fitur lanjutan, memiliki kurva pembelajaran yang curam.

Kurang opsi penting , seperti pemformatan lanjutan dan tampilan kalender yang kuat.

Menjadi lambat saat skala besar, dengan lembar kerja besar atau lembar kerja yang diisi dengan rumus berat menjadi lambat.

Kurang fleksibel karena otomatisasi hanya berjalan dalam urutan top-down, tanpa penjadwalan atau prioritas pada tingkat menit.

Tidak menyediakan tampilan penuh layar untuk tugas, sehingga sulit untuk melihat thread diskusi yang panjang atau pembaruan dengan sekilas.

Template Smartsheet Alternatif

Seiring dengan semakin kompleksnya alur kerja dan bertambahnya alat yang digunakan, bahkan templat terbaik pun memiliki batasan. Tim membutuhkan lebih dari sekadar struktur—mereka membutuhkan koneksi. Jadi, jika Smartsheet terasa membatasi atau terlalu kaku, saatnya mencari alternatif Smartsheet.

Di situlah ClickUp mengubah cara kerja dilakukan. ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja dalam satu tempat.

Dengan fitur yang jauh melampaui templat statis, platform ClickUp yang sangat dapat disesuaikan membantu tim dari berbagai ukuran merencanakan, melacak, dan mengelola pekerjaan mereka tanpa perlu berpindah antar aplikasi atau membuat solusi rumit.

Dengan demikian, ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen AI untuk bekerja sama.

Untuk memudahkan, ClickUp juga menyediakan berbagai templat siap pakai yang disesuaikan dengan alur kerja nyata. Mari kita lihat templat-templat yang benar-benar dapat memperlancar proses Anda.

1. Template Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan setiap proyek mencapai target dengan Template Manajemen Proyek ClickUp.

Template Manajemen Proyek ClickUp berfungsi sebagai pusat kendali proyek Anda. Template ini menampilkan fase, tugas, ketergantungan, dan peran dengan mudah di ujung jari Anda. Dari daftar hingga papan, hingga tampilan Gantt, Anda dan tim Anda dapat beralih antara tampilan yang paling sesuai.

Dan yang terbaik adalah, Anda sudah memiliki pemilik tugas, tanggal jatuh tempo, ketergantungan, pelacakan waktu, dan integrasi email yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja tanpa perlu pengaturan tambahan atau pembaruan mahal.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Beralih dengan lancar antara tampilan Daftar, Papan, atau Gantt, sesuai dengan cara yang paling membantu Anda dalam berpikir.

Lacak waktu, terapkan Status Kustom , dan kelola beberapa penugas tanpa meninggalkan layar tugas.

Sinkronkan melalui tag, prioritas, ClickApps , dan email, sehingga tidak ada yang terlewatkan.

✅ Ideal untuk: Tim yang menginginkan sistem proyek yang terstruktur namun fleksibel, sempurna untuk inisiatif kompleks di mana Anda membutuhkan kejelasan, keselarasan, dan alat yang dapat bekerja sama dengan baik.

💡 Tips Pro: Mengelola proyek saat ini berarti harus mengelola banyak file, percakapan, dan alat—seringkali menyebabkan kehilangan konteks dan waktu terbuang. Di sinilah Brain MAX berperan, mengubah manajemen proyek dengan kemudahan dan kecepatan yang didukung AI: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda, serta web, untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran.

Gunakan Talk to Text untuk mengajukan pertanyaan, mendiktekan pembaruan, atau mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—di mana saja, kapan saja. Fitur ini sangat cocok untuk manajer proyek yang sibuk yang ingin mencatat ide, menugaskan tugas, atau memeriksa status proyek tanpa harus berhenti untuk mengetik.

Manfaatkan model AI eksternal premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, Brain MAX menawarkan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan. Coba ClickUp Brain MAX — aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI dan dapatkan jawaban relevan, saran cerdas, dan otomatisasi yang mulus, semuanya dalam satu tempat.

2. Template Gantt Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Lihat bagaimana tugas saling terhubung dan deteksi masalah sejak dini dengan Template Gantt Sederhana ClickUp.

Jika jadwal terasa berantakan dan Anda terus-menerus harus kembali memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas apa, templat ClickUp Simple Gantt akan membantu Anda.

Dari sinkronisasi ketergantungan hingga memindahkan tugas tanpa mengganggu jadwal, templat ini membantu Anda menghindari kekacauan tenggat waktu sebelum terjadi. Anda juga akan menyukai seberapa cepat templat ini menarik tugas dari daftar Anda dan memungkinkan Anda memvisualisasikan kemajuan menggunakan bilah berwarna untuk pekerjaan yang terbuka, sedang berlangsung, atau telah selesai.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat garis waktu proyek secara lengkap dan perbarui tugas dengan satu klik.

Hubungkan tugas yang saling bergantung untuk memvisualisasikan alur kerja dan menghindari keterlambatan.

Gunakan kode warna pada bidang kustom untuk dengan cepat mengidentifikasi apa yang berjalan lancar (dan apa yang tidak).

Sesuaikan durasi, pemilik, dan tanggal mulai dengan menyeret tugas langsung di diagram.

✅ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek jangka panjang, rencana peluncuran, kalender konten, atau siapa pun yang membutuhkan diagram Gantt yang bersih dan fleksibel tanpa kerumitan.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

3. Template Pelacak Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak proyek Anda dengan mudah menggunakan templat ClickUp Project Tracker.

Jika pekerjaan tim Anda tersebar di berbagai spreadsheet, thread email, dan terlalu banyak rapat, templat ClickUp Project Tracker akan mengumpulkan semuanya dalam satu tempat. Templat ini membantu Anda memantau beberapa proyek dari awal hingga selesai dengan kendali penuh atas jadwal, sumber daya, dan status tugas. Templat ini ideal untuk manajer yang membutuhkan jawaban cepat tentang ‘apa yang sudah selesai’, ‘apa yang berisiko’, dan ‘siapa yang bertanggung jawab’.

Anda dapat beralih antara tampilan Daftar, Papan, dan Gantt sesuai dengan cara tim Anda bekerja. Tambahkan indikator status RAG (Merah, Kuning, Hijau), lihat distribusi beban kerja berdasarkan penugas, dan sesuaikan hingga detail terkecil.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak beberapa proyek dan tahap dalam satu tempat tanpa duplikasi yang berantakan.

Gunakan petunjuk visual seperti indikator RAG dan tag kustom untuk mendeteksi risiko dengan cepat.

Tetapkan pemilik, batas waktu, dan ketergantungan antar proyek dari satu dasbor.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, atau kepala departemen yang mengelola beberapa proyek secara bersamaan dan membutuhkan visibilitas yang jelas dan terperinci setiap saat.

⚡ Arsip Template: Template pelacak proyek terbaik tidak hanya membantu Anda mencatat tugas, tetapi juga membantu Anda mengelola momentum. Dengan menggunakan fitur seperti pembaruan status, tenggat waktu, pemilik tugas, dan indikator kemajuan berwarna, Anda dapat mendeteksi keterlambatan sebelum menjadi masalah besar.

4. Template Manajemen Sumber Daya dan Tim ClickUp

Dapatkan templat gratis Optimalkan tim dan sumber daya Anda dengan templat Manajemen Sumber Daya dan Tim ClickUp.

Menerapkan rencana pemasaran yang kompleks berarti mengoordinasikan orang-orang di baliknya, dan Template Manajemen Sumber Daya ClickUp (People) berfokus tepat pada hal itu. Template ini menyediakan berbagai tampilan bawaan untuk melacak siapa yang melakukan apa, siapa yang kelebihan beban, dan di mana sumber daya terlalu tipis, tanpa perlu alat HR terpisah.

Template ini sangat berguna saat memperluas proyek atau mengintegrasikan anggota tim baru. Dari tampilan timeline hingga ringkasan berdasarkan peran dan pelacakan proyek secara real-time, template ini memastikan semua orang tetap terkoordinasi, terlihat, dan didukung.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan beban kerja tim secara real-time untuk mencegah kelelahan dan kemacetan.

Lacak tahap ulasan, status onboarding, dan penugasan peran di seluruh tim.

Organisasikan sumber daya di satu tempat dengan bidang khusus untuk personel dan alat.

Pantau alur tugas dengan pembaruan real-time, label kemajuan, dan pelacakan ulasan.

✅ Ideal untuk: Tim People Ops, pemimpin HR, atau manajer proyek yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya manusia di berbagai alur kerja.

5. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar hari Anda tetap teratur dengan templat Daftar Tugas Harian ClickUp.

Jika hari Anda berlalu begitu saja dan tugas-tugas Anda tersebar di catatan tempel, templat Daftar Tugas Harian ClickUp mungkin menjadi sahabat baru Anda. Templat ini membantu Anda membagi hari menjadi rutinitas pagi, siang, dan malam, menetapkan blok waktu, dan benar-benar mengikuti jadwal.

Ini bukan sekadar daftar periksa, melainkan sistem ringan yang membantu Anda membangun konsistensi. Dan ya, sistem ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Ingin menambahkan pelacak kebahagiaan? Penghitung streak? Kategori untuk 'kemenangan dengan usaha minimal'? Anda bisa melakukan semua itu, sehingga daftar Anda mencerminkan cara kerja Anda yang paling efektif.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Prioritaskan dan kelola tugas pribadi Anda berdasarkan urgensi, pentingnya, atau bahkan kebiasaan yang konsisten.

Sesuaikan dengan bidang seperti lokasi, kategori, catatan, atau KPI pribadi.

Beralih antara tampilan Daftar, Kanban, atau Tabel sesuai dengan gaya Anda.

✅ Ideal untuk: Profesional sibuk, kreator, atau tim yang ingin lebih mengontrol hari mereka tanpa stres dari sistem produktivitas yang rumit.

🎁 Bonus: Daftar tugas adalah alat pengambilan keputusan yang kuat jika digunakan dengan benar. Dengan mempelajari contoh daftar tugas yang terencana dengan baik, Anda akan menyadari: Daftar terbaik lebih mengutamakan dampak daripada kuantitas; mereka membantu Anda mengatakan "tidak" pada hal-hal yang tidak penting.

Daftar yang baik mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat energi, prioritas, atau zona fokus; bukan hanya berdasarkan kategori.

Format cerdas menampilkan pola, seperti tugas yang belum selesai secara berulang yang menandakan masalah yang lebih mendalam. Jadi, jangan hanya melihat contoh daftar tugas untuk struktur, tetapi lihatlah bagaimana mereka membantu Anda berpikir lebih baik. Di situlah nilai sebenarnya terletak.

6. Template Manajemen Proyek Agile ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan sprint, kumpulkan umpan balik, dan otomatisasi tugas dengan Template Manajemen Proyek Agile ClickUp.

Template Manajemen Proyek Agile ClickUp memberikan semua yang Anda butuhkan dalam satu tempat, termasuk papan, sprint, rapat harian, daftar tugas yang belum diselesaikan, dan tinjauan, tanpa repot mengaturnya.

Yang hebatnya, Anda tidak perlu membuang waktu berjam-jam untuk membangun sistem dari nol. Template ini dilengkapi dengan folder bawaan seperti Scrum Management, Epics, Roadmaps, dan Backlog, sehingga Anda bisa langsung memasukkan tugas-tugas Anda dan mulai menjalankan sprint.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola backlog, papan sprint, dan tinjauan Anda menggunakan ClickUp Forms dan Custom Fields.

Lakukan rapat (standup, demo, retrospeksi) langsung di dalam ruang kerja.

Visualisasikan kemajuan dengan tampilan real-time di List, Board, Calendar, dan Gantt.

✅ Ideal untuk: Tim Agile yang ingin sistem siap pakai yang mengelola sprint, perencanaan, dan pengiriman berulang tanpa perlu membangun strukturnya sendiri.

7. Template Papan Waktu Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan garis waktu, atasi hambatan, dan selaraskan tim dengan templat papan garis waktu proyek ClickUp.

Jika rencana proyek Anda masih terjebak dalam diagram Gantt yang membosankan atau catatan tempel acak, ini adalah solusinya. Template Papan Waktu Proyek ClickUp memberikan tata letak visual yang bersih untuk merencanakan sprint, kampanye pemasaran, atau peluncuran lintas fungsi.

Template garis waktu proyek ini memberikan tim Anda ruang visual bersama untuk memetakan tonggak pencapaian, menugaskan pemilik, melacak ketergantungan, dan memantau tenggat waktu secara real-time.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan setiap fase proyek Anda dengan jalur berwarna yang terpisah.

Sederhanakan pertemuan dengan pemangku kepentingan menggunakan tampilan tingkat tinggi yang mudah dipahami oleh siapa pun.

Satukan upaya tim di seluruh departemen dengan mengumpulkan semua orang dalam peta jalan visual yang sama.

✅ Ideal untuk: Pemimpin tim dan manajer proyek yang menangani beberapa jadwal dan ingin menjaga rencana visual yang kolaboratif dan selalu diperbarui.

Tips Pro: Selain melacak jadwal, ClickUp Whiteboards adalah ruang all-in-one untuk brainstorming, pemetaan strategi, dan kolaborasi langsung. Anda dapat menghubungkan tugas yang sudah ada, membuat tugas baru langsung dari papan, dan menggambar koneksi untuk menunjukkan ketergantungan secara visual. Hal ini menjadikannya sempurna untuk perencanaan pra-proyek, workshop klien, dan retrospeksi sprint. Inilah yang dapat Anda lakukan di ClickUp Whiteboards:

8. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan kampanye yang lebih cerdas sejak hari pertama dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp.

Template Rencana Pemasaran ClickUp adalah sistem terstruktur yang membantu Anda merencanakan kampanye skala besar sambil memantau detail-detail kecil yang terlibat. Anda dapat mengelompokkan upaya pemasaran berdasarkan tujuan, audiens, atau saluran, dan membaginya menjadi jadwal aksi yang dapat dilaksanakan dengan penanggung jawab, ringkasan, dan batas waktu.

Dari brainstorming ide hingga memantau hasil, templat ini mendukung setiap tahap pelaksanaan sehingga tim Anda dapat bergerak lebih cepat, berkolaborasi lebih baik, dan mencapai tujuan yang nyata.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan kampanye multi-saluran dengan tugas yang dikelompokkan berdasarkan tujuan, tim, atau jadwal.

Tetapkan pemilik, lampirkan ringkasan, dan tetapkan prioritas untuk setiap tugas pemasaran.

Pantau status secara real-time dengan bidang kustom yang jelas, tag, dan tampilan visual.

Sentralisasikan perencanaan kampanye, konten, dan kinerja dalam satu ruang kerja.

✅ Ideal untuk: Tim pemasaran yang ingin memiliki pusat tunggal untuk mengorganisir kampanye, konten, acara, dan hasil tanpa kekacauan.

9. Template Kalender Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan, jadwalkan, dan kelola konten dengan mudah menggunakan Template Kalender Konten ClickUp.

Template Kalender Konten ClickUp adalah alat yang luar biasa yang membantu Anda menjadwalkan blog, video, posting media sosial, atau konten apa pun di kalender sehingga Anda dapat melihat alur publikasi Anda.

Anda dapat merencanakan konten untuk beberapa minggu (atau bulan), menetapkan tanggal publikasi untuk setiap konten, mengelola proses pembuatan, memastikan Anda tidak pernah melewatkan batas waktu publikasi, dan menjaga ritme konten yang konsisten.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Seret dan lepas tugas ke kalender Anda untuk merencanakan konten di berbagai platform.

Atur bidang kustom untuk jenis posting, saluran, dan pemilik konten.

Visualisasikan tenggat waktu, kemajuan, dan beban kerja dengan tampilan yang diwarnai sesuai kategori.

Lampirkan ringkasan, gambar, tautan, dan umpan balik langsung di dalam tugas.

✅ Ideal untuk: Tim konten dan media sosial yang membutuhkan sistem terorganisir untuk merencanakan dan melacak output konten, memastikan semua konten dalam antrean diterbitkan tepat waktu.

🎁 Bonus: Ingin tahu cara menggunakan AI dalam pemasaran konten? Anda dapat brainstorming ide blog, membuat outline, mengolah konten ke format berbeda, menyusun salinan iklan, dan menganalisis data kinerja. Ini mempercepat proses sehingga Anda dapat lebih fokus pada strategi kreatif dan suara merek.

10. Template CRM ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola prospek, klien, dan alur penjualan Anda dari satu dasbor menggunakan templat ClickUp CRM.

Template ClickUp CRM mengubah data prospek yang tersebar menjadi alur visual yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Dari prospek dingin hingga transaksi tertutup, setiap tahap dipetakan secara visual dengan status cerdas seperti ‘Coba Menghubungi’ dan ‘Tidak Memenuhi Syarat – Ikuti Lagi’.

Anda akan tahu persis posisi setiap prospek dengan berbagai tampilan (Papan, Daftar, Kalender, Dokumen). Bahkan ada Dokumen Panduan Penjualan bawaan untuk menjaga tujuan, rencana pemasaran, dan jadwal tindak lanjut tetap terorganisir dan siap digunakan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir semua prospek, kontak, dan transaksi Anda dalam satu ruang pusat.

Pantau tahap-tahap keterlibatan dengan jelas agar tidak pernah kehilangan jejak tindak lanjut.

Otomatiskan tugas CRM yang berulang agar Anda dapat fokus pada penutupan transaksi.

✅ Ideal untuk: Tim penjualan, pemilik bisnis, dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien yang ingin cara yang lebih cerdas, rapi, dan visual untuk mengelola hubungan pelanggan.

11. Template Anggaran Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Dengan mudah lacak penghematan, pengeluaran, dan tujuan Anda menggunakan Template Anggaran Pribadi ClickUp.

Template Anggaran Pribadi ClickUp berfungsi seperti teman keuangan yang membantu Anda tetap bertanggung jawab, menunjukkan secara tepat ke mana uang Anda mengalir, dan membuat pelacakan tujuan Anda menjadi lebih mudah dan menjadi kebiasaan.

Bagian terbaiknya adalah template ini dilengkapi dengan dashboard dan tampilan yang sudah siap pakai untuk melacak segala hal, mulai dari langganan bulanan, kemajuan tabungan, hingga sumber penghasilan. Anda dapat menandai dan mengkategorikan transaksi, memeriksa saldo Anda dengan cepat, dan bahkan mengevaluasi pola pengeluaran Anda. Ini sederhana, sangat dapat disesuaikan, dan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih menyenangkan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan utang di berbagai kategori.

Sesuaikan kategori anggaran sesuai dengan tujuan pribadi atau gaya hidup Anda.

Visualisasikan pola pengeluaran Anda dengan dasbor dan grafik ClickUp yang sudah disiapkan.

Tetapkan tujuan bulanan dan tetap bertanggung jawab dengan tampilan yang jelas dan berwarna-warni.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek dan profesional bisnis yang ingin mengelola keuangan pribadi mereka dengan cara yang terstruktur namun fleksibel.

🎉 Fakta Menarik: Orang Amerika menghabiskan hampir empat jam sehari memikirkan uang, dengan Generasi Z dan Milenial memimpin dengan 4,8 dan 4,7 jam masing-masing.

12. Template Kerangka Kerja OKR ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar tim Anda tetap selaras dan lacak kemajuan dengan templat ClickUp OKR Framework.

Template Kerangka Kerja OKR ClickUp adalah sistem andalan Anda untuk menyelaraskan tujuan jangka panjang dengan pekerjaan sehari-hari. Template ini didasarkan pada metode OKR (Objectives & Key Results) yang populer, sehingga Anda dapat menetapkan target ambisius dengan percaya diri dan belajar cara menerapkan OKR secara efektif untuk menghasilkan hasil yang dapat diukur.

Dan karena semuanya visual, mulai dari tampilan dashboard hingga bidang dan filter kustom, Anda dapat langsung melihat apa yang berjalan lancar, apa yang tertinggal, dan apa yang perlu diperhatikan hari ini.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ubah tujuan tingkat tinggi menjadi hasil kunci yang dapat dilacak dan diukur.

Pantau kemajuan tujuan dengan tampilan berwarna, filter, dan garis waktu.

Sentralisasikan semua tugas dan pembaruan yang terkait dengan tujuan dalam satu dasbor dinamis.

Grupkan tujuan berdasarkan tim, kuartal, atau kemajuan dengan tampilan yang difilter dan pengurutan otomatis.

✅ Ideal untuk: Pemimpin tim, manajer produk, eksekutif, atau siapa pun yang menerapkan OKR untuk menetapkan dan melacak tujuan untuk tim atau perusahaan mereka.

Capai Tujuan Anda Lebih Cepat dengan ClickUp

Tenggat waktu yang terlewat, alat yang tersebar, prioritas yang tidak jelas, dan pelacakan manual yang berlebihan dapat menghambat bahkan tim terbaik sekalipun.

Dengan fitur manajemen proyek yang kuat dan templat yang mudah digunakan, ClickUp membantu Anda merencanakan, mengorganisir, dan melacak segala hal dari satu tempat. Anda mendapatkan tampilan yang dapat disesuaikan, otomatisasi cerdas, dan dokumen bawaan yang dirancang untuk alur kerja nyata.

Jadi, jika Anda siap untuk menyederhanakan hari kerja Anda dan fokus pada produktivitas, ClickUp adalah tempat yang tepat untuk memulai.

Daftar di ClickUp hari ini!