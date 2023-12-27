A követelményektől a megvalósításig: hogyan használja a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát

A projekt sikeres megvalósításának kulcsa a kimeneti követelmények alapos megértése és a tesztelési és felülvizsgálati fázisokban azok megvalósítására irányuló konkrét erőfeszítések. Ez azonban általában kihívást jelent, mivel a folyamatokon belül számos sok-sok kapcsolat létezik, ami gyakran szállítási hiányosságokhoz és hibákhoz vezet.
Ha a legjobb termékeket szeretné gyártani, akkor egy ellenőrzőlista nem lesz elég. Szüksége lesz egy rendszerre, amely összekapcsolja a követelményeket a tesztekkel, a teszteket az eredményekkel, és a problémákat a megoldásokkal.
Az egyik módja annak, hogy minden alapot lefedjen, az, ha összehasonlítja a végtermék jellemzőit a kezdeti követelményekkel. De több dokumentum átnézése a folyamatosan változó követelmények nyomon követése érdekében sem könnyű, sem produktív!
Pontosan itt jön jól a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixa (RTM), amely segít a projektmenedzsereknek a csapatfolyamatokat a követelményekkel összhangban tartani egy központi helyen. 😁
Ez az átfogó útmutató segít Önnek:
- Ismerje meg a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixait
- Készítse el a mátrixot a semmiből
- Használja ki a nyomonkövethetőségi folyamat legjobb gyakorlatait
Mi a nyomonkövethetőségi mátrix célja?
A projektek előrehaladásának részletes nyomon követése mindig is megterhelő feladat volt a projektmenedzserek számára, különösen a szoftverfejlesztő csapatokban. Bár a nyomonkövethetőséghez kapcsolódó teendőlista segít nyomon követni a projekt szervezési feladatait, hosszú távon nem túl hasznos.
A helyzet a következő: minden döntés vagy változás a projektben érintett felek szemszögéből felkavarhatja a dolgokat és új követelményeket eredményezhet. Ez közvetlenül hatással van a tesztelő csapat munkájára, mivel az alkalmazottak elvesznek az információk tömegében és nem tudják, mit kell prioritásként kezelni.
Itt jön jól a nyomonkövethetőségi mátrix, amely minden érintett számára egyszerű átláthatóságot biztosít. Ez egy átfogó, rácsos szerkezetű üzleti követelménydokumentum, amely segíti a projekt- és szoftvertesztelő csapatokat:
- Tervezze meg a projekt feladatait a jelenlegi követelményeknek megfelelően
- Delegálja a feladatokat az optimális minőség és szállítási idő érdekében.
- Legyen világos képe az összes tesztelési tevékenység állapotáról.
- Kerülje el azokat a döntéseket, amelyek megzavarhatják az átfogó projektcélokat.
A nyomonkövethetőségi mátrix biztosítja, hogy minden alapvető projektfeladat el legyen végezve, így segítve egy szilárdabb és használhatóbb végtermék létrehozását.
Mi az a követelménykövethetőségi mátrix?
A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát (RT) vagy RTM-et általában alapdokumentumként használják a növekvő szoftverprojektekben.
Ha két vagy több projekt alapdokumentumot kell összehangolni, és sok-sok kapcsolatukat teljes körűségük szempontjából ellenőrizni, az eredmény egy követelménykövethetőségi mátrix lesz. Ez egy hasznos eszköz a projekt kezdeti követelményeinek feltérképezéséhez és összekapcsolásához a hozzájuk tartozó teszt szkriptekkel vagy esetekkel, megelőzve ezzel a folyamat során a kihagyott vagy elhagyott követelményeket. 🌷
Ha egyszerű ellenőrzőlistát keres, ez nem az. Az RTM egy részletes, élő dokumentum, amely nyomon követi a változó projektigényeket, és végül olyan terméket biztosít, amely megfelel, vagy akár meg is haladja a felhasználók kezdeti elvárásait. A változásigények felhasználóktól, konkrét érdekelt felektől vagy belső részlegektől, például az értékesítési osztálytól érkezhetnek.
Az RT mátrixok diagramok vagy táblázatok formájában találhatók, minden követelménynek és a hozzá tartozó tesztelési technikáknak külön sorral. Az Ön által képviselt iparágtól függően a következő szakaszok lehetnek:
- Követelményazonosító
- Követelmények leírása
- Indoklás vagy üzleti igény
- Teszteset-azonosító
- Teszt eredmény vagy végrehajtási állapot
- Teszt szkriptek
- Szállítandó
- Munkamegosztási struktúra vagy WBS
- Megjegyzések
A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixok típusai
A nyomonkövethetőség kapcsolatot teremt a követelmények, a folyamatok, a tesztesetek és a végső kimeneti elemek között. A nyomonkövetési irány jelzi, hogyan jön létre a korreláció – válaszul egy követelményre vagy annak elismeréseként.
Az irányelvek alapján három fő típusú nyomonkövethetőségi formátummal találkozhat a mátrixokban:
- Előremenő nyomonkövethetőség: A követelmény előremenő vagy jövőbeli cselekvést ír elő, például tesztet. Áttekintést nyújt a projekt fejlesztéséről a kezdetektől a befejezésig ▶️
- Visszamenőleges nyomonkövethetőség: A visszamenőleges nyomonkövethetőség segítségével minden tesztesetet visszavezethet egy követelményhez. Ez biztosítja, hogy minden teszt úgy legyen megtervezve, hogy megakadályozza a projekttől való eltéréseket, valamint a felesleges műveleteket ◀️
- Kétirányú nyomonkövethetőség: Az előre és hátra irányuló modellek kombinációja, amely a legteljesebb nyomonkövethetőséget biztosítja. Támogatja a tesztesetek és a követelmények összevetésének ellenőrzési folyamatát 🔁
Hogyan készítsünk követelménykövethetőségi mátrixot: 5 lépés
Mint fentebb említettük, a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát diagram vagy táblázat formájában ábrázolják. Sok felhasználó számára az Excel a diagram elkészítésének első számú választása, de ez a program nem biztosít teljes körű támogatást a projekt során felmerülő összes fordulat és változás rögzítéséhez.
Sok termékfejlesztő csapat ma már szívesebben használ projektmenedzsment szoftvert, hogy sokoldalú nyomonkövethetőségi mátrixokat hozzon létre a semmiből. Ez egy gyorsabb megközelítés, mivel ezek az eszközök egyszerűsítik az adatgyűjtési és -rendezési folyamatokat, és valós idejű áttekintést nyújtanak a komponensekről az egész csapat számára. Tehát gondoljon arra, hogy többet érhet el, mint egy egyszerű Excel táblázat – konkrétan:
- Célok nyomon követése
- Az ügyfélkövetelményeket rögzítő dokumentumok létrehozása
- Feladatlisták összeállítása
- A teljes tesztelési lefedettség biztosítása
- Mezők testreszabása
- Minden munkájának aprólékos áttekintése
Mindez egy helyen, áttekinthetően – ClickUp! 🤩
A ClickUp átfogó projektmenedzsment szoftvermegoldásként bárki számára egyszerűvé teszi a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának létrehozását az eszközön belül. Ráadásul praktikus kommunikációs és munkafolyamat-tervezési funkciói a projekt minden fázisában támogatják Önt!
Fedezze fel az alábbi öt standard lépést, amelyekkel hasznos követhetőségi mátrixot hozhat létre.
1. lépés: Állítsa össze a különböző érdekelt felek RTM-céljait
Az RTM-célok az ügyfelektől, belső csapatoktól vagy más érdekelt felektől gyűjtött követelmények. Ezek a célok a termék új funkcióinak hozzáadásától a kockázatkezelés javításáig terjedhetnek.
Tegyük fel, hogy a projektje egy felhasználói élményre fókuszáló fitneszalkalmazás fejlesztéséről szól. Ebben az esetben az ügyfél két kulcsfontosságú funkciót emel ki: a felhasználói preferenciák alapján személyre szabott edzéstervek integrálása és valós idejű nyomonkövetési funkciók beépítése a haladás zökkenőmentes figyelemmel kíséréséhez. A projekt célja egy átfogó fitneszplatform létrehozása, amely kielégíti az egyéni igényeket és elősegíti az egészségtudatos közösség kialakulását.
Ideális esetben a projektmenedzser összeállítja az ügyfél üzleti igényeit, majd beszél a csapattal, hogy feljegyezze a konkrét kéréseket a végeredmény megvalósításához. Ezután minden nagy célt kisebb, megvalósítható lépésekre bontanak.
Ha minden célját és követelményét egy helyen szeretné feltérképezni, akkor a ClickUp Goals a megfelelő megoldás. Segít bármilyen méretű RTM-célok meghatározásában, és azok konkrét érdekelt felekhez vagy megbízottakhoz való kapcsolásában.
Miután beállította a ClickUp munkaterületét, kattintson a + Új cél gombra a bal oldali sávban, hogy megnyissa a Célok oldalt. Miután összeállította céljait, ossza fel őket kisebb, mérhető részekre célértékek létrehozásával. A platform négyféle célértéktípust támogat a mátrixokhoz:
- Szám: Kövesse nyomon a számok növekedését vagy csökkenését egy adott tartományon belül.
- Igaz/Hamis: A célt Elvégezve vagy Nem elvégezve jelöli.
- Pénznem: Kövesse nyomon a pénzügyi célok változásait
- Feladat: Egyetlen feladat, alfeladat vagy egy teljes lista teljesítésének figyelemmel kísérése
A ClickUp segítségével mappákat és sprinteket hozhat létre konkrét célok nyomon követéséhez, és akár mérföldköveket is beállíthat a kritikus tesztmátrix-feladatok és a haladási pontok kiemeléséhez.
2. lépés: Gyűjtse össze a projekt dokumentumait és határozza meg a feladatokat
A projekt artefaktumok azok a számos dokumentumok, mint például a projekt chartája, a változásnapló és a projektterv, amelyek jelleget adnak a munkafolyamatoknak. Ezek képezik a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának magját, segítve Önt a tesztesetek és a releváns artefaktumok összekapcsolásában.
Ez a lépés célja, hogy termék- vagy szoftvertesztelő csapata minden kontextusdokumentumot kéznél tartson, így jobb rálátást kapjon a feladatokra, alfeladatokra és termék-backlogokra.
Használja a ClickUp Docs alkalmazást az összes szükséges projektdokumentum, teszteset és teszt eredmény létrehozásához és tárolásához. Szerkessze a dokumentumokat élőben több csapattaggal, rendezze őket mappákba, vagy kapcsolja össze őket RTM-feladataival – minden csak egy kattintásnyira van! 🥳
Időt szeretne megtakarítani a dokumentációs munkával? Használja a ClickUp AI-t, hogy néhány egyszerű utasítással jól strukturált projektdokumentumokat hozzon létre! A platform számos kész sablont is kínál, például:
Miután összeállította a projekt artefaktumait, használja a ClickUp feladatok funkciót a nyomonkövetési folyamattal kapcsolatos feladatok és alfeladatok listájának összeállításához. Ezzel jobban átláthatja a tesztmátrixon keresztül nyomon követett eredmények hálózatát. Több feladatlistát is összeállíthat, amelyek mindegyike egy adott követelményt kezel, és függőségeket hozhat létre a egymással összefüggő feladatok sorrendjének meghatározásához.
3. lépés: Hozza létre a mátrixot
Készen áll az RT mátrix elkészítésére? 🏗️
Miután befejezte a 2. lépést, válassza ki a táblázatkezelő vagy diagramkészítő eszközt a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának létrehozásához. Íme a követendő lépések nagyvonalú vázlata:
- Válassza ki, mely oszlopokat szeretné felvenni az RTM-be. Szüksége van egyedi követelményazonosítókra, azok leírására, teszteset-azonosítókra vagy másra?
- A mátrix típusának megfelelően rajzolja meg a sorokat és oszlopokat. Például előremenő nyomonkövethetőség esetén a sorok és oszlopok a követelményeket, illetve a tesztesetek azonosítóit jelzik (a nyomonkövethetőség megkönnyítése érdekében érdemes mindent színkóddal jelölni).
- Hozzon létre kapcsolatokat a követelmények és a kapcsolódó paraméterek között a mátrixon belül.
A lényeg, hogy egy vizuális, egyetlen ablakos felületen ábrázolhassa a különböző követelmények közötti kapcsolatokat, és bejelölhesse a teljesített célokat.
Ha jól bánik a táblázatokkal, a ClickUp táblázatos nézet kiváló eszköz lehet az RT mátrix bármilyen méretű testreszabásához! Adjon hozzá annyi oszlopot, amennyit csak akar, hozzon létre egyéni mezőket az információkhoz, és drag-and-drop műveletekkel módosítsa az RTM-et.
Ha inkább a gazdag vizualizációkat részesíti előnyben, akkor a ClickUp végtelen Whiteboard funkcióját is kipróbálhatja, amellyel kapcsolatokat rajzolhat a követelmények és a tesztesetek között.
Ha további segítségre van szüksége, használja a ClickUp sokféle mátrixsablonját az RTM létrehozásához. Kedvencünk a ClickUp nyomonkövethetőségi mátrix sablon. Használja a kapcsolatok szisztematikus ábrázolásához, és fejlessze a következő képességeit:
- Határozza meg a követelmények és a tesztelési eredmények közötti kapcsolatot
- Vizualizálja a projektfejlesztési életciklus során bekövetkezett változásokat.
- Ismerje meg bizonyos döntések mögötti okokat
4. lépés: Kezdje el használni az RTM-et
Ebben a szakaszban már rendelkeznie kell a mátrix szerkezetével és a releváns fejlécekkel. Már csak ki kell töltenie az RT mátrixot! 📝
Kezdje azzal, hogy a tesztelő csapattal feltérképezi a teszteseteket, és gondoskodik arról, hogy a hátralékos feladatok mindegyike megoldásra kerüljön.
A ClickUp számos előnye közül az egyik, hogy nem kell másolni-beilleszteni vagy oda-vissza mozogni a hátralékok és a feladatlisták között. Egyszerűen *átmozgathatja az összes korábban létrehozott listát az RTM-be az összes részletükkel együtt, és azok bármelyik nézetben megjelennek, amelyet kiválaszt.
Például a Lista, Tábla vagy Naptár nézet segítségével áttekintheti az összes folyamatban lévő feladatot, amelyek az egyéni állapotuk szerint vannak kategorizálva, például Sikerült, Nem sikerült vagy Felfüggesztve. A Gantt-diagram és a Munkaterhelés nézet segítségével megtekintheti az egymástól függő feladatokat és kezelheti a kapacitástervezést.
A platform a Csevegés nézet, a hozzárendelhető megjegyzések és a munkafolyamat-ellenőrző eszközök révén zökkenőmentes kommunikációs csatornákat biztosít a részlegek között, így garantálva, hogy egyetlen követelmény sem marad figyelmen kívül!
5. lépés: Felülvizsgálat, érvényesítés és karbantartás
Gondoljon a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixára úgy, mint egy folyamatosan változó dokumentumra. Ahogy a dolgok változnak, például a követelmények csökkennek vagy új tesztesetek jelennek meg, a mátrixot is módosítania kell, hogy mindenki naprakész legyen.
Ne feledje: A kezdeti követelményazonosító szám akkor is változatlan marad, ha átrendezi a dolgokat vagy újra felhasználja őket. ⚠️
A ClickUp irányítópultjai segítenek az eredmények áttekintésében és a projekt teljesítményének nyomon követésében a tesztelési mutatók segítségével. Használja a testreszabható megoldást a következőkre:
- Könnyen oszthatja el a csapat feladatait, megbeszélheti az akadályokat és nyomon követheti az előrehaladást.
- Vizualizálja az erőforrások elosztását, azonosítva a hatékony és hatástalan területeket.
- Értékelje a célokat a feladatok elvégzésén, a projekt időkövetésén és a munkafolyamat-elemzésen keresztül egy biztonságos vezérlőközpontban.
Ezekkel a műszerfalakkal könnyen nyomon követhető a projektek befejezettségének százalékos aránya. Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkcióit is használhatja, hogy automatikus értesítéseket kapjon, vagy a tesztek állapotát manuális beavatkozás nélkül frissítse.
A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának előnyei a projektmenedzsmentben
A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixa több, mint egy egyszerű technikai dokumentum. Nézzük meg néhány legfontosabb előnyét:
- Döntéshozatali támogatás: Az RTM áttekinthető képet ad arról, hogy a különböző projektkövetelmények hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ráadásul, ha egy követelmény megváltozik, elemezheti, hogy ez hogyan hat a fejlesztésre, megkönnyítve ezzel a átgondolt döntéshozatalt.
- Zökkenőmentes változáskezelés : Ha a projektben változás történik a teljesítendő feladatokban, az RTM mindent nyomon követ, így a módosítások és frissítések jól dokumentáltak és hozzáférhetők.
- Kockázatkezelés : A követelmények és a tesztek összekapcsolásával az RTM segít a lehetséges problémák vagy hiányzó láncszemek korai felismerésében, így Ön időben értesülhet a problémákról, és gyorsan orvosolhatja azokat.
- Jobb szabályok betartása: A szigorú szabályokkal és előírásokkal rendelkező iparágakban az RTM biztosítja azok betartását. Segít ellenőrizni, hogy a projekt betartja-e a meghatározott követelményeket, így vállalkozása megfelel a szabályoknak.
- A megfelelő tesztek elvégzése: Az RTM útmutatóként szolgál a minőségbiztosítási csapat számára, megmutatva, hogy mit kell tesztelni, és összekapcsolva a teszteket a pontos követelményekkel. Így a minőségbiztosítási csapatok hatékonyan futtatják a valóban fontos teszteket.
A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának bevált gyakorlata
Még ha a legjobb projektmenedzsment eszközökkel is rendelkezik, a mátrix létrehozása során mégis szembesülhet bizonyos akadályokkal és korlátozásokkal. Szerencsére ezek könnyen elkerülhetők, ha betartja az RTM legjobb gyakorlatokat, amelyek segítségével zökkenőmentesen bevezetheti a módszert. 💪
Készítsen szisztematikus listát az igényekről
Az RTM kidolgozása során minden projektkövetelményt jól meg kell fogalmazni, logikusan és rendszerezve kell elrendezni. Ez segít a csapatoknak meghatározni, hogy a tesztforgatókönyvek, követelmények és egyéb artefaktumok megfelelően illeszkednek-e egymáshoz, hogy a tesztelés során a nyomonkövethetőségi hiányosságokat pótolják.
Használjon egyedi azonosítókat
A szükségletek és a tesztesetek összekapcsolásának megkönnyítése érdekében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyomonkövethetőségi mátrixban minden követelménynek saját egyedi kódja legyen. Így a csapatok kezelni tudják a változásokat, javíthatják a hibák észlelését, valamint nyomon követhetik és értékelhetik a különböző komponensek közötti kapcsolatokat. Ez elengedhetetlen, ha különböző rendszereket szeretne létrehozni a tesztkezelő eszközök és a nyomonkövethetőségi mátrixok kombinálásával.
Prioritások meghatározása
A szükségletek prioritásainak meghatározásával hatékonyabban oszthatja el az erőforrásokat a legfontosabb funkciók tesztelésére és fejlesztésére, mivel először a legfontosabb követelményekre koncentrálhat. A fejlesztési folyamat korai szakaszában a csapatok minimalizálhatják a projekt kockázatait, azonosíthatják a lehetséges problémákat és kiváló minőségű termékeket állíthatnak elő.
Tipp: Használja a ClickUp Priorities funkciót, hogy színekkel jelölje a feladatok prioritását!
Tartsa naprakészen az RTM-et
A rendszeres RTM-frissítések fontosak a projekt előrehaladásának nyomon követésében és a módosítások kezelésében. Ezzel csökkenthető az adatok következetlenségének és a megvalósítás hiányosságainak kockázata.
Ösztönözze a munkatársak közötti csapatmunkát
A követelmények átláthatóságát illetően gondoskodjon arról, hogy a tesztelők, fejlesztők, üzleti elemzők és fejlesztők mind ugyanazon az oldalon álljanak. Ez elősegíti a hatékony kommunikációt és csapatmunkát, valamint támogatja a kiváló eredményeket hozó döntéseket.
A ClickUp univerzális keresési funkciója biztosítja, hogy a projekt artefaktumai és nyomonkövethetőségi mátrixai egyetlen kattintással elérhetők legyenek az érdekelt felek számára. Ha bizonyos fájlokat titokban szeretne tartani, módosíthatja az egyes dokumentumok jogosultsági beállításait.
Nyerjen nagyot: kezelje követelménykövethetőségi mátrixát a ClickUp segítségével
A projektek 39%-a a megfelelő tervezés és erőforrás-nyomonkövetés hiánya miatt bukik meg, és biztosan nem szeretné, hogy az Ön projektje is ebbe a statisztikába tartozzon. Ne aggódjon, nem fog!
A ClickUp segítségével nagy sikert ígértünk, és ezt a nagy sikert is kapja! 🏆
Különböző nézetek, egyéni mezők, több mint 1000 integráció, nyomonkövetési funkciók és még sok más – minden hasznos funkciót ingyen kap! Regisztráljon még ma, és készítse el saját RTM-mátrixát!