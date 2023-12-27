A követelményektől a megvalósításig: hogyan használja a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát

A projekt sikeres megvalósításának kulcsa a kimeneti követelmények alapos megértése és a tesztelési és felülvizsgálati fázisokban azok megvalósítására irányuló konkrét erőfeszítések. Ez azonban általában kihívást jelent, mivel a folyamatokon belül számos sok-sok kapcsolat létezik, ami gyakran szállítási hiányosságokhoz és hibákhoz vezet.

Ha a legjobb termékeket szeretné gyártani, akkor egy ellenőrzőlista nem lesz elég. Szüksége lesz egy rendszerre, amely összekapcsolja a követelményeket a tesztekkel, a teszteket az eredményekkel, és a problémákat a megoldásokkal.

Az egyik módja annak, hogy minden alapot lefedjen, az, ha összehasonlítja a végtermék jellemzőit a kezdeti követelményekkel. De több dokumentum átnézése a folyamatosan változó követelmények nyomon követése érdekében sem könnyű, sem produktív!

Pontosan itt jön jól a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixa (RTM), amely segít a projektmenedzsereknek a csapatfolyamatokat a követelményekkel összhangban tartani egy központi helyen. 😁

Ez az átfogó útmutató segít Önnek:

Ismerje meg a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixait

Készítse el a mátrixot a semmiből

Használja ki a nyomonkövethetőségi folyamat legjobb gyakorlatait

Mi a nyomonkövethetőségi mátrix célja?

A projektek előrehaladásának részletes nyomon követése mindig is megterhelő feladat volt a projektmenedzserek számára, különösen a szoftverfejlesztő csapatokban. Bár a nyomonkövethetőséghez kapcsolódó teendőlista segít nyomon követni a projekt szervezési feladatait, hosszú távon nem túl hasznos.

A helyzet a következő: minden döntés vagy változás a projektben érintett felek szemszögéből felkavarhatja a dolgokat és új követelményeket eredményezhet. Ez közvetlenül hatással van a tesztelő csapat munkájára, mivel az alkalmazottak elvesznek az információk tömegében és nem tudják, mit kell prioritásként kezelni.

Itt jön jól a nyomonkövethetőségi mátrix, amely minden érintett számára egyszerű átláthatóságot biztosít. Ez egy átfogó, rácsos szerkezetű üzleti követelménydokumentum, amely segíti a projekt- és szoftvertesztelő csapatokat:

Tervezze meg a projekt feladatait a jelenlegi követelményeknek megfelelően

Delegálja a feladatokat az optimális minőség és szállítási idő érdekében.

Legyen világos képe az összes tesztelési tevékenység állapotáról.

Kerülje el azokat a döntéseket, amelyek megzavarhatják az átfogó projektcélokat.

A nyomonkövethetőségi mátrix biztosítja, hogy minden alapvető projektfeladat el legyen végezve, így segítve egy szilárdabb és használhatóbb végtermék létrehozását.

Mi az a követelménykövethetőségi mátrix?

A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát (RT) vagy RTM-et általában alapdokumentumként használják a növekvő szoftverprojektekben.

Ha két vagy több projekt alapdokumentumot kell összehangolni, és sok-sok kapcsolatukat teljes körűségük szempontjából ellenőrizni, az eredmény egy követelménykövethetőségi mátrix lesz. Ez egy hasznos eszköz a projekt kezdeti követelményeinek feltérképezéséhez és összekapcsolásához a hozzájuk tartozó teszt szkriptekkel vagy esetekkel, megelőzve ezzel a folyamat során a kihagyott vagy elhagyott követelményeket. 🌷

Ha egyszerű ellenőrzőlistát keres, ez nem az. Az RTM egy részletes, élő dokumentum, amely nyomon követi a változó projektigényeket, és végül olyan terméket biztosít, amely megfelel, vagy akár meg is haladja a felhasználók kezdeti elvárásait. A változásigények felhasználóktól, konkrét érdekelt felektől vagy belső részlegektől, például az értékesítési osztálytól érkezhetnek.

Az RT mátrixok diagramok vagy táblázatok formájában találhatók, minden követelménynek és a hozzá tartozó tesztelési technikáknak külön sorral. Az Ön által képviselt iparágtól függően a következő szakaszok lehetnek:

Követelményazonosító

Követelmények leírása

Indoklás vagy üzleti igény

Teszteset-azonosító

Teszt eredmény vagy végrehajtási állapot

Teszt szkriptek

Szállítandó

Munkamegosztási struktúra vagy WBS

Megjegyzések

A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixok típusai

A nyomonkövethetőség kapcsolatot teremt a követelmények, a folyamatok, a tesztesetek és a végső kimeneti elemek között. A nyomonkövetési irány jelzi, hogyan jön létre a korreláció – válaszul egy követelményre vagy annak elismeréseként.

Az irányelvek alapján három fő típusú nyomonkövethetőségi formátummal találkozhat a mátrixokban:

Előremenő nyomonkövethetőség: A követelmény előremenő vagy jövőbeli cselekvést ír elő, például tesztet. Áttekintést nyújt A követelmény előremenő vagy jövőbeli cselekvést ír elő, például tesztet. Áttekintést nyújt a projekt fejlesztéséről a kezdetektől a befejezésig ▶️ Visszamenőleges nyomonkövethetőség: A visszamenőleges nyomonkövethetőség segítségével minden tesztesetet visszavezethet egy követelményhez. Ez biztosítja, hogy minden teszt úgy legyen megtervezve, hogy megakadályozza A visszamenőleges nyomonkövethetőség segítségével minden tesztesetet visszavezethet egy követelményhez. Ez biztosítja, hogy minden teszt úgy legyen megtervezve, hogy megakadályozza a projekttől való eltéréseket, valamint a felesleges műveleteket ◀️ Kétirányú nyomonkövethetőség: Az előre és hátra irányuló modellek kombinációja, amely a legteljesebb nyomonkövethetőséget biztosítja. Támogatja a tesztesetek és a követelmények összevetésének ellenőrzési folyamatát 🔁

Hogyan készítsünk követelménykövethetőségi mátrixot: 5 lépés

Mint fentebb említettük, a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát diagram vagy táblázat formájában ábrázolják. Sok felhasználó számára az Excel a diagram elkészítésének első számú választása, de ez a program nem biztosít teljes körű támogatást a projekt során felmerülő összes fordulat és változás rögzítéséhez.

Sok termékfejlesztő csapat ma már szívesebben használ projektmenedzsment szoftvert, hogy sokoldalú nyomonkövethetőségi mátrixokat hozzon létre a semmiből. Ez egy gyorsabb megközelítés, mivel ezek az eszközök egyszerűsítik az adatgyűjtési és -rendezési folyamatokat, és valós idejű áttekintést nyújtanak a komponensekről az egész csapat számára. Tehát gondoljon arra, hogy többet érhet el, mint egy egyszerű Excel táblázat – konkrétan:

Célok nyomon követése

Az ügyfélkövetelményeket rögzítő dokumentumok létrehozása

Feladatlisták összeállítása

A teljes tesztelési lefedettség biztosítása

Mezők testreszabása

Minden munkájának aprólékos áttekintése

Mindez egy helyen, áttekinthetően – ClickUp! 🤩

A ClickUp segítségével végpontok közötti támogatást kaphat a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának felépítéséhez és karbantartásához.

A ClickUp átfogó projektmenedzsment szoftvermegoldásként bárki számára egyszerűvé teszi a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának létrehozását az eszközön belül. Ráadásul praktikus kommunikációs és munkafolyamat-tervezési funkciói a projekt minden fázisában támogatják Önt!

Fedezze fel az alábbi öt standard lépést, amelyekkel hasznos követhetőségi mátrixot hozhat létre.

1. lépés: Állítsa össze a különböző érdekelt felek RTM-céljait

Az RTM-célok az ügyfelektől, belső csapatoktól vagy más érdekelt felektől gyűjtött követelmények. Ezek a célok a termék új funkcióinak hozzáadásától a kockázatkezelés javításáig terjedhetnek.

Tegyük fel, hogy a projektje egy felhasználói élményre fókuszáló fitneszalkalmazás fejlesztéséről szól. Ebben az esetben az ügyfél két kulcsfontosságú funkciót emel ki: a felhasználói preferenciák alapján személyre szabott edzéstervek integrálása és valós idejű nyomonkövetési funkciók beépítése a haladás zökkenőmentes figyelemmel kíséréséhez. A projekt célja egy átfogó fitneszplatform létrehozása, amely kielégíti az egyéni igényeket és elősegíti az egészségtudatos közösség kialakulását.

Ideális esetben a projektmenedzser összeállítja az ügyfél üzleti igényeit, majd beszél a csapattal, hogy feljegyezze a konkrét kéréseket a végeredmény megvalósításához. Ezután minden nagy célt kisebb, megvalósítható lépésekre bontanak.

Ha minden célját és követelményét egy helyen szeretné feltérképezni, akkor a ClickUp Goals a megfelelő megoldás. Segít bármilyen méretű RTM-célok meghatározásában, és azok konkrét érdekelt felekhez vagy megbízottakhoz való kapcsolásában.

Miután beállította a ClickUp munkaterületét, kattintson a + Új cél gombra a bal oldali sávban, hogy megnyissa a Célok oldalt. Miután összeállította céljait, ossza fel őket kisebb, mérhető részekre célértékek létrehozásával. A platform négyféle célértéktípust támogat a mátrixokhoz:

Szám: Kövesse nyomon a számok növekedését vagy csökkenését egy adott tartományon belül. Igaz/Hamis: A célt Elvégezve vagy Nem elvégezve jelöli. Pénznem: Kövesse nyomon a pénzügyi célok változásait Feladat: Egyetlen feladat, alfeladat vagy egy teljes lista teljesítésének figyelemmel kísérése

Válasszon a különböző cél típusok közül, hogy pénznem, százalékok, számok, valamint igaz/hamis alapon mérjen.

A ClickUp segítségével mappákat és sprinteket hozhat létre konkrét célok nyomon követéséhez, és akár mérföldköveket is beállíthat a kritikus tesztmátrix-feladatok és a haladási pontok kiemeléséhez.

2. lépés: Gyűjtse össze a projekt dokumentumait és határozza meg a feladatokat

A projekt artefaktumok azok a számos dokumentumok, mint például a projekt chartája, a változásnapló és a projektterv, amelyek jelleget adnak a munkafolyamatoknak. Ezek képezik a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának magját, segítve Önt a tesztesetek és a releváns artefaktumok összekapcsolásában.

Ez a lépés célja, hogy termék- vagy szoftvertesztelő csapata minden kontextusdokumentumot kéznél tartson, így jobb rálátást kapjon a feladatokra, alfeladatokra és termék-backlogokra.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást az összes szükséges projektdokumentum, teszteset és teszt eredmény létrehozásához és tárolásához. Szerkessze a dokumentumokat élőben több csapattaggal, rendezze őket mappákba, vagy kapcsolja össze őket RTM-feladataival – minden csak egy kattintásnyira van! 🥳

A ClickUp üzleti követelménydokumentum tökéletes módszer arra, hogy az üzleti projekt minden aspektusát felvázolja, mielőtt belekezdene a munkába.

Időt szeretne megtakarítani a dokumentációs munkával? Használja a ClickUp AI-t, hogy néhány egyszerű utasítással jól strukturált projektdokumentumokat hozzon létre! A platform számos kész sablont is kínál, például:

Miután összeállította a projekt artefaktumait, használja a ClickUp feladatok funkciót a nyomonkövetési folyamattal kapcsolatos feladatok és alfeladatok listájának összeállításához. Ezzel jobban átláthatja a tesztmátrixon keresztül nyomon követett eredmények hálózatát. Több feladatlistát is összeállíthat, amelyek mindegyike egy adott követelményt kezel, és függőségeket hozhat létre a egymással összefüggő feladatok sorrendjének meghatározásához.

Tekintse meg, adjon hozzá vagy távolítson el feladatokat más feladatlistákból, hogy javítsa a láthatóságot és a csapatok közötti együttműködést.

3. lépés: Hozza létre a mátrixot

Készen áll az RT mátrix elkészítésére? 🏗️

Miután befejezte a 2. lépést, válassza ki a táblázatkezelő vagy diagramkészítő eszközt a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának létrehozásához. Íme a követendő lépések nagyvonalú vázlata:

Válassza ki, mely oszlopokat szeretné felvenni az RTM-be. Szüksége van egyedi követelményazonosítókra, azok leírására, teszteset-azonosítókra vagy másra? A mátrix típusának megfelelően rajzolja meg a sorokat és oszlopokat. Például előremenő nyomonkövethetőség esetén a sorok és oszlopok a követelményeket, illetve a tesztesetek azonosítóit jelzik (a nyomonkövethetőség megkönnyítése érdekében érdemes mindent színkóddal jelölni). Hozzon létre kapcsolatokat a követelmények és a kapcsolódó paraméterek között a mátrixon belül.

A lényeg, hogy egy vizuális, egyetlen ablakos felületen ábrázolhassa a különböző követelmények közötti kapcsolatokat, és bejelölhesse a teljesített célokat.

Ha jól bánik a táblázatokkal, a ClickUp táblázatos nézet kiváló eszköz lehet az RT mátrix bármilyen méretű testreszabásához! Adjon hozzá annyi oszlopot, amennyit csak akar, hozzon létre egyéni mezőket az információkhoz, és drag-and-drop műveletekkel módosítsa az RTM-et.

Rendezze, válogassa és szűrje a feladatokat a ClickUp 3. 0 táblázatos nézetben, hogy gyorsabban áttekintést nyerjen az összes munkájáról.

Ha inkább a gazdag vizualizációkat részesíti előnyben, akkor a ClickUp végtelen Whiteboard funkcióját is kipróbálhatja, amellyel kapcsolatokat rajzolhat a követelmények és a tesztesetek között.

Ha további segítségre van szüksége, használja a ClickUp sokféle mátrixsablonját az RTM létrehozásához. Kedvencünk a ClickUp nyomonkövethetőségi mátrix sablon. Használja a kapcsolatok szisztematikus ábrázolásához, és fejlessze a következő képességeit:

Határozza meg a követelmények és a tesztelési eredmények közötti kapcsolatot

Vizualizálja a projektfejlesztési életciklus során bekövetkezett változásokat.

Ismerje meg bizonyos döntések mögötti okokat

Használja ezt a fejlett nyomonkövethetőségi mátrix sablont, hogy minden igényének megfelelően felülvizsgálja a teszteseteket!

4. lépés: Kezdje el használni az RTM-et

Ebben a szakaszban már rendelkeznie kell a mátrix szerkezetével és a releváns fejlécekkel. Már csak ki kell töltenie az RT mátrixot! 📝

Kezdje azzal, hogy a tesztelő csapattal feltérképezi a teszteseteket, és gondoskodik arról, hogy a hátralékos feladatok mindegyike megoldásra kerüljön.

A ClickUp számos előnye közül az egyik, hogy nem kell másolni-beilleszteni vagy oda-vissza mozogni a hátralékok és a feladatlisták között. Egyszerűen *átmozgathatja az összes korábban létrehozott listát az RTM-be az összes részletükkel együtt, és azok bármelyik nézetben megjelennek, amelyet kiválaszt.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Például a Lista, Tábla vagy Naptár nézet segítségével áttekintheti az összes folyamatban lévő feladatot, amelyek az egyéni állapotuk szerint vannak kategorizálva, például Sikerült, Nem sikerült vagy Felfüggesztve. A Gantt-diagram és a Munkaterhelés nézet segítségével megtekintheti az egymástól függő feladatokat és kezelheti a kapacitástervezést.

A platform a Csevegés nézet, a hozzárendelhető megjegyzések és a munkafolyamat-ellenőrző eszközök révén zökkenőmentes kommunikációs csatornákat biztosít a részlegek között, így garantálva, hogy egyetlen követelmény sem marad figyelmen kívül!

Gondoljon a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixára úgy, mint egy folyamatosan változó dokumentumra. Ahogy a dolgok változnak, például a követelmények csökkennek vagy új tesztesetek jelennek meg, a mátrixot is módosítania kell, hogy mindenki naprakész legyen.

Ne feledje: A kezdeti követelményazonosító szám akkor is változatlan marad, ha átrendezi a dolgokat vagy újra felhasználja őket. ⚠️

A ClickUp irányítópultjai segítenek az eredmények áttekintésében és a projekt teljesítményének nyomon követésében a tesztelési mutatók segítségével. Használja a testreszabható megoldást a következőkre:

Könnyen oszthatja el a csapat feladatait, megbeszélheti az akadályokat és nyomon követheti az előrehaladást.

Vizualizálja az erőforrások elosztását, azonosítva a hatékony és hatástalan területeket.

Értékelje a célokat a feladatok elvégzésén, a projekt időkövetésén és a munkafolyamat-elemzésen keresztül egy biztonságos vezérlőközpontban.

Bontsa le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a nagymértékben testreszabható ClickUp 3. 0 Dashboard segítségével.

Ezekkel a műszerfalakkal könnyen nyomon követhető a projektek befejezettségének százalékos aránya. Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkcióit is használhatja, hogy automatikus értesítéseket kapjon, vagy a tesztek állapotát manuális beavatkozás nélkül frissítse.

A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának előnyei a projektmenedzsmentben

A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixa több, mint egy egyszerű technikai dokumentum. Nézzük meg néhány legfontosabb előnyét:

Döntéshozatali támogatás: Az RTM áttekinthető képet ad arról, hogy Az RTM áttekinthető képet ad arról, hogy a különböző projektkövetelmények hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ráadásul, ha egy követelmény megváltozik, elemezheti, hogy ez hogyan hat a fejlesztésre, megkönnyítve ezzel a átgondolt döntéshozatalt. Zökkenőmentes változáskezelés : Ha a projektben változás történik a teljesítendő feladatokban, az RTM mindent nyomon követ, így a módosítások és frissítések jól dokumentáltak és hozzáférhetők. Ha a projektben változás történik a teljesítendő feladatokban, az RTM mindent nyomon követ, így a módosítások és frissítések jól dokumentáltak és hozzáférhetők. Kockázatkezelés : A követelmények és a tesztek összekapcsolásával az RTM segít a lehetséges problémák vagy hiányzó láncszemek korai felismerésében, így Ön időben értesülhet a problémákról, és gyorsan orvosolhatja azokat. A követelmények és a tesztek összekapcsolásával az RTM segít a lehetséges problémák vagy hiányzó láncszemek korai felismerésében, így Ön időben értesülhet a problémákról, és gyorsan orvosolhatja azokat. Jobb szabályok betartása: A szigorú szabályokkal és előírásokkal rendelkező iparágakban az RTM biztosítja azok betartását. Segít ellenőrizni, hogy a projekt betartja-e a meghatározott követelményeket, így vállalkozása megfelel a szabályoknak. A megfelelő tesztek elvégzése: Az RTM útmutatóként szolgál a minőségbiztosítási csapat számára, megmutatva, hogy mit kell tesztelni, és összekapcsolva a teszteket a pontos követelményekkel. Így a minőségbiztosítási csapatok hatékonyan futtatják a valóban fontos teszteket.

A követelmények nyomonkövethetőségi mátrixának bevált gyakorlata

Még ha a legjobb projektmenedzsment eszközökkel is rendelkezik, a mátrix létrehozása során mégis szembesülhet bizonyos akadályokkal és korlátozásokkal. Szerencsére ezek könnyen elkerülhetők, ha betartja az RTM legjobb gyakorlatokat, amelyek segítségével zökkenőmentesen bevezetheti a módszert. 💪

Készítsen szisztematikus listát az igényekről

Az RTM kidolgozása során minden projektkövetelményt jól meg kell fogalmazni, logikusan és rendszerezve kell elrendezni. Ez segít a csapatoknak meghatározni, hogy a tesztforgatókönyvek, követelmények és egyéb artefaktumok megfelelően illeszkednek-e egymáshoz, hogy a tesztelés során a nyomonkövethetőségi hiányosságokat pótolják.

Használjon egyedi azonosítókat

A szükségletek és a tesztesetek összekapcsolásának megkönnyítése érdekében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyomonkövethetőségi mátrixban minden követelménynek saját egyedi kódja legyen. Így a csapatok kezelni tudják a változásokat, javíthatják a hibák észlelését, valamint nyomon követhetik és értékelhetik a különböző komponensek közötti kapcsolatokat. Ez elengedhetetlen, ha különböző rendszereket szeretne létrehozni a tesztkezelő eszközök és a nyomonkövethetőségi mátrixok kombinálásával.

Prioritások meghatározása

A szükségletek prioritásainak meghatározásával hatékonyabban oszthatja el az erőforrásokat a legfontosabb funkciók tesztelésére és fejlesztésére, mivel először a legfontosabb követelményekre koncentrálhat. A fejlesztési folyamat korai szakaszában a csapatok minimalizálhatják a projekt kockázatait, azonosíthatják a lehetséges problémákat és kiváló minőségű termékeket állíthatnak elő.

Tipp: Használja a ClickUp Priorities funkciót, hogy színekkel jelölje a feladatok prioritását!

Használja a ClickUp alkalmazást egy backlog lista nézet létrehozásához, amely olyan egyéni mezőket tartalmaz, mint a prioritás, az ARR és mások.

A rendszeres RTM-frissítések fontosak a projekt előrehaladásának nyomon követésében és a módosítások kezelésében. Ezzel csökkenthető az adatok következetlenségének és a megvalósítás hiányosságainak kockázata.

Ösztönözze a munkatársak közötti csapatmunkát

A követelmények átláthatóságát illetően gondoskodjon arról, hogy a tesztelők, fejlesztők, üzleti elemzők és fejlesztők mind ugyanazon az oldalon álljanak. Ez elősegíti a hatékony kommunikációt és csapatmunkát, valamint támogatja a kiváló eredményeket hozó döntéseket.

A ClickUp univerzális keresési funkciója biztosítja, hogy a projekt artefaktumai és nyomonkövethetőségi mátrixai egyetlen kattintással elérhetők legyenek az érdekelt felek számára. Ha bizonyos fájlokat titokban szeretne tartani, módosíthatja az egyes dokumentumok jogosultsági beállításait.

Hozzon létre, szerkesszen és szervezzen egyéni mezőket a ClickUp-ban, és egyszerűsítse a keresési logisztikát.

Nyerjen nagyot: kezelje követelménykövethetőségi mátrixát a ClickUp segítségével

A projektek 39%-a a megfelelő tervezés és erőforrás-nyomonkövetés hiánya miatt bukik meg, és biztosan nem szeretné, hogy az Ön projektje is ebbe a statisztikába tartozzon. Ne aggódjon, nem fog!

A ClickUp segítségével nagy sikert ígértünk, és ezt a nagy sikert is kapja! 🏆

Különböző nézetek, egyéni mezők, több mint 1000 integráció, nyomonkövetési funkciók és még sok más – minden hasznos funkciót ingyen kap! Regisztráljon még ma, és készítse el saját RTM-mátrixát!