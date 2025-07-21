Les 13 meilleurs outils de rédaction basés sur l'IA pour 2026

Les outils de rédaction basés sur l'IA changent la donne. Comptant parmi les premières applications de l'IA de dernière génération, ces outils peuvent aider les rédacteurs à trouver de nouvelles idées, accélérer la création de contenu, et même effectuer des recherches, rédiger et effectuer des modifications en cours sur des articles entiers à votre place.

Vous avez besoin d'un script vidéo ? D'un plan pour une présentation ? D'un résumé chapitre par chapitre de votre livre ? Un bon outil de rédaction basé sur l'IA peut vous aider !

Mais avec toutes les options disponibles, choisir la bonne peut sembler plus difficile que de rédiger le contenu soi-même.

J'ai passé des heures à tester les outils d'aide à la rédaction basés sur l'IA les plus populaires pour voir lesquels sont à la hauteur de leur réputation.

Certains sont parfaits pour trouver votre prochaine grande idée. D'autres vous aident à surmonter le bloc créatif ou à peaufiner vos brouillons plus rapidement.

L'astuce consiste à trouver celui qui s'adapte à votre flux de travail, et non l'inverse. Ce guide passe en revue les meilleurs outils de rédaction basés sur l'IA, afin que vous puissiez passer moins de temps à tâtonner et plus de temps à créer.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Combine la puissance de plusieurs modèles de langage (LLM) dans un seul environnement de travail, l'automatisation de la gestion des tâches et la collaboration en temps réel Petites équipes, PME et grandes entreprises. Excelle dans la gestion de contenu et de projet intégrant l'IA Forfait Free disponible, personnalisation pour les entreprises ChatGPT Création de contenu polyvalente, conceptualisation et recherche Équipes interfonctionnelles. Fonctionne comme un assistant alimenté par l'IA pour la rédaction et la recherche Forfait Free, forfaits payants à partir de 20 $/mois Jasper Guides personnalisés sur le ton de la marque et modèles de textes marketing Pour les entreprises de taille moyenne à grande. Aide les équipes marketing et créatives grâce au marketing de contenu assisté par l'IA Les forfaits payants commencent à 49 $ par mois Copy. IA Automatisation des flux de travail pour les blogs, les e-mails et les publicités Équipes de petite et moyenne taille. Idéal pour la rédaction publicitaire à grande échelle grâce à l'IA Forfait Free, forfaits payants à partir de 49 $/mois Rytr Sélection du ton et de la langue, et vérificateur de plagiat intégré Freelances et petites équipes : idéal pour les équipes soucieuses de leur budget qui recherchent des services de rédaction basés sur l'IA Forfait Free, forfaits payants à partir de 9 $/mois Grammarly Commentaires en temps réel sur votre rédaction et suggestions concernant la grammaire, la ponctuation et le ton Petites équipes, PME et grandes entreprises. Idéal pour les équipes de communication d'entreprise qui recherchent clarté, ton et exactitude. Forfait Free, forfaits payants à partir de 30 $/mois Gemini Assistance à la rédaction basée sur les données et compréhension multimodale du contenu Des PME de taille moyenne aux grandes entreprises. Idéal pour l'aide à la rédaction et la recherche basées sur l'IA Forfait Free, forfaits payants à partir de 19,99 $/mois Sudowrite Outils de création d'intrigues et de caractères avec assistance pour l'écriture créative collaborative Petits studios, éditeurs et équipes créatives. Fait office de partenaire de rédaction IA pour le contenu narratif Les forfaits payants commencent à 19 $ par mois Anyword Contenu généré par l'IA pour les publicités, les pages d'accueil et les e-mails, ainsi que l'évaluation et l'optimisation en temps réel PME et grandes entreprises. Idéal pour les équipes de marketing axées sur les données Les forfaits payants commencent à 49 $ par mois QuillBot Paraphrase et résumé alimentés par l'IA, avec vérificateurs de grammaire et de plagiat Rédacteurs indépendants, départements universitaires. Aide à réécrire, paraphraser ou résumer du contenu grâce à l'IA Forfait Free, forfaits payants à partir de 4,17 $/mois Wordtune Réécriture IA avec variations de ton et de style, et outils de développement ou de résumation Équipes de petite et moyenne taille. Aide les équipes à améliorer la clarté et le ton de leur communication professionnelle dans l’entreprise Forfait Free, forfaits payants à partir de 13,99 $/mois Writer Une rédaction basée sur l'IA et conforme aux règles de la marque EntrepriseIdéal pour assurer la cohérence de la marque et la conformité rédactionnelle Essai gratuit de 14 jours, forfaits payants à partir de 39 $/mois Writesonic Générateur d'articles/de blogs basé sur l'IA avec optimisation SEO Équipes de petite et moyenne taille : aide les équipes produit à développer leurs blogs SEO, leurs pages d'accueil, etc. Forfait Free, forfaits payants à partir de 20 $/mois

Que faut-il rechercher dans un outil de rédaction basé sur l'IA ?

Avec autant d'outils de rédaction basés sur l'IA disponibles, comment repérer ceux qui facilitent réellement la rédaction sans vous donner l'impression de vous noyer dans un océan de contenu généré par l'IA ?

Voici les critères à prendre en compte :

Qualité du contenu : Choisissez un outil de rédaction basé sur l'IA capable de générer un contenu clair, précis et captivant, adapté à votre ton et à votre style unique, que vous optiez pour un style décontracté, plein d'esprit ou direct ✅

Personnalisation personnalisée pour votre style : Personne n'aime les contenus standardisés. Recherchez des outils qui vous permettent d'ajuster le ton, la mise en forme et le style jusqu'à ce que le résultat vous convienne parfaitement ✅

Assistance multilingue : Si vous écrivez pour un public international, assurez-vous que l'outil peut générer du contenu dans différentes langues et pour différents contextes ✅

Intégrations transparentes : que vous rédigiez dans Google Docs, WordPress ou une autre plateforme, vérifiez si l'outil effectue la connexion avec vos applications préférées ✅

Facilité d'utilisation : Vous ne devriez pas avoir besoin d'un tutoriel pour comprendre comment générer quelques lignes de texte. Les meilleurs outils sont simples, intuitifs et vous aident à écrire plus rapidement ✅

Des tarifs adaptés à vos besoins : les forfaits gratuits sont idéaux pour tester le service, mais si vous payez, assurez-vous de bénéficier de fonctionnalités qui vous sont réellement utiles ✅

📚 En savoir plus : Les meilleurs modèles gratuits pour les réseaux sociaux : publications, campagnes et contenu

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voyons comment ils se classent en termes de fonctionnalités et de facilité d'utilisation. Certains proposent des versions gratuites à essayer avant d'acheter. Cependant, les outils d'IA générative peuvent produire du contenu biaisé et inexact, il est donc important de vérifier attentivement le résultat.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de contenu et de projet intégrant l'IA)

Bénéficiez de la gestion des tâches, de la collaboration en temps réel, de l'automatisation des flux de travail et d'une aide à la rédaction basée sur l'IA avec ClickUp

Réfléchissez à votre processus de rédaction actuel. Vous jonglez probablement entre plusieurs applications : une pour la rédaction, une autre pour les commentaires, et une autre encore pour la gestion de projet. Épuisant, n'est-ce pas ?

C'est là que ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, change la donne. Voyons ensemble ses nombreuses fonctionnalités.

ClickUp Brain

L'un des points forts de ClickUp est son assistant personnel basé sur l'IA, ClickUp Brain. Il vous aide à rédiger du contenu convaincant grâce à des suggestions en langage naturel et va encore plus loin en :

Rédigez sans effort des brouillons de contenu, des commentaires et des messages, adaptés à vos besoins et à votre ton spécifiques

Créez des plans de contenu et générez des brouillons complets avec ClickUp Brain

Générez des résumés concis de documents volumineux, de tâches ou de discussions pour gagner du temps et rédiger la documentation de vos projets

Résumez des documents volumineux en un clin d'œil avec ClickUp Brain

Affinez et améliorez votre écriture grâce à des suggestions basées sur l'IA pour plus de clarté, une meilleure grammaire, une image de marque renforcée et un style soigné

Corrigez la grammaire, expliquez des concepts et traduisez du contenu avec ClickUp Brain

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour ClickUp Brain. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une IA puissante qui combine la puissance des agents IA et de multiples modèles d'IA générative avec le contexte complet de votre écosystème de travail au sens large. Et c'est exactement ce que propose ClickUp Brain. En tant que réseau neuronal alimenté par l'IA, il relie de manière transparente les tâches, les documents et les personnes à travers la base de connaissances de votre entreprise et les applications connectées, avec la garantie totale d'une confidentialité de niveau entreprise. La rédaction et la documentation deviennent 10 fois plus intelligentes et plus efficaces. Utilisez la commande vocale pour créer des tâches, résumer des réunions, réaliser l'automatisation des relances ou générer des images avec Talk to text

Recherchez et récupérez des informations depuis n'importe quelle application en connexion, puis exploitez-les grâce à l'IA

Discutez avec les derniers modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour le codage, la rédaction, le raisonnement complexe et bien plus encore, sans avoir à passer d'une application à l'autre

Générez des images, des tâches, des messages, des projets et bien plus encore, sans aucune configuration ni saisie manuelle. Passez à la vitesse supérieure en matière de création de contenu avec ClickUp Brain MAX Allez encore plus loin avec ClickUp Brain MAX, un assistant IA dédié pour ordinateur de bureau qui unifie l'IA, la recherche et l'automatisation dans toutes vos applications professionnelles, inaugurant ainsi une nouvelle ère d'IA contextuelle et mettant fin au chaos des outils IA disparates. ClickUp élimine complètement la prolifération des outils IA. ClickUp Brain vous permet d'utiliser plusieurs modèles d'IA de dernière génération, tels que Claude, ChatGPT et Gemini, afin que vous obteniez les meilleures réponses avec Brain. Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser plusieurs modèles de langage (LLM).

Tableaux blancs ClickUp

ClickUp Whiteboards est un espace de travail créatif dédié au brainstorming, aux tableaux blancs virtuels et aux explications visuelles.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour planifier vos livrables de contenu et mapper l'ensemble du parcours de contenu

Vous pouvez esquisser des entonnoirs de conversion pour votre blog, cartographier le parcours client et planifier l'intégralité de votre calendrier éditorial sur Tableau blanc. De plus, votre équipe peut ajouter des idées, commenter en direct et même convertir des notes autocollantes en tâches directement depuis Tableau blanc.

ClickUp documents

Et oui, rédiger du contenu est une chose, mais un contenu qui suscite véritablement l'engagement repose sur des perspectives variées et des modifications en cours.

Avec ClickUp Docs, vous disposez d'un espace partagé pour faire exactement cela : mentionner les membres de votre équipe, laisser des commentaires et des retours, et transformer les tâches en actions concrètes, tout en gardant votre flux de travail de contenu organisé et collaboratif.

Créez des documents parfaitement mis en forme avec ClickUp Docs

Docs vous aide également à planifier votre contenu et à réaliser la création de briefs. Ouvrez-le pendant vos sessions de brainstorming pour prendre rapidement des notes et noter vos idées, afin de ne rien oublier de ce dont vous avez discuté.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez facilement développer vos idées et créer des briefs complets pour chaque élément de contenu dans Docs. Les nombreuses options de mise en forme, telles que les tableaux, les puces et les en-têtes, sont idéales pour structurer le brief et organiser les échéances, les rédacteurs assignés, les dates de publication, et bien plus encore.

Modèle ClickUp pour la mise à l'échelle de la production de contenu

De plus, les modèles de ClickUp facilitent grandement la création de briefs personnalisés pour différents types de contenu.

Par exemple, le modèle ClickUp Content Production Scaling Template est conçu pour aider les rédacteurs, les éditeurs et les équipes de contenu à faire évoluer leur processus de production de contenu.

Obtenez un modèle gratuit Optimisez la mise à l'échelle du contenu grâce au modèle ClickUp de mise à l'échelle de la production de contenu

Ce modèle vous aide à :

Organisez et hiérarchisez vos futurs projets de contenu en créant un hub centralisé pour les briefs de blog, les commentaires et même les URL actives

Suivez et gérez facilement vos contenus tout au long du cycle de production grâce aux statuts des tâches dans la base de données du blog.

Personnalisez des attributs tels que le type de contenu, les dates de publication et la source de l'auteur afin que le modèle s'adapte à votre flux de travail spécifique en matière de contenu

De même, le modèle de calendrier de contenu ClickUp simplifie la planification, l'organisation et le suivi de mon processus de création de contenu de bout en bout, afin que chaque article soit publié à temps et en adéquation avec les objectifs marketing que j'ai en tête.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Faites votre choix parmi la bibliothèque de ClickUp, qui compte plus de 1 000 modèles , pour démarrer facilement votre processus de création de contenu

Créez des tâches à l'aide de ClickUp Tasks avec des statuts personnalisés tels que « En révision », « Concept », « En développement », etc., pour suivre l'avancement de chaque élément de contenu.

Utilisez les automatisations ClickUp pour automatiser le déroulement du flux de travail de contenu, rationaliser les demandes de contenu et gérer les validations

Limites de ClickUp

L'interface riche en fonctionnalités peut sembler un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail sur mesure pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter exactement à nos besoins. Cela permet de tout regrouper au même endroit, ce qui rend la gestion de projet et la communication fluides entre les équipes. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner énormément de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail sur mesure pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter exactement à nos besoins. Cela permet de tout regrouper au même endroit, ce qui rend la gestion de projet et la communication fluides entre les équipes. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner énormément de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

🎥 Regardez : Apprenez à utiliser ClickUp Brain pour la rédaction assistée par IA

💡 Conseil de pro : utilisez un agent Autopilot personnalisé dans ClickUp Chat pour qu'il fasse office d'assistant de rédaction IA. Configurez-le pour qu'il se déclenche lorsqu'un utilisateur publie un brouillon, et demandez-lui de réécrire, relire ou améliorer automatiquement le ton à l'aide de ClickUp Brain. Vous pouvez lui donner accès à vos directives de marque stockées dans Docs, afin qu'il puisse effectuer des modifications en tenant compte du contexte approprié.

2. ChatGPT (Idéal pour la rédaction et la recherche assistées par l'IA)

via ChatGPT

Développé par OpenAI, ChatGPT est un assistant de rédaction basé sur l'IA capable de générer des articles de blog, des e-mails et des légendes pour les réseaux sociaux à partir d'invites, d'instructions.

Bien qu'il s'agisse d'un excellent outil de rédaction basé sur l'IA et gratuit pour susciter des idées et surmonter le syndrome de la page blanche, il nécessite tout de même une touche humaine pour peaufiner le résultat. Bien qu'il soit utile pour démarrer, vous devez toujours relire et humaniser le contenu.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Traduisez du contenu dans plus de 90 langues sans perdre le contexte ni le sens

Importez des données dans n'importe quel format : texte, image et, dans certains cas, même de la voix

Résumez des articles longs, des rapports de recherche et des transcriptions avec ChatGPT

Limites de ChatGPT

Un service client lent et peu réactif

Le site web se bloque fréquemment, et les réponses peuvent parfois être assez lentes

Tarifs de ChatGPT

Free Forever

En plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de ChatGPT ?

Voici un avis publié sur G2:

Mon processus de rédaction de contenu est devenu plus rapide et plus efficace. Plus mes instructions sont détaillées, meilleurs sont les résultats obtenus. Je peux même sélectionner le format de la réponse.

Mon processus de rédaction de contenu est devenu plus rapide et plus efficace. Plus mes instructions sont détaillées, meilleurs sont les résultats obtenus. Je peux même sélectionner le format de la réponse.

🔍 Le saviez-vous ? ChatGPT enregistre plus de 4,79 milliards de visites par mois. C'est un véritable engouement pour l'IA ! Alors, comment se positionne-t-il par rapport à Grammarly ? Découvrons-le dans ChatGPT vs Grammarly!

3. Jasper (Idéal pour le marketing de contenu assisté par l'IA)

via Jasper

Jasper est utile pour créer du contenu destiné aux campagnes marketing et aide à générer des articles de blog, des textes publicitaires, des scripts vidéo et des structures de contenu.

L'une de ses fonctionnalités phares est la capacité à aligner le contenu sur des directives de marque spécifiques, ce qui en fait un outil utile pour les équipes qui ont besoin de cohérence dans le ton et les messages.

Cela dit, bien que Jasper utilise des modèles d'IA pour accélérer la création de contenu, il nécessite tout de même un ajustement pour garantir que le résultat reflète véritablement la voix et la stratégie d'une marque. J'ai constaté que cet outil fonctionne mieux lorsqu'il est associé à un processus éditorial solide.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Créez du contenu à l'aide de modèles prédéfinis pour les articles longs, les textes marketing et les publications sur les réseaux sociaux

Simplifiez les textes complexes grâce à la fonctionnalité « Explique-moi comme à un élève de CM2 ».

Limites de Jasper

Certains utilisateurs trouvent que les résultats de Jasper sont génériques et manquent de créativité

La facturation et l'abonnement sont assez complexes et peuvent s'avérer particulièrement difficiles lorsque vous essayez de résilier votre compte

Tarifs de Jasper

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Jasper ?

Voici un avis publié sur G2:

J'utilise Jasper pour améliorer mon écriture : cet outil me donne des idées et m'évite le blocage créatif.

J'utilise Jasper pour améliorer mon écriture : cet outil me donne des idées et m'évite le blocage créatif.

🔎 Le saviez-vous ? Selon un sondage mené auprès de directeurs marketing, les entreprises qui utilisent l'IA dans leur stratégie marketing ont enregistré une hausse de 6,2 % de leur chiffre d'affaires, une augmentation de 7 % de la satisfaction client et une baisse de 7,2 % de leurs coûts marketing.

4. Copy.ai (Idéal pour la rédaction publicitaire à grande échelle basée sur l'IA)

J'ai utilisé Copy.ai pour créer du contenu marketing et commercial, et c'est un outil fiable pour générer rapidement des brouillons et réaliser l'automatisation de tâches.

Avec plus de 90 outils de rédaction classés par cas d'utilisation, cette solution permet d'accélérer la création de contenu et de personnaliser la communication, ce qui est idéal pour développer vos efforts.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Créez des textes dans votre style unique grâce à Voicecopy. IA

Ajoutez des étiquettes à votre base de données pour éviter de devoir fournir le contexte à chaque fois

Résumez vos transcriptions en fiches de contenu grâce à l'outil Summarize-to-Brief

Limites de Copy.ai

La plateforme peut être instable, avec des erreurs fréquentes

Le contenu généré peut manquer de sources fiables, ce qui nécessite une vérification minutieuse des faits

Tarifs de Copy.ai / IA

Free Forever

Starter : 49 $/mois

Avancé : 249 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Copy.ai ?

Voici un avis publié sur G2:

Je trouve l'interface de l'outil simple et conviviale. J'utilise Copy.ai pour les publications sur les réseaux sociaux et les descriptions de produits, les introductions de blog et les textes de site web.

Je trouve l'interface de l'outil simple et conviviale. J'utilise Copy. IA pour les publications sur les réseaux sociaux et les descriptions de produits, les introductions de blog et les textes de site web.

😵‍💫 Vous ne savez pas quoi demander à votre outil de rédaction basé sur l'IA ? Voici les meilleures suggestions de rédaction basées sur l'IA pour aider les spécialistes du marketing et les rédacteurs à se lancer !

5. Rytr (Idéal pour la rédaction assistée par IA à petit budget)

via Rytr

Rytr est un outil pratique pour générer rapidement des brouillons de blogs, de textes publicitaires, de légendes pour les réseaux sociaux et d'e-mails. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à analyser des échantillons de textes et à imiter un style spécifique, ce qui rend le résultat plus naturel et moins évident comme étant généré par l'IA.

La plateforme propose également différentes options de ton, ce qui vous permet d'adapter votre écriture à différents publics et projets. Bien que cela accélère considérablement le processus, le contenu gagne toujours à être peaufiné par une touche humaine pour vraiment briller.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Créez du contenu pour plus de 40 cas d'utilisation, des articles de blog aux descriptions de produits

Améliorez le flux de votre rédaction grâce à la saisie semi-automatique IA pour les phrases et les paragraphes

Créez du contenu dans plus de 30 langues pour un public international

Limites de Rytr

Nécessite des instructions de rédaction détaillées pour générer des résultats satisfaisants

Les utilisateurs risquent d'atteindre rapidement leur quota mensuel si aucune limite de réponses n'est fixée pour les forfaits payants.

Tarifs de Rytr

Gratuit à vie

Unlimited : 9 $/mois

Premium : 29 $/mois

Évaluations et avis sur Rytr

G2 : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Rytr ?

Voici un avis publié sur G2:

Il est facile à utiliser, offre une expérience de rédaction fluide et génère un contenu de qualité. L'interface utilisateur est vraiment bonne par rapport à celle de n'importe quel autre outil de rédaction basé sur l'IA. Le résultat est correct.

Il est facile à utiliser, offre une expérience de rédaction fluide et génère un contenu de qualité. L'interface utilisateur est vraiment bonne par rapport à celle de n'importe quel autre outil de rédaction basé sur l'IA. Le résultat est correct.

🤖 Contenu généré par l'IA ou par des humains 🥷 ? Que la bataille commence ! Découvrez les avantages et les inconvénients et voyez qui l'emporte !

6. Grammarly (le meilleur logiciel de rédaction basé sur l'IA pour des textes soignés et sans fautes)

via Grammarly

Grammarly est un outil indispensable dans l'arsenal de tout créateur de contenu. C'est un excellent partenaire de rédaction basé sur l'IA, qui vous aide à faire passer votre message de manière concise, grammaticalement correcte et captivante.

Vous pouvez utiliser l'IA de Grammarly pour rédiger de la documentation, rédiger des e-mails, peaufiner des rapports et même améliorer vos publications sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Utilisez le générateur de paragraphes pour réécrire des paragraphes entiers afin d'améliorer la clarté, le ton et l'engagement.

Créez des modèles de messages personnalisés que vos équipes peuvent utiliser pour répondre rapidement aux e-mails

Utilisez la fonctionnalité « Authorship » de Grammarly pour classer votre contenu en fonction de sources fiables

Limites de Grammarly

Peut être rigide, ne laissant pas beaucoup de place au style personnel de l'auteur

La restructuration des phrases peut parfois sembler peu naturelle

A tendance à suggérer des modifications trop formelles qui peuvent nuire au style de l'auteur

Tarifs de Grammarly

Free Forever

Premium : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Grammarly ?

Voici un avis publié sur G2:

Grammarly est devenu bien plus qu'un simple assistant de rédaction pour moi : c'est un élément essentiel de ma communication professionnelle. Il m'offre une assistance à chaque étape de mon processus de rédaction, de la formulation de mes premières idées à la mise au point du message final.

Grammarly est devenu bien plus qu'un simple assistant de rédaction pour moi : c'est un élément essentiel de ma communication professionnelle. Il m'offre une assistance à chaque étape de mon processus de rédaction, de la formulation de mes premières idées à la mise au point du message final.

7. Gemini (Idéal pour la recherche et la génération de contenu basées sur l'IA)

via Gemini

Gemini est cet ami qui sait tout en matière de recherche, de rédaction et de traitement des questions complexes et approfondies. Depuis la mise à jour Flash 2.0, il est encore meilleur, bien plus rapide et plus précis, et traite avec aisance le texte, les images et même le code.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Créez du contenu multimodal combinant texte, images et audio pour offrir des expériences captivantes

Facilitez vos projets de codage avec Gemini Code Assist, qui fournit jusqu'à 180 000 complétions de code par mois

Limites de Gemini

Gemini peut se montrer insuffisant en matière de résumés de vidéos

Fournit des réponses incomplètes ou peu utiles dans certaines instances

Manque de compréhension approfondie des sujets hautement spécialisés ou de niche

Tarifs de Gemini

Gratuit avec un compte Google

Google IA Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra : 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Gemini ?

Voici un avis publié sur G2:

Il est très facile à utiliser. Lorsque je rédige un e-mail pour mes clients, il m'aide beaucoup à conserver un ton professionnel dans mes messages.

Il est très facile à utiliser. Lorsque je rédige un e-mail pour mes clients, il m'aide beaucoup à conserver un ton professionnel dans mes messages.

😎 Petit rappel : intégrer l'IA à vos documents Word, par exemple en utilisant Google Gemini dans Docs, peut accélérer votre rédaction à tel point que vous pourriez gagner jusqu'à 66 % de votre temps. Cela vous laisse quatre heures supplémentaires pour prendre un café, regarder une série ou enfin vider votre boîte de réception !

8. Sudowrite (le meilleur partenaire de rédaction IA pour la fiction)

via Sudowrite

Vous êtes bloqué sur une scène ? Vous ne trouvez pas les mots justes ? Sudowrite a été conçu pour aider tous les auteurs de fiction. C'est comme si quelqu'un jetait un regard neuf sur votre texte, vous suggérait des modifications, peaufinait vos phrases et vous sortait de vos impasses créatives.

Avec plus de 1 000 plugins, vous pouvez donner une forme à ses suggestions en fonction de votre style. Il n'écrira pas votre roman à votre place (où serait le plaisir ?), mais il rendra le processus beaucoup plus fluide — et peut-être même un peu plus passionnant.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Créez des récits complets avec Story Engine

Améliorez les détails sensoriels à l'aide de la fonction « Describe »

Affinez votre prose grâce à l'outil de réécriture

Limites de Sudowrite

Options de personnalisation limitées avec une interface utilisateur basique

Offre moins d'intégrations avec des outils tiers

Tarifs de Sudowrite

Loisirs et étudiants : 19 $/mois

Professionnel : 29 $/mois

Max : 59 $/mois

Évaluations et avis sur Sudowrite

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Sudowrite ?

Voici un avis publié sur Reddit:

Sudowrite m'a aidé à peaufiner mon intrigue et je l'écris désormais tout seul, au même rythme effréné que lorsque j'ai écrit le premier tome de la série. Rien que pour cette aide, cela valait vraiment le coup.

Sudowrite m'a aidé à peaufiner mon intrigue et je l'écris désormais tout seul, au même rythme effréné que lorsque j'ai écrit le premier tome de la série. Rien que pour cette aide, cela valait largement le prix.

😎 Anecdote : Le court-métrage « Sunspring », sorti en 2016, a été entièrement écrit par un bot IA utilisant des réseaux neuronaux.

9. Anyword (Idéal pour les textes marketing basés sur les données)

via Anyword

Anyword est un outil de création de contenu basé sur l'IA qui rend la rédaction de contenu marketing un peu plus ludique. Vous pouvez l'utiliser pour peaufiner vos textes, adapter le ton à différents publics, ou même avoir une alerte sur les performances potentielles d'un contenu avant de le publier.

C'est idéal pour ces moments où vous remettez en question chaque mot ou où vous fixez une page blanche et où vous avez simplement besoin d'un bon point de départ. Cela ne fera pas tout le travail à votre place, mais cela accélère nettement le processus.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Créez des textes étayés par des données grâce à des scores de performance prédictifs

Assistance pour la création de contenu multilingue dans plus de 30 langues

S'intègre directement à Google Ads, Meta Ads et à tous vos comptes de réseaux sociaux

Limites d'Anyword

Anyword prend principalement en charge l'anglais, ce qui pourrait constituer une limite pour les utilisateurs qui ont besoin d'assistance pour créer du contenu dans d'autres langues

La limite de mots peut rendre l'outil difficile à utiliser pour les blogs volumineux

Tarifs d'Anyword

Starter : 49 $/mois

Basé sur les données : 99 $/mois

Entreprise : 499 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Anyword

G2 : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs d'Anyword ?

Voici un avis publié sur G2:

Anyword nous aide, mon équipe et moi-même, à dépasser la phase de brainstorming et à générer des textes convaincants en quelques clics seulement. Nous avons notamment gagné du temps dans la rédaction de publicités, et la possibilité de créer un style nous a considérablement aidés dans ce domaine.

Anyword nous aide, mon équipe et moi-même, à dépasser la phase de brainstorming et à générer des textes convaincants en quelques clics seulement. Nous avons notamment gagné du temps dans la rédaction de publicités, et la possibilité de créer un style nous a considérablement aidés dans ce domaine.

10. QuillBot (Meilleur outil d'IA pour la paraphrase et la résumation)

via QuillBot

QuillBot est un atout précieux pour toute boîte à outils de rédaction, en particulier lorsque vous avez besoin de peaufiner vos textes. Il propose des outils de paraphrase, de détection de plagiat, de vérification grammaticale, de traduction, de résumé et même de citations.

Je l'ai trouvé particulièrement utile pour reformuler un texte sans lui donner un ton robotique. Il n'est pas parfait (il simplifie parfois trop les choses), mais lorsqu'il est utilisé à bon escient, il permet de gagner un temps considérable et de conserver la précision de votre écriture.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Effectuez des recherches, rédigez et peaufinez vos brouillons à l'aide de l'assistant IA intégré Quillbot Flow

Générez des citations précises sans effort grâce au générateur de citations

Personnalisez la reformulation grâce à plusieurs modes, tels que Standard, Fluidité et Créatif

Limites de QuillBot

Il génère parfois des textes répétitifs ou absurdes qui nécessitent une relecture attentive

Les fonctionnalités avancées, telles que la grammaire avancée et les différents styles de paraphrase, nécessitent un abonnement payant.

Tarifs de QuillBot

Free Forever

Premium : 4,17 $/mois

Forfait Équipe : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur QuillBot

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de QuillBot ?

Voici un avis publié sur G2:

Facile à utiliser, il propose plusieurs langues au choix et dispose de nombreux autres outils, tels qu'un paraphraseur, un détecteur de plagiat et bien plus encore, faisant de Quillbot une solution complète pour les rédacteurs.

Facile à utiliser, il propose plusieurs langues au choix et dispose de nombreux autres outils, tels qu'un paraphraseur, un détecteur de plagiat et bien plus encore, faisant de Quillbot une solution complète pour les rédacteurs.

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles basés sur l'IA pour faciliter considérablement votre processus de création de contenu. Par exemple, un modèle d'IA pour les articles de blog peut aider les spécialistes du marketing à définir rapidement les objectifs de campagne, les messages clés et les canaux pour leurs blogs.

11. Wordtune (Meilleur outil d'IA pour la réécriture et l'amélioration de la clarté)

via Wordtune

Wordtune est un logiciel de rédaction basé sur l'IA qui rend l'écriture un peu moins frustrante. Lorsque vous avez du mal à trouver la bonne formulation, ses suggestions de reformulation sonnent vraiment naturellement.

Les modèles intégrés permettent de gagner du temps, surtout lorsque vous ne souhaitez pas partir de zéro. La version gratuite est idéale pour effectuer des réécritures rapides et surmonter le syndrome de la page blanche.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Reformulez vos phrases grâce à des suggestions de réécriture contextuelles, incluant des contre-arguments et des conclusions

Ajoutez de l'humour, mettez l'accent sur certains éléments ou adoptez un ton décontracté avec Editor Spices

Générez, développez ou peaufinez du texte avec Ask IA

Limites de Wordtune

Limite les utilisateurs du forfait Free à 10 générations d'IA par jour

Bien qu'il prenne en charge plusieurs langues, il n'est pas aussi efficace pour les contenus non anglophones.

Tarifs de Wordtune

Gratuit à vie

Avancé : 13,99 $/mois

Illimité : 19,99 $/mois

Évaluations et avis sur Wordtune

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs de Wordtune ?

Voici un avis publié sur G2:

Wordtune est un excellent choix pour tout rédacteur en manque d'inspiration ou de motivation : il s'inspire de ce qui est déjà écrit pour générer de nouvelles phrases. Il est également possible de peaufiner ces phrases à l'aide d'options de réécriture intégrées qui permettent de définir le ton des phrases.

Wordtune est un excellent choix pour tout rédacteur en manque d'inspiration ou de motivation : il s'inspire de ce qui est déjà écrit pour générer de nouvelles phrases. Il est également possible de peaufiner ces phrases à l'aide d'options de réécriture intégrées qui permettent de définir le ton des phrases.

12. Writer (Idéal pour l'aide à la rédaction par IA et le contenu en phase avec l'image de marque)

via Writer

Writer s'apparente davantage à un copilote IA pour les flux de travail de l'entreprise qu'à un simple outil de rédaction. Il peut répondre à des questions, extraire des informations, traduire du contenu et même analyser des images. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le sérieux avec lequel il traite la sécurité et la confidentialité, avec des options de déploiement conformes aux normes mondiales en matière de conformité des données.

Les meilleures fonctionnalités de Writer

Générez du contenu précis à partir de données propriétaires grâce à un graphe de connaissances

Créez des applications grâce à un éditeur sans code de type glisser-déposer

Automatisez les contrôles de conformité sur l'ensemble de vos contenus

Limites des rédacteurs

Limite les forfaits non professionnels à 5 utilisateurs, sans possibilité d'en ajouter d'autres

Les mises à jour fréquentes rendent parfois l'application assez imprévisible

Tarifs de Writer

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les outils de rédaction

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Writer ?

Voici un avis publié sur G2:

Son design est élégant, professionnel et épuré : c'est une application facile à utiliser qui offre plusieurs entrées (extensions, application web, bureau). Elle s'intègre parfaitement aux systèmes marketing que nous utilisons et a été facile à mettre en place.

Son design est élégant, professionnel et épuré : c'est une application facile à utiliser qui offre plusieurs entrées (extensions, application web, bureau). Elle s'intègre parfaitement aux systèmes marketing que nous utilisons et a été facile à mettre en place.

👀 Anecdote : Les graphes de connaissances peuvent analyser des paragraphes et mettre en évidence les connexions entre les thèmes, les sous-thèmes et les concepts. Cela en fait des outils pratiques pour la rédaction d'essais, car cette visualisation structurée peut en effet servir de plan pour organiser les idées et maintenir un flux logique entre les concepts.

13. Writesonic (Idéal pour la rédaction d'articles et le marketing basés sur l'IA)

via Writesonic

Writesonic propose des fonctionnalités IA utiles pour la création de contenu, l'analyse de la concurrence et la recherche. Il s'intègre à Ahrefs, Google Analytics et WordPress, ce qui facilite l'extraction de données en temps réel et la planification de contenu sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Accédez à des fonctionnalités telles que le vérificateur SEO et les groupes de sujets pour optimiser votre contenu

Interagissez avec Chatsonic (un chatbot IA) pour bénéficier d'une assistance en temps réel

Créez des chatbots IA personnalisés sans codage grâce à Botsonic

Limites de Writesonic

L'assistance n'est pas très réactive et le traitement des requêtes prend souvent du temps.

La génération d'articles est un peu dépassée

Tarifs de Writesonic

Gratuit à vie

Particuliers : 20 $/mois

Lite : 49 $/mois

Standard : 99 $/mois

Professionnel : 249 $/mois

Avancé : 499 $/mois

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Writesonic ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie particulièrement la façon dont Writesonic comprend les principales difficultés rencontrées par les rédacteurs et les créateurs de contenu, à savoir la rédaction d'un article à la fois optimisé pour le référencement et doté d'un générateur d'articles en 10 étapes ainsi que d'un générateur d'articles en 4 étapes pour aider le rédacteur à produire du contenu de qualité en cliquant sur un bouton.

J'apprécie particulièrement la façon dont Writesonic comprend les principales difficultés rencontrées par les rédacteurs et les créateurs de contenu, à savoir la rédaction d'un article à la fois optimisé pour le référencement et doté d'un générateur d'articles en 10 étapes ainsi que d'un générateur d'articles en 4 étapes pour aider le rédacteur à produire du contenu de qualité avec un seul bouton.

Débloquez votre potentiel d'écriture grâce à la meilleure solution /IA

Les outils de rédaction basés sur l'IA se déclinent sous toutes les formes et dans toutes les tailles, des suites complètes de création de contenu aux simples outils de paraphrase et de vérification grammaticale.

Si vous recherchez une solution complète qui vous aide à trouver des idées, à rédiger, à collaborer et à gérer votre contenu en un seul endroit, ClickUp est là pour vous.

Grâce à des outils intégrés pour le brainstorming, les validations, la gestion des tâches et l'automatisation, il rationalise l'ensemble de votre flux de travail de contenu, de l'idée à la publication.

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