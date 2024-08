Grammarly vs ChatGPT : Quel est le meilleur outil d'aide à la rédaction en 2024 ?

Il s'agit d'une bataille entre quelques-uns des meilleurs Outils d'IA sur le marché. L'un est un puissant assistant d'écriture et un outil de vérification grammaticale qui exploite les automatisations de l'IA pour améliorer la création de contenu de courte et de longue durée. L'autre est l'outil IA qui, à bien des égards, a popularisé la technologie de l'IA pour le monde grand public.

Mais si l'on compare les deux outils IA spécifiquement destinés à la création de contenus de qualité, lequel l'emporte ? Lequel est le plus rentable pour votre budget marketing ?

La comparaison entre Grammarly et ChatGPT est-elle le dernier mot pour trouver le meilleur outil disponible ? Découvrons-le.

Qu'est-ce que Grammarly ?

Via Grammarly A la base, Grammarly est un logiciel d'aide à la rédaction plateforme logicielle d'aide à la rédaction . Son correcteur grammatical vous aide à trouver rapidement les erreurs grammaticales, les mauvaises structures de phrases, et vous fournit des suggestions pour les corriger.

Mais cet outil d'aide à la rédaction va au-delà des fautes d'orthographe basiques - en particulier Grammarly Premium, qui inclut des fonctionnalités telles qu'un vérificateur de plagiat, un générateur de contenu IA et un assistant de rédaction avancé capable d'accomplir des réécritures de phrases complètes.

Ce n'est pas le seul outil d'aide à la rédaction en ligne disponible, mais il est certain qu'il permet de remporter des victoires, même parmi les meilleurs outils d'aide à la rédaction en ligne meilleures alternatives à Grammarly .

Fonctionnalités de Grammarly

Grammarly ne manque pas d'atouts avec ses fonctionnalités. Elles tournent toutes autour du contenu écrit, bien sûr. Ici, nous ne mettrons en évidence que les fonctionnalités pertinentes pour une comparaison directe entre Grammarly et ChatGPT.

1. Relecture

Via Grammarly

Grammarly excelle au-delà des contrôles grammaticaux, des fautes de frappe et des erreurs de ponctuation. La création de contenu court ou long est un jeu d'enfant lorsque vous disposez de ce logiciel qui détecte les erreurs de manière transparente afin de rationaliser le processus de modification en cours.

Cet outil travaille littéralement à vos côtés. Tous les problèmes sont immédiatement soulignés, et un simple survol ou clic révèle des solutions alternatives. Grammarly vous explique même pourquoi certaines erreurs sont signalées, agissant presque comme un cours de rédaction en ligne qui améliore votre écriture au fil du temps.

2. Création de contenu

La version premium propose des suggestions d'écriture avancées, notamment en ce qui concerne le ton. Lorsque vous configurez Grammarly, il propose des paramètres pour configurer la voix et le ton de votre marque. Par exemple, si votre marque a un ton conversationnel et enjoué, Grammarly compare le contenu que vous créez au ton que vous avez défini. Si votre texte n'est pas conforme à la marque, Grammarly le signale immédiatement.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en bêta, elle constitue un compagnon de rédaction très utile. Elle est particulièrement utile pour les équipes qui créent du contenu au sein de l'entreprise, car elle permet d'assurer la cohérence de l'ensemble du contenu.

3. Intégration d'outils de rédaction

Via Grammarly

L'application de bureau Grammarly est une plateforme autonome, mais elle s'intègre aussi directement dans Google Docs et Microsoft Word pour rationaliser votre processus de modification en cours. Cette intégration s'étend à la version gratuite de Grammarly, transposant son interface conviviale dans n'importe quelle application ou fenêtre que vous pourriez utiliser pour votre contenu écrit.

4. Intégration du flux de travail

Les intégrations de flux de travail pour Grammarly sont principalement liées à ses fonctionnalités de rédaction. Grâce à sa capacité à s'exécuter dans vos applications favorites et à ses suggestions de modification en cours, vous pouvez améliorer votre écriture dans tous les domaines, des e-mails aux présentations Microsoft PowerPoint. Cependant, il ne fonctionne pas comme un gestionnaire de tâches, se concentrant sur l'amélioration de vos processus existants plutôt que de prétendre être un outil de gestion de flux de travail.

Prix de Grammarly

Free

Premium: 12 $/mois

12 $/mois Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Via ChatGPT Voici ChatGPT, l'application à la croissance la plus rapide depuis ses débuts explosifs fin 2022. Construit par OpenAI, soutenu par Microsoft, ce joyau de l'IA a plusieurs casquettes.. ce n'est pas seulement un chatbot mais un générateur de contenu extraordinaire pour toutes les invitations que vous lui adressez.

Alors que ChatGPT devenait de plus en plus célèbre, un grand nombre d'acteurs du secteur de la santé ont commencé à s'intéresser à lui ChatGPT alternatives ont suivi. Cependant, aucune n'a atteint le même niveau. Vous fournissez une simple invite, dont le résultat est un contenu pertinent, qui peut être affiné par des invites de suivi. Et c'est là que le bât blesse : ChatGPT ne se limite plus au texte. Dans sa dernière version, il fait office d'application de reconnaissance d'images, en répondant à des invitations visuelles.

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT étant devenu l'outil de référence de presque tous les professionnels de la rédaction, des copywriters aux rédacteurs indépendants, il est intéressant de se pencher sur les fonctionnalités qu'il partage avec Grammarly. Il s'agit notamment de leurs capacités à identifier les erreurs grammaticales, à gérer le code et d'autres contenus, à s'intégrer à divers outils d'écriture et à s'intégrer de manière transparente dans un flux de travail plus large.

1. Relecture

Avec l'invite "Relisez ceci :", ChatGPT peut rapidement se transformer en vérificateur de grammaire. Il permet de repérer les erreurs de ponctuation, les fautes de frappe, les mauvaises structures de phrases et même de vérifier le plagiat.

La beauté du vérificateur de plagiat de cette application réside dans sa simplicité. Guidé par une rapide invite, ChatGPT produit une version améliorée du même texte et des explications derrière chaque changement. Cela ne fournit pas seulement des suggestions dans le contexte actuel, mais peut également aider à améliorer votre écriture au fil du temps.

2. Création de contenu

Via ChatGPT

ChatGPT s'est fait un nom en tant que pal de contenu fiable pour une bonne raison. C'est là que l'outil brille vraiment, permettant à n'importe qui de créer un contenu long de haute qualité avec une simple invite, instructions.

Mais c'est dans les détails que ChatGPT brille le plus. Vous pouvez demander à l'outil de rédiger n'importe quel type de texte ou style d'écriture, y compris un communiqué de presse dans le style d'un poète du XVIIIe siècle. Vous pouvez ensuite vous concentrer sur des invitations, telles que "simplifiez les phrases" ou "ajoutez plus de détails dans le troisième paragraphe", afin d'obtenir le texte correspondant à vos besoins.

3. Intégration d'outils d'écriture

ChatGPT ne fait pas d'intégrations natives avec vos applications d'écriture les plus populaires. Au lieu de cela, certains des services pour lesquels vous pourriez avoir besoin de l'outil, comme Microsoft Office 365, offrent leurs propres applications d'intégration basées sur l'outil.

4. Intégration du flux de travail

Via ChatGPT

À cause de sa fonction d'outil d'écriture IA autonome, ChatGPT n'offre pas une intégration naturelle dans votre flux de travail. Vous devrez ouvrir l'outil chaque fois que vous voudrez l'utiliser. Au lieu de ces intégrations d'écriture et de flux de travail plus natives, vous pouvez simplifier le processus grâce à ce qui suit Modèles d'invitations IA, instructions qui facilitent à chaque fois la génération de contenu.

Prix de ChatGPT

Free

Plus: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Teams: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Grammarly vs ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités

S'ils sont utilisés correctement, ChatGPT et Grammarly peuvent tous deux devenir des outils de rédaction essentiels. Leurs outils de vérification de la grammaire et de relecture, leurs options de génération de contenu pour surmonter le bloc de l'écrivain et leurs intégrations de rédaction/flux de travail peuvent tous être bénéfiques. Malgré tout, les différences entre ces fonctionnalités peuvent vous aider à trancher "ChatGPT vs Grammarly ?" et à prendre une décision éclairée.

Grammarly vs ChatGPT : Vérification de la grammaire

Via Grammarly

ChatGPT a récemment rattrapé son retard en matière de vérification grammaticale, mais Grammarly reste le grand vainqueur.

Les modifications en cours de ChatGPT sont superficielles et ne laissent pas beaucoup de place à la personnalisation. Grammarly, en revanche, peut être conçu pour s'adapter à votre style d'écriture. Les corrections peuvent même s'adapter aux normes de votre marque, un facteur crucial, en particulier pour les grandes organisations qui cherchent à rationaliser leur rédaction.

Grammarly vs ChatGPT : Génération de contenu

Depuis que Grammarly a introduit une option de génération de contenu dans le cadre de son abonnement premium l'année dernière, ChatGPT et Grammarly sont désormais tous deux utiles si votre jus créatif est à sec. Mais ChatGPT reste en avance sur ce point, grâce à la possibilité de personnaliser vos invitations et de rendre le contenu généré plus pertinent pour vos besoins.

Grammarly vs ChatGPT : Intégration des outils de rédaction

Via Grammarly

Contrairement à ChatGPT, l'intégration native de Grammarly avec les outils de rédaction les plus courants est un bonus crucial. Que vous travailliez dans Microsoft Word, Gmail ou tout autre outil, vous pouvez facilement effectuer toutes les modifications en cours dont vous avez besoin sans quitter la fenêtre dans laquelle vous travaillez.

Grammarly vs ChatGPT : Intégration du flux de travail

Malgré leurs différences fondamentales, Grammarly et ChatGPT sont étonnamment similaires à cet égard. Ni l'un ni l'autre ne font l'effort supplémentaire de connecter leurs fonctionnalités de base à votre flux de travail plus large, de sorte que ni l'un ni l'autre ne devrait être considéré comme le gagnant dans cette catégorie.

Grammarly vs ChatGPT sur Reddit

Jusqu'à présent, notre comparaison de Grammarly et ChatGPT a été principalement basée sur leurs fonctionnalités. Voyons maintenant comment les utilisateurs réels des outils les perçoivent en allant voir sur Reddit .

Recherche ChatGPT vs Grammarly sur Reddit vous constaterez que la plupart des utilisateurs préfèrent ChatGPT pour ses outils de génération de contenu. Comme le dit un utilisateur :

la compréhension contextuelle de ChatGPT fait tourner les cercles, les hexagones et toutes les autres figures géométriques autour de celles de Grammarly, ce qui contribue toujours à une relecture plus précise

Cependant, Grammarly l'emporte toujours lorsqu'il s'agit de la relecture directe :

grammarly, en plus de corriger la grammaire, la ponctuation et l'utilisation des prépositions et des verbes, peut aider à réécrire des paragraphes entiers tout en préservant l'intégrité et le sens du paragraphe

Rencontre avec ClickUp - la meilleure alternative à ChatGPT et Grammarly

Créez des pages intégrées, vérifiez votre grammaire et générez du contenu attrayant, le tout dans ClickUp

Qui a dit que vous deviez vous contenter de Grammarly ou de ChatGPT ? Après tout, de nombreux outils IA alternatifs résistent aux évaluations humaines fonctionnelles et qualitatives. ClickUp possède ses propres fonctionnalités IA qui peuvent améliorer de manière significative votre écriture, votre flux de travail et bien plus encore.

Présentation de ClickUp IA

Créer, modifier et résumer du contenu avec ClickUp AI

Ne considérez pas ClickUp uniquement comme un outil de gestion de projet. Considérez-le plutôt comme un moteur de productivité, qui ne s'améliore que lorsque vous y ajoutez ClickUp AI à l'équation.

Il s'agit d'un correcteur orthographique intégré, d'un générateur de réponses automatisées pour les messages et d'un assistant de rédaction dynamique. Ajoutez à cela la possibilité pour l'IA de générer des modèles, de créer des tableaux et même de générer des tâches, et vous pourriez bien avoir l'outil de productivité parfait basé sur l'IA.

Mais bien sûr, nous nous concentrons sur la comparaison directe entre ChatGPT et Grammarly dans ce guide. Nous allons donc nous pencher sur les fonctionnalités pour lesquelles ClickUp est en concurrence directe avec ces deux outils, et va même au-delà à bien des égards.

Améliorez votre contenu avec ClickUp AI

Avec ClickUp, vous pouvez facilement et rapidement vérifier l'orthographe de tout votre contenu, des documents aux tâches. Mais plusieurs invitations préconstruites peuvent également vous aider à aller plus loin :

Modifier avec l'IA en fonction d'une invite personnalisée

Améliorer l'écriture

Rallonger ou raccourcir

Simplifier l'écriture

Générer des éléments d'action pour créer une checklist des prochaines étapes

Poursuivre la rédaction pour continuer à traiter un sujet que vous avez commencé

Expliquer ceci et Résumer ceci pour résumer un contenu long ou complexe

Traduire en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, suédois, néerlandais, coréen, japonais, chinois et arabe

L'assistant de rédaction ClickUp IA

ChatGPT et Grammarly disposent tous deux d'excellents outils pour générer des écrits originaux qui ne renvoient aucune erreur de plagiat. À fait ClickUp, ce qui en fait un assistant de rédaction à part entière meilleur outil de copywriting de l'IA en plus de ses capacités de gestion de projet.

Vous pouvez utiliser le rédacteur IA de ClickUp pour écrire n'importe quoi, des blogs aux e-mails, en passant par les copies de sites Web et la rédaction technique. Le contenu est bien mis en forme, ce qui garantit que vous repartirez avec des paragraphes ou des puces prêts à être branchés sur leur destination finale.

Intégrer les fonctionnalités IA dans ClickUp Docs

Créer, modifier et partager des documents dans ClickUp

Ce qui fait du logiciel ClickUp un outil de productivité aussi puissant, c'est en partie Documents ClickUp -une fonctionnalité qui ajoute la gestion des documents et des connaissances à votre fonctionnalité typique de gestion de projet. Et, bien sûr, ces fonctionnalités IA s'intègrent directement dans Docs pour assurer un flux de travail transparent.

Grâce à cette intégration, les possibilités sont infinies. Utilisez l'IA pour générer du contenu que l'équipe peut examiner ou auquel elle peut répondre pour votre base de connaissances. Vous pouvez même l'utiliser en tant que Outil IA pour la recherche de mots clés l'outil d'IA pour la recherche de mots-clés, la génération d'idées de mots-clés apparentés et la création de groupes de mots-clés pour passer à des processus d'analyse de moteurs de recherche plus significatifs.

Gestion du flux de travail avec des tâches générées par l'IA

Enfin, et de la manière la plus unique parmi les outils IA, ClickUp AI peut prendre n'importe quel élément de contenu et construire dynamiquement un flux de travail. De la génération automatisée de Tâches ClickUp directement à partir de vos documents jusqu'à des résumés dynamiques de projets et des mises à jour de processus, vous pouvez vous assurer que tous les membres de l'équipe savent quelles sont les étapes à suivre et sur quoi chacun travaille à n'importe quel moment.

Et ce n'est pas tout. Le même outil peut générer des échéanciers de projet, des notes de synthèse et des diagrammes RACI sur la base des informations existantes. Vous pouvez même créer des agendas de réunion dynamiques afin de gagner du temps pour des tâches plus productives tout en maintenant votre équipe sur la bonne voie.

Prix ClickUp

Free

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA: Ajouter à n'importe quel forfait pour 5$/mois par utilisateur

Utilisez ClickUp pour améliorer votre jeu d'écriture IA

En fin de compte, le choix du meilleur outil IA pour vos besoins ne devrait pas se limiter à la question ChatGPT vs Grammarly. Au lieu de cela, il vaut la peine de regarder ClickUp pour ce qui pourrait bien être la meilleure option disponible.

De l'interface conviviale aux fonctionnalités avancées, en passant par une alternative à Google Docs basée sur l'IA qui affine activement vos compétences en rédaction, sans oublier la mention de l'un des meilleurs outils de rédaction en ligne meilleures plateformes de gestion de projet gratuites sur le marché, il est temps d'essayer ClickUp.

Commencez par la version gratuite, qui vous aide à identifier les fonctionnalités clés qui pourraient faire en sorte qu'un compte premium vaille votre investissement. Vous êtes prêt à commencer ? Créez votre compte gratuit dès aujourd'hui !