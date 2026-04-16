De la directive à la machine : comment nous avons mis en place 230 flux de travail IA et transformé une équipe marketing en 8 mois

Pas de consultants. Pas de « bureau de transformation ». Juste un mandat hebdomadaire, un système développé en interne et la recherche incessante du meilleur rapport rendement/effectifs.

Toutes les entreprises affirment « utiliser l'IA ». Pour la plupart d'entre elles, cela signifie simplement qu'un membre de l'équipe a ouvert un onglet ChatGPT. Il s'agit là de « tourisme IA », et non de transformation.

Il y a huit mois, mon équipe marketing chez ClickUp se trouvait dans cette situation. Bien sûr, l’IA était utilisée ici et là : résumés, premières ébauches, comptes-rendus de réunion. Mais son utilisation était sporadique, inégale et manquait cruellement de structure. Je n’avais aucune visibilité sur ce que les gens mettaient en place. Je n’avais aucun moyen de savoir si nous nous améliorions réellement ou si nous nous contentions de cocher la case « IA ».

Aujourd'hui, nous disposons de 230 flux de travail IA répertoriés répartis entre 13 équipes. 169 d'entre eux sont en production. Nous avons multiplié par 20 l'utilisation de l'IA au cours des six premières semaines de la transformation. Notre équipe SEO est passée de 75 créateurs de contenu à 8. Un membre de notre équipe chargée de la demande est passé d’un webinaire par mois à six. Et je peux ouvrir une vue ClickUp dès maintenant et vous dire exactement où se situe chaque équipe et chaque personne sur la courbe de maturité de l’IA, ce qu’elles devraient développer ensuite, et pourquoi.

Voici le guide pratique. Les cinq phases, les erreurs que j'ai commises, le nombre de chiffres qui en ont résulté, ainsi que les agents et les flux de travail spécifiques qui font aujourd'hui tourner la machine. Si vous dirigez une équipe commerciale ou marketing et que vous prenez cela au sérieux, n'hésitez pas à vous en inspirer.

230 flux de travail IA répertoriés, multiplication par 20 de l'utilisation de l'IA en six semaines, 675 heures économisées par mois rien que pour le référencement naturel (SEO), et le nombre de créateurs de contenu nécessaires est passé de 75 à 8.

L'indicateur clé qui a déterminé tout

Avant d'aborder les différentes phases, vous devez comprendre l'indicateur qui sous-tend chacune de nos décisions : le rapport rendement/effectifs. Chaque flux de travail, chaque agent, chaque réorganisation que nous avons mise en place a été évalué à l'aune d'une question simple : cela nous permet-il d'en faire plus avec l'équipe dont nous disposons, ou de faire la même chose avec moins de ressources ? Nous devons soit accélérer la croissance, soit réduire les dépenses (ou les deux) !

Nous ne recherchons pas la nouveauté. Nous recherchons l'effet de levier. Et ce cadre de référence est important, car il permet à l'équipe de rester concentrée sur ce qui fait réellement avancer l'entreprise, plutôt que de créer des démos impressionnantes qui ne mènent nulle part.

Ce que vous apprendrez dans ce guide

Voici le détail :

L'indicateur qui a guidé chaque décision

Les cinq phases qui ont donné la forme à la transformation

Les erreurs que je corrigerais si je devais recommencer

Les flux de travail et les agents qui génèrent aujourd'hui des résultats concrets

Le système que nous avons utilisé pour suivre la maturité, planifier la prochaine étape et accompagner l'équipe dans son évolution

La première étape que nous avons prise à l'été 2025 n'avait rien de spectaculaire. Pas de nouveaux outils, pas de grand communiqué de presse. Juste une consigne simple : chaque membre de l'équipe devait, chaque semaine, dans un canal de discussion ClickUp dédié, soumettre au moins un nouveau cas d'utilisation de l'IA.

Cela peut être n'importe quoi. Quelque chose qui a permis de gagner 30 secondes. Quelque chose qui a permis de gagner 30 minutes.

La barre a été délibérément placée bas, car l'objectif n'était pas de produire un travail révolutionnaire dès le premier jour. L'objectif était d'amener les collaborateurs à adopter un rythme leur permettant de recourir concrètement à l'IA.

C'est là que le fait de construire avec ClickUp nous a donné un avantage structurel. L'IA était déjà intégrée aux outils que les gens utilisaient au quotidien. Pas de changement de contexte. Pas besoin de se connecter à une autre plateforme. On pouvait essayer quelque chose et partager les résultats dans le même canal de discussion où se trouvait la demande. Les frictions étaient réduites au minimum.

Mais la mission en soi n'est qu'un minimum requis. Voici la partie que la plupart des dirigeants négligent.

Chaque vendredi soir et samedi matin (je suis sur la côte Est, la plupart des membres de mon équipe sont sur la côte Ouest), je lisais chaque envoi. Sans exception. J’ai commenté chacune d’entre elles en y ajoutant mes réflexions, des suggestions et des encouragements. J’ai remercié les auteurs. J’ai posé des questions complémentaires. J’ai montré que ce n’était pas une simple mise en scène.

Si votre équipe a ne serait-ce qu'une seconde l'impression que vous ne faites que cocher une case en tant que dirigeant, tout l'exercice tombe à l'eau. Elle a besoin de voir que vous êtes attentif et que vous vous intéressez réellement à ce qu'elle découvre.

Cela leur a demandé beaucoup de temps, et je voulais qu'ils sachent que ce n'était pas une simple corvée. C'était quelque chose que la direction tenait vraiment à comprendre.

Cela leur a demandé beaucoup de temps, et je voulais qu'ils sachent que ce n'était pas une simple corvée. C'était quelque chose que la direction tenait vraiment à comprendre.

Nous avons mené cette initiative pendant environ six semaines. Puis, quelque chose a fait tilt. Nous n'avions plus besoin de cette directive. Les gens étaient conquis. La pression s'est dissipée, car l'utilisation de l'IA n'avait pas besoin de changer le monde. Il suffisait simplement de vous rendre 1 % meilleur chaque jour.

Et l'effet d'entraînement a été considérable. Les employés ont vu ce que faisaient leurs collègues et ont commencé à les imiter. Les invitations ont été réutilisées. Les agents ont été partagés. L'expérience d'une seule personne est devenue le flux de travail quotidien de dix personnes. C'est là que réside le véritable effet de levier.

Au bout de six semaines, j'ai constaté un indicateur encourageant : une multiplication par 20 de l'utilisation de l'IA au sein de l'équipe.

Une première victoire simple : un agent d'e-mail automatique qui fait gagner 20 minutes aux XDR à chaque utilisation et qui a contribué à démontrer que même de petits gains dans les flux de travail peuvent créer une véritable dynamique au sein d'une équipe.

L'outil AI Notetaker de ClickUp a transformé les entretiens clients en transcriptions, notes et ressources réutilisables, permettant ainsi à l'équipe chargée du contenu de gagner environ quatre heures par témoignage client.

Le canal hebdomadaire dédié aux cas d'utilisation de l'IA en action. Chaque vendredi, les membres de l'équipe partageaient leurs réussites (petites ou grandes), et la direction réagissait à chaque envoi. Cette capture d'écran montre l'analyse de David Yoo sur la manière dont il a utilisé l'IA pour rééquilibrer les pools de routage des prospects, ainsi que la réponse de Kyle.

Ce qu'il faut retenir de la phase 1

Créez un canal public. Rendez les envois visibles. Fixez des critères peu exigeants pour réduire la pression. Menez cette initiative pendant une période déterminée, de 4 à 6 semaines, suffisamment longue pour créer une habitude mais suffisamment courte pour qu’elle ne soit pas perçue comme permanente. Et surtout : les dirigeants doivent s’impliquer de manière visible. Commentez chaque envoi. Si vous ne pouvez pas vous y engager, ne vous embêtez pas avec cette initiative.

💡 Conseil de pro : si vous voulez que cette habitude s'installe durablement, utilisez un outil qui permet aux responsables de réagir en contexte. Grâce à ClickUp Chat et aux commentaires sur les tâches, les retours restent visibles, réutilisables et faciles à exploiter, au lieu de disparaître dans l'historique de Slack.

📘 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'automatisation du marketing

Phase 2 : les « super agents » ont permis à chacun de devenir un créateur

À l'automne, l'équipe pensait en termes d'IA. Elle avait assimilé les bases : résumer, rédiger, rechercher, mettre en forme et réaliser une analyse simplifiée. Mais 80 % de ce qu'elle avait mis en place concernait encore l'automatisation des tâches. Des tâches de type A vers B. Utiles, et qui amélioraient indéniablement notre ratio production/effectifs. Mais pas tout à fait révolutionnaires.

ClickUp a ensuite lancé Super Agents en interne. Et tout a basculé.

Au lieu d'assembler manuellement des invites et d'enchaîner des automatisations simples pour créer quelque chose de plus complexe, un utilisateur non technicien pouvait décrire un flux de travail en plusieurs étapes en langage clair à l'aide d'un générateur d'agents, et ClickUp pouvait créer le Super Agent correspondant. Les obstacles à la création d'une véritable automatisation ont été réduits à presque rien. Pour une équipe déjà prête à penser de cette manière, cela a eu l'effet d'une goutte d'essence sur un feu.

Nous avons mis l'équipe au défi de voir plus grand. Pas de A à B, mais de A à Z. Nous avons demandé à chacun d'identifier les flux de travail complexes en plusieurs étapes qui, dans son domaine, lui faisaient perdre du temps et devaient être automatisés. Et comme nous savions que nous allions lancer Super Agents au grand public fin décembre, tout le monde avait une motivation supplémentaire : son travail serait mis en avant. Chacun pourrait ainsi montrer au monde entier les gains d'efficacité qu'il avait réalisés.

Début janvier, nous disposions d’une bibliothèque de plus de 150 vidéos montrant notre équipe en train de créer et d’utiliser Super Agents. Les collaborateurs étaient fiers de leur travail. Ils se sont positionnés comme des experts en la matière. Et l’ensemble de cette démarche a créé une dynamique où les gains d’efficacité en interne se sont transformés en contenu marketing à l’extérieur.

Certaines des tâches que vous avez effectuées la semaine dernière ne sont déjà plus d'actualité et doivent être abandonnées au profit d'une nouvelle méthode plus efficace. Il ne faut pas s'en émouvoir outre mesure.

Certaines des tâches que vous avez effectuées la semaine dernière ne sont déjà plus d'actualité et doivent être abandonnées au profit d'une nouvelle méthode plus efficace. Il ne faut pas s'en émouvoir outre mesure.

C'est là où la plupart des équipes se trompent. Elles créent quelque chose qui fonctionne, puis elles le protègent. Mais le rythme de ces évolutions implique que vous devez être prêt à abandonner constamment certaines choses. Nous avons supprimé certaines de nos automatisations estivales en l'espace de quelques mois, car les versions Super Agent étaient tout simplement meilleures. Ce n'est pas du gaspillage, c'est une partie naturelle du processus.

📮 ClickUp Insight : 24 % des personnes interrogées déclarent vouloir des agents IA principalement pour automatiser les tâches fastidieuses. On s'attend ici à être déchargé du travail à faible valeur ajoutée, et c'est tout à fait légitime. Si un agent a besoin d'une installation, d'une supervision ou d'instructions constantes, il ne semble plus utile et commence à être perçu comme du travail supplémentaire. Dans ClickUp, les Super Agents travaillent en permanence en arrière-plan, mettant à jour les tâches, rédigeant des documents et faisant avancer le travail avec les mêmes outils que ceux que votre équipe utilise déjà. Vous pouvez leur envoyer un message privé pour obtenir de l'aide ponctuelle, et même les @mentionner dans un document pour transformer une idée en un plan clair !

Webinar Wally a réalisé l'automatisation de l'installation des tâches, de la répartition des responsabilités, des transferts et de la communication, réduisant ainsi le temps d'installation d'un webinaire de 4 à 5 heures à environ 1 heure et permettant à une seule personne d'animer six webinaires au lieu d'un seul.

Webinar Wally en production : 533 tâches achevées, 771 heures économisées. Géré par Arianna Young. Voici à quoi ressemble un Super Agent lorsqu’il effectue un travail concret à grande échelle

Une chaîne de contenu de campagne impliquant six agents transforme un simple brief en texte d'évènement, e-mails, publications sur les réseaux sociaux et publicités, réduisant ainsi le temps de création d'une campagne de 4 à 8 heures à 1 à 2 heures.

Un essaim hiérarchique d'agents Cursor effectue des recherches en parallèle sur plusieurs sources et produit des rapports GTM étayés par des citations en environ 45 minutes, au lieu de 1 à 2 semaines.

Un responsable marketing terrain a mis en place un système regroupant plus de 25 agents qui gère l'intégralité du cycle de vie des évènements, permettant ainsi de gagner 6 à 8 heures par évènement rien que pour la recherche d'informations sur les participants et de réduire la coordination manuelle à tous les niveaux.

Phase 3 : La bibliothèque (j'aurais dû le faire plus tôt)

Bon, soyons honnêtes.

Si je pouvais refaire une chose, ce serait celle-là. J'aurais commencé à m'organiser dès le premier jour.

Voici ce qui s'est passé à la place. Au bout de neuf mois, les flux de travail IA étaient omniprésents. Chaque équipe avait les siens. Chaque individu avait ses agents de prédilection. Mais personne, y compris moi-même, n'avait une vue d'ensemble de ce qui existait réellement au sein de l'organisation. C'était puissant, mais invisible.

J'ai donc créé un inventaire structuré. C'est à ce moment-là que la transformation a cessé d'être une simple succession de réussites pour devenir un véritable système d'exploitation. Au sein de ClickUp, chaque agent IA et chaque flux de travail en production se voit attribuer une tâche dotée de champs personnalisés qui capturent toutes les informations pertinentes :

Quelle est sa fonction ? Soyez précis. Ne vous contentez pas de dire « aide au marketing ». Quelle tâche ou quel processus cet agent gère-t-il exactement ?

Quel est l'impact ? Gain de temps, économies réalisées, augmentation du débit. Un nombre de chiffres concret, pas d'impressions.

Qui en est responsable ? Qui l'a créé, qui assure la maintenance et qui appeler en cas de panne ?

À quelle fréquence s'exécute-t-il ? Tous les jours ? Toutes les semaines ? À la demande ? En continu ?

Où se trouve-t-il ? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Code, AirOps. Nous utilisons de nombreux outils. La colonne « Système » effectue le suivi de tous les outils.

Quelle équipe ? Et surtout, quel niveau de maturité ?

📌 L'avantage ClickUp : lorsque vous disposez de centaines de flux de travail répartis entre les équipes, trouver le bon devient un problème en soi. ClickUp Enterprise Search vous permet d'effectuer des recherches parmi les tâches, les documents, les commentaires et les outils connectés sans avoir à vous fier à la connaissance tribale ou à la personne qui a créé le flux de travail en premier. Trouvez tout ce que vous cherchez dans votre environnement de travail grâce à la recherche IA d'entreprise

Le modèle de maturité de l'équipe est passé d'un travail assisté par l'IA à une exécution basée sur des flux de travail IA, puis à des opérations natives de l'IA, où les agents fonctionnent de manière autonome et où les humains gèrent les exceptions.

Aujourd’hui, cette liste compte 230 flux de travail. 169 sont opérationnels. 40 sont prévus. 17 sont en cours de développement et d’évaluation. Répartis sur 13 équipes fonctionnelles. Et comme tout cela se trouve dans ClickUp, avec de véritables champs personnalisés, des vues et des filtres, je peux les segmenter comme je le souhaite. Par équipe, par maturité, par impact, par système, par statut. C’est le tableau de bord de l’ensemble de nos opérations d’IA.

Le référentiel de flux de travail IA de ClickUp est organisé par équipe. Chaque flux de travail est une tâche dotée de champs personnalisés structurés : ce qu’il fait, son impact, sa fréquence d’exécution et ce qu’il permet d’économiser. Il s’agit du tableau de bord de l’ensemble des opérations IA.

230 flux de travail IA répartis sur 13 équipes : des résultats concrets

C'est ici que je mets toutes les preuves. Il s'agit de véritables flux de travail actuellement en production, avec des nombres d'impact réels tirés directement de la bibliothèque.

Équipe Un flux de travail hors du commun Impact Référencement naturel / Contenu 150 articles de blog par mois (AirOps + QA Super Agent) Producteurs : 75 → 8. Gain de temps : 675 heures par mois. Vidéo / Contenu 100 vidéos YouTube par mois (agents Briefing + Publishing Kit) 4 jours ouvrés + 800 $ d'économies par mois. Demande Chaîne de contenu de campagne à 6 agents Création de campagne : 4 à 8 heures → 1 à 2 heures. Événements sur le terrain Pile complète du cycle de vie des évènements (plus de 25 agents) 6 à 8 heures par évènement rien que pour la recherche. Communauté Plus de 15 agents de modération et d'analyse Plus de 2 heures par semaine consacrées aux résumés. 20 à 30 minutes par escalade. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing Étude de marché : 1 à 2 semaines → 45 min. XDR / SDR SS1 Opportunity Pipeline Guardian 700 000 dollars de pipeline à risque identifiés dès le premier mois. Accompagnement client personnalisé Centre d'aide Agents + Agents de rédaction de scripts CUU 20 heures par semaine (centre d'aide). 4 heures par script. Croissance et opérations Comparez Page Generation et Ad Strategist Suite Environ 9 000 heures économisées. Équipe publicitaire ≈ 1 ETP. Cycle de vie WrapUp : automatisation des campagnes Délai de production : 3 mois → quelques jours pour 60 000 utilisateurs. DG Analytics Suite Agentic Analytics (plus de 7 super-agents via Hex MCP) Suivi quotidien du pipeline. Entièrement automatisé. Assistance technique Bug Goblin + Stale Defect Agent 1 551 bugs obsolètes ont été fermés de manière autonome. Services professionnels Aperçu des risques liés au renouvellement + hiérarchisation du marché potentiel total (TAM) Des revues de livres trimestrielles terminées en quelques minutes.

Ce qui a permis de mettre en place ce système chez ClickUp Remplacez plus de 20 outils par un seul environnement de travail puissant au sein de ClickUp ClickUp Chat pour collecter et partager publiquement des cas d'utilisation ClickUp Tâches + Champs personnalisés pour répertorier les flux de travail, la propriété, l'impact, le système et la maturité ClickUp Tableaux de bord et Views pour surveiller la bibliothèque entre les équipes ClickUp Automatisations et Super Agents pour automatiser des flux de travail complexes en plusieurs étapes ClickUp Brain et Brain MAX pour analyser la bibliothèque, repérer les lacunes et définir la feuille de route

Phase 4 : Nous avons utilisé l'IA pour évaluer notre propre IA

C'est là que ça devient méta. Et honnêtement, c'est là que tout a commencé à ressembler à un véritable système plutôt qu'à un ensemble de projets.

Une fois les 230 flux de travail répertoriés dans ClickUp avec des données structurées, j’ai orienté ClickUp Brain vers la liste complète et lui ai demandé d’évaluer l’organisation. Quelles équipes sont les plus avancées ? Lesquelles se situent encore principalement au niveau « Assisté par l’IA » ? Où se trouvent les lacunes interfonctionnelles ? Que devrions-nous développer ensuite ?

La principale conclusion n'était pas surprenante, mais importante : la plupart des équipes travaillaient en silos. Chacun automatisait ses propres tâches, puis enchaînait ces automatisations pour les tâches au niveau de l'équipe. Mais les flux de travail s'arrêtaient aux limites de l'équipe. L'équipe des opérations faisait exception, car elle travaille de nature interfonctionnelle ; ses agents couvraient donc naturellement plusieurs équipes.

Mais tous les autres ? Ils sont cloisonnés.

Cette seule prise de conscience valait à elle seule tout l'exercice, car elle m'a montré exactement où se trouve la prochaine source de valeur : dans les espaces entre les équipes. La coordination interfonctionnelle. Les flux de travail qui relient la demande aux évènements sur le terrain, à la communauté et au contenu. Ceux-ci ne se construisent pas naturellement. Ils doivent être conçus.

Pour la première fois, j’ai une idée concrète de ce qui existe au sein de mon organisation en termes de maturité de l’IA. Je sais aussi ce qui va suivre, et pourquoi. Je peux établir des priorités, allouer des ressources, affecter du personnel et élaborer une feuille de route. C’est désormais un véritable programme.

Pour la première fois, j’ai une idée concrète de ce qui existe au sein de mon organisation en termes de maturité de l’IA. Je sais aussi ce qui va suivre, et pourquoi. Je peux établir des priorités, allouer des ressources, affecter du personnel et élaborer une feuille de route. C’est désormais un véritable programme.

La flotte de plus de 15 agents spécialisés de l'équipe Communauté gère tout, des résumés hebdomadaires au routage des escalades, permettant ainsi aux humains de se concentrer exclusivement sur les décisions nécessitant un jugement.

⚠️ C'est la maturité de l'IA qui fait la différence entre un véritable atout et du bruit Quelques bons flux de travail peuvent donner l'impression d'une progression. Un véritable système, c'est autre chose. L'évaluation de la maturité IA de ClickUp AI vous aide à comprendre où en est votre équipe aujourd'hui et ce qui doit changer avant que l'IA ne commence à se généraliser dans toute l'organisation. 👉 Passez l'évaluation et découvrez où en est votre flywheel. 👉 Passez l'évaluation Où votre IA présente-t-elle réellement des failles ? La plupart des équipes investissent dans l'IA avant d'être prêtes. Cette évaluation met en évidence les lacunes et les priorités à corriger.

Phase 5 : Feuilles de route, forfaits de coaching et nouvel ADN

L'évaluation de maturité nous a apporté deux éléments qui ont changé notre façon de gérer l'équipe à l'avenir.

Premièrement : une véritable feuille de route pour l'IA. Sur la base des lacunes identifiées par Brain, nous avons désormais 40 flux de travail en attente avec le statut « Feuille de route » dans la même liste ClickUp. Je peux voir ce qui est en cours de développement, qui en est responsable et la raison d'être de chaque projet. La coordination interfonctionnelle est priorisée. L'écart entre la demande et la communauté est pris en charge par un agent dédié.

Le décalage entre le PMM et les évènements sur le terrain est comblé. Pour la première fois, notre transformation IA s'appuie sur une véritable gestion de projet. Hiérarchisation des priorités. Allocation des ressources. Responsabilisation. Vous savez, tout ce qui permet de transformer les bonnes idées en résultats concrets.

La feuille de route de l'IA : plus de 35 flux de travail en attente de développement, chacun avec une estimation de son impact, sa propriété et sa justification. L'intégration interfonctionnelle et le comblement des lacunes sont priorisés en fonction de l'évaluation de la maturité.

Deuxièmement : des plans de coaching personnalisés. Chaque membre de l'équipe, moi y compris, reçoit un plan pour combler ses lacunes en matière de compétences en IA. Quels sont ses points forts ? Dans quels domaines doit-il progresser ? Quels flux de travail spécifiques doit-il aborder ensuite ? Et les personnes les plus avancées deviennent les mentors de celles qui sont encore en phase d'apprentissage. C'est une autonomisation humaine alimentée par l'évaluation de l'IA.

Nous avons également changé notre façon de recruter. Tout au long de ce parcours, nous avons délibérément intégré à l'équipe des personnes qui sont des créateurs axés sur l'IA. Pas seulement des passionnés. Des personnes qui comprennent les systèmes d'agents complexes, qui pensent en termes de flux de travail plutôt qu'en termes de tâches, qui sont capables de créer quelque chose puis d'enseigner à trois autres personnes comment le développer. Ils constituent le nouvel ADN de l'organisation et ont été des multiplicateurs de force pour tous ceux qui les entourent.

C'est ainsi que nous continuerons à tirer parti de nos atouts et à améliorer notre ratio rendement/effectif.

À quoi ressemble ce « nouvel ADN » : un PMM a mis au point un essaim d'agents Cursor, un moteur de cartes de combat, CompeteBot et GTM Intelligence Super Analyst, un résultat qui aurait nécessité une équipe entière il y a 18 mois.

Le flux de travail SEO qui définit le rapport rendement/effectifs : AirOps pour la génération, un Super Agent pour l'assurance qualité et des producteurs de contenu, passant de 75 à 8, soit une économie de 675 heures par mois

Un agent ultra-simple qui a permis de récupérer plus de 700 000 dollars de pipeline à risque dès le premier mois en signalant les opportunités de l’étape 1 pour lesquelles des produits manquaient

🚀 L'avantage ClickUp : Une fois que l'IA commence à se répandre dans les équipes, le véritable problème n'est pas l'accès. C'est la fragmentation. ClickUp Brain MAX aide à résoudre ce problème en offrant aux utilisateurs une couche d'IA unique sur leur bureau, avec une connexion de recherche, plusieurs modèles et la fonctionnalité « Talk to Text » intégrée. Moins de jonglage entre les outils. Moins de « où est-ce que ça se trouvait déjà ? » Posez des questions sur la capacité de l'équipe, la répartition des tâches et bien plus encore, et obtenez des suggestions intelligentes grâce à ClickUp Brain MAX

Le guide condensé

Si vous lisez ceci et que vous vous dites « il faut que nous fassions ça », voici la version que vous pouvez imprimer et coller sur votre écran.

Commencez par définir une mission, pas par choisir une plateforme. La technologie n'a aucune importance si votre équipe n'a pas pour habitude de se tourner d'abord vers l'IA. Canal public. Envois hebdomadaires. Seuil bas. 6 semaines. Impliquez-vous personnellement auprès de chacun d'entre eux.

Démystifiez, puis laissez l'idée se répandre. Le plus grand changement n'a pas été un flux de travail particulier. C'est le moment où les gens ont réalisé que l'IA n'avait pas besoin d'être révolutionnaire pour être utile. Partagez tout publiquement afin que les idées puissent être réutilisées.

Lorsque de meilleurs outils apparaissent, placez la barre plus haut. Les Super Agents ont rendu l'automatisation complexe accessible aux personnes sans compétences techniques. Soyez attentif à ces points d'inflexion dans votre propre infrastructure et utilisez-les pour faire progresser l'équipe.

Ne cessez jamais de vous débarrasser de vos chouchous. Certaines de nos automatisations estivales ont été abandonnées en quelques mois. Tant mieux. Cela signifie que nous progressons plus vite que nous ne nous y attachons.

Répertoriez tout. Plus tôt que vous ne le pensez nécessaire. Si je pouvais refaire une chose, je commencerais l'inventaire structuré dès le premier jour. La bibliothèque n'est pas de la documentation. C'est la base de l'évaluation, de la feuille de route et du coaching pilotés par l'IA. Sans elle, vous avancez à l'aveuglette.

Utilisez l'IA pour analyser l'IA. Une fois que vos flux de travail sont intégrés dans un système structuré, laissez l'IA les analyser et vous fournir une évaluation de leur maturité. Elle identifiera les lacunes interfonctionnelles et les schémas de cloisonnement plus rapidement que n'importe quelle analyse humaine.

Recrutez des développeurs. Vous avez besoin d'une poignée de personnes qui sont de véritables acteurs de l'IA. Ils ne se contentent pas de développer pour eux-mêmes. Ils enseignent, ils encadrent, ils élèvent le niveau de tout leur entourage.

Gérez-la comme un produit. Feuille de route. Backlog. Priorités de sprint. Visibilité. Attention de la direction. Si votre transformation IA est un projet secondaire, elle restera un projet secondaire.

🎥 Si vous souhaitez avoir une vision plus globale de ce à quoi ressemble la transformation par l'IA lorsqu'elle est mise en pratique dans le monde du travail, cette vidéo est un complément utile au guide ci-dessus.

Ce qui a réellement permis de réussir ce travail

Si l'on réduit toute cette transformation à ce qui a réellement permis son succès, on en revient à quelques principes simples :

La direction a maintenu une visibilité visiblement impliquée

Au début, l'expérimentation s'est déroulée sans heurts

L'équipe a travaillé à partir d'un système partagé

De meilleurs outils ont permis de repousser les limites

Les flux de travail ont été gérés comme un produit

Où cela mène-t-il ?

Il y a neuf mois, notre équipe utilisait l'IA uniquement lorsqu'elle y pensait. Aujourd'hui, nous disposons de 230 flux de travail répertoriés, d'un cadre de maturité à trois niveaux, d'une feuille de route hiérarchisée, de plans de coaching personnalisés pour chaque membre de l'équipe et d'un système qui se renforce chaque semaine.

Nous sommes passés d'expériences éparses à une conception structurée. D'agents cloisonnés à des systèmes interfonctionnels. De rapports manuels à l'analyse automatisée des pipelines. Et nous y sommes parvenus avec les outils dont nous disposions déjà, les personnes que nous employions déjà, et la volonté de considérer la maturité de l'IA comme un véritable programme, et non comme une simple aspiration.

Le rapport rendement/effectifs est le nouvel indicateur de la compétitivité d'une équipe. Les équipes qui mettent en place de véritables systèmes pour l'étayer, au lieu de se contenter de leur enthousiasme, sont celles qui l'emporteront.

Nous n'en sommes qu'au début. Et je suis confiant quant à la direction que nous prenons.

Si votre équipe souhaite faire de même, ClickUp vous offre le système nécessaire pour le créer, le suivre et le faire évoluer.

La bibliothèque de flux de travail IA suit 230 flux de travail catalogués, dont 169 sont en production, 13 équipes disposent de flux de travail actifs et 40 éléments figurent dans la feuille de route.

Foire aux questions

Combien de temps a-t-il fallu à l'équipe marketing de ClickUp pour mettre en place son système d'exploitation basé sur l'IA ?

L'équipe marketing de ClickUp a mis en place son système d'exploitation IA structuré en environ neuf mois, en commençant par un simple mandat hebdomadaire de cas d'utilisation pour aboutir à une bibliothèque suivie de 230 flux de travail répartis sur 13 équipes.

Quel est l'indicateur le plus important dans une transformation IA ?

Pour cette équipe, le ratio rendement/effectif était l'indicateur clé. Chaque flux de travail et chaque agent a été évalué en fonction de sa capacité à augmenter le rendement avec la même équipe ou à maintenir le rendement avec moins de ressources.

Pourquoi ClickUp a-t-il répertorié tous ses flux de travail IA dans un seul système ?

Un inventaire structuré a permis le suivi de l'impact, de la propriété, de la maturité et des lacunes au sein de l'organisation. Sans cette visibilité, l'adoption de l'IA restait puissante mais invisible.

Qu'est-ce qui a permis à l'adoption de l'IA de s'ancrer durablement au sein de l'équipe ?

Les principaux facteurs ont été la visibilité de l'implication de la direction, une habitude hebdomadaire sans friction, le partage public de cas d'utilisation et des outils permettant aux utilisateurs non techniques de créer des flux de travail utiles au sein du système qu'ils utilisaient déjà.

Comment ClickUp a-t-il utilisé l'IA pour améliorer sa propre transformation numérique ?

Une fois les flux de travail répertoriés dans ClickUp, l'équipe a utilisé ClickUp Brain pour évaluer la maturité de l'IA au sein des équipes, identifier les lacunes, hiérarchiser les opportunités de la feuille de route et élaborer des plans de coaching pour chaque individu.