Comment j'ai créé une base de connaissances IA dans ClickUp pour ne plus avoir à répondre aux questions répétitives

Il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec un propriétaire d'entreprise qui m'a marqué. Il m'a dit : « J'ai l'impression d'être le moteur de recherche humain de mon entreprise. »

Tout le monde venait le voir pour obtenir des réponses. Il était submergé d'e-mails, de messages Slack, de messages WhatsApp, d'appels téléphoniques, et il y avait même des gens qui frappaient à sa porte.

J'ai ri parce que je savais exactement ce qu'il voulait dire. J'ai moi aussi occupé ce rôle.

Dans cet article, je vais donc vous présenter deux flux de travail ClickUp que j'ai créés pour résoudre ce problème :

Une installation réactive de ClickUp Chat + ClickUp Brain qui répond aux questions récurrentes en s'appuyant sur vos discussions passées Un super agent proactif alimenté par ClickUp Docs qui répond en temps réel aux questions issues de votre documentation de processus

Ces deux outils sont conçus pour vous libérer de votre rôle de « moteur de recherche humain » et vous montrer comment créer une base de connaissances IA dans ClickUp — la première ressource vers laquelle votre équipe se tourne pour trouver des réponses.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à fouiller dans les documents internes ou la base de connaissances de l'entreprise pour trouver des informations liées au travail. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas ? 1 sur 6 a recours à des solutions de contournement personnelles, en fouillant dans d'anciens e-mails, notes ou captures d'écran juste pour reconstituer le puzzle. ClickUp Brain élimine cette recherche en fournissant des réponses instantanées, alimentées par l'IA, issues de l'ensemble de votre environnement de travail et des applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans tracas.

Le vrai problème : des connaissances dispersées et des interruptions constantes

Si l'on prend du recul, il ne s'agit pas seulement d'un problème de communication. C'est un problème lié au système de connaissances.

Chaque question semble importante :

« Où stockons-nous les logos des clients ? »

« Quelle page devons-nous concevoir en premier pour un nouveau projet de site web ? »

« Comment puis-je publier cette offre d'emploi sur Indeed ? »

Aucune de ces questions n'est difficile à traiter individuellement. Le problème réside dans les changements constants de contexte. En moyenne, les travailleurs du savoir comme vous et moi sommes interrompus toutes les 2 minutes par une réunion, un e-mail ou une notification.

Chaque interruption brise votre élan, vous fait perdre votre concentration et vous oblige à répéter des réponses que vous avez déjà données dix fois. Et il peut nous falloir plus de 20 minutes pour retrouver pleinement notre concentration par la suite.

De plus, les informations se trouvent partout sauf dans l'outil que vous utilisez réellement pour gérer votre travail.

Une partie de l'histoire est enfouie dans les e-mails

Une autre partie est bloquée dans Slack ou WhatsApp

Le reste se trouve dans le cahier de quelqu'un ou dans votre tête

Ainsi, même si vous souhaitez utiliser l'IA pour vous aider, il n'existe pas de source unique de vérité à partir de laquelle elle pourrait apprendre.

📚 À lire également : Les 10 meilleurs exemples de systèmes de gestion des connaissances

À propos de moi : j'aide les équipes à transformer ClickUp en un véritable système opérationnel axé sur la productivité et les processus

Je m'appelle Illia, je suis ClickUp Verified Consultant et fondateur de sProcess, où j'aide les équipes à transformer ClickUp en un système qui soutient réellement le fonctionnement de leur entreprise.

Au cours des six dernières années, j'ai collaboré avec plus de 100 entreprises pour mettre en œuvre ClickUp dans le cadre de véritables flux de travail opérationnels, allant de la livraison aux clients et des pipelines de vente aux opérations marketing et à la gestion interne des équipes.

Avant d'aboutir à l'installation que je partage dans cet article, j'ai constaté le même schéma dans toutes les équipes (y compris la mienne).

Pourquoi la plupart des équipes échouent dans la création d'une base de connaissances IA

Tout le monde sait que l'IA pourrait être utile, mais personne ne la met correctement en œuvre.

Vous avez sans doute déjà entendu parler d'une douzaine d'outils d'IA:

ChatGPT

Claude

« Ouvrez » ceci, « copilotez » cela

De plus, toutes les solutions ponctuelles qui tentent d'intégrer l'IA à leur produit pour résoudre les problèmes de gestion des connaissances

👀 Le saviez-vous ? Près de la moitié des employés (46,5 %) sont contraints de passer d'un outil d'IA à un autre pour achever une seule tâche.

Lorsque vous dirigez une entreprise, le nombre de choix disponibles peut entraîner une paralysie décisionnelle. Vous n'avez pas le temps d'évaluer chaque outil, de l'intégrer à vos flux de travail et d'en garantir la sécurité.

C'est pourquoi la plupart des équipes se heurtent à deux obstacles :

1. Trop d'outils, pas de système clairAu lieu de simplifier le travail, l'IA ajoute une couche supplémentaire. Un onglet de plus. Un endroit de plus à vérifier. Un trop grand nombre d'outils d'IA entraîne une prolifération de l'IA — lorsque les outils, modèles et plateformes d'IA se répandent de manière chaotique dans toute l'organisation — sans supervision, sans stratégie et sans savoir qui utilise quoi.

2. Manque de contexte Les outils d'IA ne connaissent pas votre entreprise à moins que vous ne leur fournissiez un contexte structuré. Or, la plupart des équipes ne disposent pas de ce contexte. Si vos connaissances sont dispersées, les résultats fournis par l'IA vous sembleront également vagues et peu fiables.

✅ Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un système qui :

Toutes les connaissances sont regroupées au même endroit

Les discussions s'inscrivent dans leur contexte

L'IA peut voir les deux et faire la connexion

Un environnement de travail IA convergent comme ClickUp change la donne. Si vous gérez déjà des projets et des processus dans ClickUp, vous n'avez pas besoin d'ajouter un autre outil.

L'ensemble de fonctionnalités IA soigneusement sélectionnées et personnalisées de ClickUp — ClickUp Brain, les résumés générés par l'IA et les Super Agents IA configurables — s'intègrent directement à votre espace de travail : ClickUp Tasks, Docs et Chat.

Ainsi, désormais, au lieu de vous demander « Quel outil d'IA dois-je utiliser ? », la question devient :

« Comment puis-je organiser mon environnement de travail ClickUp pour que l'IA aide réellement mon équipe au quotidien ? »

« Comment puis-je organiser mon environnement de travail ClickUp pour que l'IA aide réellement mon équipe au quotidien ? »

La solution commence par centraliser vos connaissances en un seul endroit.

📚 À lire également : Exemples de flux de travail avec les Super Agents IA

Comment j'ai créé ma base de connaissances IA dans ClickUp

Comme je l'ai déjà dit, vous avez deux options :

Réactif : Utilisez ClickUp Brain (l'assistant IA natif de ClickUp) pour répondre aux questions récurrentes directement dans Utilisez ClickUp Brain (l'assistant IA natif de ClickUp) pour répondre aux questions récurrentes directement dans ClickUp Chat Proactif : Créez un Super Agent ClickUp alimenté par Créez un Super Agent ClickUp alimenté par ClickUp Docs qui répond en temps réel aux questions issues de la documentation de votre entreprise

Option 1 : un système de questions-réponses réactif dans ClickUp Chat

Si vous cherchez le moyen le plus rapide de ne plus avoir à répondre aux mêmes questions, c'est par là que je commencerais.

Cela ne nécessite ni documentation, ni planification préalable. Il suffit simplement de changer une habitude : Cessez de répondre aux questions un peu partout. Commencez à y répondre en un seul endroit.

Étape 1 : Créez un canal Q&A unique pour chaque processus clé

La plupart des équipes avec lesquelles je travaille répondent aux questions sur cinq plateformes différentes :

E-mail

Slack

WhatsApp

Réunions

« Messages rapides » aléatoires

La première étape est donc simple mais incontournable : créez un canal de discussion ClickUp par processus clé.

📌 Par exemple :

« Questions-réponses sur le développement web »

« Questions-réponses sur l'intégration des clients »

« Questions-réponses sur le processus de recrutement »

Puis établissez une règle claire : si vous avez une question sur ce processus, posez-la ici.

Cette seule contrainte est plus efficace que n'importe quel outil d'IA. Elle extrait les connaissances de discussions éparses et les place là où elles peuvent réellement être utilisées.

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir le fonctionnement de ClickUp Chat :

Étape 2 : Répondez dans les fils de discussion et laissez ClickUp Brain saisir le contexte

À cette étape, rien de bien compliqué ne se passe encore.

Vous répondez toujours aux questions manuellement, mais avec une différence majeure : vous répondez dans des fils de discussion publics et structurés sur ClickUp Chat.

📌 Par exemple :

Quelqu'un demande : « Lorsque nous lançons un nouveau projet de site web, quelle page concevons-nous en premier ? » Je réponds dans le fil de discussion : « Nous commençons toujours par la page d'accueil. »

Je réponds dans le fil de discussion : « Nous commençons toujours par la page d'accueil. »

Quelqu'un demande : « Où stockons-nous les logos des clients ? » Je réponds : « Nous stockons tous les logos des clients dans le dossier Ressources de Google Drive. »

Je réponds : « Nous stockons tous les logos des clients dans le dossier Ressources de Google Drive. »

Je réponds dans le fil de discussion : « Nous commençons toujours par la page d'accueil. »

Je réponds : « Nous stockons tous les logos des clients dans le dossier Ressources de Google Drive. »

Chaque fois que je réponds, je n'aide pas seulement cette personne. Je construis une base de connaissances sous forme de questions-réponses au sein de ClickUp.

Auparavant, ces réponses disparaissaient dans les boîtes de réception ou les historiques de discussion. Désormais, elles sont conservées dans un canal où ClickUp Brain peut les utiliser pour créer une base de connaissances IA consultable dans ClickUp.

Étape 3 : Laissez ClickUp Brain gérer les questions récurrentes

Une fois que vous aurez accumulé ne serait-ce que quelques semaines de données, vous constaterez un changement.

Au lieu de vous interroger, votre équipe peut s'adresser directement à ClickUp Brain.

Ils se rendent sur le canal, utilisent « Ask IA » ou mentionnent @Brain, puis saisissent la même question (par exemple : « Où stockons-nous les logos des clients ? »)

@mentionnez Brain dans un canal de discussion, un commentaire ou un message privé sur ClickUp pour bénéficier d'une assistance IA contextuelle là où vous travaillez

ClickUp Brain analyse le contexte de ce canal et répond par exemple :

« Les logos des clients sont stockés dans le dossier Ressources de Google Drive. » Voici la discussion où cela a été abordé… La réponse est très contextuelle et :

« Les logos des clients sont stockés dans le dossier Ressources de Google Drive. » Voici la discussion où cela a été abordé…

La réponse est très contextuelle et :

En fonction de la façon dont votre équipe travaille

En utilisant vos décisions réelles

Avec des liens vers le fil de discussion d'origine

C'est pourquoi je l'appelle un système réactif :

L'équipe pose une question

ClickUp AI réagit en fonction du contexte existant

Vous êtes mis à l'écart

C'est un changement simple, mais qui a deux effets très positifs :

Réduit les interruptions : moins de « questions rapides » atterrissent dans votre boîte de réception ou vos messages privés

Créez une base de connaissances dynamique : chaque réponse que vous donnez rend ClickUp Brain plus intelligent pour la prochaine personne

Obtenez des réponses contextuelles dans le canal Chat de votre choix lorsque vous mentionnez Brain

Si vous vous contentiez de mettre en place ce canal de questions-réponses réactif pour vos un ou deux processus les plus importants, vous constateriez déjà une grande différence dans votre quotidien.

Mais il y a une limite.

Le système réactif ne connaît que ce qui a déjà été demandé. Cela signifie que si personne n'a encore posé la question, votre IA n'a aucune donnée sur laquelle s'appuyer.

C'est là qu'un système proactif entre en jeu.

Option 2 : un Super Agent IA proactif optimisé par ClickUp Docs

Le principe de ce système proactif est le suivant : au lieu d'attendre les questions et d'y répondre une par une, vous concevez d'abord votre processus, vous le documentez, puis vous laissez un Super Agent IA dans ClickUp répondre aux questions en s'appuyant sur cette documentation.

Commencez par un cadre ClickUp axé sur les processus

Chaque fois que je crée un nouveau flux de travail ClickUp, je suis ce que j'appelle un cadre ClickUp axé sur les processus.

Avant d'aborder les espaces, les listes ou les vues, je réponds à une question simple :

« Comment se déroule le travail en ce moment ? »

« Comment se déroule le travail en ce moment ? »

Je vais vous présenter le processus de A à Z : je vais le mapper :

Quelles sont les étapes clés ?

Qui intervient à chaque étape ?

Quels outils ou ressources utilisons-nous ?

À quel moment les transferts ou les retards surviennent-ils généralement ?

Pour un flux de travail de recrutement, cela peut inclure des étapes telles que :

Définissez le rôle

Rédigez la description du poste

Publiez l'offre d'emploi sur Indeed

Sélectionner les candidats

Mener des entretiens

Une fois que j'ai mappé le processus, je peux prévoir le type de questions que les gens vont poser au fur et à mesure qu'ils le suivent.

« Comment publier l'offre d'emploi sur Indeed ? »

« Où puis-je trouver les identifiants de connexion ? »

« Quels critères utilisons-nous pour présélectionner les candidats ? »

Au lieu d'attendre que ces questions apparaissent dans le chat, je consigne les réponses à l'avance.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour créer plus rapidement une cartographie des processus. Dans votre carte de processus, décrivez chaque étape sous la forme d'une action claire (par exemple, « Rédiger un brouillon » au lieu de « Phase de rédaction »). Ainsi, une fois votre processus cartographié, vous pourrez transformer ces étapes directement en tâches ClickUp en un seul clic. Visualisez, mappez et optimisez les processus ou les flux de travail de manière collaborative sur les tableaux blancs ClickUp

Créez des documents de processus que votre Super Agent pourra utiliser

C'est là que la plupart des gens compliquent trop les choses.

Vous n'avez pas besoin d'un manuel de procédures opératoires normalisées de 50 pages.

Vous avez besoin d'un petit ensemble de documents pertinents qui reflètent la réalité du travail.

Par exemple, dans un flux de travail de développement de site web, je pourrais créer des documents tels que :

Processus de développement de sites web : flux de travail standard

Comment ajouter une nouvelle page à un projet de site web

Flux de travail de commentaires des clients : projets de sites web

Chaque document présente les étapes, les décisions et les bonnes pratiques dans un langage clair et simple. Considérez-les comme vos guides pratiques internes.

Conservez les politiques et les guides clés au même endroit afin que vos employés et vos Super Agents trouvent rapidement des réponses grâce à ClickUp Docs

Vous disposez désormais d'une documentation qui :

Elle vit là où se déroule le travail (au sein de ClickUp)

Rédigé dans votre langue, pour votre équipe

Couvre les questions que vous savez inévitables

Formez un Super Agent à partir de vos documents

Une fois vos documents en place, l'étape suivante consiste à configurer un Super Agent ClickUp (un agent IA) et à lui indiquer précisément comment se comporter. Considérez un Super Agent comme un coéquipier IA capable de prendre en charge des tâches exactement comme le ferait un humain. Dans ClickUp, vous pouvez attribuer des tâches aux Super Agents, leur poser des questions et même leur envoyer des messages privés pour leur demander de l'aide dans votre travail.

ClickUp facilite la création de Super Agents personnalisés grâce à son générateur d'agents sans code. Vous pouvez vous adresser au générateur en langage naturel, en énumérant vos besoins, et il configurera l'agent pour vous.

Voici un guide étape par étape :

Utilisez-la pour :

Créez un nouvel agent dédié à un processus spécifique (par exemple, « Agent Q&A Développement Web ») Donnez-lui des instructions claires sur : les personnes qu'elle aide (mon équipe, les rôles, le niveau d'expérience) ; les types de questions auxquelles elle doit répondre ; la manière dont elle doit répondre (ton, niveau de détail, quand renvoyer vers des documents complets). À qui cela s'adresse (mon équipe, les rôles, le niveau d'expérience) À quels types de questions doit-elle répondre ? Comment elle doit répondre (ton, niveau de détail, quand lier les documents complets) Joignez les documents pertinents comme sources de connaissances en tant que pièces jointes

À qui cela s'adresse (mon équipe, les rôles, le niveau d'expérience)

À quels types de questions doit-elle répondre ?

Comment elle doit répondre (ton, niveau de détail, quand lier les documents complets)

Créez des Super Agents personnalisés dans ClickUp pour automatiser vos tâches routinières

Désormais, lorsqu'une personne pose une question dans le canal de discussion, elle n'a plus besoin de vous ajouter comme étiquette. Il lui suffit de publier un message tel que :

« Quelle page concevons-nous généralement en premier lorsque nous lançons un nouveau projet de site web ? »

« Quelle page concevons-nous généralement en premier lorsque nous lançons un nouveau projet de site web ? »

Le Super Agent lit la question, consulte les documents et répond :

« Nous commençons généralement par la page d'accueil. Vous trouverez le détail complet dans le document « Processus de développement de sites web : flux de travail standard ». »

« Nous commençons généralement par la page d'accueil. Vous trouverez le détail complet dans le document « Processus de développement de sites web : flux de travail standard ». »

Le membre de l'équipe obtient une réponse concise, accompagnée d'un lien vers la documentation correspondante s'il souhaite plus de contexte.

Utilisez l'agent Answers dans ClickUp pour trouver des informations contextuelles sans déranger vos collègues

C'est là que le système devient proactif :

Vous avez déjà réfléchi au processus

Vous avez déjà répertorié les questions et réponses les plus importantes

L'agent est prêt à aider dès qu'une question est posée, même si c'est la première fois que cette question est soulevée.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous créez votre base de connaissances IA dans ClickUp, l'objectif n'est pas de rédiger une encyclopédie. Il s'agit plutôt de fournir à ClickUp suffisamment de contexte de haute qualité pour qu'il puisse répondre directement aux questions les plus courantes et faire des suggestions intelligentes, alimentées par l'IA, pour le reste. Lorsqu'une question vraiment nouvelle apparaît, vous pouvez toujours : Lancez-vous et répondez-y vous-même

Décidez s'il vaut la peine d'ajouter cela aux documents pour la prochaine fois Au fil du temps, votre documentation et votre agent s'améliorent tous les deux !

Réactif vs proactif : comment ces systèmes fonctionnent ensemble

Vous n'avez pas à choisir entre une approche réactive et une approche proactive. En fait, j'aime bien les combiner.

Commencez par une condition « si » réactive : Passez à une approche proactive lorsque : Vous ne disposez pas encore de documentation officielle Vous avez cartographié votre flux de travail Vous souhaitez recueillir les questions et le langage réels de votre équipe Vous connaissez les questions les plus courantes et les pièges à éviter Vous souhaitez obtenir des résultats rapides en laissant ClickUp répondre aux questions récurrentes à partir des fils de discussion passés Vous êtes prêt à investir dans une documentation qui restera d'actualité pendant des années

🌟 Astuce d'initié : Dans la pratique, je procède souvent ainsi : Commencez par créer un canal de discussion Q&A et utilisez ClickUp Brain pour regrouper tout au même endroit

Découvrez quelles questions reviennent le plus souvent

Transformez ces schémas en Documents et diagrammes à l'aide de mon cadre axé sur les processus

Reliez ces documents à un Super Agent dédié présent sur le même canal de Chat Au fil du temps, de plus en plus de questions trouvent une réponse grâce à l'agent et aux documents, et non plus grâce à moi.

Le résultat concret : préserver votre concentration et développer vos connaissances

On pourrait facilement considérer cela comme un simple cas d'utilisation de plus de la gestion des connaissances par l'IA, mais son impact est très humain.

Lorsque vous n'êtes plus le « moteur de recherche humain » par défaut, plusieurs changements importants se produisent :

Vous retrouvez votre temps de travail. Au lieu d'être interrompu toutes les cinq minutes, vous pouvez rester concentré plus longtemps.

Votre équipe gagne en autonomie. Ses membres n'hésitent pas à poser des questions dans ClickUp, car ils savent qu'un agent ou un fil de discussion existant pourrait déjà contenir la réponse.

Vos connaissances ne restent plus seulement dans votre tête. Elles sont enregistrées dans ClickUp Chat et Docs, où l'IA peut réellement les exploiter.

Les nouvelles recrues s'intègrent plus rapidement. Au lieu de se fier à des connaissances empiriques ou de deviner, elles peuvent consulter les questions-réponses précédentes, lire les documents et poser directement leurs questions à l'agent.

Voici comment l'utilisation de ClickUp Brain a permis à SERHANT de centraliser ses connaissances organisationnelles :

📚 À lire également : Comment les entreprises en pleine croissance restent organisées

Comment créer votre propre base de connaissances IA dans ClickUp (étape par étape)

Si vous avez l'impression d'être le « moteur de recherche humain » de votre entreprise en ce moment, voici comment vous pouvez vous lancer dès cette semaine :

Choisissez d'abord un processus : commencez par les domaines où les questions sont fréquentes : intégration, recrutement, livraison, assistance

Créez un canal de discussion dédié aux questions-réponses : faites-en le lieu par défaut pour toutes les questions liées à ce processus

Répondez de manière cohérente dans les fils de discussion : cela vous permet de constituer votre base de connaissances IA initiale sans effort supplémentaire

Utilisez l'IA avant de répondre manuellement : encouragez votre équipe à interroger d'abord ClickUp Brain, puis à demander à un collègue si nécessaire

Plannez votre processus en toute simplicité : définissez les étapes et les décisions clés — ne vous prenez pas la tête

Répertoriez les 5 à 10 questions les plus fréquentes : transformez ces schémas récurrents en documents courts et pratiques

Créez un Super Agent pour ce processus : effectuez la connexion avec vos documents et définissez comment il doit répondre

Affinez au fil du temps : lorsque de nouvelles questions apparaissent, décidez : y répondre une seule fois ou les documenter pour l'avenir

📮 ClickUp Insight : 24 % des personnes interrogées déclarent vouloir des agents IA principalement pour automatiser les tâches fastidieuses. On s'attend ici à être déchargé du travail à faible valeur ajoutée, et c'est tout à fait légitime. Si un agent nécessite une installation, une supervision ou des instructions constantes, il ne semble plus utile et commence à être perçu comme du travail supplémentaire. Dans ClickUp, les Super Agents travaillent en permanence en arrière-plan, mettant à jour les tâches, rédigeant des documents et faisant avancer le travail avec les mêmes outils que ceux que votre équipe utilise déjà. Vous pouvez leur envoyer un message privé pour obtenir de l'aide ponctuelle, et même les @mentionner dans un document pour transformer une idée en un plan clair !

📚 À lire également : Qu'est-ce qu'une carte des connaissances et comment en créer une?

Passez de réponses fragmentées à des connaissances infaillibles avec ClickUp

Dans la plupart des équipes, les connaissances sont dispersées entre différents outils, ce qui fait que même la meilleure IA a du mal à fonctionner avec un contexte incomplet. Votre base de connaissances IA dans ClickUp fonctionne parce qu’elle ne traite pas l’IA comme un simple module complémentaire. Elle intègre l’IA là où votre travail s’effectue déjà, ce qui permet à l’IA de prendre en compte le contexte.

Vos discussions, vos documents et vos tâches sont regroupés au même endroit, et l'IA peut les analyser dans leur intégralité. Cela signifie que les réponses ne sont pas génériques : elles s'appuient sur la façon dont votre équipe travaille réellement. Au fil du temps, chaque interaction renforce le système. Au lieu de courir après les informations d'un outil à l'autre, vous créez une source unique et dynamique de vérité.

Le point essentiel à retenir ? Vous n'avez pas besoin d'adopter tous les outils d'IA disponibles sur le marché pour obtenir des résultats. En combinant ClickUp Chat, ClickUp Brain et un Super Agent dédié autour d'un processus clair, vous pouvez :

Réduisez les interruptions

Rendez votre équipe plus autonome

Transformez votre expérience en une ressource consultable et compatible avec l'IA

Si vous souhaitez obtenir ces résultats pour votre organisation, l'équipe de ClickUp peut vous aider à personnaliser l'installation !