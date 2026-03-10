Exemples de flux de travail IA Super Agent : 12 cas d'utilisation pratiques dans ClickUp

Il est facile de s'enthousiasmer pour les agents IA lorsque vous voyez des démonstrations soignées et de grandes promesses. Puis vous vous asseyez pour en configurer un pour votre propre travail... et les questions commencent à surgir.

Où cela s'inscrit-il ? Que doit-il gérer ? De quoi doit-il se tenir à l'écart ?

Les super agents IA de ClickUp prennent en charge les tâches répétitives de votre travail et apprennent à votre environnement de travail à les gérer de manière cohérente. Lorsque cela est terminé, vous obtenez un système qui fonctionne en parallèle avec votre équipe, signale ce qui est important et fait avancer le travail sans créer davantage de travail de nettoyage.

Dans ce guide, vous découvrirez 12 exemples pratiques de flux de travail Super Agent basés sur le travail réel et quotidien au sein de ClickUp.

C'est parti ! 🤩

Qu'est-ce qu'un super agent ?

Un super agent ClickUp est un coéquipier alimenté par l'IA qui peut planifier, raisonner et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes à partir du contexte en direct de votre environnement de travail. Accélérez vos flux de travail grâce aux super agents dans ClickUp.

Contrairement à l'automatisation de base des processus métier qui fonctionne à partir de déclencheurs fixes, ces agents s'adaptent à ce qui se passe dans vos projets, vos tâches ClickUp, vos documents et vos fils de discussion, puis agissent avec les outils et les données appropriés.

Voici ce qui les différencie des autres outils de productivité basés sur l'IA:

Contexte pris en compte par défaut : extrait le contexte en temps réel à partir de tâches, documents, commentaires et messages de chat spécifiques pour prendre des décisions.

Conçu pour plusieurs étapes : exécute des flux de travail complets de bout en bout : lit une tâche, recherche le contexte, met à jour un document, informe les propriétaires et rédige un suivi.

Conçu pour la collaboration : fonctionne comme un coéquipier dans fonctionne comme un coéquipier dans ClickUp Chat et Tasks ; vous pouvez le déclencher manuellement ou le configurer pour qu'il fonctionne automatiquement selon un calendrier défini.

Configurable et limité : vous permet de contrôler exactement les outils et les sources de données auxquels il peut accéder, y compris les applications externes sélectionnées.

Conception intégrant l'intervention humaine : nécessite l'approbation humaine pour les actions critiques, chaque étape étant consignée pour plus de visibilité.

Apprend au fil du temps : s'adapte en fonction des commentaires et des résultats passés à mesure que les flux de travail se répètent.

Configurez des flux de travail en plusieurs étapes à l'aide d'outils personnalisables et de sources de données avec ClickUp Super Agents

Vous souhaitez savoir comment fonctionnent réellement les super agents ? Regardez cette brève vidéo explicative avant de passer aux exemples prêts à l'emploi ! 👇🏽

L'anatomie d'un excellent flux de travail de super agent

Un flux de travail Super Agent est une chaîne définie d'entrées, de règles, d'outils et de vérifications qui transforme les signaux bruts de votre environnement de travail en résultats cohérents et vérifiables. Plutôt que de réaliser l'automatisation de tout, l'objectif est d'accroître l'efficacité opérationnelle en concevant un chemin fiable entre le signal et le résultat, qui peut être exécuté à plusieurs reprises sans générer d'erreurs.

Tout flux de travail efficace suit une structure sous-jacente similaire, même si le cas d'utilisation change. Voici ce que chaque partie signifie dans la pratique et comment elles fonctionnent ensemble. 👇

Entrée

Tout commence par un signal ou une entrée. Ce signal peut être une mise à jour de tâche, un nouveau document, un message de chat, des notes de réunion, l'envoi d'un formulaire ou même un changement de statut.

Des entrées spécifiques et stables conduisent à des résultats prévisibles, tandis que des entrées vagues donnent lieu à des résultats peu clairs. Chaque flux de travail doit commencer par un type d'entrée standard afin que l'agent sache toujours à quoi il doit réagir.

📌 Exemple : pour mieux comprendre le fonctionnement, prenons l'exemple d'un agent de préparation quotidienne des clients dont le travail consiste à consulter le Calendrier d'un gestionnaire de compte pour connaître les réunions avec les clients et à l'aider à se préparer pour chaque réunion en fonction du contexte. Voici à quoi ressemble la saisie de l'agent : Il rassemble ses propres données en analysant les outils pertinents tels que le Calendrier, les fils de discussion Gmail, ClickUp Docs, etc.

Déclencheur

Rien ne devrait fonctionner « simplement parce que quelque chose a changé ». Le déclencheur définit le moment où le flux de travail peut démarrer. C'est à ce moment-là que l'agent peut agir sur l'entrée. Un déclencheur peut être manuel, comme l'ajout d'une étiquette à l'agent, ou automatique, comme un changement de statut, un calendrier ou une automatisation.

Les déclencheurs existent pour éviter les exécutions accidentelles et les doublons. Lorsque cette partie est négligée, les flux de travail peuvent rapidement devenir confus.

📌 Exemple : Dans notre exemple, le Daily Client Prep Agent est programmé pour s'exécuter tous les jours à 8 heures du matin. En dehors de cela, il peut également être déclenché lorsque quelqu'un le mentionne dans l'environnement de travail ClickUp, lui envoie un message direct dans ClickUp Chat ou lui attribue une tâche ClickUp.

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « agent logiciel » a connu un essor considérable dans les années 1980 et 1990, à mesure que les recherches sur l'intelligence artificielle distribuée (DAI) et les systèmes autonomes axés sur des objectifs se développaient. Au cours de cette période, les chercheurs sont passés de la création de programmes passifs basés sur des règles à la création d'« agents » actifs et de plus en plus autonomes, capables d'agir au nom des utilisateurs dans des environnements complexes et dynamiques.

Règles de décision

Les règles de décision définissent les limites du flux de travail. Elles précisent ce sur quoi l'agent doit agir, ce qu'il doit ignorer et quand il doit s'arrêter et escalader.

C'est là que se trouvent les règles prédéfinies « ne rien faire ». Parmi les exemples concrets, on peut citer le fait d'ignorer les éléments à faible priorité, d'escalader lorsque les données requises sont manquantes ou de s'arrêter lorsque le contexte est incomplet. Les règles de décision constituent la principale couche de contrôle qui maintient l'agent dans le champ d'application et empêche toute automatisation risquée.

📌 Exemple : que se passe-t-il lorsqu'aucune réunion avec un client n'est prévue ? Les règles de décision aident l'agent chargé de la préparation quotidienne des clients en lui fournissant des instructions pour ce type de situations spécifiques/cas particuliers.

Une fois que l'agent sait qu'il doit agir, cette couche définit comment il est autorisé à agir. Cela peut signifier créer ou mettre à jour des tâches complexes, récupérer des données dans Docs, rédiger des messages, extraire du contexte d'une source de connaissances de l'entreprise ou informer les propriétaires. Plus cet ensemble est rigoureux, plus le flux de travail devient sûr.

Limiter les outils et les permissions réduit les effets secondaires et permet de mieux prévoir ce que l'agent peut et ne peut pas modifier.

📌 Exemple : pour pouvoir effectuer les tâches qui lui sont assignées, l'agent chargé de la préparation quotidienne des clients doit avoir accès au Calendrier du gestionnaire de compte, à Gmail et à les documents ClickUp/environnement de travail ClickUp. Les compétences (capacité à accéder aux outils), les connaissances et la mémoire de l'agent l'aident à remplir sa mission.

🔍 Le saviez-vous ? L'automatisation robotisée des processus (RPA) a commencé à gagner en popularité au début des années 2000, en particulier dans le secteur bancaire et des assurances. Les premiers outils RPA imitaient les actions humaines au niveau de l'interface utilisateur (cliquer sur des boutons, copier des données et remplir des formulaires) sans nécessiter d'intégration approfondie avec les systèmes backend.

Format de sortie

Votre définition du terme « terminé » ne doit jamais être ambiguë. Le format de sortie détermine la forme du résultat à chaque fois. Parmi les exemples, citons une tâche créée avec des champs personnalisés spécifiques remplis, un document mis à jour avec une disposition fixe ou un message rédigé avec un objet standard et une checklist des étapes suivantes.

Les résultats structurés peuvent être examinés, vérifiés et facilement réutilisés. Les réponses libres ne sont pas adaptées, car elles sont plus difficiles à valider et à exploiter en aval.

Points de contrôle humains

Tout ne doit pas nécessairement se dérouler de bout en bout sans interruption. Les points de contrôle sont les moments où le flux de travail est transféré à une personne avant qu'un événement important ne se produise. C'est là que les approbations, les confirmations ou les modifications ont lieu.

L'objectif est de créer des transferts sécurisés lorsque les résultats ont une incidence sur les clients, l'argent ou les engagements de livraison. Les points de contrôle transforment l'automatisation du flux de travail en un système contrôlé plutôt qu'en une boîte noire.

Mesure

Cet élément définit comment vous savez que le flux de travail fonctionne réellement. Si vous ne le mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir si le flux de travail est utile ou s'il cause discrètement des problèmes.

Les indicateurs de mesure comprennent le temps gagné, le volume traité, le taux d'erreur, les retouches évitées et la qualité des résultats. Des indicateurs clairs permettent de déterminer facilement quand les règles de décision, les entrées ou les sorties doivent être ajustées.

Utilisez le principe suivant pour concevoir des flux de travail qui fonctionnent dans la réalité :

Choisissez un résultat reproductible : concevez des flux de travail de manière à obtenir un résultat cohérent. Essayer d'obtenir plusieurs résultats dans un seul flux de travail crée une logique de branchement, des résultats peu clairs et des taux d'échec plus élevés.

Définissez des limites et des règles « ne rien faire/escalader » : Déployez des règles de décision explicites pour décrire quand l'agent doit s'arrêter, passer ou escalader. Ce type de Déployezdes règles de décision explicites pour décrire quand l'agent doit s'arrêter, passer ou escalader. Ce type de gestion des connaissances permet d'éviter les actions accidentelles lorsque le contexte est incomplet ou hors de portée.

Utilisez des permissions minimales et des sources d'information fiables : n'accordez l'accès qu'aux n'accordez l'accès qu'aux espaces , dossiers, documents et sources externes ClickUp nécessaires à l'achevement du flux de travail. Un accès restreint facilite la gestion des risques et améliore la qualité des résultats.

Exigez des résultats structurés : définissez des formats que l'équipe peut scanner, approuver et réutiliser. Les structures standardisées rendent les flux de travail prévisibles et faciles à adapter.

Testez avec un petit groupe avant de passer à l'échelle : exécutez le flux de travail avec un nombre limité d'utilisateurs et des données réelles. Observez où les règles de décision ne fonctionnent pas, où les résultats doivent être affinés et où une intervention humaine est nécessaire.

🚀 Avantage ClickUp : si vous regardez l'écran d'installation du super agent et que vous vous demandez « Bon... que dois-je lui demander à faire ? », ClickUp Brain est le raccourci qu'il vous faut. ClickUp Brain est une IA contextuelle intégrée qui offre une visibilité complète sur vos tâches, vos documents, vos projets, vos commentaires et vos connaissances. Vous pouvez l'utiliser comme un partenaire de réflexion pendant que vous concevez et améliorez vos flux de travail Super Agent. Dans les flux de travail réels, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour : Testez les cas limites en vous demandant ce qui se passe lorsque les tâches sont en retard, bloquées ou incomplètes.

Affinez les actions de déclenchement afin que votre agent s'exécute au bon moment, et non de manière aléatoire.

Déboguez les comportements confus en demandant à ClickUp Brain de résumer ce que l'agent a fait et pourquoi. Formulez des instructions claires pour les super agents en décrivant votre flux de travail IA dans un langage simple avec ClickUp Brain

12 exemples de flux de travail de super agents

Ces exemples montrent comment les super agents s'intègrent dans le travail quotidien au sein de ClickUp. Chaque flux de travail est destiné à susciter des idées que vous pouvez emprunter et adapter pour faire avancer les projets ou réduire les allers-retours entre les équipes.

1. Super agent de statut

Transformez votre travail récent en mises à jour claires et faciles à consulter grâce à l'agent Status Reporter de ClickUp.

L'agent Status Reporter offre une vue toujours actualisée de l'avancement réel du travail. Il lit les changements de statut des tâches, les dates d'échéance, les commentaires, les blocages et les dépendances dans les espaces ou dossiers sélectionnés, puis les transforme en une mise à jour concise et lisible de la progression. Vous pouvez l'exécuter selon un calendrier ou le déclencher à partir d'un changement de statut du projet.

📌 Exemple : Vous menez un lancement interfonctionnel avec les équipes d'ingénierie, d'assurance qualité et de marketing dans différents Espaces. Chaque vendredi, ce super agent analyse les tâches associées au jalon de lancement, met en évidence ce qui a été livré cette semaine, ce qui a pris du retard et ce qui est bloqué par les approbations.

Il publie un résumé clair dans le canal du projet et met à jour un document hebdomadaire sur le statut. Lorsqu'une dépendance critique est en retard, il la signale clairement au lieu de la noyer dans une longue liste de tâches.

💬 Exemple de message :

Chaque vendredi à 16 h, passez en revue toutes les tâches liées au jalon « Lancement T2 ». Résumez le travail achevé, les éléments bloqués et tout ce qui pourrait poser problème la semaine suivante. Publiez la mise à jour dans le canal #launch-status et mettez à jour le document hebdomadaire sur le statut.

Si une tâche marquée comme « critique » est en retard de plus de 24 heures, ajoutez-la dans une section distincte intitulée « À surveiller » et mentionnez le propriétaire.

Ignorer les tâches en statut « Backlog »

🎯 Étude de cas : mises à jour du statut des projets IA avec les super agents ClickUp Illia Shevchenko, fondateur de sProcess et ClickUp Verified Consultant, a remarqué un problème récurrent chez l'un de ses clients. Les dirigeants voulaient des mises à jour rapides sur les projets. Les développeurs devaient interrompre leur travail pour les rédiger. Il a donc créé un petit super agent ClickUp appelé Website Project Status Sync Agent. Au lieu de demander à l'équipe de rédiger des rapports, l'agent lit l'activité réelle des tâches dans ClickUp et génère automatiquement des mises à jour du projet au niveau de la direction. L'équipe de livraison continue à travailler dans ses vues de tâches avec priorité normale tandis que l'agent synchronise les trackers. Résultat : la direction obtient un aperçu instantané de ce qui progresse, de ce qui est bloqué et des points qui nécessitent une attention particulière, sans réunion, sans demande de statut ni rapport manuel.

Si vous souhaitez découvrir comment les super agents ClickUp peuvent automatiser la création de rapports, la coordination ou les mises à jour de projets au sein de votre organisation, l'équipe ClickUp peut vous aider à les concevoir et à les déployer à grande échelle.

2. Gestionnaire des priorités Super Agent

Surveillez le travail actif dans l'ensemble de l'environnement de travail et détectez les tâches urgentes grâce au gestionnaire de priorités ClickUp.

Le Priority Manager Agent examine vos dates d'échéance, vos dépendances, vos SLA et les changements de statut dans l'ensemble des tâches actives, et ajuste la priorité des tâches lorsque les conditions changent. Lorsque le travail en amont prend du retard, les tâches en aval sont automatiquement avancées.

📌 Exemple : votre équipe de livraison traite les demandes des clients avec des engagements SLA. Une tâche qui était « normale » devient soudainement urgente en raison d'un retard dans une dépendance, et le délai SLA approche à grands pas.

L'agent détecte le risque, fait passer la priorité à « Élevée » et commente la tâche en expliquant pourquoi. Si le SLA n'est plus menacé, il réduit la priorité et note le changement afin que l'équipe ne continue pas à lutter contre de vieux incendies.

💬 Exemple de message :

Surveillez les tâches dans le dossier « Demandes des clients ». Si une tâche doit être effectuée dans les 48 heures suivant la date limite du SLA, définissez la priorité sur Élevée et ajoutez un commentaire expliquant le risque.

Si une dépendance est en retard et bloque une autre tâche, augmentez la priorité de la tâche bloquée d'un niveau.

Ne modifiez pas les priorités des tâches déjà marquées comme « critiques » sans les signaler pour qu'elles soient examinées par un humain.

🧠 Anecdote : Au début des années 1970, le système MYCIN a été développé à l'université de Stanford pour diagnostiquer les infections bactériennes et recommander des antibiotiques. Il utilisait un moteur basé sur des règles « si ceci, alors cela » et, lors de tests contrôlés, ses performances étaient comparables à celles de spécialistes des maladies infectieuses.

3. Agent de remplissage de champs Super Agent

Déterminez et ajustez la priorité des tâches en fonction de l'urgence, des délais et des mots-clés à l'aide de l'agent de remplissage de champs ClickUp.

Le désordre dans les données des tâches n'est généralement la faute de personne. Les gens agissent rapidement, omettent d'ajouter le contexte pertinent dans les champs personnalisés et supposent que quelqu'un d'autre s'occupera de mettre de l'ordre plus tard. Le super agent ClickUp Field Filler se charge de ce nettoyage en arrière-plan.

Lorsque de nouvelles tâches arrivent avec des champs manquants ou incohérents, le système remplit les informations de base à l'aide des règles de l'environnement de travail, des modèles de flux de travail et des modèles de tâches précédentes. Il extrait le contexte des titres, des descriptions, des documents liés et des sources de demande afin de maintenir la structure de votre environnement de travail.

📌 Exemple : votre équipe opérationnelle ajoute rapidement des tâches internes dans ClickUp. La plupart d'entre elles sont accompagnées d'un simple titre tel que « Corriger l'exportation de la facturation » et ne mentionnent ni propriétaire, ni équipe, ni priorité. L'agent lit le nom de la tâche, la lie au domaine Facturation, l'attribue au propriétaire des opérations financières, définit la priorité en fonction des mots-clés « facturation » et « exportation », puis applique le statut approprié du flux de travail.

💬 Exemple de message :

Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans « Assistance Intake », remplissez automatiquement les champs Catégorie, Propriétaire et SLA en fonction des mots-clés figurant dans la description et de l'équipe du demandeur.

Si la priorité n'est pas indiquée, déduisez-la à partir de termes indiquant l'urgence, tels que « bloqué », « urgent » ou « problème de production ».

Si les champs obligatoires ne peuvent pas être déduits avec certitude, laissez un commentaire demandant des précisions au demandeur et n'attribuez pas la tâche.

📮 ClickUp Insight : 25 % des personnes interrogées pensent que les agents IA pourraient les aider à mieux s'organiser. Et elles ont raison. Les agents IA spécialisés peuvent vous aider à rester organisé en faisant avancer les tâches, en attribuant des responsabilités, en fixant des délais et en gérant les suivis routiniers qui, sans cela, seraient retardés. Cependant, cela ne fonctionne que lorsqu'un agent peut agir au nom de quelqu'un d'autre dans les limites appropriées. Opérant dans un environnement de travail unifié où les tâches, les fichiers et les interactions passées sont déjà connectés, les super agents héritent des mêmes permissions au niveau utilisateur que les personnes qu'ils fournissent l'assistance. Cela signifie qu'elles peuvent agir (faire avancer les tâches, mettre à jour les statuts ou acheminer les informations de manière responsable) sans outrepasser leurs compétences ni nécessiter une supervision constante.

4. Planificateur de répartition du travail Super Agent

Utilisez le planificateur de répartition du travail pour transformer les tâches parentes en sous-tâches claires et réalisables, avec des personnes assignées et des dates d'échéance.

Le Work Breakdown Planner transforme les tâches parentes floues en un plan d'exécution clair et vérifiable, mais uniquement lorsque vous le @mentionnez explicitement dans une tâche ou que vous l'attribuez à une tâche.

Il lit le contexte complet de la tâche (description, commentaires, sous-tâches existantes, dates d'échéance et personnes assignées), recherche des tâches similaires dans votre environnement de travail lorsque cela est utile et rédige une liste structurée de 3 à 10 sous-tâches avec des suggestions de responsables et d'échéanciers. Vous verrez une proposition de répartition dans les commentaires de la tâche, vous pourrez la modifier si nécessaire et l'approuver avant que des sous-tâches ne soient ajoutées.

📌 Exemple : Un chef d'équipe @mentionne l'agent sur une tâche parente intitulée « Migrer le système de facturation vers un nouveau prestataire » et ajoute l'objectif et la date limite dans un commentaire.

L'agent répond avec un projet de plan : découverte, cartographie des données, installation de la migration, assurance qualité et basculement, chacun avec des propriétaires et des dates suggérés. Le chef de projet demande de fusionner deux étapes et de changer un propriétaire. Après approbation, l'agent crée les sous-tâches finalisées sous la tâche parente.

💬 Exemples d’invites :

@Work Breakdown Planner, divisez cette tâche parente en 5 à 8 sous-tâches. L'objectif est : ___. La date limite est : ___. Privilégiez ces responsables/rôles : ___. Contraintes : ___

@Work Breakdown Planner propose une ventilation pour cette tâche. Regroupez les étapes par phase et suggérez des dates d'échéance. Ne créez rien tant que je n'ai pas donné mon accord.

@Work Breakdown Planner, rédigez un plan simple (5 sous-tâches maximum). Si des détails manquent, posez une question pour clarifier les choses avant de proposer le plan.

5. Briefing quotidien sur les priorités Super Agent

Mettez en évidence les tâches importantes à venir et les tâches obsolètes/potentiellement bloquées grâce au Daily Priority Briefer Super Agent

Le Daily Priority Briefer passe en revue toutes les tâches ouvertes qui vous sont assignées et transforme une longue liste de tâches désordonnée en un plan quotidien court et facile à parcourir. Il signale les tâches qui nécessitent une attention immédiate, met en évidence celles qui sont en retard, donne un aperçu de ce qui vous attend au cours des cinq prochains jours ouvrables et signale les tâches qui sont restées inactives trop longtemps.

📌 Exemple : À 9 heures du matin, un jour de semaine, le chef de projet reçoit un message privé contenant un bref résumé : deux suivis fournisseurs en retard, trois éléments à faire aujourd'hui liés au lancement prochain d'un produit et une révision de conception en attente depuis une semaine. Cela vous permet de parcourir la liste en moins d'une minute et de commencer par le suivi en retard.

💬 Exemple de message :

Tous les jours de la semaine à 9 h, résumez mes tâches en retard, les échéances du jour et les nouvelles mentions. Suggérez les trois actions prioritaires à entreprendre en premier.

Si une tâche est bloquée et m'est attribuée, signalez-la séparément en indiquant qui la bloque.

N'incluez pas les tâches dans les statuts « Backlog » (En attente) ou « Someday » (Un jour).

🎯 Étude de cas : hiérarchisation des tâches par IA avec les super agents ClickUp Yvonne « Yvi » Heimann, ClickUp Verified Consultant et coach en efficacité commerciale, était confrontée à un problème familier : trop de tâches, trop de signaux et aucune réponse claire à la question « qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? ». Elle a donc créé un super agent Daily Focus dans ClickUp. Chaque jour de la semaine à 8 h, l'agent passe en revue son environnement de travail (tâches, échéances, mentions et activités) et envoie un message avec les trois priorités les plus importantes de la journée, libellées À faire, À décider ou À déléguer. Ainsi, au lieu de passer au crible les tableaux de bord et les boîtes de réception, elle commence désormais chaque matin avec une liste claire et prête à être traitée.

Vous souhaitez découvrir comment les super agents ClickUp peuvent vous aider à coordonner le travail, à mettre en évidence les priorités ou à réaliser l'automatisation de la prise de décision au sein de votre organisation ?

6. Gestionnaire d'approbation Super Agent

Fournissez à vos collègues des aperçus rapides et fiables du statut d'approbation dès qu'ils en font la demande grâce au super agent Approval Manager.

Les validations ont tendance à être bloquées lorsque la propriété et le calendrier ne sont pas clairs. Le Approval Manager gère votre flux de validation dans ClickUp en acheminant les tâches vers la bonne personne, en effectuant le suivi des réponses contextuelles et en conservant la trace des validations à un seul endroit. Il garantit que le travail ne progresse pas tant que la bonne personne ne l'a pas examiné.

📌 Exemple : lorsqu'une tâche passe au statut « À approuver », l'agent la transmet à la personne chargée de l'approuver, publie un bref résumé des modifications apportées et attend une réponse avant de faire passer le statut à l'étape suivante.

💬 Exemple de message :

Lorsqu'une tâche entre dans la phase « À approuver », attribuez-la à la personne indiquée dans le champ « Approuvé » et publiez un bref résumé des modifications apportées.

Si aucune réponse n'est reçue dans les 48 heures, envoyez un commentaire de rappel et informez le responsable de l'approbation dans le chat.

Ne déplacez pas les tâches vers « Approuvé » sans avoir enregistré une approbation explicite dans les commentaires.

7. Super agent Campaign Launchpad

Comblez automatiquement l'écart entre la progression des sous-tâches et le statut de la campagne parent à l'aide de l'agent Campaign Launchpad.

L'agent Campaign Launchpad permet de garder votre tableau de campagne prévisible en configurant le même flux de travail de base à chaque fois qu'une nouvelle campagne est créée. Dès qu'une tâche de campagne apparaît dans votre environnement de travail, il ajoute un ensemble standard de sous-tâches pour la planification, la création, le lancement, l'optimisation et les rapports complexes.

Au fur et à mesure que le travail avance, le statut de la campagne parentale reste synchronisé avec ce qui se passe réellement dans les sous-tâches parentes, de sorte que le tableau reflète les progrès réels plutôt que des vœux pieux.

📌 Exemple : lorsqu'une nouvelle tâche intitulée « Campagne webinaire d'avril » est ajoutée à la liste des campagnes, l'agent ajoute les six sous-tâches standard suivantes : brief, créations, installation, lancement, optimisation et rapports. Lorsque la sous-tâche « lancement » est achevée, la campagne parentale passe automatiquement à « En ligne », de sorte que le tableau reflète la réalité sans que personne n'ait à se souvenir de le mettre à jour.

💬 Exemple de message :

Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans la gestion des campagnes marketing, générez les 6 sous-tâches standard de la campagne et ajoutez un bref commentaire expliquant ce qui a été créé.

Une fois la sous-tâche « Lancement » achevée, déplacez la campagne parent vers « En ligne ».

Si le titre d'une tâche de campagne n'est pas clair ou s'il s'agit d'un titre provisoire, demandez au créateur de le renommer avant de créer des sous-tâches.

8. Assistant café du matin

Utilisez l'assistant Morning Coffee pour générer des résumés concis et prêts à être utilisés pour la prise de décision concernant les fils de discussion ou les tâches urgentes du jour.

Les matinées tournent mal lorsque vous commencez avec une multitude de données non filtrées. Le Morning Coffee Agent compile les activités de la nuit dans un bref rapport concis contenant les mises à jour urgentes, les messages nécessitant une réponse et tout ce qui pourrait perturber le travail à haute priorité de la journée. Il élimine les changements de contexte et prépare des brouillons de réponses rapides afin que vous puissiez agir rapidement sans ouvrir dix fils de discussion à la fois.

📌 Exemple : Un responsable de la réussite client se connecte à ClickUp à 9 heures du matin et voit un court document intitulé « Morning Brief » (Briefing matinal) qui l'attend déjà. Il indique :

Deux escalades d'assistance reçues pendant la nuit

Une tâche de renouvellement bloquée en raison d'une approbation tarifaire

Commentaire d'un collègue demandant une décision concernant une solution de contournement pour un client

Chaque élément comprend un résumé d'une ligne et une suggestion de réponse tirée de l'historique des tâches et du dernier message du fil de discussion. Sans ouvrir aucune liste de tâches ni aucun fil de discussion, ils traitent les demandes urgentes en moins de cinq minutes et commencent leur journée en se consacrant à leur travail plutôt qu'au tri de leur boîte de réception.

💬 Exemple de message :

Chaque matin en semaine, résumez les mises à jour urgentes de vos projets ayant une priorité élevée et rédigez des réponses aux messages qui nécessitent une réponse.

Soulignez tout ce qui pourrait retarder une livraison cette semaine.

Excluez les mises à jour de statut routinières, sauf si elles ont une incidence sur les délais ou les approbations.

9. Super agent « Deadline Guardian »

Identifiez les éléments les plus à risque en fonction des dates d'échéance et du statut grâce à l'agent Deadline Guardian.

L'agent gardien des échéances surveille les dates d'échéance dans l'environnement de travail pour les tâches qui vous sont assignées.

Lorsqu'une tâche doit être effectuée aujourd'hui ou que son délai est dépassé, un petit rappel s'affiche directement sur la tâche afin que rien d'urgent ne soit oublié. Sur demande, il fournit également un aperçu rapide des tâches à effectuer et de celles en retard, ce qui permet de redéfinir facilement les priorités sans avoir à parcourir de longues listes.

📌 Exemple : Une tâche d'audit de contenu pour un site web SaaS doit être effectuée aujourd'hui, mais elle est toujours en cours. L'agent publie un bref rappel sur la tâche, notant qu'elle doit être effectuée aujourd'hui. Plus tard, vous pouvez demander ce qui est en retard, et l'agent répond par une courte liste indiquant une révision interne manquée et une mise à jour analytique qui a été reportée hier.

💬 Exemple de message :

Surveillez les dates d'échéance dans l'espace de livraison. Signalez les tâches à risque si les dépendances ne sont pas complètes dans les 48 heures précédant la date limite.

Envoyez un résumé quotidien des tâches en retard au propriétaire du projet.

Ne pas envoyer de notification pour les tâches dont la date d'échéance est supérieure à sept jours.

10. Générateur de documents PRD

Recueillez et synthétisez les « contributions de l'équipe » à partir des tâches épiques, des sous-tâches et des documents de notes de réunion pertinents avec l'agent PRD Writer

Votre générateur de documents PRD rassemble les informations éparpillées provenant des tickets, des commentaires et des notes à moitié rédigées et les transforme en un document complet sur les exigences du produit dans le logiciel de gestion de documents de ClickUp.

Il lit l'épique sous-tâche, les sous-tâches associées et les notes de réunion, puis synthétise l'intention, les objectifs, les exigences, les risques et les questions ouvertes dans un PRD clair à partir duquel les équipes peuvent réellement travailler. Si un PRD existe déjà pour la même fonctionnalité, il le met à jour et le renforce au lieu de créer des doublons.

📌 Exemple : Un responsable du service client signale un problème récurrent : les techniciens de terrain perdent leurs notes lorsqu'ils se déconnectent. Ils @mentionnent l'agent dans l'épopée « Mode hors ligne pour l'application de terrain ».

L'agent extrait le contexte des tickets d'assistance, d'un document contenant les notes de réunion de l'équipe d'assistance et des sous-tâches backend concernant les limites de stockage local. Il crée un PRD avec des exigences claires pour la prise de notes hors ligne, la gestion des conflits de synchronisation et la documentation des processus.

💬 Exemple d'invite :

Transformez cette épopée épique et ses sous-tâches en un PRD complet à l'aide du plan PRD standard.

Mettez à jour le PRD existant pour cette fonctionnalité avec les nouvelles décisions issues des dernières notes de réunion.

Si des détails importants manquent, posez jusqu'à trois questions ciblées et procédez à la rédaction d'un brouillon en faisant tout votre effort.

🎥 Bonus : améliorez les performances de votre agent générateur de documents PRD grâce à ces conseils pratiques pour rédiger d'excellents PRD :

11. Super agent analyste en intelligence thématique

Générez des rapports d'analyse qui mettent en évidence les tendances, les opportunités, les risques et les recommandations grâce à l'agent Topic Intelligence Analyst.

L'agent d'analyse thématique est destiné aux équipes de contenu qui ont du mal à déterminer les thèmes sur lesquels elles devraient créer du contenu.

Il dresse un tableau clair de n'importe quel sujet en combinant ce qui existe déjà dans votre environnement de travail ClickUp avec de nouvelles recherches sur le web. Il transforme ensuite ce contexte combiné en résultats exploitables tels que des résumés, des plans, des brouillons ou des rapports d'analyse, adaptés à l'objectif que vous poursuivez.

📌 Exemple : Un stratège de contenu prévoit de publier un article sur « L'IA dans le développement de logiciels pour les équipes non techniques ». Il demande à l'agent de rédiger un document et de partager les informations de base, telles que le ton, le public cible et les besoins en matière de référencement.

L'agent récupère les brouillons de blog et les notes de campagne précédents dans l'environnement de travail, parcourt les articles récents du secteur à la recherche d'exemples actuels, puis ajoute un plan succinct et un résumé en 5 points à la liste « Gestion des campagnes marketing ».

💬 Exemple de message :

Faites des recherches sur l'IA dans le domaine du développement logiciel et fournissez-moi un résumé concis présentant les principales tendances, les risques et les angles de contenu pour un article de blog.

Combinez des notes internes avec des recherches sur le Web et rédigez un article détaillé sur ce sujet.

Si le sujet ou l'objectif n'est pas clair, posez une question pour clarifier les choses avant de commencer.

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos des super agents ClickUp :

C'est en fait assez agréable de pouvoir discuter avec l'IA comme avec un coéquipier. Par exemple, Dawn m'aide à élaborer un projet, de la conception à la passation, et crée les tâches. Je peux ensuite demander à Dawn de demander à Jess (une autre super agente que j'ai créée) de créer les modèles d'e-mails, les documents préliminaires, etc. liés à ce projet, de me rappeler à une date et une heure spécifiques de faire quelque chose, etc.

C'est en fait assez agréable de pouvoir discuter avec l'IA comme avec un coéquipier. Par exemple, Dawn m'aide à élaborer un projet, de la conception à la passation, et crée les tâches. Je peux ensuite demander à Dawn de demander à Jess (une autre super agente que j'ai créée) de créer les modèles d'e-mails, les documents préliminaires, etc. liés à ce projet, de me rappeler à une date et une heure spécifiques de faire quelque chose, etc.

12. Process Automator Super Agent

Identifiez les modèles de tâches répétitives et appliquez-les automatiquement à l'aide de l'agent Task Pattern Automator.

Le Process Automator Super Agent observe la façon dont le travail circule dans votre CRM et vos listes marketing, repère les tâches répétitives et standardise ces mouvements pour vous. Au lieu de définir sans cesse les mêmes champs, propriétaires et suivis, il reprend ces habitudes et laisse une note claire à chaque fois qu'il intervient.

📌 Exemple : Un responsable de la croissance remarque que chaque fois qu'une nouvelle tâche de campagne est marquée « Partenaire », l'équipe ajoute une checklist, désigne un réviseur spécifique et repousse la date d'échéance de trois jours. Après avoir observé ce schéma à plusieurs reprises, l'agent commence à l'appliquer aux nouvelles tâches marquées « Partenaire ».

La prochaine fois qu'un élément est créé, la checklist apparaît, le réviseur est défini et un commentaire rapide explique la règle suivie.

💬 Exemple de message :

Passe en revue les activités CRM récentes et dis-moi quels modèles tu as identifiés.

Quels comportements automatiques s'appliqueraient à cette tâche si je la faisais passer au statut suivant ?

Expliquez pourquoi cette tâche a été mise à jour et quelle règle l'a déclenchée.

📮 ClickUp Insight : 12 % des personnes interrogées déclarent que les agents IA sont difficiles à configurer ou à connecter à leurs outils, et 13 % déclarent qu'il y a trop d'étapes à suivre pour accomplir des tâches simples avec les agents. Les données doivent être saisies manuellement, les permissions doivent être redéfinies et chaque flux de travail dépend d'une chaîne d'intégrations qui peut se rompre ou dériver au fil du temps. Bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de « connecter » les super agents de ClickUp à vos tâches, documents, chats ou réunions. Ils sont intégrés de manière native à votre environnement de travail et utilisent les mêmes objets, permissions et flux de travail que n'importe quel autre collègue humain. Comme les intégrations, les contrôles d'accès et le contexte sont hérités par défaut de l'environnement de travail, les agents peuvent agir immédiatement sur tous les outils sans configuration personnalisée. Plus besoin de configurer les agents à partir de zéro !

Bonnes pratiques pour le déploiement des flux de travail Super Agent

Le déploiement des super agents fonctionne mieux lorsque vous les traitez comme des coéquipiers que vous intégrez. Voici quelques habitudes pratiques qui les aident à rester utiles :

Définissez un résultat clair pour chaque agent : précisez exactement la tâche à faire (par exemple, résumer les obstacles quotidiens dans ClickUp Chat) afin que l'agent n'essaie pas de résoudre cinq problèmes à la fois.

Adaptez un agent préconfiguré avant de partir de zéro : choisissez celui qui correspond le mieux dans le catalogue Super Agent et modifiez ses déclencheurs, sa portée et ses résultats pour l'adapter à votre processus, plutôt que de réinventer des flux courants.

Ne configurez la logique avancée qu'en cas de besoin : ajoutez des instructions personnalisées, des outils, des mémoires et des déclencheurs pour les cas particuliers ou les flux de travail en plusieurs étapes, plutôt que de sur-ingénier les tâches simples.

Limitez l'accès à ce qui est nécessaire : limitez les permissions et les outils connectés au minimum nécessaire afin que l'agent travaille en toute sécurité dans les espaces, les listes et les sources de données appropriés.

Documentez les responsabilités de chaque agent : notez l'objectif, les déclencheurs et les limites de l'agent dans un document partagé afin que vos collègues sachent quand s'y fier et quand intervenir manuellement.

Recueillez les commentaires des utilisateurs réels : demandez aux personnes concernées par l'agent ce qui est utile, ce qui prête à confusion ou ce qui manque, puis affinez l'installation en fonction de ses performances dans le travail quotidien.

Découvrez comment les super agents ClickUp fonctionnent avec le contexte de votre environnement de travail :

Erreurs courantes à éviter

Les super agents échouent souvent à cause de petits choix de configuration qui passent inaperçus :

Erreur Solution Considérer un super agent comme une fonctionnalité unique Planifiez des vérifications régulières (hebdomadaires au début, puis mensuelles) et affinez les déclencheurs en conséquence. Construire les instructions de l'agent autour d'un cas parfait, qui échoue ensuite en cas de variations Entraînez-vous avec plusieurs exemples d'agents IA avant l'activation, y compris des cas limites et des tâches ambiguës. Laisser l'agent agir sur les tâches où l'automatisation ne doit pas s'appliquer (par exemple, les tâches signalées pour un examen manuel) Définissez des critères d'exclusion explicites dans les déclencheurs à l'aide d'étiquettes spécifiques, de valeurs de champs personnalisés ou de statuts personnalisés Autoriser des données ou des outils qui dépassent largement le cadre du flux de travail, ce qui entraîne un contexte incorrect ou des actions indésirables Limitez l'accès, vérifiez régulièrement les autorisations d'accès et restreignez tout ce qui n'est pas directement nécessaire. Utilisation des déclencheurs et actions par défaut sans les adapter au rythme réel des processus de votre équipe (par exemple, en ignorant les week-ends et les heures de travail non effectuées) Personnalisez les déclencheurs et les calendriers en fonction des modèles de travail réels afin que l'agent s'exécute lorsque le travail est en cours. Essayer d'effectuer l'automatisation de tâches extrêmement variables, créatives ou nécessitant beaucoup de jugement Réservez l'automatisation au travail répétitif et conservez les tâches flexibles en mode manuel. Si les modèles ne sont pas cohérents, signalez le flux de travail et revoyez-le manuellement. Création d'agents spécialisés qui se chevauchent avec des déclencheurs similaires provoquant des mises à jour conflictuelles Regroupez les exemples d'agents similaires ou répartissez clairement leurs responsabilités. Utilisez un document centralisé pour répertorier les agents actifs et éviter les chevauchements de compétences.

Guide étape par étape : transformez n'importe quel flux de travail en super agent

Si un flux de travail vous semble répétitif, basé sur des règles ou facile à oublier, il est tout à fait adapté à un super agent. L'objectif est de prendre quelque chose que vous faites déjà dans ClickUp et de laisser un agent le faire à votre place.

Voici une méthode simple et pratique pour intégrer des agents dans votre flux de travail :

Étape n° 1 : clarifiez le flux de travail que vous souhaitez automatiser

Avant d'utiliser ClickUp, définissez précisément le flux de travail que vous souhaitez transformer en super agent. Décrivez-le tel qu'il se déroule réellement au quotidien : ce qui le déclenche, les décisions qui sont prises, le contexte qui est vérifié et le résultat final attendu.

Cela vous évite de créer des agents vagues qui « aident parfois », mais qui échouent dans des scénarios réels. À cette étape, concentrez-vous sur trois choses :

Ce qui déclenche le flux de travail

Ce que l'agent doit faire, dans un ordre séquentiel

À quoi ressemble une réussite ?

💡 Conseil de pro : visualisez le flux de travail dans ClickUp Tableaux blancs avant d'en réaliser l'automatisation. Vous pouvez : Ajoutez des formes, des connecteurs et du texte pour mapper les déclencheurs, les décisions, les actions et les résultats dans un flux clair.

Transformez n'importe quelle forme ou note autocollante en tâche ClickUp pour établir la connexion entre les idées et leur exécution.

Collaborez en temps réel avec votre équipe, ce qui est idéal pour les équipes Ops, PMO ou RevOps qui vérifient la logique avant la mise en place de l'automatisation.

Intégrez directement le contexte en ajoutant des documents, des tâches, des liens ou des captures d'écran directement sur le Tableau.

Zoomez pour voir les dépendances, les transferts et les points à risque. Testez visuellement les cas limites avant de créer la logique d'automatisation dans les tableaux blancs ClickUp

Étape n° 2 : décidez comment le flux de travail doit fonctionner dans ClickUp

Une fois que vous avez mappé votre flux de travail en langage clair, la prochaine grande décision consiste à déterminer comment et quand votre super agent doit agir. Ces déclencheurs sont le moteur qui garantit une exécution fiable.

Vous pouvez généralement choisir parmi plusieurs approches :

1. Déclenchement sur évènement

Cela signifie que le super agent s'exécute lorsqu'un évènement spécifique se produit, tel qu'un changement de statut, une mise à jour de champ ou un changement d'assigné. Ces agents sont idéaux lorsque vous souhaitez que l'agent réagisse à mesure que le travail évolue, et non selon un calendrier. Vous pouvez les utiliser lorsque vous avez identifié un flux de travail qui commence toujours par un changement dans une propriété de tâche.

2. Déclencheurs ponctuels

Utilisez cette fonctionnalité lorsque votre flux de travail implique des vérifications périodiques telles que des comptes rendus quotidiens, des résumés hebdomadaires, des échéances, des révisions en retard ou des opérations de nettoyage. Cela vous permet d'obtenir un rythme d'équipe prévisible, systématique et facile à harmoniser.

3. Déclencheurs manuels ou à la demande

Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez que les utilisateurs décident quand l'agent doit être exécuté, par exemple pour résumer les derniers commentaires en cours de réunion ou pour générer du contenu de document à la demande. Le flux de travail nécessite un jugement humain avant d'être exécuté ou de produire des livrables à discuter.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour décrire le fonctionnement de ce flux de travail. Documentez tout, y compris ce qui le déclenche, ce qui doit se passer et le guide d'invitation de l'agent. Cela vous servira de référence lors de la configuration des déclencheurs et vous aidera à harmoniser le comportement de l'agent à mesure que le flux de travail évolue. Utilisez ClickUp Docs comme référence partagée pour toute personne chargée de réviser ou d'affiner l'agent, afin que les modifications ne dépendent pas des connaissances tribales.

Étape n° 3 : transformez le flux de travail en super agent

C'est ici que vous traduisez votre flux de travail en quelque chose que ClickUp peut exécuter. Au lieu de penser « Je crée un agent », pensez « J'apprends à ClickUp à suivre mon processus ».

Pour ce qui est de faire cela, vous disposez de trois méthodes pratiques. Le choix approprié dépend du degré de définition de votre flux de travail et du niveau de contrôle dont vous avez besoin.

Méthode n° 1 : utilisez le générateur de langage naturel (idéal pour la plupart des flux de travail)

Créez un super agent en langage naturel en décrivant ce que vous voulez qu'il fasse et en suivant les invitations et les instructions.

C'est le moyen le plus rapide de transformer un flux de travail documenté en un super agent opérationnel.

1. Ouvrez IA dans le menu de navigation global à gauche.

2. Cliquez sur Nouveau super agent

3. Décrivez votre flux de travail dans un langage simple

4. Soyez précis sur les points suivants :

Qu'est-ce qui devrait déclencher le flux de travail (changement de statut, envoi de formulaire, calendrier, exécution manuelle) ?

Ce que l'agent doit examiner (espaces, listes, documents, champs, contenu des tâches)

Ce qu'il doit faire lorsqu'il s'exécute (créer des tâches, mettre à jour des champs, résumer, notifier, acheminer le travail)

ClickUp posera des questions complémentaires afin de définir le comportement, les outils et les accès de l'agent. Une fois l'installation terminée, il vous présentera le profil complet de l'agent.

🎥 Regardez cette vidéo pour obtenir un guide d’installation rapide :

Méthode n° 2 : commencez par le catalogue Super Agent (idéal lorsque votre flux de travail est courant)

Commencez avec un agent prédéfini et laissez ClickUp AI vous guider pour le personnaliser grâce au générateur de langage naturel.

Si votre flux de travail ressemble à un cas d'utilisation courant (approbations, rappels, résumés, transferts), le catalogue fournit une structure de départ utile.

Dans la navigation globale, allez dans « Tous les super agents ». Parcourez le catalogue et choisissez un exemple qui correspond à votre cas d'utilisation.

Personnalisez votre super agent en définissant des instructions claires et des déclencheurs précis

L'erreur que les gens commettent ici est de considérer les agents du catalogue comme des solutions toutes faites. Vous devez toujours remodeler les déclencheurs, la portée et les actions afin que l'agent reflète votre flux de travail réel au lieu de forcer votre flux de travail à s'adapter à un modèle de productivité.

Les équipes qui tirent le meilleur parti des super agents les personnalisent généralement en profondeur. Vous avez besoin d'aide pour concevoir des super agents adaptés aux processus réels de votre équipe ?

Méthode n° 3 : partir de zéro (idéal pour les flux de travail complexes ou sensibles)

Choisissez une installation vierge pour concevoir un super agent qui correspond exactement à vos règles de flux de travail.

Si votre flux de travail comporte plusieurs étapes, des cas particuliers ou des règles strictes en matière d'accès et de comportement, partir de zéro vous permet d'avoir un contrôle total.

Dans la barre latérale du hub IA, cliquez sur Tous les super agents, puis sur Commencer à partir de zéro. Vous pourrez alors configurer manuellement :

Instructions (ce dont l'agent est responsable et ce qu'il ne doit jamais faire)

Déclencheurs (quand ils doivent s'exécuter et quand ils doivent rester silencieux)

Outils (actions autorisées dans ClickUp)

Mémoire (ce qu'il doit retenir au fil du temps)

Connaissances (quels documents, espaces ou contextes peuvent être référencés)

Cela prend plus de temps, mais c'est la manière la plus claire de modéliser des flux de travail nuancés. Cela vous oblige également à être précis quant aux limites.

💡 Conseil de pro : voici quelques astuces pour tirer le meilleur parti de vos super agents fraîchement créés : Envoyez un message direct pour discuter avec l'agent et découvrir comment il vous explique son rôle. Utilisez Run Agent pour simuler des exécutions réelles, en particulier si elles sont planifiées ou déclenchées par des changements spécifiques.

Étape n° 4 : Testez, activez et affinez vos agents

Avant d'activer l'agent, testez-le sur des tâches réelles ou envoyez-lui des messages avec des données réalistes. Observez deux choses : s'il fonctionne quand il le doit et s'il reste silencieux quand il ne le doit pas.

C'est le moment de renforcer les instructions, d'ajuster les déclencheurs et de corriger les angles morts. Si l'agent nécessite d'importantes corrections manuelles pendant les tests, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour le travail réel.

📮 ClickUp Insight : Lorsqu'on leur a demandé ce qui rendrait les agents IA vraiment utiles, la réponse la plus fréquente n'était pas la vitesse ou la puissance. Près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin d'un agent qui comprenne parfaitement leur contexte de travail. Ce qui est logique, car la plupart des agents IA échouent lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi les décisions ont été prises ou comment le flux du travail est censé se dérouler. Comme les super agents ClickUp conservent le contexte, se souviennent des décisions passées et fonctionnent en continu, ils sont capables d'agir avec beaucoup plus de fiabilité que les agents basés sur des invites. Ils travaillent à partir d'un historique de l'environnement de travail en temps réel, restent actifs à mesure que le travail évolue et fonctionnent dans le respect de limites de permission et de pistes d'audit claires. Lorsque l'intelligence comprend le travail et le réalise en toute sécurité, vous aurez enfin l'impression de travailler avec un collègue virtuel sur lequel vous pouvez vraiment compter.

Créez de véritables flux de travail. Débloquez des gains de temps réels.

Les super agents fonctionnent mieux lorsque vous les intégrez aux éléments de votre flux de travail qui ralentissent discrètement l'ensemble du processus : transferts, contexte manquant, suivis qui reposent sur la mémoire et décisions qui restent en suspens. Le véritable avantage réside dans la suppression des frictions qui entraînent la reprise, le blocage ou la perte du travail entre les outils et les personnes.

Par rapport aux agents IA autonomes qui résident dans un seul outil, les super agents ClickUp ont l'avantage d'offrir un contexte réel. Ils opèrent au sein même du travail, ils agissent donc sur la même source de vérité que celle déjà utilisée par votre équipe. C'est ce qui réduit la prolifération des outils. Au lieu de passer d'une application à l'autre pour faire avancer le travail, le flux de travail s'exécute là où se trouve déjà le travail.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et créez votre premier super agent !

Ou contactez-nous pour configurer des super agents personnalisés pour votre équipe ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Un super agent est un assistant virtuel alimenté par l'IA qui réside dans votre environnement de travail ClickUp et agit comme un coéquipier autonome. Il dispose d'un contexte complet de votre travail, y compris vos tâches, vos documents, vos chats, vos calendriers et vos outils connectés, et peut exécuter des flux de travail en plusieurs étapes, raisonner à partir des données et déclencher des actions en fonction de règles et de déclencheurs définis.

Une automatisation traditionnelle suit des règles rigides et prédéfinies (par exemple, « lorsque ce statut change, effectuez cette action »). Un flux de travail Super Agent utilise le raisonnement, la mémoire et le contexte de l'IA pour interpréter les objectifs, planifier des actions en plusieurs étapes et gérer du travail plus complexe au fil du temps.

Commencez par des flux de travail répétitifs, riches en contexte et qui prennent beaucoup de temps lorsqu'ils sont effectués manuellement. Les bons candidats sont les rapports d'état quotidiens ou hebdomadaires, le triage des nouveaux éléments de travail, la rédaction de contenus cohérents tels que les e-mails de suivi ou les briefs, la définition des priorités en fonction des règles SLA et la résumation des contributions aux réunions.

Le contrôle s'effectue à deux niveaux : les permissions et les sources de connaissances. Vous décidez quels espaces, listes, documents et applications connectées le super agent peut consulter. Sélectionnez les outils qu'il peut utiliser pour effectuer des actions. Les permissions de travail suivent les rôles de l'environnement de travail, et vous pouvez restreindre ou étendre l'accès à des données spécifiques afin que l'agent ne voie que ce qui est nécessaire à son flux de travail.

La cohérence découle d'instructions claires et de sources d'informations fiables. Définissez les objectifs, les limites et les résultats attendus de l'agent dans un langage naturel structuré lors de sa création. Liez-le à des documents et à un environnement de travail à jour afin qu'il s'appuie sur des données fiables.

Après le déploiement, utilisez les journaux d'audit et l'activité du profil de l'agent pour suivre ce qu'il a fait. Surveillez les erreurs ou les résultats inattendus et affinez les instructions ou les sources de connaissances en conséquence. Vous pouvez modifier les déclencheurs, les outils multiples et les paramètres de mémoire.