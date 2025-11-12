Au-delà du chatbot : pourquoi une véritable transformation IA nécessite de codifier vos meilleurs éléments

Il existe une incompréhension fondamentale quant à la signification réelle de la transformation IA. Cette confusion coûte aux entreprises l'avantage concurrentiel qu'elles pensent acquérir.

La plupart des dirigeants pensent que l'IA est principalement utile pour les tâches routinières et banales. Ils la considèrent comme un moyen d 'éliminer les tâches ennuyeuses et répétitives, afin que les humains puissent se concentrer sur le « vrai travail ». Bien que cette valeur superficielle soit vraie, elle donne une image incomplète qui passe complètement à côté du potentiel de transformation.

McKinsey estime que les gains de productivité peuvent atteindre 45 % dans les fonctions essentielles où l'IA est profondément intégrée.

Une entreprise véritablement native de l'IA ne se contente pas d'automatiser des tâches simples. Elle capture l'expertise de ses meilleurs stratèges humains et la codifie à l'aide de l'IA.

Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie et pourquoi cela change tout.

Le déficit d'expertise dans le domaine de la transformation /IA

Voici un scénario que je vois se reproduire constamment : une entreprise décide d'adopter la transformation IA. Elle affecte une équipe IA centralisée ou des ressources techniques à la mise en place de workflows basés sur l'IA dans toute l'organisation. Ces personnes bien intentionnées commencent à créer une logique IA pour exécuter divers processus d'entreprise.

Le problème ? Ils ne disposent pas d'une expertise approfondie dans ces processus.

Prenons un exemple simple tiré de mon domaine, le marketing. Si un membre de l'équipe informatique ou d'une équipe IA centralisée tente de créer toute la logique IA nécessaire au bon déroulement de nos campagnes marketing, il ne disposera pas des connaissances suffisantes sur les bonnes pratiques à suivre chez ClickUp. Il ne comprendra pas nos meilleures pratiques, où se trouve tout le contexte, ni comment les spécialistes du marketing expérimentés prennent des décisions stratégiques sur le moment.

Les équipes d'IA centralisées qui ne disposent pas du contexte du domaine créent souvent des automatisations qui passent à côté des nuances et du retour sur investissement.

La meilleure combinaison que j'ai vue, et la véritable voie vers la transformation IA, c'est lorsque les experts en IA (internes ou externes) travaillent en étroite collaboration avec les experts du domaine pour codifier les processus clés essentiels à l'entreprise et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

C'est là que la magie opère. C'est là que vous réalisez une véritable transformation.

Pour combler ce fossé, une collaboration étroite entre les experts en IA et ceux qui ont une connaissance approfondie de l'entreprise est nécessaire.

Comment savoir si la transformation fait du travail

Le passage du travail manuel à une productivité unifiée et optimisée par l'IA

La manière dont vous savez que vous avez réalisé une certaine forme de transformation IA se résume à l'effet de levier. Quel type d'effet de levier chaque individu exerce-t-il au sein de votre entreprise ?

Imaginez qu'un membre de votre équipe soit responsable d'un processus de bout en bout. Si vous pouvez alléger la charge de travail de cette personne et déléguer certaines tâches à des agents IA à différentes étapes du processus, vous obtiendrez alors une personne chargée de gérer une équipe d'agents pour exécuter ce processus, mais aussi :

⬆️ Gains d'efficacité dans la rapidité à laquelle le travail est achevé

⬆️ Gains de productivité en termes de quantité de travail terminé

⬆️ Gains de productivité en termes de volume de travail produit

⬆️ Amélioration de la qualité du travail lui-même

Ces indicateurs sont tangibles. Ils sont mesurables. Et ils vous permettront de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous ne faites que créer un effet de manche autour de l'IA.

Le parallèle dont personne ne parle

Tout le monde veut établir des parallèles entre la transformation IA et la transformation numérique. Mais je pense qu'il existe une comparaison d'intérêt qui révèle quelque chose d'essentiel sur le moment que nous vivons actuellement.

De nombreux secteurs et marchés verticaux n'ont jamais vraiment connu de transformation numérique.

Je sais que l'on suppose que la transformation numérique est « terminée », mais ce n'est pas exact. On voit encore des entreprises dans de nombreux secteurs qui n'ont jamais pleinement réalisé les avantages promis.

Pensez à la façon dont Internet s'est développé. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'infrastructure nécessaire était incroyablement coûteuse et exigeait beaucoup de main-d'œuvre.

Vous deviez poser des câbles

Vous aviez besoin d'une infrastructure massive sur le terrain

Le résultat ? De nombreuses entreprises et régions ont été laissées pour compte parce qu'elles ne disposaient pas des ressources, des infrastructures ou de la capacité organisationnelle nécessaire.

Dix ans plus tard, le mobile a tout changé. Le mobile a mis Internet à la portée de tous sans nécessiter une infrastructure aussi robuste. Des régions entières du monde ont sauté une génération technologique et ont immédiatement obtenu un accès à Internet. Elles se sont alors lancées dans la course.

Il en va de même pour la transformation IA. Certaines industries et entreprises n'ont jamais vraiment adopté la transformation numérique ni tiré parti de ses avantages. Au lieu de se lancer dans un processus long et fastidieux, comme la numérisation de leur entreprise, elles ont désormais la possibilité de repenser fondamentalement ce que devrait être une entreprise technologique à l'ère de l'IA.

Les entreprises peuvent créer des solutions logicielles personnalisées plus rapidement et plus facilement que jamais. Elles peuvent réaliser une véritable transformation en sautant des étapes qu'elles auraient autrement dû franchir.

C'est le parallèle qui mérite notre attention. C'est l'opportunité que les dirigeants doivent saisir.

Un sondage ClickUp a récemment révélé que 45 % des travailleurs du savoir ont envisagé l'automatisation, mais ne se sont pas encore lancés, soulignant ainsi le fossé entre l'intention et l'action dans la plupart des organisations. Source : Sondage ClickUp Automatisation (mai 2025)

C'est à la fois technique et culturel, et vous ne pouvez ignorer aucun des deux aspects.

Lorsque l'on se demande si la transformation IA est avant tout technique ou culturelle, la réponse est sans équivoque : les deux. Toute technologie est vouée à l'échec sans une gestion efficace du changement, une adhésion culturelle et une mise en œuvre descendante.

Il est très facile pour les gens d'être intimidés ou effrayés par les nouvelles technologies et le changement, surtout s'ils ne comprennent pas leur rôle ou la manière dont ils contribueront à aller de l'avant.

C'est pourquoi le travail avec des experts dans le domaine est si important. Lorsque vous mettez en œuvre la transformation IA, les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas en train de se priver eux-mêmes d'un emploi ou de se priver eux-mêmes d'un rôle. Ils ont besoin de clarté sur leur rôle dans ce nouveau paradigme.

C'est là que la plupart des entreprises se trompent généralement dans leur approche. Elles se concentrent sur l'élimination des tâches routinières, banales et répétitives. Bien que cela fasse partie de la valeur, cela ne rend pas justice aux capacités de la technologie. Et honnêtement, ce n'est pas très excitant pour les gens.

La véritable transformation consiste à débloquer le temps, l'énergie, la créativité et la stratégie des individus afin qu'ils puissent accomplir le travail qu'ils souhaitent faire, mais qu'ils n'ont jamais pu réaliser. Non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas.

Ce cadre est extrêmement important. C'est ainsi que les dimensions techniques et culturelles se rejoignent avec une réussite.

💡 Conseil de pro : présentez l'adoption de l'IA comme une libération, et non comme une élimination, afin de permettre aux équipes de se consacrer à du travail stratégique plutôt qu'à des tâches répétitives.

Quand l'IA a enfin fait tilt pour moi

Je vais être honnête : lorsque ChatGPT a été lancé fin 2022, j'ai trouvé cela impressionnant. Cela ressemblait à un jouet amusant. Mais je ne comprenais pas quelle pouvait être sa véritable valeur.

Je n'ai compris que lorsque j'ai vu des flux de travail complexes en plusieurs étapes où l'on pouvait associer l'IA à des outils de travail essentiels.

Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir une réponse à la demande, de synthétiser des informations ou de rédiger des textes médiocres. Il s'agissait de pouvoir fournir des instructions solides au/IA et de l'intégrer aux systèmes où le travail est réellement effectué.

Du point de vue des ventes et du marketing, cela signifiait intégrer les résultats et les sorties de l'IA aux outils de CRM, d'automatisation du marketing, d'automatisation des ventes et d'engagement commercial afin d'améliorer véritablement la vie des professionnels des ventes et du marketing.

J'ai eu une révélation lorsque j'ai réalisé que même les flux de travail les plus complexes pouvaient être codifiés. L'IA n'est pas seulement utile pour aller de A à B, elle peut également capturer l'ensemble du parcours, de A à Z.

J'ai senti mon point de vue changer lorsque j'ai vu comment l'IA « push-based » modifie la dynamique. Lorsque les flux de travail sont profondément intégrés, l'IA n'attend pas d'être requise ; elle fournit directement le contexte et les actions là où les gens travaillent déjà, sans passer par un chatbot.

Lorsqu'un membre de l'équipe pose une question sur les détails clés d'un projet, comme la date prévue pour le lancement d'un produit, ClickUp Agent trouve instantanément la réponse dans les discussions et la documentation pertinentes. Dans cet exemple, l'agent IA fournit une réponse claire et contextuelle :

Réponses basées sur l'IA dans ClickUp

J'ai grandi dans le domaine des logiciels grâce à la veille économique (BI) et je vois des parallèles significatifs avec l'ère de l'IA. L'un des principaux défis de la BI est que les gens ont souvent du mal à identifier les bonnes questions à poser. C'est l'aspect le plus difficile de l'analyse. C'est également l'aspect le plus difficile pour interagir efficacement avec l'IA.

Si vous vous connectez à ChatGPT, voyez un curseur clignotant et vous demandez « Que dois-je faire maintenant ? Écrire un haïku ? », alors ce n'est pas ainsi que l'IA sera le travail pour vous.

Être capable de codifier les flux de travail, de prédéfinir les questions que les gens devraient se poser au sujet de leur entreprise et de leur fournir ces informations là où ils se trouvent déjà, voilà ce qui change tout. Ils n'ont pas besoin de savoir que l'IA est à l'origine de tout cela, ils ont juste besoin du résultat. Et grâce à cela, ils peuvent travailler plus rapidement.

Cette capacité d'orchestration des flux de travail continue de me former à concevoir l'IA aujourd'hui.

Cette initiative audacieuse avance rapidement (dans la bonne direction)

La décision audacieuse que les dirigeants doivent prendre est d'une simplicité trompeuse : agir.

Je sais que cela peut sembler ridicule, mais agir rapidement et de manière appropriée constitue un véritable avantage concurrentiel. La vitesse et la direction sont toutes deux importantes.

Vous devez vous assurer que votre contexte est cohérent afin d'avoir la garantie que les résultats générés par l'IA sont réellement contextualisés par rapport à ce qui importe pour votre entreprise.

Vous devez ensuite vous assurer que les bonnes personnes au sein de votre entreprise, celles qui possèdent une véritable expertise et connaissent les bonnes pratiques, s'investissent dans la codification des agents IA et des flux de travail que vous créez.

Comment ClickUp permet une véritable transformation IA

Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations dans des documents ou des bases de connaissances. Lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, 1 sur 6 se rabat sur d'anciens e-mails, des notes ou des captures d'écran pour reconstituer le puzzle. ClickUp Brain met fin à ces recherches grâce à des réponses instantanées fournies par l'IA à partir de l'ensemble de votre environnement de travail et de l'écosystème d'applications en connexion, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin à chaque fois. Source : Sondage ClickUp sur la gestion des connaissances (mars 2025)

C'est là que ClickUp se distingue fondamentalement des outils d'IA autonomes : nous regroupons tout le contexte.

Nous savons comment vous travaillez. Nous connaissons vos collaborateurs. Nous savons comment votre travail est terminé. Nous connaissons la permission structure de votre équipe, afin que chacun ne voie que ce qu'il doit voir. Nous connaissons votre entreprise.

ClickUp Brain MAX comprend parfaitement votre équipe, vos documents et vos permission. Grâce à sa fonctionnalité de conversion de la parole en texte, il vous suffit de formuler votre demande à voix haute pour que ClickUp Brain MAX la transforme instantanément en un message parfaitement mis en forme et exploitable, en mentionnant automatiquement la bonne personne et en liant le document approprié.

Les mentions contextuelles et les liens intelligents de ClickUp Brain MAX facilitent la collaboration en garantissant que les bonnes personnes voient les bonnes informations, à chaque fois.

C'est un avantage considérable en termes de confidentialité, de sécurité et de fiabilité des résultats.

L'utilisation de l'IA ne consiste pas seulement à augmenter la production ou à maximiser la quantité, mais aussi à améliorer la qualité en toute confiance. Si vous faites confiance à l'IA pour exécuter des fonctions essentielles à votre entreprise, comme vous devriez le faire et comme ClickUp peut vous aider à le faire, vous devez avoir confiance en la qualité des résultats.

Les outils autonomes tels que ChatGPT, Gemini, Claude ou même Copilot sont cloisonnés. Ils ajoutent désormais des fonctionnalités légères de gestion de projet, car ils ont compris qu'il n'y a aucune valeur à poser des questions à l'IA si vous ne pouvez pas utiliser ce contenu pour faire avancer vos tâches, vos projets, vos documents, etc.

Cependant, ces outils restent fondamentalement déconnectés du lieu où votre travail s'effectue réellement, ce qui entraîne une dispersion des tâches, des mises à jour et des connaissances sur plusieurs plateformes.

ClickUp Brain existe au sein de votre plateforme de gestion du travail, où vous planifiez, effectuez et discutez de votre travail. Vous pouvez intégrer l'IA dans vos flux de travail. Les agents ambiants peuvent répondre à des questions, identifier des tâches connexes, faire avancer les flux de travail et créer de nouvelles tâches, souvent sans que les utilisateurs ne se rendent compte qu'ils ont déclenché quelque chose.

Dans le champ d'invite ou d'interaction de ClickUp Brain, il vous suffit d'utiliser le menu déroulant pour choisir votre modèle préféré. Les options disponibles incluent GPT, Claude, Gemini et bien d'autres, en fonction de votre abonnement et de vos intégrations.

Améliorez votre prise de décision grâce à l'intégration LLM de ClickUp Brain en obtenant des informations IA adaptées à votre flux de travail.

C'est là toute la puissance d'un environnement de travail Convergence AI. C'est ce qui permet une véritable transformation IA.

À quoi ressemble une véritable transformation IA ?

Une véritable transformation IA ne se mesure pas au nombre d'outils d'IA que vous avez achetés ou au nombre d'« initiatives IA » que vous avez lancées. Elle se mesure en termes de levier : combien vos meilleurs talents peuvent accomplir de plus lorsque leur expertise est capturée, codifiée et mise à l'échelle grâce à des agents IA. Par exemple, ClickUp Agent attribue instantanément les tâches à la bonne personne en fonction de sa participation à discuter, sans attendre une saisie manuelle. Cela permet à vos experts de se concentrer sur le travail à fort impact, tandis que leurs connaissances et leurs décisions sont transmises de manière transparente à l'ensemble de l'équipe. C'est là toute la puissance d'une véritable transformation par l'IA : transformer automatiquement l'expertise en action. Les agents IA en action : attribuer instantanément les tâches à la bonne personne, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus.

Elle se mesure à la qualité et à la fiabilité des résultats produits par votre organisation lorsque l'IA fonctionne dans un contexte d'entreprise complet, plutôt que d'être isolée dans une interface de chatbot.

Et cela se mesure à l'aune de la capacité de vos équipes à accomplir le travail qu'elles ont toujours voulu faire, mais pour lequel elles n'avaient jamais eu le temps, l'énergie ou les capacités nécessaires.

C'est une transformation qui vaut la peine d'être poursuivie. C'est l'avantage concurrentiel qui distinguera les leaders des retardataires à l'ère de l'IA.

Les entreprises qui prospéreront ne sont pas celles qui expérimentent l'IA de manière isolée. Ce sont celles qui combinent expertise sectorielle, orchestration des flux de travail et contexte convergent pour repenser fondamentalement la manière dont le travail est terminé.

La question n'est pas de savoir s'il faut se transformer, mais comment le faire. Il s'agit de savoir si vous agirez assez rapidement pour mener la transformation ou si vous regarderez vos concurrents prendre de l'avance pendant que vous vous demandez encore quelles questions poser à votre chatbot.

Kyle Coleman est vice-président mondial du marketing chez ClickUp, où il dirige la stratégie de commercialisation et aide les organisations à comprendre comment réaliser une véritable transformation IA. Fort d'une solide expérience dans les domaines de l'équipe commerciale, du marketing et de l'intelligence économique, Kyle est spécialisé dans l'aide aux entreprises pour codifier leur expertise et orchestrer des flux de travail complexes qui génèrent des résultats commerciaux mesurables.

Foire aux questions sur la codification de l'expertise pour la transformation /IA

Codifier l'expertise signifie capturer le jugement et la stratégie de vos meilleurs collaborateurs et intégrer ces connaissances dans des flux de travail basés sur l'IA. Au lieu d'automatiser les tâches, vous adaptez l'expertise humaine à l'aide de systèmes intelligents qui exécutent le travail comme le feraient vos experts.

Une IA sans contexte de domaine produit des résultats génériques. Les experts du domaine savent comment les décisions sont prises, quelles sont les bonnes pratiques et où se trouvent les exceptions. Associer les développeurs d'IA à des experts du domaine garantit que l'automatisation reflète la véritable intelligence économique.

Mesurez la transformation IA en termes de levier : ce que vos collaborateurs peuvent accomplir en plus. Recherchez des délais d'exécution plus courts, un volume de production plus élevé, une qualité améliorée et des gains d'efficacité mesurables dans tous les flux de travail.

ClickUp Brain relie les personnes, les données et les processus dans un environnement de travail IA convergent. Il capture l'expertise du domaine, automatise les flux de travail en plusieurs étapes et alimente les agents IA qui exécutent le travail directement là où la planification et la collaboration ont lieu.