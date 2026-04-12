Comment les flux de travail natifs de l'IA transforment le travail au quotidien

La plupart des équipes pensent mettre en place des flux de travail natifs de l'IA alors qu'elles ne font en réalité qu'ajouter des fonctionnalités d'IA aux mêmes processus lents et fragmentés qu'elles ont toujours utilisés.

Le sondage mondial 2025 de McKinsey confirme cet écart : 88 % des organisations utilisent régulièrement l'IA dans au moins une fonction, mais seulement un tiers environ ont commencé à la déployer à l'échelle de l'entreprise.

Ce guide vous explique en détail à quoi ressemble un véritable flux de travail natif de l'IA et comment reconnaître les outils qui en sont dotés parmi ceux que vous évaluez.

Vous découvrirez également comment ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, a été entièrement conçu pour laisser l'IA se charger de l'exécution tandis que vous vous concentrez sur les décisions qui comptent. 💫

Qu'est-ce qu'un flux de travail natif de l'IA ?

Un flux de travail natif de l'IA est un processus conçu de A à Z pour que l'IA se charge de l'exécution par défaut, comme la rédaction, l'acheminement, l'analyse et la prise de décision, tandis que vous pilotez, approuvez et affinez.

C'est tout le contraire de l'« assistance IA », où vous continuez à faire tout le gros du travail et où l'IA se contente de vous donner un petit coup de pouce depuis la barre latérale. Si votre équipe utilise déjà des outils d'IA mais passe encore des heures à effectuer des transferts manuels, des mises à jour de statut et des copier-coller entre applications, cette distinction est très importante.

Dans un flux de travail natif de l'IA, il existe une couche d'orchestration des agents IA. Celle-ci connaît le projet, l'historique de l'équipe et l'objectif, ce qui lui permet d'agir. Cinq caractéristiques distinguent cette approche de toutes les autres :

Exécution agentique : la technologie agentique effectue de manière autonome des tâches en plusieurs étapes, telles que la rédaction de premières ébauches, la mise à jour d'enregistrements ou l'acheminement des validations

Connaissance du contexte : le système s'appuie sur l'historique des projets et les données de l'équipe pour prendre des décisions éclairées

Gestion de projet adaptative : Les flux de travail s'adaptent en fonction de la complexité du problème au lieu de suivre une séquence rigide Les flux de travail s'adaptent en fonction de la complexité du problème au lieu de suivre une séquence rigide

Interaction en langage naturel : vous indiquez au système ce dont vous avez besoin en langage courant, plutôt que de cliquer dans des menus

Mémoire persistante : les agents d'apprentissage tirent parti des interactions passées et gagnent en précision au fil du temps

Le passage d'une approche assistée par l'IA à une approche native de l'IA change qui effectue le travail par défaut.

Passez à l'IA native :

En quoi les produits de flux de travail natifs de l'IA se distinguent-ils ?

Aujourd'hui, tous les outils affichent la mention « optimisé par l'IA » sur leur page d'accueil. Mais voici un petit test que vous pouvez faire vous-même : le produit commence-t-il par laisser l'IA faire le travail, ou commence-t-il par un écran vierge et propose-t-il l'IA comme fonctionnalité secondaire ?

Deux modèles de conception distinguent les véritables produits natifs de l'IA des outils hérités rebaptisés. 👀

Avec un outil hérité, vous ouvrez un document, un tableau ou un formulaire vierge et vous partez de zéro. Un produit natif de l'IA renverse cette logique. Il génère une première ébauche, une structure suggérée ou un espace de travail prérempli en fonction du contexte dont il dispose déjà, comme le type de projet, vos travaux antérieurs et l'objectif défini.

Imaginez à quoi cela ressemble pour différents types de travail. Un plan de projet qui remplit automatiquement les tâches à partir d’un brief. Une disposition de maquette qui génère des options à partir d’une invitation ou d’instructions. Une structure de code qui reflète les modèles existants de votre référentiel. Dans chaque cas, l’IA gère le moment le plus difficile de tout flux de travail : le démarrage.

Cela fait passer votre rôle de créateur à celui d'éditeur. Vous peaufinez quelque chose qui existe déjà au lieu de fixer une page blanche en vous demandant par où commencer.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles ne bénéficient peut-être pas de l'intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une simple invite textuelle de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner des textes, extraire des informations de l'environnement de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Des éditeurs IA qui itèrent et affinent les résultats

Une fois que vous disposez d'une première ébauche, la question suivante est de savoir comment le produit gère les révisions. Les outils hérités traitent la modification en cours du contenu généré par l'IA comme un processus manuel et unidirectionnel. Les produits natifs de l'IA créent des boucles collaboratives dans lesquelles vous donnez votre avis, l'IA procède à des révisions, et le cycle se répète jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

Ce n'est pas simplement un bouton « régénérer ». Une bonne modification en cours signifie que l'IA se souvient de ce que vous avez modifié et pourquoi. Elle applique ces préférences à l'avenir et peut améliorer ou remixer les résultats dans de nouveaux formats.

Les meilleurs éditeurs natifs de l'IA réduisent le nombre de cycles de révision, et pas seulement l'effort par cycle. Combinez cela avec la résolution de la page blanche, et vous aurez rationalisé l'ensemble de l' échéancier du flux de travail.

Automatisez les tâches complexes :

Comment les flux de travail natifs de l'IA vont évoluer

À l'heure actuelle, chaque outil natif de l'IA invente son propre modèle d'interaction.

À mesure que le secteur évolue, attendez-vous à voir apparaître des protocoles partagés, tels que le MCP ( Model Context Protocol ), qui permettent aux agents de transférer le contexte d'une plateforme à l'autre. Cela signifie qu'un agent de votre outil de gestion de projet pourrait transmettre des informations à un agent de votre référentiel de code.

Les frontières entre l'humain et l'IA deviendront également plus formelles. Aujourd'hui, les équipes mènent des expériences pour déterminer où insérer des points de contrôle impliquant une intervention humaine. Au fil du temps, ces frontières deviendront explicites, basées sur les rôles et vérifiables. La conception de points de transfert clairs entre les humains et l'IA deviendra une véritable discipline, et non plus une réflexion après coup.

Le paysage est déjà en pleine mutation et les outils eux-mêmes convergent en termes de capacités. Les équipes qui obtiendront des résultats seront celles qui repenseront le plus rapidement leurs processus d'entreprise. L'adoption culturelle et la formation de vos collaborateurs à travailler différemment constituent les véritables obstacles.

🧠 Anecdote : L'un des tout premiers programmes d'IA, Logic Theorist, a été développé en 1955-1956 par Allen Newell, Herbert A. Simon et Cliff Shaw. Il a réussi à prouver 38 des 52 premiers théorèmes des Principia Mathematica de Whitehead et Russell, trouvant même une preuve plus élégante pour le théorème 2.85.

Comment ClickUp optimise les flux de travail natifs de l'IA

Si la prolifération des contextes est la raison pour laquelle votre équipe tire un rendement marginal de l'IA même après avoir adopté plusieurs outils, vous devez passer à ClickUp.

Son environnement de travail IA convergent est une plateforme unique et sécurisée où cohabitent projets, documents, discussions et analyses. De plus, une IA contextuelle est intégrée en tant que couche d'intelligence.

Découvrons quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités d'IA :

Débloquez instantanément le contexte

Les flux de travail natifs de l'IA partent du contexte, et ClickUp Brain agit comme une couche d'intelligence unifiée sur l'ensemble de votre environnement de travail. Au lieu de fouiller dans des dossiers, des fils de discussion ou des tableaux de bord, votre équipe peut simplement poser des questions et obtenir des réponses précises et contextualisées en quelques secondes.

Bénéficiez d'un raisonnement plus approfondi et plus puissant tout au long de votre flux de travail grâce à ClickUp Brain

Voici comment cela fonctionne dans les principaux domaines :

Tâches ClickUp : Analyse les descriptions des tâches, les commentaires, les personnes assignées, les échéances et l'historique pour fournir des mises à jour ou des résumés instantanés Analyse les descriptions des tâches, les commentaires, les personnes assignées, les échéances et l'historique pour fournir des mises à jour ou des résumés instantanés

ClickUp Docs : Extrait des informations de la documentation, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des bases de connaissances pour générer du contenu et effectuer des modifications en fonction des invites, instructions Extrait des informations de la documentation, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des bases de connaissances pour générer du contenu et effectuer des modifications en fonction des invites, instructions

ClickUp Chat : Analyse les discussions passées pour faire ressortir les décisions, les mises à jour et le contexte sans avoir à faire défiler la page Analyse les discussions passées pour faire ressortir les décisions, les mises à jour et le contexte sans avoir à faire défiler la page

Par exemple, un chef de projet se prépare pour une réunion avec les parties prenantes. Il lui suffit de demander à ClickUp Brain : « Donne-moi un résumé de l'état d'avancement du projet, des risques et des validations en attente. » En quelques secondes, il dispose d'un compte rendu complet et précis, extrait des tâches, des documents et des discussions.

📌 Exemples de prompts : Liste des éléments à mener issus de cette discussion

Qu'est-ce qui bloque le lancement du produit ?

Résumez toutes les tâches en retard pour ce sprint

Créez une checklist à partir de ces procédures opératoires normalisées

Qu'avons-nous décidé concernant le changement de tarification la semaine dernière ?

🚀 Avantage ClickUp : Assurez-vous que chaque discussion soit enregistrée, structurée et immédiatement transformée en action grâce à ClickUp AI Notetaker. Il enregistre automatiquement les points clés, extrait les décisions, identifie les actions à mener et attribue des propriétaires, le tout au sein de votre environnement de travail.

Optimisez la prise de décision

Une fois que vous avez accès au contexte, l'étape suivante consiste à utiliser l'IA pour raisonner, analyser et orienter les décisions. ClickUp Brain MAX s'appuie sur les fondements de Brain en ajoutant des capacités plus avancées en matière de synthèse, de reconnaissance de modèles et d'informations stratégiques.

Effectuez des recherches dans vos applications de travail et sur le Web à l'aide des meilleurs modèles d'IA grâce à ClickUp Brain MAX

L'application de bureau offre :

Flux de travail axé sur la voix : vous permettent d'exprimer vos pensées, vos tâches et vos requêtes en langage naturel, pour les convertir instantanément en textes structurés grâce à vous permettent d'exprimer vos pensées, vos tâches et vos requêtes en langage naturel, pour les convertir instantanément en textes structurés grâce à ClickUp Talk to Text

Recherche unifiée : vous permet d'effectuer des requêtes sur tout ce que vous avez, c'est-à-dire votre environnement de travail ClickUp et les sources externes, depuis un seul et même endroit

Accès à plusieurs modèles d'IA : vous donne accès à plusieurs modèles d'IA tels que GPT, Claude et Gemini afin que vous puissiez choisir le plus adapté à chaque contexte et mettre fin à vous donne accès à plusieurs modèles d'IA tels que GPT, Claude et Gemini afin que vous puissiez choisir le plus adapté à chaque contexte et mettre fin à la prolifération des IA

Raisonnement et synthèse approfondis : Propose des analyses et des résumés inter-projets et identifie les tendances sur l'ensemble des échéanciers

Ce qu'un utilisateur a dit à propos de ClickUp :

Par exemple, j'utilise Brain (Max) pour créer toutes mes nouvelles listes de projets. Je lui fournis un brief et il crée tous mes jalons, tâches, sous-tâches et checklists. Il établit également les dépendances entre tous ces éléments et définit un intervalle d'autres attributs de tâches. Cela représente plus de 100 tâches en 15 minutes de discussion. La mise en place de projets complexes sur mesure était autrefois une tâche ardue et nous devions généralement recourir à une importation CSV peu pratique. .Si vous savez comment l'utiliser correctement, il peut faire beaucoup… J'ai oublié de mentionner que le wiki de notre entreprise se trouve dans ClickUp et qu'il est très utile pour répondre à toutes sortes de questions.

Par exemple, j'utilise Brain (Max) pour créer toutes mes nouvelles listes de projets. Je lui fournis un brief et il crée tous mes jalons, tâches, sous-tâches et checklists. Il établit également les dépendances entre tous ces éléments et définit un intervalle d'autres attributs de tâches. Cela représente plus de 100 tâches en 15 minutes de discussion. La mise en place de projets complexes sur mesure était autrefois une tâche ardue et nous devions généralement recourir à une importation CSV peu pratique. .Si vous savez comment l'utiliser correctement, il peut faire beaucoup… J'ai oublié de mentionner que le wiki de notre entreprise se trouve dans ClickUp et qu'il est très utile pour répondre à toutes sortes de questions.

Par exemple, j'utilise Brain (Max) pour créer toutes mes nouvelles listes de projets. Je lui fournis un brief et il crée tous mes jalons, tâches, sous-tâches et checklists. Il établit également les dépendances entre tous ces éléments et définit un intervalle d'autres paramètres de tâches. Cela représente plus de 100 tâches en 15 minutes de discussion. La mise en place de projets complexes sur mesure était autrefois une tâche ardue et nous devions généralement recourir à une importation CSV peu pratique. .Si vous savez comment l'utiliser correctement, il peut faire beaucoup… J'ai oublié de mentionner que le wiki de notre entreprise se trouve dans ClickUp et qu'il est très utile pour répondre à toutes sortes de questions.

Automatisez le travail répétitif

Les informations ne sont utiles que si elles mènent à l'action. ClickUp Automatisations garantit qu'une fois qu'un modèle ou une règle est identifié, il peut être exécuté instantanément sans intervention humaine. Elles fonctionnent selon une logique simple : Déclencheurs > Conditions > Actions.

Comment fonctionne le processus d'automatisation des flux de travail par l'IA:

Les déclencheurs lancent l'automatisation (par exemple, création d'une tâche, modification du statut, date d'échéance atteinte)

Les conditions permettent de définir quand l'automatisation doit s'exécuter (par exemple, uniquement si la priorité est élevée, uniquement pour une liste spécifique)

Les actions définissent ce qui se passe ensuite (par exemple, attribuer une tâche, envoyer une notification, mettre à jour le statut)

Confiez le travail fastidieux à ClickUp Automations

🧠 Anecdote : En 1951, Claude Shannon a construit une souris robotisée appelée « Theseus » capable d'apprendre à se frayer un chemin dans un labyrinthe et de mémoriser le bon itinéraire.

Déployez des flux de travail autonomes

L'évolution ultime des flux de travail natifs de l'IA est l'autonomie. Les Super Agents de ClickUp agissent comme des coéquipiers alimentés par l'IA. Ils fonctionnent en tenant compte du contexte, de la mémoire et de l'adaptabilité, et peuvent être déclenchés manuellement ou automatiquement. Ces agents IA collaborent avec votre équipe et s'améliorent continuellement grâce aux retours d'expérience.

Créez vos propres super agents ClickUp personnalisés pour des cas d'utilisation spécifiques

Ce qu'ils peuvent faire :

Effectuez des recherches à l'aide de l'environnement de travail et de données externes

Générez des documents structurés (briefs, rapports, e-mails)

Surveillez les flux de travail et informez les équipes de manière proactive

Effectuez la maintenance du contexte évolutif entre les tâches et les projets

Exécutez des processus en plusieurs étapes de bout en bout

Par exemple, une équipe de contenu en pleine expansion gère des blogs, des publications sur les réseaux sociaux et des campagnes impliquant de multiples parties prenantes. Vous pouvez déployer ici un Super Agent des opérations de contenu. Il peut convertir une idée de contenu en un brief structuré à partir de documents antérieurs et de données de performance. De plus, il affecte les rédacteurs en fonction de leur disponibilité et assure automatiquement le suivi.

Guide pour créer votre Super Agent personnalisé :

Votre environnement de travail ClickUp natif IA est prêt

Un flux de travail natif de l'IA consiste à repenser le processus de manière à ce que l'IA gère le chemin par défaut et que vous vous chargiez des décisions à prendre. C'est dans cette distinction que réside la différence entre des gains marginaux et un changement significatif.

ClickUp se démarque dans ce domaine. Avec ClickUp Brain, votre équipe cesse de chercher et commence à poser des questions. De plus, ClickUp Brain MAX réfléchit, recherche et raisonne à votre place. Les automatisations ClickUp vous libèrent des tâches de coordination répétitives, tandis que les Super Agents ClickUp gèrent les flux de travail en plusieurs étapes en tenant compte du contexte, de la mémoire et de l'adaptabilité. Ensemble, ils transforment en profondeur la manière dont le travail s'organise.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions sur les flux de travail natifs de l'IA

Quelle est la différence entre les flux de travail assistés par l'IA et les flux de travail natifs de l'IA ?

Un flux de travail assisté par l'IA ajoute des suggestions basées sur l'IA à un processus métier manuel existant. En revanche, un flux de travail natif de l'IA est conçu dès le départ pour que l'IA se charge de l'exécution par défaut, tandis que les humains assurent la supervision et la validation.

Quels sont les exemples courants de flux de travail natifs de l'IA dans la gestion de projet ?

Parmi les exemples courants, on peut citer les logiciels de gestion de projet qui remplissent automatiquement les tâches et les échéanciers à partir d'un brief rédigé en langage naturel. On peut également citer les agents IA qui trient et acheminent les demandes entrantes sans tri manuel, ainsi que la rédaction de documents où l'IA produit une première version en fonction du contexte du projet.

Comment les flux de travail natifs de l'IA gèrent-ils la sécurité et la confiance des données ?

La plupart des systèmes natifs de l'IA utilisent des frameworks tels que le Model Context Protocol (MCP) pour offrir aux agents un accès surveillé assorti de mesures de sécurité strictes, et intègrent des points de contrôle impliquant une intervention humaine pour les décisions à enjeux élevés.