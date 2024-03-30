Comment modifier le contenu IA : Un guide pour produire des pièces engageantes et de haut niveau

L'intelligence artificielle (IA) a été une bouée de sauvetage pour de nombreux créateurs de contenu, spécialistes du marketing et petites entreprises. Pour commencer, elle peut produire toutes sortes de textes à la vitesse de l'éclair, ce qui est une sacrée bénédiction si vous travaillez dans un champ compétitif et rapide comme le marketing de contenu.

Pour la plupart, c'est un scénario idéal - au lieu de lutter contre des blocs créatifs frustrants pour un nouveau média social ou un article de blog, vous pouvez simplement vous asseoir, vous détendre et laisser.. Outils d'IA font leur travail. Cela signifie des heures de travail terminées en quelques secondes, n'est-ce pas ? Pas si vite ! 🤖

Si vous êtes ici, vous savez bien que le contenu généré par l'IA n'est pas sans faille et ne peut pas remplacer le sens du discernement du cerveau humain (du moins pour l'instant). Comme ils sont créés de manière assez mécanique, ils manquent souvent de créativité, ont une structure de phrase bizarre et peuvent même contenir des erreurs factuelles.

L'essentiel est que le contenu écrit par l'IA nécessite encore une modification en cours considérable pour sonner naturel et engager véritablement le lecteur auquel il est destiné.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment modifier un contenu rédigé par l'IA pour lui insuffler votre voix unique, l'optimiser pour le référencement ou le marketing de contenu, et stimuler son attrait général.

Contenu généré par l'IA : Avantages et inconvénients

Généré par l'IA le contenu est créé par un outil IA sur la base d'invites, d'instructions qui déclenchent la réponse. Cette création de contenu efficace est possible grâce à des technologies telles que la génération de langage naturel (NLG) et les grands modèles de langage (LLM), que les plateformes d'IA utilisent pour analyser les modèles de langage, tirer des déductions à partir d'ensembles de données existants et produire des textes semblables à ceux des humains.

Si le processus de création de contenu par l'IA semble être une simulation de l'intelligence humaine, il présente des avantages et des inconvénients. ⚖️

Avantages

Les avantages les plus évidents de l'utilisation d'outils de création de contenu IA sont le gain de temps et l'augmentation de la productivité. Pensez à Générateurs de contenu IA comme vos assistants personnels de rédaction - ils peuvent vous aider à générer des brouillons et à créer du contenu en quelques minutes avec un minimum de données.

Voici quelques autres avantages notables :

Économie de coûts: De nombreuses petites entreprises et entrepreneurs ne peuvent pas se permettre des équipes de contenu haut de gamme et doivent compter sur les générateurs de contenu IA pour accéder à des rédactions décentes

De nombreuses petites entreprises et entrepreneurs ne peuvent pas se permettre des équipes de contenu haut de gamme et doivent compter sur les générateurs de contenu IA pour accéder à des rédactions décentes Disponibilité du contenu: L'IA ne prend pas de pause et ne connaît pas le bloc de la rédaction. Grâce à sa disponibilité constante, vous pouvez toujours générer du contenu si vous êtes pris par le temps ou si vous avez des objectifs de publication serrés (et améliorer sa qualité par le biais de la modification en cours)

L'IA ne prend pas de pause et ne connaît pas le bloc de la rédaction. Grâce à sa disponibilité constante, vous pouvez toujours générer du contenu si vous êtes pris par le temps ou si vous avez des objectifs de publication serrés (et améliorer sa qualité par le biais de la modification en cours) Cohérence de la voix de la marque: Si vous utilisez les bonnes données, le contenu généré par l'IA imite le style d'écriture que vous souhaitez et contribue à la cohérence de la voix de la marque

Inconvénients

Voyons maintenant le revers de la médaille du contenu généré par la machine et discutons de ses inconvénients. Nous ne voulons pas passer pour des humains tatillons aux normes irréalistes, mais en général, vous pouvez remarquer ces problèmes, surtout si vous utilisez un outil IA moyen :

manque de transitions fluides et d'un flux logique: Si votre contenu manque de transitions fluides, il peut sembler robotique et même absurde. C'est l'un des facteurs Outils d'IA analysent pour vérifier si un contenu est écrit par des humains

Si votre contenu manque de transitions fluides, il peut sembler robotique et même absurde. C'est l'un des facteurs Outils d'IA analysent pour vérifier si un contenu est écrit par des humains Structure de phrase répétitive: Le contenu rédigé par l'IA est basé sur des formules, ce qui se traduit par des phrases répétitives. Vous trouverez une structure et une longueur de phrase répétitives qui ont un impact sur la lisibilité du texte et peuvent ennuyer votre public cible

Le contenu rédigé par l'IA est basé sur des formules, ce qui se traduit par des phrases répétitives. Vous trouverez une structure et une longueur de phrase répétitives qui ont un impact sur la lisibilité du texte et peuvent ennuyer votre public cible **Vous savez quand vous parlez à quelqu'un qui s'efforce d'avoir l'air intelligent ? C'est à cela que ressemble souvent un texte faible généré par une machine. Vous remarquerez un langage complexe qui n'a pas de sens dans de nombreux contextes et qui peut même conduire à des erreurs d'interprétation

**Problèmes de fiabilité : l'IA générative sous-entraînée peut souvent se tromper, même sur les faits les plus élémentaires, en particulier si elle puise ses informations dans des sources peu fiables ou si elle ne dispose pas des bons ensembles de données

**Le contenu de l'IA peut paraître fade ou générique car il manque d'anecdotes personnelles, d'angles créatifs ou d'accroches pour attirer l'attention de votre cible

Heureusement, ces problèmes peuvent être facilement résolus avec les bons outils et quelques modifications humaines de qualité. 🍀

8 conseils pour humaniser et modifier en cours le contenu généré par l'IA

Tirer parti d'un outil IA pour générer du contenu est intelligent, mais un humain compétent devrait toujours être responsable du résultat final. La relecture et la modification en cours du contenu généré par l'IA permettent d'améliorer la lisibilité, d'éliminer les éléments tels que les mots surutilisés et les formulations maladroites, et de s'assurer que l'ensemble du contenu atteint votre cible de manière significative.

Explorons huit conseils et astuces pour personnaliser le contenu de l'IA et booster son utilité. 🌸

1. Utiliser des outils d'IA de qualité et mieux formés pour réduire les modifications en cours

La qualité de l'outil que vous utilisez a un impact sur l'efficacité du contenu généré par l'IA. Afin de minimiser le travail de modification, la première chose à faire est de trouver un outil capable de produire un contenu engageant sans trop de mise au point.

Si vous souhaitez faire gagner du temps à vos équipes impliquées dans la création de contenu, utilisez ClickUp Brain /IA est un assistant IA génératif qui vit sur le site de l'entreprise gestion de projet et de tâche plateforme, ClickUp .

Choisissez parmi les différents départements de l'organisation pour obtenir un contenu spécifique à votre rôle en fonction de vos besoins

ClickUp Brain (anciennement ClickUp AI) dispose d'un réseau neuronal exceptionnellement entraîné et optimisé qui ne fait qu'obtenir le contexte. Contrairement à d'autres outils de génération de contenu de base qui présentent simplement une version adaptée de ChatGPT, ClickUp Brain est imprégné de connaissances uniques spécifiques aux rôles qui lui permettent de proposer un contenu parfaitement adapté à la situation sur la base d'invites ou de points de discussion personnalisés.

Le Mon writer IA minimise considérablement le travail de modification en cours des humains en :

Générant du contenu avec une mise en forme et des structures standard pour une sensation professionnelle

Optimisant les textes et les copies pour la grammaire, la clarté et le ton

Corrigeant les erreurs orthographiques et superficielles sans plugins supplémentaires

C'est précisément ce que permettent les capacités d'écriture de l'IA de ClickUp, en garantissant une sortie lucide et uniforme du texte généré par l'IA

Les invites jouent un rôle important dans la génération de contenu de qualité - heureusement, ClickUp Brain vous soutient ici. Vous allez adorer les 100+ messages-guides pré-conçus de la plateforme, appuyés par des recherches et ciblés pour différentes équipes et différents cas d'utilisation. Ils vous aideront à obtenir les résultats exacts que vous souhaitez et à réduire vos efforts. Voici comment utiliser les invites :

Ouvrez ClickUp Docs Saisissez une barre oblique (/) et tapez AI Tools Choisissez l'équipe dont vous faites partie pour fournir un contexte - vous avez plus de 10 options. Disons que vous travaillez dans le domaine du marketing, vous sélectionnerez donc ce département Vous verrez une liste de 20+ invitations IA, telles que Créer des idées de campagne, Rédiger une étude de cas, et Planifier un évènement marketing. Choisissez celle qui répond à votre objectif et profitez des résultats en quelques secondes

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Comme vous pouvez le constater, ClickUp Brain va au-delà de la génération de contenu et vous rend plus efficace en vous aidant à faire du brainstorming et à planifier des solutions. De plus, vous avez la possibilité de Modifier avec l'IA pour affiner vos résultats plus rapidement !

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Lors de la modification en cours d'un texte existant sur ClickUp, vous pouvez accéder à d'autres commandes pour:

Vérifier la grammaire et l'orthographe

Résumer un texte

Expliquer des mots et des phrases spécifiques

Améliorer l'écriture

Rendre un texte plus court ou plus long

Simplifier un texte

Traduire un texte

Reformuler le contexte

Poursuivre l'écriture

Des heures de travail de modification terminées en quelques secondes ! 😍

Créez un contenu de premier ordre avec l'assistant de rédaction et de modification en cours de ClickUp, alimenté par l'IA

Nous insistons à nouveau sur le fait que ClickUp n'utilise pas vos données à des fins de formation, vous pouvez donc être sûr de la sécurité de la fonctionnalité.

2. Faire attention au contexte lors de la modification en cours

Voici un sentiment typique que nous ressentons en lisant un contenu rédigé par une IA de qualité inférieure : toutes les informations semblent exactes et à jour, et il n'y a pas de fautes de grammaire ou d'orthographe. Pourtant, quelque chose ne va pas, et la réponse pourrait être que les textes manquent de transitions fluides et de contexte.

Les plateformes d'IA mal formées peuvent souvent abandonner la balle du contexte. La raison en est simple : elles ne connaissent pas votre cible ou votre entreprise aussi bien que vous. De plus, les données sur lesquelles elles sont formées peuvent être limitées en termes de conditions d'utilisation.

Ainsi, pour modifier un contenu généré par l'IA, vous devez d'abord avoir une idée précise des personnes qui liront votre texte et de la manière dont vous souhaitez communiquer votre message. Gardez ces informations précieuses à l'esprit lors de la modification en cours pour repérer les zones où le texte ne parvient pas à engager un lecteur et les corriger avec des alternatives plus contextuelles. ✔️

3. Veillez à ce que le ton et le style correspondent à votre marque

Imaginez : le site Web de votre entreprise est rempli d'articles humoristiques, de jeux de mots et d'émojis. Chaque article de blog et chaque page de renvoi reflètent l'identité unique de l'entreprise, et vos clients l'adorent.

Puis, vous décidez d'utiliser du contenu généré par l'IA pour l'une des descriptions de produits. Le contenu en lui-même est peut-être irréprochable, mais il paraît guindé et ne s'aligne pas sur l'identité de votre marque.

Il s'agit là d'un problème courant avec les contenus génériques rédigés par l'IA. Lorsque vous modifiez un texte généré par une machine, vous devez l'aligner sur le ton et le style que vous utilisez normalement. Dans ce cas, vous devez modifier la description du produit générée par l'IA pour qu'elle ait l'air plus drôle ou plus relatable.

C'est une bonne idée de créer un guide de style de texte que vos éditeurs peuvent suivre lors de la modification en cours du contenu généré par l'IA. De cette façon, tout le monde saura sur quoi se concentrer et comment le modifier pour optimiser le contenu et améliorer la lisibilité.

Astuce : Utilisez la fonction Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp pour définir le style de votre marque, le ton de votre message et les styles d'écriture que vous préférez.

4. À faire une vérification approfondie des faits et à citer les sources

La plupart des plateformes d'IA puisent des données dans d'immenses bases de données pour répondre à vos invitations. Le problème est que ces bases de données ne sont pas toujours à jour et peuvent contenir des erreurs factuelles. Le rôle de la modification en cours ici est de double-vérifier chaque texte généré par l'IA pour s'assurer qu'il est pertinent et exact. En fonction de la nature du contenu, vous pouvez même citer des sources pertinentes en bas de page pour ajouter de l'authentification à votre texte.

La vérification des faits est particulièrement importante pour les articles procéduraux ou ceux contenant des informations sensibles. Par exemple, vous ne voudriez pas vous appuyer sur un outil IA pour créer un guide étape par étape sur les procédures chirurgicales en urologie et ne pas vérifier les faits.

Cela nous amène à un autre conseil :consulter des experts en la matière lorsque vous modifiez un contenu généré par l'IA. Ils ne corrigeront pas votre style et votre grammaire, mais s'assureront que chaque information est correcte.

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour collaborer avec ces experts. Il vous suffit de les inviter dans votre environnement de travail, et ils peuvent réviser votre contenu de manière asynchrone via révision ou commentant dans ClickUp. Vous pouvez également essayer la collaboration en direct car la plateforme assiste la modification en cours et la mise à jour en temps réel discuter . 🥰

Le modèle ChatGPT d'invitations à écrire peut vous aider à réveiller l'écrivain qui sommeille en vous

En plus, Modèles de rédaction de contenu ClickUp peuvent vous aider à vaincre le bloc de l'écrivain, l'incohérence des performances et la procrastination qui en découle. Vous pouvez même trouver des options pour définir le style d'écriture souhaité pour différents textes et suivre les principes de référencement abonnés. ✍️

Si vous avez besoin d'aide pour planifier votre contenu, modèles de calendrier de contenu sont à privilégier. Ils sont nécessaires pour tout marketing de contenu car ils améliorent la transparence de votre chaîne de production et révèlent plus rapidement les problèmes ou chevauchements potentiels.

Tous les modèles ClickUp sont personnalisables, vous pouvez donc les adapter à vos préférences et à vos objectifs. Vous pouvez également faire vos propres modèles avec un logiciel dédié Générateur de modèles ClickUp AI .

Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez créer n'importe quel modèle pour votre équipe - il vous suffit de fournir à ClickUp des informations sur vos flux de travail. Choisissez le ton souhaité (professionnel, humoristique ou décontracté) pour vous assurer que le résultat correspond au style de votre marque et transmet le message souhaité.

Utilisez le générateur de modèles ClickUp AI pour créer des modèles qui conviennent parfaitement à vos flux de travail

L'avenir de la modification en cours du contenu par l'IA

Les outils IA se développant à un rythme rapide, il est difficile de dire à quoi ressemblera l'avenir de la modification en cours de contenu par l'IA. Les rédacteurs de contenu, les éditeurs et les professionnels du référencement s'appuieront très probablement encore plus sur des outils génératifs, et c'est parfaitement judicieux avec des options de haute qualité comme ClickUp Brain. Grâce à ses puissantes fonctionnalités de modification en cours et de assistant d'écriture , vous pouvez rendre la création de contenu rapide et facile.

Et si la technologie fait désormais partie intégrante de la gestion de contenu, rien n'indique qu'elle prenne le contrôle de l'ensemble du processus - la touche humaine reste toujours irremplaçable. Même les créateurs de contenu passionnés qui considéraient initialement l'IA comme un plaisir se perfectionnent aujourd'hui pour être en mesure d'utiliser ces outils afin d'offrir un meilleur contenu plus rapidement - et sans s'épuiser ! ❤️‍🔥

Utilisez ClickUp pour rédiger et modifier du contenu IA comme un pro

La création de contenu avec l'IA est rentable en termes de temps et de coûts et garantit la cohérence de la marque. L'assistant IA de ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour créer, résumer et modifier du contenu et exceller dans votre travail ! Combinez cette fonctionnalité robuste avec le reste des options de gestion des tâches et des projets de ClickUp pour faire grimper la productivité en flèche.

S'inscrire à ClickUp gratuitement et voyez comment il peut vous aider à gérer le contenu avec la plus grande efficacité.