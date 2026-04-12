Modèles de délégation IA gratuits à essayer

La plupart des équipes peuvent confier des tâches à l'IA en quelques secondes. Mais l'obtention de résultats utiles dépend toujours de ce qui se passe avant le transfert : le contexte que vous fournissez, les contraintes que vous définissez et le niveau de qualité que vous fixez.

Qu'est-ce qui rend la délégation via l'IA compliquée ?

Si vous donnez trop peu d'instructions, vous obtenez des résultats génériques et du travail à refaire. Si vous expliquez en détail chaque tâche à partir de zéro, la délégation devient une perte de temps supplémentaire. Alors, comment déléguer plus rapidement sans perdre le contrôle ?

C'est là que les modèles sont utiles. Ils donnent au travail récurrent une structure reproductible.

Dans cet article, nous partageons des modèles de délégation basés sur l'IA à essayer, nous vous expliquons ce que chaque modèle vous aide à déléguer et comment choisir celui qui convient le mieux au travail que vous attribuez le plus souvent.

Qu'est-ce que la délégation par IA ?

La délégation IA consiste à confier des tâches spécifiques et bien délimitées à un système d'IA (chatbot, copilote, agent, automatisation) afin qu'il puisse produire un premier jet, effectuer une analyse, générer des options ou exécuter une étape répétitive, tout en vous laissant responsable du résultat.

📌 Tâches couramment déléguées à l'IA : Transformer les notes brutes en un premier jet structuré (e-mails, briefs, procédures opératoires normalisées, sections de blog)Convertir les réunions en éléments à mener, propriétaires et prochaines étapesCréer des variantes (titres, introductions, appels à l'action) qui correspondent à un ton spécifiqueExtraire les informations clés d'un long texte (exigences, risques, décisions)Vérifier le travail pour détecter les lacunes (étapes manquantes, logique floue, messages incohérents)

Quelles tâches devriez-vous déléguer à l'IA ?

Classez les tâches par type pour faciliter vos décisions de délégation. Un modèle mental simple peut guider vos décisions : les tâches répétitives, basées sur des règles ou impliquant un volume important de données sont des candidates idéales pour l'IA. Les tâches qui requièrent de l'empathie, un jugement complexe ou une stratégie créative doivent toujours rester du ressort des humains.

Voici quelques exemples concrets de tâches à déléguer à l'IA :

Tâches répétitives à fort volume : saisie de données, transcription de notes de réunion et génération de mises à jour de statut standard

Analyse basée sur des modèles : identification des tendances dans les rapports de vente, signalement des anomalies dans les données de projet, ou tri et catégorisation identification des tendances dans les rapports de vente, signalement des anomalies dans les données de projet, ou tri et catégorisation des commentaires des clients

Création d'une première ébauche : élaboration du plan d'articles de blog, rédaction de premières réponses par e-mail ou création élaboration du plan d'articles de blog, rédaction de premières réponses par e-mail ou création de briefs de projet et de légendes pour les réseaux sociaux

Planification et coordination : trouver des créneaux horaires pour les réunions, proposer des affectations de ressources ou envoyer des rappels automatisés des échéances

À l'inverse, ces tâches doivent rester strictement entre les mains de l'humain :

Décisions dépendantes des relations : Négocier avec les clients, donner un retour sur les performances ou résoudre des conflits interpersonnels

Décisions à enjeux élevés : approuver les budgets définitifs, prendre des décisions d'embauche ou réorienter la stratégie de l'entreprise

Communication riche en contexte : Annoncer des informations sensibles concernant l'entreprise, gérer une réponse à une crise ou gérer des mises à jour nuancées destinées aux parties prenantes

L'objectif n'est pas de remplacer votre équipe, mais de la libérer des tâches répétitives afin qu'elle puisse se consacrer à des projets stratégiques et à des décisions complexes.

👀 Le saviez-vous ? Selon un rapport de McKinsey, 62 % des entreprises testent au moins les agents IA.

Pour découvrir comment les générateurs de tâches IA fonctionnent dans la pratique et rationalisent vos flux de travail de délégation, regardez cette brève démonstration de la création automatisée de tâches en action :

8 modèles de délégation IA gratuits

Les modèles de délégation IA sont des cadres prédéfinis qui vous aident à déterminer quelles tâches confier à l'IA et qui reste responsable du résultat.

Ces modèles vont des cadres de responsabilité classiques adaptés à l'IA aux guides opérationnels modernes spécifiques à l'IA. L'essentiel est de les utiliser pour considérer l'IA comme un « membre de l'équipe » doté de responsabilités clairement définies, éliminant ainsi les incertitudes qui sont source de tant de frictions.

Et quel meilleur moyen d'y parvenir qu'avec ClickUp? Il s'agit d'un environnement de travail IA convergent qui rassemble vos tâches, vos documents, vos connaissances, vos réunions, votre charge de travail — tout ce que vous voulez — dans un seul espace de travail consolidé.

Et le meilleur dans tout ça ? Sa bibliothèque infinie de modèles.

Voyons cela de plus près :

1. Modèle de matrice de délégation des pouvoirs ClickUp

Télécharger le modèle gratuit Répartissez les droits de décision selon des rôles de type RACI dans une matrice unique à l'aide du modèle de matrice de délégation de pouvoirs ClickUp.

La délégation par IA ne fonctionne que lorsque tout le monde connaît les règles. Qui est responsable de la décision, qui doit être consulté et qui doit simplement être informé.

Le modèle de matrice de délégation des pouvoirs de ClickUp vous offre une matrice unique pour cartographier les droits de décision entre les rôles et les services à l'aide de libellés clairs de type RACI. Ajoutez des lignes pour les actions précises que vous souhaitez déléguer, telles que l'approbation du texte d'une campagne, la signature de contrats ou la soumission de rapports, puis désignez qui est Responsable, Tenu de rendre compte, Consulté et Informé pour chacune d'entre elles. Une fois la matrice définie, elle devient le point de référence que votre équipe peut suivre avant de confier le travail à l'automatisation ou à l'IA.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

La disposition sous forme de matrice rend clairement visibles la propriété et les validations pour chaque action récurrente.

Regroupez les actions par équipes (marketing, équipe commerciale, finances et opérations) afin que les responsabilités correspondent au fonctionnement de votre organisation.

La désignation claire des responsables réduit les allers-retours lorsque les tâches sont confiées à l'IA ou transmises pour révision.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations qui définissent des règles de délégation et des parcours d'approbation pour les flux de travail assistés par l'IA dans plusieurs services.

📚 En savoir plus : Les meilleurs modèles de délégation de pouvoirs pour une gestion efficace

2. Modèle de planification RACI ClickUp

Télécharger le modèle gratuit Transformez les lignes RACI en tâches attribuées avec une responsabilité clairement définie à l'aide du modèle de planification RACI de ClickUp

Lorsque vous commencez à déléguer du travail à l'IA (et aux personnes qui l'utilisent), le véritable risque n'est jamais vraiment la rapidité. C'est l'« ambiguïté ».

Le modèle de planification RACI de ClickUp résout ce problème à la source en mappant chaque activité du projet aux rôles RACI, puis en vous permettant de transformer chaque ligne en tâches ClickUp. Ainsi, même si la première ébauche est générée par l'IA, la chaîne de responsabilité reste humaine, visible et applicable.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Transformez chaque activité de la grille RACI en une tâche ClickUp avec un propriétaire et une date d'échéance clairs afin de vous assurer que les résultats générés par l'IA ne restent pas en suspens sans propriétaire.

Désignez dès le départ les réviseurs et les parties prenantes comme « Consultés » ou « Informés », afin que les commentaires soient transmis aux bonnes personnes sans confusion au niveau des autorisations.

Utilisez les rôles RACI comme guide de délégation pour les flux de travail récurrents, afin que chaque projet similaire suive la même logique de responsabilité

✅ Idéal pour : Les chefs de projet en charge de projets de livraison interfonctionnels où les validations font sans cesse la navette entre les équipes de conception, de produit, d'ingénierie et d'assurance qualité.

📮 Aperçu ClickUp : 62 % des personnes interrogées affirment que les agents IA ne sont pas encore à la hauteur des attentes, les décrivant comme étant à une étape précoce ou même comme générant plus de travail qu'ils n'en éliminent. Cette frustration se manifeste souvent lors du transfert de tâches. Un agent résume une réunion, suggère les prochaines étapes ou signale un problème, puis s'arrête là. Vous devez encore créer des tâches à partir des éléments d'action, désigner des propriétaires, mettre à jour les statuts et assurer le suivi manuellement. Les Super Agents sont conçus pour prendre en charge toutes ces étapes. Ils peuvent utiliser des actions en chaîne pour transformer les notes de réunion en tâches, mettre à jour le statut des projets, acheminer le travail vers les bons propriétaires et faire avancer les flux de travail au sein du même système où l'exécution a lieu. Lorsqu'un agent IA peut faire passer le travail de « voici ce qui devrait se passer » à « c'est déjà en cours », la valeur ajoutée devient réelle.

3. Modèle DACI ClickUp

Télécharger le modèle gratuit Suivez qui a pris et approuvé chaque décision grâce au modèle DACI de ClickUp.

Prendre une décision avec l'IA n'est pas un problème, sauf quand il faut savoir qui l'a approuvée. Le modèle DACI de ClickUp est conçu pour cela.

Chaque décision dispose de sa propre ligne, d'un Responsable clair pour la faire avancer, d'un Valideur pour boucler la boucle, ainsi que d'un espace pour les Collaborateurs et les Informés, sans oublier le raisonnement qui la sous-tend, comme le Contexte, les Éléments à prendre en compte, les Alternatives et la Décision finale. Le système regroupe également les décisions par priorité (Urgent, Élevé, Normal, Faible) et effectue le suivi du statut de chacune d'entre elles, ce qui facilite l'organisation et la révision des options générées par l'IA.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez les colonnes « Alternatives » et « Décision » pour afficher côte à côte les options générées par l'IA et la décision finale, au lieu de les disperser dans les brouillons.

Désignez un responsable et un validateur pour chaque décision afin que les résultats générés par l'IA soient toujours attribués à un véritable propriétaire et à un véritable décideur.

Intégrez ClickUp Suivi du temps pour identifier les décisions « urgentes » qui vous font perdre le plus de temps au cours de la semaine

✅ Idéal pour : les chefs de produit qui doivent prendre un grand nombre de décisions concernant des projets /IA.

4. Modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp

Télécharger le modèle gratuit Plannez les rôles entre les personnes et les processus à l'aide du modèle de matrice d'attribution des responsabilités de ClickUp

Le modèle de matrice d'attribution des responsabilités de ClickUp rend la propriété visible en répertoriant les personnes sur la gauche, les processus en haut, et en attribuant un rôle clair à chaque intersection.

Comme elle est intégrée aux tableaux blancs ClickUp, la matrice est facile à consulter et encore plus facile à ajuster lorsque les responsabilités évoluent. La légende garantit la cohérence des rôles entre les équipes, assurant ainsi une clarté totale quant à qui est responsable du travail, qui l'approuve, qui doit être consulté et qui doit simplement être informé.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Précisez les responsabilités pour chaque étape du flux de travail en attribuant des rôles RACI directement dans la grille

Utilisez les colonnes de processus pour mapper les limites de la délégation à l'IA, en indiquant quelles étapes peuvent être gérées par l'IA et lesquelles nécessitent l'intervention d'un réviseur humain

Assurez-vous que l'attribution des rôles reste facile à comprendre grâce à la légende intégrée, puis mettez à jour la matrice en temps réel à mesure que la structure de l'équipe évolue

✅ Idéal pour : les responsables des opérations qui définissent les responsabilités assistées par l'IA dans le cadre de processus métier récurrents.

💡 Conseil de pro : Considérez les Super Agents ClickUp comme votre « couche de délégation » toujours active au sein de ClickUp. Configurez un agent pour surveiller un espace (ou un flux de travail spécifique), puis demandez-lui de transformer les demandes et les mises à jour en tâches à venir : créer des tâches ClickUp, rédiger un récapitulatif du statut dans Docs, et faire ressortir ce qui nécessite une décision par rapport à ce qui peut être exécuté automatiquement. https://www.youtube.com/watch?v=dQxQW1VAb2Q

5. Modèle de rôles et responsabilités en gestion de projet ClickUp

Télécharger le modèle gratuit Documentez les rôles et responsabilités liés au projet dans un format prêt à être présenté au client grâce au modèle « Rôles et responsabilités en gestion de projet » de ClickUp.

Si vous intégrez l'IA dans l'exécution de vos projets, la définition des rôles doit être documentée dès le départ. Le modèle « Rôles et responsabilités en gestion de projet » de ClickUp vous offre un format de document clair et prêt à être présenté au client pour définir l'aperçu du projet, ses objectifs, ses objectifs et les responsabilités de l'équipe en un seul endroit.

Contrairement aux modèles axés sur la matrice, celui-ci est particulièrement adapté lorsque vous avez besoin d'un référentiel de responsabilités plus formel que les parties prenantes peuvent consulter de manière asynchrone. Il est particulièrement utile pour les projets en contact avec les clients, où les équipes ont besoin d'une source écrite commune précisant qui prend les décisions, qui les exécute et comment la responsabilité est structurée avant que le travail assisté par l'IA ne commence à prendre de l'ampleur.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Documentez les responsabilités ainsi que le contexte du projet, comme l'aperçu, les objectifs et les objectifs, afin que les décisions de délégation soient liées à la portée réelle du projet

Partagez un document de responsabilités soigné et facile à consulter avec vos équipes internes et vos clients grâce à la mise en forme de type ClickUp Docs

Établissez une base de référence plus solide pour la délégation à l'IA en définissant les attentes liées aux rôles avant d'attribuer du travail de rédaction, de préparation de rapports ou de coordination assisté par l'IA

✅ Idéal pour : les chefs de projet en contact avec les clients qui gèrent des projets de livraison impliquant plusieurs parties prenantes, avec une propriété et des validations clairement définies.

👀 Le saviez-vous ? Gartner prévoit que jusqu'à 40 % des applications d'entreprise incluront des agents IA dédiés à des tâches spécifiques cette année, contre moins de 5 % en 2025.

6. Modèle ClickUp de charge de travail des employés

Télécharger le modèle gratuit Surveillez la capacité et rééquilibrez les tâches générées par l'IA avant l'apparition de goulots d'étranglement grâce au modèle de charge de travail des employés de ClickUp

Lorsque l'IA accélère la création de tâches, la délégation peut échouer si les collaborateurs sont surchargés sans que personne ne s'en aperçoive à temps. Le modèle de charge de travail des employés de ClickUp vous aide à surveiller visuellement la capacité de chaque collaborateur, afin que vous puissiez réaliser la distribution du travail de manière plus réaliste avant que les goulots d'étranglement ne se transforment en retards.

Ce modèle est particulièrement adapté aux flux de travail de délégation par IA où les tâches sont générées rapidement mais nécessitent tout de même une vérification, une validation et une exécution par des humains. Grâce à sa disposition axée sur la charge de travail, vous pouvez identifier les personnes disponibles, rééquilibrer les affectations et planifier sans avoir à deviner.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Parcourez les horizons de planification sur un tableau de charge de travail infini pour examiner les schémas d'affectation passés et les capacités à venir dans une vue continue

Zoomez par jour, par semaine ou par mois pour passer des contrôles d'exécution à court terme à une planification plus globale de la délégation

Ajoutez directement des tâches en cliquant sur un espace du canevas lorsque vous identifiez des lacunes en termes de capacité et que vous devez attribuer rapidement des tâches

✅ Idéal pour : les gestionnaires de ressources et les chefs d'équipe qui doivent répartir les tâches assistées par l'IA entre les collaborateurs individuels dont la capacité hebdomadaire est limitée.

📚 En savoir plus : Solutions pour lutter contre la surcharge de travail des employés

7. Modèle de prompts ChatGPT ClickUp pour la gestion de projet

Télécharger le modèle gratuit Déléguez la planification initiale grâce au modèle ClickUp ChatGPT Prompts pour la gestion de projet.

Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts pour la gestion de projet offre aux équipes de projet une bibliothèque de prompts prêts à l'emploi qu'elles peuvent utiliser pour déléguer plus rapidement à l'IA les tâches répétitives de planification, de documentation et d'analyse.

Au lieu de rédiger chaque consigne à partir de zéro, vous disposez d'une banque de consignes structurée et organisée pour les cas d'utilisation en gestion de projet. Cela facilite la délégation du travail de première étape, tel que l'assistance à la planification, les résumés, les brouillons de communication avec les parties prenantes et les tâches de réflexion spécifiques à une méthodologie.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Offrez à votre équipe un ensemble centralisé de prompts réutilisables, afin que les responsables et les collaborateurs puissent confier les tâches intellectuelles répétitives à l'IA sans avoir à réinventer les prompts à chaque fois.

Le format de la bibliothèque de prompts imbriqués facilite la navigation par catégorie et la réutilisation du bon prompt pour le bon flux de travail

Lorsque tout le monde part de la même base de prompts, les réponses deviennent plus cohérentes dans les tâches de planification, de préparation de rapports et de communication sur les projets.

✅ Idéal pour : les responsables PMO qui souhaitent standardiser l'utilisation de l'IA parmi les chefs de projet.

💡 Conseil de pro : si votre équipe utilise déjà une bibliothèque de prompts, associez-la à ClickUp Brain MAX pour faciliter les demandes. Rédigez des mises à jour et transformez vos notes en éléments à mener où que vous soyez avec ClickUp Brain MAXComme il s'agit d'un assistant IA de bureau, vous pouvez rédiger rapidement une mise à jour de statut, transformer des notes de réunion en éléments à mener ou réécrire un e-mail destiné à une partie prenante où que vous soyez, puis synchroniser le résultat directement avec la tâche ou le document ClickUp sur lequel vous travaillez (sans perdre votre concentration en passant d'un onglet à l'autre).

8. Guide de délégation des tâches par l'IA par HubSpot

via HubSpot

Le guide de délégation des tâches par IA de HubSpot est un guide stratégique de haut niveau. Il propose une procédure étape par étape pour identifier les tâches qui se prêtent à la délégation, structurer vos flux de travail basés sur l'IA et déterminer les indicateurs à suivre pour mesurer la réussite de cette démarche.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Associez chaque outil d'IA à ses capacités réelles, afin que les équipes puissent attribuer du travail assisté par l'IA en fonction de leur adéquation

Les champs de connexion et d'intégration aident les nouveaux membres de l'équipe à comprendre comment chaque outil fonctionne avant de commencer à déléguer des tâches via celui-ci

La documentation des paramètres personnalisés et des intégrations aide les équipes à réutiliser des configurations éprouvées

✅ Idéal pour : les équipes de direction et de gestion qui en sont aux premières étapes de l'élaboration d'une stratégie d'IA à l'échelle de l'organisation.

Bonnes pratiques pour la délégation de tâches via l'IA

Un modèle ne suffira pas si votre équipe ne respecte pas quelques règles simples, car les difficultés liées à l'adoption de l'IA proviennent souvent des processus, et pas seulement des outils.

De nombreuses équipes butent sur ce point, ce qui conduit à une erreur majeure en matière d'IA qui sape la confiance et ramène tout le monde à ses anciennes méthodes de travail manuelles. Évitez cela en intégrant ces bonnes pratiques à votre processus :

Commencez par des tâches à faible risque : avant de laisser l'IA s'occuper de quoi que ce soit en contact avec les clients, confiez-lui des tâches où les erreurs sont faciles à repérer et ont un impact minimal. Parmi les bons points de départ, on peut citer le résumé des notes de réunion internes, la mise en forme de données dans un tableur ou la création de premières ébauches de documents internes.

Attribuez toujours la responsabilité à un humain : c'est la règle d'or. L'IA peut faire le travail, mais une personne doit assumer la responsabilité du résultat. Il s'agit de garantir la qualité et de créer des occasions d'apprendre des erreurs de l'IA et c'est la règle d'or. L'IA peut faire le travail, mais une personne doit assumer la responsabilité du résultat. Il s'agit de garantir la qualité et de créer des occasions d'apprendre des erreurs de l'IA et d'améliorer vos instructions

Documenter vos règles de délégation : votre cadre de délégation /IA ne doit pas rester un savoir tribal ; votre cadre de délégation /IA ne doit pas rester un savoir tribal ; une documentation adéquate des flux de travail est essentielle. Notez précisément quelles tâches sont confiées à l'IA, qui est chargé de vérifier les résultats et quelle est la norme de qualité. Cela évite les incohérences et facilite l'intégration des nouveaux membres de l'équipe.

Réévaluez et ajustez régulièrement : les capacités de l'IA s'étendent à chaque mise à jour du modèle. La tâche que vous ne pouviez pas déléguer au trimestre dernier pourrait être une candidate idéale aujourd'hui. Mettez en place une tâche trimestrielle récurrente pour réévaluer votre cadre de délégation et rechercher de nouvelles opportunités d'automatisation.

Créez un système de délégation par IA que votre équipe peut réutiliser avec ClickUp

La délégation par IA fonctionne mieux lorsqu'elle n'est pas réinventée à chaque fois.

Le véritable avantage ne réside pas seulement dans des transferts plus rapides. Il s'agit de mettre en place une méthode reproductible pour attribuer le travail en intégrant d'emblée le contexte, les contraintes et les critères de révision appropriés.

ClickUp vous aide à y parvenir dans un seul environnement de travail. Vous pouvez stocker et affiner des modèles de délégation, les transformer en flux de travail reproductibles, et maintenir une connexion entre le travail réel, les retours d'information et le suivi. Grâce à l'IA intégrée au flux, les équipes peuvent avancer plus rapidement sur les premières ébauches tout en garantissant la qualité et en clarifiant les responsabilités.

Commencez gratuitement avec ClickUp et transformez la façon dont votre équipe travaille grâce à l'IA.

Foire aux questions

En quoi la délégation par IA diffère-t-elle de la délégation traditionnelle des tâches ?

La délégation traditionnelle consiste à attribuer des tâches à des personnes, qui apportent leur propre jugement au travail. La délégation par IA consiste à attribuer des tâches à des outils qui suivent les instructions à la lettre, ce qui signifie qu'un humain doit toujours rester impliqué pour apporter son jugement et assumer la responsabilité.

Puis-je personnaliser les modèles de délégation IA pour différents services ?

En effet, tous les bons modèles sont conçus pour être personnalisés. Vous pouvez facilement adapter les libellés des rôles, les catégories de tâches et les flux de travail de validation dans ClickUp afin de répondre aux besoins spécifiques de vos équipes marketing, commerciales ou opérationnelles.

Quelle est la différence entre les cadres RACI, DACI et RAM pour la délégation via l'IA ?

Les modèles RACI, DACI et RAM clarifient tous qui fait quoi, mais ils se concentrent sur différents niveaux de décision et d'exécution :

Le modèle RACI est idéal pour définir les rôles d'exécution dans le cadre des tâches assistées par l'IA (qui effectue le travail, qui l'approuve, qui apporte sa contribution et qui est tenu informé).

Le modèle DACI est davantage axé sur la prise de décision ; il est donc particulièrement adapté lorsque la délégation via l'IA implique de choisir entre différentes options, politiques ou flux de travail.

La RAM (matrice d'attribution des responsabilités) est la catégorie plus large. Le RACI est en fait un type de RAM. Il mappe les tâches et les rôles sous forme de matrice et peut être personnalisé pour le processus de délégation IA de votre équipe.

Comment puis-je évaluer si la délégation de tâches à l'IA fonctionne réellement ?

Évaluez la délégation par l'IA de la même manière que vous évalueriez n'importe quel système de délégation : en vérifiant si elle améliore les résultats sans générer de travail de nettoyage caché.

Suivez un petit ensemble d'indicateurs :