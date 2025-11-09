Les meilleures techniques d'invite et d'instructions IA pour améliorer la qualité des résultats

Vous demandez à l'IA de rédiger un e-mail de lancement de produit ou d'analyser vos concurrents, mais le résultat semble fade et générique. Vous reformulez donc votre demande, ajoutez plus de contexte et réessayez. Toujours pas satisfaisant. 😕

En effet, la qualité de l'IA dépend de celle de l'invite, des instructions.

La différence entre une réponse générique et un véritable partenaire de réflexion réside dans la manière dont vous posez vos questions.

Ce guide vous présente des techniques pratiques de prompting IA et explique comment les équipes chargées du contenu, des produits et des opérations peuvent les utiliser pour obtenir des réponses plus précises et plus nuancées.

📌 Le saviez-vous ? Selon le sondage mondial de McKinsey, 65 % des entreprises ont déclaré utiliser l'IA générative dans au moins une fonction d'entreprise.

Qu'est-ce que l'ingénierie des invites ?

L'ingénierie des invites consiste à donner des instructions claires et spécifiques afin d'obtenir les résultats souhaités à partir d'outils d'IA (IA), en particulier les grands modèles linguistiques (LLM) tels que GPT.

Ces modèles s'appuient sur le traitement du langage naturel pour interpréter vos instructions, ce qui signifie que la clarté de vos mots forme directement la qualité des réponses fournies par l'IA.

C'est un peu comme donner des indications à quelqu'un qui n'est jamais venu dans votre ville. Vous pouvez soit lui dire « Allez vers le nord et vous le trouverez » en espérant qu'il y arrive, soit lui donner le nom de la rue, des points de repère et le nombre exact de la maison qu'il doit chercher.

En termes d'ingénierie des invites, instructions, cela signifie :

Donnez suffisamment de détails sans surcharger le modèle.

Décomposez les tâches et les demandes complexes en tâches plus petites et plus spécifiques afin de communiquer efficacement.

Anticipez les réponses du modèle, y compris ce qu'il pourrait mal interpréter ou négliger.

📊 Alerte statistique : L'index Stanford IA a révélé que : 59 % des organisations ont fait état de rapports indiquant une croissance de leur chiffre d'affaires directement lié à l'adoption de l'IA.

42 % des organisations utilisant l'IA ont constaté une réduction des coûts dans leurs opérations.

Pour toutes les techniques présentées ici, nous vous montrons à quoi elles ressemblent dans la pratique, dans ClickUp Brain, notre assistant IA intégré. *

Techniques de base pour l'utilisation de l'IA (avec exemples)

Une ingénierie efficace des invites relève à la fois de l'art et de la science. Si seule la pratique peut vous aider à maîtriser cet art, pour apprendre la science (c'est-à-dire les techniques), faites défiler la page vers le bas et découvrez comment poser une question à l'IA 👇.

1. Invitation Zero-Shot

Le prompting zero-shot est la technique la plus simple pour l'ingénierie des prompts. Vous donnez à l'IA un prompt direct pour effectuer une tâche, mais aucun exemple d'exemple à faire.

Comme les grands modèles linguistiques modernes sont entraînés sur divers modèles de langage, de raisonnement et de connaissances, ils peuvent effectuer des tâches spécifiques de manière indépendante, même sans exemples explicites (ce que l'on appelle l'apprentissage sans exemple).

Prenons l'exemple de cette invite, instructions que nous avons données à ClickUp Brain:

Remarquez comment l'IA a immédiatement produit le texte publicitaire sans qu'aucun exemple de texte spirituel ne lui ait été présenté. C'est ce qu'on appelle le prompting « zero-shot », c'est-à-dire sans qu'il n'ait été montré d'exemple de ce à quoi ressemble un texte spirituel.

💡 Conseil de pro : utilisez la technique de prompting Zero-shot lorsque vous devez accomplir une tâche rapidement sans qu'elle soit parfaite. Par exemple, les écrivains peuvent l'utiliser pour l'écriture créative et générer rapidement un premier jet qu'ils pourront peaufiner par la suite. Ou utilisez cette technique pour poser des questions factuelles ou générer des résumés.

2. Invitation en quelques étapes

Sander Schulhoff, également connu sous le nom d'« ingénieur en invites OG », souligne que la technique d'invite en quelques essais peut améliorer la précision de 0 % à 90 % dans des tests contrôlés impliquant la précision de la classification.

Contrairement au zero-shot, le few-shot prompting nécessite que vous donniez des exemples à l'IA avant de lui demander d'achever une tâche similaire. Ces « shots » montrent le format ou la logique que le modèle doit suivre pour fournir la réponse attendue.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez que l'IA classe les commentaires sur les réseaux sociaux à des fins d'analyse des sentiments. Au lieu de lui demander directement d'« analyser les sentiments », vous pouvez d'abord guider l'IA à l'aide d'exemples avec libellés, comme ci-dessous :

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les exemples ont servi d'instructions pour aider le système d'IA à comprendre comment attribuer des libellés aux commentaires personnalisés.

💡 Conseil de pro : Les invites en quelques essais fonctionnent mieux lorsque vos exemples sont courts et clairs. Si vous surchargez l'IA avec trop d'exemples ou si vous lui en donnez des contradictoires, le résultat sera forcément affecté. La bonne méthode : limitez-vous à 3-5 exemples simples, clairs et cohérents pour les tâches de texte court ; les tâches plus longues peuvent nécessiter moins d'exemples, mais plus riches. De cette façon, le modèle sera en mesure de générer le résultat souhaité.

📌 Note rapide : les chercheurs de Google ont créé le Nano Banana Prompting Guide afin d'enseigner aux LLM comment imiter des comportements spécifiques à l'aide de quelques exemples soigneusement choisis. Cela montre que même de petits échantillons de haute qualité peuvent considérablement améliorer la précision du modèle, prouvant ainsi que la qualité des exemples importe souvent plus que la quantité.

3. Chaîne de pensée (COT) Invite, instructions

Dans la technique de prompting par chaîne de pensée, vous dites essentiellement à /IA : « Ne me donnez pas simplement la réponse. Expliquez-moi comment vous y êtes parvenu. »

Imaginons que vous souhaitiez rédiger l'objet d'un e-mail pour annoncer une nouvelle fonctionnalité dans votre application de productivité : la hiérarchisation des tâches. Voici comment vous pouvez utiliser la chaîne de pensées pour générer un objet d'e-mail pertinent :

En demandant à l'IA d'expliquer son processus de raisonnement complexe, vous pouvez examiner les étapes qu'elle a suivies et identifier précisément où elle a pu se tromper lors de la réflexion sur l'objet de l'e-mail.

Non seulement cela vous aidera à avoir davantage confiance dans la réponse finale, mais si vous souhaitez relancer la commande, vous pourrez le faire avec des instructions plus claires.

💡 Conseil de pro : générer un processus de réflexion étape par étape prend beaucoup de temps. Pour les tâches où la rapidité est essentielle, la charge de travail liée à l'invite de la chaîne de réflexion peut constituer un inconvénient majeur. De plus, le cheminement logique généré par une IA ne reflète pas toujours son véritable processus interne. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessus, l'IA nous a fourni un « résumé » de son raisonnement, et non une analyse étape par étape. Cela peut créer un faux sentiment de transparence, en particulier dans le cas de tâches plus complexes. Ainsi, ne vous fiez aux invites de type « chaîne de pensée » que pour les problèmes qui nécessitent véritablement un raisonnement structuré (par exemple, les calculs mathématiques en plusieurs étapes, les énigmes logiques ou les analyses détaillées). Pour les tâches simples ou urgentes, une invite directe est plus efficace.

4. Cohérence interne

Lorsque vous posez une question à l'IA, celle-ci suit généralement un seul cheminement logique et vous donne la réponse la plus probable. Mais que se passe-t-il si ce cheminement n'est pas le meilleur ?

C'est exactement ce que permet l'invite de cohérence interne. Dans ce cas, vous demandez à l'IA de générer plusieurs chemins de raisonnement afin de choisir le plus fiable et le plus pertinent.

Utilisons le même exemple d'objet d'e-mail pour comprendre cela. Au lieu de demander à l'IA de générer un objet et d'expliquer comment elle y est parvenue (comme nous l'avons fait dans CoT), nous lui avons demandé de générer plusieurs objets et d'identifier la meilleure option en une seule fois :

Si vous le lui demandez, l'IA peut comparer plusieurs options générées et sélectionner la plus pertinente.

💡 Conseil de pro : pour obtenir les meilleurs résultats, ajoutez une dernière instruction à votre invite d'auto-cohérence : « Expliquez pourquoi la réponse choisie est la meilleure. » Cela oblige l'IA à vérifier son raisonnement et à justifier ses conclusions, ce qui permet d'obtenir une réponse plus transparente et plus fiable.

ClickUp Insight : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Ce contraste pourrait être plus qu'un simple écart technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en permettant de gagner du temps. 🔥 ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De résumer les fils de discussion et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Inutile de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp—gratuit pour ses équipes, qui peuvent se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur la prévision.

5. Arbre de pensées

Au lieu de générer plusieurs réponses achevées puis d'en choisir une, l'arbre de pensées oblige l'IA à décomposer le problème en plusieurs étapes. À chaque étape, l'IA génère des possibilités et les évalue afin de trouver la meilleure avant de générer la réponse.

Cela vous semble complexe ? Cela vous semble complexe ? Revenons à notre exemple d'objet d'e-mail en modifiant légèrement l'invite, les instructions.

Exemple d'invite, instructions : Rôle et tâche : Vous êtes un responsable marketing produit senior. Utilisez Tree of Thoughts pour créer des objets d'e-mail annonçant notre fonctionnalité d'agents IA préconfigurés. Contraintes Public : responsables opérationnels et chefs de produit très occupés qui évaluent l'IA au travail.

Ton : confiant, pratique, sans exagération

Longueur : ≤ 55 caractères

Évitez les formulations spammeuses et les textes EN MAJUSCULES.

Il faut faire allusion à une valeur immédiate (gain de temps, exécution plus rapide). Processus (ToT) Branche : Liste 5 angles : axé sur les avantages, résultat/vitesse, cas d'utilisation/tâches à faire, réduction des risques, preuve sociale. Développement : 3 sujets par angle Évaluation : attribuez une note à chaque élément en fonction de sa clarté, de sa pertinence, de son caractère distinctif et de sa longueur (1 à 5). Élagage : conservez le meilleur élément par angle. Amélioration : réduire à ≤55 caractères ; affiner les verbes Sélection : affichez le top 3 + les pré-en-têtes et les raisons de leur succès (≤ 1 ligne chacun). Mettre en forme de sortie (sans chaîne de pensée cachée) : Top 3 final avec pré-en-têtes

Liste d'angles avec brève justification

Tableau : Angle | Sujet | Longueur | Score | Justification

Ici, nous avons demandé au système /IA de prendre en compte les contraintes, de définir le processus et même la mise en forme de sortie.

💡 Conseil de pro : l'arbre de pensées travaille mieux lorsque chaque point de décision est clair et indépendant. Ainsi, si vous incluez plusieurs étapes dans un seul point de décision (par exemple, demander à l'IA d'identifier le public et les avantages dans la même étape), les branches deviennent confuses et le résultat perd de sa pertinence.

👀 Le saviez-vous ? Lorsque vous utilisez le cadre Tree of Thoughts, le taux de réussite de GPT-4 dans la tâche « Game of 24 » passe de seulement 4 % avec une invite standard de type « chaîne de pensée » à 74 % avec Tree of Thoughts. Ce bond de 70 points s'est produit sans modifier le modèle lui-même, mais simplement la méthode d'invite. Cela montre à quel point votre invite peut être aussi importante que le modèle que vous utilisez.

6. Enchaînement des invites, instructions

Dans cette technique d'ingénierie des invites, vous divisez la tâche en sous-tâches plus petites (avec des séquences logiques), créant ainsi un processus itératif. Chaque étape s'appuie sur la précédente, et le résultat d'une étape devient l'entrée de la suivante.

Revenons (une dernière fois) à notre exemple d'objet d'e-mail et utilisons le chaînage des invites pour voir comment cela affecte le résultat. Nous allons d'abord demander à l'IA d'identifier le public cible :

Exemple d'invite, instructions : Objectif : rédiger un objet d'e-mail pour annoncer les agents IA préconfigurés. Étape 1 : Extrayez les avantages clés Liste 5 avantages clés de nos nouveaux agents IA préconfigurés pour les responsables produits et opérations. (Résultats : installation plus rapide, automatisation instantanée, moins de dépendances, standardisation, lancements plus rapides) Étape 2 : Générer des angles Suggérez 5 angles de communication pour l'objet d'un e-mail en fonction de ces avantages. (Résultat : rapidité, facilité, productivité, fiabilité, innovation) ÉTAPE 3 : rédigez des lignes d'objet Rédigez 3 lignes d'objet par angle. Ne dépassez pas 55 caractères. (Résultat : « Agents IA préconfigurés — Prêts quand vous l'êtes », etc.) Étape 4 : Choisissez le meilleur Évaluez-les en fonction de leur clarté et de leur pertinence. Renvoyez les trois meilleurs avec des pré-en-têtes.

En enchaînant les invites, vous guidez essentiellement l'IA à travers le même processus que vous suivriez manuellement :

Extrayez les avantages clés ➡️ Générez des angles de communication ➡️ Rédigez un objet ➡️ Choisissez la meilleure option

💡 Conseil de pro : utilisez le chaînage des invites pour réduire la « surcharge cognitive » de l'IA. En divisant une tâche importante en plusieurs étapes plus petites, vous guidez l'IA tout au long du processus, ce qui rend le résultat final plus abouti et mieux adapté qu'une seule invite sans apprentissage préalable.

7. Ingénieur en invites automatiques (APE)

L'APE est une technique avancée dans laquelle un modèle linguistique de grande envergure vous aide à générer et à affiner de nouvelles invites optimisées pour le même modèle d'IA. Considérez cela comme la manière dont l'IA vous dit : « Dites-moi ce que vous voulez, et je trouverai la meilleure façon de poser la question qui vous permettra d'obtenir la réponse idéale. »

Dans la technique de prompt APE, vous demandez à l'IA :

Concevez des invites adaptées à la tâche que vous souhaitez accomplir.

Prévoyez les performances de ces invites.

Testez-les.

Choisissez l'invite, les instructions les plus bonnes et exécutez-les.

Par exemple, supposons que vous vous prépariez à lancer une nouvelle fonctionnalité appelée « Tableaux de bord personnalisés » pour votre produit SaaS. Vous souhaitez créer un guide de communication convaincant pour votre équipe. Cependant, vous avez du mal à formuler le message de manière à ce qu'il trouve un écho auprès de vos lecteurs.

Dans ce cas, vous pouvez demander à l'IA de générer elle-même une invite détaillée :

Exemple d'invite : Vous êtes ingénieur en invites automatiques. Tâche : créez une invite qui aidera à générer un guide de messagerie pour notre nouvelle fonctionnalité, les tableaux de bord personnalisés. Vos étapes : Générez 5 invitations candidates.

Prédisez ce qui produira le texte le plus convaincant et le plus clair pour un acheteur B2B.

Testez chaque invite, instructions sur un échantillon d'entrée.

Sélectionnez l'invite, les instructions la plus performante et exécutez-la intégralement.

Rendement : l'invite gagnante + le guide de messagerie généré

L'IA vous fournira alors une liste de suggestions que vous pourrez affiner et mettre en œuvre afin de créer un guide de communication de haute qualité :

💡 Conseil de pro : créez une grille d'évaluation pour évaluer les différentes invites générées par l'IA. Vous pouvez partager cette grille avec le modèle et lui demander d'évaluer chaque invite individuellement. Cela vous permettra d'évaluer plus facilement les options d'invites en fonction de vos critères.

Selon un article de recherche portant le titre « Large Language Models are Human-Level Prompt Engineers » (Les grands modèles linguistiques sont des ingénieurs de prompts de niveau humain), « Nous montrons que les prompts conçus par APE peuvent être utilisés pour orienter les modèles vers la véracité et/ou l'informativité, ainsi que pour améliorer les performances d'apprentissage en quelques essais, simplement en les ajoutant aux prompts d'apprentissage contextuels standard. »

8. ReACT

Si « ReAct » peut faire penser à ce que vous feriez si vous renversiez du café sur votre ordinateur portable, dans le domaine de l'ingénierie des invites, il s'agit en fait de l'abréviation de « Reason + Act » (raisonner + agir). Il s'agit d'une autre technique avancée d'invite, dans laquelle le modèle d'IA alterne entre la réflexion (raisonnement) et l'action (prendre des mesures).

Au lieu de donner immédiatement une réponse définitive, l'IA est invitée à :

Raison : Réfléchissez au problème étape par étape.

Agir : interagissez avec des outils externes ou des bases de connaissances pour recueillir davantage d'informations.

Raison : utilisez les nouvelles informations pour affiner son raisonnement.

Ce processus est répété en boucle jusqu'à ce que l'IA puisse aboutir en toute confiance à une réponse bien assistée.

Imaginons que vous envisagiez de lancer une nouvelle fonctionnalité « tableau de bord » et que vous souhaitiez comprendre ce que dit votre concurrent à propos d'une fonctionnalité similaire sur son site web. Pour cet exemple, supposons que nous sommes votre concurrent et que vous souhaitez en savoir plus sur les tableaux de bord ClickUp.

Avec ReACT, vous structurerez votre invite, vos instructions de la manière suivante :

Exemple d'invite, instructions : Vous êtes un spécialiste du marketing produit compétitif qui utilise l'approche ReACT (Reason + Act). Votre tâche : recherchez et résumer comment ClickUp positionne sa fonctionnalité Dashboards sur son site web. Suivez cette boucle jusqu'à ce que vous ayez terminé : Réfléchissez : notez ce que vous devez trouver ensuite (par exemple, propositions de valeur, cas d'utilisation, avantages, visuels, CTA). Action : effectuez une recherche sur le site de ClickUp (https://clickup.com/fonctionnalités/tableaux-de-bord) et extrayez uniquement les informations pertinentes. Observez : Notez ce que vous avez trouvé. Répétez : continuez jusqu'à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires. Enfin, fournissez un résumé structuré comprenant : Déclaration de positionnement fondamentale

3 à 5 avantages principaux

3 cas d'utilisation clés

Comment ils présentent visuellement les tableaux de bord

Style et ton des appels à l'action

Cette invite guide l'IA à travers un processus logique, étape par étape, sans s'écarter du sujet. Voyons maintenant comment l'IA a répondu à cette invite :

💡 Conseil de pro : les invites ReACT fonctionnent mieux lorsque l'IA peut accéder à des informations en ligne fiables et faire des observations précises. Si l'étape « Act » (Agir) utilise des données bruitées ou obsolètes, le raisonnement qui s'ensuit sera inévitablement erroné.

9. Générer des invites de connaissances

Lorsque /IA fait une pause pour collecter ou construire explicitement un ensemble de connaissances, elle a tendance à être plus précise et cohérente.

C'est le principe de la génération de connaissances par incitation, qui consiste à donner plusieurs invites, instructions à l'IA afin qu'elle puisse d'abord faire ressortir les faits pertinents avant de les utiliser pour générer une réponse pertinente.

Cela vous semble confus ?

Prenons l'exemple suivant : vous lancez un nouvel outil de gestion de projet destiné aux freelances. Vous devez élaborer une stratégie marketing, mais vous ne savez pas sur quels points sensibles vous concentrer pour que votre message trouve un écho.

Grâce à Generate Knowledge Prompting, vous pouvez d'abord demander à l'IA de vous fournir une liste d'informations pertinentes sur les frustrations de votre public cible :

En utilisant ces informations générées comme base pour votre prochaine invite, instructions, vous guiderez l'IA afin qu'elle vous suggère une stratégie marketing idéale :

Le résultat final repose ainsi sur une logique transparente et concrète.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonction « Generate Knowledge Prompting » lorsque vous avez besoin d'une réponse IA bien documentée et faisant autorité. Cette fonction est idéale pour rédiger des articles, créer des rapports détaillés ou même préparer une présentation où la précision des données est essentielle.

10. Active Invite, Instructions

L'invite active est une technique qui transforme l'IA en un apprenant actif.

Au lieu de deviner quels exemples (ou clichés) l'IA doit apprendre, fournissez-lui un ensemble varié d'exemples, et l'IA identifiera elle-même les plus difficiles ou les plus ambigus. Elle vous demandera ensuite de fournir la bonne réponse uniquement pour ces cas spécifiques afin de s'entraîner.

Pour comprendre facilement cela, imaginez que vous souhaitez créer un cadre qui aidera votre équipe commerciale à gérer les objectifs courants des clients pour une nouvelle fonctionnalité de produit.

Vous disposez déjà d'une liste de commentaires et d'objectifs bruts de vos clients, et vous souhaitez former l'IA à rédiger des réponses efficaces et conformes à l'image de marque que l'équipe commerciale pourra réutiliser.

Exemple d'invite, instructions : Vous êtes un stratège senior en marketing produit et vous effectuez des recherches sur les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Tâche : Générez 4 frustrations ou points faibles clairement identifiés par les chefs de produit indépendants qui travaillent sans outil de gestion de projet. Contexte : Ils jonglent entre plusieurs clients, travaillent à distance et gèrent souvent des projets seuls, sans équipe d'assistance dédiée. Contraintes : Limitez chaque point sensible à 1 ou 2 phrases.

Mettez en avant l'impact émotionnel (stress, sentiment d'accablement, épuisement professionnel, confusion, etc.).

Montrez les conséquences d'entreprise (délais non respectés, tâches abandonnées, clients mécontents).

Évitez les termes vagues tels que « manque d'organisation » : soyez précis. Mettre en forme de sortie : Liste numérotée

Chaque élément : Problème → Conséquence (entre parenthèses)

💡 Conseil de pro : enregistrez les invites de réussite avec des notes expliquant pourquoi. Vous créerez ainsi une bibliothèque interne de « modèles d'invites » que vous pourrez réutiliser et adapter à différentes tâches, tout comme des modules de code réutilisables.

Invite pour différents cas d'utilisation

Prêt à mettre en pratique vos compétences en matière d'ingénierie des invites ?

Examinons quelques exemples courants d'ingénierie des invites que vous pouvez immédiatement mettre en pratique dans votre travail.

Pour les équipes chargées du contenu

Si vous travaillez dans le domaine du contenu, vous gérez en quelque sorte une chaîne de montage créative. C'est fastidieux, mais pas si vous savez comment créer des invites efficaces.

Création de plans de blog à l'aide du chaînage des invites

Au lieu de demander à l'IA de « créer un plan de blog sur [sujet] », vous pouvez diviser ce processus en sous-étapes et les exécuter de manière séquentielle :

Exemple de prompt : Donnez-moi 5 idées de sujets pour un blog sur la façon de surmonter le blues du lundi. Ce blog s'adresse aux cadres intermédiaires. Partagez également les structures que vous avez utilisées pour chaque titre. Ensuite, divisez le sujet en étiquettes H2, H3 et H4 et indiquez-moi tout ce que je dois couvrir dans chacune d'elles.

2. Génération de métadonnées avec l'ingénierie des invites en quelques étapes

Prenez 3 ou 4 méta-titres et méta-descriptions de vos articles précédents et utilisez-les comme exemples ou « échantillons » pour entraîner l'IA à rédiger une méta-description.

3. Optimisation SEO d'un blog à l'aide de la technique de génération de connaissances

Si vous avez un blog peu performant que vous souhaitez optimiser pour les moteurs de recherche, il vous suffit de le soumettre à l'IA et de demander au modèle d'en « extraire » les mots-clés que vous auriez pu manquer. Une fois que l'IA a généré cette liste (c'est-à-dire généré des connaissances), vous pouvez lui demander d'intégrer naturellement les connaissances générées dans le texte.

Si une invite appropriée peut vous aider à créer un excellent article de blog ou une publication sur les réseaux sociaux, il reste fastidieux de passer d'un outil à l'autre pour générer du contenu et le modifier/le mettre en forme pour l'éditeur. ClickUp offre une solution intelligente.

Vous pouvez utiliser ClickUp Document pour rédiger votre contenu, qui contient une extension intégrée pour ClickUp Brain.

Cela signifie que vous pouvez donner des invites à l'IA, affiner votre contenu et le mettre en forme à l'aide d'éléments visuels (images, tableaux, infographies, GIF) dans votre document.

Ajoutez des images dans ClickUp Document.

Laissez libre cours à vos idées sans interrompre votre flux créatif. ClickUp Brain MAX vous aide à capturer et à affiner vos pensées directement dans vos documents, transformant ainsi vos idées spontanées en plans organisés ou en étapes à suivre. Et lorsque la saisie vous ralentit, sa fonction Talk-to-Text vous permet de simplement exprimer vos idées à voix haute ; elles apparaissent instantanément sur la page, vous permettant ainsi de poursuivre votre brainstorming rapidement et sans interruption.

Cela vous permettra de capturer facilement des idées, de dicter des grandes lignes ou de rédiger des invites de contenu en temps réel sans perdre votre élan. Une fois que vous avez rédigé un premier jet, vous pouvez le peaufiner à l'aide du chaînage d'invites, des invites en quelques étapes ou de toute autre technique que vous avez apprise.

Convertissez les mots prononcés en texte avec ClickUp Brain MAX.

📚 En savoir plus : Prompts d'images IA pour créer des visuels époustouflants

📌 Le saviez-vous ? 86 % des spécialistes du marketing gagnent plus d'une heure par jour en utilisant l'IA pour trouver de nouvelles idées de contenu. Vous gagnerez ainsi plus de 5 heures par semaine que vous pourrez consacrer à la stratégie, à la narration et à des tâches à plus forte valeur. Le résultat ? Des campagnes plus rapides, moins de fatigue et plus d'espace pour le type de créativité qui établit vraiment une connexion avec le public.

Pour les équipes produit et développement

Aller et venir avec l'IA pour livrer de nouvelles fonctionnalités ou corriger des bugs n'est pas vraiment l'aide dont vous avez besoin dans la vie. L'ingénierie des invites peut rendre ce processus beaucoup moins épuisant :

Expliquer les spécifications des fonctionnalités à l'aide d'une chaîne de invites

Vous pouvez utiliser le chaînage des invites pour préparer un document de spécification des fonctionnalités étape par étape, afin que les développeurs puissent s'en servir pour créer sans confusion. Voici comment procéder :

Comprenez l'objectif de vos spécifications de fonctionnalité à l'aide du chaînage des invites.

Générez la liste des exigences de fonction requises pour le tableau de bord.

Générez des critères d'acceptation pour le tableau de bord.

Liste les dépendances frontales et dorsales de votre tableau de bord.

2. Traduire les commentaires en tâches de développement grâce à l'ingénierie des invites sans apprentissage préalable

Il vous suffit de copier-coller les commentaires des clients et de demander à l'IA de les transformer en une tâche de développement avec un titre et une description clairs :

Convertissez les commentaires des clients en tâches de développement.

3. Rédigez des cas de test en utilisant des invites à quelques essais

Donnez 4 à 5 exemples d'exemples de cas de test bien rédigés afin que le modèle d'IA apprenne instantanément votre style et produise le cas de test souhaité :

Exemples d'exemples de cas de test bien rédigés

Si vous utilisez encore plusieurs outils pour les tâches assistées par l'IA, ClickUp Brain est tout ce dont vous avez besoin, en particulier si vous travaillez dans le développement de produits ou de logiciels.

Cela peut vous aider à générer des résumés concis des rapports de bogues directement dans une tâche. Il vous suffit d'ouvrir la tâche de bogue qui vous a été assignée, de cliquer sur le bouton « AI Summarize » (Résumer par l'IA) et d'attendre quelques secondes que l'IA produise un résumé rapide, mettant en évidence le problème principal et les mesures à prendre.

Générez un résumé rapide des éléments en cours et des étapes nécessaires grâce à la fonctionnalité « Résumer » de ClickUp Brain.

De même, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour rédiger des critères d'acceptation clairs pour les récits d'utilisateurs, les fonctionnalités et les corrections de bogues. Le logiciel d'aide à la rédaction récupère et analyse automatiquement le contenu des tâches (description, commentaires, pièces jointes) et suggère les critères d'acceptation sous la mise en forme d'une checklist/puces.

Vous voulez voir comment cela fonctionne ? Regardez cette courte vidéo qui explique comment rédiger un rapport de bug efficace à l'aide de l'IA.

📌 Le saviez-vous ? Un sondage mené par Canva a révélé que : 92 % des responsables technologiques ont intégré des outils de codage assistés par l'IA dans leurs flux de travail.

78 % des développeurs utilisent ces outils quotidiennement. Vous bénéficierez ainsi d'un prototypage plus rapide, d'une génération d'idées plus efficace, d'une innovation accrue et d'une réduction des coûts.

Pour l'équipe commerciale et le marketing

La personnalisation est ce qui importe le plus pour les équipes commerciales et marketing. Mais offrir cela à grande échelle est une tâche fastidieuse. Voyons comment les techniques d'ingénierie des invites peuvent accélérer ce processus :

Rédiger des réponses par e-mail grâce à l'ingénierie des invites en quelques étapes

Montrez à l'IA quelques exemples de réponses que vous donneriez à un e-mail d'un client ou d'un prospect, et elle rédigera une réponse au dernier e-mail exactement comme vous le feriez :

Rédigez des réponses par e-mail à l'aide de la technique d'ingénierie des invites à quelques coups.

2. Générer des propositions de valeur à l'aide d'un ingénieur de prompt automatique

Vous avez besoin d'aide pour rédiger une proposition de valeur convaincante ? Au lieu de passer du temps à peaufiner votre invite, demandez simplement à l'IA de :

Générez des propositions de valeur pour votre produit.

Vous avez besoin de générer des copies de communication et des résumés d'appels clients en quelques secondes ? Avec ClickUp Brain, vous pouvez utiliser l'assistant IA dans toutes les fonctionnalités de ClickUp, telles que ClickUp Docs, ClickUp Tasks et même ClickUp Comments.

Pour rédiger un message de prospection, il vous suffit d'ouvrir ClickUp Documents et d'utiliser l'IA pour rédiger votre e-mail/message d'accueil. Vous pouvez le modifier, choisir un ton, améliorer ou développer le brouillon en un seul clic, ou l'utiliser tel quel.

Affinez vos ébauches de propositions et vos communications grâce à ClickUp Document IA.

Et si quelqu'un laisse une note d'appel dans les commentaires, vous pouvez appeler Brain (en tapant @brain dans le champ de commentaire/réponse) et lui demander de résumer la note d'appel dans le commentaire.

Résumer automatiquement les notes d'appel dans ClickUp Docs avec ClickUp Brain.

📌 Le saviez-vous ? Près de 20 % des spécialistes du marketing consacrent plus de 40 % de leur budget marketing à des campagnes basées sur l'IA, et 34 % d'entre eux rapportent une amélioration significative de leurs résultats marketing grâce à l'IA.

Pour les opérations

Si vous travaillez dans le domaine des opérations, vous êtes probablement submergé par des tâches chronophages telles que la rédaction de procédures opératoires normalisées ou la création de documents internes. Mais ne vous inquiétez pas, essayez les invites ci-dessous pour alléger intelligemment votre charge de travail :

Produire des comptes rendus de réunion : générer des connaissances + cohérence interne

Vous ne disposez pas d'un outil d'automatisation pour générer des comptes rendus de réunion ? Pas de souci ! Coller la transcription de la réunion dans le chat IA et demandez-lui d'en extraire les points clés (résumés ou mesures à prendre).

Générez des résumés ou une liste d'éléments à entreprendre à partir du compte rendu de réunion.

Pour améliorer la précision du résultat, vous pouvez demander à /IA d'essayer plusieurs versions du résumé et de choisir la meilleure.

Et si vous recherchez un moyen plus fluide et automatisé de gérer les notes de réunion, l'outil AI Notetaker de ClickUp est conçu spécialement pour cela. Cet outil puissant peut automatiquement se joindre à vos réunions, qu'elles soient planifiées ou ponctuelles, et transcrire l'intégralité de la discussion en temps réel.

AI Notetaker dans ClickUp transcrit automatiquement la discussion de votre réunion en notes, résumés et éléments en temps réel.

Il peut résumer les points clés, mettre en évidence les décisions prises et même extraire des tâches ou des suivis exploitables.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de l'IA pour prendre des notes de réunion, regardez la vidéo ci-dessous :

2. Création de documents internes à l'aide de l'invite active

Il peut être difficile de créer un document interne (comme un document sur la « politique de télétravail ») dès le premier essai. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser une invite active et de l'affiner au fur et à mesure pour obtenir un résultat parfait :

Exemple d'invite : Rédigez un document interne expliquant notre politique de télétravail. Limitez-le à 800 mots. Listez les conditions d'éligibilité, les attentes, la politique en matière d'équipement et ajoutez une section sur la cybersécurité.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'IA peut rationaliser votre processus de documentation et vous faire gagner des heures de travail manuel :

3. Création de procédures opératoires normalisées grâce à la technique de génération de connaissances

« Écrire des procédures opératoires normalisées sur X » ne vous donnera peut-être pas les meilleurs résultats. Vous pouvez plutôt déterminer exactement ce qui doit être inclus en premier. Une fois que l'IA vous a fourni cette liste, modifiez-la, puis renvoyez-la au modèle pour créer les procédures opératoires normalisées standardisées.

Exemple d'invite, instructions Étape 1 : vous êtes un expert en documentation des processus. Identifiez toutes les étapes, tâches, outils et approbations clés impliqués dans la création d'une procédures opératoires normalisées (SOP) pour [le processus X]. Indiquez qui est responsable de chaque étape, quels outils sont utilisés et les critères clés de réussite pour marquer cette étape comme achevée. Étape 2 : À l'aide de cette liste d'étapes, de rôles, d'outils et de critères, rédigez une procédure opérationnelle standard détaillée pour [le processus X]. Incluez des sections pour le titre, l'objectif, la portée, la procédure étape par étape, les rôles et responsabilités, les outils/ressources et les directives d'approbation et de révision. Utilisez un langage clair et concret afin que tout le monde puisse le suivre sans formation préalable.

Même si cela semble facile, nous comprenons qu'il peut être frustrant de rédiger des invites d'écriture IA à partir de zéro chaque fois que vous devez générer des procédures opératoires normalisées (car la même invite peut ne pas convenir à toutes les procédures opératoires normalisées).

Mais que se passerait-il s'il existait un bouton magique dans votre environnement de travail qui, une fois cliqué, générerait n'importe quelles procédures opératoires normalisées (SOP) de votre choix ? C'est exactement ce que vous pouvez obtenir en utilisant les champs IA de ClickUp.

Ajoutez des champs IA dans ClickUp pour générer des résumés de tâches.

Il s'agit d'un champ personnalisé, optimisé par ClickUp Brain, que vous pouvez ajouter à votre tâche ou à votre liste. Vous pouvez définir l'invite comme suit : « Rédiger des procédures opératoires normalisées (SOP) basée sur la description de la tâche et les commentaires. » Chaque fois que vous cliquerez dessus, elle générera automatiquement le contenu de la SOP, en fonction du contenu de la tâche.

Obtenez des résumés de tâches automatisés générés grâce aux champs IA de ClickUp.

💬 Ce que disent les utilisateurs de CickUp :

ClickUp est extrêmement polyvalent et me permet de créer des solutions pour pratiquement tous les cas d'utilisation ou processus d'entreprise. Les automatisations et les agents IA sont également très puissants ! Je peux configurer des actions automatiques via la logique ou via des invites IA pour effectuer à peu près toutes les actions imaginables dans ClickUp. Enfin, le rythme des mises à jour du produit est incroyable : il y a chaque mois des mises à jour de fonctionnalités vraiment significatives, et l'entreprise investit clairement dans la croissance.

ClickUp est extrêmement polyvalent et me permet de créer des solutions pour pratiquement tous les cas d'utilisation ou processus d'entreprise. Les automatisations et les agents IA sont également très puissants ! Je peux configurer des actions automatiques via la logique ou via des invites IA pour effectuer à peu près toutes les actions imaginables dans ClickUp. Enfin, le rythme des mises à jour du produit est incroyable : il y a chaque mois des mises à jour de fonctionnalités vraiment significatives, et l'entreprise investit clairement dans la croissance.

Erreurs courantes dans les invites (et solutions)

Quelques petites habitudes dans la façon dont vous rédigez vos invites peuvent faire la différence entre obtenir un résultat parfait et rester les yeux rivés sur un bloc de texte en se demandant ce qui a bien pu se passer.

Cela dit, examinons quelques erreurs courantes en matière d'ingénierie des invites et voyons comment vous pouvez optimiser vos invites :

Demander à /IA de « simplement à faire » sans lui dire comment

Rédiger une invite, instructions telles que « rédige un article de blog » ou « résumer ceci » laisse une grande marge d'interprétation à l'IA. Résultat ? Un blog trop générique ou un résumé qui ne répond pas à vos attentes.

Solution : créez des invites efficaces avec des instructions et un contexte clairs. Par exemple, lorsque vous rédigez un article de blog, pensez à définir le ton que vous souhaitez adopter, votre cible, la longueur de l'article et son objectif.

Voici un exemple :

❌ Mauvaise invite : « Rédigez un e-mail sur la nouvelle fonctionnalité « Tableaux de bord personnalisés ». » ✅ Exemple de bonne invite : « Rédigez un e-mail interne à l'intention de notre équipe commerciale pour annoncer la nouvelle fonctionnalité « Tableau de bord personnalisé » de notre outil de productivité [nom de l'outil]. L'e-mail doit être concis, mettre en avant les trois principaux avantages pour un commercial (par exemple, prouver le retour sur investissement, conclure des ventes plus rapidement) et inclure un appel à l'action vers une vidéo de formation. Utilisez un ton confiant et encourageant. »

2. Surcharger l'IA avec trop de tâches à la fois

En effet, si vous insérez trop de détails ou de tâches dans une seule invite, vous risquez d'obtenir des résultats confus. L'IA sera alors soit désorientée, soit tentera de tout faire en même temps (et le fera mal).

Solution : divisez votre invite initiale en plusieurs étapes et exécutez-les dans l'ordre. Par exemple, demandez d'abord un plan. S'il vous convient, demandez à l'IA de rédiger le contenu de chaque section. Ensuite, demandez-lui de peaufiner le ton, etc.

❌ Mauvaise invite : « Générez 10 mots-clés SEO pour un article de blog avec pour titre « Comment mettre en œuvre un système de gestion de la qualité ». Suggérez un plan optimisé pour le référencement à l'aide de ces mots-clés, puis rédigez une introduction de 100 mots pour le blog. » ✅ Bonne invite : Générez 10 mots-clés SEO pour un article de blog intitulé « Comment mettre en œuvre un système de gestion de la qualité ». Le public cible de cet article de blog est constitué de propriétaires d'entreprises, de PDG et de cadres supérieurs. À présent, à l'aide des mots-clés générés, créez un plan détaillé et optimisé pour le référencement naturel (SEO) de cet article de blog. Veillez à ce que les étiquettes d' s contiennent des mots-clés placés naturellement et ne soient pas surchargées. Rédigez une introduction de 100 mots pour ce blog, en gardant à l'esprit le plan généré et les mots-clés SEO.

3. En supposant que le modèle se souvienne

La plupart des grands modèles linguistiques sont sans état et ne conservent pas les informations, sauf si vous les incluez explicitement dans l'invite actuel. Cela donne souvent pour résultat des réponses qui ignorent votre contexte antérieur ou contredisent vos instructions précédentes.

Solution : reformulez le contexte, les contraintes et les objectifs clés dans chaque nouvelle invite afin que le modèle dispose de toutes les informations nécessaires pour répondre avec précision.

❌ Mauvaise invite : « Écrivez maintenant l'introduction en vous basant sur le plan dont nous avons discuté précédemment. » ✅ Bonne invite : à partir du plan du blog que nous avons créé précédemment (introduction, avantages, cas d'utilisation et conclusion), rédigez une introduction de 100 mots. Adoptez un ton de discussion et captez l'attention du lecteur en mettant en avant un problème courant que notre outil de productivité permet de résoudre.

Créer une bibliothèque d'invites pour les équipes

Une bonne invite peut vous faire gagner quelques minutes ; une bibliothèque d'invites partagées peut vous faire gagner plusieurs heures (puisque tout le monde l'utilise). Voici comment vous pouvez en créer une :

Créez un document de partage pour stocker toutes vos invites.

Utilisez ClickUp Docs pour organiser vos invites les plus efficaces que les membres de votre équipe pourront utiliser ultérieurement. Vous pouvez organiser ces invites par service, puis par type de tâche (par exemple, création de contenu, étude de marché, analyse de données, etc.).

Pour chaque invite, incluez les éléments suivants :

L'invite, les instructions elle-même

Une brève description expliquant l'objectif de l'invite, des instructions, quand les utiliser, ce qu'il faut éviter, etc.

Exemple de résultat IA pour définir des attentes claires

2. Concevez des modèles d'invite, d'instructions standardisés

Pour les tâches courantes telles que résumer les notes de réunion ou optimiser un blog, vous pouvez créer des stratégies de prompt standard que tout le monde doit utiliser. Vous pouvez inclure des modèles de prompt IA précis et des instructions sur quand et comment les utiliser pour générer des réponses dans le style souhaité.

Cela garantit que tous les membres de l'équipe suivent les mêmes bonnes pratiques lors de l'invite, ce qui assure une qualité de sortie constante.

3. Favorisez une culture de collaboration et de feedback

Encouragez votre équipe non seulement à utiliser cette bibliothèque de prompts, mais aussi à contribuer à son amélioration. À faire, vous devez :

Mettez en place un système d'évaluation simple qui permet à votre équipe d'évaluer les invites. Plus l'évaluation d'une invite est élevée, plus elle est efficace.

Ouvrez le document aux membres de l'équipe afin qu'ils puissent laisser leurs commentaires pour suggérer des améliorations et signaler les invites, instructions inefficaces.

4. Ajoutez des conseils de dépannage à votre bibliothèque d'invites, d'instructions

Il arrivera parfois que l'IA produise des résultats médiocres ou inattendus. Pour aider votre équipe à diagnostiquer et à résoudre les problèmes, pensez à ajouter une section de dépannage qui traite des erreurs courantes de prompting IA et de leurs solutions.

Cela pourrait ressembler à ceci :

Problème : le résultat est trop générique. Pourquoi cela se produit-il ? L'IA a tendance à se rabattre sur ses données d'entraînement les plus courantes, ce qui peut conduire à des réponses sûres, mais génériques ou sans inspiration. La solution : ajoutez des contraintes ou des instructions spécifiques pour orienter l'IA dans la bonne direction. Exemple : « Ne dépassez pas 100 mots ».

📚 Pour en savoir plus : Comment devenir ingénieur en invitations, instructions

De l'invite à la productivité : comment ClickUp comble le fossé

En apprenant les techniques de base et avancées d'ingénierie des invites, vous pouvez cesser de perdre du temps en essais et erreurs et commencer à obtenir des résultats qui font réellement avancer votre travail.

Avec ClickUp, l'IA fait partie intégrante de votre environnement de travail. Elle combine la gestion des tâches avec l'automatisation et la collaboration, afin que vous puissiez accomplir votre travail sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Abandonnez donc l'ancienne façon d'utiliser l'IA comme un assistant que vous devez appeler. Il est temps de vous procurer un assistant IA qui fait déjà partie de votre équipe.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez ce qui se passe lorsque l'IA est littéralement à portée de clic !

Foire aux questions

Le meilleur outil dépend de la tâche que vous souhaitez confier à l'IA. Cependant, c'est lorsque l'IA est intégrée à la plateforme que vous utilisez déjà pour planifier et réaliser votre travail que vous tirez la plus grande valeur. ClickUp Brain, par exemple, est largement et profondément intégré à l'environnement de travail ClickUp, ce qui vous permet d'accéder à l'assistant IA depuis n'importe quel écran. En fait, vous pouvez même passer de Brain à ChatGPT, Gemini, Claude, etc. pour choisir le modèle d'IA le mieux adapté à votre travail.

Oui ! Vous pouvez stocker vos invites les plus performantes dans un document ClickUp partagé ou même les transformer en champs personnalisés avec IA pour les réutiliser instantanément. Ainsi, il suffit à n'importe qui de cliquer sur ce champ pour que l'assistant IA exécute votre invite prédéfinie. Fortement recommandé pour les tâches répétitives qui nécessitent de la cohérence et sont sensibles au facteur temps.

Les grands modèles linguistiques ne sont pas des moteurs de recherche. Ils ne fonctionnent pas comme Google, où vous entrez une requête de recherche et où le moteur vous donne le même résultat à chaque fois. Au contraire, les LLM répondent à vos requêtes en se basant sur les données et les modèles qu'ils ont appris pendant leur formation, c'est pourquoi une même invite peut produire des résultats différents à chaque fois.

Dans la technique d'ingénierie des invites zero-shot, vous indiquez simplement à l'IA la tâche qu'elle doit effectuer, sans fournir d'exemples d'assistance du résultat attendu. À l'inverse, les invites few-shot vous obligent à inclure quelques exemples pour guider l'IA dans une direction particulière. Par exemple, vous pouvez fournir un échantillon de réponse par e-mail afin que l'IA puisse générer quelque chose de similaire.