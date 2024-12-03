10 meilleurs modèles de délégation de pouvoirs pour une gestion efficace

À faites-vous pourquoi on dit que "le travail d'équipe fait travailler le rêve" ?

C'est simple : lorsque les individus se rassemblent autour d'un objectif commun et partagent la charge de travail, les entreprises obtiennent souvent des résultats qui dépassent leurs attentes les plus folles.

Mais il y a un problème : sans une délégation d'autorité appropriée, ces rêves pourraient bien se transformer en cauchemars. Et ne nous croyez pas sur parole, les études le disent toutes.. seulement 2,5 % des personnes sont capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois !

Pour qu'une organisation soit efficace en matière de délégation, il faut aussi que les rôles respectifs des décideurs et de l'équipe chargée de l'exécution des tâches soient clairement définis.

En mettant en place le bon cadre de délégation des pouvoirs, votre organisation peut éviter la confusion et s'assurer que chacun connaît ses responsabilités.

Les professionnels des ressources humaines et les gestionnaires adorent ce processus, car il permet de s'assurer que des tâches spécifiques sont exécutées en toute responsabilité. Certaines équipes font même appel à un conseiller juridique pour s'assurer que tout se déroule dans les règles.

Mais la vraie question est de savoir où vous pouvez trouver des modèles de délégation de pouvoirs parfaits que vous pouvez utiliser immédiatement sans avoir à vous soucier de modifications en cours

Dans cet article, nous allons vous présenter 10 des meilleurs modèles de délégation de pouvoir, tous gratuits et super faciles à personnaliser.

Que sont les modèles de délégation de pouvoirs ?

Les modèles de délégation de pouvoirs permettent de savoir qui peut prendre telle ou telle décision.

Vous avez besoin de quelqu'un pour signer des documents ou approuver les grandes lignes d'un contrat ? Vous voulez nommer quelqu'un pour évaluer ou expliquer votre prochaine campagne stratégique ? Tout est prévu.

Ces modèles définissent clairement les rôles pour déléguer l'autorité aux parties concernées.

Les modèles de délégation de pouvoirs peuvent être utiles dans les cas suivants :

Améliorer la clarté de la prise de décision: Établir des paramètres clairs sur les personnes habilitées à prendre des décisions pour l'organisation

Établir des paramètres clairs sur les personnes habilitées à prendre des décisions pour l'organisation Prévenir les problèmes juridiques: Veiller à ce que les membres de l'équipe respectent les processus d'approbation et restent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés

Veiller à ce que les membres de l'équipe respectent les processus d'approbation et restent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés Suivi de l'attribution des tâches: Superviser et suivre les tâches déléguées dans l'ensemble de l'organisation

Superviser et suivre les tâches déléguées dans l'ensemble de l'organisation Établir les rôles et les responsabilités: Garantir que chacun est conscient de ses tâches spécifiques et de ce que l'on attend de lui

Garantir que chacun est conscient de ses tâches spécifiques et de ce que l'on attend de lui Promouvoir le compte rendu: Encourager une culture de la propriété en définissant clairement qui est responsable de chaque tâche et de chaque décision

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de délégation de pouvoirs ?

Un bon modèle de délégation de pouvoirs fait plus que simplement déléguer des tâches - il crée de la clarté et des comptes.

Vous ne voulez pas que les gens devinent ou s'agitent lorsqu'une signature ou une approbation est nécessaire. Les modèles idéaux permettent d'éviter cela en attribuant des rôles spécifiques, en veillant à ce que chacun connaisse ses responsabilités dans le processus de prise de décision.

Les meilleurs modèles tiennent également compte de la flexibilité. Les différents services peuvent avoir besoin de différents niveaux d'auteur. Le formulaire de délégation doit donc être facilement modifiable pour refléter votre structure organisationnelle.

Qu'il s'agisse d'attribuer des pouvoirs pour des tâches de routine ou des décisions importantes, un tel document doit mentionner clairement chaque détail. Il est ainsi plus facile à suivre pour toutes les personnes concernées.

📌 Exemple : Lorsqu'une responsable marketing d'une entreprise technologique a besoin d'une approbation pour une nouvelle campagne publicitaire, elle utilise un modèle de délégation d'autorité bien structuré pour clarifier les rôles et les responsabilités. L'équipe fonctionne sans problème, sans confusion ni retard, en précisant qui peut approuver les budgets et les échéanciers.

Les 10 meilleurs modèles de délégation d'autorité

1. Modèle de matrice de délégation de pouvoirs ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-449.png Modèle de matrice de délégation d'autorité de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205421757&department=operations&_gl=1*d4rny2*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de matrice de délégation de pouvoirs ClickUp aide les entreprises à rationaliser la prise de décision et à attribuer les responsabilités de manière efficace.

Il propose des statuts personnalisés tels que "Délégué" et "A besoin d'une contribution" pour assurer le suivi des tâches, tandis que des champs personnalisés tels que Directeur financier, Directeur général et Département vous permettent de visualiser la structure d'autorité de votre équipe.

Par exemple, vous pouvez assigner des tâches à un directeur commercial et suivre son pouvoir d'approbation grâce à la vue Tableur de la matrice.

Ce modèle est également assisté par des vues personnalisées telles que les listes de tâches et les diagrammes de Gantt, qui permettent de clarifier les rôles décisionnels et les structures de rapports, ce qui facilite grandement le suivi des rôles individuels.

Effacées pour: Les managers et les superviseurs de grandes équipes qui souhaitent communiquer clairement les responsabilités et les procédures opératoires normalisées pour les différentes tâches de l'équipe

🧠 Did You Know? Les PDG qui excellent dans les compétences de délégation constatent une augmentation stupéfiante de 33 % d'augmentation de leur chiffre d'affaires . Ces cadres supérieurs savent qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls ; ils donnent à leurs équipes les moyens de s'atteler à des tâches qui correspondent à leurs points forts.

2. ClickUp Modèle de gestion des tâches

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-316.png Modèle de gestion des tâches ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451782&department=pmo&_gl=1*d4rny2*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez du mal à mettre de l'ordre dans vos tâches ? Le Modèle de gestion des tâches ClickUp est une solution riche en fonctionnalités qui vous permet d'organiser les tâches par priorité, statut ou service, facilitant ainsi la collaboration.

Imaginons que votre équipe de marketing soit en train de forfaiter le lancement d'un produit. Vous pouvez utiliser l'affichage Tableau pour mapper chaque étape (création de contenu, campagnes publicitaires et publications sur les réseaux sociaux) sur un tableau Kanban, puis déplacer les tâches individuelles dans des colonnes telles que " À faire ", " En cours " et " Achevé ", afin de visualiser la progression de l'ensemble.

Pour ceux qui jonglent avec de multiples responsabilités, l'affichage Calendrier permet de planifier des entretiens, de paramétrer les délais de suivi et de mettre à jour les calendriers des tâches.

Enfin, la vue Liste du modèle est idéale pour un gestionnaire de projet qui supervise plusieurs équipes.

✨ Idéal pour: Les gestionnaires de projet et autres personnes qui ont besoin de gérer et de déléguer des tâches transversales.

3. ClickUp Modèle de plan de gestion d'équipe

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Team-Management-Plan-Template.png Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-211294139&department=operations&_gl=1*d4rny2*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

La gestion d'une équipe interfonctionnelle ou à distance peut parfois s'avérer difficile. Comment faire en sorte que tout le monde reste aligné et sur la bonne voie ? À faire progresser les individus et les équipes ?

C'est là qu'intervient le ClickUp Modèle de plan de gestion d'équipe arrive. Ce modèle est conçu pour aider les responsables à suivre la progression de l'équipe, à répartir les rôles et à rester organisés.

Par exemple, si une équipe de marketing à distance a du mal à coordonner les tâches, l'"Agenda par vue Équipe" leur permet de forfaiter les réunions de manière efficace, en veillant à ce que tout le monde soit inclus.

De son côté, une équipe de techniciens travaillant au lancement d'un produit peut utiliser la vue "Statut par département" pour savoir quelles tâches sont bloquées ou achevées.

Avec des champs personnalisés tels que "Département" et des statuts tels que "En cours" ou "Annulé", votre équipe peut facilement adapter ce modèle à ses besoins.

✨ Idéal pour : Les managers d'équipes interfonctionnelles ou distantes, en les aidant à coordonner les tâches, à attribuer les rôles et à suivre la progression de manière unifiée.

4. ClickUp Modèle de matrice des rôles et responsabilités RACI

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-424.png Modèle de matrice RACI de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182148206&department=pmo&_gl=1*14amdcl*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZhFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) est un cadre simple permettant de définir les rôles et les responsabilités au sein d'un projet ou d'une équipe.

Imaginez que votre service comptable prépare l'audit annuel. Étant donné que de nombreuses parties prenantes sont impliquées - comme le directeur financier, les auditeurs et l'équipe financière - il est essentiel que les rôles soient clairement définis. La matrice Modèle de matrice RACI des rôles et responsabilités de ClickUp simplifie ce processus.

Par instance, le directeur financier est "Compte" pour assurer le bon déroulement de l'audit, tandis que le directeur financier est "Responsable" de la collecte des rapports financiers. Les auditeurs externes doivent être "consultés" pour les contrôles de conformité, et le service des ressources humaines peut avoir besoin d'être "informé" des documents financiers relatifs aux employés.

Grâce à l'affichage de la matrice RACI, chacun connaît son rôle spécifique, ce qui permet d'éviter les chevauchements ou les tâches manquées.

Au fur et à mesure que les tâches progressent dans des statuts tels que "Ouvert" ou "En cours", l'ensemble de l'équipe reste aligné, ce qui garantit une collaboration harmonieuse et évite les retards dans le flux de travail.

✨ Idéal pour : Les organisations et les départements qui ont besoin de définir clairement les rôles et les responsabilités.

5. ClickUp Modèle de planification RACI

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-152.png ClickUp Modèle de planification RACI https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-1631005&department=pmo&_gl=1*9so8u5*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Tout comme le modèle précédent, le modèle Modèle de planification RACI de ClickUp permet également de déléguer des rôles et d'établir des comptes, mais il y a un hic ! Il est destiné aux débutants qui gèrent des projets interfonctionnels.

Imaginez que vous planifiez un évènement d'entreprise : le coordinateur de l'évènement est responsable de la logistique, le manager d'équipe est responsable du budget et l'équipe des ressources humaines doit être informée de tous les besoins en personnel.

Ou encore le lancement d'une campagne de marketing : le créateur de contenu est responsable de la rédaction des documents, tandis que le directeur de la création supervise les éléments visuels et que l'équipe juridique doit être consultée pour assurer la conformité.

Vous pouvez utiliser la vue Tableau du modèle pour assigner des tâches aux membres de l'équipe et afficher le diagramme Gantt pour suivre la progression.

✨ Idéal pour: Les débutants qui gèrent des projets interfonctionnels et qui ont besoin de définir les rôles, les responsabilités et les comptes dans une forme structurée et facile à comprendre.

6. Modèle de matrice RACI ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-424.png Modèle de matrice RACI de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182148206&department=pmo&_gl=1*8dm2yt*gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Contrairement aux listes de choses à faire standard, la liste de Modèle de matrice RACI ClickUp définit clairement les rôles, de sorte que vous n'avez plus à vous demander qui s'occupe des choses importantes. De plus, vous pouvez utiliser ce modèle même pour votre planification personnelle.

Imaginons que vous planifiez un voyage en voiture avec des amis. Vous pouvez utiliser ce Modèle de diagramme RACI pour désigner la personne responsable de la réservation des hôtels, compte tenu de l'établissement des paramètres et de la nécessité de tenir tous les autres informés des décisions clés.

Ou imaginez que vous organisiez un évènement caritatif : vous pouvez facilement contrôler qui est en charge de la collecte de fonds et consulter les sponsors.

La beauté de ce modèle réside dans sa capacité à planifier les comptes avec précision, ce qui facilite le travail d'équipe, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours !

✨ Idéal pour : Business et gestion de projets personnels, où une délégation claire des rôles et une cartographie des responsabilités sont essentielles pour obtenir des réussites.

7. Modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Responsibility-Assignment-Matrix-Template.png Modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-375255058&department=pmo&_gl=1*116s3ht*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Imaginez que vous gérez plusieurs projets de clients, par exemple un projet de développement web et un autre de marketing de contenu.

Avec le CLICKUP MODÈLE DE MATRICE D'ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS (RAM) , vous pouvez simplifier la gestion de projet en un clin d'œil.

Le modèle vous aide à attribuer des rôles clairs : le développeur s'occupe des mises à jour du site tandis que le rédacteur travaille sur les articles de blog. Il permet également de s'assurer que votre coordinateur de projet est impliqué pour maintenir l'échéancier sur les rails - plus de devinettes ni d'e-mails incessants de part et d'autre.

L'une des meilleures fonctionnalités est l'"affichage Tableau blanc", qui permet de voir en temps réel qui est responsable de chaque tâche, afin que rien ne passe inaperçu.

Que vous gériez une équipe ou que vous soyez simplement en contact avec des clients, le modèle facilite la communication et l'information.

✨ Idéal pour : Les chefs d'équipe qui gèrent plusieurs projets clients, en simplifiant la délégation des tâches et l'attribution des rôles grâce à des outils de suivi visuels clairs.

💡 Pro Tip : Utilisez l'affichage Tableau blanc dans ClickUp pour améliorer la collaboration tout en attribuant les rôles avec le modèle de matrice d'attribution des responsabilités. Cette fonctionnalité permet à votre équipe de lancer des idées et de créer des tâches en temps réel, en veillant à ce que tout le monde reste informé.

8. Modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-565.png Modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200633907&department=pmo&_gl=1*1axm565*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous est-il déjà arrivé qu'un membre de l'équipe tente d'accéder à un fichier et se heurte à un frustrant "Permission refusée" ?

Le Modèle de matrice des rôles et des permissions ClickUp corrige ce problème.

Lors de la gestion d'un projet à portée mixte, disons que votre chef des ventes a besoin d'accéder aux données des clients, tandis que les freelances n'ont accès qu'aux documents marketing.

Ce modèle vous permet de planifier exactement qui peut accéder à quoi, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité.

Par exemple, dans le projet de site web mentionné plus haut, le concepteur de produits aurait accès aux fichiers de conception et aux prototypes, tandis que le spécialiste du marketing pourrait afficher les descriptions de produits et le contenu promotionnel.

Grâce aux vues personnalisées de ClickUp, telles que les "tâches départementales" et les "tâches externes", vous pouvez suivre visuellement les permissions et les rôles en temps réel.

Plus de doutes, mais des flux de travail simples et bien gérés !

✨ Idéal pour : Les managers et les chefs d'équipe dans les organisations qui ont besoin de contrôler l'accès, de suivre les permissions et de s'assurer que les bonnes personnes disposent des bonnes informations.

9. Modèle de formulaire de délégation d'autorité par pdfFiller

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-48.png modèle de formulaire de délégation de pouvoirs par pdfFiller /$$$img/

il s'agit d'un modèle de délégation d'autorité pour le remplissage pdfFiller le modèle de formulaire de délégation d'autorité de pdfFiller est idéal pour les agences de marketing qui cherchent à rationaliser les approbations et la prise de décision.

Le directeur de la création doit-il superviser les approbations de conception et le gestionnaire de compte doit-il s'occuper des signatures de budget ? Ou bien le responsable des médias sociaux doit-il prendre en charge les approbations de contenu pour les posts quotidiens ?

Il suffit de déléguer les rôles d'auteur et de laisser chaque membre de l'équipe se concentrer sur ce qu'il fait le mieux.

Grâce à des options de modification, de signature et de partage faciles à utiliser, ce modèle permet à vos projets de se dérouler de manière fluide et efficace.

✨ Idéal pour : Les agences de marketing ou les équipes créatives qui cherchent à faciliter l'approbation des tâches et la prise de décision.

🌟 Fun Fact : À saviez-vous que les dirigeants qui ne délèguent pas assez peuvent, sans le vouloir, créer une culture de l'hésitation chez leurs employés ? Lorsque les membres d'une équipe ont le sentiment que leurs compétences et leurs talents sont réellement valorisés, ils sont plus heureux et plus productifs.

10. Modèle de matrice de délégation d'autorité par Lark

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-47.png Modèle de matrice de délégation de pouvoirs par Lark /$$$img/

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système d'information sur les droits de l'homme dans les pays en développement

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le modèle de la matrice de délégation de pouvoirs de Lark https://www.larksuite.com/en\_us/templates/delegation-of-autority-matrix-template le projet de loi sur les droits de l'homme a été adopté par l'Assemblée nationale en juin dernier /%href/

Le modèle de matrice de délégation d'autorité de Lark s'adresse aux utilisateurs débutants et aide les projets à rester organisés grâce à son interface conviviale.

Qu'il s'agisse d'une simple la direction d'une équipe des délégations aux attributions d'autorité interdépartementales, vous pouvez facilement modifier l'affectation des tâches, ajuster les niveaux d'autorité et suivre la progression, le tout en quelques clics.

C'est particulièrement pratique pour s'assurer que chacun connaît son rôle, depuis le stagiaire qui apprend les ficelles du métier jusqu'au personnel d'encadrement qui supervise les tâches essentielles.

Attention toutefois : le modèle est plus adapté à Google Sheets.

✨ Idéal pour : Les primo-utilisateurs ou les petites entreprises qui ont besoin d'un outil simple et convivial pour attribuer des tâches et gérer les niveaux d'autorité au sein de leur organisation.

Déléguer et élever avec ClickUp

De nombreux chefs d'entreprise en pleine réussite, parmi lesquels Andrew Carnegie, Eli Broad et Jessica Jackley, ont rappelé l'importance d'une délégation efficace.

Le magnat anglais des affaires, Sir Richard Branson, a déclaré : "Si vous voulez vraiment vous développer en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à déléguer."

Il s'avère que la maîtrise des compétences en matière de délégation pourrait bien être la clé qui vous permettra de débloquer une incroyable réussite pour votre entreprise.

Mais nous comprenons qu'il peut être difficile de déléguer.

C'est pourquoi ces 10 modèles de délégation de pouvoirs sont parfaits pour vous faciliter la tâche.

Que vous gériez une initiative personnelle, supervisiez un projet de marketing ou coordonniez un évènement d'entreprise, ces modèles vous aideront à responsabiliser votre équipe.

Et n'oublions pas ClickUp ! Cette plateforme de gestion de projet va au-delà de ses plus de 1000 modèles et offre des fonctionnalités de collaboration qui vous aident, vous et votre équipe, à rester organisés et productifs. S'inscrire gratuitement sur ClickUp et commencez à déléguer plus intelligemment dès aujourd'hui !