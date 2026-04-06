Tirez le meilleur parti de ChatGPT grâce à ClickUp AI

ClickUp ou ChatGPT ? Vous n'avez pas à choisir.

Votre équipe utilise ChatGPT au quotidien. Cela ne fait que renforcer l'utilité de ClickUp, et non l'inverse.

ChatGPT est un outil de réflexion : recherche, analyse, rédaction, raisonnement et réflexion créative. ClickUp AI est un outil opérationnel : il gère le travail issu de cette réflexion.

ChatGPT aide votre équipe à déterminer ce qu'il faut faire. ClickUp AI aide l'entreprise à le mettre en œuvre, à en assurer le suivi, à l'automatiser et à en mesurer les résultats. Ensemble, ils transforment la réflexion basée sur l'IA en une exécution basée sur l'IA.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer le meilleur parti de ChatGPT grâce à ClickUp AI.

💡 Vous avez besoin d'aide pour déterminer comment intégrer ClickUp AI et ChatGPT à vos flux de travail ?

Comment fonctionne ClickUp AI

ClickUp AI est une suite complète de fonctionnalités d'IA intégrées à la plateforme sur laquelle vos équipes gèrent déjà leur travail.

Au lieu de considérer l'IA comme un simple module complémentaire isolé, sans lien avec votre travail, ClickUp vous propose le premier environnement de travail IA convergé au monde — où l'IA analyse en profondeur vos tâches, vos documents et vos discussions pour vous offrir une assistance pertinente, contextuelle et qui vous fait gagner du temps à chaque étape de votre flux de travail.

L'avenir du travail, c'est la convergence et l'IA

Voici ce qui rend cela possible :

ClickUp Brain

ClickUp Brain est la couche d'intelligence intégrée à ClickUp. Elle rend l'ensemble de l'environnement de travail plus intelligent pour chaque utilisateur et chaque outil connecté.

Hiérarchisez les tâches à traiter depuis votre environnement de travail grâce aux réponses contextuelles de ClickUp Brain

@mention Brain : Mentionnez Brain comme vous le feriez avec un collègue dans n'importe quelle tâche, n'importe quel document ou n'importe quelle conversation. C'est votre assistant intelligent disponible 24 h/24, 7 j/7. : Mentionnez Brain comme vous le feriez avec un collègue dans n'importe quelle tâche, n'importe quel document ou n'importe quelle conversation. C'est votre assistant intelligent disponible 24 h/24, 7 j/7.

Réponses automatiques : L'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les commentaires, ce qui évite aux humains d'avoir à le faire : L'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les commentaires, ce qui évite aux humains d'avoir à le faire

Intelligence contextuelle : surveille l'ensemble du contexte de travail afin de collecter et de mettre à jour en permanence les bases de connaissances

Recherche d'entreprise : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, des discussions, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, des discussions, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail

Champs personnalisés avec IA : champs qui se remplissent automatiquement en fonction du contenu de la tâche : sentiment, note de priorité, classification par catégorie et résumés. Aucune intervention n'est nécessaire.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d’IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes — pour générer du contenu, analyser des données, et bien plus encore — pourraient expliquer leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d’activité. Cependant, si un utilisateur doit changer d'onglet à chaque fois pour poser une question à l'IA, les efforts liés à ces changements et les coûts associés au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Brain. Il est intégré directement à votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous fournit des réponses parfaitement adaptées à vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Super agents

Les Super Agents sont des coéquipiers IA que vous configurez à l'aide d'instructions, de déclencheurs, d'outils, de connaissances et de mémoire via le Super Agent Builder.

Créez des « Super Agents » ClickUp personnalisés grâce à un générateur sans code qui vous permet de partager des instructions en langage naturel

Vous pouvez les taguer, leur attribuer des tâches, leur envoyer des messages privés dans le chat et même les mentionner directement là où vous travaillez. Ils agissent comme un véritable membre de l'équipe, prenant de manière autonome les étapes nécessaires pour achever le travail qui leur a été confié.

Vous n'avez pas besoin de les inviter à chaque étape. Ils effectuent le travail de manière autonome.

🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des Super Agents:

Chaque service dispose de packs d'agents prédéfinis prêts à l'emploi avec ClickUp Accelerator :

Département Agents Gestion de projet Agent chargé de la prise en charge, agent chargé de l'affectation, agent chargé de la gestion des messages privés, agent chargé des réponses en direct Marketing Agent de synthèse, Agent de contenu, Agent de marque, Agent de veille en temps réel Produits et ingénierie Agent PRD, agent de triage, agent Codegen, agent Live Answers RH Agent chargé de l'intégration, agent chargé du suivi, agent formateur, agent chargé des réponses en direct Direction Agent de rappel des objectifs, agent d'alignement, agent des résultats clés, agent de mise à jour du statut Équipe commerciale Agents personnalisés pour les flux de travail de l'équipe commerciale

Bell Direct démontre qu'avec ClickUp, il n'est pas nécessaire de disposer d'une équipe technique pour mettre en œuvre l'IA de manière efficace.

Grâce à ClickUp Super Agents, l'équipe a automatisé un flux de travail complet de prise en charge et de triage sans avoir à écrire de code ni à ajouter de nouveaux outils.

💡 Vous souhaitez obtenir des gains d'efficacité similaires pour votre équipe ?

Pilote automatique et agents ambiants

Il s'agit d'agents qui fonctionnent en permanence en arrière-plan, sans être invités par l'utilisateur. Par exemple :

Résumés du tableau de bord générés chaque matin

Mises à jour de statut publiées sans enregistrement

Tâches triées automatiquement et acheminées en fonction de leur priorité

Éléments en retard signalés et transmis aux instances supérieures

Les données sont enrichies en continu dans l'ensemble de l'environnement de travail

Agents agréés

Pour les flux de travail où les enjeux sont suffisamment importants pour justifier une solution personnalisée, les ingénieurs de ClickUp en déploiement sur site concevront et déploieront un agent adapté aux processus spécifiques de votre organisation. Avec les agents certifiés, vous bénéficiez d'une installation sur mesure ainsi que d'une utilisation illimitée.

👀 Le saviez-vous ? L'agent certifié de ClickUp a obtenu une note de 96 sur 100 lors d'une comparaison directe de plans de projet prêts à être mis en œuvre. Le concurrent le plus proche a atteint 61, tandis que la plupart des autres se situaient entre 40 et 50. Concrètement, les équipes pourraient passer de l'idée au plan puis à la mise en œuvre en une seule étape, avec un minimum d'intervention humaine. C'est ce qui distingue l'Agent certifié dans cette analyse comparative.

Réunions sur l'IA

Grâce à ClickUp Calendrier et à AI Notetaker, les équipes peuvent planifier des réunions en tenant compte du contexte et prendre des notes automatiquement.

Laissez ClickUp AI automatiser vos réunions, de la planification à la prise de notes et au résumé

Utilisez des commandes en langage naturel pour vérifier les disponibilités dans les calendriers de l'équipe et planifier des réunions

Participez à des réunions depuis ClickUp, sans changer d'onglet

Recevez automatiquement les notes de réunion dans votre boîte de réception ClickUp, avec les libellés des intervenants, des résumés, les thèmes clés et les décisions mises en évidence

L'IA extrait les actions à mener des notes de réunion et les transforme en tâches ClickUp pouvant faire l'objet d'un suivi

Le suivi est lié au projet concerné

Les résumés sont publiés dans l'espace ClickUp correspondant

Chaque participant à la réunion a une visibilité claire sur ce qui a été abordé, sur les prochaines étapes et sur la personne responsable.

Plusieurs options de modèles IA sur une seule plateforme

ClickUp est compatible avec tous les modèles. Les utilisateurs peuvent activer/désactiver les modèles GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 et 14 autres modèles d'IA proposés par OpenAI, Anthropic et Google, directement depuis la barre d'outils ClickUp, sans quitter la plateforme.

Accédez à plusieurs modèles d'IA pour le prix d'un seul avec ClickUp Brain

Brain utilise ces modèles pour l'intelligence de l'environnement de travail, et les Super Agents peuvent exploiter n'importe quel modèle disponible. Les administrateurs peuvent limiter les modèles disponibles pour chaque environnement de travail.

Votre équipe dispose déjà des mêmes modèles GPT auxquels elle fait confiance, appliqués à l'ensemble du graphique de travail : tâches, documents, chat, tableaux de bord, Clips, objectifs et formulaires. Aucun abonnement ni aucune clé API supplémentaire n'est nécessaire.

📚 À lire également : Utiliser des modèles d'IA externes depuis ClickUp

Ce que ChatGPT apporte

🧠 Anecdote : ChatGPT a dépassé le million d'utilisateurs en seulement cinq jours après son lancement. Il occupe désormais la quatrième place parmi les sites web les plus visités au monde.

ChatGPT est l'application d'IA la plus utilisée au monde, et lorsqu'elle est associée à ClickUp, elle apporte une réelle valeur ajoutée tant pour la productivité individuelle que pour la collaboration en équipe :

ChatGPT (discussion) : IA polyvalente destinée à la recherche, à l'analyse, à la rédaction, au brainstorming et à la résolution de problèmes. Il excelle dans le raisonnement approfondi et la synthèse de contextes étendus.

Recherche approfondie : agent de recherche automatisé qui parcourt le Web, synthétise les résultats et produit des rapports complets

GPT personnalisés : configurations d'IA réutilisables comprenant des instructions, des connaissances et des outils personnalisés. Partageables au sein des environnements de travail Business et Enterprise

Agent ChatGPT : mode agent capable d'effectuer des actions en plusieurs étapes : navigation, programmation, analyse de fichiers et utilisation d'outils au cours d'une discussion

Codex : l'agent de programmation d'OpenAI dédié à la génération et à la modification en cours de code autonome

Projets : environnements de travail organisés au sein de ChatGPT permettant de regrouper des discussions, des fichiers et : environnements de travail organisés au sein de ChatGPT permettant de regrouper des discussions, des fichiers et des GPT personnalisés autour d'un thème

ChatGPT prend désormais en charge le protocole MCP (Model Context Protocol) via son mode développeur et son répertoire d'applications (plus de 300 intégrations, dont Monday.com, Notion, Linear, Stripe et Hex). Il est possible de connecter des serveurs MCP personnalisés pour bénéficier d'un accès en lecture/écriture à des systèmes propriétaires. Les plugins Codex permettent de regrouper les configurations de serveurs MCP avec les compétences et les intégrations d'applications.

Quatre raisons pour lesquelles ChatGPT et ClickUp sont plus efficaces ensemble

1. Réfléchissez avec ChatGPT, passez à l'action avec ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT excelle dans les premières étapes du travail : rechercher un sujet, analyser des données, élaborer une stratégie et imaginer à quoi pourrait ressembler un flux de travail. Sa plus grande force réside dans sa capacité à synthétiser des informations provenant de multiples sources. C'est précisément ce qu'un moteur de raisonnement polyvalent sait faire.

🤝 C'est sur ClickUp que ces idées se concrétisent. La stratégie se transforme en projet avec des jalons. L'analyse se décline en tâches attribuées à des propriétaires. La conception du flux de travail devient un « Super Agent » qui se déclenche à chaque changement de statut. Le brouillon devient un document lié au brief, dont l'avancement est suivi dans le sprint.

ChatGPT vous aide à réfléchir. ClickUp AI aide l'entreprise à passer à l'action, à grande échelle, pour toutes les équipes, sans que personne n'ait plus besoin d'inviter à donner des instructions.

2. Système de travail collaboratif vs discussions personnelles avec l'IA

🙇🏻‍♂️ Ce que vous créez dans ChatGPT reste dans l'historique de vos discussions ou dans un projet. Les GPT personnalisés peuvent être partagés au sein d'un environnement de travail, mais les résultats restent des discussions. Si vous créez quelque chose d'intéressant dans ChatGPT, le reste de l'équipe doit savoir que cela existe, savoir comment l'utiliser et penser à l'ouvrir.

🤝 ClickUp AI est conçu pour être partagé :

Les super agents sont visibles dans les environnements de travail. Lorsqu'une personne crée un agent, c'est toute l'organisation qui en bénéficie

Les automatisations ClickUp se déclenchent pour tout le monde, et pas seulement pour la personne qui les a configurées

Les champs personnalisés avec IA s'affichent pour toute l'équipe

Les bases de connaissances sont accessibles à tous les utilisateurs et à tous les agents

Lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, ses discussions ChatGPT et ses GPT personnalisés peuvent rester dans l'environnement de travail, mais les connaissances relatives aux flux de travail ne se transfèrent pas de la même manière que les déclencheurs, les instructions et le contexte d'un agent ClickUp.

💡 Conseil de pro : Si vous évaluez des plateformes d'IA telles que ChatGPT, posez-vous la question suivante : « Lorsqu'un membre de votre équipe crée un flux de travail IA dans ChatGPT, le reste de l'entreprise peut-il le voir, l'utiliser et en tirer parti ? Ou reste-t-il accessible uniquement à cette personne ? »

📮ClickUp Insight : Lorsqu'on leur a demandé ce qui rendrait les agents IA vraiment utiles, la réponse la plus fréquente n'était ni la rapidité ni la puissance. Près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin d'un agent capable de parfaitement comprendre leur contexte de travail. Ce qui est logique, car la plupart des agents IA échouent lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions ont été prises ni comment le flux du travail est censé s'organiser. Comme les super-agents gardent en mémoire le contexte, se souviennent des décisions passées et fonctionnent en continu, ils sont capables d'agir avec une fiabilité bien supérieure à celle des agents basés sur des invites. Ils s'appuient sur un historique dynamique de l'environnement de travail, restent actifs à mesure que le travail évolue et opèrent dans le respect de limites de permission claires et de pistes d'audit. Lorsque l'intelligence artificielle comprend le travail et l'exécute en toute sécurité, vous aurez enfin l'impression de travailler avec un collègue virtuel sur lequel vous pouvez vraiment compter.

3. L'intelligence en continu contre les réponses à la demande

🙇🏻‍♂️ ChatGPT fonctionne lorsqu'un utilisateur l'ouvre et commence à taper. Si personne ne lui pose de question, il ne se passe rien. L'agent ChatGPT est capable d'effectuer des actions en plusieurs étapes, mais c'est toujours à l'utilisateur de lancer la discussion.

🤝 ClickUp AI fonctionne en permanence, que l'on y prête attention ou non :

Brain enrichit les données en arrière-plan : il résume les projets, remplit les champs personnalisés et met à jour les bases de connaissances

Les agents Autopilot surveillent l'environnement de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : ils signalent les éléments en retard, classent automatiquement les nouvelles tâches et génèrent des synthèses pour le tableau de bord

Les Super Agents se déclenchent lors d'évènements du flux de travail : changements de statut, nouvelles tâches, mentions et calendriers prédéfinis

L'environnement de travail gagne en intelligence d'heure en heure, sans que personne n'ait besoin d'intervenir activement. On n'utilise pas ClickUp AI comme on utilise ChatGPT. Il fonctionne tout simplement.

4. Un contexte de travail qui rend ChatGPT plus performant

🤝 ClickUp AI enrichit en permanence les données présentes dans votre environnement de travail. Des résumés générés automatiquement, des champs personnalisés classés par l'IA et même des analyses structurées des projets sont créés sans aucune intervention de votre part.

Lorsque votre équipe utilise ChatGPT pour effectuer des analyses et réinjecte ces analyses dans ClickUp, ClickUp AI les exploite : elle procède à une classification automatique, déclenche des actions et met à jour les tableaux de bord. Et lorsqu'un utilisateur utilise ChatGPT avec des données ClickUp (via l'API ou en saisissant manuellement le contexte), les données enrichies provenant de ClickUp améliorent les résultats fournis par ChatGPT.

La boucle d'accumulation :

Résultat : ChatGPT fournit des résultats de meilleure qualité, car ClickUp AI s'est déjà chargé du travail fastidieux consistant à organiser, classer et enrichir les données. Et lorsque ChatGPT produit un résultat utile, ClickUp AI le transforme en actions concrètes dont bénéficie l'ensemble de l'organisation.

Nos clients s'accordent à dire que cette combinaison change la donne :

ClickUp vs ChatGPT : l'outil adapté à chaque cas d'utilisation

Le but n'est pas de remplacer ChatGPT par ClickUp AI. Il s'agit d'utiliser l'IA la plus adaptée à chaque tâche.

Cas d'utilisation Le meilleur outil Pourquoi Recherche et analyse approfondies ChatGPT Navigation sur le Web, synthèse de contextes étendus, recherche approfondie Remue-méninges et recherche d'idées ChatGPT Discutant, créatif, doué pour développer des idées Rédaction de contenu ChatGPT Une écriture solide, capable de s'adapter au ton Programmation et débogage Codex Agent de codage autonome Mises à jour sur le statut du projet ClickUp AI Toujours actif, généré automatiquement à partir de l'activité réelle Planification et suivi des sprints ClickUp AI Répartition de la charge de travail, détection des blocages, tableaux de bord Contenu des documents du projet ClickUp AI En contexte, lié au cahier des charges et à la tâche Questions sur le travail Cerveau Réponses immédiates à partir des tâches, des documents, du chat et des commentaires Acheminement et tri des tâches Super agents Basé sur les évènements, tenant compte de l'environnement de travail, avec des permissions limitées Comptes rendus de réunion et mesures de suivi Réunions sur l'IA Saisie automatique, création de tâches Surveillance en arrière-plan Agents Autopilot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans invitation, instructions, toujours en service Flux de travail personnalisé à enjeux élevés Agents agréés Spécialement conçu, compatible FDE, sans limite Productivité personnelle ChatGPT Réflexion personnelle, rédaction, exploration Flux de travail partagés au sein de l'équipe Super agents Visible pour l'organisation, géré au niveau de l'environnement de travail

🔑 Point clé : ChatGPT gère la réflexion personnelle, approfondie et polyvalente. ClickUp AI gère les flux de travail opérationnels à l'échelle de l'équipe, disponibles en permanence. À eux deux, ils couvrent l'ensemble de l'organisation.

Ce que cela implique pour votre organisation

Pour chaque membre de l'équipe

Une IA qui se met en marche dès l'ouverture de ClickUp, sans abonnement à ChatGPT, sans installation d'API et sans nécessiter de compétences en ingénierie des invites. Brain répond à leurs questions, les agents se chargent du travail répétitif, les champs personnalisés avec IA classent automatiquement les tâches et les comptes-rendus de réunion se rédigent tout seuls.

Pour les utilisateurs avancés de ChatGPT

Continuez à utiliser ChatGPT pour vos recherches approfondies, vos analyses et vos travaux créatifs. Importez les résultats dans ClickUp, où ils sont transformés en travaux suivis, avec des propriétaires, des échéances et des automatisations gérées par des agents. Les informations ne restent pas cantonnées à une fenêtre de discussion. Elles deviennent exploitables.

Pour l'informatique et le management

Une plateforme d'IA centralisée, dotée du même système d'authentification unique (SSO), des mêmes permissions et du même niveau de conformité que le reste de ClickUp. Certifiée ISO 42001 pour la gestion de l'IA, elle garantit une conservation nulle des données par les partenaires IA et offre des contrôles administratifs centralisés permettant de déterminer quels modèles, agents et fonctionnalités sont activés. Comparez cela à des centaines d'instances ChatGPT individuelles, avec des niveaux de forfait variables et aucune visibilité centralisée sur ce que l'IA produit à partir des données de l'entreprise.

En ce qui concerne la stratégie en matière d'IA

ClickUp est indépendant de tout modèle et intègre GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, ainsi que 14 modèles d'IA développés par OpenAI, Anthropic et Google. Votre équipe dispose d'ores et déjà des mêmes modèles GPT auxquels elle fait confiance, appliqués à l'ensemble du graphe de travail. Si un modèle plus performant venait à apparaître demain, ClickUp basculerait automatiquement vers celui-ci sans que personne n'ait à reconfigurer les flux de travail.

De plus, vous évitez les coûts liés à la prolifération des IA (c'est-à-dire l'utilisation et le paiement de multiples Outils d'IA sans stratégie ni contrôle).

👀 Le saviez-vous ? Le sondage « AI Sprawl » mené par ClickUp a révélé que près de la moitié des travailleurs (46,5 %) sont contraints de passer d'un outil d'IA à un autre, voire à plusieurs, pour achever une seule tâche.

Comment ChatGPT et ClickUp fonctionnent ensemble : l'architecture

Optimisez l'utilisation de ChatGPT avec ClickUp

ChatGPT est peut-être l'IA vers laquelle votre équipe se tourne en premier. ClickUp AI, quant à lui, intègre cette intelligence à vos flux de travail concrets.

ClickUp Brain intègre une IA contextuelle à votre environnement de travail ClickUp et à vos applications connectées. Les Super Agents vous aident à accomplir bien plus que ce qui est humainement possible, en tant que coéquipiers IA disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Cet article ne porte pas sur la comparaison entre ClickUp AI et ChatGPT. Il s'agit plutôt de choisir l'IA la mieux adaptée à chaque objectif. Alors que ChatGPT facilite la réflexion, ClickUp AI facilite l'action. Et lorsque vous les combinez au sein d'un même environnement de travail, vous pouvez rédiger, code, livrer et exécuter vos tâches dix fois plus vite qu'en utilisant ChatGPT seul.