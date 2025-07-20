Comment créer un agent IA avec ChatGPT pour des solutions personnalisées

De nos jours, la gestion de projets ressemble à un cycle sans fin de délais, d'e-mails et de suivis. Même avec plusieurs outils de gestion des tâches, les équipes doivent souvent suivre les mises à jour, compiler des rapports et rechercher des informations manuellement, ce qui leur laisse peu de temps pour le travail proprement dit.

Il n'est pas surprenant que l'IA soit en train de changer rapidement la donne.

Un sondage mené par Capgemini a révélé que 82 % des entreprises prévoient d'intégrer des agents IA au cours des trois prochaines années, leur confiant des tâches telles que la génération d'e-mails, le code et l'analyse de données.

Pour ceux qui ont franchi le pas, l'impact est clair : les mises à jour sont automatisées, les rapports sont générés en quelques secondes et les réunions sont résumées instantanément. Au lieu de se perdre dans les détails, les équipes peuvent se concentrer sur les décisions de valeur et laisser l'IA s'occuper du travail routinier.

Vous souhaitez savoir comment les agents IA peuvent transformer votre flux de travail ? Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la création d'un agent IA avec ChatGPT à l'aide d'un guide étape par étape.

Mais si vous souhaitez essayer une alternative beaucoup plus cool, prête à l'emploi et sensible au contexte, proposée par ClickUp, restez avec nous jusqu'à la fin !

⏰ Résumé en 60 secondes La création d'un agent IA avec ChatGPT peut considérablement améliorer la productivité en automatisant les tâches répétitives et en optimisant l'efficacité du flux de travail.

Les agents IA sont des entités logicielles autonomes qui perçoivent leur environnement, traitent des informations et effectuent des tâches sans intervention humaine constante.

Ils s'appuient sur des techniques d'IA telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour prendre des décisions et interagir avec les utilisateurs.

GPT-4 joue un rôle crucial dans l'amélioration des agents IA en permettant des réponses contextuelles, la conservation de la mémoire et la résolution de problèmes complexes.

Pour développer un agent IA avec ChatGPT, suivez ces étapes : Définissez l'objectif de votre agent. Sélectionnez une pile technologique adaptée au développement, aux tests et au déploiement. Configurez le modèle IA en fonction de votre objectif et de vos applications. Entraînez le modèle IA avec des données personnalisées. Développez une interface utilisateur. Effectuez des tests et des optimisations. Déployez et surveillez l'agent.

La création d'agents personnalisés avec ChatGPT permet aux entreprises de mettre en place une solution rentable qui comprend leurs flux de travail spécifiques et peut automatiser des tâches, générer des rapports instantanés et gérer efficacement les interactions avec les clients.

ClickUp propose une alternative basée sur l'IA appelée ClickUp Brain, qui automatise les flux de travail, organise les connaissances et fournit des informations en temps réel, éliminant ainsi le besoin d'un développement personnalisé.

ClickUp Brain améliore la productivité en intégrant directement dans votre environnement de travail une automatisation et une recherche contextuelles basées sur l'IA. Définissez l'objectif de votre agent

Faites votre sélection d'une pile technologique adaptée au développement, aux tests et au déploiement.

Configurez le modèle d'IA en fonction de votre objectif et de vos applications.

Entraînez le modèle d'IA avec des données personnalisées.

Développez une interface utilisateur

Effectuez des tests et des optimisations

Déployez et surveillez l'agent

Que sont les agents IA et comment travaillent-ils ?

Les agents IA sont des entités logicielles capables de percevoir leur environnement, de traiter des informations et de prendre des mesures autonomes pour atteindre des objectifs spécifiques. Ils utilisent des techniques d'intelligence artificielle telles que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage par renforcement pour prendre des décisions et interagir avec les utilisateurs, les systèmes ou d'autres agents.

La principale fonction d'un agent IA est d'automatiser les tâches répétitives, vous libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur du travail plus stratégique.

📌 Exemple : Prenons l'instance d'un assistant RH alimenté par l'IA. Au lieu de simplement dresser une liste d'offres d'emploi, les agents IA automatisent le processus de recrutement en sélectionnant les CV, en planifiant les entretiens et en répondant aux questions fréquentes des candidats.

Comment travaille l'agent IA ?

Le mécanisme de travail des agents IA repose sur quatre éléments clés :

Perception et compréhension : ils traitent les entrées telles que le texte, la voix ou les données à l'aide du NLP et de l'apprentissage automatique.

Prise de décision : ils évaluent plusieurs options en fonction de données en temps réel et effectuent la sélection de l'action la plus efficace.

Exécution autonome : ils gèrent des tâches telles que répondre à des requêtes, analyser des rapports ou générer du contenu.

Apprentissage continu : ils apprennent de vos interactions passées, devenant ainsi plus précis et plus efficaces au fil du temps.

Le rôle de GPT-4 dans le développement d'agents IA

Les agents IA tirent leur intelligence d'une combinaison d'apprentissage profond, de réseaux neuronaux et d'énormes ensembles de données, mais au cœur de bon nombre de ces systèmes se trouvent les GPT (Generative Pre-trained Transformers, ou transformateurs génératifs pré-entraînés).

Les GPT sont entraînés à partir d'une grande quantité de données de texte provenant de livres, d'articles, de sites web, etc. Cela leur permet d'acquérir une compréhension fondamentale du langage, de la logique et du contexte. Cette phase de pré-entraînement donne aux agents IA leur intelligence de base, leur permettant de reconnaître des modèles et de faire des prédictions éclairées.

La clé de l'innovation réside ici dans le mécanisme d'auto-attention, qui aide l'IA à déterminer quels mots d'une phrase (ou de plusieurs phrases) sont les plus pertinents les uns par rapport aux autres. Cela rend les réponses plus cohérentes et plus adaptées au contexte.

Voici pourquoi GPT-4 est la colonne vertébrale de l'intelligence des agents IA et comment il alimente les cas d'utilisation de ChatGPT dans des applications concrètes :

1. GPT-4 fournit des réponses adaptées au contexte

Grâce à l'IA générative, GPT-4 est capable de comprendre le contexte, le ton et l'intention, rendant les interactions naturelles. Qu'il s'agisse de répondre à des requêtes complexes ou de résumer de longs rapports, GPT-4 garantit que les discussions suivent un flux fluide.

📌 Exemple : l'un des cas d'utilisation les plus marquants de l'IA concerne l'éducation. Le tuteur IA de Khan Academy, Khanmigo, utilise GPT-4 pour offrir aux étudiants des expériences d'apprentissage personnalisées et adaptées au contexte, en tant que fournisseur.

2. GPT-4 mémorise ce que vous dites

Contrairement aux modèles précédents, GPT-4 mémorise les interactions passées et futures au cours de discussions plus longues, vous évitant ainsi d'avoir à vous répéter. Les agents IA sont donc plus utiles pour les projets en cours, le service client ou tout autre domaine nécessitant un suivi.

📌 Exemple : un client contacte un agent d'assistance alimenté par l'IA chez Shopify au sujet d'un problème de commande. Une semaine plus tard, il revient avec une question complémentaire, et l'IA se souvient de leur discussion précédente sans qu'il soit nécessaire de répéter les détails.

3. GPT-4 est très efficace pour résoudre des problèmes complexes.

GPT-4 est plus performant que ses prédécesseurs en matière de raisonnement logique et de résolution de problèmes. Les agents IA qui exploitent GPT-4 peuvent analyser des scénarios complexes, décomposer les problèmes et fournir des réponses structurées et bien pensées.

Résultat, les agents IA optimisés par GPT-4 stimulent le commerce de discussion grâce à des expériences d'achat personnalisées, automatisent les processus commerciaux et assurent une assistance client instantanée.

📌 Exemple : l'assistant d'achat IA d'Amazon aide les clients à trouver des tenues en fonction de leurs préférences, rendant ainsi les achats en ligne plus interactifs.

Comment créer un agent IA avec ChatGPT

Pas besoin d'être un expert en données pour créer un agent IA avec ChatGPT. Avec quelques installations minimes, vous serez prêt à vous lancer.

Voici un aperçu 👇

Étape 1 : Définissez l'objectif de votre agent IA

Avant de vous plonger dans les détails techniques, définissez clairement ce que vous attendez de votre agent IA pour faire.

Posez-vous les questions suivantes : Quelles tâches spécifiques mon agent IA sera-t-il chargé d'effectuer ? (par exemple, répondre aux questions fréquentes, traiter les tickets d'assistance, visualiser les données et résumer les rapports, etc. )

Qui en tirera le plus grand bénéfice ? (par exemple, les équipes du service clientèle, les équipes commerciales, les visiteurs du site web)

Quel type de données traitera-t-il ? (par exemple, demandes des clients personnalisées, documents internes, enregistrements CRM)

Comment doit-il communiquer ? (par exemple, discuter en direct, assistant vocal, automatisation des e-mail)

Une fois que vous avez défini clairement votre objectif, vous pouvez passer à l'installation technique.

Étape 2 : Choisissez votre pile technologique

ChatGPT ne se contente pas d'alimenter votre agent IA ; il a besoin d'une pile technologique solide pour fonctionner correctement. La bonne combinaison de technologies déterminera la qualité des résultats obtenus.

Voici les éléments à prendre en compte :

Programmation : Python (idéal pour /IA/ML)

Modèle NLP : GPT-4 pour des réponses intelligentes

Hébergement : basé sur le cloud (AWS, Azure, Google Cloud) ou auto-hébergé

Cadres : LangChain, API OpenAI, FastAPI pour les interfaces web

Base de données : PostgreSQL ou MongoDB

Intégrations : Zapier, Zapier, API ClickUp pour un flux de travail fluide

Étape 3 : Configurez votre modèle d'IA avec ChatGPT

Il est maintenant temps de configurer votre modèle IA. Vous devez accéder à l'API d'OpenAI et affiner le modèle en fonction de votre cas d'utilisation. Ensuite, déterminez le ton, définissez les limites de réponse et implémentez les appels API.

📌 Exemple : import openai response = openai. ChatCompletion. create(model=« gpt-4 », messages=[{« rôle » : « utilisateur », « contenu » : « Quel temps fait-il aujourd'hui ? »}]) print(response[« choices »][0][« message »][« contenu »])

Cela permet à votre agent IA de commencer à générer des réponses en fonction des entrées de l'utilisateur.

Étape 4 : Entraînez votre IA avec des données personnalisées

Dès son installation, ChatGPT connaît déjà beaucoup de choses. Mais il ne connaît pas votre entreprise. Pour que votre agent IA soit utile, vous devrez le former à l'aide de données spécifiques à votre secteur d'activité et à vos flux de travail.

Où trouver les données d'entraînement ?

📝 Base de connaissances interne : FAQ, procédures opératoires normalisées et documents d'aide💬 Historique des discussions : discussions réelles avec les clients (si disponibles)🧑🏻‍💻 CRM ou système de tickets : tickets d'assistance, demandes des clients et résolutions

Plus vous fournissez de données pertinentes à ChatGPT, plus votre agent IA devient intelligent et précis.

🔍 Le saviez-vous ? GPT-2 a appris à partir de 40 milliards de jetons de texte provenant de plus de 8 millions de pages web, tous issus de publications Reddit ayant obtenu au moins trois votes positifs ! En gros, si les gens ont trouvé une publication suffisamment intéressante pour l'intérêt, il y a de fortes chances qu'elle ait contribué à former l'IA que vous utilisez aujourd'hui.

Étape 5 : Créer l'interface IA

La qualité de votre agent IA dépend entièrement de la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui. Une interface peu pratique ? Frustrant. Une interface fluide et intuitive ? Une véritable révolution.

Voici comment configurer les paramètres :

💬 Chatbot : ajoutez-le à Slack, Teams ou votre site web pour des discussions instantanées📞 Assistant vocal : connectez-le à Twilio pour une assistance téléphonique📧 E-mail IA : automatisez les réponses via Gmail ou Outlook

Choisissez l'interface adaptée en fonction de l'engagement des utilisateurs, et vous obtiendrez une IA avec laquelle il sera naturel d'interagir.

🧠 Anecdote : les agents IA modernes utilisent l'apprentissage par renforcement (comme le RLHF, ou apprentissage par renforcement à partir du feedback humain) pour affiner leurs réponses. Ils apprennent à partir des interactions avec les utilisateurs, optimisant ainsi leur précision, leur pertinence et leur engagement.

Étape 6 : Testez et optimisez votre agent IA

Une fois votre agent IA créé, vous devez tester et affiner ses réponses à des tâches spécifiques.

Voici une checklist pour les tests dont vous aurez besoin 👇

Test Ce qu'il faut vérifier Pourquoi est-ce important ? Test unitaire Vérifiez les réponses API Garantit une récupération précise des données Tests utilisateurs Recueillez les commentaires réels des utilisateurs Améliore l'expérience et la précision Gestion des erreurs Testez la capacité de la /IA à se remettre des échecs Évite les dysfonctionnements et la confusion Vérification des performances Optimisez la vitesse et le temps de réponse Assure des interactions fluides

En savoir plus : Les meilleures applications d'IA pour optimiser les flux de travail

Étape 8 : Déployer et surveiller

Il est temps de déployer votre agent IA dans deux scénarios concrets. En fonction de votre cas d'utilisation, vous pouvez :

Hébergez-le sur AWS/GCP pour les applications à grande échelle.

Déployez-le comme un outil SaaS pour les interactions personnalisées avec les clients.

Vous devez également surveiller votre agent IA en permanence. En d'autres termes :

Analysez les commentaires et améliorez les réponses de l'IA.

Mettez régulièrement à jour les données d'entraînement.

Ajoutez de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des utilisateurs.

Continuez à améliorer les performances de votre agent IA en fonction des commentaires reçus afin de le rendre plus intelligent, plus rapide et plus utile.

🌟 Tutoriel bonus : Prêt à créer votre propre agent IA personnalisé ? Voici un tutoriel vidéo pour vous ! 👇🏼

Comment personnaliser ChatGPT pour votre propre agent IA

Vous avez donc créé un agent IA à l'aide de ChatGPT, c'est génial ! Mais une IA générique est comme un stagiaire le premier jour. Elle connaît les bases, mais a besoin d'être formée pour être utile. Pour qu'il travaille comme vous le souhaitez, personnalisez le principe de fonctionnement de ChatGPT. Voici un tutoriel étape par étape :

1. Adaptez ChatGPT à votre cas d'utilisation

ChatGPT est formé sur des connaissances générales, mais votre IA a besoin d'une expertise spécifique à un domaine.

Entraînez-le avec vos données : téléchargez les requêtes des clients, les procédures opératoires normalisées et les interactions passées pour améliorer la précision.

Affinez les réponses : utilisez l'API de réglage fin d'OpenAI pour adapter l'IA aux besoins de votre entreprise.

De plus, assurez la connexion de ce dispositif à la documentation interne, aux bases de connaissances ou aux données en temps réel via des API afin de garantir la précision des réponses et leur adéquation avec votre entreprise.

2. Améliorez les réponses grâce à l'ingénierie des invites

Parfois, de meilleures invites permettent d'obtenir de meilleures réponses. Lorsque vous utilisez des invites système efficaces, vous pouvez guider l'IA afin qu'elle génère des réponses plus pertinentes. Par exemple,

❌ « Parlez-moi de l'équipe commerciale. »

via ChatGPT

✅ « Listez les trois principales stratégies de vente B2B SaaS avec des exemples. »*

3. Mettez en place des garde-fous pour contrôler les réponses de l'IA

L'IA est intelligente, mais elle n'est pas parfaite. Elle peut générer des informations trompeuses si elle n'est pas contrôlée. Mettez en place des mécanismes de vérification des faits, des contrôles de la longueur des réponses et des filtres de conformité pour éviter les résultats inexacts ou risqués.

4. Personnalisez l'IA en fonction des rôles des utilisateurs

L'IA doit s'adapter à son public. Les personnes personnalisées obtiennent des explications simples, tandis que les équipes internes reçoivent des informations détaillées et précieuses. Les réponses basées sur le rôle rendent les interactions plus utiles et plus adaptées au contexte.

Vous pouvez transformer ChatGPT en un puissant agent IA qui fait vraiment du travail pour vous en affinant et en intégrant les données appropriées. Mais comme nous vous l'avons promis, il existe une solution encore plus intéressante que les agents ChatGPT, alors continuez à lire.

Pourquoi créer un agent IA avec ChatGPT ?

Créer un agent IA personnalisé avec ChatGPT, c'est disposer d'un assistant qui parle votre langue et comprend vos flux de travail.

Voici pourquoi la création d'un agent IA avec ChatGPT peut vous aider :

Une IA personnalisée qui travaille à votre façon

Avec ChatGPT, vous pouvez créer un agent IA qui comprend votre entreprise et gère les tâches selon vos besoins. Cet agent fonctionne comme un agent basé sur la connaissance, utilisant le raisonnement logique pour fournir des réponses et des solutions précises.

De plus, l'agent peut répondre aux questions des clients, qualifier les prospects, aider à l'intégration ou gérer les tickets d'assistance comme un véritable membre de l'équipe. Vous décidez du ton, du niveau de détail et de la source d'information, afin de vous assurer qu'il correspond à votre marque et à vos processus.

💡 Conseil de pro : avant de créer votre agent ChatGPT, rédigez un document de personnalisation contenant les réponses idéales, les sujets à éviter et cinq à sept échantillons de discussions. Partagez-le rapidement avec votre équipe afin d'éviter des modifications sans fin. Cette étape simple peut réduire le temps de développement de 30 à 40 % !

2. Automatisation rentable

Les agents IA soulagent les équipes humaines d'une grande partie de leur travail et réduisent les coûts opérationnels. De plus, ChatGPT peut gérer simultanément des milliers de discussions avec des agents LLM , qui combinent de puissants modèles linguistiques avec des capacités de planification et de mémoire. Cela signifie que les entreprises peuvent se développer sans craindre de surcharger leurs équipes d'assistance.

3. Terminez davantage en moins de temps

Personne n'aime passer des heures à effectuer des tâches d'administrateur. C'est là qu'intervient l'agent IA.

🦾 Automatisez les flux de travail → Plus besoin d'attribuer manuellement les tâches📊 Générez des rapports instantanés → L'IA résume les données en quelques secondes🎧 Gérez les interactions avec les clients → Répondez aux demandes en temps réel

4. Meilleure confidentialité et sécurité des données

Les outils d'IA tiers impliquent de confier vos données à des tiers. Lorsque vous créez votre propre IA, vous gardez le contrôle. En termes simples :

Décidez où et comment les données sont stockées

Limitez l'accès à certaines équipes spécifiques.

Assurez-vous de respecter les lois sur la confidentialité ( RGPD HIPAA , etc.).

Bonnes pratiques en matière de développement d'agents IA

En suivant certaines bonnes pratiques, les organisations créent des agents IA personnalisés qui sont efficaces, conviviaux et responsables.

Éléments clés à prendre en compte pour créer des agents IA

La création d'agents IA nécessite un équilibre entre précision technique et planification stratégique. Voici les facteurs essentiels à prendre en compte :

1. Commencez par définir un objectif clair

Les agents IA sont plus efficaces lorsqu'ils sont conçus avec un objectif précis.

📌 Exemple : Un fournisseur de soins de santé qui crée un agent IA doit décider : S'agit-il de la prise de rendez-vous pour les patients ?

S'agit-il d'un assistant de recherche médicale pour les médecins ?

Chacun nécessite une approche différente, des données d'entraînement et un ensemble différent de modèles de science des données et d'IA.

💡 Conseil de pro : créez un « document d'arbre de décision » avant de code votre agent IA. Identifiez toutes les intentions possibles des utilisateurs et les actions exactes de votre agent pour chaque scénario. Cette représentation visuelle permet d'identifier rapidement les impasses potentielles et les discussions circulaires.

2. Choisissez le modèle /IA et les données d'entraînement appropriés

Tous les modèles d'IA ne sont pas créés égaux. Un chatbot destiné au service client n'a pas besoin du même modèle qu'un système de détection des fraudes financières alimenté par l'IA.

📌 Exemple : un chatbot IA destiné au commerce de détail doit être formé aux interactions avec les clients et aux questions fréquentes sur les produits. Quant à un agent IA dédié à la cybersécurité, il doit être formé aux schémas de comportement frauduleux et aux données historiques sur les menaces.

3. Rendez l'IA sensible au contexte

L'IA fonctionne mieux lorsqu'elle comprend le contexte d'une discussion. Elle doit extraire des informations en temps réel de vos bases de données produits internes, de vos systèmes CRM ou de vos outils de gestion de projet afin de fournir des réponses pertinentes.

📮 ClickUp Insight : 60 % des employés répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption leur fait perdre jusqu'à 23 minutes de concentration, créant ainsi un paradoxe de productivité. En centralisant toutes vos discussions, tâches et fils de discussion au sein de votre espace de travail, ClickUp vous permet d'abandonner le passage d'une plateforme à l'autre et d'obtenir rapidement les réponses dont vous avez besoin.

Garantir le respect des normes éthiques dans la mise en œuvre des agents IA

Un modèle d'IA qui respecte les normes éthiques repose sur la confiance et la conformité. Cela dit, voici quelques normes éthiques qu'il doit respecter :

Transparence : les utilisateurs ont le droit de savoir comment les décisions sont prises, quelles données sont utilisées et quelles sont les limites. Lorsque l'IA est transparente, elle instaure la confiance et aide les gens à faire des choix éclairés sur la manière dont ils interagissent avec elle.

Approche centrée sur l'humain : l'IA doit faciliter la vie, et non remplacer le jugement humain. Elle doit s'aligner sur les valeurs humaines fondamentales et être conçue dans le souci du bien-être des personnes.

Équité et réduction des biais : l'IA doit traiter tout le monde de manière équitable (sans exception). Les biais dans les données peuvent conduire à des résultats injustes, c'est pourquoi des contrôles constants et des ensembles de formation diversifiés sont indispensables.

Confidentialité et sécurité des données : les données personnelles sont personnelles pour une bonne raison. La /IA ne doit collecter que les informations nécessaires, les conserver en toute sécurité et permettre aux utilisateurs de contrôler leurs informations.

Limites de l'utilisation de ChatGPT en tant qu'agent IA

Bien que ChatGPT soit un outil d'IA puissant, il présente plusieurs limites lorsqu'il est utilisé comme agent IA autonome. En résumé, celles-ci sont les suivantes :

❌ Pas de mémoire intégrée pour la conservation du contexte

ChatGPT ne peut pas conserver le contexte lors d'interactions prolongées, sauf si vous créez des couches de mémoire personnalisées. Par exemple, si vous lui demandez de résumer les notes de réunion de plusieurs sessions, il ne se souviendra pas des résumés précédents, sauf si le contexte est explicitement fourni.

❌ Capacités d'exécution des tâches limitées

Bien que ChatGPT puisse générer du contenu et fournir des recommandations, il ne peut pas exécuter directement des actions telles que l'envoi d'e-mails, la planification de réunions ou la mise à jour du statut des tâches sans intégrations externes.

❌ Risque de réponses inexactes

ChatGPT a souvent été accusé d'« halluciner », ce qui signifie qu'il génère parfois des réponses trompeuses, incorrectes ou absurdes, en particulier dans des champs complexes ou techniques.

📖 Lecture bonus : L'IA sur le lieu de travail

Utilisez ClickUp comme alternative à ChatGPT

Si vous souhaitez créer un agent IA avec ChatGPT, vous êtes probablement intéressé par le fait de rendre vos flux de travail plus efficaces. Mais pourquoi se donner la peine de tout créer à partir de zéro ou de gérer plusieurs agents ?

Découvrez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. ✅

Il combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Son agent IA, ClickUp Brain, est directement intégré à l'application et conçu pour aider les équipes à automatiser leurs flux de travail et à accéder en temps réel aux informations issues des données de leur environnement de travail, sans avoir à code ou à configurer des tâches complexes. Cet agent facilite la gestion de projet en agissant comme un copilote intelligent, aidant à hiérarchiser les tâches, à générer du contenu et à résumer les informations clés.

Créez des flux de travail automatisés et générez des suggestions d'amélioration avec ClickUp Brain.

Voici ce que nous entendons par là :

Obtenez des résumés rapides de vos tâches ClickUp , de vos clips audio et vidéo dans ClickUp et de vos discussions pour rester informé sans avoir à tout lire ou tout afficher.

Accélérez la rédaction en générant des e-mail, des rapports ou des idées de brainstorming dans ClickUp.

Concentrez-vous sur les tâches à fort impact en fonction des délais et de la charge de travail, grâce à des informations basées sur l'IA.

Récupérez en quelques secondes les informations clés d'un projet à partir de tâches, de notes et de documents.

En tant qu'agent IA, ClickUp Brain apporte également la puissance de l'automatisation du langage naturel aux flux de travail. Au lieu de configurer manuellement des conditions complexes de type « si ceci, alors cela », ClickUp Brain vous permet d'automatiser des tâches simplement en décrivant ce dont vous avez besoin en anglais courant.

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser des tâches, répondre à des questions et être plus à faire.

Mais ClickUp ne s'arrête pas là. Au-delà de l'automatisation basée sur l'IA, il facilite également la communication au sein de l'équipe grâce à ClickUp Chat. C'est la valeur manquante du puzzle pour les équipes fatiguées de passer d'une application à l'autre juste pour suivre les discussions de travail.

Au lieu d'utiliser des outils de discuter et de gestion de projet distincts, ClickUp regroupe tout sous un même toit, ce qui vous permet de discuter, de planifier et d'agir en un seul endroit.

Ajoutez un agent ClickUp AI à vos canaux dans ClickUp Chat pour gagner en rapidité.

Voici une présentation détaillée de ClickUp pour discuter :

Les discussions peuvent être transformées en tâches instantanément : plus besoin de noter les tâches à accomplir. Il suffit d'un simple clic pour transformer n'importe quel message en tâche.

Tout reste interconnecté : les discussions sont automatiquement liées aux tâches, aux documents et aux autres discussions, afin que vous ne perdiez jamais le contexte.

ClickUp Brain est là pour vous aider : vous avez besoin d'une réponse rapide ? ClickUp Brain peut vous suggérer des réponses, résumer de longs fils de discussion et même créer automatiquement des tâches à partir de discussions.

Appels avec résumés instantanés : participez à un appel vocal ou à une visio-conférence à l'aide de SyncUps dans Chat, et l'agent IA de ClickUp générera automatiquement des résumés et des éléments à entreprendre pour vous.

Disposer d'une automatisation alimentée par l'IA et de pouvoir discuter de manière fluide est certes formidable, mais que se passe-t-il lorsque vous croulez sous des documents éparpillés, des tâches enfouies et des silos de connaissances infinis ?

Au lieu de fouiller dans d'anciens messages ou de cliquer sur d'innombrables dossiers, utilisez les fonctionnalités de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp pour organiser, récupérer et afficher les informations pertinentes exactement quand vous en avez besoin.

Trouvez des réponses pertinentes à partir de votre environnement de travail et des applications intégrées à l'aide de ClickUp Brain.

Contrairement aux agents IA traditionnels qui répondent passivement aux invites, instructions, ClickUp fournit un hub de connaissances centralisé et alimenté par l'IA qui organise, met à jour et récupère activement les informations sur votre poste de travail.

Grâce à lui, vous bénéficierez des avantages suivants :

Structuration automatisée du contenu : ClickUp classe et étiquette intelligemment les informations de l'entreprise, ce qui facilite la recherche et l'utilisation des données lorsque cela est nécessaire.

Mises à jour des connaissances en temps réel : Brain suggère des améliorations et garantit que les documents restent précis et à jour.

Réponses contextuelles : contrairement à ChatGPT, qui nécessite des saisies répétées, ClickUp Brain récupère les réponses à partir des données structurées de votre environnement de travail.

Simplifiez et contextualisez votre travail avec ClickUp Brain

Bien sûr, créer un agent IA avec ChatGPT semble passionnant. Mais l'IA ne sert pas seulement à répondre à des questions ; elle permet également de faire du travail de manière plus intelligente, plus rapide et plus organisée.

Avec ChatGPT, vous bénéficiez d'un excellent assistant IA. Mais avec ClickUp Brain ? Vous bénéficiez d'une IA qui comprend réellement votre flux de travail. Elle ne se contente pas de générer des réponses, elle automatise les tâches, organise les connaissances et vous garantit de disposer des informations adéquates au moment où vous en avez besoin.

Si vous recherchez une façon plus intelligente de travailler, où l'IA vous aide à en faire plus sans avoir à saisir constamment du contexte, ClickUp Brain est la solution.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez la manière dont vous travaillez !