ChatGPT n'est pas seulement un outil à la mode ; c'est un modèle d'IA qui s'est parfaitement intégré à nos vies professionnelles. Cependant, la plupart des gens ne font qu'effleurer la surface de ce que cette centrale d'intelligence artificielle peut faire.

ChatGPT-4o ne se contente pas d'être un chatbot. Avec quelques ajustements, il peut être votre assistant à la demande, votre analyste de données, votre créateur de contenu et votre stimulateur de productivité, le tout réuni en un seul outil.

La vraie question n'est donc pas de savoir ce qu'est ChatGPT-4o, mais comment l'utiliser pour en faire plus en moins de temps.

Contrairement à d'autres articles sur les outils d'IA, ce guide est destiné à vous aider à maîtriser le ChatGPT-4o et à transformer votre flux de travail, que vous soyez un spécialiste du marketing, un propriétaire d'entreprise ou un professionnel du marketing numérique cherchant à tirer parti du ChatGPT-4o dans le cadre de votre travail.

Prêt à apprendre comment utiliser ChatGPT-4o au travail ? Commençons.

Cas d'utilisation de ChatGPT-4o pour le travail

Voici comment vous pouvez utiliser ChatGPT-4o :

Créer un compte gratuit en visitant le site web d'OpenAI et en vous inscrivant à l'aide de votre e-mail ou de votre compte Microsoft

en visitant le site web d'OpenAI et en vous inscrivant à l'aide de votre e-mail ou de votre compte Microsoft Explorez l'interface et familiarisez-vous avec ses outils

et familiarisez-vous avec ses outils La version gratuite offre toujours de puissantes capacités de génération d'IA, mais si vous avez besoin d'accéder à des fonctionnalités plus avancées telles que des limites de saisie de texte plus élevées, une interaction vocale améliorée et une analyse d'image plus rapide, envisagez de passer au niveau payant

Il y a de fortes probabilités que vous ayez déjà tâté du ChatGPT-4o pour obtenir des réponses à quelques questions. Mais avez-vous exploité tout son potentiel au travail ?

ChatGPT-4o peut augmenter la productivité en automatisant les processus répétitifs, en agissant comme votre partenaire de brainstorming et en analysant les commentaires des clients

C'est comme si vous aviez un assistant alimenté par l'IA en veille, prêt à s'attaquer à vos tâches les plus chronophages, qu'il s'agisse de résumer des rapports complexes en quelques minutes ou d'automatiser vos flux de travail de données sans codage. Utilisation d'invitations intelligentes de l'IA vous pouvez tirer parti de ChatGPT-4o d'une manière à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé, en maximisant l'efficacité réelle et la créativité tout au long de votre journée de travail.

Voici dix façons d'utiliser ChatGPT-4o. 🙌

1. Améliorer l'assistance client avec des réponses pré-écrites

Pour les entreprises ayant un volume élevé de demandes de renseignements de la part des clients, ChatGPT-4o peut rédiger des réponses professionnelles et personnalisées. Vous pouvez l'utiliser pour générer des réponses rapides ou automatiser les interactions avec le chatbot, ce qui permet de faciliter l'assistance tout en maintenant un ton personnalisé.

Invitation exemple: "Rédigez une réponse de service client à quelqu'un qui s'enquiert d'un remboursement pour un produit défectueux. Maintenez un ton amical et apologétique, incluez des instructions pour le traitement d'un retour, et offrez une réduction sur les achats futurs en guise de bonne volonté." _

via ChatGPT

2. Automatisation des notes de réunion et des éléments d'action

Oubliez la tâche fastidieuse de la prise de notes manuelle. ChatGPT-4o vous aide en résumant automatiquement les discussions de vos réunions et en les convertissant en éléments exploitables. Cet outil Outils d'IA vous aide à économiser et à gérer votre temps avec une précision accrue. Tout ce que vous avez à faire est de fournir à ChatGPT-4o la transcription de l'enregistrement de votre réunion.

Exemple d'invite, instructions: "_Résumez les points de discussion clés de notre réunion sur la stratégie marketing concernant le lancement du produit au quatrième trimestre. Mettez en évidence toutes les décisions prises et créez une liste d'étapes d'action pour l'équipe de productivité, le service marketing et les équipes commerciales."

via ChatGPT

3. Simplifier la gestion des tâches

Laissez ChatGPT-4o devenir votre assistant personnel virtuel. Il peut vous aider à organiser vos tâches, à définir des paramètres de rappel et à veiller à ce que votre flux de travail quotidien se déroule sans problème, sans que vous ne manquiez de délais.

Invitation exemple: "Créez une liste de tâches prioritaires pour la semaine à venir de mon équipe marketing. Nous devons terminer la refonte du site Web, lancer une campagne d'e-mails, revoir la stratégie des médias sociaux et finaliser le rapport du troisième trimestre."_

via ChatGPT

4. Générer du contenu pour les médias sociaux et le marketing

Qu'il s'agisse de publier sur les médias sociaux ou de rédiger des textes marketing, ChatGPT-4o peut créer du contenu adapté au ton et au style de votre marque. Il fournit également des variations pour s'assurer que votre contenu reste frais sur différentes plateformes.

Exemple d'invite, instructions: "Rédigez trois variantes d'un post Instagram annonçant le lancement de notre nouvelle gamme de produits écologiques. Le ton doit être ludique tout en étant informatif, en mettant en avant les fonctionnalités de durabilité." _

5. Résumer des documents et des rapports complexes

Lorsque vous êtes pressé par le temps et que vous avez un long document à examiner, ChatGPT-4o peut résumer les points clés et extraire des informations cruciales, ce qui vous permet de saisir rapidement les idées principales sans avoir à lire chaque mot.

Invitation exemple: résumez les informations clés de ce rapport d'analyse de marché de 30 pages sur l'industrie technologique. Mettez en évidence les tendances clés, les opportunités et les défis pour les petites entreprises qui cherchent à entrer sur le marché."

6. Brainstorming de campagnes marketing créatives

Vous avez besoin d'idées nouvelles pour votre prochaine campagne de marketing ? ChatGPT-4o peut être votre partenaire créatif ou un assistant de recherche puissant, vous aidant à trouver des idées de campagne uniques, de nouveaux noms de produits ou de stratégies de contenu.

Invitation exemple: donnez-moi cinq idées de campagnes marketing uniques pour notre prochain produit de soin écologique. L'accent doit être mis sur la durabilité et les ingrédients naturels, en ciblant les milléniaux. "

via ChatGPT

7. Automatisation de l'entrée des données et des rapports à l'aide de codes

Pour les équipes qui gèrent des tâches répétitives comme l'entrée de données, ChatGPT-4o peut écrire des extraits de code pour automatiser ces processus. Cela aide les spécialistes du marketing et les propriétaires d'entreprises à gagner du temps en simplifiant les tâches sans embaucher de développeurs.

Exemple d'invite, instructions: "Écrire un script Python qui tire des données de notre CRM, extrait les informations de contact pour les nouveaux prospects et les ajoute à un fichier CSV." _"Écrire un script Python qui tire des données de notre CRM, extrait les informations de contact pour les nouveaux prospects et les ajoute à un fichier CSV

via ChatGPT

8. Améliorer l'expérience client grâce à l'analyse des retours d'expérience

Avec ChatGPT-4o, vous pouvez analyser de grandes quantités de commentaires de clients, identifier des modèles et des tendances, et utiliser l'IA pour dynamiser votre service client . Cela vous permet de prendre des étapes exploitables basées sur les sentiments des clients, en améliorant vos produits et services plus rapidement.

Exemple d'invite, instructions: analysez les commentaires des clients sur notre dernière version de produit. Résumez les principales tendances, identifiez les points faibles des clients et suggérez des améliorations potentielles pour notre prochaine mise à jour de produit"

Ce scénario suppose que vous avez déjà saisi les commentaires de vos clients dans ChatGPT.

via ChatGPT

9. Création de scripts vidéo pour des vidéos de marketing ou de formation aux produits

ChatGPT-4o vous aide à rédiger des scripts, en veillant à ce que votre message soit clair et concis lorsque vous développez du contenu vidéo. ChatGPT s'assure que votre contenu est fluide et qu'il aborde tous les points clés, qu'il s'agisse d'une démonstration de produit ou d'une vidéo de formation des employés.

Invitation, exemple: "Rédigez un script pour un tutoriel vidéo de 3 minutes sur l'utilisation de notre logiciel de gestion de projet. Incluez une introduction, les fonctionnalités clés et une conclusion mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités et les _avantages pour les propriétaires de petites entreprises. "*

via ChatGPT

10. Développer des supports de formation et des guides Les équipes RH peuvent tirer parti de cet outil IA pour élaborer des supports de formation, des guides d'onboarding ou des contenus pédagogiques étape par étape. Il permet de s'assurer que les informations sont structurées, claires et faciles à suivre pour les employés.

Invite exemple: créez un guide d'intégration détaillé pour les nouveaux employés du service marketing, décrivant les outils clés qu'ils utiliseront, les processus importants qu'ils devront suivre et les personnes à contacter pour obtenir de l'aide dans les différents domaines

via ChatGPT Also Read: 28 Cas d'utilisation et applications de l'IA pour les équipes des entreprises en 2024

Limites de l'utilisation de MonGPT-4o pour le travail

Si ChatGPT-4o peut être considéré comme un assistant personnel indispensable, il n'est pas dépourvu d'imperfections. Malgré tout son brio pour gérer les tâches répétitives, générer du contenu ou même analyser des données, il y a certaines limites qu'il ne peut pas surmonter.

Comme tout outil, il a ses angles morts, et les comprendre peut vous aider à mieux gérer les attentes et à débloquer tout son potentiel.

Voici quelques limites clés que vous devez garder à l'esprit lorsque l'utilisation de ChatGPT-4o au travail :

Informations erronées : Peut fournir des données obsolètes ou inexactes comme la plupart des modèles IA, en particulier pour les utilisateurs gratuits qui n'ont pas accès aux dernières mises à jour

: Peut fournir des données obsolètes ou inexactes comme la plupart des modèles IA, en particulier pour les utilisateurs gratuits qui n'ont pas accès aux dernières mises à jour Manque d'informations en temps réel : Ne peut pas fonctionner en temps réel, ce qui signifie qu'il ne peut pas recueillir ou analyser des données en temps réel comme Google Analytics

: Ne peut pas fonctionner en temps réel, ce qui signifie qu'il ne peut pas recueillir ou analyser des données en temps réel comme Google Analytics Problèmes de sécurité des données : Nécessite de la prudence lors du partage de données sensibles ou propriétaires avec tout outil IA

: Nécessite de la prudence lors du partage de données sensibles ou propriétaires avec tout outil IA Compréhension limitée du contexte : Il peut avoir des difficultés avec des concepts plus complexes nécessitant une interprétation humaine

: Il peut avoir des difficultés avec des concepts plus complexes nécessitant une interprétation humaine Dépendance à l'égard de la saisie : Dépend fortement de la clarté du texte qu'il reçoit

Utiliser ClickUp Brain pour optimiser la productivité du travail

Bien que le ChatGPT ait des limites, la bonne nouvelle est qu'un ChatGPT avancé tel que ClickUp peut aider à les surmonter.

ClickUp ne se contente pas d'utiliser l'IA pour améliorer la productivité. Il adopte une approche globale en intégrant de puissantes fonctionnalités IA directement dans votre système de gestion de projet. Si vous avez besoin de résumer des notes de réunion, de créer des éléments d'action ou d'exécuter des analyses de données sur des ensembles de données massifs, ClickUp Brain s'adapte parfaitement à vos tâches et à votre flux de travail.

Jetons un coup d'œil à comment l'IA Brain de ClickUp se comporte par rapport à ChatGPT :

1. Gestion des connaissances par IA

Cette fonctionnalité vous permet de poser des questions et d'obtenir des réponses instantanées à partir de vos tâches, documents et personnes au sein de ClickUp. Elle élimine le besoin de rechercher manuellement dans les documents, en fournissant des réponses rapides et précises basées sur le contexte de votre travail.

Obtenez des réponses instantanées à partir de vos documents et de vos fils de discussion grâce à ClickUp Brain

2. Gestion projet par IA

Automatisez les résumés de projets, les mises à jour de la progression et la gestion des tâches. Cette fonctionnalité réduit le temps consacré aux mises à jour manuelles et garantit que vos projets sont toujours mis à jour sans effort.

Analysez et tirez des aperçus résumés de grands ensembles de données à l'aide de ClickUp Brain

3. AI Writer for Work

Améliorez votre rédaction grâce à une solution intégrée de qui aide à la rédaction la rédaction de contenu, la modification en cours, la mise en forme et la génération de réponses rapides. ClickUp Brain crée également des modèles, des tableaux et des transcriptions pour une création de contenu transparente.

Tirez parti de ClickUp Brain pour gérer l'ensemble de votre contenu de manière intégrée

Conseil de pro: Besoin de générer un article de blog ? ClickUp Brain peut vous aider à le rédiger, à fixer des délais, à désigner des éditeurs et à suivre la progression, le tout en un seul endroit.

4. Automatisation des tâches

ClickUp Brain peut automatiser les tâches répétitives, comme la création de sous-tâches à partir des détails d'une tâche, la saisie automatique d'informations et la génération d'éléments d'action à partir des notes de réunion. Cette fonction automatisation du flux de travail permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs.

Automatisez facilement les flux de travail de votre entreprise avec ClickUp Brain

Par exemple, après une réunion, ClickUp Brain peut immédiatement générer des éléments d'action, automatiser des tâches et définir des rappels, le tout automatiquement lié à des informations actualisées sur vos projets en cours. Brain intègre ces résultats directement dans votre système de gestion de projet, éliminant ainsi la nécessité de mettre à jour les tâches manuellement.

5. Analyse des données

Analysez rapidement de grandes quantités d'informations. ClickUp Brain peut aider à résumer les données, à générer des idées et à créer des rapports, ce qui facilite la prise de décisions éclairées.

Transformez des données brutes en tableaux, effectuez des analyses et recueillez des informations riches à l'aide de ClickUp Brain

Par exemple, vous pouvez lui demander d'analyser des quantités massives d'informations à partir d'un rapport, de visualiser automatiquement les données dans vos tableaux de bord ou d'assigner des tâches de suivi en fonction des résultats clés.

6. Traduction et réponses aux e-mails

ClickUp Brain peut traduire des textes et créer des réponses par e-mail, garantissant ainsi une communication claire et efficace dans différentes langues et régions.

Générez des e-mails professionnels avec ClickUp Brain

Lire aussi: Prendre des décisions éclairées : 10 outils d'IA de premier ordre pour la visualisation des données

Atteignez vos objectifs de productivité avec ClickUp

Bien que ChatGPT-4o soit un outil IA pratique pour l'automatisation des tâches, la génération de contenu et l'amélioration de la productivité, le coupler avec ClickUp améliore votre travail. Les fonctionnalités de ClickUp basées sur l'IA permettent non seulement de remédier aux limites de ChatGPT-4o, mais aussi d'offrir une expérience intégrée et transparente, taillée sur mesure pour les spécialistes du marketing, les propriétaires d'entreprises et les professionnels du numérique.

Avec ClickUp Brain, vous exploitez la puissance des capacités linguistiques de ChatGPT-4o aux côtés des outils de gestion de projet robustes de ClickUp.

ClickUp Brain vous offre le meilleur des deux mondes : les capacités linguistiques de ChatGPT-4o et les outils de gestion de projet de ClickUp IA de ClickUp pour améliorer votre gestion de projet . Il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions ou de rédiger des messages sur les médias sociaux. Il s'agit de rendre votre flux de travail plus efficace, votre analyse de données plus pointue et votre génération de contenu plus rapide.

Pourquoi se contenter d'un résultat satisfaisant alors que vous pouvez obtenir des résultats plus intelligents et plus rationnels ? un travail plus intelligent et plus rationnel grâce à l'IA qui s'intègre véritablement dans vos tâches quotidiennes ? S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez la différence par vous-même.