ChatGPT Cheat Sheet (avec des exemples d'invitations)

" La technologie, c'est tout ce qui n'existait pas quand vous êtes né. Alan Kay, informaticien américain et lauréat du prix Turing 2003

Avec l'IA générative, nous avons l'impression de vivre un changement sismique. Le ChatGPT, en particulier, a fait des vagues avec ses capacités impressionnantes à résoudre les défis des entreprises, avec 11% des entreprises qui rapportent plus de 100 000 dollars d'économies après avoir ajouté ChatGPT à leur flux de travail.

De la génération de contenu pour un article de blog à la planification de vacances spectaculaires, ChatGPT semble faire tout, partout, en même temps. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait atteint un niveau record de de 100 millions d'utilisateurs deux mois seulement après le lancement !

Si vous êtes un récent converti à la vaste mer de possibilités qu'est le ChatGPT, suivez notre ultime antisèche ChatGPT pour créer des invites efficaces et vérifier les conseils, les faits et les cas d'utilisation dont vous aurez besoin pour faire du ChatGPT votre génie !

ChatGPT en bref

ChatGPT est un modèle de langage avancé basé sur l'IA et développé par OpenAI. Il est conçu pour comprendre et interagir de manière conversationnelle, en générant des textes de type humain.

via OpenAI

Après avoir vérifié votre e-mail, vous pouvez vous connecter avec vos nouveaux identifiants en cliquant sur le bouton Log In et en saisissant votre e-mail et votre mot de passe

Vous pouvez également utiliser ChatGPT via son application , qui peut être téléchargée sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Si l'inscription sur la plateforme n'est pas obligatoire, elle est recommandée car elle permet de sauvegarder l'historique des discussions et d'accéder à des fonctionnalités personnalisées.

ChatGPT Exemples d'invites

Une invite ChatGPT est une commande ou une question textuelle que vous fournissez à ChatGPT pour démarrer une discussion. Il peut s'agir d'une question de base, d'une demande détaillée ou de toute instruction guidant l'IA sur la manière de répondre.

ChatGPT travaille en jetonant le texte d'entrée mot par mot et en prédisant le mot suivant jusqu'à ce qu'il génère une réponse achevée.

Prenons un exemple : Si vous demandez à ChatGPT : "Où se trouve le plus haut bâtiment du monde ?", il ne connaîtra pas la réponse instantanément.

Voici comment il trouve la réponse et la présente en utilisant le langage naturel :

Il trouve les informations qui constitueront la réponse

Il prédit la structure de la réponse mot par mot. Il commence par supprimer "où", puis utilise le reste de la question pour former le formulaire "le bâtiment le plus haut du monde est... Burj Khalifa, Dubaï"

Un jeton de "fin de séquence" lui commande de s'arrêter lorsque la réponse à l'invite est complète

Cool, hein ?

Voici notre ultime feuille de cas d'utilisation de ChatGPT avec des exemples d'invitations efficaces. (Vous pouvez également essayer outils d'ingénierie des invites, instructions pour générer des invites ChatGPT efficaces dans la structure d'invite attendue)

1. Étude de marché

Utiliser ChatGPT pour la recherche et des informations sur les tendances du marché, l'analyse de la concurrence, le comportement des consommateurs et les opportunités potentielles.

Invite 1 : "Analyser les dernières tendances en matière de comportement des consommateurs dans le secteur de la gestion hôtelière et identifier les opportunités inexploitées pour les nouvelles entreprises à explorer cette année."

Invite 2 : "Qui sont les principaux concurrents dans \N[secteur/marché spécifique], et quels sont leurs points forts ?"

2. Optimisation de l'assistance client

Il s'agit d'affiner les processus et les outils d'assistance afin d'améliorer les temps de réponse, la satisfaction des clients et de rationaliser la résolution des problèmes.

Invite 1 : "_Comment puis-je concevoir un chatbot pour mon site web qui peut traiter les requêtes courantes des clients et réduire le temps de réponse ?"

Invite 2 : "Quels outils ou technologies peuvent aider \N[mentionnez le type de votre entreprise\N] à mieux suivre et analyser les interactions et les commentaires des clients ? "

3. Création de contenu

Utilisez ChatGPT pour générer du contenu attrayant et pertinent afin d'attirer et de fidéliser un public, de générer du trafic et d'assister les stratégies de marketing et de communication.

Invitation 1 : "Écrivez un article de blog engageant, optimisé pour le référencement, de 500 mots sur la conduite d'un examen de performance [ou mettez n'importe quel sujet de votre choix], en vous concentrant sur les défis et les solutions"

Invitation 2 : "Quelles sont les tendances actuelles dans \N[sujet/industrie] que nous pouvons incorporer dans notre contenu_ ?"

4. Marketing par e-mail

ChatGPT vous permet d'élaborer des campagnes d'e-mails ciblées afin de nourrir les prospects, d'engager les clients et d'obtenir des conversions grâce à une communication personnalisée et stratégique.

Invite 1 : "Créer un e-mail de bienvenue chaleureux et amical pour les nouveaux abonnés, présentant notre marque de soins de la peau et nos valeurs."

Invitation 2 : "_Quels sont les lignes d'objet [mentionner le ton souhaité des lignes d'objet] et les formats d'e-mail les plus efficaces pour augmenter les taux d'ouverture dans notre secteur [mentionner le secteur] ?"

5. Personnalisation du CV

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour personnaliser un CV afin de mettre en évidence les compétences, les expériences et les réalisations pertinentes pour des rôles professionnels spécifiques, augmentant ainsi vos chances de vous démarquer auprès des employeurs.

Invitation 1 : "_Vous êtes un consultant expert en recherche d'emploi. Je suis \N[mentionnez le problème auquel vous êtes confronté en détail]. Je souhaite postuler en tant que \N[titre du poste] dans le \N[secteur d'activité]. Pouvez-vous m'aider à adapter mon CV pour mettre en valeur mon expérience [expertise pertinente] et mes compétences [compétences spécifiques], afin qu'il soit plus impressionnant pour ce poste ?"

Invitation 2 : "Comment puis-je optimiser mon CV pour les systèmes de suivi des candidats (ATS) ?"

6. Rédaction de propositions

Structurer/éditer des documents pour inciter des clients potentiels à approuver un projet, un service ou un partenariat en exposant les avantages, les objectifs et les stratégies, à l'aide de ChatGPT.

Invitation 1 : "Je suis un graphiste spécialisé dans \N[mentionnez des domaines ou des compétences spécifiques]. Veuillez m'aider à rédiger l'aperçu de mon profil Upwork et une biographie convaincante, en mettant en évidence ma proposition de valeur unique qui permet d'attirer plus de clients."

Invitation 2 : "_Quelles stratégies puis-je utiliser pour négocier de meilleures évaluations avec les clients sans perdre d'entreprise ?"

7. Marketing numérique

Utiliser des canaux et des stratégies en ligne pour promouvoir des produits ou des services, développer la notoriété de la marque, susciter l'intérêt du public et générer des discussions par le biais de campagnes ciblées.

Invitation 1 : "_Vous êtes un rédacteur expérimenté. Rédigez un script attrayant d'une minute pour une publicité sur notre nouveau [nom du produit ou du service], en mettant en avant ses avantages

Invitation 2 : "Suggestionnez quelques canaux publicitaires sur lesquels nous devrions nous concentrer pour maximiser notre retour sur investissement pour \N[produit/service spécifique] ?"

8. Développement de logiciels

Tirer parti de ChatGPT pour concevoir, coder, tester et maintenir des applications ou des systèmes afin de résoudre des problèmes spécifiques, de répondre aux besoins des utilisateurs et de favoriser l'innovation.

Invite 1 : "Corrigez le code JavaScript abonné"

const add = (a, b) => a + b ;

// Exemple d'utilisation

const result = add(3) ;

console.log(result) ;"

Invitation 2 : "Expliquez le travail d'une fonction popcount en C++."

Lire aussi : 15 meilleures alternatives à ChatGPT pour le code

9. Industrie de la musique

Qui n'aime pas la musique ? ChatGPT peut composer et structurer des chansons et des poèmes pour transmettre des émotions, raconter des histoires ou divertir en tenant compte d'éléments tels que la mélodie, l'harmonie, le rythme et les paroles.

Invitation 1 : "_Créez une chanson sincère qui place mes favoris dans les souvenirs de mon enfance avec ma mère [mentionnez vos souvenirs]."

Invitation 2 : "Créer un court poème sur ma première leçon de conduite avec mon père"

10. Divertissement

ChatGPT peut être drôle ! Il peut être utilisé pour générer des blagues, jouer à des jeux interactifs, créer des histoires amusantes ou engager des discussions légères.

Invitation 1 : "Générer des mèmes sur l'état d'esprit des lundis après un week-end de détente"

Invitation 2 : "Donnez-moi des idées pour concevoir et créer facilement des costumes uniques pour Halloween ou d'autres événements"

11. Santé et forme physique

Obtenez de l'aide en matière de santé et de remise en forme sur ChatGPT en demandant des programmes d'entraînement, des conseils en matière de nutrition et de bien-être, afin d'aider les utilisateurs à rester motivés et à atteindre leurs objectifs en matière de santé.

Invitation 1 : "J'ai besoin d'aide pour rester motivé pendant les séances d'entraînement. Donnez-moi des conseils et des recommandations de chansons pour l'entraînement"

Invitation 2 : "_Pouvez-vous me suggérer des exercices pour cibler [des groupes musculaires spécifiques comme les bras, les jambes, le cœur] ?"

12. Art IA

ChatGPT peut vous aider à créer des designs et des logos accrocheurs. Par instance :

Invitation 1 : "Concevez un logo moderne, unique et informatif pour ma marque [indiquez le nom de la marque et décrivez-la en 2 ou 3 lignes]."

Invitation 2 : "Créer une affiche minimaliste pour une prochaine conférence technologique, mettant en avant l'innovation et les tendances technologiques."

13. Alimentation et cuisine

ChatGPT peut vous proposer de délicieuses idées de recettes basées sur ce que vous avez dans votre réfrigérateur.

Essayez les invitations suivantes :

Invitation 1 : "_J'ai les ingrédients suivants dans mon réfrigérateur : [liste des ingrédients]. Aidez-moi à préparer un repas rapide, facile et délicieux."

Invitation 2 : "Suggestionnez une recette de dîner gastronomique pour une soirée romantique avec [énumérez les ingrédients spécifiques ou les préférences alimentaires]."

14. Freelancing

Les freelances peuvent se rendre sur ChatGPT pour la communication avec les clients, la gestion de projet, la rédaction de propositions et les stratégies de développement de leurs entreprises de freelance.

Invitation 1 : "_Aidez-moi à rédiger une proposition professionnelle pour un client potentiel intéressé par [décrivez brièvement le projet]."

Invitation 1 : "Fournir des stratégies pour gérer efficacement plusieurs projets et clients en tant qu'indépendant tout en maintenant la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée."

15. La mise en réseau et le cold pitching

Vous voulez paraître plus convaincant auprès de vos clients potentiels ? Essayez ce cas d'utilisation qui vous aide à travailler en réseau et à faire du "cold pitching".

Invitation 1 : "Rédigez un message à froid sur LinkedIn pour complimenter \N[professionnels du secteur/employés de l'entreprise] sur leur récent article concernant \N[mentionnez le sujet] et demander une connexion pour une collaboration potentielle, des conseils et des opportunités ouvertes dans le secteur pour un débutant."

Invitation 2 : "_Que dois-je inclure dans un forfait de suivi après l'envoi d'un cold pitch pour m'assurer qu'il mène à un engagement significatif ?"

16. Génération de leads

ChatGPT peut changer la donne en améliorant la génération de leads en fournissant des prestataires pour identifier les clients potentiels, rédiger des messages de sensibilisation engageants et optimiser les processus pour attirer et convertir les leads en clients.

Invitation 1 : "_Quels sont les pièges les plus courants pour mon [entreprise/secteur d'activité] en matière de génération de leads que je devrais éviter pour améliorer mes résultats ?

Invitation 2 : "Veuillez suggérer quelques tactiques innovantes de génération de leads pour un \N[type d'entreprise\N] qui peuvent attirer des leads de qualité avec un budget limité"

17. UX et UI

Obtenez des idées sur la création d'interfaces conviviales, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'offre de commentaires sur les éléments de conception pour améliorer la convivialité et l'engagement avec ce cas d'utilisation.

Invite 1 : "_Suggestionnez quelques techniques de gamification que je pourrais ajouter à mon application [mentionnez votre type d'application, par exemple une application d'apprentissage des langues, une application de fitness, une application d'éducation]."

Invitation 2 : "Pouvez-vous m'aider à trouver des idées pour améliorer l'accessibilité de mon design [décrivez le projet/le design] pour les utilisateurs handicapés ? "

18. Science des données

ChatGPT peut assister la science des données en offrant des conseils sur l'analyse des données, la modélisation statistique, les techniques d'apprentissage automatique et l'interprétation des résultats pour conduire des décisions basées sur les données.

Invitation 1 : "Je dispose d'un ensemble de données de [décrire l'ensemble de données]. Veuillez écrire un code pour la visualisation et l'exploration des données."

Invitation 2 : "Pouvez-vous m'aider à interpréter les résultats de l'analyse statistique de mon modèle [décrire le modèle] et à comprendre leurs implications"

19. Planification financière et budgétisation

ChatGPT peut être utile aux utilisateurs qui souhaitent obtenir de l'aide pour la planification financière et l'établissement d'un budget. Voici comment donner des instructions à ChatGPT pour tirer le meilleur parti de ce cas d'utilisation :

Invite 1 : "Compte tenu de mon revenu actuel de [mentionnez le revenu total], développez une stratégie financière tournée vers l'avenir qui protège mon patrimoine contre les incertitudes économiques futures et les progrès technologiques."

Invitation 2 : "_Pouvez-vous m'aider à estimer mes besoins en matière de retraite sur la base de mon revenu et de mon mode de vie actuels [décrire le revenu et le mode de vie] ?

20. Développement personnel et mode de vie

Obtenez des conseils sur mesure, des stratégies exploitables et une assistance motivante en matière de développement personnel et de mode de vie.

Invitation 1 : "_En tant que mère/père d'un enfant en bas âge, je suis à la recherche de conseils pratiques pour améliorer la qualité de mon sommeil, gérer mon stress et maintenir une alimentation saine. Pourriez-vous me suggérer des stratégies faciles à mettre en œuvre ?

Invitation 2 : "Élaborer un forfait de développement personnel qui m'aide à comprendre et à gérer mes émotions ainsi qu'à éliminer le stress"

À lire également 7 modèles gratuits d'invitations IA pour ChatGPT

ChatGPT Communautés d'utilisateurs

Avant que ChatGPT ne révolutionne la façon dont nous accédons à l'information, les blogs, les forums et les communautés d'utilisateurs étaient les sources de référence pour le réseautage, les conseils et les idées. Bien que l'IA fournisse des réponses rapides, il lui manque souvent la profondeur nuancée, la créativité et l'intelligence émotionnelle que seules les interactions humaines peuvent offrir.

Eh bien, nous avons maintenant des communautés d'utilisateurs de l'IA qui offrent des conseils et de l'aide sur l'utilisation des outils d'IA générative ! En voici quelques-unes qui pourraient s'avérer utiles lorsque vous vous sentez bloqué :

Reddit (r/ChatGPT)

via Reddit Cette communauté active permet aux utilisateurs de discuter et d'explorer :

Invitations créatives ChatGPT, instructions

Des façons innovantes d'utiliser ChatGPT

Les défis, les limites et les améliorations potentielles de ChatGPT

Les efforts de collaboration et les échantillons de projets ChatGPT de la communauté pour créer des outils, des ressources et des expériences

Difficultés techniques

Derniers développements et outils ChatGPT

Forum de la communauté OpenAI

via Forum des développeurs OpenAI Ce forum officiel de l'OpenAI est idéal pour les développeurs et les chercheurs qui souhaitent collaborer sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Discuter Cas d'utilisation de ChatGPT dans les entreprises les projets et l'intégration dans différentes plateformes.

Il sert de plateforme précieuse pour ceux qui sont intéressés par l'exploration des capacités des modèles d'OpenAI, tels que GPT-4, et par la mise à jour des derniers développements dans le champ.

Communautés Discord

Principalement conçue pour les communautés de joueurs, cette application de communication s'adresse désormais à un large intervalle d'intérêts en matière d'IA.

Voici quelques communautés Discord populaires de ChatGPT :

FlowGPT : Avec 29 282 membres, c'est l'une des plus grandes communautés ChatGPT au monde. Elle se concentre sur le modèle de langage ChatGPT et l'ingénierie des invitations, instructions

via Discord

L'avantage IA , L'IA à découvert ou Le grand apprentissage .

ChatGPT Défis et limites

Bien que ChatGPT puisse être votre co-pilote dans le voyage de la création de contenu et de la recherche, nous recommandons de garder les freins sous votre contrôle !

Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces risques et défis de ChatGPT :

Vérification des faits et exactitude

Les données d'entraînement de tout grand modèle linguistique peuvent contenir des biais, ce qui peut influencer les réponses de l'IA et perpétuer des stéréotypes. De la même manière, le ChatGPT peut parfois générer des "hallucinations" : des informations incorrectes ou trompeuses.

Par exemple, lors de la discussion d'un sujet controversé comme l'efficacité d'un traitement médical particulier, ChatGPT peut fournir des informations provenant de sources affichant des points de vue contradictoires ou de débats en cours au sein de la communauté scientifique.

Compréhension du contexte

ChatGPT peut avoir du mal à comprendre des discussions complexes, à plusieurs invites, ou à suivre des fils de pensée longs et complexes. Il peut également faire face à des difficultés pour suivre les nuances du langage, ce qui entraîne des malentendus et des réponses inappropriées

Supposons que vous entamiez une discussion sur des recettes de cuisine et que vous passiez ensuite à un sujet politique. Dans ce cas, ChatGPT peut toujours répondre dans le contexte de la cuisine, en donnant des réponses non pertinentes ou confuses.

Généralité

La nature spécifique du domaine de ChatGPT peut limiter sa capacité à fournir des connaissances de niveau expert dans des champs spécialisés tels que les conseils médicaux ou juridiques.

Supposons que vous demandiez des conseils pour améliorer votre productivité au travail. ChatGPT pourrait fournir des conseils généraux tels que "fixer des objectifs" ou "créer une liste de choses à faire", qui sont utiles mais pas adaptés à votre situation ou à vos défis spécifiques.

Désinformation

ChatGPT peut être utilisé à mauvais escient pour générer du contenu trompeur ou nuisible, contribuant à la diffusion de fausses informations et de désinformation. Si des données personnelles sont utilisées pour son entraînement, les modèles d'IA peuvent également soulever des problèmes de confidentialité.

Lorsqu'il est interrogé sur des nouvelles récentes, le ChatGPT peut donner des informations obsolètes ou incorrectes s'il n'a pas été mis à jour avec les données les plus récentes.

Coûts de formation et impact sur l'environnement

La formation et l'exécution de grands modèles linguistiques tels que ChatGPT nécessitent des ressources et des coûts de calcul considérables. Ils nécessitent également de grands centres de données qui consomment une énorme quantité d'électricité pour leurs systèmes de calcul et de refroidissement, ce qui signifie que leur impact sur l'environnement ne peut être ignoré.

Plates-formes alternatives d'IA

ChatGPT a beau être l'enfant le plus intelligent du bloc, il n'est pas parfait. C'est pourquoi il est important d'explorer un paysage IA plus large qui pourrait offrir des capacités différentes et répondre à certaines des limites de ChatGPT.

En voici quelques-unes Alternatives à ChatGPT qui pourraient mieux vous convenir.

Gémeaux

via Gémeaux Précédemment connu sous le nom de Bard, Google l'a lancé en février 2023 en réponse au ChatGPT d'OpenAI.

Construit sur un grand modèle de langage pour les applications de dialogue (LaMDA) par l'IA de Google, Gemini est un service expérimental d'IA conversationnelle conçu pour traiter et générer des textes de qualité humaine, traduire des langues et donner des réponses informatives.

Les paramètres ci-dessous expliquent clairement ce qui le différencie de ChatGPT :

Gemini traite l'information en temps réel , ce qui rend ses réponses plus actuelles et plus précises

, ce qui rend ses réponses plus actuelles et plus précises Gemini possède des capacités multimodales et peut traiter et générer du texte, du code, des images et de l'audio, ce qui permet d'élargir l'intervalle des tâches et des applications

et peut traiter et générer du texte, du code, des images et de l'audio, ce qui permet d'élargir l'intervalle des tâches et des applications Gemini offre un meilleur raisonnement et une meilleure compréhension des invitations complexes et du raisonnement à travers les informations, ce qui permet d'obtenir des réponses plus adaptées

des invitations complexes et du raisonnement à travers les informations, ce qui permet d'obtenir des réponses plus adaptées L'intégration à l'écosystème Google permet à Gemini d'accéder plus facilement à Google Search, à l'environnement de travail Google et à d'autres applications Google

Copy.IA

Copy.IA est l'une des meilleures solutions d'aide à l'apprentissage Alternatives à ChatGPT pour l'écriture . Il est orienté vers les entreprises, les spécialistes du marketing et les entrepreneurs qui cherchent à intégrer la création de contenu dans leurs processus d'affaires. Il utilise des outils pilotés par l'IA pour aider les Business avec les textes de marketing, les descriptions de produits, le marketing par e-mail et la publicité. Copy.ai assiste plusieurs langues, ce qui le rend parfait pour les entreprises et les spécialistes du marketing à travers différents pays et régions.

via Copie.IA

Anthropic's Claude

Développé par Anthropique , Claude est un grand modèle de langage conçu pour des interactions sûres avec l'IA.

via Anthropique Claude 2 est plus connu pour ses fonctionnalités conviviales et sa capacité à avoir des discussions complexes. Le modèle se concentre sur la sécurité et l'alignement sur les valeurs humaines et convient mieux aux discussions générales, aux entreprises et à la recherche.

Beyond ChatGPT : ClickUp Brain

Le ChatGPT fonctionne très bien, mais son exactitude factuelle et ses recherches laissent à désirer. Il peut "halluciner" en générant des informations techniques et citer des informations aléatoires comme étant des faits.

Ce n'est donc pas le meilleur outil d'IA pour une installation organisationnelle, car il faut quitter son environnement de travail pour poser une question à l'IA. Mais nous avons résolu ce problème grâce à ClickUp Brain !

En tant qu'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain peut vous aider depuis votre espace de travail, créer des forfaits de projet, rédiger des e-mails de clients, attribuer des tâches, suivre la progression, surveiller les échéances, et plus encore.

La compréhension contextuelle de ClickUp Brain est alimentée par sa capacité à traiter et à analyser de vastes quantités de données au sein d'un espace de travail. En comprenant les relations entre les tâches, les projets, les documents et les rôles des utilisateurs, il peut fournir des informations et des recommandations sur mesure.

Par exemple, si un gestionnaire de projet demande : "Quels sont les livrables clés de ce projet ?" ClickUp Brain fournirait un résumé basé sur les objectifs et les tâches récapitulatives du projet.

Obtenez des réponses sur les wikis, les forfaits et les perspectives de l'entreprise, et signalez les problèmes liés aux produits avec le gestionnaire de connaissances par IA de ClickUp Brain

Gestion de projet par IA

La gestion de projet IA offre des éléments d'action automatisés, une planification des sous-tâches et un remplissage automatique des données, ce qui vous permet de gagner une tonne de temps sur le travail répétitif.

Jetons un coup d'œil à ses fonctionnalités :

Automatisation des résumés de projet et des mises à jour de la progression: Assurez-vous que les mises à jour sont exactes et reflètent le statut actuel des tâches, des documents et de la progression de l'équipe

Assurez-vous que les mises à jour sont exactes et reflètent le statut actuel des tâches, des documents et de la progression de l'équipe Instructions pilotées par l'IA: Mettez en évidence les indicateurs importants et les indicateurs de progression pour les tâches, les documents et les membres de l'équipe, en vous aidant à prendre des décisions basées sur des données

Restez informé grâce à des mises à jour détaillées sur la progression de vos projets avec le gestionnaire de projet par l'IA de ClickUp Brain

AI Writer for Work

Cet outil intégré d'assistant d'écriture vous permet d'affiner et de réviser l'orthographe de vos rédactions liées au travail, comme les pages d'atterrissage, les e-mails, les transcriptions, etc.

Voici ce qu'il peut faire :

Créer des tableaux : Créez facilement des tableaux informatifs à des fins diverses, comme des critiques de restaurants ou des analyses de concurrents

Créez facilement des tableaux informatifs à des fins diverses, comme des critiques de restaurants ou des analyses de concurrents Génération de modèles: Générez rapidement des modèles pour différents cas d'utilisation, tâches, documents et projets afin de rationaliser votre flux de travail

Générez rapidement des modèles pour différents cas d'utilisation, tâches, documents et projets afin de rationaliser votre flux de travail Transcription et résumé: Convertissez les enregistrements vocaux en texte et utilisez l'IA pour extraire les informations clés de vos réunions et de vos clips

Répondez aux messages avec des réponses générées par l'IA qui correspondent au ton que vous souhaitez avec ClickUp Brain's AI Writer for Work

Effacées, ClickUp est l'application tout IA dont vous avez besoin pour toutes vos équipes afin d'atteindre tous vos objectifs ambitieux

Élevez votre jeu d'IA avec ClickUp Brain

Nous espérons que cet aide-mémoire complet sur le ChatGPT vous aidera à maîtriser l'art de l'invite, où une question bien conçue peut ouvrir la porte à un monde riche en informations !

Cependant, nous devons également être conscients des implications éthiques de l'utilisation de ChatGPT. Une chose à noter ici est que la plateforme prédit l'information plutôt que de la comprendre tout en générant des réponses.

En revanche, les outils de gestion de projet par IA ClickUp peuvent accéder à des informations provenant de tâches, de documents et d'autres éléments du projet et les exploiter, ce qui permet de fournir des réponses plus pertinentes et utiles en fonction du contexte. Il aide à comprendre les nuances de vos projets, de vos tâches et de la dynamique de votre équipe, en fournissant des solutions plus personnalisées.

Essayez-le en en vous inscrivant à ClickUp gratuitement !