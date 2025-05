Comment créer un GPT personnalisé pour des réponses personnalisées

Vous posez une question simple à un chatbot et, au lieu d'une réponse utile, vous obtenez une réponse générique qui semble tout droit sortie d'un manuel. C'est parce que la qualité de la réponse de votre IA dépend du contexte dans lequel vous l'alimentez.

Un GPT personnalisé, en revanche, vous permet de créer une IA hautement adaptée à vos besoins, qui comprend vos projets, vos directives, vos flux de travail et vos clients. Le meilleur dans tout ça ? Tout le monde peut le faire !

Dans cet article de blog, nous allons vous expliquer comment créer un GPT personnalisé qui vous fera gagner du temps, éliminera les tâches fastidieuses et fournira des réponses plus intelligentes et plus utiles. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes Un modèle GPT personnalisé est une version spécialisée du GPT d'OpenAI, entraînée sur des données spécifiques pour améliorer la précision et la pertinence dans certains champs

Voici les étapes à suivre pour créer un modèle GPT personnalisé : ouvrir GPT Builder (cliquer sur Explorer les GPT > Créer), personnaliser le nom et la description, configurer le comportement , tester et publier (partage privé ou public), et réviser et mettre à jour (via Mes GPT régulièrement)

ClickUp Brain est un gestionnaire de projet alimenté par l'IA qui résume automatiquement les réunions, génère des actions à entreprendre et suggère les prochaines étapes ClickUp Knowledge Management vous permet d'organiser et d'accéder à toutes les informations, décisions et documents essentiels de votre entreprise en un seul endroit ClickUp Chat pour collaborer de manière transparente avec votre équipe en utilisant un chat alimenté par l'IA qui permet de garder les conversations exploitables et contextualisées ClickUp , en revanche, apporte bien plus qu'un simple chatbot basé sur l'IA. Il combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. En bref,est un gestionnaire de projet alimenté par l'IA qui résume automatiquement les réunions, génère des actions à entreprendre et suggère les prochaines étapesvous permet d'organiser et d'accéder à toutes les informations, décisions et documents essentiels de votre entreprise en un seul endroitpour collaborer de manière transparente avec votre équipe en utilisant un chat alimenté par l'IA qui permet de garder les conversations exploitables et contextualisées

Qu'est-ce qu'un modèle GPT personnalisé ?

Un GPT personnalisé dans l'écosystème d'OpenAI permet aux utilisateurs de créer une version de ChatGPT adaptée à des besoins, des secteurs d'activité ou des flux de travail spécifiques. Au lieu de s'appuyer sur le modèle ChatGPT par défaut, un GPT personnalisé peut être affiné avec des instructions, des paramètres de personnalité, des bases de connaissances et même des intégrations d'API sur mesure pour mieux répondre à un cas d'utilisation particulier.

via OpenAI

Les GPT personnalisés vous permettent d'adapter l'IA à vos besoins sans code. Les utilisateurs peuvent personnaliser son comportement en saisissant simplement des invites de texte dans le générateur de GPT.

Il compile vos suggestions dans un ensemble de règles. Vous pouvez même télécharger des fichiers de référence ou connecter le GPT personnalisé à des services tiers tels que l'automatisation des flux de travail et la navigation sur le Web pour obtenir plus de contexte et des résultats plus précis.

🔍 Le saviez-vous ? ChatGPT a été entraîné sur environ 45 To de données, y compris des pages web, des livres et d'autres sources. Cet entraînement approfondi lui permet de comprendre et de répondre à de nombreux sujets.

Pourquoi créer un modèle GPT personnalisé ?

Les modèles GPT généraux ne sont pas conçus en fonction de votre entreprise et peuvent produire des résultats qui ne tiennent pas compte des spécificités du secteur.

Un GPT personnalisé change la donne. Voyons comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour améliorer votre productivité: 👀

Réponses personnalisées : un GPT personnalisé comprend vos besoins et vous donne des réponses qui ont un sens pour votre entreprise ou votre niche

Connaissance approfondie du secteur : entraînez-le avec des données spécifiques pour qu'il devienne un expert dans votre champ, qu'il s'agisse de planification fiscale, d'immobilier ou de logiciels

Un flux de travail plus rapide : Automatisez la création de contenu, d'e-mails ou de FAQ tout en conservant la cohérence de la marque afin de passer moins de temps sur les modifications répétitives

Confidentialité et contrôle renforcés : Contrairement aux outils d'IA publics, un GPT personnalisé conserve vos données au sein de votre système, ce qui réduit les risques de sécurité

🧠 Fait amusant : Il existe de nombreux exemples amusants de GPT personnalisés, tels que « Simpsonize Me », qui transforme les photos en dessins de style Simpsons. Un autre est « Game time », qui explique les jeux de société aux joueurs de tous niveaux !

Comment fonctionnent les modèles GPT : un bref aperçu

Les modèles GPT (Generative Pre-trained Transformer) génèrent du texte de type humain en utilisant une combinaison d'apprentissage profond, de jeux de données massifs et d'algorithmes prédictifs.

Au lieu de simplement régurgiter des faits mémorisés, ils prédisent le mot suivant le plus probable dans une séquence en fonction du contexte.

Comprenons comment fonctionne le GPT 👇

1. Pré-entraînement sur un ensemble de données massif

Le pré-entraînement est au cœur du GPT, où le modèle est alimenté par des téraoctets de données textuelles provenant de livres, de sites web et d'autres sources. Il ne « mémorise » pas les faits, mais apprend les structures du langage, les modèles et les relations entre les mots.

✅ Exemple : si vous tapez « L'intelligence artificielle transforme... », GPT prédit les mots qui suivent généralement, comme « entreprise », « santé » ou « industries »

2. Réseaux de neurones transformateurs

Les modèles d'IA GPT utilisent une architecture Transformer, une technique d'apprentissage profond qui traite les mots en parallèle (au lieu de les traiter un par un, comme les anciens modèles).

🔍 Innovation clé : le GPT utilise le mécanisme d'auto-attention, qui attribue différents niveaux d'importance aux mots d'une phrase, ce qui lui permet de comprendre le contexte et le sens.

✅ Exemple : Dans la phrase « Il versa du café dans la tasse. Puis il la ramassa », GPT sait que « il » fait référence à la tasse et non au café, grâce à l'auto-attention.

3. Réglage fin pour plus de précision et de pertinence

Après le pré-entraînement, le modèle est affiné, c'est-à-dire qu'il est entraîné sur des ensembles de données spécifiques afin d'améliorer la pertinence, la précision et les considérations éthiques. Cette étape permet d'aligner le modèle sur l'intention humaine et les besoins de l'entreprise.

✅ Exemple : Un assistant juridique basé sur l'IA est perfectionné à partir de décisions de justice, de jurisprudence et de documents juridiques, ce qui lui permet de fournir des informations juridiques fiables au lieu de résumés génériques.

4. Génération de réponses (prédiction du mot suivant)

Lorsqu'un utilisateur pose une question, le GPT ne « connaît » pas la réponse, il la prédit en se basant sur ses connaissances acquises et le contexte. Cette prédiction est faite en attribuant des probabilités aux mots et en sélectionnant le prochain jeton le plus probable.

🔍 Contrôle de la température :

Température plus élevée (par exemple, 1,0) → Réponses plus créatives mais plus risquées

Température plus basse (par exemple, 0,2) → Réponses plus prévisibles et factuelles

✅ Exemple : Invite : « Quelle est la meilleure façon d'investir 10 000 $ ? »

Réponse à basse température : « Un portfolio diversifié avec des fonds indiciels est un choix sûr »

Réponse à haute température : « Envisagez l'immobilier, les valeurs technologiques émergentes ou même les crypto-monnaies si vous pouvez gérer la volatilité »

5. Apprentissage continu grâce à RLHF

Les modèles de GPT s'améliorent au fil du temps grâce aux boucles de rétroaction humaine. OpenAI utilise l'apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine (RLHF) pour affiner les réponses en fonction :

Upvotes/downvotes sur les réponses du chatbot

Corrections de l'expert réviseur

Détection des biais et alignement de la sécurité

✅ Exemple : si les utilisateurs votent à plusieurs reprises contre une réponse sur les « bonnes pratiques de codage », l'équipe de formation d'OpenAI ajustera le modèle pour améliorer les réponses futures.

⚡️ Astuce rapide : Voici une petite astuce pour ChatGPT: Ouvrir une nouvelle discussion : Ctrl + Maj + 0 (Windows) et Cmd + Maj + 0 (Mac)

Focus sur la saisie de la discussion : Maj + Échap

Supprimer la discussion : Ctrl + Maj + Retour arrière (Windows) et Cmd + Maj + Retour arrière (Mac)

Comment créer un GPT personnalisé

La création d'un GPT personnalisé peut sembler complexe, mais avec la bonne approche, c'est étonnamment simple.

Voici un guide étape par étape pour créer des GPT personnalisés :

Étape 1 : Accéder au générateur de GPT

Connectez-vous à votre compte OpenAI. Vous aurez besoin d'un abonnement ChatGPT Plus ou Enterprise pour créer un modèle personnalisé. Dans la barre latérale, cliquez sur Explorer les GPT.

Maintenant, sélectionnez Créer pour lancer le générateur de GPT.

En savoir plus : Comment devenir ingénieur des invites, instructions

Étape 2 : Définir votre GPT personnalisé

Dans le générateur GPT d'OpenAI, décrivez ce que vous voulez que votre GPT fasse. De la gestion des demandes des clients à la génération de rapports sectoriels, cette étape donne forme aux réponses de l'IA.

Le générateur de GPT vous proposera un nom et une description, que vous pourrez modifier pour mieux les adapter à votre cas d'utilisation.

Étape 3 : Affinez le comportement de votre GPT

Vous pouvez ajuster le comportement de votre GPT à l'aide de l'interface de discussion du générateur. De plus, vous pouvez peaufiner ces réponses dans l'onglet Configurer en haut.

Ajoutez des amorces de discussion, définissez des invites ou des échantillons de questions pour guider les utilisateurs dans leur interaction avec votre GPT.

Vous pouvez également ajouter des instructions personnalisées si nécessaire :

Télécharger des fichiers : Fournir des documents de référence tels que des PDF, des directives ou des ensembles de données pour fournir un contexte supplémentaire au GPT

*intégration avec des outils externes : Connectez votre GPT à des services tiers via des API, ce qui lui permet de planifier des tâches ou de récupérer des données, et d'y accéder via le magasin GPT

Personnalisez l'apparence : Téléchargez une photo de profil ou générez-en une à l'aide d'outils d'IA tels que DALL·E

Étape 4 : Testez et publiez votre GPT

Avant de finaliser, testez votre GPT personnalisé pour vous assurer qu'il répond comme prévu. Ajustez les paramètres si nécessaire. Une fois que vous êtes satisfait de l'installation, cliquez sur Créer pour lancer votre GPT. Vous pouvez le partager en privé via un lien ou le rendre publiquement accessible.

⚙️ Bonus : Consultez cette liste des meilleurs outils d'ingénierie des invites, instructions pour l'IA générative afin de rationaliser votre flux de travail, d' améliorer la précision et de tirer le meilleur parti de vos projets basés sur l'IA.

Pour que votre GPT personnalisé reste efficace, consultez régulièrement la section Mes GPT dans la barre latérale pour y accéder et le modifier si nécessaire.

À mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez télécharger de nouveaux fichiers, mettre à jour les paramètres (cliquez sur Mettre à jour) ou affiner son comportement pour garantir sa pertinence. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications pour que votre GPT continue de fonctionner au mieux.

💡Conseil de pro : Conservez une documentation claire de vos données d'apprentissage, de vos paramètres et de toutes les modifications que vous apportez. Cela vous fera gagner du temps lors du dépannage ou de la mise à niveau ultérieure de votre modèle. Si vous souhaitez supprimer un GPT, il vous suffit d'aller dans ChatGPT > Mes GPT, de cliquer sur le menu à trois points (•••) à côté de votre GPT personnalisé, de sélectionner Supprimer GPT, puis de confirmer.

Comment optimiser et maintenir votre GPT personnalisé

Comme tout outil d'IA, votre GPT a besoin de mises à jour régulières, d'ajustements et d'une surveillance pour fonctionner au mieux.

Les meilleurs moyens d'optimiser et de maintenir votre GPT personnalisé sont les suivants :

Votre GPT n'est aussi intelligent que les données à partir desquelles il apprend. Assurez-vous de le former sur un contenu précis, pertinent et diversifié, surtout si vous utilisez ChatGPT pour la création de contenu, les soins de santé, le marketing, les équipes commerciales et d'autres fins.

✅ Exemple : si vous gérez un robot d'assistance client basé sur l'IA, le mettre à jour avec les nouvelles fonctionnalités du produit ou les tendances récentes en matière d'assistance l'aidera à fournir de meilleures réponses au lieu de s'appuyer sur des réponses obsolètes.

Vérifier et tester pour de meilleures performances

Mettez en place une boucle de rétroaction où les utilisateurs peuvent évaluer les réponses ou signaler les problèmes afin que vous sachiez exactement ce qui doit être amélioré. L'exécution de tests A/B (comparant la version actuelle à une version mise à jour) permet d'identifier les changements qui l'améliorent réellement.

✅ Exemple : si les utilisateurs rapportent que votre GPT a des difficultés avec des demandes spécifiques, utilisez leurs commentaires pour affiner les réponses et améliorer la précision.

⚡ Astuce rapide : Au lieu de demander une liste d'idées, inversez le processus en demandant d'abord les pires idées possibles. C'est une astuce fantastique pour ChatGPT! Par exemple, au lieu de demander « Donnez-moi des stratégies marketing pour un produit SaaS », demandez « Quelles sont les pires stratégies marketing qui échoueraient pour un produit SaaS ? ». Puis poursuivez avec « Transformez-les maintenant en stratégies gagnantes » Poussez ChatGPT à générer des informations inattendues et de haute qualité au lieu de réponses superficielles.

Recherchez les indicateurs de performance

Tout comme la surveillance du trafic sur un site web ou des performances d'une application, le suivi d'indicateurs clés tels que la précision des réponses, la vitesse et la satisfaction des utilisateurs permet de détecter toute baisse de qualité. Identifiez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des difficultés.

Voici quelques KPI que vous pouvez suivre :

Précision et temps de réponse

Taux de satisfaction des utilisateurs (CSAT/ NPS)

Taux d'achèvement des tâches

Taux d'escalade

Fidélisation et engagement

Détection de dérive

✅ Exemple : Supposons que votre GPT personnalisé pour l'assistance traite les requêtes des clients. Si vous remarquez une augmentation des plaintes des utilisateurs concernant des réponses non pertinentes ou des réponses tardives, c'est un signal d'alarme. Vérifiez les journaux pour connaître les temps de réponse et la précision ; ils mettront en évidence les problèmes et ajusteront le modèle en conséquence.

*bonus : Les meilleurs cours d'ingénierie des invites, instructions pour les développeurs

Limites du GPT personnalisé

Les GPT personnalisés ont des limites qui peuvent avoir un impact sur leurs performances dans des applications réelles. Connaître ces contraintes vous permet d'être mieux préparé pour éviter les pièges courants 👇

Limites de caractères : Les GPT personnalisés ont une limite de 8 000 caractères pour les instructions, ce qui signifie que vous devez être précis. Si vous essayez de mettre en place un flux de travail complexe qui nécessite des instructions détaillées, il peut être difficile de caser tous les détails dans cet espace

La complexité est un problème : Si votre tâche nécessite une logique approfondie, un long raisonnement en plusieurs étapes ou des intégrations allant au-delà de la génération de texte de base, vous aurez peut-être besoin d'outils externes pour combler les lacunes

La taille des fichiers est importante : Chaque fichier téléchargé est limité à 512 Mo, et bien que vous puissiez utiliser plusieurs fichiers, en télécharger trop à la fois peut entraîner des erreurs

Plafonds de jetons : Il y a une limite de 2 millions de jetons par fichier, ce qui signifie que les grands ensembles de données peuvent être tronqués

Limites de messages : Si vous utilisez ChatGPT Plus, vous risquez de rencontrer des limites de fréquence (par exemple, 40 messages toutes les 3 heures). Pour les utilisateurs intensifs, cela peut constituer un sérieux goulot d'étranglement

🔍 Le saviez-vous ? Une ingénierie efficace des invites, instructions, vous aide grandement dans votre travail avec les outils d'IA. Voici quelques cadres que vous pouvez utiliser pour structurer vos invites : RACE : Rôle, Action, Contexte, Attentes

APE : Action, Objectif, Attente

COAST : Caractère, Objectifs, Actions, Scénario, Tâche

ÉTiquette : Tâche, Action, Objectif

bonus : * Meilleures alternatives à OpenAI Playground

Pourquoi ClickUp est une alternative puissante au GPT personnalisé

Les GPT personnalisés sont parfaits pour discuter avec une IA sur mesure, mais si vous avez besoin de rationaliser le travail, de centraliser les connaissances et d'automatiser des tâches au-delà des discussions, vous avez besoin d'une alternative plus complète.

Découvrez ClickUp , l'application qui fait tout pour le travail.

Au lieu de bricoler un GPT personnalisé et de devoir tout structurer manuellement, ClickUp vous offre une gestion du travail, une gestion des connaissances, une collaboration en temps réel, et bien plus encore, le tout optimisé par l'IA.

Voyons ce que vous obtiendriez si ChatGPT et ClickUp s'affrontaient :

1. ClickUp Brain

La première chose que vous voudrez essayer sur la plateforme est ClickUp Brain, l'assistant IA intégré explicitement conçu pour le travail.

Contrairement au GPT personnalisé, Brain automatise les tâches, résume les réunions, hiérarchise le travail et suggère même les prochaines étapes. Au lieu d'être un partenaire de brainstorming, il vous permet d'agir, de collaborer et de faire avancer les choses

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de le configurer manuellement. Intégré à ClickUp, Brain comprend vos tâches, projets, documents et flux de travail, sans que vous ayez à les mentionner explicitement.

Demandez à ClickUp Brain des mises à jour quotidiennes de l'équipe et des jalons du projet où que vous soyez

En substance, Brain fait office de :

Gestion des connaissances par l'IA : Avez-vous déjà perdu du temps à chercher dans des e-mails, des messages Slack ou des documents pour trouver une seule information ? ClickUp Brain se souvient de tout ce qui se trouve dans vos outils et trouve des réponses instantanément (en tenant compte du contexte, à chaque fois)

Rappelez-vous les détails clés du projet et agissez immédiatement grâce à ClickUp Brain

Gestion de projet par l'IA : La gestion de projets implique le suivi des délais, des tâches et la vérification que rien ne passe inaperçu. Brain vous permet d'automatiser toutes ces tâches et bien plus encore, tout en vous permettant de vous concentrer sur d'autres tâches importantes

✅ Ce que le cerveau peut faire : Mettre automatiquement à jour la progression du projet en fonction de l'achèvement des tâches

Générez des rapports pour ne plus avoir à le faire

Suggérer les prochaines étapes en fonction de l'avancement du projet

Obtenez des mises à jour instantanées sur les tâches, les discussions, les réunions et les flux de travail avec ClickUp Brain

AI Writer for Work : Brain peut écrire pour vous dans votre style, qu'il s'agisse de rédiger un e-mail à un client ou de résumer une longue discussion

Demandez à ClickUp Brain de rédiger, modifier ou résumer du contenu pour vous

En prime, avec ClickUp Brain, vous avez désormais la possibilité d'utiliser plusieurs LLM tels que ChatGPT, Gemini et Claude.

2. Gestion des connaissances ClickUp

Produire des informations contextuelles est une chose, mais s'assurer que le chatbot les stocke pour référence ultérieure en est une autre. La solution de gestion des connaissances de ClickUp vous aide à le faire.

Utilisez la solution de gestion des connaissances de ClickUp pour stocker et organiser les informations clés

En bref, utilisez cette base de connaissances sur l'IA pour obtenir :

Réponses instantanées basées sur l'IA : ClickUp Brain extrait des informations de vos documents, wikis, tâches et commentaires, afin que votre chatbot (et votre équipe) puisse récupérer instantanément des informations précises

*importation transparente des connaissances : importez des documents, des feuilles de calcul et des notes provenant de différents outils, en regroupant le tout au même endroit

*création de wiki sans effort : convertissez n'importe quel document en wiki entièrement organisé en quelques clics

*collaboration en temps réel : les travailleurs du savoir peuvent modifier, mettre à jour et commenter les wikis en temps réel, ce qui permet de maintenir les connaissances à jour et pertinentes

Permissions granulaires et contrôle de version : assurez la sécurité des informations grâce à un accès basé sur les rôles et suivez chaque modification grâce à l'historique des versions

Hub Documents centralisé : recherchez, filtrez et gérez rapidement tous les wikis et connaissances de l'entreprise dans un espace intuitif

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports sur le travail facilement, et en fonction de la progression quotidienne, la planification future était facile.

3. ClickUp Discuter

ClickUp Chat conserve toutes vos discussions de travail au même endroit où vous gérez vos projets. Qu'il s'agisse de discussions sur les tâches, d'annonces de l'équipe avec Posts ou du suivi des éléments d'action, Chat garde tout connecté, là où il doit être.

Combinez la gestion des tâches, les annonces à l'échelle de l'entreprise et la messagerie directe avec ClickUp Chat

Voici comment cela peut vous aider 👀

Transformez les discussions en actions : Avec Chat, vous pouvez transformer n'importe quel message en Avec Chat, vous pouvez transformer n'importe quel message en tâche ClickUp en un seul clic

Maintenir la cohésion de l'équipe : Gérer une équipe implique d'assurer le suivi d'un million de choses à la fois. Avec FollowUps, vous pouvez signaler les messages importants, les attribuer à des coéquipiers et vous assurer de ne rien manquer

Communiquez avec votre équipe : Avec SyncUps, vous pouvez passer un appel vocal ou vidéo directement dans ClickUp, partager votre écran et attribuer des tâches en temps réel. Pas besoin de liens Zoom ou de notes de réunion supplémentaires : la plateforme résume automatiquement les points clés et crée des éléments d'action pour vous

Passer le temps : Vous vous êtes absenté pendant quelques heures (ou quelques jours) et vous avez manqué un long fil de discussion ? AI CatchUp vous donne un résumé rapide des points clés afin que vous puissiez passer directement à l'essentiel plutôt que de faire défiler les fils

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions clés enfouies dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul interminables. Sans système centralisé, des informations essentielles sont perdues. Mais avec ClickUp, ce n'est jamais un problème. Transformez instantanément les discussions, les commentaires, les documents et même les e-mails en tâches exploitables, pour que rien ne se perde et que chaque décision fasse avancer le travail !

Modélisez votre projet pour la réussite avec ClickUp

La création de votre propre GPT personnalisé pour des réponses personnalisées n'est qu'un début.

Vous voulez un système basé sur l'IA qui gère, organise et rationalise l'ensemble de votre flux de travail, dans un outil que vous utilisez tous les jours, pour presque toutes vos tâches.

Avec ClickUp, vous disposez d'un assistant basé sur l'IA qui connecte les tâches, les documents et les connaissances de votre organisation en temps réel. Alors, pourquoi vous limiter à un seul outil d'IA alors que vous pouvez disposer d'un environnement de travail entièrement intégré ?

