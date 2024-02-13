10 modèles gratuits de demande de proposition pour rédiger votre prochaine demande de proposition

En tant qu'entreprise ou gestionnaire de projet, vous savez que vous ne pouvez pas toujours faire tout le travail vous-même. En vous associant à des experts d'autres secteurs, vous maximisez vos efforts et atteignez vos objectifs plus rapidement.

C'est là qu'interviennent les appels d'offres. Ces documents pratiques vous permettent de demander des offres aux entrepreneurs qui peuvent vous aider à faire le travail terminé.

Le lancement d'un projet est déjà une lourde tâche. Facilitez le processus en utilisant un modèle de demande de propositions qui vous permettra de gagner du temps et des efforts. Nous allons vous montrer pourquoi ces modèles sont si précieux, vous expliquer ce qu'il faut placer dans un modèle et partager quelques-uns de nos modèles de demande de propositions préférés. 👀

Qu'est-ce qu'un modèle d'appel d'offres ?

Les modèles de demande de propositions, également appelés modèles d'appel d'offres, sont des documents utilisés pour demander des offres pour une solution spécifique. Ils sont utilisés par les agences de marketing les chefs de projet, les sociétés informatiques, les grandes entreprises ou les vendeurs potentiels pour envoyer des demandes d'outils et de produits qui répondent à un besoin particulier.

Le document comprend généralement des informations générales sur l'entreprise, des détails sur les besoins du client et une description de la manière dont les envois seront évalués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.

En fait, l'ensemble du processus d'appel d'offres contribue à combler une lacune dans les besoins de l'entreprise. Un appel d'offres est conçu pour répondre aux besoins suivants les contraintes en matière de ressources en recherchant une assistance extérieure à l'entreprise. Il s'agit de l'une des premières étapes de la processus de passation de marchés et en le menant à bien, vous atteindrez plus rapidement les objectifs de votre projet.

Des modèles de documents personnalisés permettent de rationaliser les processus répétitifs et de documenter les informations les plus importantes

Les modèles d'appels d'offres permettent de demander des offres plus rapidement et plus facilement qu'auparavant. Même si les détails de chaque appel d'offres changent, un modèle permet de gagner du temps lors de la création de la structure et des grandes lignes de l'appel d'offres. ⌛️

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de demande de propositions ?

Chaque projet étant différent, il est important de choisir les bons modèles de demande de propositions. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs modèles d'appels d'offres efficaces, y compris des options gratuites pour ne pas dépasser votre budget. 💰

Une fois que vous avez décidé d'utiliser des modèles de demande de propositions, il est essentiel d'en choisir un bon. Tout modèle d'appel d'offres digne de ce nom comporte :

Contexte du projet: Détails du projetl'étendue du projetdes informations générales sur l'entreprise, ainsi que les étapes et exigences fondamentales du projet

Détails du projetl'étendue du projetdes informations générales sur l'entreprise, ainsi que les étapes et exigences fondamentales du projet Énoncé du travail/ **RÉSUMÉ DU PROJET : Brève description de ce que l'on attend des entrepreneurs qui remportent l'appel d'offres. C'est ici que vous dresserez la liste des produits livrables, des obstacles potentiels, des certifications requises, de l'échéancier du projet et des méthodes, systèmes et technologies préférésoutils que vous souhaitez que l'entrepreneur possède ou utilise* Critères d'évaluation: Informations sur la manière dont chaque offre sera évaluée et sur les critères qui seront utilisés pour prendre une décision finale

**RÉSUMÉ DU PROJET : Critères d'évaluation: Informations sur la manière dont chaque offre sera évaluée et sur les critères qui seront utilisés pour prendre une décision finale Comment préparer la proposition: Lignes directrices sur la manière de soumettre la proposition, les éléments à inclure et les dates limites d'envoi. Veillez à inclure les coordonnées des personnes à contacter au cas où les soumissionnaires auraient des questions

10 modèles de demande de propositions à utiliser en 2024

Vous voulez gagner du temps pour rédiger votre prochain appel d'offres ? Utilisez un modèle pour renseigner rapidement les détails du projet, les exigences et le processus d'envoi. En quelques minutes, vous pouvez envoyer les appels d'offres et vous remettre au travail sur le projet lui-même.

Vous trouverez ici 10 de nos modèles d'appels d'offres favoris pour rédiger votre prochain appel d'offres en un clin d'œil. ✍️

1. Modèle d'appel d'offres pour le développement de sites web ClickUp

Modèle d'appel d'offres pour le développement Web ClickUp

Que vous travailliez dans le domaine des technologies de l'information et que vous ayez besoin d'aide pour la gestion de projet de site web ou si vous travaillez dans un secteur différent et recherchez des développeurs web pour améliorer votre site, un appel d'offres vous permettra d'obtenir l'aide que vous recherchez.

Avec l'appel d'offres Modèle d'appel d'offres pour le développement web de ClickUp avec le modèle de demande de proposition de développement Web de ClickUp, créez votre propre demande de proposition et rationalisez le processus de création de documents pour commencer à recevoir des offres. En cinq étapes faciles, vous aurez un appel d'offres prêt à être envoyé en quelques minutes grâce à ce modèle pratique.

Le modèle de document d'appel d'offres commence par une présentation de votre entreprise dans laquelle vous pouvez entrer votre nom, votre logo et vos informations de contact telles que votre numéro de téléphone et votre adresse.

Après les informations sur l'entreprise, vous trouverez la section "Mon travail" dans laquelle vous indiquerez l'étendue du travail, l'état d'avancement du projet et les objets que vous souhaitez atteindre. Vous y trouverez la liste des membres importants de l'équipe ainsi que les informations suivantes les parties prenantes au projet avec qui les fournisseurs potentiels travailleront.

Les sections suivantes du modèle sont l'Échéancier et le Budget. Utilisez ces sections du modèle pour dresser la liste des jalons des projets complexes et des dépenses prévues.

Enfin, vous achèverez les sections Proposition et Conditions contractuelles, dans lesquelles vous expliquerez le processus de sélection, énumérerez les exigences des fournisseurs et exposerez les conditions contractuelles du projet dans ce modèle d'appel d'offres. ✨

2. Modèle de processus d'appel d'offres ClickUp

Modèle de processus d'appel d'offres ClickUp

L'appel d'offres Modèle de processus d'appel d'offres de ClickUp fait du processus d'appel d'offres un jeu d'enfant. Le modèle d'appel d'offres génère automatiquement des tâches, des sous-tâches et des champs personnalisés pour chaque étape du processus.

Depuis la finalisation du calendrier du projet et l'identification de sa portée jusqu'à l'examen et la sélection finale des propositions, toutes les personnes impliquées peuvent facilement voir à quelle étape du processus se trouve le projet et ce qui va suivre.

Les champs personnalisés vous permettent de personnaliser le processus de proposition. Ajouter la documentation du projet les pièces jointes, créer des libellés de progression et de phase, et inclure des lignes budgétaires. Créez une checklist et partagez-la avec les membres de l'équipe concernés et attribuez les tâches aux différentes parties prenantes afin que chacun sache qui est responsable de quoi. ✅

3. Modèle de demande de ressources ClickUp

Modèle de demande de ressources ClickUp

Appel à tous les chefs d'équipe : Nous savons que vous savez à quel point il est important de disposer d'outils qui vous donnent un aperçu de tout ce qui se passe dans l'entreprise. ClickUp vous soutient, que vous soyez le suivi des indicateurs de performance clés (KPI) ou de demander des ressources.

Conçue pour un gestionnaire de projet, l'application Modèle de demande de ressources ClickUp permet de suivre facilement plusieurs projets au fur et à mesure de leur avancement.

Attribuez rapidement les tâches liées à une demande de ressources à différents membres de l'équipe et conservez toutes les informations importantes sur le projet dans un tableau de bord facile à consulter. Le modèle vous permet d'afficher les projets par priorité afin que vous puissiez traiter les tâches les plus importantes en premier.

Créez des catégories pour les critères d'évaluation et les délais des projets, les ressources nécessaires et le la portée du projet afin de tenir tout le monde informé de l'état d'avancement et des objectifs généraux du projet.

4. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Modèle de demande et d'approbation de projet de ClickUp est un modèle au niveau du dossier qui permet d'identifier, d'examiner et d'approuver les projets de l proposition de projet des demandes. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les flux de travail et surveiller les demandes de propositions ainsi que d'autres demandes, y compris les demandes d'informations (RFI) et les demandes de renseignements les demandes de devis (RFQ) .

Pour commencer, sélectionnez "Soumettre une demande de projet" et remplissez les informations nécessaires, notamment le nom du projet, sa description, sa priorité et l'échéancier de la proposition. Une fois achevée, la demande apparaîtra dans la liste des demandes ou dans la vue Tableau, ce qui vous permettra de suivre les demandes soumises et celles qui ont été affichées.

C'est aussi simple que cela.

5. Modèle de proposition de budget ClickUp

Modèle de proposition de budget ClickUp

L'un des aspects clés de toute proposition est de rester maître de son budget. Avec le Modèle de proposition de budget de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez facilement partager les dépenses prévues pour chaque projet proposé. De cette façon, vous pouvez obtenir l'adhésion des parties prenantes en exposant clairement les avantages de la participation et en expliquant les coûts monétaires associés.

Le modèle étape par étape comprend six pages où vous pouvez présenter les membres de l'équipe impliqués, résumer le projet et la proposition de budget, et dresser la liste de la logistique, du matériel requis et de l'équipement nécessaire. ⚒️

6. ClickUp Modèle de proposition d'entreprise

ClickUp Modèle de proposition d'entreprise

Dans le domaine des ventes, les propositions d'entreprise font partie des documents les plus importants que vous créez. Gagnez du temps et créez des présentations visuellement attrayantes avec le modèle Modèle de proposition d'entreprise de ClickUp .

Commencez par créer les tâches nécessaires à l'élaboration de la proposition d'entreprise, notamment la collecte des informations nécessaires, le calcul du prix et la rédaction du projet de proposition d'entreprise proprement dit.

Utilisez la vue Liste des priorités pour savoir quelles tâches doivent être terminées en premier et classez chaque sous-tâche en ajoutant des indicateurs de niveau d'effort et de taux d'achèvement. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre proposition d'entreprise, utilisez l'affichage Modèles d'e-mail pour obtenir un projet pré-rédigé que vous pouvez remplir et envoyer à des partenaires potentiels.

Travaillez plus rapidement et plus efficacement sur votre communication avec les parties prenantes clés sur les exigences de votre appel d'offres.

7. Modèle de proposition de campagne ClickUp

Modèle de proposition de campagne ClickUp

L'élaboration de campagnes n'a jamais été aussi facile grâce à l'outil Modèle de proposition de campagne ClickUp . Cet outil est idéal pour les équipes commerciales et les la gestion des campagnes de marketing ainsi que dans d'autres départements comme l'informatique. Utilisez le modèle simplifié pour définir le cadre de la campagne et incluez les détails de la proposition et les stratégies que vous prévoyez d'utiliser pour le projet.

Personnalisez le document en ajoutant les informations relatives à votre entreprise, en utilisant une typographie de marque et en téléchargeant le logo de votre entreprise. Ajoutez des en-têtes et des sections pour construire la proposition en fonction de l'ensemble du projet.

8. ClickUp Modèle de Tableau blanc du processus PDCA

ClickUp Modèle de Tableau blanc du processus PDCA

Vous voulez un projet ? outil de forfait pour améliorer continuellement vos projets ? Tournez-vous vers Modèle de Tableau blanc du processus PDCA de ClickUp . Basé sur le modèle PDCA en quatre étapes (planifier, faire, vérifier et agir), ce modèle est le moyen idéal pour les gestionnaires de projet d'évaluer en permanence ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré, et de relayer l'information aux membres de l'équipe.

Utilisez ce modèle de processus itératif pour créer des tâches pour les différents services de votre organisation. Assignez la tâche à une étape et ajoutez des assignés, des dates d'échéance et des niveaux de priorité pour chacun d'entre eux.

Utilisez la vue Tableau pour voir où en est chaque tâche dans le processus et identifier les lacunes ou les ajustements à apporter au calendrier de votre projet.

9. Modèle de demande de propositions Microsoft Word par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Microsoft-Word-Request-for-Proposal-Template-by-Template.net\_.jpg Modèle de demande de proposition Microsoft Word par Template.net /$$$img/

via Template.net

Cet exemple de modèle d'appel d'offres s'intègre à Microsoft Word, Google Docs et Apple Pages pour rationaliser le processus de rédaction de la proposition. Le modèle génère du contenu écrit, des tableaux et des diagrammes pour assister votre proposition. Il vous suffit d'y entrer et de modifier le texte pour qu'il reflète les paramètres de votre projet.

10. Modèle de réponse à une demande de proposition Microsoft Word par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Microsoft-Word-Request-for-Proposal-Response-Template-by-Template.net ClickUp_.jpg Modèle de réponse à une demande de proposition Microsoft Word par Template.net /$$$img/

via Template.net

Vous devez répondre à un appel d'offres, mais vous ne savez pas trop comment faire ? Ce modèle de réponse à un appel d'offres comporte une checklist facile à suivre pour vous permettre de rédiger une réponse réussie. Chaque section propose des conseils et des astuces pour créer une réponse solide à la proposition.

Modifiez le contenu en fonction de la portée du projet et mettez à jour les coordonnées afin que le destinataire ou les différents fournisseurs sachent précisément comment vous contacter.

Maintenant que vous disposez d'un modèle pour créer votre demande de propositions, voici quelques conseils supplémentaires sur la manière de la rédiger. Gardez ces conseils à l'esprit lorsque vous rédigerez votre demande de proposition :

Définir de manière Effacée la portée et les objets du projet

Avant toute chose, assurez-vous de savoir exactement ce que vous attendez des fournisseurs potentiels. Une description Effacée de la portée et des objets du projet permettra d'orienter leurs propositions.

Définir précisément les exigences et les attentes

Ne laissez aucune place à l'erreur d'interprétation. Soyez précis quant à vos exigences et à vos attentes concernant le projet.

Inclure tous les détails nécessaires

Veillez à inclure tous les détails pertinents tels que les délais, les contraintes budgétaires et tout matériel ou ressource spécifique nécessaire.

Considérez la forme de votre appel d'offres

Les modèles peuvent constituer un bon point de départ, mais vous devrez peut-être les adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Mettez en forme et concevez votre appel d'offres de manière à représenter au mieux la marque de votre entreprise.

Permettre les questions et les éclaircissements

Toutes les propositions soumises doivent laisser aux vendeurs potentiels la possibilité de poser des questions ou de demander des éclaircissements sur n'importe quel point. Cela permettra de s'assurer qu'ils comprennent bien ce que vous recherchez.

Évaluer les propositions de manière objective

Une fois que vous avez reçu les propositions, évaluez-les objectivement. Prenez en compte tous les aspects, y compris le coût, l'expérience et l'approche, afin de trouver celui qui convient le mieux à votre projet.

Communiquez clairement avec le fournisseur choisi

Une fois que vous avez sélectionné un fournisseur, veillez à communiquer clairement sur les attentes et les échéanciers du projet. Cela contribuera à la réussite du partenariat.

Qui bénéficie de l'utilisation des appels d'offres ?

Les acheteurs: Souvent des entreprises ou des organisations qui ont besoin d'acquérir des biens ou des services, les acheteurs bénéficient grandement de l'utilisation des appels d'offres. Ils peuvent ainsi solliciter des propositions auprès de différents fournisseurs, ce qui leur permet de disposer d'une large sélection. Grâce aux appels d'offres, les acheteurs peuvent comparer les offres sur la base de critères définis, ce qui les aide à prendre une décision en connaissance de cause et à obtenir la meilleure valeur pour leur argent.

Fournisseurs: Les fournisseurs tirent également des avantages significatifs des appels d'offres. Bien qu'il puisse sembler qu'il leur incombe de présenter une proposition convaincante, ils ont également l'occasion de comprendre achevé les besoins et les exigences de l'acheteur. Les réponses aux appels d'offres aident les fournisseurs à mieux présenter leurs produits ou services, à mettre en avant leurs arguments de vente uniques et à se démarquer de la concurrence.

Faites appel à ClickUp pour votre prochain modèle de demande de proposition

Que vous ayez besoin de rédiger une proposition pour obtenir des ressources, à des fins commerciales ou pour toute autre raison, ces modèles vous aideront à faire le travail. Avec ClickUp vous obtiendrez des centaines de modèles - des modèles de demande de proposition aux propositions de budget et aux documents de demande de proposition de campagne.

Chacun d'entre eux est conçu pour rationaliser votre flux de travail et faciliter la collaboration entre les équipes. Vous trouverez d'autres modèles pour faciliter la gestion de projet et les entreprises dans la section Centre de modèles ClickUp ! 🗂️