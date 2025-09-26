Les 11 meilleurs logiciels de base de connaissances pour 2026

Quel est le moyen le plus rapide de ralentir la progression ? Obliger les équipes à redécouvrir des réponses qui existent déjà.

ClickUp a constaté qu'un professionnel sur cinq passe plus de trois heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations complémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour une tâche qui ne devrait prendre que quelques secondes !

À mesure que les organisations se développent, les connaissances non documentées deviennent un frein invisible à la productivité : elles font perdre du temps, doublent le travail et nuisent à la cohérence.

Une base de connaissances solide n'est plus une option : c'est une infrastructure opérationnelle.

Dans cet article, nous allons passer au crible les outils de base de connaissances les plus efficaces, conçus pour centraliser les informations, éliminer les redondances et aider les équipes d'assistance à réfléchir avant de poser des questions. 🧰

Aperçu des meilleurs logiciels de base de connaissances

Comparons les meilleurs logiciels de base de connaissances.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes de toutes tailles qui cherchent à réduire Centralisez les connaissances de l'entreprise parallèlement aux projets et accédez-y grâce à l'IA contextuelle Idéal pour les équipes de toutes tailles qui cherchent à réduire la prolifération du travail ClickUp Brain et Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise AI Search, gestion des connaissances par l'IA, Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Guru Affichage d'informations vérifiées directement dans les flux de travail du navigateurTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes d'entreprise ayant besoin d'une gouvernance Extensions Chrome, rappels de vérification, analyses, intégration de ChatGPT Gratuit ; les forfaits payants commencent à 25 $/mois Slab Documents internes collaboratifs avec modifications en cours optimisées par l'IATaille de l'équipe : Idéal pour les équipes interfonctionnelles de toutes tailles Correction automatique par IA, prédiction et requêtes, permissions granulaires, recherche avancée Gratuit ; les forfaits payants commencent à 8 $/mois Helpjuice Créer des portails de connaissances soignés personnalisés pour les clientsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes d'assistance de toutes tailles ayant des besoins en matière d'image de marque Conception personnalisée du portail, analyses, assistance multilingue, intégration Slack/Zendesk Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 249 $/mois Nuclino Visualisation des connexions entre les pages wiki et les sujetsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de toutes tailles utilisant des cartes mentales et des documents Affichage graphique, modification en cours, structure par glisser-déposer Gratuit ; les forfaits payants commencent à 8 $/mois Bloomfire Découverte de contenus via l'IA et création de parcours d'apprentissage Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes de formation et de développement de taille moyenne à grande Recommandations basées sur l'IA, fils de discussion Q&A, indexation de contenu, analyses d'utilisation Tarification personnalisée Document360 Structurer le contenu en catégories imbriquées avec contrôleTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes techniques et de conformité de taille moyenne à grande Gestion des versions, éditeur Markdown/WYSIWYG, accès granulaire, filtres de recherche Tarification personnalisée ProProfs Knowledge Base Déploiement rapide grâce à des modèles prêts à l'emploi Taille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes d'assistance Plus de 40 modèles, fonctionnalité glisser-déposer, assistance multilingue, flux de travail basés sur l'IA Gratuit pour un auteur ; les forfaits payants commencent à 79 $/mois Tettra Des réponses faciles à trouver dans les flux Slack Taille de l'équipe : Idéal pour les entreprises de toutes tailles qui privilégient Slack Recherche IA, analyse de contenu, fils de discussion Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $ par utilisateur et par mois (minimum 10 utilisateurs) HelpCrunch Alliant service d'assistance et contenu de base de connaissancesTaille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes d'assistance Chat et base de connaissances unifiés, paramètres SEO, articles publics/privés, mode aperçu Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur BookStack Contrôle total grâce à une documentation auto-hébergée Taille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes soucieuses de la confidentialité Structure en étagères/livres, assistance pour les diagrammes, options d'exportation, permissions granulaires Free

Que faut-il rechercher dans un logiciel de base de connaissances ?

Un bon outil de base de connaissances interne doit être l'extension de la réflexion de votre équipe : organisé, rapide et conçu pour s'adapter au changement.

Voici quelques fonctionnalités essentielles que votre outil de base de connaissances doit posséder :

Précision de la recherche : met en avant le contenu pertinent en s'appuyant sur le contexte et la structure, et pas seulement sur les correspondances de mots-clés

Contrôle d'accès : vous permet de gérer qui voit quoi, sans créer de goulots d'étranglement au niveau des permissions

Rédaction structurée : offre aux auteurs les outils nécessaires pour créer un contenu cohérent et structuré qui reste clair même s'il s'étend

Amélioration par l'IA : met en avant les entrées pertinentes met en avant les entrées pertinentes à l'aide de l'IA pour éliminer les silos en se basant sur les signaux d'utilisation et l'intention, et non sur des étiquettes aléatoires

Modèle d'accès unifié : fournit l'assistance pour la documentation interne et les bases de connaissances externes à partir d'un seul et même endroit

Analyse du contenu : indique quels documents sont efficaces, lesquels ne le sont pas et où les mises à jour sont en retard

Clarté de l'interface : rend l'ensemble du système facile à utiliser, même pour quelqu'un qui s'en sert pour la première fois

🔍 Le saviez-vous ? Près de la moitié des employés affirment que l'organisation numérique de leur entreprise est chaotique, et 30 % des travailleurs de la génération Z ont déjà songé à démissionner pour cette raison. Des structures de dossiers inadéquates, des noms de fichiers confus et des documents éparpillés nuisent considérablement à la productivité.

Le meilleur logiciel de base de connaissances

Voici notre sélection des logiciels de base de connaissances les mieux adaptés à votre flux de travail de gestion de l'information et des documents. ⚒️

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour les équipes qui ont besoin d'un environnement de travail unifié pour leurs projets et le partage des connaissances)

Une gestion efficace des connaissances commence avec ClickUp Centralisez vos documents de processus grâce à ClickUp Knowledge Management

Vous créez la documentation et partagez le lien. Puis quelqu'un vous contacte pour vous demander des informations que vous avez déjà consignées dans la documentation. Multipliez cela par chaque équipe, chaque projet et chaque question qui revient, et les lacunes commencent à apparaître.

Le problème n'est pas que votre équipe manque d'informations. C'est que personne ne sait où les trouver, ni même si elles sont à jour.

Nos recherches montrent que plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à fouiller dans les documents internes ou la base de connaissances de l'entreprise pour trouver des informations liées au travail. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas ? Un sur six a recours à des solutions de contournement personnelles : fouiller dans d'anciens e-mails, des notes ou des captures d'écran juste pour reconstituer le puzzle.

ClickUp résout ce problème à la source en tant que premier environnement de travail IA convergent au monde.

Commençons par ClickUp Knowledge Management, qui vous permet de centraliser les documents de processus, les politiques, les directives d'équipe et les mises à jour en cours au sein de votre environnement de travail, consultables aussi bien à l'aide de mots-clés que de commandes IA en langage naturel.

Vos connaissances restent toujours liées à vos tâches ClickUp et à vos canaux de discussion ClickUp, et ne sont pas enfouies dans des fils d'e-mail séparés que personne n'a envie de parcourir. Par exemple, votre équipe juridique pourrait créer un guide de révision des contrats et le joindre à chaque tâche de réception d'un accord avec un fournisseur. Toute personne chargée de réviser les contrats peut ouvrir le document à partir de la tâche, suivre la checklist et achever le travail sans avoir besoin de précisions.

Une documentation fluide et gérée par versions

Tout repose sur ClickUp Docs.

Il s'agit de documents collaboratifs et flexibles, entièrement intégrés à vos tableaux de projet et à vos listes de tâches. Vous pouvez les lier à des vues de projet, les ancrer pour y accéder facilement dans le Hub Documents de ClickUp, et utiliser des options de mise en forme avancées, des commandes slash et des commentaires en temps réel pour collaborer efficacement.

Et grâce à l'historique des versions, aux permissions et à la possibilité de publier ou de partager en externe, Docs est aussi efficace pour la planification interne que pour les révisions externes ou la coordination avec les parties prenantes.

Assistance basée sur l'IA

À mesure que votre documentation s'enrichit, ClickUp Brain aide votre équipe à accéder aux bonnes informations sans perdre de temps ni d'énergie dans des recherches manuelles.

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des réponses pertinentes dans votre environnement de travail

Imaginons que votre responsable RH ait besoin de la politique mise à jour en matière de congé parental. Au lieu de fouiller dans d'anciens dossiers, il demande à ClickUp Brain de la rechercher et de la trouver pour lui, et obtient instantanément la dernière version du document. La réponse apparaît dans son contexte, au sein de l'environnement de travail, sans délai. Et Brain cite même ses sources afin que vous puissiez vérifier l'exactitude de ces réponses précises et résumées !

Vous pouvez également utiliser l'IA pour créer de la documentation à partir de zéro beaucoup plus rapidement, en demandant à son IA Writer de générer des wikis, des procédures opératoires normalisées (SOP), des guides pratiques et d'autres types de contenu.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de répondre aux mêmes questions dans le chat de l'équipe ? Activez l'Agent de réponses automatiques de ClickUp dans vos canaux de chat. Il détecte les messages contenant des questions, effectue des recherches dans vos documents, tâches et chats, puis répond automatiquement avec les informations pertinentes, vous libérant ainsi du temps pour vous consacrer à des tâches plus importantes. Répondez aux questions récurrentes dans les canaux de discussion ClickUp, effectuez l'automatisation des rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore grâce aux agents ClickUp Autopilot.

Recherche dans l'environnement de travail

Effectuez des recherches instantanées dans votre environnement de travail grâce à la recherche IA d'entreprise de ClickUp

Si vous souhaitez effectuer des recherches non seulement dans votre environnement de travail ClickUp, mais aussi dans des applications externes connectées telles que Google Drive, GitHub et autres, essayez la recherche IA Enterprise de ClickUp, qui analyse tout : documents, tâches, commentaires et réponses générées par l'IA.

Par exemple, votre spécialiste de l'intégration tape « installation du matériel informatique ». ClickUp affiche les procédures opératoires normalisées (SOP) issues de Docs, ouvre les tâches du service d'assistance liées à la mise en service et une discussion antérieure sur l'accès à distance, afin qu'il puisse avoir une vue d'ensemble en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez effectuer une recherche simultanément dans votre environnement de travail, vos applications connectées et sur le Web ? Optez pour ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, qui rend cela possible. Brain MAX fait office de barre de recherche unifiée, vous permettant de poser des questions en langage naturel ou à la voix (grâce à la fonctionnalité Talk to Text ).

Obtenez un modèle gratuit Créez instantanément un système de documentation connecté à l'aide du modèle de base de connaissances ClickUp

Pour vous aider à démarrer rapidement, le modèle de base de connaissances ClickUp comprend des pages prêtes à l'emploi pour les politiques d'équipe, les processus d'intégration et les répertoires internes. Une équipe d'assistance peut y ajouter des étapes d'escalade, des présentations de produits et des réponses types. Chaque document peut être classé par catégorie et lié au flux de travail des tickets afin que les agents sachent toujours où chercher.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Connectez des outils externes : importez les documents de votre équipe depuis des outils tiers tels que Notion ou Confluence sans perdre la mise en forme, la structure ou le contexte

Collaborez en toute fluidité : appliquez des étiquettes à vos collègues sur des lignes spécifiques dans les documents grâce à la fonctionnalité appliquez des étiquettes à vos collègues sur des lignes spécifiques dans les documents grâce à la fonctionnalité « Assign Comments » de ClickUp , afin que les commentaires et les modifications restent ciblés

Gérez la communication interne : Utilisez Utilisez ClickUp Chat pour discuter de documents, partager des mises à jour et garder les discussions en connexion avec le travail

Créez des flux de travail visuels : mappez vos processus, lancez des séances de brainstorming ou représentez des systèmes sous forme de diagrammes directement à côté de votre documentation grâce mappez vos processus, lancez des séances de brainstorming ou représentez des systèmes sous forme de diagrammes directement à côté de votre documentation grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici un avis de première main sur ClickUp en tant qu'outil de gestion des connaissances (tiré d'un avis sur G2 ) :

ClickUp est la plateforme la plus complète, et pourtant la plus flexible, que j’aie jamais rencontrée pour la gestion des listes de tâches et la collaboration. Elle offre une multitude de façons de créer des listes et de suivre les projets. Elle a permis à mon équipe de se tenir facilement à jour sur l’ensemble de notre travail pour les clients, de communiquer entre nous sur des tâches spécifiques et de stocker toutes nos connaissances et ressources partagées. Nous n'avons encore qu'effleuré la surface de ses capacités, et pourtant, elle nous a déjà énormément aidés à rester organisés et à terminer toutes nos tâches.

ClickUp est la plateforme la plus complète, et pourtant la plus flexible, que j’aie jamais rencontrée pour la gestion des listes de tâches et la collaboration. Elle offre une multitude de façons de créer des listes et de suivre les projets. Elle a permis à mon équipe de se tenir facilement à jour sur l’ensemble de nos missions clients, de communiquer entre nous sur des tâches spécifiques et de stocker toutes nos connaissances et ressources partagées. Nous n'avons encore qu'effleuré la surface de ses capacités, et pourtant, elle nous a déjà énormément aidés à rester organisés et à faire tout ce que nous avons à faire.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit entrer en contact avec 6 personnes en moyenne pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit communiquer quotidiennement avec 6 interlocuteurs clés pour recueillir les informations contextuelles essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Le défi est réel : les relances incessantes, la confusion entre les versions et les zones d'ombre en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, dotée de la recherche connectée et de la gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

2. Guru (Idéal pour la vérification des connaissances en temps réel)

via Guru

Votre équipe mérite des connaissances qui s'adaptent à son flux de travail plutôt que de le perturber. L'extension du navigateur de Guru reconnaît des URL spécifiques et affiche de manière proactive des cartes de connaissances pertinentes exactement au moment où vous en avez besoin.

Ce logiciel de recherche d'entreprise attribue à chaque carte un vérificateur qui reçoit des rappels automatiques pour vérifier l'exactitude du contenu à intervalles réguliers. Les équipes internes peuvent signaler les informations obsolètes et laisser des commentaires directement sur les cartes de connaissances, créant ainsi une approche collaborative de la maintenance du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Récupérez des informations grâce à des fonctionnalités de recherche robustes, tolérantes aux fautes de frappe, à facettes et en langage naturel

Analysez l'utilisation du contenu, les performances et l'engagement des utilisateurs pour optimiser votre stratégie de gestion des connaissances

Effectuez la connexion du logiciel de base de connaissances en toute sécurité à ChatGPT pour une recherche de connaissances optimisée par l'IA

Limites de Guru

Son système de vérification des cartes nécessite la participation régulière de vérificateurs désignés

La fonction d'extension de navigateur est limitée à Chrome, Opera et Microsoft Edge uniquement

Tarifs de Guru

Free

Tout-en-un : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Guru ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Guru facilite grandement l'accès à des informations fiables sans perturber votre flux de travail. L'extension du navigateur est indispensable : elle affiche les réponses directement dans des outils comme Gmail et Zendesk… Il faut faire des efforts pour rester organisé. Si vous ne maîtrisez pas la propriété et la vérification des cartes, cela peut vite devenir chaotique. Il y a également une petite courbe d'apprentissage pour que l'équipe l'adopte pleinement : vous devez intégrer Guru à votre flux quotidien, sinon les gens retomberont dans leurs vieilles habitudes, comme envoyer des messages sur Slack.

Guru facilite grandement l'accès à des informations fiables sans perturber votre flux de travail. L'extension du navigateur est indispensable : elle affiche les réponses directement dans des outils comme Gmail et Zendesk… Il faut faire des efforts pour rester organisé. Si vous ne maîtrisez pas la propriété et la vérification des cartes, cela peut vite devenir chaotique. Il y a également une petite courbe d'apprentissage pour que l'équipe l'adopte pleinement : vous devez intégrer Guru à votre flux quotidien, sinon les gens retomberont par défaut dans leurs vieilles habitudes, comme envoyer des messages sur Slack.

📖 À lire également : Comment utiliser les agents basés sur la connaissance dans l'IA

3. Slab (Idéal pour la modification en cours collaborative moderne)

via Slab

Slab combine un éditeur performant avec des capacités de recherche rapides, et propose des modèles personnalisables pour uniformiser les formats de documentation. Cela vous aide à créer plus rapidement du contenu cohérent entre les équipes.

Les utilisateurs peuvent donner et recevoir des commentaires via des remarques et des réactions sous forme d'émojis sur les publications, tandis que les responsables obtiennent des informations sur le contenu tendance et les indicateurs d'engagement. Vous pouvez également organiser vos fichiers et dossiers à l'aide de thèmes et de collections qui créent des hiérarchies logiques d'informations.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Contrôlez l'accès aux informations sensibles grâce à des permissions granulaires et à des contrôles d'accès basés sur les rôles

Suivez les tendances en matière de contenu et les modèles d'engagement grâce à des tableaux de bord analytiques

Tirez parti d'outils basés sur l'IA tels que AI Autofix (pour la correction des erreurs), AI Predict (pour des suggestions intelligentes) et AI Ask (pour obtenir des réponses instantanées à partir de votre base de connaissances)

Limites de Slab

Un écosystème d'intégration limité par rapport aux logiciels de base de connaissances destinés aux entreprises

Les options de mise en forme avancées sont limitées par rapport aux éditeurs de documents complets

Tarification forfaitaire

Free

Startup : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slab

G2 : 4,6/5 (plus de 285 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs de Slab dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 le formule ainsi :

Ce que j'apprécie le plus chez Slab, c'est la facilité avec laquelle il facilite le partage des connaissances et la collaboration. Son interface épurée et sa puissante fonctionnalité de recherche permettent aux équipes de trouver et de contribuer rapidement du contenu… Ce que j'aime moins chez Slab, c'est qu'il peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs, surtout si l'équipe dispose déjà d'un volume important de contenu. S'habituer à la structure et à la disposition peut prendre un certain temps, et cela peut nécessiter un peu d'organisation en amont pour que tout reste facile à parcourir. Mais une fois que l’on a pris le coup de main, tout se passe beaucoup mieux !

Ce que j'apprécie le plus chez Slab, c'est la facilité avec laquelle il facilite le partage des connaissances et la collaboration. Son interface épurée et sa puissante fonctionnalité de recherche permettent aux équipes de trouver et de contribuer rapidement du contenu… Ce que j'aime moins chez Slab, c'est qu'il peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs, surtout si l'équipe dispose déjà d'un volume important de contenu. S'habituer à la structure et à la disposition peut prendre un certain temps, et cela peut nécessiter un peu d'organisation en amont pour que tout reste facile à parcourir. Mais une fois que l’on a pris le coup de main, tout se passe beaucoup mieux !

🔍 Le saviez-vous ? 91 % des professionnels des données affirment que des données de mauvaise qualité nuisent aux performances de l'entreprise, mais seuls 23 % déclarent que leur entreprise accorde réellement la priorité à la qualité des données. Il s'agit là d'un écart considérable. Une meilleure gestion des documents et des outils de collaboration plus intelligents peuvent contribuer à combler cet écart en garantissant l'exactitude, la facilité de recherche et l'actualité des informations.

4. Helpjuice (Idéal pour les portails clients personnalisés)

via Helpjuice

Les bases de connaissances destinées aux clients nécessitent une présentation soignée et des options de personnalisation puissantes. Helpjuice excelle dans la création de portails de connaissances à l'image de la marque qui intègrent de manière transparente les éléments d'identité visuelle. Il fournit même des analyses avancées montrant les performances des articles, les comportements des utilisateurs et les indicateurs d'efficacité du contenu.

Publiez du contenu dans plus de 300 langues et intégrez des outils tels que Slack, Zendesk et Salesforce pour rationaliser votre flux de travail. Vous pouvez même personnaliser entièrement votre portail avec les couleurs, les polices de caractère, les dispositions et le CSS et HTML personnalisés de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Helpjuice

Gagnez des prospects grâce à des formulaires de contact intégrés et des CTA stratégiques

Filtrez les résultats de recherche à l'aide de taxonomies avancées et de catégories de contenu

Analysez les comportements des utilisateurs grâce à des indicateurs de performance détaillés afin d'améliorer la satisfaction client

Limites de Helpjuice

Outils de collaboration interne limités pour la création de contenu en équipe

La vitesse de chargement des pages peut ralentir pour les bases de connaissances riches en contenu

Tarifs de Helpjuice

Essai gratuit

Base de connaissances : 249 $/mois

Base de connaissances IA : 449 $/mois

Base de connaissances IA illimitée : 799 $/mois

Évaluations et avis sur Helpjuice

G2 : 4,6/5 (plus de 255 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs de Helpjuice ?

Un bref témoignage d'un utilisateur réel :

Helpjuice offre une suite de fonctionnalités utiles pour les entreprises de toutes tailles à la recherche d'un logiciel de base de connaissances. De la recherche IA intégrée à la traduction et à l'assistance multilingues, en passant par une multitude d'options de personnalisation… Le principal inconvénient que j'ai rencontré était le manque de modèles de démarrage variés et originaux, en particulier ceux comportant des éléments web plus dynamiques. Cependant, Helpjuice vous permet de personnaliser le CSS dans les moindres détails pour obtenir exactement les effets souhaités.

Helpjuice offre une suite de fonctionnalités utiles pour les entreprises de toutes tailles à la recherche d'un logiciel de base de connaissances. De la recherche IA intégrée à la traduction et à l'assistance multilingues, en passant par une multitude d'options de personnalisation… Le principal inconvénient que j'ai rencontré était le manque de modèles de démarrage variés et originaux, en particulier ceux comportant des éléments web plus dynamiques. Cependant, Helpjuice vous permet de personnaliser le CSS dans les moindres détails pour obtenir exactement les effets souhaités.

5. Nuclino (Idéal pour la cartographie visuelle des connaissances)

via Nuclino

Les connexions entre les informations sont plus importantes que les articles isolés. Nuclino aide à créer des structures wiki avec des représentations graphiques qui montrent les relations entre les connaissances. La plateforme combine l'édition wiki familière avec une organisation de type carte mentale, aidant ainsi les équipes à comprendre comment les différentes informations s'articulent entre elles.

Créez des pages imbriquées (« éléments ») organisées en collections, avec prise en charge de contenus enrichis tels que des tableaux, des blocs de code, des médias intégrés, et des liens faciles à créer à l'aide de @mentions. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier simultanément, avec sauvegarde automatique, historique des versions et commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Reliez facilement les documents connexes grâce à des liens internes rapides, et reliez les connaissances à travers vos environnements de travail

Visualisez votre base de connaissances grâce aux vues intuitives sous forme de graphique, de vue Tableau et de vue Liste pour l'explorer

Gérez vos tâches et vos projets directement dans vos documents à l'aide de tableaux Kanban, de listes de tâches et d'attributions de tâches

Limites de Nuclino

Pas de flux de travail d'approbation intégrés pour les processus de révision du contenu

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse doivent être considérablement améliorées, d'après les avis sur les logiciels de base de connaissances

Tarifs de Nuclino

Free

Formule Starter : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Nuclino

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Nuclino dans la vie réelle ?

Selon un critique de G2:

Très intuitif, il est très facile de lier des pages entre elles et de créer des groupes, et il existe plusieurs interfaces pratiques pour naviguer de manière fluide entre les groupes et les pages. La création de pages et l'ajout d'en-têtes, de liens, de puces, etc. sont très simples. Lorsque vous créez une collection, cela génère une page que vous ne pouvez pas modifier, qui ne contient que des liens vers toutes les pages du groupe et leurs noms, ce qui n'est pas très esthétique. Il serait préférable que cette page puisse être modifiée pour servir de page d'accueil à cette collection.

Très intuitif, il est très facile de lier des pages entre elles et de créer des groupes, et il existe plusieurs interfaces pratiques pour naviguer de manière fluide entre les groupes et les pages. La création de pages et l'ajout d'en-têtes, de liens, de puces, etc. sont très simples. Lorsque vous créez une collection, cela génère une page que vous ne pouvez pas modifier, qui ne contient que des liens vers toutes les pages du groupe et leurs noms, ce qui n'est pas très esthétique. Il serait préférable que cette page puisse être modifiée pour servir de page d'accueil à cette collection.

6. Bloomfire (Idéal pour la découverte de connaissances basée sur l'IA)

via Bloomfire

Bloomfire utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour mettre en avant du contenu pertinent en fonction du comportement des utilisateurs et des besoins contextuels. Ce système de gestion des connaissances crée des environnements d'apprentissage collaboratif où les équipes peuvent poser des questions et obtenir des réponses d'experts en la matière issus de toute l'organisation.

Le balisage automatique du contenu réduit le travail de catégorisation manuel tout en améliorant la visibilité du contenu. Les parcours d'apprentissage guident les utilisateurs à travers des sujets complexes selon des séquences structurées, transformant ainsi des informations éparses en expériences pédagogiques cohérentes.

Les meilleures fonctionnalités de Bloomfire

Découvrez du contenu pertinent grâce à des algorithmes de recommandation basés sur l'IA

Créez des parcours d'apprentissage guidés pour faciliter la navigation dans des sujets complexes

Créez et gérez des articles grâce à l'indexation automatique du contenu, à la transcription en temps réel et à des fonctionnalités permettant de générer des résumés et des points clés.

Limites de Bloomfire

La configuration initiale de la plateforme nécessite un investissement en temps considérable

Les fonctionnalités d'apprentissage social ne correspondent pas forcément à toutes les cultures d'entreprise

Tarifs de Bloomfire

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Bloomfire

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs de Bloomfire ?

Un avis partagé sur Capterra donne son avis sur ce logiciel de base de connaissances :

Il transpose les vidéos, offre une recherche en texte intégral, permet de créer différents groupes et propose une analyse des utilisateurs afin que nous sachions si l'outil en vaut la peine… J'aimerais pouvoir modifier des documents directement dans l'outil. Mais nous n'avons relevé que peu d'inconvénients à ce stade…

Il transpose les vidéos, offre une recherche en texte intégral, permet de créer différents groupes et propose une analyse des utilisateurs afin que nous sachions si l'outil en vaut la peine… J'aimerais pouvoir modifier des documents directement dans l'outil. Mais nous n'avons relevé que peu d'inconvénients à ce stade…

🧠 Anecdote : WYSIWYG (prononcé wiz-ee-wig) signifie « What You See Is What You Get » (ce que vous voyez est ce que vous obtenez), et c'est exactement ça ! Au lieu de modifier du code HTML brut ou du Markdown, un éditeur WYSIWYG vous permet de créer et de mettre en forme du contenu exactement comme vous le feriez dans un document Word. Ce que vous voyez pendant la modification en cours (polices de caractère, couleurs et disposition) correspond exactement à ce que vous obtiendrez une fois publié.

7. Document360 (Idéal pour l'organisation hiérarchique du contenu)

via Document360

Document360 excelle dans la création d'architectures de contenu hiérarchiques à l'aide de catégories, de sous-catégories et de structures d'articles imbriquées. Vous pouvez réorganiser ou masquer des catégories et contrôler l'accès des utilisateurs à chaque niveau, garantissant ainsi que le contenu pertinent est facilement accessible et correctement sécurisé

Sa fonctionnalité de contrôle de version suit automatiquement les modifications apportées aux documents tout en conservant l'historique à des fins de conformité. Ce logiciel de collaboration sur les documents offre également des fonctionnalités de recherche, notamment des options de filtrage permettant d'affiner les résultats par type de contenu, catégorie ou date de publication.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Créez des bases de connaissances IA distinctes pour différents types d'utilisateurs et niveaux d'accès

Profitez d'un éditeur Markdown/WYSIWYG intuitif avec mise en forme avancée, blocs de code, intégration de médias, tableaux et sauvegardes automatiques

Bénéficiez d'une assistance pour la personnalisation de votre image de marque, les domaines, les paramètres SEO et les intégrations avec Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics et les outils de chatbot

Limites de Document360

Les fonctionnalités de personnalisation avancées nécessitent une expertise technique

Options de personnalisation limitées pour les organisations nécessitant une identité visuelle unique

Tarifs de Document360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Document360

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Document360 ?

Écoutez ce qu'en dit cet avis sur G2:

Document360 dispose d'une interface utilisateur attrayante, facile à comprendre, et il est simple d'apprendre à s'y repérer et à la gérer… L'exportation de documentation depuis Doc360 pour l'utiliser dans d'autres logiciels, pour créer des références croisées ou pour la modifier ailleurs laisse beaucoup à désirer, en particulier avec l'exportateur en masse qui génère principalement des fichiers au format HTML. L'éditeur a parfois tendance à ralentir lors de la modification en cours d'un document volumineux, mais à part cela, je n'ai rien à redire.

Document360 dispose d'une interface utilisateur attrayante, facile à comprendre, et il est simple d'apprendre à s'y repérer et à la gérer… L'exportation de documentation depuis Doc360 pour l'utiliser dans d'autres logiciels, pour créer des références croisées ou pour la modifier ailleurs laisse beaucoup à désirer, en particulier avec l'exportateur en masse qui génère principalement des fichiers au format HTML. L'éditeur a parfois tendance à ralentir lors de la modification en cours d'un document volumineux, mais à part cela, je n'ai rien à redire.

8. ProProfs Knowledge Base (Idéal pour un déploiement rapide)

via ProProfs Knowledge Base

Le délai de mise en service est crucial lorsque les équipes ont besoin que leurs bases de connaissances en ligne soient opérationnelles immédiatement. ProProfs Knowledge Base simplifie cette installation grâce à plus de 40 modèles de base de connaissances prédéfinis et personnalisables, ainsi qu'à un éditeur de page d'accueil intuitif de type glisser-déposer.

L'importation de contenu se fait en toute transparence : importez des documents Word, des PDF, des présentations PowerPoint ou des fichiers HTML en conservant leur mise en forme, puis peaufinez-les à l'aide de l'éditeur WYSIWYG ou des améliorations basées sur l'IA pour une création de contenu plus rapide.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Knowledge Base

Planifiez la publication et les mises à jour de contenu grâce à des flux de travail automatisés par l'IA

Assistance pour plusieurs langues pour une clientèle internationale

Publiez et diffusez du contenu sous forme de bases de connaissances publiques ou internes, de FAQ, de centres d'aide, de manuels et de documentation

Limites de ProProfs Knowledge Base

L'écosystème d'intégration est plus restreint que celui des outils spécialisés de gestion des connaissances

Les fonctionnalités de collaboration sont essentielles pour les équipes qui ont besoin de flux de travail d'approbation complexes

Tarifs de ProProfs Knowledge Base

Gratuit (Un auteur, jusqu'à 25 pages)

Essentiels : 79 $/mois par auteur

Business : 99 $/mois par auteur

Enterprise : À partir de 199,99 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur ProProfs Knowledge Base

G2 : 4,6/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs de ProProfs Knowledge Base ?

Découvrez ce qu'en dit cet avis sur G2:

ProProfs remplace un outil obsolète qui nécessite la création et le déploiement de contenu avant que les modifications ne soient visibles par les clients… La base de connaissances ProProfs pourrait bénéficier de contrôles supplémentaires sur les notifications. Actuellement, seul le propriétaire du compte reçoit des notifications concernant les documents en attente de publication. Idéalement, cette notification pourrait être transmise à différents éditeurs en fonction de leur expertise dans le domaine concerné.

ProProfs remplace un outil obsolète qui nécessite la création et le déploiement de contenu avant que les modifications ne soient visibles par les clients… La base de connaissances ProProfs pourrait bénéficier de contrôles supplémentaires sur les notifications. Actuellement, seul le propriétaire du compte reçoit des notifications concernant les documents en attente de publication. Idéalement, cette notification pourrait être transmise à différents éditeurs en fonction de leur expertise dans le domaine concerné.

💡 Conseil de pro : Créez et appliquez une convention de nommage standardisée pour tous les documents. Incluez les formats de date, les codes de projet et les types de documents (par exemple, « 20XX_Q2_ProjetX_Exigences_Brouillon.docx »). Associez cela à un balisage cohérent des métadonnées, telles que le service, la catégorie ou l'étape du document, afin d'améliorer la recherche et la classification, en particulier dans les référentiels volumineux.

9. Tettra (Idéal pour la gestion des connaissances native de Slack)

via Tettra

Tettra transforme les environnements de travail Slack en référentiels de connaissances organisés où les informations restent accessibles au sein des flux de travail existants.

Cet outil d'IA dédié à la gestion des connaissances capture automatiquement les discussions importantes, transformant les discussions Slack en documentation permanente et consultable. Les demandes de connaissances permettent aux membres de l'équipe de poser des questions directement dans les canaux, ce qui déclenche la création d'un document lorsque des réponses sont fournies.

Les meilleures fonctionnalités de Tettra

Mesurez la fréquence d'utilisation des connaissances grâce au suivi analytique basé sur Slack

Intégrez-le en toute transparence à Slack et Microsoft Teams pour répondre aux questions dans le chat et informer les équipes des pages nouvelles ou mises à jour

Effectuez des recherches dans votre base de connaissances grâce à la recherche sémantique et aux étiquettes alimentées par l'IA, qui fournissent des résultats pertinents

Limites de Tettra

Sa fonction principale est fortement dépendante de l'écosystème d'intégration de Slack

Les options de mise en forme du contenu sont limitées par rapport aux plateformes wiki dédiées

Tarifs de Tettra

Essai gratuit

Forfait de base : 5 $/mois par utilisateur (minimum 10 utilisateurs)

Tarification : 10 $/mois par utilisateur (minimum 10 utilisateurs)

Professionnel : 7 200 $/an (comprend les 50 premiers utilisateurs)

Évaluations et avis sur Tettra

G2 : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Tettra dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis sur G2:

Tettra est idéal pour organiser et effectuer des recherches dans notre base de connaissances. Il aide les membres de l'équipe à se familiariser facilement avec nos processus et procédures dès leur arrivée… J'apprécie beaucoup l'amélioration constante des fonctionnalités. J'ai hâte de voir l'intégration d'un outil tel que Guidemaker pour faciliter encore davantage la création d'articles de base de connaissances à l'avenir

Tettra est idéal pour organiser et effectuer des recherches dans notre base de connaissances. Il aide les membres de l'équipe à se familiariser facilement avec nos processus et procédures dès leur arrivée… J'apprécie beaucoup l'amélioration constante des fonctionnalités. J'ai hâte de voir l'intégration d'un outil tel que Guidemaker pour faciliter encore davantage la création d'articles de base de connaissances à l'avenir

💡 Conseil de pro : Configurez les automatisations ClickUp pour les validations de documents, le contrôle des versions, les mises à jour de statut et les notifications. Par exemple, créez des automatisations personnalisées qui attribuent automatiquement un réviseur lorsqu'un document est soumis pour validation ou qui alertent les membres de l'équipe lorsqu'une version finale est publiée. Cela réduit les suivis manuels et accélère les cycles de contenu pour l'ensemble de votre base de connaissances.

10. HelpCrunch (Idéal pour une expérience client unifiée)

via HelpCrunch

Le service client et la gestion des connaissances fonctionnent souvent dans des systèmes distincts, ce qui crée des frictions. HelpCrunch combine les fonctionnalités d'un service d'assistance avec celles d'une base de connaissances, permettant ainsi des flux de travail unifiés pour l'expérience client.

Les agents du service client peuvent créer des articles de base de connaissances directement à partir des discussions avec les clients déjà résolues, en consignant les solutions au fur et à mesure qu'ils règlent les problèmes. La plateforme redirige automatiquement les clients vers le contenu en libre-service pertinent avant même qu'ils ne créent un ticket d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de HelpCrunch

Assurez la cohérence de votre image de marque sur tous les canaux d'assistance et toutes les interfaces de base de connaissances

Optimisez vos articles pour le référencement naturel (SEO) et les réseaux sociaux grâce à des paramètres dédiés aux métadonnées et au partage, afin de garantir que votre contenu soit facile à trouver et à partager

Prévisualisez et gérez la publication des articles grâce aux options de brouillon, d'aperçu et de publication, afin de vous assurer que seul le contenu prêt à être publié soit mis en ligne

Limites de HelpCrunch

La fonctionnalité de base de connaissances est secondaire par rapport aux fonctionnalités du service client

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion des connaissances pour répondre aux besoins complexes des organisations

Tarifs de HelpCrunch

Essai gratuit

Forfait Basic : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Unlimited : 620 $/mois

Évaluations et avis sur HelpCrunch

G2 : 4,7/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs de HelpCrunch ?

Voici comment un avis publié sur G2 décrit ce logiciel de base de connaissances :

HelpCrunch nous a aidés à centraliser toutes nos communications avec nos clients en un seul endroit : le chat en direct, les e-mails et la base de connaissances fonctionnent en parfaite harmonie. L'intégration avec notre CRM s'est faite rapidement et sans heurts. J'apprécie également beaucoup la flexibilité du système : nous avons pu l'adapter parfaitement à notre flux de travail interne…

HelpCrunch nous a aidés à centraliser toutes nos communications avec nos clients en un seul endroit : le chat en direct, les e-mails et la base de connaissances fonctionnent en parfaite harmonie. L'intégration avec notre CRM s'est faite rapidement et sans heurts. J'apprécie également beaucoup la flexibilité du système : nous avons pu l'adapter parfaitement à notre flux de travail interne…

11. BookStack (Idéal pour une gestion en auto-hébergement)

via BookStack

BookStack offre la flexibilité de l'open source grâce à des options de déploiement auto-hébergées, éliminant ainsi tout risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Cela signifie que votre équipe a un contrôle total sur l'emplacement de vos données et la manière dont elles sont gérées, sans aucune condition. De plus, vous pouvez personnaliser l'interface, les fonctionnalités et les thèmes pour qu'ils correspondent exactement à vos besoins.

Ce qui le distingue vraiment, c'est son format simple, inspiré d'un livre, avec des chapitres et des pages. Au lieu de submerger les utilisateurs de dossiers et de menus, cet outil donne l'impression de feuilleter un manuel numérique bien organisé.

Les meilleures fonctionnalités de BookStack

Contrôlez les permissions des utilisateurs à un niveau très précis pour répondre aux exigences de conformité en matière de sécurité

Exportez le contenu de votre base de connaissances dans plusieurs formats à des fins de sauvegarde et de migration

Visualisez et améliorez votre documentation grâce à des diagrammes intégrés. L'intégration de draw.io vous permet de créer et d'intégrer des diagrammes directement dans vos pages.

Limites de BookStack

Assistance communautaire vs options de service client des plateformes commerciales

L'optimisation de l'expérience mobile fait défaut par rapport aux alternatives offertes par les plateformes modernes

Tarifs de BookStack

Free

Évaluations et avis sur BookStack

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de BookStack ?

Une critique de Capterra le formule ainsi :

Facile à mettre à niveau et à maintenir grâce aux mises à jour régulières fournies par le développeur. Cependant, le produit est conceptuellement limité par la volonté des développeurs de conserver la structure Étagères > Livres > Chapitres > Pages, plutôt que de l'abstraire en un ensemble par défaut pouvant être personnalisé.

Facile à mettre à niveau et à maintenir grâce aux mises à jour régulières fournies par le développeur. Cependant, le produit est conceptuellement limité par la volonté des développeurs de conserver la structure Étagères > Livres > Chapitres > Pages, plutôt que de l'abstraire en un ensemble par défaut pouvant être personnalisé.

Simplifiez le partage des connaissances avec ClickUp

Toute équipe en pleine croissance arrive à un moment où la documentation commence à se dégrader. Des fichiers disparaissent, les détails des processus restent dans la tête de quelqu'un et les gens ne cessent de poser les mêmes questions. Une plateforme de base de connaissances en libre-service solide offre à votre équipe un espace où trouver la documentation logicielle, partager les mises à jour, gérer le service client et travailler en toute confiance.

ClickUp vous aide à intégrer cette structure dans votre travail quotidien grâce à ses outils de gestion de projet. Vous pouvez rédiger des documents évolutifs dans ClickUp Docs, les relier directement à des projets, obtenir des réponses instantanément via ClickUp Brain et tout trouver à l'aide de la recherche connectée.

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