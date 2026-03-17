72 % des consommateurs affirment que les listes de souhaits facilitent les achats de Noël, et 64 % apprécient également de recevoir des cadeaux issus de ces listes.

Mais les listes de souhaits pour les fêtes échouent souvent car elles sont dispersées entre des fils de discussion, des applications de notes et des rappels mentaux qui s'effacent dès que vous en avez besoin. Cet article présente sept modèles gratuits de listes de souhaits de Noël, allant de simples checklists imprimables à des agendas numériques complets offrant des fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Utilisez-les pour organiser vos idées de cadeaux, partager vos préférences avec votre famille et vous souvenir de ce que chacun souhaite lorsque décembre arrive. 🎄

7 modèles gratuits de liste de souhaits de Noël en un coup d'œil

💡 Conseil de pro : Coordonner un échange de cadeaux au sein d'une grande famille ou au bureau peut s'avérer stressant. Vous jonglez entre les budgets, les multiples listes de destinataires, les dates limites d'achat et l'organisation de l'évènement à travers différentes applications, feuilles de calcul et discussions de groupe. Cette dispersion contextuelle — la fragmentation des informations essentielles entre des applications et des plateformes déconnectées — fait que des détails cruciaux se perdent, ce qui entraîne des achats en double accidentels et un dépassement du budget avant même que les fêtes ne commencent. ClickUp, le premier environnement de travail convergent au monde basé sur l'IA, élimine ce problème en regroupant tout au même endroit. Avec toutes vos listes, vos tâches d'achat et vos échéances, vos calendriers d'évènements et votre chat d'équipe réunis en un seul endroit, le tout intégré à l'IA, rien de plus simple que de garder le contrôle sur tout !

Les meilleurs modèles gratuits pour créer votre liste de souhaits de Noël

Entre les fêtes de bureau, les réunions de famille et les échanges de cadeaux secrets, les listes de cadeaux se multiplient rapidement en décembre — et sont rarement synchronisées. Cela entraîne des doublons, des oublis et le sentiment tenace que vous gérez un projet gigantesque au lieu de profiter des fêtes.

Les modèles de notre liste se déclinent en différents formats : choisissez celui qui correspond à votre façon de faire vos achats et de partager vos listes. Certains sont parfaits pour un usage personnel, tandis que d'autres sont idéaux pour la coordination au sein d'une équipe ou d'une famille.

1. Modèle d'agenda des fêtes par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la planification de vos activités de fin d'année en un seul endroit grâce au modèle de planificateur de fêtes de ClickUp

Mettez fin au chaos lié à l'organisation des fêtes grâce à un modèle complet qui va bien au-delà d'une simple liste de souhaits. Regroupez le suivi des cadeaux, la gestion du budget et la planification dans un seul espace de travail avec le modèle Holiday Planner de ClickUp — un véritable centre de commande pour vos opérations des fêtes.

Au lieu de jongler avec des informations éparpillées, vous disposez d'une source unique et fiable qui permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et de ne pas se perdre.

Pourquoi vous allez l'adorer :

⚡️Idéal pour : les utilisateurs avertis qui souhaitent planifier leurs fêtes et disposer d'un hub centralisé pour coordonner les cadeaux, les budgets et les dates clés sans perdre de vue les détails.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations essentielles de l’entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n’avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir des chats, des commentaires de tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n’avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir des chats, des commentaires de tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

2. Modèle de liste par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Grâce au modèle de liste de ClickUp, vous pouvez gagner du temps, réduire votre stress et en faire plus en toute simplicité.

Votre liste de souhaits personnelle est un fouillis dans une application de notes, ou pire encore, un long fil de discussion confus dans lequel il est impossible d'effectuer une recherche. Quand quelqu'un vous demande ce que vous voulez, vous envoyez une liste désorganisée, et cette personne n'a aucune idée de quel « pull bleu » vous parlez. Cette ambiguïté gâche la surprise lorsqu'elle doit vous demander un lien direct, la taille ou la couleur souhaitée.

Pourquoi ne pas remplacer les notes désordonnées et les textes interminables par un outil de création de liste de souhaits numérique, clair et partageable ? Consignez et partagez vos idées dans un espace unique et organisé grâce au modèle de liste ClickUp. Il transforme vos pensées éparses en une liste claire et exploitable que vous pouvez mettre à jour à tout moment et partager avec n'importe qui, vous garantissant ainsi de recevoir les cadeaux que vous souhaitez réellement.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez-vous en toute simplicité : utilisez la fonction simple de glisser-déposer pour réorganiser les éléments par priorité à mesure que vos souhaits évoluent tout au long de la saison

Ajoutez des liens directs vers les produits : Finies les conjectures : ajoutez des liens hypertextes vers les produits que vous souhaitez exactement. Les personnes qui vous offrent des cadeaux peuvent cliquer directement sur l'élément, ce qui rend leur expérience d'achat fluide

Notez les détails importants : Ajoutez des précisions telles que l'intervalle de prix, le niveau de priorité ou vos couleurs et tailles préférées. Cela fournit aux personnes chargées de choisir les cadeaux toutes les informations nécessaires sans qu'elles aient à vous poser de questions.

Partagez-la avec qui vous voulez, où que vous soyez : générez un lien public ClickUp partageable vers votre liste que tout le monde peut afficher, même sans compte ClickUp. Envoyez-le à votre famille et à vos amis pour qu'ils aient toujours accès à vos souhaits mis à jour

⚡️Idéal pour : Toute personne souhaitant disposer d'une liste de souhaits personnelle claire et partageable, avec des liens et des détails précis, afin que les personnes qui offrent des cadeaux puissent acheter rapidement ce qu'il faut.

📚 À lire également : Conseils pour éviter le surmenage pendant les fêtes

3. Modèle de liste à faire par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez une liste de souhaits pour les fêtes en une liste d'actions concrètes avec des propriétaires, grâce au modèle de liste de tâches ClickUp.

Vous avez peut-être une liste de souhaits, mais se traduit-elle par un véritable plan d'achats ? Vous savez quoi vous voulez acheter pour les autres, mais vous n'avez aucun système pour assurer le suivi de qui l'achète, quand il faut l'acheter, ou si le cadeau a déjà été acheté et emballé.

Ce manque de coordination entraîne une course effrénée aux achats de dernière minute et le problème classique des fêtes : deux personnes qui achètent le même cadeau pour la même personne.

Transformez votre liste de souhaits passive en un projet d'achats concret grâce à un modèle axé sur les tâches. Traitez chaque idée de cadeau comme une tâche à faire — avec des sous-actions, des échéances et des propriétaires — à l'aide du modèle de liste de tâches ClickUp.

Cette approche transforme votre liste, qui n'est plus qu'une simple liste d'idées, en un plan collaboratif avec une répartition claire des tâches. Elle garantit que chaque cadeau est acheté à temps et sans doublon.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos progrès grâce aux cases à cocher : procurez-vous la satisfaction de cocher les éléments au fur et à mesure que vous les achetez et les emballez. Le suivi de progression du modèle vous offre une vue d'ensemble claire de ce qui est terminé et de ce qu'il reste à faire

Déléguez avec précision : évitez les doublons en utilisant la fonctionnalité évitez les doublons en utilisant la fonctionnalité « Destinataires des tâches » dans ClickUp pour attribuer chaque tâche d'achat à un membre spécifique de la famille. Ainsi, chacun sait exactement ce qu'il doit acheter.

Répartissez vos achats : fixez-vous des dates limites pour éviter la course de dernière minute. Vous pouvez étaler vos achats sur plusieurs semaines, ce qui rendra le processus moins stressant

Décomposez les cadeaux complexes en étapes plus simples : pour les cadeaux qui demandent plus d'efforts, créez pour les cadeaux qui demandent plus d'efforts, créez des sous-tâches ClickUp afin de suivre les étapes de recherche telles que « comparer les prix », « vérifier les tailles » ou « trouver un code de réduction ».

⚡️Idéal pour : Les familles ou les équipes qui coordonnent l'achat de cadeaux et qui ont besoin de propriétaires clairement identifiés, de délais et d'un suivi de la progression pour éviter les doublons.

📚 À lire également : Idées de cadeaux d'entreprise pour remercier vos employés

4. Modèle de checklist par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos achats de Noël grâce au modèle de checklist de ClickUp

Parfois, on a simplement envie d’une liste simple et sans fioritures, sans la complexité des budgets, des éléments assignés ou des affichages multiples. Vous en avez assez des outils trop sophistiqués pour ce qui devrait être une tâche simple : dresser une liste d’éléments et les cocher au fur et à mesure. Cette frustration vous pousse à revenir aux listes papier (que vous perdez) ou à une application de notes basique (qui n’offre aucune structure).

Le modèle de checklist ClickUp vous offre la simplicité d'une checklist classique sans renoncer à la commodité du numérique. Cette liste épurée, sous forme de cases à cocher, facilite les choses et vous permet de créer des checklists que vous pouvez utiliser sur votre téléphone ou imprimer pour les afficher sur le frigo. Elle est idéale pour les listes de souhaits personnelles rapides, les idées de cadeaux pour les enfants ou les courses.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Design minimaliste : le modèle se concentre sur deux éléments seulement : l'élément et une case à cocher. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage, ce qui vous permet de l'ouvrir, d'ajouter des éléments et de commencer à cocher les éléments immédiatement

Duplication facile : créez en quelques secondes des checklists identiques et distinctes pour chaque membre de la famille, afin que les souhaits de chacun soient bien organisés et clairement différenciés

Disposition adaptée à l'impression : si vous préférez une liste papier, la disposition est adaptée à l'impression et facile à utiliser hors ligne

Regroupez les éléments pour faciliter la planification : Améliorez l'organisation en regroupant les éléments par catégories grâce Améliorez l'organisation en regroupant les éléments par catégories grâce aux checklists imbriquées de ClickUp . Par exemple, vous pouvez créer des sous-checklists pour « Cadeaux pour maman », « Petits cadeaux à glisser dans les chaussettes » ou « Père Noël secret au travail ».

⚡️Idéal pour : Les minimalistes qui souhaitent simplement disposer d'une liste à cocher rapide, utilisable sur mobile ou imprimée, sans effort de planification supplémentaire.

💡 Conseil de pro : Si vous coordonnez une liste de cadeaux familiale ou un Secret Santa au travail, essayez d'utiliser un ClickUp Super Agent comme « coordinateur des fêtes ». » Configurez-le pour qu’il envoie un récapitulatif quotidien ou hebdomadaire des cadeaux qui en sont encore à l’étape des idées, signale les éléments qui semblent faire double emploi et effectue des rappels pour tout le monde sur ce qui doit être acheté avant les dates limites d’expédition. Ainsi, la liste reste à jour sans échanges inutiles, et vous évitez les achats en double de dernière minute. Découvrez dès aujourd'hui comment créer votre premier Super Agent dans ClickUp !

5. Modèle de liste de souhaits de Noël par TheGooDocs

via GooDocs

Vous ne jurez que par Google Docs et vous ne voulez pas vous embêter à apprendre à utiliser une nouvelle plateforme juste pour une liste de Noël. Vous avez besoin d'un outil qui vous soit familier, facile à partager avec d'autres utilisateurs de Google et qui ait une touche festive sans que vous ayez à vous soucier du design.

Ce modèle de liste de souhaits de Noël basé sur Google Docs, proposé par TheGooDocs, est idéal pour les utilisateurs qui recherchent une option rapide, esthétique et familière. Il est doté d'un design festif prédéfini, prêt à être complété, partagé via Google Drive ou imprimé.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Design festif inclus : Le thème des fêtes est déjà terminé, vous pouvez donc vous concentrer sur l'ajout de vos éléments sans vous soucier de la mise en forme

Partage en toute confiance : utilisez les permissions standard de Google Drive pour contrôler qui peut afficher ou modifier le document

Champs de texte modifiables : ajoutez facilement les noms des éléments, leurs descriptions et des notes indiquant où acheter chaque cadeau

Entièrement personnalisé : téléchargez-le et personnalisez le texte et la disposition à votre guise

Bien que pratique pour un usage personnel, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un document statique. Il ne dispose pas de fonctionnalités dynamiques telles que les statuts d'achat en temps réel ou les notifications, ce qui le rend moins adapté à la coordination d'un échange de cadeaux entre plusieurs participants.

⚡️Idéal pour : les fans de Google Docs qui souhaitent une liste de souhaits festive et facile à partager, qu'ils peuvent remplir et imprimer sans aucune installation.

💡 Conseil de pro : lorsque vous faites vos achats (ou qu'une idée de cadeau vous vient en parcourant une page), utilisez la fonctionnalité ClickUp Talk to Text pour la noter instantanément au lieu d'essayer de vous en souvenir plus tard. Il suffit de dicter une petite note comme « Ajouter un pull bleu douillet pour maman, taille M, moins de 50 $ » ou « Marquer la tasse du Père Noël secret comme achetée », puis de coller le texte directement dans votre liste de souhaits ou votre tâche de cadeau. C'est un moyen rapide de garder à jour les liens, les tailles et le statut des cadeaux où que vous soyez, même si vous n'avez qu'une main de libre. Travaillez 4 fois plus vite qu'en tapant au clavier avec ClickUp Talk to Text

6. Présentation de liste de souhaits de Noël par Slidesgo

via Slidesgo

Une liste simple en texte brut peut sembler ennuyeuse, surtout lorsque vous essayez de susciter l'enthousiasme des enfants ou de partager des idées créatives avec votre famille. Vous cherchez un moyen de rendre votre liste de souhaits plus visuelle et attrayante, un peu comme un catalogue de cadeaux personnalisé.

Créez une liste de souhaits visuellement attrayante sous forme de diaporama grâce à la présentation « Liste de souhaits de Noël » de Slidesgo pour Google Slides ou PowerPoint. Conçue pour être une présentation illustrée et partageable, elle est particulièrement amusante pour les personnes créatives qui aiment offrir des cadeaux ou pour aider les enfants à montrer à leur famille ce qu'ils espèrent recevoir.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Modèles illustrés pour les fêtes : Choisissez parmi plusieurs dispositions festives pour créer votre présentation

Facile à illustrer : ajoutez des photos des cadeaux souhaités juste à côté de leur description pour plus de clarté

Facile à partager : présentez-la en direct ou exportez-la au format PDF pour que tout le monde puisse facilement la télécharger et l'afficher

Couleurs personnalisables : adaptez les couleurs et les polices de caractère à votre style personnel pour les fêtes

Ce n'est pas conçu pour suivre les achats ou gérer un budget, mais cela rend sans aucun doute le partage d'une liste de souhaits plus mémorable.

⚡️Idéal pour : Tous ceux qui souhaitent une liste de souhaits visuelle, de type lookbook (en particulier pour les enfants ou les cadeaux créatifs), mettant les images au premier plan.

7. Modèle de liste de souhaits de Noël festif par WordLayouts

via WordLayouts

Peut-être préférez-vous la liste de souhaits traditionnelle, physique, que l'on peut imprimer, remplir à la main et afficher sur le frigo. Vous n'avez pas besoin de fonctionnalités numériques ; vous voulez simplement un document bien conçu et imprimable, facile à utiliser pour les enfants, les activités en classe ou de simples listes familiales.

Le modèle de liste de souhaits de Noël festif de WordLayouts est un modèle Microsoft Word imprimable au design classique, fantaisiste et adapté aux enfants. C'est le choix idéal pour tous ceux qui souhaitent une liste de souhaits traditionnelle à imprimer et à remplir.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Conseils utiles : en vous offrant des espaces pour noter ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, ainsi que ce que vous lisez et ce que vous portez, ce modèle vous aide à trouver des idées de cadeaux

Modification en cours : comme il s'agit d'un document Word, vous pouvez facilement le modifier dans un programme que la plupart des gens ont déjà installé

Disposition prête à imprimer : le modèle est mis en forme pour l'impression ; il vous suffit donc de remplir les champs vides et c'est parti !

Comme il s'agit d'un document Word statique, il ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration numérique telles que les mises à jour en temps réel ou les liens cliquables vers les produits. Il est plus adapté à un usage personnel hors ligne qu'à un échange de cadeaux coordonné entre plusieurs personnes.

⚡️Idéal pour : Les personnes qui préfèrent une liste de souhaits imprimable à remplir pour la maison, la classe ou les activités des enfants plutôt qu'un outil de suivi numérique.

Si vous êtes chargé de gérer les cadeaux d'entreprise ou destinés aux clients cette saison, voici une vidéo utile proposant des idées pratiques pour réaliser la sélection de cadeaux d'affaires appropriés qui renforcent les relations professionnelles :

💡 Conseil de pro : Vous organisez les achats de Noël pour une grande famille ou une équipe ? Regroupez tout dans ClickUp Docs pour faciliter la gestion. Créez un document de fêtes simple avec des sections pour chaque personne, puis ajoutez des liens vers la liste de souhaits ou les tâches correspondantes afin que tout reste organisé et facile à partager. Vous avez une question à propos de l'un d'entre eux ? Il suffit de demander à ClickUp Brain pour obtenir des réponses en quelques secondes, sans avoir à parcourir plusieurs listes ! Regroupez toutes vos listes de courses au même endroit avec ClickUp Docs

Commencez votre liste de souhaits de Noël dès aujourd'hui

Un bon modèle de liste de souhaits de Noël permet d'éviter les doublons et de partager facilement ses préférences, que ce soit pour coordonner un échange de cadeaux en famille ou pour organiser vos propres idées. Si les modèles imprimables sont parfaits pour les enfants ou les listes personnelles rapides, les modèles numériques avec partage en temps réel et liens vers les produits sont bien plus adaptés à la coordination de groupe. Un modèle dédié avec fonctionnalités de collaboration et de suivi des achats permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Commencez votre liste tôt — 32 % des consommateurs commencent leurs achats de Noël avant novembre —, partagez-la largement et mettez-la à jour au fur et à mesure que de nouvelles idées vous viennent. ✨Prêt à organiser vos cadeaux de Noël ? Lancez-vous gratuitement avec ClickUp et regroupez toutes vos listes de souhaits, tâches d'achat et idées de cadeaux au même endroit.

Foire aux questions

Oui, partagez-la via un lien public ou par e-mail afin que les membres de votre famille ou vos collègues puissent l’afficher ou la modifier en temps réel. La plupart des modèles numériques, comme ceux de ClickUp, prennent en charge cette fonctionnalité. Pour une liste de souhaits de Noël au travail ou un Secret Santa, un modèle partagé permet de regrouper les listes de tout le monde au même endroit, sans avoir à échanger des textes de groupe à n'en plus finir.

Les formats PDF et Word (.docx) sont les plus fiables pour une liste de souhaits de Noël imprimable gratuitement. Les fichiers PDF conservent parfaitement la mise en page sur tous les appareils, tandis que les fichiers Word vous permettent de modifier le texte avant l'impression.

Facilitez la tâche aux personnes qui offrent des cadeaux en utilisant un modèle numérique prenant en charge les liens hypertextes, tel que le modèle de liste de ClickUp. Il suffit de coller l'URL du produit dans un champ personnalisé ou dans la description de l'élément pour que les personnes qui offrent des cadeaux puissent cliquer directement sur la boutique en ligne.