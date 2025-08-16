20 modèles de listes de souhaits pour les cadeaux, les objectifs et plus encore en 2025

Toutes les listes ne doivent pas nécessairement être consignées sur un bout de papier ou enfouies dans une application de notes.

Un modèle de liste de souhaits clair et visuel ne se contente pas d'organiser vos idées, il les rend visibles, partageables et faciles à suivre.

Que vous planifiiez des cadeaux de Noël, des fournitures scolaires ou des récompenses pour votre équipe, disposer d'une liste flexible que vous pouvez personnaliser à tout moment vous permet de gagner du temps et d'éviter les allers-retours.

🧠 Fait amusant : Plus de la moitié des consommateurs (55 %) au Royaume-Uni utilisent des listes de souhaits pour profiter des offres de leurs marques préférées, en attendant les baisses de prix ou les notifications de réduction.

Ce blog propose des modèles de listes de souhaits, vous permettant de modifier, partager et suivre les mises à jour où que vous soyez. Il fonctionne aussi bien pour un usage personnel que pour la planification en groupe. C'est parti !

Que sont les modèles de liste de souhaits ?

Les modèles de liste de souhaits sont des dispositions prédéfinies qui permettent aux utilisateurs d'organiser et d'afficher très facilement les éléments qu'ils souhaitent recevoir, acheter ou réaliser. Ces modèles sont souvent structurés sous forme de listes modifiables avec des emplacements pour le texte, les images, les cases à cocher ou les priorités.

Par exemple, un enseignant peut utiliser un modèle pour répertorier les fournitures scolaires nécessaires pour le semestre, tandis qu'un parent peut suivre les cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Contrairement à une liste basique, un modèle de liste de souhaits offre également une mise en forme visuelle et catégorisée qui permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des informations.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de souhaits ?

Un bon modèle de liste de souhaits va au-delà de l'esthétique : il permet d'organiser et de partager rapidement et clairement les éléments de la liste, sans frustration. Qu'il s'agisse de planifier des vacances, de définir des objectifs personnels ou de coordonner une équipe, une disposition adaptée doit faciliter le suivi, la mise à jour et le partage.

Voici les fonctionnalités à rechercher :

Design épuré : sélectionnez des modèles de liste de souhaits qui évitent l'encombrement et permettent de parcourir facilement les éléments de la liste en un coup d'œil

Sections modifiables : choisissez un modèle qui vous permet d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser rapidement des éléments sans avoir à les reformater

Format partageable : explorez des modèles que vous pouvez envoyer instantanément à d'autres personnes grâce à des outils tels que Google Slides ou l'exportation au format PDF

Option checklist : optez pour des modèles avec des checklists afin de cocher les éléments achevés et suivre clairement la progression

Emplacements pour médias : choisissez des modèles de liste de souhaits qui vous permettent d'ajouter des photos ou des vidéos de produits à titre de suggestions ou de références afin de rendre votre liste plus visuelle

Libellés personnalisés : recherchez des modèles qui vous permettent de renommer les champs en fonction de votre objectif (par exemple, « priorité », « prix », « date d'échéance »)

Prêt pour la collaboration : optez pour le modèle de liste de souhaits où les autres peuvent suggérer, commenter ou mettre à jour en temps réel

Sections codées par couleur : choisissez des modèles qui affichent des catégories distinctes ou des niveaux d'urgence codés par couleur pour accéder plus rapidement à votre collection

📚 À lire également : Créer une liste de priorités pour accomplir vos tâches : guide étape par étape

20 modèles de listes de souhaits à connaître absolument

Un modèle de liste de souhaits bien conçu vous aide à rester organisé, que vous collectiez des idées de cadeaux, assuriez le suivi des besoins d'un groupe ou planifiiez vos futurs achats.

Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs modèles de listes de souhaits pour vous aider.

1. Modèle de liste des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et personnalisez les éléments de votre liste de souhaits avec le modèle de liste de tâches ClickUp

Le modèle de liste de tâches ClickUp est conçu pour simplifier le suivi, que vous gériez des tâches quotidiennes ou que vous compiliez une liste de cadeaux dans plusieurs catégories. Il s'agit d'un espace numérique flexible où vous pouvez créer des listes de souhaits à l'aide de tâches glisser-déposer, d'étiquettes de statut et de champs personnalisés.

Ce qui le distingue, c'est sa rapidité : il se charge sous forme de document prêt à l'emploi, vous pouvez donc commencer immédiatement à ajouter des éléments à la liste. Vous pouvez même intégrer des liens, télécharger des images de produits ou attribuer des éléments à différents utilisateurs, ce qui en fait un choix idéal pour la planification en groupe. De plus, la structure de ClickUp permet à votre liste de souhaits d'évoluer vers un système plus complexe sans avoir à changer de plateforme.

⭐Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Classez par ordre de priorité en fonction de l'urgence, de l'importance ou de la date limite à l'aide d'étiquettes de couleur

Regroupez vos tâches dans des catégories telles que « Personnel », « Achats » ou « Cadeaux »

Ajoutez des éléments à la liste avec des dates d'échéance, des étiquettes ou des champs personnalisés

Attribuez des éléments spécifiques aux membres de votre famille ou à vos coéquipiers

🔑Idéal pour : planifier le flux de travail des fêtes, y compris les achats, les échanges de cadeaux entre équipes ou les listes de souhaits partagées en famille.

Voici ce que Darya Krakovyak, responsable de la communication chez HYPERVSN, a à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

Les équipes commerciales, marketing, conception, logistique, ingénierie et assistance doivent accomplir leurs tâches dans un ordre précis pour que le projet du client soit une réussite. Avant ClickUp, c'était un véritable casse-tête. Sans la possibilité de suivre l'échéancier du projet, les objectifs et les tâches des équipes mondiales en un seul endroit, nous avions du mal à rassembler tous les éléments nécessaires aux évènements à temps.

Les équipes commerciales, marketing, conception, logistique, ingénierie et assistance doivent accomplir leurs tâches dans un ordre précis pour que le projet du client soit une réussite. Avant ClickUp, c'était un véritable casse-tête. Sans la possibilité de suivre l'échéancier du projet, les objectifs et les tâches des équipes à l'échelle mondiale depuis un seul endroit, nous avions du mal à rassembler tous les éléments nécessaires aux évènements dans les délais impartis.

2. Modèle de liste hiérarchisée ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Classez les éléments de votre liste de souhaits par priorité grâce au modèle de liste hiérarchisée ClickUp

Vous organisez vos listes de souhaits par valeur ou par urgence ? Le modèle de liste hiérarchisée ClickUp est conçu pour faciliter la prise de décision en un coup d'œil. Au lieu d'une simple checklist, il permet de classer les éléments de la liste de souhaits par catégories, ce qui est idéal pour planifier des achats importants, une liste de ressources pour un projet ou des commandes de cadeaux en gros.

Vous pouvez faire glisser des éléments entre différents niveaux personnalisés, utiliser le suivi de statut intégré et même attribuer des classements en fonction de l'urgence ou du coût. Cela est particulièrement utile lorsque vous devez comparer ou hiérarchiser plusieurs éléments avant d'effectuer un achat. Le tri visuel permet de garder votre liste claire, tandis que les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre ce qui est prioritaire et ce qui peut attendre.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Classez les éléments de votre liste de souhaits par ordre d'importance à l'aide du glisser-déposer

Suivez le statut et le déplacement des éléments dans des catégories personnalisées

Utilisez des tableaux de bord pour comparer la progression entre différents niveaux

Collaborez sur des listes partagées pour prendre des décisions en groupe ou échanger des cadeaux

🔑 Idéal pour : organiser de longues listes de cadeaux, comparer la priorité des éléments ou classer les achats pour planifier votre budget.

📮 ClickUp Insight : Moins de 5 % des personnes interrogées dans le cadre de notre récent sondage travaillent activement à la réalisation d'objectifs importants dans leur vie, tels que l'achat d'une maison, un voyage autour du monde ou le lancement d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que ces grands rêves semblent souvent trop ambitieux ou trop lointains pour commencer à les planifier. 🔭 Mais avec le modèle de plan de vie ou le modèle d'objectifs annuels de ClickUp, vous pouvez transformer ces rêves à long terme en étapes concrètes. Décomposez vos objectifs en jalons, visualisez votre progression sur plusieurs mois, voire plusieurs années, grâce à la vue Échéancier, et restez sur la bonne voie grâce à des échéances claires. Transformez ce « un jour » en plan d'action !

3. Modèle de liste des tâches à faire ClickUp Calendrier

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les échéances et les calendriers de votre liste de souhaits grâce au modèle de liste des tâches à faire du calendrier ClickUp

Lorsque les éléments de votre liste de souhaits ont des dates limites, le modèle de liste des tâches du calendrier ClickUp vous aide. Il offre une vue structurée de vos tâches sur plusieurs jours, semaines et mois, vous permettant ainsi de lier les éléments de votre liste de souhaits à des dates limites spécifiques.

Que vous coordonniez une liste de fournitures scolaires ou planifiiez l'achat de cadeaux en fonction des dates de livraison, ce modèle vous aide à visualiser et à agir en fonction des priorités temporelles. Les vues de calendrier intégrées, les fonctionnalités de planification et les mises à jour de statut vous permettent de tout gérer sans perdre de vue les dates d'échéance importantes. Plusieurs vues, telles que « Par rôle » et « Par catégorie », vous permettent de trier la liste exactement comme vous le souhaitez.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez les éléments de votre liste de souhaits dans des calendriers quotidiens, hebdomadaires ou mensuels

Triez et suivez les éléments de la liste à l'aide de vues et de filtres personnalisés

Intégrez des rappels pour ne jamais manquer un objectif

Suivez l'avancement de la réalisation grâce aux options de statut « Ouvert » et « Achevé »

🔑 Idéal pour : Gérer des listes de souhaits limitées dans le temps, comme les achats pour les fêtes, les besoins pour la classe ou la planification d'éléments pour un projet.

💡 Conseil de pro : Divisez votre liste de souhaits en quatre catégories : indispensables, souhaitables, facultatifs et non souhaitables (pour l'instant). À l'origine une technique de gestion de projet, cette méthode vous aide à définir des attentes réalistes et à éviter que votre liste de souhaits ne devienne trop longue, ce qui la rend particulièrement utile lors de la planification d'un budget ou de l'achat de cadeaux pour les fêtes.

Vous souhaitez passer au niveau supérieur en matière de planification ? Notez-le dans le calendrier ClickUp!

4. Modèle de liste de choses à faire avant de mourir ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos rêves en objectifs suivis grâce au modèle de liste de souhaits ClickUp

Du parachutisme à la création d'un club de lecture, le modèle de liste de choses à faire avant de mourir de ClickUp est conçu pour les rêveurs qui ont un forfait. Vous ne vous contentez pas d'enregistrer vos aspirations, vous les mappez pour les capturer dans une disposition structurée et inspirante.

Conçus avec des champs personnalisés pour l'emplacement, les personnes, le niveau de satisfaction et plus encore, ils ajoutent de la profondeur à chaque entrée. Vous pouvez regrouper les éléments par continent, attribuer des tâches ou afficher la progression par statut. Contrairement à une simple note, ce modèle vous offre un cadre visuel agréable qui rend chaque idée réalisable et digne d'être suivie.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les objectifs de votre liste de souhaits par continent, catégorie ou compagnons

Utilisez des vues telles que Liste, Évaluation et Par personnes pour trier vos idées

Utilisez les tâches récurrentes pour revenir sur vos objectifs saisonniers, comme les voyages ou les vacances

Ajoutez des photos, des étiquettes d'emplacement ou des liens vers des sujets pour vous inspirer

🔑 Idéal pour : les amateurs d'aventure, ceux qui se fixent des objectifs et ceux qui apprennent tout au long de leur vie, pour visualiser et organiser leurs objectifs, leurs forfaits ou leurs réalisations personnelles qui leur apportent de la joie.

📚 À lire également : Comment optimiser votre flux de travail pendant les fêtes

5. Modèle de checklists ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les éléments de votre liste de souhaits étape par étape grâce au modèle de checklists ClickUp

Le modèle de checklist ClickUp est idéal pour décomposer une liste de souhaits en étapes simples et réalisables. Au lieu de gérer une seule liste désordonnée, ce format vous permet de regrouper les éléments connexes sous des titres clairs, ce qui facilite la gestion des achats en cours, la planification des coffrets cadeaux ou l'organisation des fournitures dans différentes catégories.

Chaque checklist peut être utilisée pour une personne, un évènement ou un thème différent. Comme il s'agit d'une installation basée sur ClickUp Docs, elle est rapide à modifier, facile à dupliquer et s'intègre naturellement dans les flux de travail personnels et d'équipe.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des checklists individuelles pour différentes catégories de liste de souhaits ou différents destinataires

Cochez les éléments achevés pour suivre votre progression

Ajoutez du contexte ou des notes sous chaque élément pour plus de clarté

Attribuez des dates d'échéance, des pièces jointes ou des rappels à chaque élément

🔑 Idéal pour : Créer des listes de souhaits organisées et classées par catégories pour votre planning personnel, des évènements ou des achats pour plusieurs personnes.

➡️ En savoir plus : Modèles de checklist gratuits dans Word, Excel et ClickUp Docs

6. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez cohérent dans la planification de vos listes de souhaits grâce au modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Vous souhaitez transformer votre liste de souhaits hebdomadaire en un forfait qui deviendra une habitude ? Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp est une option solide pour tous ceux qui gèrent des listes de souhaits récurrentes, en particulier lorsque les éléments changent d'une semaine à l'autre. Que vous suiviez les cadeaux pour un évènement en cours, que vous renouveliez vos stocks ou que vous divisiez simplement votre liste de souhaits en plusieurs parties hebdomadaires, ce modèle vous offre à la fois flexibilité et structure.

Il comprend des vues des tâches telles que le calendrier hebdomadaire et les tâches achevées, pour que vous ne vous demandiez jamais ce que vous devez faire ensuite. Utilisez des champs personnalisés tels que « Je me sens bien » ou « Série » pour rendre les choses plus attrayantes et intéressantes. Il ne s'agit pas seulement de créer une checklist, mais aussi d'établir un rythme qui permet à votre liste de souhaits de suivre son cours sans perdre de vue les priorités.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des éléments récurrents pour chaque jour de la semaine

Attribuez différents thèmes à chaque jour (par exemple, vendredi fitness, lundi cadeaux)

Classez et hiérarchisez vos tâches à l'aide de libellés et de filtres personnalisés

Suivez la progression à l'aide de statuts visuels et de rappels récurrents

🔑 Idéal pour : les utilisateurs qui se fixent des objectifs hebdomadaires, les planificateurs et les utilisateurs soucieux de leur productivité qui gèrent des tâches récurrentes ou limitées dans le temps, telles que les courses hebdomadaires, les cadeaux pour les équipes ou le suivi des objectifs.

Vous avez une liste de souhaits pour vous-même ou vos proches (cadeaux, expériences ou grands objectifs) ? Ajoutez-les simplement à ClickUp Brain, qui organisera tout en tâches claires et réalisables. Vous pouvez définir des rappels, suivre la progression et même diviser les grands souhaits en étapes plus petites, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Avec Brain MAX, c'est encore plus facile. Exprimez votre liste de souhaits à voix haute, qu'il s'agisse de vacances de rêve, d'une surprise d'anniversaire ou d'un nouveau gadget qui vous fait envie, et Brain MAX enregistrera chaque détail. Il peut vous aider à fixer des délais, à créer des listes de courses, à planifier des budgets et à programmer des suivis, transformant ainsi vos souhaits en forfaits concrets et faciles à suivre. Fini les idées oubliées ou les courses de dernière minute : Brain et Brain MAX veillent à ce que votre liste de souhaits se réalise.

🎁 Bonus : Comment créer un bon système de tâches à faire et devenir plus productif

7. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Triez, attribuez et hiérarchisez les éléments de votre liste de souhaits grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Le modèle de gestion des tâches ClickUp est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de plus qu'une simple liste. Si votre liste de souhaits implique plusieurs collaborateurs, des délais ou des catégories, c'est le modèle qu'il vous faut. Il comprend six vues différentes, dont Liste, Tableau, Box et Calendrier, afin que vous puissiez planifier les tâches de votre liste de souhaits sous tous les angles.

Vous pouvez attribuer des éléments à des personnes, joindre des fichiers, définir des priorités et créer un pipeline complet, de la rubrique « Idées » à « Terminé ». Les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer tout, des détails budgétaires aux liens vers les produits. Cette fonctionnalité est robuste, mais facile à adapter au flux de votre liste de souhaits.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les éléments de votre liste de souhaits par statut, urgence ou personne assignée

Suivez vos achats de cadeaux, vos objectifs de vie et vos projets saisonniers dans un format clair et structuré

Assistance pour l'étiquetage, les dépendances, les champs personnalisés et les tableaux de bord pour suivre la progression

Collaborez avec vos amis ou votre famille pour atteindre les objectifs de vos listes de souhaits partagées

🔑 Idéal pour : les utilisateurs expérimentés, les listes de souhaits en équipe et les planificateurs de type projet qui gèrent des listes de souhaits en équipe, la planification collaborative ou le suivi d'éléments en plusieurs étapes.

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications de liste de tâches (gratuites et payantes)

8. Modèle de tableau blanc virtuel « Éléphant blanc » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez un échange de cadeaux festif avec le modèle de tableau blanc virtuel « White Elephant » de ClickUp

Le modèle Tableau blanc virtuel ClickUp est une version ludique de la planification de liste de souhaits. Conçu comme un tableau blanc interactif, ce modèle offre une vue unique permettant à chacun de partager des idées de cadeaux d'entreprise, de s'inscrire pour participer et de suivre les règles du jeu.

Il est conçu pour s'amuser en groupe, mais suffisamment structuré pour éviter le chaos. Que vous coordonniez une équipe à distance ou planifiiez une réunion de famille numérique, ce modèle vous aide à éviter toute confusion et à tenir tout le monde informé. Glissez, déposez, échangez et riez : aucune application supplémentaire ni liste papier n'est nécessaire.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez des cagnottes, suivez les éléments réclamés et randomisez facilement l'ordre des commandes

Organisez un échange de cadeaux entièrement virtuel avec collaboration en direct

Ajoutez des noms, des idées de cadeaux et des notes directement sur le tableau

Suivez les échanges, les règles et le flux du jeu dans un seul espace

🔑 Idéal pour : organiser des échanges de cadeaux numériques, trouver des idées de cadeaux pour les fêtes ou jouer à des jeux de liste de souhaits en groupe à distance.

10. Modèle de proposition de projet de cadeaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque élément de votre liste de cadeaux avec le modèle de proposition de projet « Cadeaux » de ClickUp

Le modèle de proposition de projet de cadeaux ClickUp est idéal pour mapper une liste de souhaits de manière structurée, en particulier lorsqu'elle implique plusieurs destinataires, budgets ou délais. Au lieu de noter des idées éparpillées, ce modèle vous aide à planifier chaque étape, de la définition d'un budget à l'attribution de tâches telles que la recherche, l'achat et la livraison.

Vous pouvez suivre les dépenses, ajouter les préférences des destinataires et collaborer avec d'autres personnes, le tout dans un seul document. Les vues de proposition et de planification intégrées vous aident à organiser votre liste de souhaits comme un projet à part entière, et non comme une simple note rapide.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mappez vos idées cadeaux en fonction de votre budget, des dates limites et des préférences des destinataires

Attribuez des tâches liées aux cadeaux à d'autres personnes et suivez leur progression en temps réel

Utilisez les vues « proposition » et « guide » pour planifier et exécuter chaque détail

Planifiez avec les fournisseurs et les bénévoles à l'aide de l'attribution des tâches

🔑 Idéal pour : les équipes RSE, les associations à but non lucratif et les organisateurs de projets saisonniers qui planifient en détail des cadeaux pour les fêtes, les anniversaires, les évènements ou les cadeaux d'entreprise.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs cadeaux pour vos amis très productifs

11. Modèle de paramètres d'objectifs individuels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez les objectifs de votre liste de souhaits en actions concrètes grâce au modèle de paramètres d'objectifs individuels de ClickUp

Commencez la nouvelle année, ou tout autre jalon, avec une vision personnelle, traçable et inspirante. Le modèle de définition d'objectifs individuels ClickUp est conçu pour transformer des espoirs vagues en objectifs clairement définis. Conçu pour un développement personnel ciblé, il propose des sections classées par catégories pour les objectifs à court, moyen et long terme.

Le modèle prend en charge les objectifs SMART, le suivi de la progression et l'évaluation des efforts personnels, le tout dans un format qui vous permet de rendre des comptes. Vous pouvez visualiser les échéanciers des objectifs, attribuer des priorités et diviser chaque cible en étapes gérables. Grâce aux vues intégrées et aux mises à jour de statut, vous savez exactement ce qui est en cours, ce qui est en attente et ce qui est terminé.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez les objectifs de votre liste de souhaits en étapes grâce aux feuilles de travail SMART

Suivez les niveaux de motivation, les défis et les jalons franchis

Ajoutez des notes sous forme de journal pour vos réflexions et vos bilans mensuels

Utilisez des affichages visuels pour suivre la croissance et rester concentré

🔑 Idéal pour : les personnes autonomes, les étudiants et tous ceux qui souhaitent créer un outil de suivi des objectifs lié à leur croissance, leurs expériences ou leurs réalisations.

12. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et suivez les objectifs de votre liste de souhaits grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

Le modèle Objectifs annuels de ClickUp est conçu pour tous ceux qui souhaitent gérer leurs objectifs de liste de souhaits de manière structurée sur le long terme. Qu'il s'agisse d'économiser pour un achat important ou de planifier une année riche en expériences significatives, il vous aide à décomposer vos intentions les plus ambitieuses en actions gérables et faciles à suivre.

Vous pouvez définir des échéances, regrouper des éléments connexes et surveiller les performances à l'aide de vues telles que Liste, Calendrier et Gantt. La progression est facile à suivre grâce aux statuts des tâches et aux tableaux de bord visuels. Ainsi, vous ne vous contentez pas de définir des objectifs, vous avancez vers eux en toute clarté.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez et suivez les objectifs de votre liste de souhaits tout au long de l'année

Utilisez des affichages et des tableaux de bord pour visualiser les échéances et les jalons

Configurez l'automatisation pour les avis récurrents ou les résumés mensuels

Décomposez vos objectifs à long terme en tâches plus petites et réalisables

🔑 Idéal pour : les planificateurs annuels, les passionnés de productivité personnelle et les créateurs de plans de vie qui souhaitent mapper des objectifs nécessitant une planification, un budget ou une cohérence tout au long de l'année.

📚 À lire également : Idées de listes de tâches esthétiques pour améliorer votre productivité

13. Modèle ClickUp pour la gestion des idées innovantes

Obtenez un modèle gratuit Collectez et hiérarchisez vos idées de liste de souhaits grâce au modèle de gestion des idées innovantes de ClickUp

Capturez l'étincelle avant qu'elle ne s'éteigne. Le modèle de gestion des idées innovantes ClickUp est parfait pour stocker des idées de liste de souhaits à des fins personnelles ou professionnelles. Que vous planifiez des achats futurs, des mises à niveau de votre liste de souhaits ou des idées de cadeaux de groupe, ce modèle vous offre un espace pour réfléchir, classer et affiner chaque concept.

Il comprend des champs personnalisés pour le coût, l'impact et le type d'idée, ce qui facilite le tri et la comparaison. Vous pouvez faire passer les idées par différentes étapes telles que « Nouveau », « Évaluation » et « Approuvé », tandis que les outils de collaboration aident les équipes à donner leur avis avant que les décisions finales ne soient prises.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Soumettez et enregistrez vos idées de liste de souhaits dans un formulaire dédié

Enregistrez et affinez vos idées grâce au suivi par catégorie et par étape

Triez vos idées par coût, pertinence ou catégorie pour les comparer facilement

Suivez chaque idée, de la proposition à la révision et à l'approbation

🔑 Idéal pour : les innovateurs, les entrepreneurs et les équipes qui réfléchissent et gèrent des idées de listes de souhaits entre équipes, saisons ou projets partagés.

💡 Conseil de pro : soumettez les éléments au test 10/10/10 : est-ce que je veux toujours cet élément dans 10 minutes, 10 jours ou 10 mois ? Cela vous oblige à réfléchir à long terme.

14. Modèle ClickUp Donations

Obtenez un modèle gratuit Suivez les contributions à la liste de souhaits grâce au modèle ClickUp Donations

Vous souhaitez gérer des collectes de cadeaux ou des éléments de liste de souhaits caritatifs ? Le modèle ClickUp Donations offre un espace fluide pour répertorier, suivre et atteindre des objectifs basés sur des dons, en particulier pour les événements de groupe, les collectes de fonds ou les efforts communautaires. Ce modèle vous permet de suivre qui fait quoi, combien a été promis et ce qui reste à faire.

Utile pour les personnes qui planifient des cadeaux communautaires ou les équipes qui coordonnent des initiatives à impact social, il est structuré pour prendre en charge des vues personnalisées, telles que Calendrier et Priorités, vous aidant ainsi à respecter les délais, les remerciements et les attributions de tâches.

Chaque entrée de don peut inclure des champs pour les informations sur le donateur, le type de don, le montant et le statut, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Enregistrez les contributions à la liste de souhaits provenant d'individus, de groupes ou de partenaires

Suivez les échéances, les suivis des donateurs et les cibles budgétaires en un seul endroit

Utilisez les vues Calendrier et Liste pour suivre le statut et les prochaines étapes

Assistance, mises à jour en temps réel, rapports et logistique collaborative

🔑 Idéal pour : les associations à but non lucratif, les écoles et les bénévoles qui gèrent des efforts de dons récurrents pour les fêtes, les besoins des salles de classe, les évènements communautaires ou les campagnes basées sur des cadeaux.

📚 À lire également : Comment utiliser ClickUp à des fins personnelles : fonctionnalités, exemples et conseils

15. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les éléments de votre liste de souhaits, vos voyages et vos cadeaux grâce au modèle de planificateur de vacances ClickUp

Le modèle de planificateur de vacances ClickUp met de l'ordre dans le chaos des fêtes. Plus qu'une simple checklist festive, il vous aide à planifier les évènements saisonniers, les échanges de listes de souhaits, les voyages et les budgets, le tout en un seul endroit. Qu'il s'agisse de l'achat de cadeaux, du suivi des décorations, de la planification des menus ou de la coordination des réponses, chaque détail est méticuleusement mappé pour une saison sans stress.

Grâce aux champs personnalisés pour le type de vacances, l'emplacement et les dates, vous pouvez attribuer des tâches, suivre les listes de cadeaux et planifier des voyages sans perdre de vue les détails importants. Les vues telles que Calendrier et Congés vous aident à respecter votre planning, tandis que les mises à jour de statut permettent à tout le monde de rester synchronisé.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez vos listes de souhaits pour les fêtes, vos tâches d'achats et vos itinéraires de voyage

Segmentez vos projets en thèmes tels que les voyages, les cadeaux, la cuisine et la décoration

Joignez des fichiers tels que des invitations, des menus et des informations d'expédition

Surveillez vos budgets grâce aux champs de suivi financier intégrés

🔑 Idéal pour : les hôtes pendant les fêtes, les familles et les coordinateurs d'évènements professionnels qui planifient des tâches liées à des listes de souhaits pendant les fêtes, gèrent des voyages en groupe ou coordonnent la logistique des cadeaux.

16. Modèle Instagram Story « Liste de souhaits d'anniversaire » par Canva

via Canva

Le modèle Instagram Story « Liste de souhaits d'anniversaire » de Canva est un moyen simple et attrayant d'organiser et de partager vos projets d'anniversaire. Sur un fond neutre texturé, il propose des sections clairement libellées pour tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez faire, des cadeaux aux tenues en passant par le repas et le lieu.

Chaque élément est présenté dans une bulle moderne dessinée à la main, avec des traits pastel doux qui lui confèrent une touche ludique et personnelle. Elle est conçue pour permettre des modifications rapides et un partage instantané, que vous souhaitiez faire allusion à votre liste de souhaits ou simplement immortaliser l'ambiance du grand jour.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en évidence les éléments de votre liste de souhaits par catégorie grâce à des polices de caractères manuscrites élégantes

Modifiez le texte, les couleurs et la disposition directement dans l'interface mobile de Canva

Partagez instantanément sur Instagram Stories ou téléchargez sous forme d'invitation numérique

🔑 Idéal pour : Créer une publication personnelle avec une liste de souhaits pour un anniversaire, une invitation numérique ou un teaser informel pour un événement sur les réseaux sociaux.

17. Liste de souhaits pour la nouvelle année Instagram Story par Canva

via Canva

Exprimez vos intentions qui vont au-delà des cadeaux avec le modèle Instagram Story « Liste de souhaits pour la nouvelle année » de Canva. Avec un design épuré et minimaliste et un arrière-plan neutre rehaussé par des ombres douces, il vous permet de vous concentrer sur des valeurs telles que la paix, la créativité et l'amour de soi. Conçu pour refléter les nouveaux départs, ce modèle apporte une clarté visuelle à vos résolutions, achats ou souhaits marquants.

Chaque mot est présenté dans une disposition de type case à cocher, permettant aux lecteurs de cocher mentalement ce qu'ils souhaitent accomplir pour la nouvelle année. Personnalisez les sections consacrées à votre développement personnel, à vos expériences et aux éléments indispensables pour guider votre année avec une touche partageable.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Listez les éléments de votre liste de souhaits en fonction de vos intentions, dans un style visuel calme et esthétique

Ajoutez des filtres, des affirmations et vos citations préférées

Utilisez des polices de caractères élégantes et des préréglages de disposition pour plus de cohérence

🔑 Idéal pour : Partager vos objectifs de développement personnel ou des éléments de liste de souhaits axés sur votre état d'esprit au début de la nouvelle année.

💡 Conseil de pro : au lieu de simplement lister ce que vous voulez, listez les choses que vous vouliez autrefois mais que vous êtes maintenant content de ne pas avoir achetées ou faites. Cela vous donne du recul et vous aide à affiner votre liste actuelle en supprimant les éléments « bof » qui ont mal vieilli.

18. Modèle de liste de souhaits de Noël pour les écoles par Template.net

Le modèle de liste de souhaits de Noël pour les écoles de Template.net est un visuel prêt à partager qui aide les enseignants à mettre en évidence les besoins de leur classe dans un format festif.

Conçue comme une page de cahier avec un fond vert et des illustrations sur le thème des fêtes, elle classe les éléments en trois sections claires : Besoins pour la classe, Cadeaux pour les élèves et Choix de l'enseignant. Cela permet aux donateurs ou aux communautés scolaires d'identifier facilement ce dont vous avez le plus besoin. Le design modifiable permet également aux enseignants de personnaliser rapidement les éléments en fonction du niveau scolaire ou des priorités saisonnières.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rassemblez rapidement les détails des listes de souhaits de plusieurs élèves

Modifiez-les directement pour refléter vos besoins en temps réel et partagez-les sous forme numérique ou imprimée

À utiliser lors de collectes en classe ou de campagnes de dons saisonnières

🔑 Idéal pour : les enseignants, les associations de parents d'élèves ou les organisateurs scolaires qui gèrent des dons saisonniers ou des collectes de cadeaux.

19. Modèle de liste de souhaits pour Noël par Template.net

Le modèle de liste de souhaits de Noël de Template.net offre des illustrations joyeuses et une mise en forme claire, ce qui permet de répertorier facilement les préférences en matière de cadeaux de manière amusante et accessible.

Le grand cadeau vert au centre, encadré de guirlandes lumineuses, attire immédiatement l'attention, tandis que la liste de souhaits elle-même est présentée de manière soignée, avec des puces en forme d'étoiles pour une touche festive. Le style est décontracté et personnel, parfait pour les enfants, les adolescents ou toute personne souhaitant partager des idées de cadeaux avec ses clients, sa famille ou ses amis sans trop se compliquer la vie.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez des sections de liste de souhaits pour différentes personnes

Téléchargez instantanément au format DOC, PDF ou Google Drive pour partager avec le public approprié

La disposition modifiable vous permet de personnaliser le texte, les polices de caractères et les idées de cadeaux pour vos clients

🔑 Idéal pour : listes de souhaits personnelles pour Noël, pour les enfants ou les membres de la famille.

20. Book Reader Wish List par Plan Print Land

via Forfait Imprimer Land

La liste de souhaits Book Reader de Plan Print Land est un modèle minimaliste, de type checklist, créé pour les lecteurs assidus qui ont besoin d'un moyen simple et fiable de suivre les livres qu'ils souhaitent acheter. Elle comprend un espace pour noter le titre, l'auteur, le prix et même une case à cocher pour indiquer qu'un livre a été acheté.

Le modèle épuré comprend des champs pour le titre, l'auteur, le genre et les notes. Utilisez-le pour planifier vos achats de livres, vos demandes d'emprunt ou vos discussions de club de lecture.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez des titres de livres avec leur prix, leur auteur et le suivi de leur achat

Comprend huit couleurs vives et deux tailles faciles à imprimer

Utilisez-les dans vos agendas, classeurs ou carnets de lecture

🔑 Idéal pour : les lecteurs assidus, les membres d'un club de lecture ou toute personne qui organise ses achats de livres

Planifiez, suivez et partagez toutes vos listes de souhaits avec ClickUp

Que vous organisiez un échange de cadeaux en famille, définissiez des objectifs personnels ou collectiez des fournitures scolaires, le modèle de liste de souhaits adapté peut simplifier votre processus et faciliter la collaboration.

Les modèles ClickUp ne sont pas seulement modifiables, ils sont adaptables à tous les usages, de la planification de cadeaux au suivi des objectifs, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux.

Au lieu de jongler entre plusieurs applications ou notes éparpillées, utilisez ClickUp pour regrouper tous vos modèles de listes de souhaits dans un espace organisé. Attribuez des tâches, définissez des rappels, visualisez des échéanciers et suivez même les contributions, sans changer d'onglet.

Prêt à rationaliser la planification de votre liste de souhaits à la maison, au travail ou à l'école ? Inscrivez-vous gratuitement pour commencer à utiliser les modèles de liste de souhaits gratuits de ClickUp dès aujourd'hui !