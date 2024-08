L'épuisement des fêtes de fin d'année : 10 conseils pour éviter l'épuisement pendant les fêtes

La période des fêtes de fin d'année est passionnante, mais elle est aussi source de stress et d'épuisement pour de nombreuses personnes.

Près de neuf adultes américains sur dix (89 %) déclarent se sentir stressés pendant les fêtes de fin d'année, selon un sondage réalisé en 2023 par l'institut de sondage American Psychological Association .

L'épuisement professionnel pendant les vacances ne se limite pas à la fatigue. Il s'agit d'un sentiment plus profond d'épuisement, un état émotionnel qui peut affecter votre travail, votre santé, votre joie de vivre et, bien sûr, les vacances.

Pour traverser cette saison et faire face à ses exigences incessantes, nous avons dressé une liste de 10 conseils pratiques qui vous aideront à prendre soin de vous et à éviter l'épuisement redouté des fêtes de fin d'année. Ces conseils vous permettront de profiter pleinement de la saison des réjouissances ! 🎉

Quelles sont les causes de l'épuisement professionnel pendant les vacances ?

Pour lutter efficacement contre l'épuisement des fêtes de fin d'année, vous devez comprendre les causes de ce sentiment.

1. Soucis financiers 💸

Seuls certains ont le luxe de disposer d'un budget flexible. Pour ceux qui ont des dettes en cours ou des finances serrées, les vacances deviennent des moments de tension financière. C'est l'un des principaux facteurs de stress pendant la période des fêtes.

Un sondage réalisé par la Association psychiatrique américaine a révélé que 51 % des adultes américains sont anxieux à l'idée de pouvoir s'offrir des cadeaux pour les fêtes, tandis que 39 % sont préoccupés par le coût des repas de fête. Ces pressions financières contribuent de manière significative à l'épuisement professionnel pendant les fêtes.

2. Stress lié aux cadeaux 🎁

Aujourd'hui, montrer son statut par des cadeaux sur les médias sociaux est courant. Le fait de lier les cadeaux à la réputation ajoute une autre couche de pression. Parallèlement aux préoccupations financières, le stress lié à la recherche et à l'obtention de cadeaux pour les fêtes de fin d'année affecte de nombreuses personnes.

Selon le même sondage de l'American Psychological Association, 40 % des personnes interrogées ont mentionné ce facteur comme cause de stress. La recherche du cadeau idéal alourdit considérablement la charge de travail liée aux fêtes de fin d'année.

3. Attentes et responsabilités accrues 👪

Les fêtes de fin d'année s'accompagnent souvent d'un pic d'obligations sociales et de responsabilités personnelles, ce qui peut être accablant, en particulier pour les parents.

Les parents se sentent souvent fatigués et ont besoin de plus de temps personnel, pris dans le tourbillon des responsabilités de la période des fêtes envers leurs enfants, leurs parents et leurs amis.

8 Signes que vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez d'épuisement pendant les fêtes

Si vous vous reconnaissez dans l'une des raisons suivantes, il y a de fortes chances que vous soyez, vous aussi, épuisé et que vous deviez continuer à lire pour trouver des conseils qui vous permettront de rebondir et de retrouver le bonheur des fêtes :

Accablement : Se sentir constamment débordé ou submergé par les tâches liées aux fêtes, comme les achats interminables, la décoration ou la préparation des réunions de famille

2. Épuisement: Fatigue physique et mentale, comme avoir du mal à sortir du lit même après une nuit entière de sommeil

**Irritabilité : se mettre en colère pour de petites choses, comme des changements mineurs de forfaits ou de légers retards

4. Perte de plaisir: Sentiment que les activités de vacances, comme la préparation de gâteaux ou la décoration du sapin, qui étaient autrefois amusantes, sont désormais des corvées pesantes

5. Problèmes de sommeil : rester éveillé la nuit, s'inquiéter des préparatifs des fêtes ou dormir jusqu'à l'alarme en raison de l'épuisement

6. Changements d'appétit: Sauter des repas en raison du stress ou manger trop de snacks de vacances pour faire face aux émotions

7. Retrait : Éviter les fêtes de fin d'année ou les dîners en famille parce que l'on se sent épuisé ou que l'on veut échapper à la frénésie des festivités

8. Difficultés de concentration : Des tâches simples comme faire une liste d'épicerie ou équilibrer un chéquier sont déroutantes ou accablantes

10 conseils pour éviter l'épuisement pendant les fêtes cette saison

Maintenant que vous comprenez les déclencheurs de l'épuisement professionnel en période de fêtes, essayez ces remèdes pour y remédier.

Forfait vacances -Faites le premier pas vers des vacances réussies

1. Offrez-vous un assistant de poche intelligent

Les fêtes de fin d'année s'accompagnent d'une infinité de tâches, de responsabilités et de tueurs de productivité -tout comme un projet achevé sans documentation.

Puisque les responsabilités liées aux vacances ressemblent à un projet, pourquoi devriez-vous les traiter autrement que comme tel ?

Faites le tri à l'aide de modèles et d'outils de gestion de projet. L'application mobile ClickUp devient votre assistant pour résoudre les PRDs des fêtes de fin d'année.🎅

Avec des fonctionnalités telles que l'intégration des enceintes domestiques, les commandes vocales pour.. listes de priorités et des rappels, l'application vous aide à ne pas perdre de vue vos tâches.

Avec un traqueur de livraison de commandes en ligne et un gestionnaire de tâches, ClickUp prend également en charge tous vos besoins et forfaits pour les fêtes de fin d'année.

Vous pouvez également télécharger ClickUp sur votre Apple Watch, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation la gestion des tâches en toute transparence. Son application de nouvelle génération assiste tous les groupes d'âge à travers de nombreuses responsabilités et tâches sans vous accabler.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-110.png ClickUp Apple Watch App /$img/

ClickUp Apple Watch App vous permet de voir la progression de votre travail en déplacement.

Nous vous conseillons d'installer ClickUp sur les smartphones des membres de votre famille, de créer un projet " Achats pour les fêtes de fin d'année " et de naviguer sans effort dans votre liste de travail pléthorique.

L'application notifiera à chaque membre de la famille les tâches achevées afin de ressentir un sentiment d'accomplissement et d'obtenir des rappels des tâches que vous devez faire. Il s'agit d'une approche collaborative qui favorise la bonne humeur et la camaraderie des fêtes de fin d'année.

2. Fixer des paramètres réalistes

Vous devez faire preuve de réalisme dans vos paramètres afin d'éviter l'épuisement pendant les vacances. Il est essentiel de ne pas vous surcharger, ni de surcharger les autres.

Par exemple, il est plus réaliste de s'attendre à laver quelques plats en 25 minutes que de prévoir de nettoyer toute la maison en un après-midi. Des attentes réalistes préviennent l'épuisement mental et émotionnel et maintiennent l'harmonie.

3. Créer des tâches et des listes à faire avec clarté

Une approche structurée des tâches est utile car elle apporte clarté et efficacité, réduisant ainsi le stress des vacances. A liste à faire est l'option habituelle à considérer ici.

Mais comme le forfait de vacances nécessite une toutes les mains sur le pont, vous devez envisager une liste collaborative que vous pouvez itérer à la demande. Tâches ClickUp est un outil moderne de liste de choses à faire qui vous permet de créer des tâches telles que le forfait du menu de vacances et l'achat de cadeaux. Il vous permet également de déléguer des tâches aux membres de votre famille.

Vous pouvez créer chaque tâche avec une description appropriée, un calendrier et des pièces jointes. Par exemple, créez une tâche pour que votre père aille chercher les courses ou pour que votre sœur vous aide à décorer la pelouse principale.

Vous pouvez même planifier des tâches importantes ensemble, comme le partage d'une liste d'achats avec votre fils lorsqu'il est à l'Accueil. Cette organisation permet de gérer les fêtes de fin d'année sans effort et d'éviter l'épuisement.

La fonctionnalité des tâches ClickUp vous permet de programmer des tâches avec la date et l'heure appropriées.

4. Un budget judicieux

Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de dépenses excessives, qu'il s'agisse de cadeaux, de décorations ou de rassemblements festifs. Cela peut entraîner un stress financier après les fêtes. Budget personnel permet d'éviter cela. Commencez par paramétrer un budget réaliste pour toutes vos dépenses de vacances. Il est facile de faire du shopping à outrance ou d'organiser des fêtes somptueuses, mais il est essentiel de rester dans les limites de vos moyens financiers.

Envisagez des cadeaux faits maison ou des dîners-partage pour économiser de l'argent. En établissant un budget judicieux, vous maîtrisez vos finances et réduisez le stress lié à l'endettement, ce qui vous permet de profiter des fêtes de fin d'année sans soucis financiers.

5. Prenez votre temps en main Gestion efficace du temps est cruciale pendant les fêtes de fin d'année. Suivez du temps. Par exemple, si vous consacrez moins de temps à des tâches telles que la mise au point des décorations, vous aurez plus de temps à consacrer à d'autres activités essentielles.

Si vous dirigez une petite entreprise pendant les fêtes de fin d'année, gérez la pression supplémentaire grâce à un outil de suivi du temps. L'outil de gestion du temps de ClickUp vous aide à en faire plus en moins de temps. Il permet un suivi global et manuel depuis votre bureau, votre mobile et votre navigateur Chrome.

Vous pouvez même démarrer et arrêter le temps, passer d'une tâche à l'autre et détailler comment vous avez passé du temps. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui fonctionnent à l'heure pendant les vacances, comme la restauration ou l'organisation d'évènements, où le temps facturable est crucial.

ClickUp's outil de gestion du temps vous permet de marquer le temps comme facturable afin de suivre facilement les factures.

En gérant efficacement votre temps avec ClickUp, vous pourrez améliorer la productivité du personnel et réduisent l'épuisement pendant les vacances, garantissant ainsi une saison plus équilibrée et plus agréable.

6. Accordez-vous une pause

Si la gestion du temps est essentielle, il est encore plus crucial de prendre des pauses pour éviter l'épuisement professionnel. N'oubliez pas que nous essayons de gérer l'épuisement professionnel, pas de l'exacerber. Blocage du temps est une excellente stratégie qui vous permet d'allouer des moments spécifiques pour les réunions, les évènements extérieurs, le travail à l'intérieur, le shopping et d'autres responsabilités pendant les fêtes de fin d'année. Cela vous aidera également à gérer les priorités concurrentes .

Par instance, bloquez un temps spécifique pour le salon de coiffure, un temps fixe pour les achats de cadeaux et un temps défini pour les paramètres. Mais surtout, bloquez du temps personnel pour vous.

Qu'il s'agisse de lire un livre, de savourer une tasse de café, de regarder un film de Noël ou de passer du temps avec votre proche ou votre partenaire, ces pauses ont un impact sur la gestion de l'épuisement professionnel.

N'oubliez pas d'utiliser le Affichage du Calendrier ClickUp sur votre application mobile ClickUp. Il se synchronise avec Google Agenda et vous permet de planifier votre temps facilement en glissant-déposant des tâches. Cette fonctionnalité vous assure une gestion efficace de votre temps de travail et de votre temps personnel.

Bénéficiez de rapports en temps réel sur les indicateurs du projet grâce aux affichages ClickUp personnalisables

7. Dormir comme un bébé

Dormir profondément est essentiel pendant la période mouvementée des fêtes de fin d'année. En tant que Sondage Sleepopolis révèle que près de trois Américains sur dix déclarent dormir moins pendant les vacances, ce qui peut augmenter considérablement le niveau de stress.

Plusieurs études notent aujourd'hui que les gens se sentent plus stressés, anxieux et déprimés pendant les vacances, liant un sommeil insuffisant à une augmentation des maladies physiques, des troubles de l'humeur et des interactions négatives avec les autres. Un sommeil de qualité est un aspect essentiel de la gestion de ces niveaux de stress accrus.

Adopter des pratiques telles que manger moins le soir, éviter les écrans bleus avant de se coucher et prendre des douches chaudes qui favorisent un sommeil profond est essentiel à la maintenance de votre bien-être mental et physique pendant cette période chargée et stressante.

En accordant la priorité au sommeil, vous vous réveillez frais et dispos, prêt à relever les défis de la journée.

8. Maintenir une routine d'entraînement physique

Il suffit d'une heure par jour. Ce court laps de temps consacré au yoga, à la gym, à la course à pied ou à la méditation atténuera considérablement l'épuisement lié aux vacances.

Pendant les fêtes de fin d'année, il est fréquent que les gens interrompent leur programme de remise en forme, pensant qu'il s'agit d'un moment de détente et qu'ils pourront reprendre l'entraînement plus tard. Cependant, c'est un piège que notre cerveau nous tend, nous conduisant à négliger l'un des paramètres les plus efficaces pour lutter contre le stress des fêtes de fin d'année.

Une seule heure d'activité physique réduit considérablement le taux de cortisol, la principale hormone de stress de l'organisme, et redonne de l'énergie. Faire de l'exercice régulièrement, même pendant les fêtes de fin d'année, permet de rester frais et actif, ce qui aide à combattre la fatigue et la léthargie qui accompagnent souvent cette période chargée.

Il est compréhensible de se laisser aller aux plaisirs des fêtes et de ne pas suivre strictement un régime pendant cette période. La saison des fêtes est remplie d'aliments et de boissons tentants, ce qui rend difficile le maintien d'un régime alimentaire strict.

Cependant, en équilibrant ces plaisirs avec au moins une heure d'activité physique, vous maintiendrez l'équilibre entre votre corps et votre esprit. Cette approche vous permettra de vous sentir plein d'énergie après les fêtes.

Si vous envisagez de prendre des résolutions, ClickUp vous propose différents programmes d'activité physique modèles pour suivre les objectifs de vos résolutions de la nouvelle année tout au long de l'année.

9. Partager le bonheur et le rendre festif pour les autres

Une fascinante étude réalisée par des psychologues portant sur 96 participants à qui l'on a donné 5 $ par jour pendant cinq jours a montré le pouvoir du don. Les participants devaient dépenser cet argent pour eux-mêmes ou pour les autres, par exemple en laissant un pourboire ou en faisant un don à une association caritative.

L'étude a montré que ceux qui donnaient régulièrement aux autres ne faisaient pas baisser leur niveau de bonheur. Fait remarquable, leur joie au cinquième jour était aussi intense qu'au premier.

Faire un don pendant les fêtes de fin d'année est un moyen efficace de tenir le stress et l'épuisement à distance. Lorsque vous voyez les luttes des autres, vos problèmes peuvent sembler mineurs.

En outre, faire un don en famille est un excellent moyen d'enseigner aux enfants la valeur de l'aide aux autres. C'est une façon de rendre les fêtes de fin d'année plus significatives pour toutes les personnes concernées. Rappels ClickUp est un outil utile qui vous assure de ne pas oublier cette tâche essentielle. Que ce soit via votre téléphone ou votre smartwatch, ClickUp enverra des rappels à tous les membres de la famille concernés par votre projet de vacances.

Cela permet de s'assurer que tout le monde participe à la joie de donner, ce qui se traduit par un bonheur à long terme.

La fonctionnalité ClickUp Reminders vous permet de paramétrer des rappels personnalisés pour votre travail.

10. Limitez les évènements sociaux en apprenant à dire "non

Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion d'une multitude de validations sociales, mais il n'y a pas de mal à être sélectif. Ne participez qu'aux évènements qui comptent vraiment pour vous. Un engagement excessif peut conduire à l'épuisement et diluer la joie de la saison. L'important, c'est la qualité, pas la quantité.

Si une invitation ou une demande vous semble insurmontable ou ne correspond pas à ce que vous voulez ou à ce dont vous avez besoin, il est tout à fait normal de la décliner poliment. Cela vous permet de conserver votre énergie pour des activités et des personnes qui enrichissent votre expérience des fêtes.

En choisissant de manière réfléchie les évènements auxquels vous souhaitez participer et en apprenant à dire non aux autres, vous pouvez maintenir un équilibre qui vous aidera à éviter un nouveau burn-out pendant les fêtes. Grâce à cette approche, les fêtes de fin d'année resteront synonymes de joie et de célébration, et non de stress et d'épuisement.

Même si vous avez suivi ces conseils, il est essentiel d'envisager de demander l'aide d'un professionnel si vous avez du mal à vous remettre sur pied.

Parler à un professionnel de la santé mentale peut permettre de bénéficier de thérapies pragmatiques adaptées à vos besoins. Ces thérapies peuvent offrir des stratégies pratiques pour gérer le stress, l'anxiété et d'autres symptômes de l'épuisement professionnel.

Les professionnels de la santé mentale peuvent vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de votre épuisement professionnel et à développer des mécanismes d'adaptation. Ils peuvent avoir recours à une thérapie cognitivo-comportementale, à des pratiques de pleine conscience ou à des exercices de gestion du stress.

Ces approches sont conçues pour traiter les symptômes de l'épuisement professionnel et ses causes profondes, afin de vous aider à atteindre un bien-être et une résilience à long terme.

Commencer la nouvelle année avec une nouvelle énergie

Les fêtes de fin d'année ont beau être passées, la préparation de l'année suivante est cruciale.

