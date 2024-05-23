50 idées de cadeaux d'entreprise pour montrer votre reconnaissance à vos employés

Lorsque vous rejoignez une nouvelle organisation, vous recevez probablement un panier garni de cadeaux tels que des tasses, des accessoires pour ordinateur portable, des articles de papeterie et parfois même un paquet de snacks en option. Ça vous fait sentir apprécié, n'est-ce pas ?

Les cadeaux d'entreprise sont l'un des meilleurs moyens de montrer à vos employés qu'ils sont appréciés. Il s'agit d'offrir des cadeaux de remerciement à vos employés, clients ou partenaires afin de booster leur moral, leur exprimer votre gratitude pour leur travail et créer une image positive de votre entreprise.

Chaque jour, les cadeaux d'entreprise deviennent plus personnels et plus durables !

Les entreprises ont commencé à privilégier des cadeaux qui trouvent un écho chez le destinataire, tels que des expériences insolites ou sélectionnées avec soin, des produits artisanaux locaux, des articles de soins personnels, des cadeaux écologiques, etc.

La technologie joue également un rôle, avec des cartes-cadeaux numériques offrant des options flexibles et adaptées au télétravail. Il s'agit avant tout de réfléchir à des gestes qui laisseront une impression positive et durable.

C'est pourquoi les cadeaux standardisés sont dépassés ! Les cadeaux d'entreprise personnalisés gagnent en popularité, car ils donnent du pouvoir aux destinataires. Une approche personnalisée cultive la reconnaissance, augmente la motivation et garantit que les cadeaux sont pleinement appréciés. C'est une situation gagnant-gagnant pour les entreprises et les destinataires.

Si vous êtes à la recherche d'idées de cadeaux d'entreprise, ce guide vous aidera à découvrir les 50 meilleures idées que nous avons recueillies auprès de nos propres collègues (et de professionnels du cadeau).

Nous dresserons également la liste des avantages et des inconvénients des cadeaux à prendre en compte, ainsi que les outils qui vous aideront à planifier correctement le cadeau d'entreprise idéal.

50 idées de cadeaux d'entreprise qui feront vraiment plaisir aux employés

Les cadeaux d'entreprise sont avant tout une question de personnalisation. Vous pouvez acheter un ou plusieurs cadeaux pour créer un panier et remercier vos employés, vos clients précieux et vos partenaires stratégiques.

Avant de commencer à organiser vos idées de cadeaux d'entreprise uniques pour vos employés, il est recommandé de déterminer le nombre de personnes qui recevront les cadeaux.

De plus, vous pouvez également prendre en compte l'avis de chacun à l'aide de sondages ou de formulaires avant de commencer à acheter vos cadeaux !

Conseil de pro : Utilisez un logiciel d'engagement des employés pour mener des sondages et découvrir les cadeaux que vos employés apprécieraient le plus !

Découvrons les meilleurs cadeaux d'entreprise !

1. Chargeurs sans fil personnalisés

via Access

Dites adieu aux câbles et offrez à vos employés un bureau ou une table de chevet bien rangés grâce à un élégant chargeur sans fil. Il suffit de poser votre téléphone, vos écouteurs ou votre montre connectée sur le chargeur pour les recharger sans avoir à chercher de câbles.

C'est un cadeau attentionné pour vos employés s'ils utilisent beaucoup de gadgets intelligents dans le cadre de leur travail. Ils ne seront ainsi jamais à court de batterie.

2. Lunettes bloquant la lumière bleue

Cette paire de lunettes aide à lutter contre la fatigue oculaire et à améliorer le sommeil. C'est aussi un accessoire très élégant !

Ces lunettes filtrent la lumière bleue nocive émise par les écrans, qui perturbe le sommeil et provoque des maux de tête. Elles sont parfaites pour tous ceux qui passent de longues heures devant un ordinateur ou un téléphone.

Vous pouvez également envoyer des formulaires de sondage à vos employés afin qu'ils puissent personnaliser leurs lunettes en choisissant parmi plusieurs couleurs, types de verres et corrections.

3. Casques antibruit

via Remoters

Ce superbe cadeau d'entreprise peut aider les employés à bloquer les distractions et à améliorer leur concentration.

C'est l'un des meilleurs cadeaux pour la productivité, qui change la donne pour ceux qui travaillent dans des bureaux ouverts ou qui ont besoin de se concentrer pendant leurs déplacements. Les casques antibruit créent un environnement paisible, permettant aux gens de travailler ou de se détendre sans être dérangés.

Envisagez de vous associer à différentes marques afin d'obtenir les meilleures offres pour vos commandes de cadeaux d'entreprise en gros. Demandez également à vos employés leurs préférences en matière de couleur et de compatibilité avec les smartphones/gadgets.

4. Bouteilles d'eau personnalisées

Écologique et pratique, une bouteille d'eau réutilisable de haute qualité encourage l'hydratation et réduit la dépendance aux plastiques à usage unique.

Choisissez une bouteille avec une paille en acier intégrée ou un bec verseur pour faciliter la consommation, et pensez à une isolation pour garder les boissons chaudes ou froides pendant de longues périodes.

Inscrivez votre entreprise à un programme d'achat en gros. Vous pouvez également personnaliser les bouteilles avec le logo de votre entreprise et le nom de vos employés.

5. Enceintes intelligentes

via CNN

Grâce à une enceinte connectée, vos employés peuvent contrôler l'éclairage intelligent, écouter de la musique et des podcasts. Ces enceintes offrent également des informations en mode mains libres.

Vos employés peuvent également utiliser ces enceintes pour se détendre, organiser des fêtes à la maison et profiter d'un repos bien mérité !

6. Cartes cadeaux pour cafés

Une carte-cadeau personnalisée pour un café est un cadeau d'entreprise très recherché. En offrant vos cartes-cadeaux à l'occasion des fêtes ou des vacances, vous offrez à vos employés un avantage bien pensé qui leur permet d'économiser de l'argent tout en profitant des réjouissances !

Ces cartes-cadeaux peuvent être utilisées pour acheter des grains de café, des thés spéciaux, des pâtisseries assorties ou même des articles pour le déjeuner. Cette option de cadeau répond à de nombreuses préférences, garantissant ainsi que chacun y trouve son compte.

Accompagnez-les d'un panier de collations saines, de cake pops, d'échantillons de mini-cupcakes ou d'articles promotionnels tels qu'un mug de voyage ou une bouteille isotherme avec monogramme pour les personnaliser.

7. Forfaits journée spa

via Mountain Mist Spas

Une journée spa est le cadeau idéal pour offrir à vos employés une expérience luxueuse qui leur permettra de se détendre.

Ce cadeau somptueux leur permet de se détendre grâce à des massages apaisants, des soins du visage rajeunissants ou d'autres soins bien-être. Soyez assuré que vos employés retourneront au travail revigorés, prêts à relever tous les défis.

8. Escapades week-end

Surprenez votre équipe avec une escapade d'un week-end dans un charmant bed & breakfast ou un complexe hôtelier de luxe. Cette évasion du quotidien leur permettra de créer des souvenirs inoubliables avec leurs proches.

Une escapade d'un week-end créera un sentiment de bien-être et de reconnaissance. Vos employés pourront explorer une ville pittoresque avec ses galeries d'art, s'offrir des soins spa qui les feront se sentir choyés, ou simplement se détendre au bord de la piscine avec une boisson rafraîchissante.

9. Visites de dégustation de vins

Offrez à vos employés une dégustation guidée dans un vignoble local. Cette sortie sophistiquée leur permettra de vivre une expérience enrichissante, de déguster différents vins, de développer leur palais et d'apprécier l'art de la vinification. Ils pourront également acheter une collection de vins entièrement personnalisée.

Ce cadeau offre également une occasion unique de renforcer l'esprit d'équipe, en permettant à vos employés de développer une camaraderie et de créer une expérience partagée mémorable.

10. Coffrets cadeaux haut de gamme

via Cheers Sweetie

Les spiritueux haut de gamme sont un cadeau raffiné que vous pouvez offrir aux cadres supérieurs de votre entreprise.

Les alcools haut de gamme sont synonymes de luxe et d'exclusivité. Grâce à une sélection raffinée de whiskies haut de gamme, de bourbons produits en petites quantités ou de tequilas vieillies, vous pouvez exprimer votre gratitude envers vos cadres supérieurs pour leur contribution inestimable à la croissance et à la réussite de votre organisation.

11. Paniers gourmands

Les paniers garnis sont toujours très appréciés ! Faites plaisir à votre équipe en choisissant un panier garni de produits gourmands sélectionnés avec soin.

Vous pouvez inclure des fromages artisanaux, des chocolats fins ou des collations spécialisées dans les paniers-cadeaux. Ce cadeau attentionné montre votre effort pour récompenser le travail acharné de vos employés.

12. Cours de cuisine virtuels avec un chef célèbre

Les employés qui aiment cuisiner adoreront un cadeau qui leur permettra de rencontrer leur chef préféré !

Vous pouvez réserver un cours de cuisine en ligne avec un chef renommé. Pensez à Nigella Lawson, Jamie Oliver ou toute autre personnalité qui offrira à vos employés une expérience unique !

Cette expérience interactive permettra à vos employés d'acquérir de nouvelles compétences culinaires, de découvrir des cuisines passionnantes et de créer ensemble un délicieux repas (virtuellement !). Il s'agit d'une activité de team building amusante et engageante qui favorise la créativité, la collaboration et l'accomplissement.

13. Montres artisanales

Lorsque vous sélectionnez une montre artisanale, tenez compte du style et des goûts de vos employés. Pour un cadre classique, une montre habillée au design minimaliste et dotée d'un bracelet en cuir de haute qualité pourrait être le choix idéal.

Pour ceux qui préfèrent une esthétique plus moderne, une montre de pilote avec un cadran audacieux et des aiguilles luminescentes pourrait être une excellente option.

Vous pouvez également tenir compte de leurs loisirs et de leurs intérêts. Par exemple, un nageur pourrait préférer une montre étanche et dotée de fonctionnalités chronographiques.

Quelles que soient leurs préférences, une montre artisanale est un cadeau qui sera précieux pendant de nombreuses années, surtout si elle est offerte lors du retour d'un employé ou à la direction comme cadeau de fin d'année.

14. Kits de golf de luxe

via Esquire

Un kit de golf personnalisé avec monogramme est un cadeau d'entreprise attentionné et unique, en particulier pour vos clients et partenaires.

Vous pouvez également personnaliser ce cadeau en y ajoutant des balles de golf personnalisées, des billets pour un parcours de golf, des cours de golf personnalisés avec un professionnel, un sac de golf haut de gamme ou un ensemble de clubs de golf haut de gamme.

15. Kits de soins personnels sélectionnés avec soin

Chouchoutez vos employés avec des kits de soins personnalisés. Créez de magnifiques coffrets contenant des bombes de bain luxueuses, des bougies d'aromathérapie, des huiles essentielles ou des produits de soin de haute qualité.

Comme ces kits répondent aux préférences individuelles, faites un sondage pour obtenir des informations et planifiez vos efforts en matière de cadeaux pour des occasions telles que la Journée internationale de la femme ou la Journée internationale de l'homme. Ces cadeaux d'entreprise populaires favorisent la détente et le bien-être, démontrant ainsi que vous vous souciez de la santé et du bonheur de vos employés.

16. Abonnements à des livres personnalisés

via Hom egrow n

Encouragez vos employés à lire grâce à des abonnements personnalisés à des livres.

Pour les employés qui aiment l'histoire, vous pouvez leur offrir des best-sellers historiques d'auteurs tels que Ken Follett. Les amateurs de cuisine peuvent recevoir des livres de cuisine de maîtres culinaires tels que Yotam Ottolenghi.

Vous pouvez ajouter un supplément pour personnaliser ces boîtes en y ajoutant des accessoires tels que des bougies, des fanfictions, des signets ou des articles de papeterie personnalisés tels que des agendas monogrammés et des stylos gravés.

17. Abonnements à des musées ou galeries d'art

Offrez à vos employés un accès à la culture grâce à un abonnement à un musée ou à une galerie d'art.

Offrez-leur des pass ou des abonnements pour découvrir les dernières expositions dans un musée ou visiter des installations d'art contemporain.

Ces adhésions favorisent la créativité et les opportunités d'apprentissage tout en permettant à vos employés de profiter de leur temps libre.

18. Cartes cadeaux pour restaurants

via Plastic Printers

Offrez à vos employés des cartes cadeaux pour des restaurants haut de gamme. Vous pouvez les distribuer juste avant les fêtes de fin d'année, afin qu'ils puissent se faire plaisir en famille ou entre amis.

Vous pouvez également recharger ces cartes cadeaux avant les fêtes ou pour les anniversaires de vos employés. Grâce à ces cartes cadeaux, offrez à vos employés de bons petits plats et des moments privilégiés avec leurs proches.

19. Dons caritatifs

Ayez un impact significatif en faisant un don à une œuvre caritative au nom de vos employés. Demandez à vos employés de choisir une cause qui leur tient à cœur.

Il peut s'agir de bénévolat pour sauver l'environnement avec des organisations telles que The Nature Conservancy ou de promotion du bien-être animal avec l'ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Ce geste attentionné leur permet de contribuer à une cause qui leur tient à cœur tout en mettant en avant l'engagement de votre entreprise en matière de responsabilité sociale et en créant un impact social positif.

20. Boîtes d'abonnement/adhésions

Aidez vos employés à élargir leurs compétences grâce à un abonnement à une box ou à un cours en ligne qui leur permettra d'acquérir de nouvelles compétences.

Des applications telles que Duolingo, Coursera, Google et Meta, ainsi que des services tels que Skillshare Kits ou KiwiCo, offrent des expériences sur mesure pour apprendre le codage, la photographie, les langues étrangères et bien plus encore.

Ces expériences prépayées fournissent le matériel et les ressources nécessaires pour aider vos employés à se lancer dans un parcours d'apprentissage.

21. Ensembles peignoir et chaussons de luxe

via Pinterest

Ajoutez un peignoir et des chaussons luxueux à la routine post-travail de vos employés. Vous pouvez choisir des peignoirs moelleux fabriqués à partir de matériaux doux et respirants comme le coton ou la polaire.

Ces peignoirs sont souvent dotés d'un col châle, de poches pratiques et d'une capuche confortable pour vous tenir chaud. Associez-les à des chaussons confortables doublés de fausse fourrure ou de mousse à mémoire de forme.

Cette combinaison offrira à vos employés une détente bien méritée et les aidera à se déstresser dans le confort de leur foyer.

22. Billets de concert ou pour des événements sportifs

Renforcez l'esprit d'équipe en offrant des billets pour des événements sportifs ou des concerts à différents services ou équipes.

Encouragez vos employés à soutenir leur équipe de baseball favorite ou à chanter avec leur groupe préféré lors d'un concert.

De telles expériences s'avéreront fructueuses pour renforcer la camaraderie au sein de l'équipe, ce qui se traduira par un environnement de travail positif au sein du bureau.

23. Balles anti-stress à l'effigie de l'entreprise

via Good Housekeeping

Les balles anti-stress détendent l'atmosphère au travail en permettant aux employés de canaliser leur stress. Vous pouvez offrir des balles anti-stress à l'effigie de votre entreprise pour aider vos employés à trouver un exutoire physique à leur anxiété pendant les heures de travail.

Vous pouvez commander en gros des balles anti-stress personnalisées avec le logo ou la devise de votre entreprise, ajoutant ainsi une touche de fantaisie et favorisant la reconnaissance de votre marque.

24. Abonnements à une salle de sport

Investissez dans la santé et le bien-être de vos employés en leur offrant un abonnement à une salle de sport.

Qu'il s'agisse d'une chaîne de salles de sport locale ou d'un studio de fitness boutique, cet avantage prépayé les encourage à donner la priorité à leur forme physique.

Ces abonnements aideront vos employés à gérer leur stress, ce qui se traduira par une main-d'œuvre plus productive et plus motivée.

25. Services de restauration au bureau

Simplifiez les emplois du temps chargés et encouragez une alimentation saine grâce à un abonnement à un service de repas au bureau.

Certaines entreprises offrent des réductions sur les commandes en gros et livrent des repas personnalisés et préportionnés.

En servant des repas au bureau, les employés peuvent gagner un temps précieux et économiser de l'argent qu'ils auraient autrement dépensé pour commander leur déjeuner quotidien ou chercher un restaurant à proximité.

La commodité et la variété des options offertes par les services de restauration encouragent les employés à faire des choix sains tout au long de la journée de travail, favorisant ainsi leur bien-être général.

26. Kits de chocolat chaud à faire soi-même

via Refinery29

Une autre excellente idée de cadeau est un kit de chocolat chaud à faire soi-même. Vous pouvez également offrir des coffrets thématiques, en particulier pendant les fêtes de Thanksgiving ou de Pâques.

Vous pouvez y ajouter du cacao en poudre gourmet, des guimauves, des morceaux de cannes de bonbon et des pépites colorées. Vous pouvez également offrir des cartes de recettes avec différentes saveurs, telles que du chocolat chaud à la menthe poivrée ou du chocolat chaud mexicain relevé d'une pointe de poivre de Cayenne.

27. Paniers de café/thé artisanal

Offrez des paniers de café ou de thé artisanal aux employés qui aiment ces boissons. Incluez les meilleurs cafés artisanaux du monde, tels que les grains fraîchement torréfiés de Counter Culture Coffee ou les thés exotiques en vrac de Harney & Sons.

Vos coffrets cadeaux peuvent également contenir des accompagnements gourmands tels que du miel aromatisé, des sablés ou des biscuits.

Un cadeau comme celui-ci va au-delà d'une simple boîte de café, il améliore l'expérience des employés pendant leur pause. Il leur permet également de se détendre et de se ressourcer pendant leur journée de travail.

28. Projecteurs portables

via Techradar

Enrichissez l'expérience de divertissement à domicile de vos employés en leur offrant un projecteur portable avec haut-parleurs intégrés.

Des marques telles qu'Anker ou XGIMI proposent des projecteurs compacts et légers, parfaits pour les soirées cinéma, les présentations ou les sessions de jeux vidéo. Ce gadget polyvalent leur permet de projeter du contenu sur n'importe quel mur ou surface, créant ainsi une expérience amusante et immersive à la maison.

29. Bracelets connectés/trackers

via Gearz

Donnez à vos employés les moyens de prendre en main leur santé et leurs objectifs de remise en forme grâce à un bracelet connecté ou un tracker.

Parmi les options les plus populaires, on trouve Fitbit ou Apple Watch, qui offrent des fonctionnalités telles que le comptage des étapes, le suivi des calories, la surveillance de la fréquence cardiaque et l'analyse du sommeil.

Cette technologie leur permet de suivre leurs progrès, de rester motivés et de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être. En adoptant un mode de vie plus actif, vos employés peuvent contribuer directement à la création d'une main-d'œuvre plus saine et plus heureuse.

30. Boîtes cadeaux de luxe à faire soi-même

Personnalisez votre approche avec des coffrets cadeaux DIY de luxe. Adaptez le cadeau aux intérêts et aux préférences spécifiques de chaque employé.

Pour les employés qui aiment la technologie, un chargeur sans fil, un support pour téléphone portable et des lunettes anti-lumière bleue sont de bonnes options.

D'autre part, vous pouvez composer une sélection de grains de café aromatisés, une cafetière à piston et un mug de voyage pour tous ceux qui aiment le café.

Cette approche vous permet de créer des cadeaux uniques qui soulignent votre considération pour vos équipes. En ajoutant une touche personnelle qui va au-delà des paniers-cadeaux préfabriqués, vous rendez le geste encore plus significatif pour vos employés.

31. Boîtes d'abonnement pour loisirs créatifs

Les sociétés de recherche proposent une vaste sélection de boîtes d'abonnement sélectionnées avec soin et axées sur des loisirs tels que la peinture, le travail du bois ou la fabrication artisanale de bière.

Ces boîtes livrent chaque mois un colis surprise rempli de matériel de haute qualité et d'instructions pour réaliser un projet. Les employés se sentent encouragés à explorer de nouveaux intérêts, à acquérir de nouvelles compétences et à se livrer à des activités créatives en dehors du travail.

32. Chaises de bureau ergonomiques

via Effydesk

Investissez dans le bien-être et le confort à long terme de vos employés en leur offrant une chaise de bureau ergonomique.

Remplacez leur vieille chaise par un modèle ergonomique de haute qualité afin de favoriser une bonne posture, réduire les maux de dos et améliorer le confort général tout au long de la journée de travail.

Cet investissement démontre votre engagement envers leur santé et leur sécurité, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité au travail.

33. Sessions de thérapie gratuites

via Cosmos Magazine

Donnez la priorité à la santé mentale et au bien-être émotionnel de vos employés en leur offrant des sessions de thérapie gratuites. En vous associant à un service de télésanté tel que Talkspace ou BetterHelp, vous permettez à vos employés de consulter à distance des thérapeutes agréés, ce qui leur offre un moyen pratique et confidentiel de gérer leur stress, leur anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale.

Cet avantage précieux montre l'engagement de votre entreprise à soutenir leur bien-être et à créer un environnement de travail qui privilégie la santé.

34. Cartes-cadeaux pour l'amélioration de l'habitat

Allégez la charge de travail de vos employés et donnez-leur les moyens de s'attaquer aux tâches ménagères du week-end grâce à une carte-cadeau pour des travaux d'amélioration de l'habitat.

Parmi les options populaires, on trouve H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's, ou même des quincailleries spécialisées dans des besoins spécifiques tels que la plomberie ou l'électricité.

Cette carte-cadeau leur offre la possibilité d'acheter des matériaux pour leurs projets de rénovation, leur permettant ainsi de personnaliser leur espace de vie et de s'attaquer à des tâches qu'ils ont longtemps repoussées.

35. Convertisseurs de bureau debout

Encouragez le mouvement et combattez les effets néfastes d'une position assise prolongée grâce à un convertisseur de bureau debout.

Cet outil polyvalent permet aux employés de transformer facilement leur bureau existant en un poste de travail debout, offrant ainsi la possibilité d'alterner entre la position assise et debout tout au long de la journée.

Les bureaux debout peuvent améliorer la posture, réduire les maux de dos et augmenter le niveau d'énergie, ce qui conduit à un environnement de travail plus sain et plus productif.

Conseil de pro : tout en récompensant vos meilleurs éléments avec des cadeaux uniques, améliorez vos programmes de reconnaissance grâce au meilleur logiciel de reconnaissance des employés!

36. Ateliers/cours de formation

Encouragez le travail d'équipe et la créativité en offrant des billets pour un atelier ou un cours sur une compétence spécifique, comme la poterie, le travail du bois ou la fabrication de bijoux.

Des studios locaux populaires ou des plateformes en ligne telles que Skillshare proposent des ateliers attrayants pour les débutants comme pour les apprenants expérimentés.

Cela aidera les employés à acquérir de nouvelles compétences et à éprouver un sentiment d'accomplissement tout en participant à des activités de consolidation d'équipe. C'est un excellent moyen de créer des liens avec ses collègues dans un environnement amusant et interactif.

37. Plantes de bureau et guides d'entretien

via Palmers Garden Centre

Si vous souhaitez améliorer la qualité de l'air intérieur sur votre lieu de travail, optez pour des plantes de bureau et accompagnez-les de guides d'entretien détaillés.

Parmi les options les plus populaires, on trouve les plantes succulentes faciles d'entretien ou les plantes purificatrices d'air telles que les sansevières et les lis de paix.

Les guides d'entretien aideront les employés à prendre soin de leurs plantes et à les garder en bonne santé. Cela renforcera leur sens des responsabilités tout en égayant leur environnement de travail.

38. Sessions de coaching en développement professionnel

Investissez dans l'évolution de carrière de vos employés et encouragez-les à atteindre leur plein potentiel grâce à une session de coaching en développement professionnel.

Une session avec des coachs certifiés peut les aider à identifier leurs objectifs de carrière, à créer un plan de développement personnalisé et à renforcer leur confiance en leurs compétences professionnelles.

39. Lunettes de soleil personnalisées

via Etsy

Offrez à vos employés une paire de lunettes de soleil personnalisées et personnalisez-les en fonction de leurs styles de montures, teintes de verres et options de gravure préférés.

Recherchez des marques qui permettent la personnalisation, afin d'obtenir un produit parfaitement adapté et une touche personnalisée.

Ce cadeau attentionné protégera leurs yeux du soleil tout en leur offrant un accessoire élégant qu'ils pourront porter en dehors du travail. Envisagez des marques qui proposent des lunettes de soleil sportives pour faire une bonne affaire.

40. Claviers ergonomiques et repose-poignets

Favorisez le confort à long terme et prévenez les blessures liées à la fatigue musculaire grâce à un clavier ergonomique et un repose-poignet.

Des entreprises telles que Logitech et Microsoft proposent des claviers ergonomiques avec une disposition divisée et des fonctionnalités réglables. Ceux-ci garantissent une position correcte des mains et des poignets pendant la frappe.

Un repose-poignet offre un soutien qui réduit la pression et la tension, créant ainsi une expérience de travail plus confortable et plus productive.

41. Sessions de portraits professionnels

Investissez dans des sessions de portraits professionnels pour vos employés afin de les aider à exprimer leur personnalité unique et à créer leur propre image de marque.

Ce cadeau leur permet d'obtenir des photos de haute qualité qu'ils peuvent utiliser pour leurs profils en ligne, leurs CV et leurs pages LinkedIn.

Une photo portrait soignée créera une première impression forte pour vos employés, les aidant à se démarquer dans le monde professionnel. Faites appel aux services d'un photographe professionnel qui vous aidera à perfectionner l'emplacement de la prise de vue et l'esthétique visuelle.

42. Lampes de bureau personnalisées

via Wayfair

Aidez vos employés à mieux se concentrer grâce à une lampe de bureau personnalisée avec luminosité et température de couleur réglables.

Parmi les options populaires, on trouve les lampes de marques telles que BenQ ou Philips, qui offrent des fonctionnalités imitant la lumière naturelle et réduisant la fatigue oculaire. Ces lampes créent un environnement de travail propice à la productivité des employés.

Par exemple, des couleurs plus froides peuvent améliorer la concentration lors de tâches exigeantes, tandis que des tons plus chauds peuvent créer une atmosphère plus relaxante pour la lecture ou le brainstorming.

43. Ventilateurs de bureau ou purificateurs d'air portables de haute qualité

via Poshure

Investir dans des ventilateurs de bureau ou des purificateurs d'air portables de haute qualité favorise le confort et le bien-être des employés.

Les ventilateurs de bureau sont pratiques par temps chaud, et les purificateurs d'air améliorent la qualité de l'air intérieur en réduisant les allergènes.

Ces solutions créent un environnement de travail plus confortable et plus sain, ce qui augmente la productivité et la concentration. Vous pouvez personnaliser ces cadeaux en fonction de l'ambiance de votre bureau et des besoins de vos employés.

44. Examens médicaux gratuits

En offrant des bilans de santé complets gratuits, vous donnez la priorité à la santé de vos employés et soulignez votre engagement envers leur bien-être.

Envisagez de vous associer à un fournisseur, prestataire ou prestataire de soins de santé local afin d'offrir à vos employés des options de soins préventifs, les aidant ainsi à identifier rapidement les problèmes de santé.

Offrez-leur un voyage international sponsorisé par l'entreprise afin de créer une camaraderie durable entre vos employés. Cette récompense unique peut être offerte aux employés les plus performants pour avoir mené à bien un projet client.

Vous pouvez les envoyer explorer les ruines antiques de Rome, découvrir la culture vibrante de Tokyo ou profiter de paysages à couper le souffle en Islande.

Ces voyages créeront un fort esprit d'équipe, élargiront les perspectives et offriront une expérience vraiment inoubliable.

46. Kits de cocktails/mocktails à faire soi-même

via Jetsetter

Un kit de cocktails à faire soi-même est une belle façon de remercier vos employés. Vous pouvez également envisager d'offrir un kit de cocktails sans alcool aux employés qui ne boivent pas d'alcool.

Recherchez des entreprises qui proposent des coffrets contenant des spiritueux haut de gamme, des mixers, des garnitures et des cartes de recettes pour préparer de délicieux cocktails ou mocktails à la maison.

Les employés trouveront ici des occasions uniques d'explorer le monde de la mixologie, d'expérimenter de nouvelles saveurs et d'impressionner leurs invités lors de réceptions à domicile.

47. Kits de voyage intelligents

via Forbes

Offrez à vos employés la possibilité de voyager plus intelligemment grâce à un kit de voyage intelligent. Des marques telles que Samsonite ou Briggs & Riley proposent des ensembles de bagages avec ports de recharge USB intégrés et traceurs GPS.

Dans vos coffrets cadeaux, vous pouvez également inclure d'autres gadgets de voyage intelligents, des chargeurs sans fil, des écouteurs à réduction de bruit et des hotspots Wi-Fi portables.

Ce cadeau attentionné rendra les déplacements de vos employés plus pratiques et plus efficaces.

Il leur fournira également tous les outils essentiels pour un voyage agréable et sans encombre.

48. Cartes cadeaux pour appareils électroménagers

Allégez la charge domestique de vos employés et améliorez leur espace de vie avec une carte-cadeau pour des appareils électroménagers.

Choisissez des cartes-cadeaux parmi les options populaires, notamment des détaillants tels que Best Buy ou Lowe's. Ces magasins proposent de nombreux appareils électroménagers, tels que des cafetières, des mixeurs et des appareils de cuisine intelligents.

Ces cartes-cadeaux peuvent aider les employés à économiser de l'argent sur des appareils électroménagers coûteux.

49. Cartes cadeaux pour achats de luxe

Une carte cadeau de luxe est un symbole de votre reconnaissance. Offrez à vos partenaires ou clients un peu de luxe en leur offrant des cartes cadeaux pour un grand magasin haut de gamme ou un détaillant en ligne.

Des magasins tels que Nordstrom, Bloomingdale's et Neiman Marcus proposent une large sélection de vêtements de créateurs, d'accessoires et de produits de beauté. Les employés peuvent se faire plaisir en faisant du shopping et s'offrir quelque chose de spécial.

50. Tableaux de charcuterie tout compris

via Pelikan Transport

Offrez à vos partenaires une expérience culinaire gastronomique avec un plateau de charcuterie tout compris livré directement à leur bureau ou à leur domicile.

Découvrez des entreprises telles que Hickory Farms ou Mouth Crafted, qui proposent des tableaux de charcuterie exquis comprenant des fromages artisanaux, des viandes séchées, des confitures gastronomiques, des olives et des crackers salés.

Nous espérons que cette liste d'idées de cadeaux donnera une touche positive à vos efforts et que vos employés, partenaires et clients se sentiront récompensés.

Explorons maintenant les avantages et les inconvénients des différentes options de cadeaux d'entreprise, car ils nécessitent une réflexion et une planification minutieuses.

Avantages et inconvénients des cadeaux d'entreprise

Les cadeaux d'entreprise vont au-delà d'une simple transaction ; ils vous aident à établir de solides relations de travail en récompensant régulièrement votre personnel. Examinons leurs nombreux avantages.

Avantages

Reconnaissance et appréciation accrues des employés : Un cadeau attentionné montre aux employés que vous appréciez leur travail acharné et leurs contributions, ce qui crée un sentiment d'appartenance et les motive à se dépasser

Engagement et bien-être accrus des employés : Les cadeaux qui favorisent le bien-être soulignent votre engagement en faveur de la santé physique et mentale. Les cadeaux ou expériences liés à des loisirs peuvent inciter les employés à poursuivre leurs passions en dehors du travail, ce qui se traduit par une main-d'œuvre plus engagée et plus épanouie

Amélioration de la culture d'entreprise : Les cadeaux d'entreprise cultivent une culture de générosité et de reconnaissance au sein de l'entreprise. Les employés qui se sentent valorisés collaborent plus efficacement et établissent des relations plus solides avec leurs collègues

Renforcement des relations et de la loyauté : un cadeau offert au bon moment peut consolider les partenariats existants et instaurer une relation de confiance avec des clients potentiels

Augmentation de la notoriété et de la reconnaissance de la marque : un cadeau à l'effigie de votre marque reflète votre volonté de la maintenir au sommet. Cela a un impact particulièrement important sur les clients nouveaux et fidèles

Amélioration de la communication et de la collaboration : Les cadeaux d'entreprise uniques peuvent servir à lancer la discussion, en particulier lors de réunions avec des clients ou d'évènements professionnels

Une meilleure expérience des évènements : Les cadeaux offerts aux participants, tels que des sacs cadeaux ou des bouteilles d'eau personnalisées, rendent l'évènement plus mémorable et plus agréable

Promotion renforcée de la marque : Les cadeaux promotionnels vous permettent de faire connaître votre marque et de la faire reconnaître par les participants. Ces cadeaux comprennent généralement des éléments pratiques qui peuvent être utilisés longtemps après l'évènement, ce qui permet à votre marque de rester au premier plan

Amélioration des opportunités de réseautage : Les cadeaux offerts lors d'évènements peuvent briser la glace entre les participants. Cela peut faciliter les opportunités de réseautage et mener à des connexions professionnelles précieuses

Si les cadeaux d'entreprise offrent de nombreux avantages, ils présentent également certains inconvénients potentiels à prendre en compte :

Cons

Une sélection malavisée : Un cadeau mal choisi peut avoir l'effet inverse de celui escompté, envoyer un mauvais message ou paraître impersonnel

Problèmes budgétaires : les cadeaux d'entreprise peuvent être coûteux, surtout lorsqu'il y a un grand nombre de destinataires

Perception de corruption : dans certains cas, des cadeaux somptueux peuvent être interprétés à tort comme des tentatives d'influencer les décisions commerciales

Envie et sentiment d'injustice : des pratiques irrégulières en matière de cadeaux peuvent susciter des sentiments d'envie ou de ressentiment parmi les employés

Problèmes de durabilité : les cadeaux inutiles ou superflus contribuent aux problèmes environnementaux

Voici comment vous pouvez surmonter ces inconvénients :

La personnalisation est la clé : prenez le temps de personnaliser les cadeaux en fonction des préférences, des intérêts ou des restrictions alimentaires des destinataires

Privilégiez les expériences : offrir des expériences telles que des ateliers, des cours ou des billets pour des évènements crée des souvenirs inoubliables

Définissez des directives claires : élaborez une politique en matière de cadeaux d'entreprise qui précise les limites budgétaires, les types de cadeaux appropriés et les catégories de destinataires

Mettez l'accent sur l'attention : Écrire une note sincère augmente considérablement la valeur d'un simple cadeau

Adoptez la générosité : faites un don à une œuvre caritative qui tient à cœur au destinataire en son nom, démontrant ainsi votre responsabilité sociale

Comment gérer les cadeaux d'entreprise

Garder une trace des nombreux destinataires, des occasions, des allocations budgétaires et des détails des cadeaux peut prendre beaucoup de temps et être fastidieux, surtout avec des feuilles de calcul manuelles ou des e-mails éparpillés.

De plus, pour que vos cadeaux soient attentionnés et personnalisés, vous devez effectuer des recherches minutieuses et fournir des efforts considérables. Veiller à ce que les personnes reçoivent leurs cadeaux à temps est également une tâche extrêmement importante à gérer de manière appropriée.

Mais vous pouvez gérer tous ces efforts facilement avec ClickUp!

Grâce aux outils robustes et à la technologie de pointe de ClickUp, vous pouvez rendre les cadeaux d'entreprise gratifiants et percutants.

Voyons comment utiliser au mieux ces fonctionnalités pour améliorer vos efforts en matière de cadeaux d'entreprise.

1. Recherchez et forfaitisez votre stratégie en matière de cadeaux d'entreprise

Les cadeaux d'entreprise nécessitent des recherches telles que la création de listes d'employés, la liste des préférences individuelles, l'enregistrement des coordonnées, l'allocation des budgets, la garantie d'une livraison dans les délais et la personnalisation des cadeaux. Vous pouvez simplifier ces tâches grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp!

Planifiez vos initiatives de cadeaux d'entreprise avec le logiciel de gestion de projet ClickUp

Vous pouvez transformer efficacement votre processus de remise de cadeaux en une expérience simplifiée et percutante. Pour chaque initiative de remise de cadeaux (anniversaires des employés, remerciements aux clients ou cadeaux de fin d'année), créez un projet dédié dans ClickUp. Cela permet de centraliser toutes les tâches, les documents, les discussions et le suivi de la progression liés au cycle de remise des cadeaux.

Vous pouvez utiliser plus de 15 vues ClickUp flexibles pour afficher tous les cadeaux d'entreprise de votre société comme vous le souhaitez. Avec la vue Tableur, créez une base de données complète contenant les noms des employés ou des clients, leurs coordonnées, leurs préférences en matière de cadeaux et les dates de livraison, et enregistrez même les cadeaux d'entreprise qui leur ont été envoyés par le passé.

Le plus intéressant, c'est que la vue Activité vous permet de suivre le travail des membres de votre équipe dans une liste, un dossier, un espace ou un environnement de travail. Vous pouvez voir quels cadeaux ont été livrés, ceux qui sont encore en attente de livraison ou ceux qui doivent encore être commandés.

Vous pouvez également consulter rapidement les commentaires, les modifications et les mises à jour, suivre la progression de votre équipe RH en matière de cadeaux d'entreprise et gérer efficacement les problèmes imprévus.

Regroupez toutes vos discussions éparpillées au même endroit grâce à la vue Chat de ClickUp

Utilisez la vue Chat de ClickUp pour communiquer en temps réel, affecter des membres de l'équipe à la recherche de fournisseurs, discuter des budgets et suivre vos objectifs pour chaque occasion de cadeau. Vous pouvez également partager des liens vers des idées de cadeaux, envoyer des images des meilleures offres et partager des clips vidéo détaillés sur les comparaisons de prix des cadeaux.

2. Alignez les ressources pour suivre le processus de remise des cadeaux

Maintenant que vous avez planifié, recherché et rédigé ce que vous allez offrir à vos membres du personnel, il est temps d'allouer les budgets, de suivre les fournisseurs, de trouver les cadeaux, de définir un mécanisme de livraison et de vous assurer que les cadeaux sont envoyés à temps et sans dommage.

Utilisez le logiciel de gestion des ressources ClickUp avec son générateur de formulaires pour recueillir des informations sur les préférences des employés

ClickUp est livré avec un générateur de formulaires qui peut vous aider à créer et à envoyer des formulaires à vos employés, clients, partenaires et même à vos fournisseurs de cadeaux d'entreprise afin de remplir diverses fonctions :

Recueillez des informations sur les préférences en matière de cadeaux, leur adresse, leurs coordonnées et la date à laquelle ils souhaitent recevoir leur cadeau

Offrez à vos clients plusieurs options de cadeaux à choisir grâce à des sondages dynamiques ou des questions à choix multiples

Collectez les informations personnelles de vos partenaires afin de les graver sur les cadeaux d'entreprise

Obtenez des devis, des budgets, des options de cadeaux d'entreprise et des fonctionnalités de personnalisation en envoyant des formulaires à vos fournisseurs

Créez des formulaires de commentaires sur la satisfaction des employés, des clients et des partenaires concernant les cadeaux d'entreprise envoyés

Suivez les dépenses directement lors de l'achat des cadeaux grâce à des champs personnalisés. Les membres de l'équipe chargés des tâches d'achat peuvent télécharger les reçus et les associer au destinataire ou à la catégorie de cadeaux spécifique du projet.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations en temps réel sur la répartition de votre budget et vos tendances de dépenses. Vous pouvez facilement surveiller les dépenses dans chaque catégorie et identifier les domaines susceptibles d'être ajustés afin de respecter votre budget global pour les cadeaux.

3. Rationalisez les cadeaux d'entreprise pour l'équipe RH

Grâce à une plateforme d'assistance RH dédiée telle que le logiciel de gestion RH ClickUp, organisez l'ensemble de votre processus de recrutement, l'évaluation des performances, les stratégies de cadeaux et l'acquisition de talents.

Utilisez le logiciel de gestion RH ClickUp pour suivre les performances, l'engagement et le développement de vos employés grâce à des affichages personnalisables qui facilitent l'alignement de votre personnel. Logiciel de gestion RH ClickUp

Voici tout ce que ce logiciel RH peut faire pour vous :

Planifiez, atteignez et suivez vos objectifs RH en un seul endroit

Attirez les meilleurs talents grâce à un système qui organise les candidats, les candidatures et la communication

Gagnez du temps grâce à des modèles RH , des statuts personnalisés et des automatisations qui font progresser les candidats dans votre pipeline à votre place

Permettez aux nouvelles recrues d'avoir un impact plus rapide grâce à une solution d'intégration qui les équipe pour la réussite

Rationalisez la formation grâce à des tâches, des documents, des commentaires pour la collaboration et des retours d'information faciles à suivre

Combinez cette plateforme avec ClickUp Docs pour réfléchir et enregistrer des idées de cadeaux avec votre équipe en temps réel. Vous pouvez également l'utiliser pour stocker des informations sur les délais de production des fournisseurs (le temps nécessaire pour honorer les commandes) et l'historique des commandes passées pour chaque fournisseur. Cela vous aide à planifier et à éviter les surprises de dernière minute.

Réussissez vos cadeaux d'entreprise avec ClickUp

Lorsqu'ils sont bien pensés, les cadeaux d'entreprise transcendent le simple coffret et le nœud !

Cela devient un outil stratégique pour cultiver la reconnaissance, renforcer la loyauté et laisser une impression positive durable. Vos employés se sentent valorisés et motivés lorsqu'ils reçoivent un cadeau bien choisi qui reconnaît leur travail acharné et leurs contributions.

Vos clients se sentent appréciés et sont plus enclins à poursuivre un partenariat fructueux avec votre organisation.

Cependant, la gestion d'un programme de cadeaux d'entreprise réussi peut s'avérer difficile, en particulier pour les grandes organisations. Jongler avec les budgets, suivre les détails et garantir une livraison dans les délais à de nombreux destinataires peut rapidement devenir une tâche écrasante.

ClickUp vous permet de créer des projets dédiés à chaque cycle de cadeaux. La plateforme gère efficacement le processus, depuis le brainstorming d'idées de cadeaux, le suivi des livraisons et l'évaluation de la satisfaction des destinataires jusqu'à la collaboration entre les membres de l'équipe.

De plus, utilisez la plateforme pour communiquer avec vos fournisseurs et respectez votre budget grâce à ses fonctionnalités intégrées de gestion des ressources.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelles sont les tendances en matière de cadeaux d'entreprise pour 2024 ?

Les tendances les plus populaires en matière de cadeaux pour 2024 comprennent les cadeaux d'entreprise avec des produits durables, l'achat de cadeaux auprès de petites entreprises, la sélection de cadeaux pour prendre soin de soi, et bien plus encore.

2. Qu'est-ce qu'un élément de cadeau d'entreprise ?

Un cadeau d'entreprise est un jeton que les entreprises offrent à leurs clients, employés ou partenaires en signe de bonne volonté, souvent accompagné du logo ou de la marque de l'entreprise.

3. Qu'est-ce qu'un cadeau d'affaires acceptable ?

Un cadeau d'affaires approprié tient compte de la position et des préférences culturelles du destinataire et s'aligne sur la politique de l'entreprise en matière de cadeaux. Les cadeaux ne doivent pas être extravagants ni entraîner de conflits d'intérêts.