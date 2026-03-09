Les 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion de projet en 2026

Les outils de gestion de projet basés sur l'IA aident votre équipe à automatiser les tâches routinières, à hiérarchiser clairement les priorités et à anticiper les risques liés aux projets avant qu'ils ne surviennent. Voici un aperçu des meilleures options actuellement disponibles.

Voici mes outils d'IA favoris pour la gestion de projet, que je vais passer en revue en détail ci-dessous.

ClickUp: Meilleure option globale – des fonctionnalités d'IA puissantes et flexibles Meilleure option globale – des fonctionnalités d'IA puissantes et flexibles

Asana : Idéal pour l'automatisation des flux de travail

Fireflies. IA : Idéal pour prendre des notes

Notion : Idéal pour visualiser l'avancement des projets

Taskade : Idéal pour la gestion collaborative des tâches

Vous voulez encore plus de choix ? Découvrez ci-dessous ma sélection complète de tous mes coups de cœur .

Les outils de gestion de projet basés sur l'IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour analyser les données, réaliser l'automatisation des tâches et prédire les résultats des projets. Ils ne se contentent pas d'organiser les tâches : ils apprennent comment vous et votre équipe travaillez.

Par exemple, les outils d'IA peuvent passer en revue les projets passés de votre équipe, évaluer le temps généralement nécessaire à la réalisation des tâches, puis effectuer une prévision du temps nécessaire pour terminer le travail en cours.

Ces outils hiérarchisent également les tâches automatiquement. Au lieu de trier manuellement les listes, l'IA analyse le projet, identifie les tâches les plus critiques et les place en tête de votre liste de tâches à faire.

En bref, les outils de gestion de projet basés sur l'IA simplifient votre charge de travail et améliorent l'efficacité opérationnelle.

Anecdote : La technique du « time-blocking » (blocage de temps) comme méthode de productivité remonte au journal quotidien de Benjamin Franklin !

Lorsque vous choisissez un outil de gestion de projet par l'IA, recherchez des fonctionnalités qui correspondent à vos besoins et objectifs spécifiques. Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte :

Automatisation intelligente : l'outil doit être capable d'automatiser les tâches routinières avec un minimum d'effort

Analyse prédictive : recherchez des outils capables de prédire les risques potentiels, les goulots d'étranglement et les contraintes en matière de ressources

Traitement du langage naturel : cette fonctionnalité vous permet d'interagir avec l'outil en utilisant un langage naturel, ce qui facilite l'obtention des informations dont vous avez besoin

Capacités d'intégration : assurez-vous que l'outil s'intègre parfaitement à vos outils et systèmes existants, tels que les plateformes de communication, les logiciels de suivi du temps et les systèmes CRM

Évolutivité : À mesure que vos projets et votre équipe s'agrandissent, votre outil doit pouvoir s'adapter à votre croissance. Recherchez des outils capables de gérer des charges de travail et une complexité croissantes

Facilité d'utilisation : un outil facile à prendre en main et à utiliser permettra à votre équipe de l'adopter rapidement et d'éviter toute frustration

Sans plus attendre, passons en revue en détail les meilleurs outils de gestion de projet basés sur l'IA :

ClickUp

ClickUp combine une automatisation IA puissante avec des flux de travail personnalisables, des tableaux de bord et des intégrations transparentes, permettant aux équipes de gérer efficacement des projets complexes à partir d'une plateforme unique et unifiée.

ClickUp est mon logiciel de gestion de projet IA préféré. Même si j'adore essayer différents outils de gestion de projet, je reviens toujours à ClickUp en raison de ses fonctionnalités d'automatisation.

La solution de gestion de projet ClickUp, associée à des fonctionnalités d'IA, a transformé ma façon de gérer les tâches, de hiérarchiser le travail et d'automatiser les processus.

Cela m'aide à créer et à mettre en œuvre des plans de projet efficacement en décomposant les tâches complexes en sous-tâches sur la base des descriptions de tâches.

ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, est l'un des meilleurs gestionnaires de tâches basés sur l'IA. Il utilise l'analyse prédictive pour faire passer la planification et la hiérarchisation des tâches à un tout autre niveau.

Grâce à son intégration poussée dans l'environnement de travail, cet outil d'IA contextuelle identifie automatiquement les tâches les plus critiques et réorganise les priorités en temps réel en fonction des échéances, des dépendances et de la disponibilité des ressources.

Cela m'a fait gagner un temps considérable, surtout lorsque je gère plusieurs projets avec des échéanciers serrés.

Mais ce n'est pas tout ! ClickUp Brain fournit également des résumés de projet et des mises à jour de l'avancement automatisées, ce qui me permet de rester informé sans être submergé par des détails superflus.

Je m'en sers également pour créer des échéanciers et des cahiers des charges de projet, ainsi que pour mettre en œuvre la matrice RACI (Responsable, Comptable, Consulté et Informé) pour les projets complexes.

ClickUp Brain est également un excellent gestionnaire de connaissances par l'IA. Grâce à lui, je peux facilement trouver et ajouter toutes les informations relatives à un projet, ce qui permet aux membres de mon équipe d'avoir une vue d'ensemble et de rester en phase avec les objectifs du projet.

J'apprécie également les fonctionnalités d'automatisation qui prennent en charge les tâches répétitives, ce qui me permet de me concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Qu'il s'agisse de faire passer des tâches d'une étape à l'autre, d'envoyer des rappels ou d'informer les membres de l'équipe, les automatisations ClickUp et les agents Autopilot rationalisent l'ensemble du flux de travail.

lickUp propose également des modèles de gestion de projet intégrés qui aident les équipes à mieux planifier, gérer et suivre l'avancement des projets.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisation des tâches : planifiez vos tâches, hiérarchisez votre travail, rationalisez vos processus et anticipez les résultats de vos projets avec ClickUp Brain

Tableaux de bord personnalisables : visualisez l'avancement de vos projets et suivez les indicateurs clés grâce visualisez l'avancement de vos projets et suivez les indicateurs clés grâce aux tableaux de bord ClickUp

Notifications intelligentes : Restez informé des tâches critiques, des échéances et des jalons de vos projets grâce Restez informé des tâches critiques, des échéances et des jalons de vos projets grâce aux notifications ClickUp alimentées par l'IA

Collaboration en temps réel : collaborez en toute fluidité avec votre équipe sur des tâches, des documents et des projets grâce à collaborez en toute fluidité avec votre équipe sur des tâches, des documents et des projets grâce à ClickUp Docs

Définition et suivi faciles des objectifs : Définissez des objectifs clairs et mesurables, puis répercutez-les sur chaque membre de l'équipe grâce à Définissez des objectifs clairs et mesurables, puis répercutez-les sur chaque membre de l'équipe grâce à ClickUp Goals . Suivez la progression, identifiez les obstacles et célébrez les victoires, le tout depuis l'interface intuitive de ClickUp.

Plusieurs modes d'affichage : choisissez parmi choisissez parmi les vues ClickUp , notamment les tableaux Kanban, les listes et la vue Calendrier, pour obtenir une vue à 360 degrés de vos projets

Champs personnalisés : triez les tâches et suivez leur statut en temps réel grâce triez les tâches et suivez leur statut en temps réel grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Intégrations : Intégrez ClickUp à des outils populaires tels que Slack, Google Agenda, Microsoft Teams et bien d'autres, afin de simplifier votre flux de travail

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

« Je trouve que ClickUp est un outil de gestion de projet incroyablement utile. Sa polyvalence, ses fonctionnalités étendues, ses intégrations transparentes et ses options de personnalisation en font un choix incontournable. L'assistance par chat en direct est également un énorme atout. »

« Je trouve que ClickUp est un outil de gestion de projet incroyablement utile. Sa polyvalence, ses fonctionnalités étendues, ses intégrations transparentes et ses options de personnalisation en font un choix incontournable. L'assistance par chat en direct est également un énorme atout. »

Un assistant IA puissant (ClickUp Brain) pour l'automatisation et les prévisions

Tableaux de bord et modèles personnalisables

Intégrations transparentes avec Slack, Google Agenda et bien d'autres

Une plateforme riche en fonctionnalités peut décourager les nouveaux utilisateurs

Nécessite un temps d'intégration pour la personnalisation personnalisée

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux formules supérieures

Asana

Asana utilise l'IA pour automatiser intelligemment les flux de travail, équilibrer la charge de travail des équipes et fournir des informations claires et fondées sur des données. C'est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'une coordination simple des tâches et d'une exécution fiable des projets.

Asana IA se distingue par sa capacité à rationaliser la gestion de projet grâce à des libellés générés automatiquement. Il permet également d'organiser les sections d'un projet en ajoutant des descriptions détaillées et en créant des champs personnalisés, ce qui améliore l'efficacité globale du projet.

J'utilise Asana en tant que gestion de projet par l'IA, principalement pour identifier les obstacles au projet et suivre les dépendances afin que tout puisse avancer sans heurts. L'une de ses meilleures fonctionnalités est celle des informations basées sur l'IA qui m'aident à prendre des décisions éclairées pour le projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Répartissez les tâches de manière équitable entre les membres de l'équipe grâce à l'équilibrage de la charge de travail

Alignez les tâches individuelles sur les objectifs généraux de l'entreprise grâce à la fonctionnalité « Objectifs », afin que chacun reste concentré sur la vision d'ensemble

Identifiez les goulots d'étranglement potentiels et les échéances en vous appuyant sur les données historiques grâce aux suggestions intelligentes d'Asana

Automatisez les flux de travail répétitifs grâce à des règles faciles à définir

Tarifs d'Asana

Personnel : Gratuit

Forfait Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Advanced : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie de tous les jours ?

« Tout est facile à trouver et à utiliser, et la disposition minimaliste permet d'y voir clair. J'ai pu m'y retrouver facilement grâce aux intégrations et aux automatisations. Je dois dire que j'ai participé à une visite guidée en direct d'Asana avec Joanna, et c'était incroyable ; très interactive et facile à comprendre, ce qui montre que l'assistance est l'une des priorités d'Asana. »

« Tout est facile à trouver et à utiliser, et la disposition minimaliste permet d'y voir clair. J'ai pu m'y retrouver facilement grâce aux intégrations et aux automatisations. Je dois dire que j'ai participé à une visite guidée en direct d'Asana avec Joanna, et c'était incroyable ; très interactive et facile à comprendre, ce qui montre que l'assistance est l'une des priorités d'Asana. »

Les informations fournies par l'IA améliorent la hiérarchisation des tâches et la prise de décision

Une interface conviviale et bien organisée pour les utilisateurs

De bonnes règles d'automatisation et des intégrations efficaces

Moins flexibles que leurs concurrents en matière de personnalisation

Des tarifs plus élevés pour les niveaux supérieurs

Fonctionnalités IA avancées réservées aux forfaits payants

Fireflies.ai

Fireflies.ia transforme les réunions en enregistrant automatiquement les transcriptions et les éléments d'action, ce qui réduit considérablement la prise de notes manuelle et garantit que les informations clés sont toujours documentées, consultables et exploitables.

En tant que chef de projet, je passe beaucoup de temps à communiquer avec les parties prenantes, les clients et les différents membres de l'équipe. Garder une trace de chaque discussion était fastidieux. C'est là que Fireflies IA m'a aidé : en prenant des notes de réunion et en les transcrivant.

C'est comme avoir un preneur de notes dédié à chaque appel. FirefliesAI facilite la documentation de toutes les discussions importantes relatives au projet afin que nous puissions répondre aux exigences de celui-ci. Une autre fonctionnalité remarquable est sa reconnaissance vocale alimentée par l'IA. Elle capture avec précision les détails, même en présence de plusieurs intervenants ou de bruit de fond.

Les meilleures fonctionnalités de FirefliesAI

Personnalisez les paramètres de transcription en fonction de vos besoins

Obtenez automatiquement les éléments à mener pour chaque réunion

Retrouvez un commentaire ou une discussion spécifique issu de réunions passées grâce aux transcriptions consultables de Fireflies, et gagnez du temps

Limites de FirefliesAI

Bien que cet outil fonctionne très bien pour les réunions classiques, la personnalisation du formatage des transcriptions peut sembler un peu restrictive

N'offre pas de fonctionnalités complètes de gestion de projet

Tarifs de FirefliesAI

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Évaluations et avis sur FirefliesAI

G2 : 4,79/5 (plus de 490 avis)

Capterra : Pas assez d'avis disponibles

Que disent les utilisateurs de FirefliesAI dans la vie réelle ?

Fireflies. IA a vraiment changé ma façon de gérer mes réunions. La fonctionnalité de récapitulatif, qui arrive dans ma boîte mail quelques minutes seulement après la fin de la réunion, change la donne. Je peux rapidement retrouver les moments clés de notre discussion grâce à des notes horodatées. Je peux récupérer les notes de Fireflies. IA et les ajouter à mon CRM.

Fireflies.ia a vraiment changé ma façon de gérer mes réunions. La fonctionnalité de récapitulatif, qui arrive dans ma boîte mail quelques minutes seulement après la fin de la réunion, change la donne. Je peux rapidement retrouver les moments clés de notre discussion grâce à des notes horodatées. Je peux récupérer les notes de Fireflies.ia et les ajouter à mon CRM.

Transcription IA précise avec reconnaissance vocale

Génère automatiquement des éléments à mener

Les transcriptions consultables permettent de gagner du temps lors des révisions

Limité au-delà du contexte des réunions

Les options de mise en forme des transcriptions sont limitées

Ce n'est pas un outil de gestion de projet complet, il doit être associé à d'autres outils

Notion

Notion combine une gestion de projet flexible avec des fonctionnalités avancées d'IA pour la génération de contenu, la résumation et la visualisation, offrant ainsi aux équipes créatives un outil polyvalent pour planifier, exécuter et suivre clairement leurs projets collaboratifs.

Si vous aimez visualiser vos idées et les détails de vos projets, vous apprécierez Notion. Il organise tous vos projets sous forme d'échéancier, ce qui vous permet de voir comment ils s'articulent entre eux, de suivre les dépendances et d'harmoniser votre flux de travail.

De plus, Notion AI vous aide à créer des documents de projet, à rédiger des plans de projet et à définir les tâches du projet. Pour simplifier encore davantage la gestion de projet, la fonctionnalité de remplissage automatique par IA de Notion recueille automatiquement des informations dans l'environnement de travail, telles que les actions à mener et les obstacles au projet, et fournit des mises à jour en temps réel sur le projet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données pour organiser et gérer des informations sous divers formats, des listes de tâches aux échéanciers de projet

Utilisez des modèles pour créer rapidement de nouvelles pages et bases de données, et gagner ainsi du temps et réduire votre effort

Résumez des informations, générez des idées et effectuez l'automatisation des tâches répétitives avec Notion IA

Intégrez-les à d'autres outils populaires tels que Slack, Google Agenda, Microsoft Teams, et bien d'autres encore

Limites de Notion

La courbe d'apprentissage de Notion peut être raide, en particulier pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme

Avec autant d'options de personnalisation, il est facile de compliquer à l'excès les flux de travail

Tarifs de Notion

Free

En plus : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la vie de tous les jours ?

« La plateforme est très interactive et vous permet de concevoir un flux de travail plus organisé et personnalisé grâce à ses nombreux outils. Grâce à l'IA, vous pouvez générer de meilleures idées pour mener à bien vos projets. J'apprécie également de pouvoir partager tout type d'informations avec mon équipe et de pouvoir collaborer plus facilement. »

« La plateforme est très interactive et vous permet de concevoir un flux de travail plus organisé et personnalisé grâce à ses nombreux outils. Grâce à l'IA, vous pouvez générer de meilleures idées pour mener à bien vos projets. J'apprécie également de pouvoir partager tout type d'informations avec mon équipe et de pouvoir collaborer plus facilement. »

Des flux de travail de gestion de projet flexibles et visuels

Résumé et génération de documents par IA

S'intègre à Slack, Teams et Google Agenda

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Risque de installations trop complexes

Peuvent être plus lents pour les projets volumineux et complexes

Taskade

Taskade simplifie la collaboration grâce à une modification en cours intuitive en temps réel, à la cartographie mentale et à une organisation des tâches optimisée par l'IA. C'est l'outil idéal pour les petites équipes qui privilégient la simplicité d'utilisation et la productivité rapide plutôt que la complexité.

Si vous recherchez un outil de gestion de projet polyvalent qui privilégie la collaboration en temps réel et la simplicité, je vous recommande vivement Taskade.

Je l'ai utilisé lorsque j'avais besoin d'un outil léger mais puissant pour coordonner rapidement mon équipe, sans la complexité des grandes plateformes. J'ai adoré créer des agents IA personnalisés adaptés à des cas d'utilisation spécifiques, comme la génération d'un plan de projet.

Taskade excelle dans l'édition en temps réel, où plusieurs membres de l'équipe peuvent collaborer simultanément sur des tâches, des plans et des notes.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Organisez vos tâches à l'aide de tableaux Kanban ou de listes, selon votre flux de travail préféré

Créez des représentations visuelles de vos projets à l'aide de cartes mentales

Collaborez avec votre équipe en temps réel, même lorsque la modification est en cours sur la même tâche

Discutez avec votre équipe directement depuis le chat vidéo intégré de Taskade

Limites de Taskade

Options de personnalisation limitées

Si Taskade est un excellent outil pour les petites équipes et les projets simples, il peut manquer de certaines fonctionnalités avancées dont les équipes plus importantes ou les projets complexes ont besoin.

Tarifs de Taskade

Free

Taskade Pro : 10 $/mois par utilisateur

Taskade for Teams : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Taskade dans la vie de tous les jours ?

« Taskade est un excellent logiciel pour gérer ma liste de tâches quotidiennes et collaborer sur des tâches avec les membres de mon équipe. La plateforme de communication me permet de discuter et de passer rapidement une visioconférence avec les membres de ma liste de contacts. La structure de projet de type Mindmap nous offre une meilleure vue d'ensemble de toutes les ressources et de la charge de travail impliquées dans le projet. »

« Taskade est un excellent logiciel pour gérer ma liste de tâches quotidiennes et collaborer sur des tâches avec les membres de mon équipe. La plateforme de communication me permet de discuter et de passer rapidement une visioconférence avec les membres de ma liste de contacts. La structure de projet de type Mindmap nous offre une meilleure vue d'ensemble de toutes les ressources et de la charge de travail impliquées dans le projet. »

Modification en cours et collaboration en temps réel

Cartes mentales et flux de travail visuels inclus

Fonctionnalités intégrées de chat et de visio-conférences

Options de personnalisation limitées

Manque de fonctionnalités avancées pour les équipes plus importantes

Des intégrations moins robustes que celles des grandes plateformes

ChatGPT

ChatGPT aide les équipes de projet en générant instantanément des cahiers des charges détaillés, des plans et des rapports. Il fait office de partenaire de brainstorming polyvalent et d'assistant de contenu pour accélérer la planification des projets dès les premières étapes.

Si ChatGPT est idéal pour créer du contenu, je l'ai également testé pour la gestion de projet. Si vous recherchez un outil gratuit pour améliorer la gestion de projet à petite échelle, par exemple pour définir la portée d'un projet, établir ses exigences ou créer un échéancier, ChatGPT peut s'avérer un excellent assistant IA.

Je donne des instructions à ChatGPT pour décomposer les projets en tâches plus simples et créer une liste de tâches à faire. Il aide également à hiérarchiser les tâches en fonction des objectifs et des échéances du projet, à établir des budgets de projet et à rédiger des propositions et des rapports.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Définissez la portée du projet en générant des idées de livrables potentiels, en identifiant les parties prenantes et en définissant les objectifs du projet

Aide à la création d'une structure de répartition du travail (WBS) claire

Générez des rapports ou des résumés de projet à partager avec les parties prenantes

Anticipez les risques potentiels dans un plan de projet et proposez des solutions créatives pour les atténuer

Limites de ChatGPT

Il ne fournit pas de mises à jour en temps réel ni d'informations sur la progression du projet

Vous devrez ajouter les détails du projet manuellement. Cela peut prendre beaucoup de temps, surtout pour les projets de grande envergure.

Tarifs de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de ChatGPT dans la vie réelle ?

« ChatGPT est très bien. Il est très convivial, et avec GPT+ et les plugins installés, ça change vraiment la donne. Je peux trouver des informations rapidement et rédiger des textes tout aussi vite. C'est sans aucun doute l'un de mes outils favoris. »

« ChatGPT est très bien. Il est très convivial, et avec GPT+ et les plugins installés, ça change vraiment la donne. Je peux trouver des informations rapidement et rédiger des textes tout aussi vite. C'est sans aucun doute l'un de mes outils favoris. »

Idéal pour la conception et la documentation de projets

Des cas d'utilisation flexibles avec des invites personnalisées

Formule gratuite disponible, faible coût d'entrée

Pas de suivi du projet en temps réel ni de tableaux de bord

Entrée manuelle des données requise

Intégrations limitées par rapport aux outils de gestion de projet dédiés

Microsoft Project avec Copilot

Copilot de Microsoft Project exploite les prévisions prédictives de l'IA au sein de l'écosystème Microsoft, permettant ainsi aux entreprises d'identifier les risques de manière proactive, d'optimiser l'allocation des ressources et de garder le contrôle des projets en toute transparence.

Si vous recherchez une solution d'IA pour réaliser des prévisions concernant les budgets, les calendriers et les risques liés à vos projets au sein de l'écosystème Microsoft, essayez Microsoft Project avec Copilot. Son assistant IA exploite les données historiques et les informations en temps réel pour générer des plans de projet intelligents, mettre en évidence les problèmes potentiels et respecter les échéanciers.

Le principal atout de Microsoft Project avec Copilot réside dans sa capacité à signaler de manière proactive les risques et à recommander des mesures — telles que la réaffectation des ressources ou l'ajustement des dépendances — avant que les problèmes ne s'aggravent. De plus, il s'intègre parfaitement à Microsoft 365, ce qui facilite l'importation de données depuis Teams, Excel et Outlook pour des prévisions plus précises.

Les meilleures fonctionnalités de Copilot

Générez des plans de projet basés sur les données grâce à une planification alimentée par l'IA et à des suggestions de ressources

Bénéficiez d'informations pertinentes sur les retards potentiels et recevez des suggestions pour remettre vos projets sur les rails

Collaborez en temps réel via Teams et d'autres outils Microsoft 365

Visualisez les échéanciers de projet et l'utilisation des ressources grâce à des diagrammes de Gantt et des tableaux de bord personnalisables

Limites de Copilot

Nécessite l'écosystème Microsoft 365 pour tirer pleinement parti de ses capacités IA

Peut sembler trop complexe pour les petites équipes ou les projets simples

Tarifs de Copilot

Tarification personnalisée (via les niveaux 1 à 5 du forfait Microsoft Project et les modules complémentaires Copilot)

Évaluations et avis sur Copilot

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 11 avis)

Que disent les utilisateurs de la prévision dans la vie réelle ?

« C'est comme avoir un assistant extrêmement efficace capable de s'attaquer à un large intervalle de tâches. »

« C'est comme avoir un assistant extrêmement efficace capable de s'attaquer à un large éventail de tâches. »

Prévisions basées sur l'IA pour les calendriers, les budgets et les risques

Intégration transparente à Microsoft 365

Une visualisation efficace grâce aux diagrammes de Gantt

Complex pour les petits projets ou les petites équipes

Nécessite l'écosystème Microsoft pour avoir une valeur complète

Les tarifs et les fonctionnalités varient selon le niveau d'abonnement

Motion

La planification basée sur l'IA de Motion intègre directement les tâches dans les calendriers des équipes, réorganisant automatiquement les priorités en cas de changement, ce qui permet aux équipes de rester productives et responsables au quotidien.

Motion est un autre excellent logiciel de planification de projet. Son assistant IA ajoute automatiquement les tâches du projet aux calendriers des membres de mon équipe et indique les échéances. Cela aide mon équipe à hiérarchiser le travail et renforce la responsabilisation.

Ce que j'apprécie le plus chez Motion, c'est qu'il me permet d'ajouter des pièces jointes (documents, feuilles de calcul et images) à chaque tâche, ce qui me permet de gérer tous les détails du projet en un seul endroit. Il transforme également les projets récurrents en modèles pour améliorer l'efficacité du travail.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Classez vos tâches et vos projets en leur attribuant des libellés pour faciliter la recherche

Recevez des notifications concernant les tâches de vos projets par e-mail ou sur Slack

Créez automatiquement un calendrier de projet personnalisé pour toute l'équipe

Réservez du temps pour les tâches du projet grâce à la planification automatisée

Limitations de mouvement

Options de personnalisation limitées pour les préférences en matière de gestion des tâches et du temps

Il est difficile de trier ou d'enregistrer des projets au sein d'un environnement de travail

Tarification de Motion

Particuliers : 34 $/mois

Business Standard : 20 $/mois par utilisateur

Business Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Motion dans la vie réelle ?

« J'apprécie le fait que Motion établisse pour moi l'ordre de priorité de ma liste de tâches. Il réorganise facilement les tâches et les évènements en fonction des imprévus au travail. La synchronisation du Calendrier me permet de savoir ce que j'ai à faire et sur quoi je dois me concentrer pour garder le contrôle de la situation. »

« J'apprécie le fait que Motion établisse pour moi l'ordre de priorité de ma liste de tâches à faire. Il réorganise facilement les tâches et les évènements en fonction des imprévus au travail. La synchronisation du Calendrier me permet de savoir ce que j'ai à faire et sur quoi je dois me concentrer pour garder le contrôle de la situation. »

Planification et gestion du temps basées sur l'IA

Synchronisation du calendrier et des notifications

Transforme les projets récurrents en modèles

Personnalisation limitée de la logique de planification

Plus difficile de gérer des projets de grande envergure

Un coût plus élevé pour les petites équipes

Monday.com

Monday.com allie une gestion de projet visuellement intuitive à une automatisation basée sur l'IA, permettant ainsi aux équipes de créer des flux de travail personnalisés, de rationaliser les tâches routinières et de suivre sans effort l'avancement des projets en temps réel.

Monday.com est un outil de gestion visuelle qui m'aide à gérer l'ensemble de mon portefeuille de projets. Il offre un aperçu de tous les projets en cours, ce qui permet à mon équipe de prendre des décisions éclairées pour développer nos activités.

Monday permet également de générer automatiquement des tâches et fournit un résumé rapide de celles-ci. L'interface à code couleur et les types de colonnes personnalisables (statut, échéancier, priorité) aident mon équipe à rester synchronisée sur la progression en temps réel de chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Créez des environnements de travail personnalisés avec des tableaux, des colonnes et des vues par glisser-déposer, adaptés à vos besoins spécifiques

Attribuez des tâches, ajoutez des commentaires, partagez des fichiers et fixez des dates d'échéance, le tout sur une seule et même plateforme

Automatisez les tâches répétitives et intégrez-les en toute transparence à vos outils préférés pour rationaliser vos flux de travail

Effectuez des calculs et créez des visualisations de données directement dans vos tableaux

Limites de Monday.com

Même si Monday.com regorge de fonctionnalités, il faut parfois un certain temps pour apprendre à s'y repérer et à utiliser efficacement toutes ses fonctionnalités

Bien que Monday.com propose un forfait gratuit, ses fonctionnalités IA ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Tarifs de Monday.com

Free

Basic : 9 $/mois par utilisateur

Tarif standard : 12 $/mois par utilisateur

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Notes et évaluations sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Monday.com ?

« C'est une plateforme à laquelle on s'adapte rapidement – tout ce qu'un nouvel utilisateur a vraiment besoin de faire, c'est de prêter attention aux notifications – ce qui permet une adoption rapide et un minimum de résistance de la part des nouveaux utilisateurs. Les tableaux de bord intégrés sont très utiles et fournissent des informations exploitables. »

« C'est une plateforme à laquelle on s'adapte rapidement – tout ce qu'un nouvel utilisateur a vraiment besoin de faire, c'est de prêter attention aux notifications – ce qui permet une adoption rapide et un minimum de résistance de la part des nouveaux utilisateurs. Les tableaux de bord intégrés sont très utiles et fournissent des informations exploitables. »

Tableaux et flux de travail hautement personnalisables

Suggestions de tâches et automatisation grâce à l'IA

Des tableaux de bord très visuels

Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

IA réservée aux formules payantes

Peut devenir encombrant à grande échelle

OneCal

OneCal synchronise intelligemment plusieurs calendriers, effectue l'automatisation de la planification et réduit les conflits entre les plateformes. C'est l'outil idéal pour les équipes axées sur la productivité qui jonglent avec de multiples engagements et ont besoin d'une coordination fiable de leurs plannings.

Même si OneCal n'est pas à proprement parler un logiciel de gestion de projet, il facilite la gestion du temps et améliore la productivité. OneCal est un outil de calendrier intelligent que j'utilise pour automatiser des tâches telles que la planification de réunions, la programmation de rappels pour les tâches de projet et la réservation de temps pour les tâches importantes.

Ils permettent de synchroniser et d’afficher tous les calendriers afin que vous puissiez facilement rester en contact avec votre équipe, vos clients et vos fournisseurs, et suivre les échéances des projets.

Les meilleures fonctionnalités de OneCal

Intégration transparente avec Google Agenda, Outlook et iCloud Calendrier

Partagez vos liens de réservation OneCal pour permettre à vos collaborateurs d'organiser facilement des réunions avec vous et d'éviter les conflits d'horaires

Réservez des blocs d'horaire spécifiques pour différentes tâches ou activités afin d'améliorer votre productivité

Synchronisez les évènements entre plusieurs calendriers, en veillant à ce que les modifications apportées à un calendrier soient répercutées en temps réel sur tous les autres

Limites de OneCal

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées

De légers retards pour synchroniser les plateformes, ce qui peut être gênant lorsque vous essayez d'apporter des modifications de dernière minute

Tarifs OneCal

Formule Starter : 6 $/mois par utilisateur

Essentiel : 12 $/mois par utilisateur

Premium : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur OneCal

G2 : Pas assez d'avis disponibles

Capterra : Pas assez d'avis disponibles

Que disent les utilisateurs de OneCal ?

« Grâce à la synchronisation des sept calendriers, si un employé ou un client consulte mes disponibilités sur l’un des domaines, celles-ci sont toujours à jour. De plus, OneCal dispose d’un tableau de bord unifié où je peux voir mes disponibilités de manière claire, efficace et centralisée. »

« Grâce à la synchronisation des sept calendriers, si un employé ou un client consulte mes disponibilités sur l’un des domaines, celles-ci sont toujours à jour. De plus, OneCal dispose d’un tableau de bord unifié où je peux voir mes disponibilités de manière claire, efficace et centralisée. »

Synchronisation fiable entre calendriers

Les liens de réservation facilitent la planification

Des tarifs abordables

Limité aux cas d'utilisation liés au Calendrier

Retards de synchronisation occasionnels

Moins de fonctionnalités avancées de gestion de projet

Wrike

Wrike utilise l'IA prédictive pour signaler rapidement les retards potentiels dans les projets et les goulots d'étranglement au niveau des ressources, ce qui en fait un outil indispensable pour les équipes gérant des charges de travail complexes avec des priorités changeantes et des échéanciers serrés.

Si votre équipe de projet est confrontée à des priorités changeantes, des échéanciers incertains ou un manque de visibilité, l'IA de Wrike peut changer la donne. Ses fonctionnalités Work Intelligence™ utilisent l'apprentissage automatique pour détecter les risques liés aux projets et fournir des suggestions afin d'éviter les retards ou la surcharge des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

L'IA prédictive signale les retards ou les risques potentiels liés aux projets avant qu'ils ne se produisent

Distribution intelligente de la charge de travail en fonction de la disponibilité en temps réel des équipes

Suivi du temps intégré et tableaux de bord personnalisés

Intégrations transparentes avec des applications telles que Slack, Google Drive et Zoom

Limites de Wrike

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouvelles équipes

Tarifs de Wrike

Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 9,80 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 2 000 avis) Capterra : 4,3/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike dans la vie réelle ?

« Wrike s'est révélé être un outil de gestion de projet incroyablement efficace et convivial. Son interface intuitive facilite la navigation, tandis que ses fonctionnalités robustes rationalisent le flux de travail et améliorent la productivité. Que vous gériez une petite équipe ou une grande organisation, les tableaux de bord personnalisables et les capacités de collaboration en temps réel de Wrike garantissent que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Dans l'ensemble, Wrike est un choix de premier ordre pour quiconque cherche à améliorer ses processus de gestion de projet. »

« Wrike s'est révélé être un outil de gestion de projet incroyablement efficace et convivial. Son interface intuitive facilite la navigation, tandis que ses fonctionnalités robustes rationalisent le flux de travail et améliorent la productivité. Que vous gériez une petite équipe ou une grande organisation, les tableaux de bord personnalisables et les capacités de collaboration en temps réel de Wrike garantissent que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Dans l'ensemble, Wrike est un choix de premier ordre pour quiconque cherche à améliorer ses processus de gestion de projet. »

L'IA prédictive détecte les risques à un stade précoce

Distribution intelligente de la charge de travail

Des tableaux de bord et des intégrations robustes

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs

Interface moins intuitive que celle des concurrents

Les coûts augmentent avec la taille des équipes

Fellow

Fellow automatise le flux de travail entre les réunions et les tâches en recensant les actions à mener, en les synchronisant avec les tableaux de tâches et en veillant à ce que chaque discussion se traduise directement par des étapes suivantes claires et responsables.

Fellow fait le lien entre les réunions et la gestion des tâches. Il recense automatiquement les actions à mener issues des réunions, les synchronise avec vos tableaux de projet et fournit des agendas collaboratifs pour que les projets restent sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Générez automatiquement des agendas de réunion et des résumés de réunion

L'IA recense les éléments à mener et se synchronise avec des tableaux de tâches comme Asana ou Trello

Modèles 1:1 intégrés et flux de travail de feedback

Prise de notes en temps réel et transcription par IA pendant les appels

Fonctionnalité IA : Fellow utilise l'IA pour convertir les discussions des réunions en listes de tâches exploitables dans tous vos outils.

Limites de Fellow

Fonctionnalités limitées de gestion de projet en dehors du cadre des réunions

Tarifs de Fellow

Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 6 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis) Capterra : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Que disent les utilisateurs de Fellow dans la vie réelle ?

« J'adore la façon dont Fellow permet de reporter les agendas, les notes de réunion et les éléments à mener à la réunion suivante. Auparavant, nos équipes de travail utilisaient toutes des systèmes différents. Il était difficile de suivre l'avancement de nos travaux. Nous étions toujours en train de chercher à tout va les agendas, les notes ou les éléments à mener des réunions précédentes. Le fait de conserver toutes ces informations au même endroit pour les réunions récurrentes nous apporte une tranquillité d’esprit et nous fait gagner énormément de temps. Désormais, lors des réunions, nous disons : « C’est sur Fellow », tout le monde hoche la tête et nous pouvons continuer. »

« J'adore la façon dont Fellow permet de reporter les agendas, les notes de réunion et les éléments à mener à la réunion suivante. Auparavant, nos équipes de travail utilisaient toutes des systèmes différents. Il était difficile de suivre l'avancement de nos travaux. Nous étions toujours en train de chercher à tout va les agendas, les notes ou les éléments à mener des réunions précédentes. Le fait de conserver toutes ces informations au même endroit pour les réunions récurrentes nous apporte une tranquillité d’esprit et nous fait gagner énormément de temps. Désormais, lors des réunions, nous disons : « C’est sur Fellow », tout le monde hoche la tête et nous pouvons continuer. »

L'IA transforme les réunions en éléments concrets

Agendas intégrés et modèles personnalisés

Se synchronise avec des tableaux de projet comme Asana ou Trello

Limités au-delà des flux de travail de réunion

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits payants

Ce n'est pas un système de gestion de projet autonome

Vous apprenez mieux en regardant ? Voici une vidéo comparant les meilleurs outils de gestion de projet basés sur l'IA que vous pouvez essayer cette année :

Trello

Si Trello est traditionnellement connu pour sa simplicité de type Kanban, il prend désormais en charge l'automatisation optimisée par l'IA grâce à Butler (le bot d'automatisation intégré à Trello). Vous pouvez créer des règles personnalisées, des boutons et des commandes programmées pour déplacer des cartes, attribuer des tâches ou définir des dates d'échéance, le tout automatiquement.

Prévision

Forecast est une plateforme native IA axée sur la planification des ressources et des finances. Elle utilise l'apprentissage automatique pour prévoir les échéanciers, les coûts et les charges de travail des projets. Elle propose également automatiquement des affectations de tâches en fonction des capacités et des compétences de l'équipe.

SmartSuite

SmartSuite est une plateforme flexible de gestion de projets et de flux de travail qui a récemment intégré l'IA pour générer des descriptions de tâches, résumer des notes et rationaliser les flux de travail. Elle propose des vues personnalisables telles que le diagramme de Gantt, l'échéancier et le Calendrier, ainsi qu'une automatisation interne similaire à Zapier.

Essayez ClickUp : l'outil de gestion de projet IA ultime

L'utilisation d'outils de gestion de projet basés sur l'IA peut sembler intimidante au premier abord en raison de leurs fonctionnalités d'automatisation et de personnalisation. Cependant, trouver le bon logiciel de gestion de projet basé sur l'IA peut vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des résumés et des mises à jour rapides sur vos projets

En parlant de l'outil de gestion de projet IA idéal, vous devez absolument essayer ClickUp.

Son puissant assistant IA, ClickUp Brain, peut rationaliser toutes vos tâches en fonction des priorités, fournir des informations en temps réel sur l'avancement des projets et réaliser l'automatisation des flux de travail.

Si vous êtes prêt à faire passer votre gestion de projet au niveau supérieur, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui.

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau tout-en-un basé sur l'IA pour la gestion de projet. Au lieu de jongler entre plusieurs applications, Brain MAX rassemble tout — tâches, échéanciers, documents, e-mails et discussions d'équipe — dans un environnement de travail unique et unifié. Grâce à une intégration poussée et à une automatisation intelligente, il suit la progression, attribue les tâches, définit des rappels et permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. Il vous suffit d'utiliser la reconnaissance vocale pour mettre à jour votre projet, trouver des idées ou déléguer du travail, et Brain MAX organise instantanément et suit vos instructions.

Foire aux questions

Qu'est-ce que la gestion de projet par l'IA ? La gestion de projet par l'IA consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser, analyser et optimiser diverses activités de gestion de projet, telles que l'attribution des tâches, la prévision de l'échéancier et l'analyse des risques.

L'IA peut-elle remplacer les chefs de projet ? Non, mais elle peut les aider en prenant en charge les tâches routinières, en mettant en évidence des informations pertinentes et en formulant des suggestions, ce qui permet aux chefs de projet de se concentrer sur la stratégie et la communication.

ChatGPT est-il un outil de gestion de projet ? Pas directement. ChatGPT est un assistant IA qui peut vous aider pour le brainstorming, la planification et la rédaction, mais il n'offre pas de fonctionnalités de suivi, de planification ou de collaboration comme un véritable outil de gestion de projet.

Quel est le meilleur logiciel gratuit de gestion de projet basé sur l'IA ? ClickUp propose l'un des forfaits gratuits les plus complets dotés de fonctionnalités d'IA, notamment l'automatisation des tâches, les résumés de projet et le suivi en temps réel.

Ces outils d'IA sont-ils sûrs pour une utilisation en entreprise ? La plupart des outils tels que ClickUp, Asana et Wrike offrent une sécurité de niveau entreprise, notamment la conformité SOC 2 et des contrôles de permission personnalisés. Vérifiez toujours ces éléments en fonction des exigences informatiques de votre entreprise.