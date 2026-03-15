Comment promouvoir un podcast et élargir votre audience

Créer un podcast n'est qu'une partie du puzzle. Il est tout aussi essentiel de faire en sorte qu'il touche le bon public au bon moment.

72 % des créateurs s'accordent à dire que développer leur audience et se faire connaître sur la bonne plateforme est l'un de leurs plus grands défis, encore plus difficile que de se mettre devant une caméra et d'enregistrer un podcast vidéo.

Cela signifie que la promotion de votre podcast ne doit pas être une réflexion après coup. Elle doit commencer dès l’étape de conception.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment promouvoir votre podcast. En bonus, nous partageons des exemples tirés de l'expérience d'autres animateurs de podcast, dont vous pourrez vous inspirer.

Pourquoi la promotion d'un podcast est-elle importante ?

Au moment de la rédaction de cet article, 4 641 388 podcasts étaient indexés dans le monde entier. Cela représente une quantité considérable de contenu audio parmi laquelle près de 651,7 millions d'auditeurs de podcasts peuvent faire leur choix.

Choisissez n'importe quel sujet, il existe probablement un podcast qui en parle. Pensez à la physique quantique, à l'IA, aux histoires de fantômes, aux relations amoureuses, ou à un sujet aussi spécifique que le transport maritime par conteneurs.

Si vous avez quelque chose d'intéressant à partager, il y a un public prêt à consacrer du temps à votre podcast.

Voici pourquoi la promotion d'un podcast est importante :

Renforce votre statut d'expert : vous positionne comme un leader d'opinion dans votre domaine, ce qui s'avère particulièrement payant pour les podcasts de marque, éducatifs ou spécifiques à un secteur d'activité

Renforce la confiance à grande échelle : contrairement au texte, un podcast transmet votre voix et votre personnalité, ce qui facilite l'établissement de connexions plus profondes et plus personnelles avec votre public

Stimule l'intention d'achat : L'intention d'achat est naturellement plus forte lorsque les recommandations de produits ou de services proviennent d'un animateur dont le public a déjà toute confiance.

Touchez un public plus large : votre expertise n'est plus limitée par les habitudes de lecture ou la capacité d'attention des gens — ceux qui ne liraient pas un article de 2 000 mots écouteront un épisode de 45 minutes

⭐ Bonus : Si vous vous lancez dans le podcasting pour la première fois, voici les meilleurs outils d'IA qui vous aideront à vous mettre rapidement à niveau.

👀 Le saviez-vous ? Le mot « podcast » est un mot-valise formé à partir des termes « iPod » et « broadcast », initialement inventé pour décrire les émissions exclusivement audio diffusées via l'iPod d'Apple.

Comment promouvoir un podcast (étape par étape)

Quel que soit le genre, voici quelques stratégies de promotion de podcasts qui vous apporteront de la visibilité et des téléchargements.

Étape 1 : Optimisez votre podcast pour le référencement

Il existe de nombreuses façons pour les nouveaux auditeurs de podcast de vous découvrir.

Cela peut se faire via vos réseaux sociaux. Ou bien un influenceur peut vous mentionner dans sa newsletter ou sur ses réseaux sociaux. Ou encore via des annuaires de podcasts, des forums en ligne ou Google.

Lorsque vous indexez votre podcast avec les bons mots-clés, cela indique à ces plateformes et à leurs algorithmes que votre émission doit apparaître lorsque les internautes recherchent des sujets liés à vos épisodes.

Dans le cadre de vos efforts de référencement de podcast, vous devriez optimiser les éléments suivants 👇

Titre et description

Le titre, la description et les détails de vos épisodes sont les premiers éléments que les moteurs de recherche et les auditeurs potentiels voient. Voici comment les optimiser :

Titre du podcast : Il doit communiquer instantanément le sujet de votre podcast. Si votre émission traite de la manière dont les navires et les marchandises transforment le commerce mondial, un titre comme « Containers » donne immédiatement aux auditeurs une idée du sujet abordé.

Description du podcast : Rédigez un résumé descriptif dans la limite de caractères imposée par votre plateforme, en expliquant le thème de l'émission et à qui elle s'adresse. Intégrez également des mots-clés pertinents de manière naturelle.

Titre et description de l'épisode : Le titre et la description doivent clairement indiquer d'emblée le message clé de l'épisode. De plus, si votre invité dispose d'un grand nombre d'abonnés, pensez à ajouter son nom au titre de l'épisode.

📌 Exemple : La description du podcast FP&A Today sur YouTube contient des mots-clés pertinents. Pour ceux qui ont un intérêt pour la société qui héberge le podcast, un lien vers Datarails, la société mère, est également partagé.

via Datarails

📚 En savoir plus : Guide sur l'utilisation de l'IA dans le marketing du contenu

Site web de podcast

Pour améliorer vos performances globales en matière de référencement naturel (SEO), un site web dédié offre un avantage considérable. Il permet aux auditeurs de trouver tous vos épisodes en un seul endroit, classés par sujet, invité ou thème. En même temps, il vous donne le contrôle sur l'image de marque et l'expérience de contenu.

Certes, la création et le référencement du site web prennent du temps, mais l’effort en vaut la peine, car cela fournit aux moteurs de recherche davantage de contenu à indexer et offre aux auditeurs davantage de moyens de découvrir votre podcast.

Pensez à ajouter les éléments suivants à votre site web dédié au podcast :

Articles de blog : Réutilisez le contenu des épisodes pour créer des articles de blog informatifs afin de capter le trafic de recherche sur les mots-clés pertinents que votre public recherche déjà

Lecteur audio intégré : permettez aux visiteurs d'écouter directement sur votre site web sans les rediriger vers une application tierce

Pages dédiées à chaque épisode : une page de podcast dédiée à chaque épisode, avec des notes d'émission, des repères temporels et les points clés à retenir

Fonctionnalité de recherche : une barre de recherche permettant aux utilisateurs de trouver des sujets ou des invités spécifiques sans avoir à parcourir l'intégralité de vos archives

Coordonnées : un moyen pour les auditeurs de vous faire part de leurs commentaires, de poser des questions et de vous suivre sur les réseaux sociaux

Appels à l'action : des invitations claires invitant les auditeurs à s'abonner, à laisser un avis ou à acheter des produits dérivés

Chapitres de podcast : des chapitres cliquables qui fonctionnent comme une table des matières, permettant aux auditeurs de parcourir les sujets et d'accéder directement à la section qui les intéresse le plus

Flux RSS : met automatiquement à jour les nouveaux épisodes sur toutes les applications et tous les répertoires de podcasts où vous êtes référencé

📌 Exemple : La newsletter et le podcast de Lenny s'adressent aux créateurs de produits et comptent plus d'un million d'abonnés. Le site web comporte plusieurs sections destinées aux abonnés gratuits et payants.

via la newsletter de Lenny

💡 Conseil de pro : lorsque vous préparez le script de votre podcast, effectuez des recherches et intégrez des mots-clés de manière naturelle tout au long du texte. Google est désormais capable d'identifier les mots-clés prononcés en indexant, transcrivant et effectuant des recherches au sein même de l'audio du podcast. Parlez suffisamment clairement, et le NLP de Google détectera ces mots-clés, augmentant ainsi vos chances d'être bien classé pour ceux-ci.

Transcription de podcast et notes d'émission

La transcription de votre podcast présente certains avantages :

Rendez votre contenu audio indexable : Google peut indexer vos épisodes pour des mots-clés ciblés, des termes de recherche à longue traîne et des expressions de discussion, ce qui améliore votre visibilité organique

Rendez votre contenu accessible aux auditeurs malentendants

Permet de surmonter la barrière de la langue pour les locuteurs non natifs qui ont du mal avec les accents ou les discours rapides

Cela facilite considérablement la préparation des notes d'émission mettant en avant les points clés, les repères temporels, les biographies des invités et les liens vers les ressources ou les sponsors

📌 Exemple : La plateforme de planification d'entreprise Pigment propose un podcast intitulé « Perspectives ». Chaque épisode dispose de sa propre page, sur laquelle vous pouvez lire la transcription, réorganisée sous forme d'article de blog.

via Pigment

💡 Conseil de pro : Importez vos fichiers audio de podcast sous forme de Clips ClickUp (jusqu'à 20 minutes) et transcrivez-les avec précision à l'aide de ClickUp Brain. Brain organise la transcription par intervenant et par structure, prête à être enregistrée directement dans ClickUp Docs. Vous pouvez également utiliser Brain pour résumer les épisodes et générer les points clés de vos notes d'émission dans le format de votre choix. Résumez vos podcasts audio avec ClickUp Brain

Étape 2 : Réutilisez votre contenu

Un podcast est une mine d'or de contenu qui peut être réutilisé sous différentes formes et dans différents formats.

Vous pouvez utiliser chacun d'entre eux pour toucher votre public à différentes étapes de sa consommation de contenu.

Voici un bref aperçu des différentes utilisations que vous pouvez faire de votre podcast :

Réutilisez le podcast pour À faire ? Article de blog Développez les points clés en un article détaillé ciblant des mots-clés recherchés Instagram Reels / Vidéos LinkedIn / TikTok Un Clip percutant de 60 à 90 secondes ou un audiogramme Publication LinkedIn Une idée ou un point de vue clé tiré de l'épisode, reformulé à l'intention d'un public professionnel Fil de discussion X Décomposez l'argument principal de l'épisode en un fil de tweets faciles à assimiler Vidéo YouTube Convertir un podcast audio en format vidéo Infographie ou image Statistiques, conseils ou citations tirés de l'épisode sous forme de cartes de type infographie

Pour optimiser vos flux de travail de contenu, créez des modèles pour les réseaux sociaux adaptés à vos formats de réutilisation les plus courants.

Tenez compte des directives spécifiques à chaque plateforme (format, limite de caractères, heure de publication optimale) et consignez ces stratégies dans un document structuré afin d'assurer la cohérence.

🚀 L'avantage ClickUp : ClickUp for Marketing Teams offre aux podcasteurs et à leurs équipes un espace centralisé pour planifier, gérer, exécuter et suivre tous les aspects de leurs flux de travail de podcast et de marketing grâce à un environnement de travail IA convergent. Centralisez vos efforts de marketing de podcast grâce au logiciel de gestion de projet marketing ClickUp Avec ClickUp, les équipes peuvent : Planifiez des campagnes multicanaux et des calendriers de contenu sans avoir à passer d'un outil à l'autre

Reliez directement les documents de stratégie de contenu , les résumés d'épisodes, les échéanciers de campagne et les analyses aux tâches qui les sous-tendent

Suivez les performances de votre podcast et vos indicateurs clés de performance marketing grâce à des tableaux de bord visuels et des cartes IA

Développez des idées avec votre équipe grâce à des tableaux blancs visuels qui établissent directement la connexion entre les idées et les projets et les tâches

Développez et stockez le contenu de votre podcast (scénarios, briefs, plans d'épisodes et contenu réutilisé) dans des documents ClickUp structurés et consultables.

Étape 3 : Utilisez efficacement les réseaux sociaux

Il y a de fortes chances que bon nombre, voire la plupart, de vos nouveaux auditeurs découvrent votre contenu en ligne.

Si de nombreuses personnes découvrent de nouvelles émissions en explorant les meilleurs podcasts sur Spotify ou Apple Podcasts, cela n'est pas particulièrement utile si vous débutez.

Les réseaux sociaux constituent une stratégie marketing puissante pour se faire connaître auprès d'auditeurs potentiels.

De plus, vous pouvez vous lancer gratuitement. Le seul investissement initial est votre temps, et la facilité d'accès permet à tout le monde de publier des messages sur les réseaux sociaux, d'engager des discussions et de se faire connaître sur les différentes plateformes.

Alors, si vous avez un podcast de petite taille ou en pleine croissance, comment pouvez-vous améliorer sa visibilité sur les algorithmes des réseaux sociaux ? 👇

Extraits d'épisodes

Choisissez un moment court et percutant de votre épisode et utilisez-le pour titiller votre public. Le genre de moments qui laissent le public en haleine et le tiennent en haleine.

Veillez toutefois à ce que l'extrait ait du sens en soi. Il ne doit pas donner l'impression d'être un Clip aléatoire pris hors contexte.

Si vous animez un podcast vidéo, vous pouvez réutiliser le Clip directement sur différentes plateformes. Comme ce Clip vidéo publié par The Mel Robbins Podcast sur Instagram.

Pour les podcasts exclusivement audio, créez des audiogrammes. Associez un visuel statique ou animé (généralement votre pochette ou une forme d'onde) à l'extrait audio. Si un invité de marque est présent, sa photo fonctionne également très bien. Dans tous les cas, veillez à ce que votre image de marque reste cohérente sur tous les audiogrammes que vous publiez afin que les auditeurs reconnaissent votre émission au premier coup d'œil.

Aperçu des coulisses

Le public en a assez des contenus trop lisses et sans âme. Le public en a assez des contenus trop lisses et sans âme. Proposez-lui quelque chose de plus brut, comme des anecdotes sur votre quotidien. Permettez-lui de créer une connexion plus humaine avec vous.

Votre contenu « en coulisses » peut inclure :

Annonce d'un invité surprise

Aperçu de la session de brainstorming pour un prochain épisode

Présentation de l'équipe, mais de manière ludique

Les défis auxquels vous êtes confronté derrière le micro

Regardez cette vidéo de This American Life. Elle est brute et déjantée. Exactement le genre de contenu qui captive le public et le fait revenir.

Fonctionnalités des invités

Suscitez l'intérêt de votre public avec un mélange de clips vidéo, d'images fixes et de bandes-annonces avant la mise en ligne d'un nouvel épisode mettant en vedette un invité de marque. Partagez des bêtisiers ou des moments drôles et authentiques issus de discussions décontractées. La campagne de promotion avant la sortie de l'épisode doit être tout aussi percutante que l'annonce de lancement elle-même.

Découvrez comment le compte Instagram de Call Her Daddy dévoile les invités à venir avant la diffusion des épisodes, suscitant ainsi l'intérêt plusieurs jours à l'avance.

🔔 Rappel : lorsque vous débutez, choisissez 1 ou 2 canaux sur lesquels se trouve votre public. En effet, ce qui fonctionne pour un autre podcasteur ne fonctionnera peut-être pas aussi bien pour vous. Votre choix dépendra également de votre niche.

Par exemple, Nat Schooler, animatrice du podcast IA Career Success, mène une campagne marketing intensive sur LinkedIn, où les professionnels recherchent activement des conseils de carrière et des informations sur le secteur.

D'autre part, Karen Kilgariff et Georgia Hardstark, de My Favorite Murder, se sont constitué une communauté d'abonnés sur Instagram, où leur mélange d'humour noir et de récits personnels a trouvé un écho profond auprès de leurs fans très engagés.

💡 Conseil de pro : Créez un Linktree regroupant tous vos liens importants en un seul endroit : liens vers les épisodes, profils sur les réseaux sociaux et plateformes d'écoute. Ainsi, votre public pourra plus facilement trouver votre contenu et interagir avec lui sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain vous donne accès aux meilleurs modèles d'IA directement depuis votre environnement de travail ClickUp. En fonction de la tâche et du résultat souhaité, vous pouvez basculer entre Claude, ChatGPT ou Gemini pour réutiliser le contenu de votre podcast (sans avoir à payer plusieurs abonnements). Passez d'un modèle d'IA à l'autre pour vos tâches d'analyse grâce à ClickUp Brain Par exemple : Utilisez le ton précis et professionnel de Claude pour rédiger des communiqués de presse et des publications LinkedIn à partir des transcriptions de vos épisodes

Utilisez ChatGPT pour explorer des angles créatifs lorsque vous transformez un épisode de podcast en article de blog

Créez des infographies et des ressources visuelles à l'aide de la fonctionnalité de génération d'images de ClickUp Brain (optimisée par DALL-E) pour votre contenu Instagram et Pinterest

Utilisez le mode de recherche approfondie pour trouver de nouvelles idées d'épisodes, identifier les lacunes de vos concurrents ou découvrir les sujets tendance dans votre niche

👀 Le saviez-vous ? Call Her Daddy — le deuxième plus grand podcast de Spotify en 2023 — a été signé par SiriusXM pour 125 millions de dollars, soit plus du double du contrat précédent d'Alex Cooper avec Spotify. Cela témoigne de ce qu'un podcast bien promu et développé de manière stratégique peut finir par rapporter.

Étape 4 : Tirez parti du marketing par e-mail

Les newsletters constituent une base solide pour créer une communauté axée sur la valeur autour de votre émission. De plus, ce n'est un secret pour personne que l'e-mail offre le meilleur retour sur investissement de tous les canaux marketing (entre 10 et 50 dollars pour chaque dollar dépensé), avec des taux d'ouverture compris entre 20 et 30 %.

Pour constituer votre liste de diffusion par e-mail, ajoutez un lien d'inscription ou une page d'accueil dédiée sur votre site web. Une fois qu'un lecteur s'est abonné, vous pouvez commencer à partager :

Sélection de lectures ou de ressources (modèles, checklists ou outils) en rapport avec le thème de votre podcast

Liens vers les épisodes où vous êtes intervenu en tant qu'invité dans d'autres podcasts

Actualités du secteur ou sujets d'actualité que votre public trouverait utiles

Sondages exclusifs demandant aux abonnés quels sujets ils souhaitent voir abordés prochainement

Votre objectif ultime est de fidéliser vos lecteurs afin qu'ils considèrent votre newsletter comme une ressource incontournable pour s'informer.

📌 Exemple : Lorsque vous vous abonnez à The Rundown AI — l'un des principaux podcasts et newsletters consacrés à l'actualité de l'IA —, vous recevez un e-mail de bienvenue en trois étapes, concis et interactif, qui permet aux nouveaux lecteurs d'être immédiatement opérationnels.

via The Rundown IA

🚀 L'avantage ClickUp : utilisez ClickUp pour créer une séquence d'e-mails automatisée qui permet d'accueillir les nouveaux abonnés de la bonne manière. Jour 0 → Envoyez un e-mail de bienvenue accompagné d'une note personnalisée décrivant ce à quoi ils peuvent s'attendre Jour 2 → Partagez vos meilleurs épisodes de podcast accompagnés d'une question interactive pour susciter l'engagement Jour 6 → Envoyez votre première newsletter hebdomadaire avec une valeur sélectionnée avec soin Jour 8 → Demandez-leur de laisser un avis s'ils ont apprécié l'émission Vous pouvez configurer des automatisations ClickUp basées sur des règles qui se déclenchent dès qu'une personne s'abonne à votre newsletter ou répond à un e-mail. Utilisez l'une des plus de 100 automatisations prédéfinies de ClickUp ou laissez ClickUp Brain créer la séquence pour vous en fonction de votre flux de travail. Déclenchez automatiquement les bonnes actions et assurez le bon déroulement de vos opérations grâce aux automatisations ClickUp

📚 En savoir plus : Podcasts sur l'IA pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle

Étape 5 : Collaborez avec vos invités

Tirez parti de l'audience d'autres podcasteurs pour promouvoir votre podcast. Vous pouvez soit les inviter dans votre émission, soit participer en tant qu'invité à la leur. Soyez sélectif dans le choix de vos partenaires.

Vous souhaitez collaborer avec des podcasteurs qui :

Partagez une cible similaire, mais ne traitez pas exactement le même contenu

Apportez un point de vue ou une expertise que vos auditeurs trouveront véritablement utile

Ils font activement la promotion de leur propre contenu sur les réseaux sociaux

N'oubliez pas que la promotion du podcast avec invité est tout aussi importante que la discussion elle-même (voire plus).

Cependant, au lieu de simplement demander à vos invités de partager l'épisode, préparez-leur un kit promotionnel. Facilitez-leur le partage du contenu du podcast en leur proposant :

Des légendes prêtes à l'emploi pour les réseaux sociaux, qu'ils peuvent publier telles quelles ou adapter

Ressources graphiques à la taille adaptée pour Instagram, LinkedIn et Twitter/X

Un court extrait audio ou vidéo présentant le meilleur moment de l'épisode

Le lien vers l'épisode et sa date de mise en ligne afin qu'ils puissent programmer leurs publications à l'avance

Une petite phrase qu'ils peuvent ajouter à leur propre newsletter ou à leur biographie

Voici un modèle que vous pouvez utiliser pour informer vos invités lorsque l'épisode est mis en ligne :

Salut [Nom] ! Ton épisode est en ligne 🎉 Nous avons préparé quelques Clips, des textes pour les réseaux sociaux et des visuels : le partage ne te prendra pas plus d'une minute. Nous aimerions beaucoup que ton public écoute cet épisode.

🚀 L'avantage ClickUp : Importez les transcriptions de vos invités, leur biographie, les thèmes des épisodes précédents, les données démographiques de votre audience et tout autre détail pertinent dans ClickUp Brain. Demandez-lui de générer des questions d'interview sur mesure qui vont au-delà des apparences et apportent une réelle profondeur à la discussion. Discutez avec lui, affinez les questions et enregistrez la liste finale dans ClickUp Docs pour que votre équipe puisse la relire avant l'enregistrement. Utilisez ClickUp Brain comme partenaire de brainstorming pour votre podcast

Étape 6 : Soumettez votre podcast aux annuaires de podcasts

Les gens découvrent les podcasts via toutes sortes de plateformes. Le fait que votre émission figure sur les listes des principaux répertoires de podcasts vous offre une plus grande visibilité auprès de nouveaux auditeurs. Et s'inscrire est très simple. La plupart des répertoires vous permettent de soumettre votre flux RSS, qui synchronise automatiquement les épisodes à chaque publication.

Voici quelques-unes des applications et des répertoires de podcasts les plus connus sur lesquels vous pouvez vous inscrire : Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn et iHeartRadio.

via Spotify

Vous hésitez encore entre l'audio et la vidéo, ou vous ne savez pas quelle plateforme privilégier ? Voici quelques données utiles sur les plateformes de podcast, issues d'un rapport de Cumulus Media et Signal Hill:

45 % des auditeurs hebdomadaires de podcasts ayant écouté un nouveau podcast au cours des six derniers mois ont commencé leur découverte sur YouTube, ce qui en fait actuellement la plus grande plateforme de découverte.

Malgré cela, 92 % des consommateurs de podcasts continuent de préférer écouter plutôt que regarder. Seuls 8 % déclarent regarder exclusivement des podcasts. Ne remettez pas à plus tard la publication de nouveaux contenus sous prétexte que vous ne disposez pas encore des moyens nécessaires pour lancer un podcast vidéo

12 % des auditeurs hebdomadaires de podcasts écoutent via une smart TV, un segment certes restreint mais en pleine croissance qu'il convient de garder à l'esprit pour la distribution future

Spotify, Apple Podcasts et YouTube représentent ensemble 64 % des plateformes les plus utilisées par les auditeurs de podcasts hebdomadaires aux États-Unis. Mais ces applications d'écoute de podcasts s'adressent à des publics très différents. Spotify attire un public plus jeune, Apple s'adresse davantage aux auditeurs de podcasts chevronnés, tandis que YouTube attire les nouveaux venus.

Étape 7 : Participez à la communauté et aux forums

Exploitez Reddit, les serveurs Discord et les groupes Facebook où les gens recherchent déjà activement des informations et des solutions.

Quelle que soit la communauté ou le forum que vous choisissez, veillez à :

Répondez sincèrement aux requêtes des utilisateurs, et ne mentionnez votre podcast que s'il traite directement du sujet de leur requête.

Postez un commentaire ou une question sur un épisode récent et laissez la communauté donner son avis

Mentionnez la communauté si ses discussions ont inspiré votre épisode

Mettez progressivement en œuvre ces stratégies de promotion de podcast, en tenant compte de votre disponibilité et de vos ressources. Intégrez les stratégies les plus chronophages à mesure que votre émission gagne en popularité.

📌 Exemple : Kowabana (un podcast consacré aux histoires d'horreur japonaises) dispose d'une communauté Discord de plus de 1 500 membres qui discutent activement des intrigues des épisodes, des légendes urbaines, des jeux vidéo japonais et du folklore culturel. Une fois que vous avez constitué une communauté fidèle, votre podcast se diffuse rapidement parmi les personnes partageant les mêmes centres d'intérêt.

🚀 Avantage ClickUp : Créez des tâches ClickUp avec des champs personnalisés pour suivre votre engagement au sein de différentes communautés : sur quels forums vous êtes actif, à quelle fréquence vous publiez et ce qui génère du trafic vers votre émission. Cela permet de rendre vos efforts communautaires ciblés et mesurables, plutôt que sporadiques. Suivez vos efforts de développement de communauté grâce aux tâches ClickUp

👀 Le saviez-vous ? Le tout premier podcast a été développé par Dave Winer et Adam Curry entre 2000 et 2004. À l'époque, les podcasts étaient appelés « blogs audio ». En 2000-2001, Winer a créé les étiquettes RSS enclosure, permettant pour la première fois la distribution de fichiers audio via des flux RSS.

Stratégies de croissance à long terme pour les podcasts

Lancer un podcast est une chose. L'étape suivante consiste à en faire une chaîne que les gens ont envie de réécouter.

Stratégie Que faire ? Publiez régulièrement Respectez un calendrier hebdomadaire ou bihebdomadaire. Des interruptions de plusieurs mois risquent de faire fuir votre audience. Avant de réaliser une promotion pour votre premier épisode de podcast où que ce soit, assurez-vous d'avoir au moins trois épisodes publiés à votre actif. Encouragez le bouche-à-oreille Encouragez les auditeurs à laisser des évaluations et des commentaires. Un simple « si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait le trouver utile » à la fin a plus d'impact que la plupart des tactiques de promotion. Développez votre image de marque personnelle 84 % des auditeurs de podcasts affirment qu'un podcasteur les a fait changer d'avis sur une conviction qu'ils avaient auparavant. Ce genre d'influence ne vient pas d'un logo, mais d'un animateur en qui les gens ont confiance. Les plus grands podcasts reposent sur l'image de marque personnelle de leur animateur. Produits dérivés de podcast Les produits dérivés ne sont pas seulement un outil de monétisation. Lorsque des sous-verres à votre logo, des t-shirts ou des autocollants sont associés à quelque chose que votre public apprécie déjà, cela crée un souvenir durable et renforce la fidélité. Réutilisez d'anciens épisodes Remettez régulièrement en avant vos meilleurs anciens épisodes pendant une période. Les nouveaux auditeurs ne les ont pas encore écoutés, et cela prolonge la durée de vie de vos meilleurs contenus sans que vous ayez à enregistrer quoi que ce soit de nouveau. Faites de la promotion croisée avec d'autres podcasts Échangez des mentions dans les bandes-annonces ou des apparitions en tant qu'invité avec des podcasts de niches connexes. C'est gratuit, ciblé et cela touche des personnes qui ont déjà l'habitude d'écouter des podcasts. Marketing d'influence Collaborez avec des influenceurs dont l'audience correspond à la vôtre Contenu sur des thèmes saisonniers Associez vos épisodes à des moments tendance, des fêtes ou des évènements culturels en rapport avec votre domaine d'activité

⭐ Conseil bonus : Investissez dans des publicités payantes pour faire connaître votre émission auprès d'auditeurs ciblés qui sont déjà prêts à découvrir votre contenu : Utilisez Google Ads pour capter les auditeurs qui recherchent activement des mots-clés liés à votre sujet

Diffusez des publicités audio sur Spotify : des spots de 30 secondes en pré-roll, mid-roll ou post-roll pour toucher même les utilisateurs Premium grâce à un CTA cliquable

Tirez parti de l'énorme audience de YouTube grâce aux publicités vidéo ou audio sur YouTube

Amazon Ads est un fournisseur d'accès unique aux auditeurs, en particulier à ceux qui sont difficiles à atteindre via les canaux numériques traditionnels

Podbean propose des options en libre-service et abordables, adaptées à la cible d'audiences de niche spécifiques

👀 Le saviez-vous ? Fin 2025, « The Joe Rogan Experience » était le podcast le plus écouté et le plus suivi sur les principales plateformes, notamment Spotify, YouTube et Apple. Parmi les autres émissions très populaires, on trouve « Crime Junkie », « The Daily », « Call Her Daddy » et « The Mel Robbins Podcast ».

📚 En savoir plus : Les meilleurs podcasts sur l'écriture pour stimuler la créativité

Voici quelques logiciels de podcasting qui vous aideront à planifier, enregistrer, effectuer des modifications en cours, réaliser la distribution ou monétiser votre podcast.

ClickUp : pour la planification et l'analyse du contenu

La production d'un podcast implique plus d'étapes que la plupart des gens ne le pensent. Recherche, rédaction du script, enregistrement, modification en cours, coordination des invités, promotion, suivi des performances... et ce n'est que pour un seul épisode. Lorsque vous répétez ce processus, vous avez besoin d'un système reproductible.

Découvrez : ClickUp.

Au sein de cet environnement de travail IA convergent, vous pouvez trouver des idées, créer du contenu, collaborer avec votre équipe, suivre les tâches et réaliser l’automatisation des flux de travail de podcasting. Voici comment 👇

Conception et planification du contenu

ClickUp Tableaux blancs offre à votre équipe un espace de travail visuel pour transformer des idées de podcast encore brutes en projets aboutis. Vous pouvez épingler des références, ajouter des notes, taguer des membres de l'équipe et convertir des idées en documents structurés en un seul clic.

Transformez vos idées en actions coordonnées grâce aux tableaux blancs ClickUp

Documentation et création de contenu

ClickUp Docs vous permet de créer et de stocker tous les éléments de contenu liés à votre podcast : scripts, notes d'émission, fiches d'information pour les invités et modèles de réutilisation. Ajoutez des tableaux, des wikis, des pages imbriquées et des médias intégrés pour que votre contenu reste structuré et accessible.

Créez une bibliothèque de documents, votre source unique d'informations fiables pour votre stratégie de podcast

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain directement dans Docs pour générer la première ébauche. Les équipes peuvent collaborer en temps réel et laisser des commentaires sur des sections ou des lignes spécifiques sans quitter le document. Une fois le document achevé, attribuez des tâches de révision directement depuis le document, en précisant les délais et tous les détails nécessaires.

Planifiez et gérez le contenu de votre podcast

Obtenez un modèle gratuit Gérez les concepts de vos épisodes de podcast, la promotion, le calendrier et les invités à l'aide du modèle de calendrier de podcast de ClickUp

Le modèle de calendrier de podcast de ClickUp vous affiche les prochains épisodes, les invités, les sujets et les échéances, le tout en un seul endroit. Utilisez-le pour :

Suivez chaque épisode à travers les différentes étapes (concept, promotion, programmation, enregistrement et transcription) à l'aide d'étiquettes de couleur

Enregistrez les informations importantes concernant un épisode de podcast dans plus de 18 champs personnalisés

Visualisez le flux de travail de votre podcast à travers 7 vues ClickUp différentes, notamment Épisodes, Sponsors du podcast, Notes de l'émission et Étapes du podcast

Automatisez les flux de travail répétitifs avec Super Agents

Planifier les publications, coordonner les interventions des invités, mettre à jour les calendriers de contenu et assurer le suivi des avis : la promotion d'un podcast implique de nombreux éléments à gérer et encore plus de tâches manuelles.

Les Super Agents de ClickUp créent un système reproductible qui réduit les allers-retours, diminue les interruptions entre les tâches et assure la fluidité de l'ensemble du flux de travail.

Ces agents fonctionnent de manière autonome et réagissent aux changements survenant dans votre environnement de travail sans attendre que vous les invitions à suivre des instructions.

Configurez des flux de travail automatisés par l'IA pour les tâches récurrentes liées aux podcasts avec ClickUp Super Agents

Voici quelques façons dont les Super Agents peuvent vous aider à promouvoir votre podcast :

Surveillez votre dossier d'épisodes et générez automatiquement des notes d'émission et des légendes pour les réseaux sociaux dès qu'une nouvelle transcription est mise en ligne

Chaque semaine, rassemblez les mises à jour issues des commentaires sur les tâches, des documents relatifs aux épisodes et des performances des campagnes, puis publiez un résumé consolidé sur le canal de votre équipe.

Détectez quand une tâche de confirmation d'invité est marquée comme achevée et déclenchez automatiquement le flux de travail du kit promotionnel — création de ressources, brouillon d'e-mail et tâches de planification incluses

Pour voir cela en action, regardez cette vidéo sur la façon dont ClickUp utilise les Super Agents👇

Principales fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain accélère la production en générant des plans d'épisodes, des scripts, des questions d'interview, des légendes pour les réseaux sociaux et des notes d'émission, sans que vous ayez à quitter votre environnement de travail

Les cartes IA de votre tableau de bord affichent en temps réel des résumés des tâches, de l'avancement des campagnes et des mises à jour de l'équipe, vous aidant ainsi à donner du sens aux données

Effectuez des recherches en langage naturel dans Docs, Chats et les applications connectées à ClickUp à l'aide de ClickUp Enterprise Search

ClickUp Calendrier vous affiche une vue d'ensemble organisée de votre podcast, avec ses épisodes, ses saisons et ses campagnes de promotion, pour que vous ayez toujours un aperçu de votre pipeline.

Un CRM marketing intégré pour centraliser tous vos efforts promotionnels : prise de contact avec les invités, discussions avec les sponsors et suivi des campagnes, le tout en un seul endroit

Se connecte à votre e-mail pour que les séquences d'automatisation se déclenchent directement depuis votre environnement de travail, sans avoir à passer d'un outil à l'autre

Des modèles de podcast prêts à l'emploi pour créer votre calendrier de contenu, planifier vos tâches et suivre l'échéancier de votre projet dès le premier jour

Ajoutez des widgets pour mettre à jour les flux de travail, modifier le statut des projets, attribuer des tâches et bien plus encore, le tout directement dans votre éditeur de documents.

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités disponibles dans l'application web ne sont pas disponibles dans l'application mobile.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

J'apprécie beaucoup l'intégration native avec Google et QBO. Les automatisations réduisent considérablement les tâches manuelles, et je suis impatient de créer un agent IA pour encore plus d'automatisation. Nous avons eu un appel avec Simon pour passer en revue notre installation et les fonctionnalités disponibles, et il s'est montré très serviable. Même si cet appel a été bref, j'ai beaucoup appris, et j'ai hâte de participer à une réunion avec lui. Une fois que ClickUp sera pleinement mis en place, je pense que cela réduira considérablement notre charge de travail et améliorera la communication entre l'équipe de gestion de projet et celle des finances/facturation. Ce sera sans aucun doute un outil que nous utiliserons tous les jours. Jusqu'à présent, nous nous sommes lancés sans hésiter et la prise en main a été assez facile. Avec le temps, je suis convaincu que nous continuerons à affiner et à perfectionner notre flux de travail.

J'apprécie beaucoup l'intégration native avec Google et QBO. Les automatisations réduisent considérablement les tâches manuelles, et je suis impatient de créer un agent IA pour encore plus d'automatisation. Nous avons eu un appel avec Simon pour passer en revue notre installation et les fonctionnalités disponibles, et il nous a été d'une grande aide. Même si cet appel a été bref, j'ai beaucoup appris, et j'ai hâte de participer à une réunion avec lui. Une fois que ClickUp sera pleinement mis en place, je pense que cela réduira considérablement notre charge de travail et améliorera la communication entre l'équipe de gestion de projet et celle des finances/facturation. Ce sera sans aucun doute un outil que nous utiliserons tous les jours. Jusqu'à présent, nous nous sommes lancés sans hésiter et la prise en main a été assez facile. Avec le temps, je suis convaincu que nous continuerons à affiner et à perfectionner notre flux de travail.

Gérer la promotion de votre podcast sur plusieurs plateformes peut vite devenir compliqué. Ces outils de planification vous aident à planifier, mettre en file d'attente et publier du contenu sur les réseaux sociaux sans avoir à effectuer cet effort manuellement chaque jour.

Buffer

via Buffer

Buffer est un outil de planification de publications sur les réseaux sociaux simple d'utilisation, conçu pour les créateurs et les petites équipes qui souhaitent assurer une présence cohérente sur toutes les plateformes sans se compliquer la vie. Il vous permet de programmer des publications sur Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X et bien d'autres réseaux à partir d'un seul tableau de bord. Son interface épurée et ses fonctionnalités d'analyse fiables en font un choix sûr pour les podcasteurs qui gèrent eux-mêmes leur promotion.

Principales fonctionnalités de Buffer

Planifiez et mettez en file d'attente vos publications sur plusieurs comptes de réseaux sociaux depuis un seul et même endroit

Des outils d'analyse intégrés pour le suivi des performances des publications et de l'engagement de l'audience

L'intégration de Canva vous permet de concevoir et de programmer des visuels sans quitter votre flux de travail

Assistant IA pour vous aider à rédiger des légendes et à réutiliser du contenu sur différentes plateformes

Limites de Buffer

Pas d'étiquettes ni de libellés pour les publications, ce qui rend plus difficile l'organisation de volumes importants de contenu

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées, ce qui n'est pas idéal si vous travaillez avec une équipe ou une agence externe

Tarifs de Buffer

Forfait Free

Essentiels : 6 $ par chaîne/mois

Équipe : 12 $ par chaîne/mois

Agence : 120 $ pour 10 chaînes/mois

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Buffer dans la vie réelle ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

Buffer est utile pour les plateformes un peu moins utilisées, comme Blusky. Je peux l'utiliser facilement pour Instagram et Facebook. J'apprécie de pouvoir enregistrer un nombre illimité de brouillons jusqu'à ce que je puisse les mettre en file d'attente. Le service client a toujours été efficace en cas de dysfonctionnements, même si parfois, lors des mises à jour, l'application devient plus instable que je ne l'aurais souhaité. Il est facile de l'intégrer aux applications sociales grand public et aux nouvelles comme Blusky.

Buffer est utile pour les plateformes un peu moins utilisées, comme Blusky. Je peux l'utiliser facilement pour Instagram et Facebook. J'apprécie de pouvoir enregistrer un nombre illimité de brouillons jusqu'à ce que je puisse les mettre en file d'attente. Le service client a toujours été efficace en cas de dysfonctionnements, même si parfois, lors des mises à jour, le service est plus instable que je ne l'aurais souhaité. Il est facile à intégrer aux applications sociales grand public et aux nouvelles comme Blusky.

Plus tard

via Later

À l'origine, Later était un outil de planification pour Instagram, mais il s'est depuis développé pour devenir un planificateur complet de réseaux sociaux, avec un fort accent sur le visuel. Il est particulièrement utile pour les podcasteurs qui investissent beaucoup dans le contenu visuel (audiogrammes, cartes de citations et visuels d'épisodes) et qui souhaitent voir exactement à quoi ressemblera leur fil d'actualité avant toute publication.

Principales fonctionnalités de Later

Calendrier de contenu visuel avec planification par glisser-déposer et aperçu du flux, ainsi que des modèles de calendrier de contenu

Outil « Link in bio » qui transforme votre profil Instagram en une page d'accueil cliquable pour les liens vers les épisodes

Suggestions sur le meilleur moment pour publier, en fonction des données spécifiques de votre audience

Assistance pour Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X et Facebook

Limitations ultérieures

Les analyses et les rapports sont moins détaillés que ceux proposés par Buffer ou Hootsuite

Certaines fonctionnalités clés, telles que les outils de collaboration et les analyses avancées, ne sont disponibles qu'avec des formules tarifaires plus élevées.

Tarifs Later

Formule Starter : 18 $ par mois

Growth : 40 $ par mois

Avancé : 80 $ par mois

Évaluations et avis sur Later

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs de Later ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

J'utilise Later Social pour publier mes contenus et je trouve la fonctionnalité de planification extrêmement utile, car elle me permet de programmer mes publications sans me soucier du jour où elles seront mises en ligne. Cela me donne la liberté de partir en vacances sans me soucier des réseaux sociaux. Une fonctionnalité remarquable est la possibilité de planifier des publications sur différentes plateformes : ainsi, si je prépare une publication pour Instagram, je peux rapidement la reprogrammer pour qu'elle soit publiée sur Facebook, TikTok ou LinkedIn. C'est sans aucun doute le meilleur outil que j'ai utilisé pour publier, comparé à d'autres comme Buffer, qui ne m'ont pas aussi bien convenu. Later Social dispose d'une meilleure galerie, de meilleures options de planification et de la fonctionnalité « meilleur moment pour publier », qui m'aide à savoir quand mes abonnés sont les plus actifs.

J'utilise Later Social pour publier mes contenus et je trouve la fonctionnalité de planification extrêmement utile, car elle me permet de programmer mes publications sans me soucier du jour où elles seront mises en ligne. Cela me donne la liberté de partir en vacances sans me soucier des réseaux sociaux. Une fonctionnalité remarquable est la possibilité de planifier des publications sur différentes plateformes : ainsi, si je prépare une publication pour Instagram, je peux rapidement la reprogrammer pour qu'elle soit publiée sur Facebook, TikTok ou LinkedIn. C'est sans aucun doute le meilleur outil que j'ai utilisé pour publier, comparé à d'autres comme Buffer, qui ne m'ont pas aussi bien convenu. Later Social dispose d'une meilleure galerie, de meilleures options de planification et de la fonctionnalité « meilleur moment pour publier », qui m'aide à savoir quand mes abonnés sont les plus actifs.

Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite est l'un des acteurs les plus reconnus dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux. Conçu pour les équipes qui doivent gérer de grands volumes de contenu sur plusieurs comptes, cet outil offre aux podcasteurs travaillant avec une équipe marketing ou une agence un flux de travail plus structuré, avec des processus de validation, un suivi des campagnes et des analyses plus approfondies que la plupart des outils de sa catégorie.

Principales fonctionnalités de Hootsuite

La programmation groupée vous permet de mettre en ligne et de mettre en file d'attente des centaines de publications à la fois

Le suivi des campagnes et les flux de travail de validation permettent aux équipes de rester sur la même longueur d'onde avant toute mise en ligne

Analyses détaillées avec comparaison par rapport à la concurrence et rapports personnalisés

Offre une assistance pour un large intervalle de plateformes, notamment YouTube, Pinterest et TikTok

Limites de Hootsuite

Les flux de travail de validation sont limités à une structure 1-à-1 : pas de validations à plusieurs niveaux ou en plusieurs étapes

Les tarifs sont nettement plus élevés que ceux des alternatives, ce qui rend l'investissement plus difficile à justifier pour les podcasteurs indépendants

Tarifs Hootsuite

Professionnel : 99 $ par mois

Équipe : 249 $ par mois

Entreprise : 739 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,3/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Hootsuite ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

J'apprécie la commodité de pouvoir gérer tous mes comptes de réseaux sociaux en un seul endroit grâce à Hootsuite. L'outil de planification est intuitif, ce qui facilite la gestion des publications sur plusieurs plateformes. Les outils d'analyse intégrés sont très utiles, car ils permettent de voir facilement ce qui fonctionne sans avoir à passer en revue chaque plateforme séparément. Tout cela m'aide à rester cohérent, à gagner du temps et à suivre efficacement les performances.

J'apprécie la commodité de pouvoir gérer tous mes comptes de réseaux sociaux en un seul endroit grâce à Hootsuite. L'outil de planification est intuitif, ce qui facilite la gestion des publications sur plusieurs plateformes. Les outils d'analyse intégrés sont très pratiques, car ils permettent de voir facilement ce qui fonctionne sans avoir à passer en revue chaque plateforme séparément. Tout cela m'aide à rester cohérent, à gagner du temps et à effectuer le suivi des performances de manière efficace.

Créateurs d'Audiogram

Ces outils vous aident à transformer des extraits audio en contenu vidéo partageable sans avoir besoin d'un graphiste ou d'un éditeur de vidéos.

Headliner

via Headliner

Headliner est spécialement conçu pour les podcasteurs qui souhaitent créer des audiogrammes et des clips vidéo sans aucune expérience en conception graphique. Il transcrit automatiquement votre audio, anime les formes d'onde et vous permet d'ajouter des légendes, le tout en quelques clics. Pour les podcasteurs qui doivent produire du contenu pour les réseaux sociaux de manière régulière sans passer des heures sur la production, c'est l'un des outils les plus pratiques de cette liste.

Principales fonctionnalités de Headliner

Transcription automatique générant des sous-titres animés synchronisés avec votre audio

Animations de forme d'onde et modèles personnalisables avec des tailles adaptées à chaque plateforme sociale

Importation directe du flux RSS du podcast pour que vous puissiez récupérer les épisodes sans avoir à les télécharger manuellement

Les options d'arrière-plan vidéo comprennent des séquences d'archives, des images ou des couleurs unies

Limites de Headliner

Le forfait Free ajoute un filigrane Headliner aux vidéos exportées

Les options de personnalisation sont relativement limitées par rapport à des outils plus axés sur le design

Tarifs Headliner

Gratuit pour toujours

Formule de base : 9,99 $/mois

Pro : 25,99 $/mois

Évaluations et avis sur Headliner

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Headliner ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

J'adore pouvoir créer un superbe « audiogramme » à partir de mes fichiers MP3. J'apprécie également de pouvoir obtenir rapidement des mots-clés pour mon contenu et mes pages web afin d'améliorer mon référencement. Headliner me propose également des citations qu'il juge percutantes, ce qui me facilite la création de contenu pour les réseaux sociaux. C'est génial de pouvoir publier directement sur YouTube. Extrêmement facile à utiliser et GRATUIT !

J'adore pouvoir créer un superbe « audiogramme » à partir de mes fichiers MP3. J'apprécie également de pouvoir obtenir rapidement des mots-clés pour mon contenu et mes pages web afin d'améliorer mon référencement. Headliner me propose également des citations qu'il juge percutantes, ce qui me facilite la création de contenu pour les réseaux sociaux. C'est génial de pouvoir publier directement sur YouTube. Extrêmement facile à utiliser et GRATUIT !

Descript

via Descript

Descript est bien plus qu'un simple créateur d'audiogrammes : c'est une plateforme complète de modification audio et vidéo qui vous permet de modifier vos enregistrements en modifiant le texte. Pour les podcasteurs qui enregistrent des épisodes vidéo, elle gère tout, de l'enregistrement brut aux clips finalisés prêts à être partagés sur les réseaux sociaux. La courbe d'apprentissage est plus raide que celle de Headliner, mais la qualité du résultat est nettement supérieure.

Principales fonctionnalités de Descript

Édition audio et vidéo à partir du texte : supprimez des mots de la transcription et le Clip s'édite automatiquement

La fonctionnalité de surimpression vous permet de corriger les erreurs audio en saisissant du texte de remplacement avec votre propre voix clonée

L'enregistrement d'écran, l'enregistrement à distance et l'exportation de Clips sont tous intégrés dans une seule plateforme

Suppression automatique des mots de remplissage et réduction des bruits de fond

Limites de Descript

Cela peut sembler intimidant pour les utilisateurs qui ont seulement besoin de réaliser la création d’audiogrammes basiques

Les fonctionnalités /IA telles que Overdub ne sont disponibles qu'avec les formules tarifaires les plus chères

Tarifs de Descript

Amateur : 24 $ par personne et par mois

Créateur : 35 $ par personne et par mois

Entreprise : 65 $ par personne et par mois

Client entreprise

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de Descript ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

J'apprécie la facilité avec laquelle on peut importer des vidéos et des fichiers audio dans Descript. Cela accélère le processus et constitue une excellente base pour un article ou des détails, sur laquelle je peux ensuite m'appuyer en y ajoutant mes propres connaissances. C'est vraiment pratique pour créer des transcriptions et des publications LinkedIn, et je l'utilise également pour générer des extraits de podcasts. L'installation initiale a été simple, ce qui a rendu l'expérience très fluide.

J'apprécie la facilité avec laquelle on peut importer des vidéos et des fichiers audio dans Descript. Cela accélère le processus et constitue une excellente base pour un article ou des détails, sur laquelle je peux ensuite m'appuyer en y ajoutant mes propres connaissances. C'est vraiment pratique pour créer des transcriptions et des publications LinkedIn, et je l'utilise également pour générer des extraits de podcasts. L'installation initiale a été simple, ce qui a rendu l'expérience très fluide.

Wavve

via Wavve

Wavve est un outil d'audiogramme simple et épuré, spécialement conçu pour les podcasteurs et les créateurs de contenu radio. Il ne cherche pas à faire tout ce qui est à faire : il se concentre sur la création rapide de clips audio partageables qui ont fière allure sur les réseaux sociaux. Si votre objectif principal est de créer des audiogrammes à l'image de votre marque à grande échelle sans courbe d'apprentissage trop raide, Wavve s'en charge de manière fiable.

Principales fonctionnalités de Wavve

Des designs de formes d'onde animées personnalisables, avec assistance pour les couleurs et le logo de votre marque

Génération automatique de sous-titres synchronisés avec votre Clip audio

Dimensions prédéfinies pour les réseaux sociaux Instagram, Twitter/X, Facebook et LinkedIn

Interface simple par glisser-déposer ne nécessitant aucune expérience en conception

Limites de Wavve

Fonctionnalités de modification en cours limitées par rapport à Descript

Pas d'intégration directe des flux RSS : vous devez télécharger les fichiers audio manuellement

Tarifs de Wavve

Wavve Starter : 9,99 $/mois

Wavve Pro : 24,99 $/mois

Agence : 129,99 $/mois

Évaluations et avis sur Wavve

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Wavve ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

Créez des publications exceptionnelles avec du contenu audio pour les réseaux sociaux. Leur nouveau Wavvelink est une page d'accueil incroyable pour notre podcast, qui aide les abonnés potentiels à tout savoir sur notre marque et à établir rapidement une connexion avec notre podcast.

Créez des publications exceptionnelles avec du contenu audio pour les réseaux sociaux. Leur nouveau Wavvelink est une page d'accueil incroyable pour notre podcast, qui aide les abonnés potentiels à tout savoir sur notre marque et à établir rapidement une connexion avec notre podcast.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de marketing entrant

Voici les outils d'analyse qui vous fourniront les données nécessaires pour prendre des décisions de promotion plus éclairées.

Retour en arrière

via Backtracks

Backtracks est une plateforme d'analyse de podcasts conçue pour les créateurs qui souhaitent disposer de données plus détaillées sur leurs auditeurs que celles fournies par défaut par les applications de podcast telles que Spotify ou Apple Podcasts. Elle va au-delà du simple nombre de téléchargements pour vous montrer qui sont vos auditeurs, d'où ils se connectent et comment ils découvrent votre émission, ce qui vous permet de mieux cibler les éléments qui stimulent réellement votre croissance.

Principales fonctionnalités de Backtracks

Données démographiques détaillées sur les auditeurs, notamment leur emplacement, leur appareil et l'application utilisée

Des analyses au niveau des épisodes indiquant les points de désengagement et la durée moyenne d'écoute

Lecteur de podcast intégrable avec suivi intégré pour votre site web

Offre d'assistance pour les indicateurs certifiés IAB pour les rapports destinés aux annonceurs et aux sponsors

Limites de Backtracks

L'interface peut sembler technique et moins intuitive pour les utilisateurs peu familiarisés avec les données

Certaines fonctionnalités avancées ne sont accessibles qu'avec les formules tarifaires supérieures

Tarifs de Backtracks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Backtracks

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Backtracks ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

Grâce à Backtracks, vous pouvez augmenter votre clientèle et votre audience ; c'est un excellent moyen de faire connaître votre entreprise.

Grâce à Backtracks, vous pouvez augmenter votre clientèle et votre audience ; c'est un excellent moyen de faire connaître votre entreprise.

Chartable

via Chartable

Chartable aide les podcasteurs à suivre la provenance de leurs auditeurs, qu'il s'agisse d'une publication sur les réseaux sociaux, d'une newsletter, d'une promotion croisée ou d'une publicité payante. Ses fonctionnalités SmartLinks et SmartAds en font l'un des rares outils permettant d'attribuer directement la croissance de l'audience à des efforts marketing spécifiques.

Principales fonctionnalités de Chartable

SmartLinks effectue le suivi des canaux promotionnels qui attirent réellement de nouveaux auditeurs

SmartAds mesure l'impact des campagnes publicitaires sur les podcasts, toutes plateformes confondues

Suivi des promotions croisées pour évaluer les performances des apparitions d'invités et des échanges de podcasts

S'intègre à Apple Podcasts, Spotify et à la plupart des principales plateformes d'hébergement

Limites de Chartable

Racheté par Spotify en 2022, certaines fonctionnalités ont depuis été réduites ou supprimées.

Le suivi des attributions nécessite une configuration correcte des SmartLinks, ce qui implique une configuration initiale

Tarifs de Chartable

Starter : Gratuit

Premium : 4,99 $/mois

Pro : 9,99 $/mois

Évaluations et avis visualisables sous forme de graphiques

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Chartable ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

Chartable est très facile à utiliser et offre de nombreuses options que je peux exploiter pour améliorer les statistiques de mon podcast.

Chartable est très facile à utiliser et offre de nombreuses options que je peux exploiter pour améliorer les statistiques de mon podcast.

Podtrac

via Podtrac

Podtrac est l'une des plateformes de mesure de podcasts les plus anciennes et les plus reconnues, en particulier auprès des éditeurs et des réseaux. Elle est couramment utilisée pour vérifier le nombre de téléchargements à l'intention des annonceurs et dans le cadre d'accords de parrainage. Elle s'apparente donc moins à un outil de croissance qu'à un outil de crédibilité et de monétisation pour les émissions cherchant à attirer des partenariats avec des marques.

Principales fonctionnalités de Podtrac

Mesure des téléchargements certifiée par l'IAB, reconnue par les principaux annonceurs et réseaux de podcasts

Classement du secteur qui répertorie publiquement les meilleurs podcasts selon leur taille — utile pour gagner en visibilité

Données démographiques sur l'audience, notamment la répartition par sexe, âge et niveau de revenus

Fonctionne avec votre plateforme d'hébergement existante sans nécessiter de migration

Limites de Podtrac

Informations exploitables limitées par rapport à Chartable ou Backtracks — plus adapté aux rapports qu'à l'optimisation

L'interface semble dépassée et moins intuitive que les outils d'analyse plus récents

Tarifs de Podtrac

Pour commencer : Gratuit

Grow Your Show : 20 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Podtrac

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Erreurs courantes à éviter

Évitez de commettre l'une de ces erreurs de promotion de podcast :

Erreur Solution Cibler tout le monde Cibler un public trop large rend votre émission moins attrayante pour n'importe qui en particulier. Définissez le profil de votre auditeur, c'est-à-dire ses caractéristiques démographiques, ses intérêts et ses comportements, et créez du contenu qui s'adresse directement à lui. Se disperser sur toutes les plateformes Concentrez-vous sur 2 ou 3 plateformes principales où votre public passe réellement du temps. Concevez votre contenu et votre stratégie de promotion en fonction de celles-ci avant même d'envisager de vous développer. Ne pas se plonger dans l'analyse des données Utilisez les outils natifs des plateformes ou des outils d'analyse dédiés pour suivre les points de désengagement, les données démographiques des auditeurs, les sources de trafic, les évaluations et les avis sur chaque plateforme Publication irrégulière Respectez le même jour et la même heure chaque semaine ou tous les quinze jours. Ne laissez pas votre public dans l'expectative : informez-le précisément de la date de sortie du prochain épisode. Traiter toutes les plateformes de la même manière Chaque plateforme a son propre format de contenu, ses propres règles de référencement et son propre comportement d'audience. Optimisez votre contenu en conséquence Ne pas préparer vos invités Improviser une interview donne l'impression que l'épisode est précipité et difficile à suivre. Renseignez-vous sur votre invité, préparez vos questions et partagez un résumé avec lui avant l'enregistrement.

Centralisez la promotion de votre podcast avec ClickUp

La production et l'enregistrement d'un podcast sont déjà très chronophages. Si vous effectuez tout le travail manuellement, sans automatisation ni IA, il ne vous restera que peu de temps pour développer réellement votre émission.

ClickUp regroupe l'ensemble de votre flux de travail de promotion de podcast en un seul endroit. Vous pouvez planifier les calendriers des épisodes, gérer la prise de contact avec les invités, suivre les tâches promotionnelles et coordonner les campagnes sur les réseaux sociaux sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Avec ClickUp Brain comme assistant IA contextuel, vous pouvez générer des notes d'émission, rédiger des textes promotionnels, résumer des épisodes et réutiliser le contenu de vos podcasts dans des articles de blog, des newsletters et des publications sur les réseaux sociaux en quelques minutes.

Les automatisations permettent d'attribuer des tâches telles que la création de clips, la publication et la promotion aux bons membres de l'équipe, tandis que les tableaux de bord vous offrent une vue d'ensemble claire des performances des épisodes et de l'avancement des campagnes.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer. ✅