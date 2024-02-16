Les meilleurs podcasts d'écriture pour stimuler la créativité en 2025

En 1959, Jack Kerouac a pris sa machine à écrire et a tapé une liste spontanée de trente "lignes directrices" pour l'écriture, offrant des joyaux de conseils tels que "écrivez ce que vous voulez sans fond du fond de l'esprit" et "écrivez dans le recueillement et l'étonnement pour vous-même."

Mais nous savons que le processus d'écriture est sans cesse fascinant et insaisissable, et que les secrets des écrivains sont recherchés.

Parler de l'écriture semble souvent plus simple que d'écrire réellement. Si l'écoute des podcasts recommandés ici ne remplacera pas le fait de s'asseoir pour écrire, elle peut vous aider à surmonter l'isolement de la recherche d'inspiration, que vous soyez un écrivain créatif ou un romancier en herbe.

C'est pourquoi les podcasts d'écriture sont si précieux. Ils offrent une assistance, des conseils et des encouragements pour vos efforts créatifs.

Les podcasts d'écriture sont des programmes audio qui explorent les nombreux aspects de l'écriture, du métier au mode de vie.

Ce sont des outils essentiels pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur créativité, à affiner leurs compétences ou à trouver une communauté dans cette entreprise parfois solitaire qu'est l'écriture.

En écoutant ces podcasts, vous pouvez profiter des expériences d'autres écrivains, apprendre de nouvelles techniques et rester motivé tout au long de votre parcours d'écriture.

Différents types de podcasts d'écriture

Les podcasts d'écriture se présentent sous différentes formes, répondant aux divers besoins et goûts de la communauté des écrivains.

Voici quelques-uns des principaux types de podcasts sur l'écriture et ce qu'ils peuvent vous offrir :

Podcasts pédagogiques: Ces podcasts offrent des conseils pratiques sur l'amélioration des compétences en matière d'écriture, couvrant des sujets allant de la grammaire à la structure de l'histoire. Ils constituent une mine de connaissances accessibles aux débutants et aux écrivains expérimentés

Podcasts d'inspiration : Ces podcasts sont conçus pour vous motiver en partageant des histoires de réussite et en délivrant des discours d'encouragement. Ils servent de source d'encouragement, favorisant la résilience et la créativité nécessaires pour relever les défis inhérents à votre carrière d'écrivain

**Si vous souhaitez vous plonger dans les nuances de l'écriture au sein de catégories littéraires particulières telles que le mystère, la romance ou la science-fiction, les podcasts spécifiques à un genre sont faits pour vous. Ils fournissent des informations adaptées aux fournisseurs prestataires qui cherchent à affiner leur art dans des genres spécifiques

Interviews d'auteurs: Ces podcasts offrent un regard intime sur la vie des auteurs de best-sellers, vous donnant un aperçu des processus créatifs et des expériences qui façonnent leur travail. Ils vous donnent un aperçu des coulisses de l'art et de la profession d'écrivain

Podcasts communautaires: Ces podcasts créent des espaces virtuels permettant aux écrivains de se connecter et de partager leurs différents parcours et points de vue. Ils vous guident activement sur votre chemin, servant de balises à ceux qui cherchent à maîtriser leur métier et à trouver l'épanouissement créatif

Maintenant que vous connaissez les différents types de podcasts, vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à vos préférences.

Pour vous aider davantage, nous avons compilé une liste des meilleurs podcasts de l'année, fournissant des informations précieuses pour affiner vos compétences en écriture et susciter l'inspiration.

Top Ranking Writing Podcasts

Où que vous en soyez dans votre parcours d'écriture, nous avons dressé une liste des 17 meilleurs podcasts d'écriture de cette année pour faire jaillir le flux créatif :

1. L'esprit d'écriture

via L'esprit d'écriture Animé par Brooke Warner de She Writes, la plus grande communauté en ligne de femmes écrivains, et Grant Faulkner du National Novel Writing Month (NaNoWriMo), Write-minded est un podcast hebdomadaire qui offre un mélange dynamique de conseils d'écriture, de discussions axées sur l'artisanat et de points de vue sur l'industrie.

Dans chaque épisode, les animateurs mènent des entretiens passionnants avec des écrivains et des professionnels de l'édition, accompagnés d'une mini fonctionnalité explorant les tendances actuelles du monde de l'édition.

Que vous soyez un auteur en herbe ou un écrivain confirmé, Write-minded vous offre un mélange captivant d'inspiration créative et d'informations sur les entreprises.

Dans les derniers épisodes, Stephanie Foo a parlé des défis que pose l'écriture sur les traumatismes et A.M. Accueil a partagé ses idées sur l'art de la caractérisation, ce qui en fait une ressource inestimable pour les écrivains à toutes les étapes de leur parcours.

Épisodes à écouter absolument

comment se révéler dans ses mémoires quand on ne l'est pas dans la vraie vie_, fonctionnalité du Dr Brian H. Williams

l'avenir du livre_, avec Maja Thomas

l'art subtil de la syntonie et son influence sur notre écriture, avec Baron Wormser

**Ce que disent les auditeurs

Je ne peux pas m'arrêter d'écouter. Si vous êtes écrivain, vous ne pourrez pas vous arrêter non plus

2. Le podcast Creative Penn

via Le podcast Creative Penn Animé par Joanna Penn, auteur indépendant et entrepreneur à succès, The Creative Penn Podcast fournit des informations sur l'écriture, l'auto-édition, le marketing du livre, et aussi sur la façon de gagner sa vie grâce à l'écriture.

Chaque épisode couvre des intervalles allant de l'exploration des genres aux aspects techniques de l'édition visant à aider les auteurs à comprendre l'industrie du livre.

Joanna invite souvent des invités comme Mark Dawson et Orna Ross, qui partagent leur expertise sur des sujets spécifiques, offrant aux auditeurs des conseils exploitables à appliquer à leurs efforts d'écriture et d'édition.

Épisodes à écouter absolument

une approche créative de l'IA générative dans la conception de couvertures de livres_ avec James Helps

Comment la recherche par IA générative impactera la découvrabilité des livres dans la prochaine décennie avec Joanna Penn

**Ce que disent les auditeurs

Le mélange d'audience et le style du podcast (monologue suivi d'une interview) le rendent divertissant. Très fortement recommandé

3. Grammar Girl Conseils rapides et pratiques pour mieux écrire

via Conseils rapides et pratiques Mignon Fogarty, la voix de Grammar Girl, propose des conseils courts et conviviaux pour améliorer votre écriture. Couvrant la grammaire, le style et l'usage, chaque épisode se penche sur les erreurs d'écriture courantes et les nuances stylistiques qui peuvent faire ou défaire votre travail.

Le podcast aide les écrivains de tous niveaux à nettoyer leur prose et à communiquer plus efficacement, ce qui en fait l'un des 101 meilleurs sites web du Writer's Digest.

Les invités, tels que des linguistes et des auteurs, discutent de l'évolution de la langue et des meilleures pratiques d'écriture, rendant ainsi les règles linguistiques complexes accessibles à tous.

Épisodes à écouter absolument

la technologie change notre façon d'écrire. Qui était le premier "Goody Two Shoes" ?

la psychologie (et la langue) du temps. Les virgules sont comme les gens dans le métro. Les corvées de renard

pourquoi l'anglais a des lettres muettes. Dayjamas _ _La psychologie (et la langue) du temps

**Ce que disent les auditeurs

Le podcast Grammar Girl est le meilleur !!! J'aime particulièrement les parties sur la façon dont l'anglais a changé au fil du temps

4. Le Hangout des écrivains

via Le Hangout des écrivains The Writers' Hangout est un espace où les écrivains peuvent partager leurs histoires, leurs défis et leurs victoires.

Il est animé par divers membres de la communauté des écrivains, notamment la directrice des médias sociaux de PAGE Sandy Adomaitis et le coanimateur Terry Sampson. Chaque épisode aborde différents aspects de la vie d'écrivain, qu'il s'agisse de surmonter le bloc de l'écrivain ou d'explorer les processus créatifs.

Le podcast offre une communauté et des conseils pratiques, aidant les écrivains à se sentir moins isolés.

Le scénariste Matias Caruso est l'un des invités les plus en vue de l'émission, et son intervention revêt une importance particulière. En tant que scénariste autodidacte originaire d'Argentine, Caruso apporte une perspective et un parcours uniques au podcast.

Son histoire, qui consiste à maîtriser l'anglais et les compétences scénaristiques de manière indépendante malgré les défis culturels et linguistiques, est une source d'inspiration et peut être vécue par les scénaristes en herbe du monde entier.

En faisant appel à la fonctionnalité de Caruso, le podcast enrichit non seulement son contenu d'expériences diverses, mais met également en évidence l'inclusivité et l'encouragement qu'il vise à favoriser au sein de la communauté créative.

Épisodes à écouter absolument

comment les écrivains trouvent-ils leurs agents et managers ?

7 conseils rapides pour créer des noms de caractères mémorables

les 10 conseils cruciaux de Billy Wilder pour écrire un bon scénario

**Ce que disent les auditeurs

Des podcasts comme celui-ci sont exactement ce dont j'ai besoin lorsque je fais une pause dans mon écriture. On a l'impression d'être dans l'espace avec eux et de profiter de la discussion

5. L'école de l'auto-édition

via Podcast de l'école de l'auto-édition Le podcast Self-Publishing School, animé par Chandler Bolt, traite de l'écriture, de la publication et de la commercialisation efficaces de vos livres.

Chaque épisode fournit des conseils étape par étape sur l'auto-édition, ce qui en fait une ressource précieuse pour les auteurs à toutes les étapes de leur carrière.

Chandler et ses invités, dont des auteurs autoédités à succès tels que Joanna Penn et Derek Murphy, discutent des stratégies de lancement de livres, de marketing et de construction d'une marque d'auteur, offrant aux auditeurs un plan détaillé pour la réussite de l'autoédition.

Épisodes à écouter absolument

maîtriser le marketing et la promotion des livres_ avec le Dr Joe Vitale

les histoires portables, les grandes études de cas et la rédaction de livres que les gens partagent_ avec Joey Coleman

le mixeur d'histoires : Comment j'ai vendu 1 million d'exemplaires de mes romans_ avec Steven James

**Ce que disent les auditeurs

C'est un bon podcast pour tous ceux qui veulent écrire un livre, quelle que soit leur situation dans la vie.

6. Les dossiers de l'écrivain

via Podglomérat Kelton Reid étudie les habitudes, les habitats et les cerveaux des écrivains célèbres pour comprendre ce qui les fait vibrer.

les Writer Files couvrent tout, des méthodes de productivité aux défis psychologiques de l'écriture, offrant un aperçu de la façon dont les écrivains à succès surmontent les obstacles courants.

Parmi les invités figurent des auteurs de best-sellers tels que David Sedaris et Gretchen Rubin, qui partagent leurs habitudes, leurs techniques d'écriture, leurs inspirations et leurs conseils pour maintenir leur créativité et leur productivité.

Épisodes à écouter absolument

comment décrocher un contrat de vente de livre_ avec l'agent et auteur Lucinda Halpern

comment Jim Butcher, auteur de best-sellers dans le New York Times, écrit-il ?

l'art et la manière de faire des séries télévisées avec Aaron Tracy

**Ce que disent les auditeurs

Si vous êtes écrivain (et même si vous ne l'êtes pas), vous trouverez que l'écoute des Dossiers de l'écrivain est du temps bien utilisé

7. Salon des écrivains de Londres

via Salon des écrivains de Londres Animé par les écrivains et cofondateurs du London Writers' Salon, Matthew Trinetti et Parul Bavishi, ce podcast invite les auditeurs dans le monde des ateliers d'écriture et des discussions littéraires.

Chaque épisode explore le métier d'écrivain à travers des discussions avec des auteurs, des éditeurs et des agents littéraires, offrant des conseils pratiques et de l'inspiration.

Le London Writers' Salon assiste les auteurs dans le perfectionnement de leur art et la découverte de leur communauté, avec des invités qui discutent de sujets pertinents pour les auteurs nouveaux et expérimentés.

Épisodes à écouter absolument

écrire des histoires d'amour, construire des caractères forts, maîtriser les romans pour jeunes adultes, passer de musicien à écrivain_ avec David Arnold

l'écriture et la lecture en tant qu'outils d'aide à la décision et à la prise de décision_ avec Gwyn Bennett

l'écriture et la lecture en tant qu'outils pour une vie pleine de sens, écrire une non-fiction à grandes idées, apprendre des grands noms de la littérature_ avec Benjamin Hutchinson

**Ce que disent les auditeurs

C'est très stimulant. J'ai adoré !

8. Le pouvoir de la narration

via Podcasts Apple l'émission The Power of Storytelling, animée par l'ancienne journaliste et experte en relations publiques Nicola J. Rowley, explore l'art et l'impact de la narration sur différents supports.

Les différents épisodes couvrent la façon dont les histoires sont élaborées, partagées et reçues, offrant un aperçu des techniques narratives qui captivent le public.

Le podcast se penche sur la question suivante : "Comment mon histoire peut-elle avoir un impact sur ma vie et celle des autres ?"

Les invités, notamment des journalistes, des auteurs et des conférenciers de renom, partagent leurs expériences et leurs conseils pour créer des histoires captivantes, ce qui en fait une ressource précieuse pour les écrivains qui cherchent à améliorer leurs compétences narratives.

Épisodes à écouter absolument

vers votre prochain chapitre_ avec Sarah Walker

Créer un héritage : Écrivez votre histoire avec Abigail Horne

le pouvoir de la narration, le parcours de Nicola J. Rowley

**Ce que disent les auditeurs

Des discussions inspirantes sur le pouvoir de la narration. Nicola est une excellente intervieweuse qui fait ressortir les histoires de ses invités

9. Écrire autour des enfants

via Écrire autour des enfants Writing Around the Kids est un podcast conçu par Anna Jefferson et Sam Johnson pour les écrivains qui naviguent dans les complexités de la parentalité parallèlement à leurs efforts créatifs.

Chaque épisode propose des stratégies pour gérer efficacement son temps, établir des limites claires et améliorer sa créativité, même au milieu du chaos familial.

L'un des points forts de la série est la participation d'Elizabeth Haynes, une ancienne analyste du renseignement de la police résidant à Norfolk avec son mari et son fils.

Dans le podcast, Elizabeth a partagé ses idées sur l'expérience libératrice de l'écriture à travers les genres et la liberté créative de la rédaction sans forfait prédéfini, en soulignant en particulier sa participation au National Novel Writing Month (NaNoWriMo).

Son parcours, depuis la rédaction de son premier roman dans le cadre du défi d'écriture d'un mois (NaNoWriMo) jusqu'au statut d'auteur publié dans 37 pays, est non seulement motivant, mais aussi rempli de conseils pratiques pour les auditeurs qui s'efforcent de concilier leur passion pour l'écriture et leurs responsabilités en tant que parents.

Épisodes à écouter absolument

l'écriture et l'équilibre de la vie en novembre avec Nicola Williams, Jacqueline Roy et Annie Garthwaite

table ronde sur l'écriture et la maternité avec Jo Clegg, Rosie Walker et Nicola Gill

**Ce que disent les auditeurs

J'ai adoré, j'ai eu des idées géniales.

10. Créer des écrivains heureux

via Audioboom le podcast Creating Happy Writers se concentre sur la joie et l'épanouissement que peut apporter l'écriture. Le podcast s'adresse aux auteurs de livres de non-fiction et d'entreprises.

Animé par Steph Caswell, chaque épisode explore les moyens de maintenir la passion de l'écriture, de surmonter le doute et d'embrasser le processus créatif. Il a également pour but d'éduquer, d'inspirer et de donner aux écrivains les outils nécessaires.

Les invités, parmi lesquels des auteurs, des psychologues et des coachs en créativité, offrent des pistes pour rester motivé et heureux dans sa pratique de l'écriture, ce qui en fait une source d'inspiration pour les écrivains qui cherchent à raviver leur passion.

Épisodes à écouter absolument

Comment trouver le temps d'écrire votre livre d'entreprise en 2024

les 10 leçons que j'ai tirées de 10 ans d'écriture

les introductions irrésistibles : Accrocher votre lecteur dès la première page_e

**Ce que disent les auditeurs

Steph Caswell partage avec éloquence une valeur phénoménale dans ces podcasts de la taille d'une bouchée. Cela vaut la peine d'être écouté si vous dirigez votre propre entreprise et que vous voulez vous démarquer dans votre niche. Ou si vous avez toute autre raison d'écrire un livre de non-fiction

11. Beautiful Writers Podcast

via Podcast des beaux écrivains Linda Sivertsen anime le Beautiful Writers Podcast, qui propose des fonctionnalités de discussions intimes avec certains des auteurs et esprits créatifs les plus appréciés.

Chaque épisode plonge dans le processus d'écriture, les perspectives de l'industrie de l'édition et les parcours personnels d'invitées telles qu'Elizabeth Gilbert et Brené Brown.

Le podcast offre un regard en coulisses sur les défis et les triomphes de l'écriture, fournissant aux auditeurs l'inspiration et les conseils pratiques de ceux qui ont trouvé une réussite significative dans leur carrière d'écrivain.

Épisodes à écouter absolument

comment écrire un livre (et le terminer !) avec Marie Forleo

un agent littéraire et un écrivain de renom parlent de la solidarité avec Jennifer Rudolph Walsh et Dani Shapiro

**Ce que disent les auditeurs

Des conseils, de l'inspiration et des leçons formidables. Un trésor!!!

12. L'Odyssée de l'ivresse avec John King

via Podcasts Apple The Drunken Odyssey, animé par John King, est un podcast sur l'écriture qui combine des discussions littéraires, des interviews et un atelier d'écriture occasionnel.

John et ses invités, parmi lesquels des poètes, des romanciers et des essayistes, discutent des nuances de l'écriture, de l'importance de la littérature et des joies et des difficultés du processus créatif.

Le podcast se distingue par l'éclectisme de son contenu, qui va de l'analyse littéraire approfondie à des discussions légères sur le parcours de l'écrivain.

Épisodes à écouter absolument

une discussion sur Kathleen Alcott's Emergency_, avec Samantha Nickerson

une discussion sur Myhouse.wad for Doom, avec Michael Merriam

**Ce que disent les auditeurs

L'Odyssée de l'ivresse est un podcast brillant ! J'adore le fait que nous ayons des aperçus de l'esprit des auteurs et de ce que c'est que de vivre cette vie

13. La boîte à outils de l'écrivain créatif

via La ceinture d'outils du rédacteur créatif Andrew J. Chamberlain anime The Creative Writer's Toolbelt, qui offre des conseils pratiques et concrets aux écrivains désireux de perfectionner leur art. Bien qu'il n'ait pas publié de nouvel épisode depuis octobre 2022, les quelque 200 épisodes précédents regorgent de connaissances et de conseils utiles pour les écrivains.

Chaque épisode se concentre sur des aspects spécifiques de l'écriture, tels que le développement des caractères, le paramètre ou l'intrigue, fournissant aux auditeurs des outils et des techniques pour améliorer leur narration.

Parmi les invités figurent des auteurs, des éditeurs et des agents littéraires qui partagent leur expertise et leurs expériences, rendant ainsi des concepts d'écriture complexes accessibles et exploitables.

Épisodes à écouter absolument

les bases du marketing avec Clayton Noblit de Written Word Media

faites confiance au processus qui vous donne de la joie _ avec Jessie Kwak

la lecture de l'histoire de l'art avec Jessica Brody

**Ce que disent les auditeurs

C'est mon podcast préféré sur l'écriture créative et j'ai écouté chaque épisode. La méthode d'Andrew pour expliquer les concepts et les techniques est directe et facile à comprendre

14. The Big Gay Fiction Podcast

via JeffandWill.com Animé par Jeff Adams et Will Knauss, The Big Gay Fiction Podcast célèbre la fiction romanesque gay et offre un aperçu de l'écriture et de la publication d'histoires LGBTQ+.

Chaque épisode est une fonctionnalité avec des interviews d'auteurs, des critiques de travaux récents et des discussions sur les tendances du genre.

Les invités, dont des auteurs populaires comme TJ Klune et Gregory Ashe, partagent leurs expériences d'écriture, fournissant inspiration et conseils aux auteurs appartenant à la communauté LGBTQ+ ou lui apportant leur assistance.

Épisodes à écouter absolument

l'abonnement au service des lecteurs et des conteurs

Timothy Janovsky's Time Traveling Rom-Com (en anglais)

les histoires de "vices" et de "voyous agités"_ avec Jess Everlee

**Ce que disent les auditeurs

J'ai découvert des auteurs et des livres merveilleux grâce à ces deux-là. Hautement recommandé!

15. La routine de l'écrivain

via Podcasts Apple Dan Simpson anime Writer's Routine, un podcast qui explore les routines quotidiennes des écrivains à succès pour découvrir comment ils atteignent leurs objectifs.

Chaque épisode offre un aperçu des habitudes d'écriture qui favorisent la productivité et la créativité, avec des invités qui discutent de leurs horaires, de leurs environnements de travail et des méthodes pour surmonter le bloc de l'écrivain.

Des auteurs comme Ian Rankin et Lisa Jewell ont partagé leurs habitudes, offrant ainsi des informations utiles aux auditeurs qui cherchent à optimiser leurs pratiques d'écriture.

Épisodes à écouter absolument

comment planifier et écrire une fiction historique_ avec D.V. Bishop

pourquoi les plus grands obstacles à l'écriture sont vos propres excuses_ avec Denzil Meyrick

comment écrire en parallèle d'un travail de jour avec Alex Hay

**Ce que disent les auditeurs

J'adore ce podcast. Des conseils et des points de vue de différents écrivains qui aident vraiment à inspirer et à donner du pouvoir

16. Fille noire bien lue

via Une jeune fille noire qui lit bien Well-Read Black Girl, animé par Glory Edim, propose des fonctionnalités avec des écrivaines noires, mettant en lumière leur travail et explorant les thèmes de la représentation, de la diversité et de l'identité dans la littérature.

Chaque épisode célèbre les contributions des auteurs féminins noirs au monde littéraire, les invitées discutant de leurs processus d'écriture, de leurs inspirations et de l'importance des voix noires dans la narration.

Parmi les invités, on trouve des sommités comme Jesmyn Ward et Tayari Jones, ce qui en fait une écoute stimulante pour les écrivains comme pour les lecteurs.

Épisodes à écouter absolument

Brit Bennett : "Écrire avec confiance"

Gabrielle Union _Écrire sa vérité

Zeba Blay Apporte la guérison à la page

**Ce que disent les auditeurs

C'est un espace qui invite les auditeurs à entendre des auteurs influents et des Espaces publics, mais d'une manière qui est accueillante.

17. Aider les écrivains à devenir des auteurs

via Podcasts Apple K.M. Weiland anime Helping Writers Become Authors, un podcast qui offre des conseils sur l'élaboration d'histoires captivantes.

En se concentrant sur la structure de l'histoire, les arcs de caractères et les thèmes, Weiland fournit aux auditeurs les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur écriture.

Par le biais d'épisodes en solo et de discussions avec des invités, le podcast plonge dans les aspects techniques de l'écriture, offrant des conseils clairs et réalisables que les écrivains peuvent appliquer à leur travail pour créer des histoires plus attrayantes et plus convaincantes.

Épisodes à écouter absolument

l'écriture de plusieurs intrigues : Tout ce que vous devez savoir_

comment commercialiser un livre : les 6 étapes d'une auteure à temps plein _La gestion du temps pour les écrivains Les choses à faire et à ne pas faire

la gestion du temps pour les écrivains : les choses à faire et à ne pas faire

**Ce que disent les auditeurs

Même si je travaille dans un genre d'écriture complètement différent, Aider les écrivains à devenir des auteurs est devenu mon guide d'écriture le plus précieux

Vous souhaitez écouter des podcasts pour écrivains, mais vous ne trouvez pas le temps ? Commencez par intégrer l'écoute de podcasts dans votre routine quotidienne.

Commencer la journée sur une note d'inspiration avec un podcast d'écriture pendant le petit-déjeuner ou votre routine matinale peut donner un ton positif pour une journée d'écriture productive.

Votre trajet quotidien, que vous conduisiez, marchiez ou utilisiez les transports en commun, est l'occasion idéale d'absorber de nouvelles idées et informations sur l'écriture, en transformant le temps de déplacement en une session d'apprentissage.

Les pauses programmées sont également un moment privilégié pour écouter un podcast, un fournisseur prestataire qui vous permet de vous détendre tout en gardant l'esprit activement impliqué dans l'écriture.

En outre, vous pouvez combiner l'écoute de podcasts avec des exercices ou des tâches ménagères et transformer ces tâches routinières en moments agréables et éducatifs.

À la fin de votre journée, prenez quelques minutes pour écouter un podcast sur l'écriture. Sélectionnez les épisodes qui vous inspirent ou vous détendent et qui préparent votre esprit aux tâches d'écriture du lendemain. Pour les épisodes qui touchent une corde sensible, consacrer du temps à l'écoute active et à la prise de notes peut également vous aider à réfléchir et à appliquer les connaissances acquises à votre écriture.

Cette approche structurée de l'intégration des podcasts dans vos activités quotidiennes vous permet de rester connecté à l'ensemble de la communauté des écrivains et vous assure un flux continu de motivation et d'apprentissage.

Noter les points clés, les phrases intéressantes ou les invitations à écrire mentionnées dans le podcast est un excellent moyen de consolider ce que vous avez appris. Essayez également d'intégrer les nouvelles techniques ou le nouveau vocabulaire que vous avez appris dans vos écrits.

Développez votre carrière d'écrivain avec ClickUp

Pour donner un coup de pouce à votre carrière d'écrivain, il vous faut plus que du talent et du dévouement. Les bons outils peuvent vous aider à rationaliser votre processus créatif et à vous rendre plus productif. C'est là que ClickUp entre en jeu. ClickUp est une plateforme complète qui s'adresse aux rédacteurs désireux d'affiner leurs flux de travail et d'intensifier leur créativité.

Avec Documents ClickUp et ClickUp Brain vous pouvez accéder à des fonctionnalités avancées pour optimiser vos tâches et vos compétences en matière d'écriture.

Créer de beaux documents, wikis, et plus encore

ClickUp Docs pour la documentation et le partage d'informations importantes ClickUp Docs est un environnement de travail tout-en-un où les rédacteurs peuvent rédiger, modifier en cours et organiser leurs documents.

Si vous effectuez des recherches approfondies et prenez des notes, regroupez votre matériel dans ces documents et organisez-les bien. Vous pouvez également créer des wikis tout en travaillant sur des projets d'écriture plus importants.

Connectez vos tâches, vos documents, vos collaborateurs et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA

Produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en utilisant les fonctions IA de ClickUp L'IA de ClickUp Brain de ClickUp Brain agissent comme une assistant d'écriture l'assistant d'écriture est une solution innovante pour surmonter le bloc de l'écrivain. Il peut générer des ébauches, des résumés ou des invitations, donnant ainsi un coup de fouet au processus d'écriture pour n'importe quelle tâche.

Cette fonctionnalité fait également office de générateur d'esquisses pour vous aider à structurer vos idées et à développer un flux cohérent pour vos articles.

Il permet aux équipes de contenu de fournir des idées d'articles de blog ou aux équipes de productivité de créer des documents sur les produits et de concevoir des études de test utilisateur en quelques secondes !

Utilisez des modèles de calendrier de rédaction et de contenu pour rester organisé et respecter les délais

ClickUp propose également des modèles de rédaction de contenu qui simplifient la création de divers types de contenu, des articles de blog aux documentation technique .

Ces modèles constituent une excellente ressource pour les rédacteurs qui souhaitent commencer leurs projets de manière structurée, afin de garantir la cohérence et la qualité de leur travail.

En outre, ClickUp comprend des modèles de calendrier de contenu le calendrier de contenu est un outil qui permet aux rédacteurs de planifier et de suivre plus facilement leurs calendriers de publication. Cet outil d'organisation est crucial pour la maintenance d'une production cohérente et le respect des délais.

Pour les rédacteurs soucieux d'apprendre et de s'améliorer en permanence et de gérer leur temps, l'intégration de des podcasts sur la productivité et ClickUp peuvent apporter l'assistance et l'inspiration nécessaires à une carrière d'écrivain florissante.

Améliorez vos compétences créatives avec les podcasts d'écriture

Que vous soyez à la recherche de conseils, d'inspiration ou simplement du réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul face à vos défis d'écriture, il existe un podcast d'écriture pour vous ! Les podcasts destinés aux écrivains ne se limitent pas à l'information : ce sont des catalyseurs de créativité qui relient les écrivains du monde entier dans un voyage partagé.

Pour tirer le meilleur parti de votre productivité aujourd'hui, vous pouvez utiliser ClickUp, votre plateforme de référence pour stimuler la productivité et simplifier les flux de travail afin que vous puissiez vous concentrer sur votre métier.

Elle offre un espace unifié pour créer, enregistrer et gérer des projets et des documents créatifs. En tant que l'une des meilleurs outils d'écriture et des partenaires créatifs, ClickUp brille par sa qualité, qu'il s'agisse de collaborer avec une équipe, de partager un retour d'information, de fournir des conseils ou d'organiser des réunions des services de rédaction de contenu ou travailler de manière indépendante sur un projet.

L'essai de ClickUp est gratuit, alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez comment il peut transformer votre processus d'écriture, augmenter votre productivité et améliorer la collaboration.

FAQ communes

1. **Quels sont les meilleurs podcasts pour les écrivains ?

Cette question n'a pas de réponse définitive, car différents podcasts peuvent intéresser différents écrivains en fonction de leurs préférences, de leurs objectifs et de leurs intérêts. En fonction de facteurs tels que le sujet et le genre, la forme et le style, ainsi que les animateurs et les invités, vous pouvez rechercher des podcasts adaptés à vos besoins et à vos goûts.

Les podcasts peuvent être une grande source d'inspiration pour votre écriture, car ils peuvent vous exposer à de nouvelles idées, perspectives et histoires.

Écoutez des podcasts mettant en vedette des écrivains que vous admirez et dont vous voulez apprendre l'art d'écrire. Vous pouvez écouter leurs histoires, leurs défis et leurs réussites et appliquer leurs conseils et techniques à votre travail.

3. **Quel est le meilleur podcast pour les écrivains professionnels ?

Cette question dépend de vos préférences personnelles et de vos objectifs en tant qu'écrivain professionnel. Parmi les podcasts qui peuvent être utiles aux rédacteurs professionnels, citons High-Income Business Writing Podcast, The Writers' Co-op et The Copywriter Club.