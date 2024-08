20 podcasts sur l'IA pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle

L'IA est partout où vous vous tournez, des tâches automatisées dans votre.. logiciel de gestion de projet aux assistants de rédaction intelligents qui facilitent la création de contenu. Il existe également des technologies qui facilitent le codage et le développement de logiciels Outils d'IA pour le traitement des paiements des salariés.

À mesure que la technologie s'améliore, nous devons nous adapter et apprendre à tirer parti de ces outils pour améliorer nos entreprises. Mais trouver comment faire cela dans une mer d'outils IA peut être délicat. 🤔

C'est là que les podcasts sur l'IA peuvent vous aider. Animés par des leaders de l'industrie, des journalistes et des passionnés d'IA, ces émissions offrent un aperçu de l'état de l'IA, de son travail et des cas d'utilisation réels.

Lors de votre prochaine promenade, de votre prochain trajet en voiture, de votre prochaine séance d'entraînement ou de votre prochain jour de congé, prenez le temps d'écouter ces podcasts sur l'IA. Vous découvrirez les derniers développements en matière d'IA et entendrez comment les innovateurs utilisent l'IA pour faire progresser leurs entreprises. ✨

20 meilleurs podcasts sur l'IA pour gratter votre démangeaison d'intelligence artificielle en 2024

Voici 20 des meilleurs podcasts sur l'IA que vous pouvez écouter sur des sites comme Spotify, Apple Podcasts, et plus encore. Découvrez le secteur, les changements émergents et les dernières tendances en matière d'apprentissage automatique. 👀

Fort de ces connaissances, tirez parti de la technologie pour bâtir une entreprise plus performante. Du SaaS et du marketing au développement de logiciels et à la productivité, il existe d'innombrables façons dont l'IA peut vous rendre plus efficace.

1. L'IA dans les entreprises

Emerj, une société de recherche en intelligence artificielle, gère une podcast hebdomadaire fonctionnalité du fondateur et animateur Daniel Faggella. Le podcast sur l'IA se concentre sur l'interview de leaders de l'industrie dans les domaines de la robotique, de l'apprentissage profond et de la science des données.

De nombreux épisodes se concentrent sur les outils IA qui sont expérimentaux et ceux qui ont prouvé qu'ils apportaient une valeur tangible aux entreprises - qu'il s'agisse d'apprentissage automatique, de science des données ou d'options pratiques en matière d'IA.

Écoutez ce podcast sur l'IA pour découvrir les tendances du secteur et les moyens d'appliquer l'IA dans votre forfait stratégique. Plus, découvrez comment tirer parti des perturbations de l'IA pour faire progresser votre Business, que vous soyez dans le SaaS, le développement de logiciels ou la gestion de produits.

2. Le podcast sur l'IA

Via Podcast IA Noah Kravitz prend la tête de l'émission Podcast de NVIDIA sur l'IA , qui explore l'impact de l'IA sur le monde qui nous entoure en se concentrant sur les gens et leurs réussites. Couvrant l'IA dans tous les domaines, de l'art à la science en passant par l'entreprise et l'écologie, ce podcast affiche une vue Tout sur la façon dont les entrepreneurs et les acteurs du changement utilisent l'IA aujourd'hui.

Les épisodes notables comprennent des entretiens avec des experts en technologie de Google, Oracle et Deloitte. Écoutez chaque épisode du podcast ou plongez dans ceux qui sont pertinents pour votre secteur d'activité.

Que vous soyez responsable marketing dans une entreprise sportive, enseignant dans une université ou responsable logistique à la recherche de moyens d'utiliser l'IA dans la livraison, il y a un épisode de Podcast IA pour vous.

3. Regard sur l'IA Regard sur l'IA est un podcast bihebdomadaire sur l'IA qui couvre les dernières tendances de l'informatique et de l'intelligence artificielle générale (IAG). Animé par Craig S. Smith, correspondant du New York Times, le podcast adopte une approche journalistique distincte pour placer l'IA dans un contexte réel. 👁️‍🗨️

Écoutez l'émission pour découvrir comment les chefs d'entreprise utilisent l'IA pour.. stimuler la productivité , construire des discussions interactives avec les clients et automatiser les tâches. De plus, plusieurs épisodes couvrent la menace existentielle de l'IA, afin que vous puissiez découvrir ce que les changements liés à l'apprentissage automatique signifient pour votre entreprise et comment vous adapter.

4. Podcast L'IA aujourd'hui

Pour de nombreux propriétaires d'entreprises et passionnés de technologie, l'IA est vague. L'IA aujourd'hui kathleen Walch et Ronald Schmelzer mettent les choses en perspective avec des analyses pratiques de l'IA dans les entreprises. Regardez la série sur le glossaire de l'IA pour obtenir des éclaircissements sur divers termes relatifs à l'IA et sur leur signification dans des scénarios du monde réel.

Ils interviewent également des experts en IA et des scientifiques des données pour approfondir le travail de l'IA et ce qu'elle signifie pour les Business, les leaders d'opinion et les entreprises technologiques. L'un des meilleurs épisodes est celui avec Valerio de Stefano, un expert en IA qui discute des impacts de l'IA sur la main-d'œuvre.

5. Sceptique des données

Via Data Skeptic

Kyle Polich a lancé le Podcast Data Skeptic en 2014. Son objectif est de couper à travers le battage médiatique et d'adopter une approche scientifique des revendications de l'IA. De cette façon, vous pouvez déterminer quelles sont les Outils d'IA et les tendances comptent vraiment pour votre entreprise.

Les épisodes couvrent tout, des modèles d'apprentissage du langage aux réseaux neuronaux en passant par l'avenir de l'IA. L'un de nos épisodes favoris est celui avec Dongho Kim de Prowler, où ils discutent de l'IA et de la prise de décision. C'est une écoute incontournable pour les leaders qui s'intéressent à l'intersection entre la gestion de projet par l'IA .

6. Machines parlantes

Via Talking Machines

Katherine Gorman et Neil Lawrence animent le podcast Machines parlantes , un podcast bihebdomadaire qui publie de nouveaux épisodes le vendredi. Talking Machines est l'un des meilleurs podcasts sur l'IA pour les personnes intéressées par l'apprentissage automatique. 🎙️

Bien que centré sur la technologie derrière les outils IA, le podcast adopte également une approche humaine. Les épisodes couvrent des sujets tels que la diversité dans l'IA, la responsabilité et les considérations relatives au travail pour les entreprises qui tirent parti des dernières technologies.

7. Podcast sur l'intelligence artificielle

Animé par Tony Hoang, le Podcast sur l'intelligence artificielle vise à humaniser l'IA en la rendant plus facile à comprendre. Les épisodes sont courts et doux, généralement moins de 10 minutes, de sorte que vous pouvez les écouter, même en gérant le quotidien trépidant de votre entreprise.

La plupart des épisodes sont axés sur les dernières nouvelles de la communauté technologique. Vous trouverez également des analyses rapides sur des sujets tels que le travail de la robotique, la façon dont les règles de l'IA peuvent affecter votre secteur et les compétences en matière de données dont vous aurez besoin pour utiliser l'IA.

8. Les voix de l'IA

Dans un monde où les machines occupent une place de plus en plus importante - bonjour les caisses automatiques et les robots nettoyeurs de plages -, l'IA est devenue un outil de travail essentiel Les voix de l'IA donne un visage humain à la technologie.

L'animateur Byron Reese s'entretient avec les plus grands esprits de l'IA et de la technologie. Des cofondateurs de startups aux experts en sécurité et aux éthiciens, il y a toujours une conversation intéressante sur ce podcast pour les sujets tendances dans le monde d'aujourd'hui.

9. Podcast Lex Fridman

Les meilleurs podcasts sur l'IA sont animés par des experts en technologie qui comprennent les changements de pointe dans l'industrie de l'apprentissage automatique. Ce podcast podcast éponyme compte parmi les meilleurs grâce à l'expertise de Lex Fridman, chercheur en IA au MIT.

Il a animé des discussions avec des passionnés d'IA, notamment Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan et Jaron Lanier. Et bien que ce podcast se présente comme un podcast lourd sur l'apprentissage automatique, d'autres sujets sont abordés autour de la science des données, de l'intelligence artificielle et d'autres nouvelles technologies.

10. Le podcast TWIML sur l'IA TWIML -aka This Week in Machine Learning- publie de nouveaux épisodes tous les lundis et jeudis. Animé par Sam Charrington, TWIML IA Podcast vise à créer des perspectives exploitables à partir des dernières technologies de l'IA.

En tant que gestionnaire de projet, vous adorerez les épisodes qui plongent plus profondément dans la façon d'utiliser l'IA pour automatiser les tâches et les intégrations de données qui rendent vos processus transparents. Les développeurs de logiciels peuvent écouter des épisodes sur les modèles d'apprentissage du langage (LLM), l'IA générative et l'ingénierie programmatique.

11. IA pratique IA pratique est animée par Chris Benson et Daniel Whitenack, qui interviewent des experts en IA et proposent des scénarios du monde réel pour les dernières technologies. Les discussions animées portent sur des sujets tels que

les applications géniales , les bases de données vectorielles et les implications juridiques de l'utilisation de l'IA.

Les spécialistes du marketing apprécieront les épisodes de podcasts axés sur la façon dont l'IA peut accélérer la production de contenu et les débats sur les capacités des LLM. Les passionnés de logiciels pourront écouter des épisodes sur le cloud computing de bout en bout et les GPU sans serveur.

12. Hard Fork

Via Le New York TimesHard Fork est un podcast du New York Times animé par Kevin Roose et Casey Newton. Le podcast vise à donner du sens aux derniers développements en matière d'IA. Considérez ce podcast comme votre source de données pour les nouvelles dans le domaine de l'IA et tout ce qui concerne l'apprentissage automatique et la science des données. 🗞️

En tant que responsable marketing, vous pouvez en savoir plus sur les interactions entre la recherche Google et l'IA. Vous aurez également un aperçu de la façon dont les médias sociaux évoluent aux côtés des algorithmes de l'IA.

Pour les propriétaires d'entreprises, les épisodes couvrant les tendances émergentes, les actualités et la législation peuvent servir de base à la planification stratégique.

13. DeepMind : Le podcast

Via Google DeepMind est une filiale de Google et de l'entreprise leur podcast explore les façons dont l'IA change le monde. Il s'agit d'un mélange d'entretiens avec les meilleurs experts de l'industrie de l'IA et de plongées profondes dans la technologie elle-même.

En savoir plus sur la lutte pour rendre l'IA équitable pour tous et sur la façon dont les chefs d'entreprise appliquent l'IA pour résoudre des défis majeurs. Vous entendrez des leaders de la génomique, de la conservation, du marketing et de la robotique.

14. Intel sur l'IA

Les Podcast Intel IA apporte différents points de vue à la Tableur lorsqu'il s'agit de la promesse de l'IA et de sa réussite actuelle. Certains épisodes plongent dans les neurosciences et la façon dont l'IA peut rendre les travailleurs plus productifs.

D'autres couvrent l'IA dans le gouvernement, la biomédecine et les politiques publiques. En savoir plus sur l'équité de l'IA, les moyens de tirer parti de l'IA pour les données et les techniques d'utilisation de la technologie pour construire de meilleurs processus.

15. L'IA et l'avenir du travail

Via Règne du peuple Dan Turchin, le PDG de PeopleReign, utilise son Podcast sur l'IA et l'avenir du travail pour couvrir les dernières avancées et la manière dont la technologie affecte les lieux de travail. Particulièrement intéressant pour les personnes travaillant dans les ressources humaines et les technologies de l'information, le podcast couvre des choses comme le leadership, la réglementation et l'innovation.

Le podcast trouve un équilibre entre les avantages de l'IA et la prise en compte des implications pour les équipes. Écoutez-le pour mieux comprendre comment l'IA peut affecter vos employés et comment votre entreprise peut s'adapter pour atténuer les risques. 👩‍💻

Chaque épisode se concentre sur une œuvre littéraire différente. Parmi les épisodes les plus populaires, citons les versions IA du Hobbit, de Charlie et la chocolaterie et des Frères Karamazov Ce podcast court et amusant vous fera réfléchir sur les mérites de l'IA par rapport à la créativité humaine.

17. Inspiré par le cerveau

Via Brain Inspired Brain Inspired est un autre podcast intellectuel qui se penche sur les connexions entre les neurosciences et l'IA. En tant que professionnel d'un secteur qui utilise l'IA, utilisez ce podcast pour écrire de meilleurs algorithmes et imaginer de nouveaux produits ou projets.

Les épisodes du podcast couvrent tout, des premiers langages et de la cognition à la psychologie et à la philosophie de la mémoire. Apprenez à être un meilleur leader, à créer de meilleurs systèmes d'apprentissage dans votre entreprise et à trouver des moyens d'assister les différents types d'apprenants dans votre équipe.

18. In Machines We Trust In Machines We Trust est un podcast proposé par MIT Technology Review. Plongeant dans les implications de l'IA, ce podcast explore la technologie à travers des dizaines d'avenues, y compris les chatbots, les outils de traitement du langage naturel et..

Extensions Chrome IA .

Parmi les épisodes intéressants, citons celui couvrant la façon dont un vignoble utilise l'IA pour améliorer ses vins et la façon dont les magasins de détail tirent parti de l'IA pour prévenir la fraude.

Les épisodes explorent des cas d'utilisation quotidiens, donnant à la technologie un aspect tangible et vous permettant, en tant que chef d'entreprise, de trouver plus facilement des moyens d'utiliser les outils vous-même. 🛠️

19. Le rapport ChatGPT

Le ChatGPT report est un podcast avec de courts épisodes de 10 minutes couvrant les dernières nouvelles dans le monde des chatbots. Animé par Ryan Collier et Ben Meyerhoeffer, vous en saurez plus sur les initiatives de l'OpenAI, Alternatives au ChatGPT et ce qui se passe dans le domaine de l'IA.

20. Moi, moi-même et l'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Me-Myself-and-AI-Podcast-image.png Me, Myself, and IA Podcast image /$$$img/

Via MIT Sloan Management Review Moi, moi-même et l'IA est un autre podcast du MIT, créé cette fois par la MIT Sloan Management Review. La série audio vise à découvrir pourquoi seulement 10 % des entreprises qui utilisent l'IA finissent par connaître la réussite.

Ce podcast sur l'intelligence artificielle se concentre sur des entretiens avec de grands acteurs du changement, notamment des dirigeants d'Airbnb, de Duolingo et de Pinterest.

Les épisodes comprennent des discussions sur la prise de décision, la sécurité des données et le développement des talents. Avec une large focalisation, il y a quelque chose pour chaque industrie ici, que vous soyez dans le marketing, les RH, l'informatique ou la gestion.

Démarrer avec ClickUp IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Rédaction d'un résumé de projet à l'aide de l'outil IA de ClickUp /$$img/

Utilisation de l'outil ClickUp AI pour rédiger un résumé de projet

Vous cherchez des moyens d'utiliser l'IA dans votre entreprise ? Essayez ClickUp IA clickUp AI est un assistant numérique conçu pour tout faciliter, que vous soyez dans la gestion de projet, le développement de logiciels, le marketing ou un autre champ.

Doté de centaines d'outils éprouvés pour différents cas d'utilisation, ClickUp AI peut être utilisé de multiples façons.

L'assistant accélère la rédaction de newsletters, d'e-mails et de présentations pour les équipes commerciales. Les équipes marketing peuvent créer des posts sur les médias sociaux, des articles de blog et des études de cas en une fraction du temps grâce à l'assistant de rédaction IA.

Les équipes chargées des produits et de l'ingénierie utilisent l'outil IA pour concevoir des études de tests utilisateurs et rédiger des éléments tels que des documents d'exigences produit (PRD). Les gestionnaires de projet l'exploitent pour automatiser les tâches, gérer les calendriers et créer de la visibilité pour l'ensemble de l'équipe. 🙌

Tirez parti de l'IA pour votre Business

Des podcasts sur l'apprentissage automatique aux émissions qui couvrent les tendances de l'IA et la façon dont les innovateurs utilisent les dernières technologies pour stimuler les entreprises, les possibilités d'apprentissage sont infinies. Avec ces podcasts sur l'IA, vous êtes sûr de trouver de nouvelles perspectives et des façons d'utiliser l'IA pour alimenter vos objectifs. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment l'IA peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Grâce aux fonctionnalités IA de ClickUp, vous pouvez automatiser des tâches, rédiger de nouveaux contenus en quelques secondes et développer des processus rationalisés.

Que vous soyez dans le marketing, les ventes, le développement ou un autre département, il existe un cas d'utilisation qui vous aidera à atteindre de nouveaux niveaux de réussite. 💪