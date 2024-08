10 meilleurs logiciels de podcasting pour planifier, enregistrer et éditer en 2024

Les podcasteurs sont des passionnés. Vous avez trouvé un sujet dont vous avez envie de parler au monde entier. Et que votre podcast consiste à récapituler votre émission de télé-réalité préférée, à simplifier d'obscurs concepts de physique quantique ou à partir à la chasse aux fantômes dans toute l'Amérique, nous sommes tout ouïe. 👂

Parce que lorsque vous êtes passionné par un sujet, vous rendez ce sujet irrésistible. Mais ce n'est pas parce que vous êtes suffisamment passionné pour podcaster sur les cultures de café à travers le monde ou sur l'histoire étrange de votre ville natale que vous êtes passionné par le logiciel de podcasting.

Eh bien, nous le sommes. 🤸

Nous vous aiderons à comprendre les différents types de logiciels d'enregistrement de podcasts et les meilleurs programmes pour vous aider à forfaiter, développer, faire de l'enregistrement multipiste et distribuer un podcast. À faire en s'amusant.

Vous êtes prêt ? À faire !

Qu'est-ce qu'un logiciel de baladodiffusion ?

Les logiciels de baladodiffusion constituent une vaste catégorie. Il existe des logiciels pour le forfait, l'enregistrement multipiste, la modification en cours, la distribution et la monétisation de votre podcast. Vous pouvez trouver des logiciels qui font plusieurs choses en un seul programme, mais il est rare de trouver des logiciels qui font tout.

Tout ce qu'un logiciel peut faire, vous ne le voudrez peut-être pas. Il est souvent préférable d'utiliser un logiciel qui fait une ou deux choses très bien plutôt que cinq choses médiocres.

Ainsi, si vous débutez dans l'hébergement de podcasts, vous aurez besoin de quelques logiciels pour vous accompagner tout au long du processus. Vous trouverez ci-dessous des options qui couvrent le processus de développement des podcasts, de l'idée à la publication.

Assurez-vous que votre logiciel d'enregistrement de podcast répond à vos besoins en tenant compte des éléments suivants :

Votre flux de travail: Les logiciels sont disponibles sous forme d'applications de bureau (accessibles uniquement depuis un ordinateur domestique), d'applications Web (accessibles depuis n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet) ou d'applications mobiles sur votre téléphone. Certains programmes offrent les trois options pour une flexibilité maximale. Tenez compte de l'endroit où vous ferez la plus grande partie de votre travail avant de choisir un logiciel d'enregistrement de podcast

Si vous n'avez jamais utilisé de logiciel de modification en cours, vous voudrez un outil plus simple. Si vous avez de l'expérience en ingénierie audio, vous voudrez des fonctionnalités plus avancées

Si vous n'avez jamais utilisé de logiciel de modification en cours, vous voudrez un outil plus simple. Si vous avez de l'expérience en ingénierie audio, vous voudrez des fonctionnalités plus avancées Votre budget: Il existe des logiciels d'enregistrement de podcasts gratuits, mais ils contiennent souvent moins de fonctionnalités que les options payantes. Considérez les coûts et les avantages des logiciels gratuits par rapport aux logiciels payants, et profitez des essais gratuits pour vous assurer que les outils payants en valent la peine

10 meilleurs logiciels de podcast pour planifier, enregistrer et modifier le contenu

Maintenant que vous avez votre checklist mentale en tête, mettez-la en pratique en comparant ces 10 logiciels d'enregistrement de podcasts qui cochent toutes les cases. ✅

1. ClickUp #### Meilleur pour la planification du contenu

Créez un calendrier de production de podcast et glissez-déposez les tâches dans l'affichage du calendrier de ClickUp

Bien sûr, certains podcasts se résument à un couple de coanimateurs qui se tirent la bourre... hum... 💩

Mais beaucoup d'entre eux nécessitent un forfait important, depuis le choix des thèmes des épisodes et des interviews jusqu'à la recherche, l'écriture, l'enregistrement, la modification en cours, la publication et la promotion. (Ouf ! Même nous commençons à nous sentir dépassés et nous dirigeons notre propre entreprise podcast sur la productivité !)

Gérez vos concepts d'épisodes de podcast, la sensibilisation, le calendrier et les invités à l'aide du modèle de calendrier de podcast Modèle de calendrier de baladodiffusion par ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez suivre toutes les petites tâches qui entrent dans la composition de chaque épisode de podcast. Nous avons des outils pour vous aider à réfléchir et à écrire, ainsi que des modèles pour construire votre calendrier de contenu de podcast, planifier vos tâches et suivre vos.. l'échéancier de votre projet .

Vous pouvez même créer un fichier calendrier marketing pour la promotion de vos épisodes une fois qu'ils sont publiés.

ClickUp est disponible sous forme d'application web ou d'application mobile pour votre iPad, iPhone ou Android. Et avec une version gratuite, ce programme est parfait pour tout budget de podcasting.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, il y a une courbe d'apprentissage

Toutes les fonctionnalités disponibles dans l'application web ne sont pas disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,745+ reviews)

4.7/5 (8,745+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,795+ commentaires)

2. Audacity

Le meilleur pour l'enregistrement et la modification en cours gratuits

via Audace Ce logiciel d'enregistrement et de modification en cours audio open-source est totalement gratuit. Et si vous aimez faire partie d'une communauté, les utilisateurs sont invités à contribuer au code, à la documentation, à la traduction, à l'assistance et aux tests. 🙌

Audacity est disponible sous forme d'application bureau pour les systèmes d'exploitation Windows, macOS ou Linux.

Les meilleures fonctionnalités d'Audacity

Enregistrer des fichiers audio à partir d'un microphone ou d'une table de mixage

Effectuez un enregistrement multipiste et importez, modifiez ou combinez simultanément des pistes distinctes

Le logiciel de modification comprend des commandes couper, copier, coller et supprimer

Travail avec une qualité sonore de 16, 24 ou 32 bits

Associez des plug-ins LADSPA, LV2, Nyquist, VST ou Audio Units pour ajouter des effets sonores

Limites d'Audacity

Certains utilisateurs estiment qu'Audacity n'a pas une disposition conviviale, ce qui peut représenter un défi pour les débutants dans le monde de l'enregistrement et de la modification en cours

Il n'est pas compatible avec tous les formats de fichiers audio et certains utilisateurs signalent des problèmes lors de l'importation de fichiers

Prix d'Audacity

Free

G2: 4.5/5 (435+ commentaires)

4.5/5 (435+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (390+ commentaires)

3. Hindenburg

Le meilleur pour l'enregistrement et la modification en cours pour les débutants

via Hindenburg Contrairement à de nombreux autres outils d'enregistrement de cette liste, qui ont d'abord été conçus pour la production musicale, Hindenburg Journalist Pro a été spécifiquement conçu comme logiciel de modification en cours de voix-off et de podcast.

Utilisez-le pour enregistrer des podcasts, les modifier et les publier. Il est doté de fonctionnalités intuitives et faciles à utiliser, comme des curseurs unidirectionnels pour la réduction du bruit et l'égalisation. 🙇‍♂️

Hindenburg meilleures fonctionnalités

La transcription transforme votre audio en texte, ce qui vous permet d'utiliser le mode manuscrit pour effectuer des modifications comme vous le feriez pour un document écrit

Le bloc-notes vous permet de placer vos dans les favoris, l'intro et l'outro à portée de main pour faciliter les modifications en cours

La bibliothèque de sons comprend des effets sonores de haute qualité pour ajouter une ambiance à votre enregistrement

L'application Enregistreur de champ vous permet de capturer de l'audio à partir de votre iPhone, où que vous alliez

Limites de l'Hindenburg

Parce qu'il est conçu comme un éditeur audio simplifié que tout le monde peut utiliser, les ingénieurs du son expérimentés peuvent trouver les outils de modification en cours trop limités

Certains utilisateurs signalent que l'outil d'atténuation des sons ne fonctionne pas toujours comme prévu

Prix de Hindenburg

Standard: 12 $ par mois

12 $ par mois Plus: 15 $ par mois

15 $ par mois Premium: 30 $ par mois

Hindenburg évaluations et critiques

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

4. Faucheur

Le meilleur pour l'enregistrement et la modification en cours

via Faucheur Si vous recherchez une station de travail audio numérique (DAW) de niveau professionnel, vous la trouverez ici. Reaper compte des utilisateurs qui enregistrent tous les types d'audio, qu'il s'agisse de studios d'accueil, de réseaux de diffusion ou d'établissements d'enseignement.

Grâce à son efficacité, vous pouvez l'installer sur un ordinateur portable et l'emporter avec vous pour enregistrer sur emplacement. Il est donc idéal pour le journalisme d'investigation ou les podcasts de voyage. 🏝️

Reaper dispose également d'une suite complète d'outils de production musicale pour les podcasts musicaux ou toute personne ayant des connaissances approfondies en matière de production audio et de modification en cours. Il peut également travailler pour les débutants qui aspirent à devenir des experts et veulent un outil dans lequel ils peuvent grandir.

Reaper fournit un essai gratuit de 60 jours avant l'achat d'une licence. Il est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux.

Meilleures fonctionnalités de Reaper

le traitement audio 64 bits vous permet de restituer plusieurs types de fichiers audio à presque n'importe quelle profondeur de bits et fréquence d'échantillonnage

La compatibilité avec les plug-ins et instruments numériques tiers (VST, VST3, LV2, AU, DX et JS) offre de nombreuses options pour ajouter des effets sonores et des ambiances

Grâce à un temps de chargement rapide et à un code efficace, ce programme n'utilise pas une quantité excessive de mémoire vive

Les options de personnalisation vous permettent d'ajouter des habillages ou d'ajuster votre disposition avec les outils que vous utilisez le plus souvent

Limites de Reaper

Plusieurs utilisateurs signalent que les fonctionnalités de modification en cours de l'audio sont difficiles à utiliser et nécessitent des connaissances avancées

Bien qu'il y ait une période d'essai gratuite de 60 jours, vous devrez envoyer par la poste un chèque ou une commande pour acheter une licence après la fin de l'essai 🐌

Prix de Reaper

Licence réduite: 60

60 Licence commerciale: $225

G2: 4.4/5 (25+ commentaires)

4.4/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

5. Auphonique

Le meilleur pour la modification en cours et la publication assistée par l'IA

via Auphonique Contrairement aux outils audio tout-en-un que nous avons vus jusqu'à présent, Auphonic ne dispose d'aucune fonctionnalité d'enregistrement. Mais c'est probablement l'outil de post-production le plus facile à utiliser qui existe - facile parce que vous laisserez un robot magique faire le travail à votre place. 🤖

Spécialement conçu pour le podcasting, Auphonic utilise l'IA pour modifier automatiquement votre audio en le nivelant, en coupant les silences, en réduisant les bruits de fond, etc. (Il peut même retoucher l'audio que vous avez déjà bricolé dans Hindenburg ou Adobe Audition)

Il publie ensuite automatiquement votre contenu sur votre plateforme d'hébergement de podcasts favorite. C'est magique ! 🧙

Les meilleures fonctionnalités d'Auphonic

Les algorithmes multipistes créent un mixage équilibré pour s'assurer que les deux pistes ont des niveaux et une réduction du bruit similaires

Les spécifications de sonie garantissent que votre mixage répond aux exigences d'Audible, de Spotify et d'autres plateformes majeures

La coupure du silence supprime les temps morts

Speech2Text divise automatiquement votre podcast en chapitres et crée des transcriptions

La publication automatique télécharge votre contenu sur YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean, etc

Limites d'Auphonic

Le forfait Free ne comprend que 2 heures d'enregistrement par mois, ce qui n'est pas forcément une option pour les podcasts plus longs ou publiés plus fréquemment

Certains utilisateurs signalent que le niveau automatique ne donne pas toujours des résultats réussis

Prix d'Auphonic

Free

Crédits récurrents: €10 par mois

€10 par mois Crédits uniques: €11

G2: 4.5/5 (6+ commentaires)

4.5/5 (6+ commentaires) Capterra: 5/5 (3+ commentaires)

6. Fil de fer

Le meilleur pour le podcasting vidéo

via Fil de fer (Wirecast) Si vous souhaitez proposer votre contenu sur le plus grand nombre de plateformes possible et toucher le public le plus large, vous pouvez créer du contenu podcast audio et vidéo simultanément avec Wirecast de Telestream.

Disponible pour les systèmes d'exploitation Mac et Windows, Wirecast est un ensemble d'outils de production personnalisables pour l'enregistrement audio multipiste et la diffusion en direct de contenu vidéo. Vous pouvez même le paramétrer avec plusieurs micros et caméras. 🎥

Les meilleures fonctionnalités de Wirecast

Mixez jusqu'à 8 pistes distinctes et ajoutez des effets sonores

Montrez plusieurs invités ou hôtes, même pendant l'enregistrement à distance, avec les fonctionnalités de conférence

Ajoutez de la musique de fond, des effets sonores, des tiers inférieurs, des arrière-plans et bien plus encore grâce à la médiathèque intégrée

Affichez des commentaires ou des sondages sur les réseaux sociaux à partir de Facebook, X et YouTube

Diffusion en direct sur plusieurs plates-formes d'hébergement de podcasts vidéo (Facebook Live, YouTube ou Vimeo Live) et enregistrement simultané

Limites de Wirecast

Plusieurs utilisateurs signalent que la connexion de Wirecast avec leur serveur ou leur service de diffusion en direct n'est pas fiable

D'autres utilisateurs aimeraient avoir plus de tutoriels et de ressources éducatives pour faciliter la courbe d'apprentissage

Prix de Wirecast

Wirecast Studio: 599 $ licence à vie

599 $ licence à vie Wirecast Pro: 799 $ licence à vie

G2: 4.2/5 (35+ commentaires)

4.2/5 (35+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (14+ commentaires)

7. OBS

Le meilleur pour le podcasting vidéo gratuit

via OBS OBS ou open broadcaster software est une plateforme de livestreaming open-source avec un tableau impressionnant de sponsors. Des entreprises telles que YouTube, Logitech, Twitch et Facebook ont fait des dons pour que ce logiciel reste gratuit pour le public.

Téléchargez-le sur n'importe quel système d'exploitation Windows, MacOS ou Linux. Commencez à héberger des podcasts vidéo en direct et à enregistrer votre contenu simultanément afin de pouvoir le placer plus tard sur vos plateformes favorites.

OBS meilleures fonctionnalités

L'enregistrement et le mixage vidéo et audio en temps réel vous permettent de diffuser en direct et d'enregistrer vos sessions en même temps

Des transitions personnalisées vous permettent de passer d'une scène à l'autre, par exemple de votre webcam à celle de vos invités lors d'entretiens à distance

La table de mixage audio intégrée comprend des diapositives intuitives pour faciliter la modification en cours

Une station d'accueil personnalisable vous permet de placer vos fonctionnalités favorites au premier plan

Limites d'OBS

Certains utilisateurs signalent que ce logiciel utilise beaucoup de mémoire vive et que son traitement peut prendre beaucoup de temps

Il n'est pas adapté aux débutants et la courbe d'apprentissage est très prononcée pour les nouveaux podcasteurs

Prix d'OBS

**Free

G2: 4.6/5 (115+ commentaires)

4.6/5 (115+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (965+ commentaires)

8. PodBean

Le meilleur pour la distribution, la promotion et la monétisation

via PodBean Non seulement PodBean s'intègre à Auphonic, notre logiciel de modification en cours IA mentionné plus haut, mais c'est aussi une plateforme achevée d'hébergement et de monétisation de podcasts. Même si vous ne vous êtes pas lancé dans le podcasting pour devenir riche, il est agréable de gagner un peu d'argent pour vos efforts. 🤑

Cette plateforme dispose également d'outils pour vous aider à promouvoir votre podcast et à atteindre plus d'auditeurs. Vous pouvez publier automatiquement vos nouveaux épisodes sur vos pages de médias sociaux.

PodBean est disponible sous forme d'application web ou d'application mobile pour iOS ou Android.

Les meilleures fonctionnalités de PodBean

Téléchargez votre podcast et planifiez la publication pour publier automatiquement vos épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et d'autres applications de podcast simultanément

Créez un site web de podcast gratuit avec votre compte PodBean

Créez des couvertures personnalisées pour chaque épisode en combinant des images et des polices de caractères en quelques clics

Les analyses vous permettent de suivre les écoutes, les téléchargements, les meilleurs épisodes et les données démographiques des auditeurs

Vous pouvez être mis en relation avec des annonceurs potentiels et permettre à vos auditeurs de faire des dons

Limites de PodBean

Les podcasts vidéo et les podcasts audio ne peuvent pas être téléchargés ensemble ; vous devrez donc les publier séparément

L'approbation de votre flux RSS peut prendre jusqu'à une semaine

Prix de PodBean

Basic: Gratuit

Gratuit Audio illimité: 9 $ par mois

9 $ par mois Unlimited Plus: 29 $ par mois

29 $ par mois Réseau: 79 $ par mois

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.1/5 (20+ commentaires)

9. Libsyn

Le meilleur pour la création et la distribution tout-en-un

via Libsyn Abréviation de Liberated Syndication, Libsyn est considéré comme une plateforme de podcasting tout-en-un, mais il s'agit plutôt d'une plateforme presque tout-en-un.

Il n'y a pas de calendrier de contenu ni d'outils d'aide à la création de podcasts gestion des tâches vous aurez donc toujours besoin d'un logiciel de gestion de projet. Bien que vous puissiez écrire, enregistrer et ajouter de la musique libre de droits, les fonctionnalités d'édition audio sont un peu basiques, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants.

Dans l'ensemble, Libsyn est une bonne plateforme pour débuter. Elle offre des fonctionnalités de création, d'enregistrement à distance, de publication, de publicité, de promotion et d'analyse. Même si elle n'a pas tout, elle a beaucoup de choses à offrir. C'est un peu la boîte à bento du podcasting. 🍱

Les meilleures fonctionnalités de Libsyn

Les fonctionnalités d'enregistrement intégrées permettent l'enregistrement local et l'enregistrement à distance pour capturer votre audio et celui de vos invités éloignés

Les fonctionnalités de modification par glisser-déposer facilitent l'insertion d'une intro, d'une outro, d'un teaser ou d'une musique de fond

Les publicités dynamiques vous permettent d'insérer en temps réel des publicités provenant des catégories que vous avez sélectionnées, de sorte que les auditeurs entendent vos derniers sponsors, qu'ils écoutent de nouveaux ou d'anciens épisodes

Les fonctionnalités de distribution envoient votre podcast aux applications de podcast les plus populaires

Les fonctionnalités d'analyse vous permettent d'obtenir des statistiques sur les téléchargements et des informations sur l'audience

Limites de Libsyn

Certains clients se plaignent de l'aspect vieillot de l'interface utilisateur

D'autres souhaiteraient que le programme offre des fonctionnalités de rapports plus avancées

Prix de Libsyn

Jusqu'à 3 heures de nouveaux téléchargements: 5 $ par mois

5 $ par mois Jusqu'à 6 heures de nouveaux téléchargements: 15 $ par mois

15 $ par mois Jusqu'à 10 heures de nouveaux téléchargements: 20 $ par mois

20 $ par mois Jusqu'à 14 heures de nouveaux téléchargements: 40 $ par mois

40 $ par mois Jusqu'à 27 heures de nouveaux téléchargements: 75 $ par mois

75 $ par mois Jusqu'à 55 heures de nouveaux téléchargements: 150 $ par mois

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (4+ commentaires)

10. Loutre

Le meilleur pour la transcription

via Loutre Otter est une application de prise de notes qui transcrit automatiquement les mots prononcés en texte écrit. Elle est populaire dans les réunions d'entreprise et dans les salles de classe, mais mérite d'être envisagée pour votre processus de production de podcasts.

Utilisez-la pour prendre des notes pendant la phase de recherche, résumer vos épisodes pour créer des récapitulatifs rapides et transcrire vos épisodes pour les rendre plus accessibles. Cette application vous débarrassera de certaines des parties les moins amusantes du podcasting. 🍽️

Otter est disponible sous forme d'application web ou d'application mobile pour iOS ou Android.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter

Utilisez Otter pour transcrire tout l'audio de votre podcast et créer un script avec l'audio assigné à différents intervenants si vous avez plusieurs animateurs ou invités

Résumez automatiquement l'ensemble de votre émission pour créer rapidement des descriptions de vos épisodes de podcast

Invitez-le à des réunions sur Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet pour transcrire automatiquement tout ce qui est dit lors des entretiens

Limites d'Otter

Certains utilisateurs signalent que la qualité de la transcription n'est pas aussi bonne lorsqu'il y a des bruits de fond, deux personnes qui se parlent par-dessus l'autre ou des personnes qui parlent avec des accents non américains

Bien que le programme puisse libeller plusieurs intervenants (vous, votre co-animateur et votre invité), les libellés ne sont pas toujours exacts et vous devrez peut-être modifier manuellement la transcription finale

Prix Otter

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Business: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4/5 (115+ commentaires)

4/5 (115+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (65+ commentaires)

$$a$ : forfait pour votre podcast comme un pro

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur logiciel d'enregistrement de podcast, vous aurez besoin de plusieurs programmes différents pour couvrir la planification, l'enregistrement, la modification en cours, la distribution et la monétisation, ce qui signifie que vous avez plusieurs décisions à prendre. Éliminez la lassitude des décisions en les abordant étape par étape. 👣

La première étape est le forfait. ClickUp peut vous aider à forfaiter votre podcast du début à la fin avec des modèles de calendrier de contenu , modèles de podcasts et le mappage des processus outils.

Bientôt, vous en saurez autant sur la gestion de votre podcast que sur le sujet de votre podcast. Peut-être deviendrez-vous même aussi passionné que nous par les logiciels d'enregistrement de podcasts. Si ce n'est pas le cas, nous sommes là pour vous. Nous vous aiderons à suivre vos passions où qu'elles vous mènent. Essayez ClickUp maintenant gratuitement !