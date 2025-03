10 Meilleurs logiciels de structure de répartition du travail (outils WBS) en 2025

Imaginez-vous devant un projet énorme, éléphantesque. L'ampleur des tâches et sous-tâches semble insurmontable.

À faire pour commencer ?

La réponse est simple : Structure de répartition du travail ou logiciel WBS.

Si vous avez besoin d'aide pour vous attaquer aux éléments livrables de votre projet, aussi intimidants soient-ils, le logiciel WBS vous permet d'y aller petit à petit. Au lieu de vous laisser submerger par une tâche colossale, vous la divisez en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Nous avons passé au peigne fin la vaste jungle des logiciels de structure de répartition du travail pour les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe en 2024. Nous examinerons les fonctionnalités clés de chaque outil, ainsi que les points forts et les points faibles, les prix et les évaluations des clients.

Grâce à ce tableau, vous pourrez choisir stratégiquement l'outil idéal pour trancher dans la complexité des flux de travail et des gérer efficacement vos tâches . Prêt à commencer ? Mangeons.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'OTP ?

Grâce à la technologie, il n'est plus nécessaire de concevoir une structure de répartition du travail dans Excel . Vous avez besoin d'un outil puissant, flexible et adapté pour visualiser le forfait de votre projet.

Un bon logiciel de WBS doit offrir aux gestionnaires de projet une représentation visuelle et hiérarchique du plan de projet portée du projet . Il doit être facile à utiliser, offrir des outils visuels interactifs tels qu'un diagramme WBS ou un diagramme de Gantt en ligne, fournir des informations sur l'état d'avancement du projet l'allocation des ressources et s'intègrent de manière transparente avec d'autres outils d'entreprise .

Il devrait également disposer d'une vaste bibliothèque de modèles de structure de répartition du travail parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver devant une page blanche lorsqu'on essaie de commencer. Le meilleur logiciel d'organigramme technique de projet (WBS) offre un équilibre entre des fonctions robustes, une interface intuitive et des fonctionnalités clés que vous utiliserez réellement, le tout à un prix raisonnable.

Les 10 meilleurs logiciels WBS pour la gestion de projet en 2024

Transformez votre approche de la gestion la portée du projet , des diagrammes d'entreprise et des flux de travail visuels avec nos 10 meilleurs choix pour le meilleur logiciel de structure de découpage WBS. Chacun de ces outils est conçu pour aider votre équipe à travailler efficacement, à communiquer clairement et à connaître une plus grande réussite à la fin de vos projets, même les plus complexes.

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète avec plus de 15 affichages qui sont conçus pour faciliter la fluidité du processus de travail gestion d'équipe . Il s'agit d'un guichet unique pour la gestion des tâches et des ressources, le partage de documents et le suivi du temps, qui assiste les équipes dans le respect des délais et la réalisation des objectifs de l'entreprise les objectifs du projet .

Son interface utilisateur intuitive et personnalisable vous permet d'adapter Tableaux de bord , Vue Tableur les vues Liste, les vues diagramme de Gantt intégrées, et les vues Tableaux blancs ClickUp pour s'adapter à votre structure spécifique de répartition du travail. La plateforme s'intègre sans effort à de nombreux outils populaires tels que Google Drive, Slack et GitHub.

L'extension de ClickUp Bibliothèque de modèles d'OTP et la possibilité de créer des hiérarchies au sein des tâches en font un excellent outil pour les structures de répartition du travail. Avec les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez rapidement obtenir une visualisation claire des étapes du projet et des responsabilités. Le logiciel comprend également des fonctionnalités clés de définition d'objectifs et de suivi, aidant les équipes à rester alignées sur les objectifs globaux du projet.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Déterminez le coût de campagnes entières, les heures facturables et bien plus encore grâce aux formules avancées des champs personnalisés de ClickUp

Gardez les yeux sur la destination avec l'aide des feuilles de route des produits pour construire un diagramme WBS

Une fois que vous avez découpé votre énorme projet en éléments gérables dans votre structure de répartition du travail, définissez des tâches récurrentes et ajoutez-les automatiquement au calendrier de l'équipe

Suivez vosbudget du projetgérer les délais et anticiper les goulets d'étranglement grâce à une vue Gantt

Assurez-vous que votre équipe n'est pas surchargée grâce aux vues Équipe qui permettent de suivre le travail et la capacité des ressources

Modèles : Essayez le modèle de structure de répartition du travail de ClickUp pour votre équipe

Limites de ClickUp

La richesse des fonctionnalités de la structure de répartition du travail peut parfois sembler écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités du bureau ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Les outils analytiques dédiés peuvent offrir plus de fonctionnalités de rapports que ClickUp

Prix de ClickUp

ClickUp propose plusieurs forfaits pour s'adapter à chaque équipe :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,790+ reviews)

4.7/5 (6,790+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,670+ commentaires)

2. EdrawMax

Via EdrawMax EdrawMax est un logiciel de création de diagrammes polyvalent qui simplifie la création de diagrammes complexes grâce à sa vaste bibliothèque de modèles et de formes.

Son interface intuitive et ses fonctionnalités conviviales sont bénéfiques pour la création d'une structure de répartition du travail. La plateforme assiste différents types de diagrammes WBS, notamment les organigrammes les diagrammes de réseau, les diagrammes, diagrammes d'organisation des forfaits, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Choisissez parmi plus de 20 thèmes et des centaines de modèles, ou consultez le modèle EdrawMax pour vous inspirer de la structure de répartition du travail appropriée pour votre prochain projet

Essayez la vaste bibliothèque de symboles et de formes d'EdrawMax, ou créez les vôtres à l'aide du tableau de bord intégré des formats vectoriels

EdrawMax travaille directement à partir de votre navigateur, ce qui vous permet de travailler avec votre équipe depuis n'importe où - aucun téléchargement n'est nécessaire

Exportez votre diagramme WBS au format HTML, Graphiques,Les outils de la suite Microsoft, et Visio. Vous pouvez même partager votresur les médias sociaux Limites d'EdrawMax

EdrawMax manque de capacités avancées de gestion des tâches

C'est compliquélogiciel de gestion de projetet peut donc nécessiter une formation pour un gestionnaire de projet qui n'est pas familiarisé avec le logiciel de diagramme de structure de répartition du travail WBS

Certaines personnes ont fait état d'une assistance client tardive

Pas d'option de logiciel WBS gratuit

Prix d'EdrawMax

Abonnement: 99$/an

99$/an Durée de vie: 198

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (190+ avis)

3. SmartDraw

Via SmartDraw SmartDraw est un logiciel robuste de structure de découpage du travail qui offre des versions en ligne et de bureau. Il fournit divers modèles pour votre structure de découpage du travail, allant d'un organigramme ou d'une diagramme organisationnel à un diagramme de Gantt ou à une carte mentale.

Ses capacités de dessin et de mise en forme automatisées facilitent considérablement le processus de planification des structures de répartition du travail, de sorte que vous construisez votre diagramme WBS de manière efficace.

SmartDraw meilleures fonctionnalités

Ajoutez des diagrammes WBS à des productions de Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian, et plus encore

La couche d'annotation AutoCAD de SmartDraw est conçue pour les ingénieurs et les architectes

Partez de milliers de symboles et d'idées grâce à sa bibliothèque de modèles

Créez des diagrammes à partir de données existantes sans avoir à dessiner quoi que ce soit

Partagez vos diagrammes avec Dropbox, Box, GoogleDrive ou OneDrive

Limites de SmartDraw

L'interface utilisateur médiocre oblige à passer d'un onglet à l'autre pour achever une tâche

Mon travail consiste à trouver les symboles et les formes appropriés pour votre logiciel de structure de répartition du travail (WBS)

Certaines des fonctionnalités "intelligentes" vous échappent lorsque vous prenez une décision inattendue en matière de conception

Plusieurs personnes ne peuvent pas travailler en même temps sur le même projet

Prix de SmartDraw

SmartDraw a trois forfaits.

Individuel: $9.95/mois par utilisateur

$9.95/mois par utilisateur Teams: $8.25/mois par utilisateur

$8.25/mois par utilisateur Site: 2,995$/an

G2: 4.6/5 (200+ avis)

4.6/5 (200+ avis) Capterra: 4.1/5 (110+ commentaires)

4. Matchware

Via Matchware Matchware est un fournisseur, prestataire de services professionnels de logiciels de cartes mentales notamment MindView. Il est reconnu pour son intégration avec MS Office, ses fonctionnalités de collaboration et sa capacité à créer un diagramme de Gantt à partir d'une carte mentale, ce qui le rend bien adapté à la planification d'une structure de répartition du travail.

Meilleures fonctionnalités de Matchware

La fonction "glisser-déposer" facilite l'organisation des livrables, des lots de travail et des règles à 100 %

Ajoutez votrecontrôles du projet et les tâches de l'équipe directement dans la disposition de votre organigramme de travail

Choisissez parmi six dispositions, y compris la structure de répartition du travail, le diagramme de Gantt intégré et l'Échéancier

Il est facile de passer d'une disposition à l'autre ou d'une fonction du diagramme de répartition du travail à l'autre à volonté

Contrôlez les permissions d'accès et autorisez les modifications en cours

Limites de Matchware

Seule la version bureau de Windows est livrée entièrement chargée

S'intègre parfaitement à l'écosystème de la suite Microsoft, mais n'est pas compatible avec les autres outils d'OTP couramment utilisés

Prix de Matchware

Matchware propose trois forfaits

Un an : 20 $/mois

20 $/mois **Deux ans : 17 $/mois

**Trois ans : 15 $/mois

G2: 3.3/5 (2+ reviews)

3.3/5 (2+ reviews) Capterra: 4.9/5 (15+ avis)

5. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Lucidchart-flowchart.png

/$$$img/

Via Carte lucide Lucidchart est une application web de plateforme de création de diagrammes connue pour son interface facile à comprendre et ses fonctionnalités collaboratives. Mon travail consiste à essayer divers modèles personnalisables pour une structure de répartition du travail, des diagrammes de flux, des organigrammes, et plus encore. Son collaboration en temps réel en fait un excellent outil pour les équipes travaillant sur des projets complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Logiciel basé sur le cloud qui permet une collaboration en temps réel avec les membres clés de l'équipe grâce aux mentions et à la discussion en éditeur

Importez des données d'Excel ou de Google Sheets directement dans votre diagramme wbs Lucidchart, puis regardez votre structure de répartition du travail s'actualiser automatiquement chaque fois que vous modifiez des données dans votre feuille de calcul

Créez des tickets Jira directement dans Lucidchart pour automatiser les demandes de projet

Complétez votre structure visuelle par des descriptions vidéo intégrées directement dans l'environnement de travail

Choisissez parmi plus de 1 000 modèles de diagramme pour gérer les projets et bien plus encore

Lucidchart répond à une liste exhaustive de certifications de sécurité, pour que vos données soient en sécurité

Limites de Lucidchart

Les conceptions complexes et de grande taille ralentissent les performances de l'application

Les diagrammes semblent un peu en basse résolution lorsqu'ils sont exportés vers d'autres plateformes

Le défilement à l'intérieur et à l'extérieur des grandes conceptions donne l'impression d'être maladroit pour certaines personnes

Prix de Lucidchart

Lucidchart propose quatre forfaits

Free

Individuel: 7,95 $/mois par utilisateur

7,95 $/mois par utilisateur Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Enterprise: Appelez Lucidchart pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Lucidchart

G2: 4.6/5 (2,370+ reviews)

4.6/5 (2,370+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,900+ reviews)

6. Paradigme visuel

Via Paradigme visuel Visual Paradigm est un outil puissant permettant de créer divers diagrammes, du simple organigramme aux structures complexes de répartition du travail.

Il est doté d'un ensemble de fonctionnalités telles que la simulation de processus, le guide de gestion de projet et des capacités de modélisation avancées, ce qui le rend adapté à la gestion de projets complexes.

Visual Paradigm meilleures fonctionnalités

Ajout et organisation de symboles et de formes par glisser-déposer

Exportation au format PNG, JPG, SVG, PDF, etc

Créez et connectez des formes d'un simple glissement. Positionnez les formes à l'aide du guide d'alignement pratique

Plus de 40 modèles de structure de répartition du travail

S'intègre parfaitement aux outils MS Office

Importation facile de fichiers Visio

Créez des formes, des symboles et des pochoirs personnalisés

Dessinez et modifiez en collaboration sans écraser le travail des autres

Limites de Visual Paradigm

Les lignes ne se connectent pas toujours correctement

Certaines personnes trouvent l'interface des boutons peu pratique

Tous les types de fichiers Visio ne peuvent pas être importés

Tous les outils ne sont pas disponibles en mode en ligne

Pas d'exportation XML

Prix de Visual Paradigm

Visual Paradigm propose quatre forfaits

Modeler: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Standard: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Professionnel: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Enterprise: $89/mois par utilisateur

Visual Paradigm Ratings & Reviews

G2: 4.4/5 (8+ reviews)

4.4/5 (8+ reviews) Capterra: 4.2 (15+ avis)

7. Crétois

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creately.png

/$$$img/

via Crédible Creately est un outil de création de diagrammes intuitif conçu pour la collaboration au sein d'une équipe . Il assiste une variété de diagrammes, y compris les structures de répartition du travail, les organigrammes et les cartes mentales. Des fonctionnalités uniques telles que les mises à jour en temps réel et la vidéoconférence dans l'application assistent les efforts de l'équipe en.. le forfait de projet .

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Ajoutez des documents, des liens, des images et d'autres pièces jointes à chaque diagramme de travail ou diagramme de Gantt pour fournir un contexte

Utiliser des grilles de priorisation pour classer visuellement les tâches

Lier des tâches à d'autres tâches ou à partir d'autres tâches outils de gestion de projet et migrer les données d'autres programmes de manière transparente

Attribuer des échéances et des tâches aux gestionnaires de projet sur la base du forfait,des contraintes en matière de ressourcesde la capacité et des paramètres de compétences disponibles

Limites de la créativité

Manque de fonctionnalités avancées

Personnalisation limitée

Prix de Creately

Creately propose quatre forfaits

Free

Starter: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 89$/mois par utilisateur

89$/mois par utilisateur Enterprise: Appelez Creately pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Creately

G2: 4.3/5 (520+ avis)

4.3/5 (520+ avis) Capterra: 4.4/5 (160+ avis)

8. GanttPro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ganttpro.png

/$$$img/

Via GanttPro GanttPro est un logiciel de gestion de projet axé sur la création (vous l'avez deviné !) de diagrammes de Gantt, un élément essentiel des structures de répartition du travail. Il offre des fonctionnalités de planification conviviales, gestion des ressources des outils de gestion des coûts et des capacités de collaboration. C'est un excellent choix pour la gestion de l'échéancier des projets et des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPro

Paramétrer une commande spécifique pour les tâches à effectuer avec la fonctionnalité de dépendance des tâches

Mesurer les performances de l'équipe grâce aux jalons

Ajoutez des dates d'échéance, suivez la progression, estimez votre budget et définissez les priorités de votre équipe directement à partir de votre diagramme ou de votre tableau WBS

Limites de GanttPro

Intégrations limitées

Aucune option d'impression des structures de répartition du travail si une copie physique est nécessaire

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités du bureau

Pas d'option gratuite pour le logiciel WBS - seulement un essai de 14 jours

Prix de GanttPro

GanttPro propose quatre forfaits

Basic: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Pro: $12.99/mois par utilisateur

$12.99/mois par utilisateur Business: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Enterprise: Appelez GanttPro pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de GanttPro

G2: 4.8/5 (420+ reviews)

4.8/5 (420+ reviews) Capterra: 4.8/5 (420+ avis)

9. Zoho Projects

Via Projets Zoho Zoho Projects est un outil de gestion de projet complet qui fournit un tableau de fonctionnalités pour aider à la planification, au suivi et à la collaboration.

Il permet de créer des listes de tâches, d'établir un calendrier à l'aide d'un diagramme de Gantt, d'assurer le suivi du temps et d'effectuer des recherches sur les projets en cours la gestion des documents qui assistent tous la création de structures de répartition du travail efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Créez des règles personnalisées pour automatiser des actions telles que l'assignation de tâches, l'avertissement aux équipes de changements dans le projet ou d'un dépassement de budget ou d'une échéance imminente

Enregistrez et suivez les durées et connectez automatiquement les données à la facturation

Planifiez votre budget et gérez votre projet en fonction des coûts prévus et des coûts réels

Intégrez les tâches du projet directement dans votre Calendrier pour gérer votre flux de travail grâce à la fonction "glisser-déposer"

Options d'intégration des projets Microsoft pour MS Excel, Sheets, PowerPoint, etc

Limites de Zoho Projects

Aucun widget de paie n'est disponible

La synchronisation des fichiers échoue parfois

Nécessite Zapier pour travailler autour de nombreuses intégrations manquantes

Pas d'option pour l'entrée en masse

Conception dépassée

Prix de Zoho Projects

Zoho Projects propose trois forfaits

Free

Premium: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Enterprise: 10 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (340+ commentaires)

4.3/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (6,250+ reviews)

10. WBS Schedule Pro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/WBS-Schedule-Pro-1.png

/$$$img/ WBS Schedule Pro est un logiciel de outil de gestion de projet conçu pour créer et gérer des structures de répartition du travail. Il s'intègre à Microsoft Project - idéal pour les fichiers MS Office - et à d'autres systèmes de gestion de projet.

Son interface intuitive et ses fonctionnalités robustes simplifient la planification visuelle et la gestion des éléments du projet.

WBS Schedule Pro meilleures fonctionnalités

Visualisez rapidement votre projet de haut en bas avec les phases et les sous-tâches. Ajoutez des informations sur les calendriers, les budgets et les affectations de tâches

Créez des diagrammes à partir de forfaits existants dans d'autres logiciels de gestion de projet

Réunissez les données de votre projet depuis les niveaux les plus bas de votre hiérarchie jusqu'au sommet

Tout personnaliser. Modifiez les couleurs en fonction de l'importance des tâches, de la progression en cours d'achevé, du niveau dans la hiérarchie, etc

Limites de WBS Schedule Pro

Cas d'utilisation limités en dehors de WBS

Certains commentaires indiquent que l'interface utilisateur peut être maladroite

Prix de WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro propose huit forfaits

1 à 4: 349 $/licence

349 $/licence 5 à 9: 315 $/licence

315 $/licence 10 à 24: 280 $/licence

280 $/licence 25 à 49: 250 $/licence

250 $/licence 50 à 74: 225 $/licence

225 $/licence **de 75 à 99 ans : 200 $/licence

100 à 150: 175 $/licence

175 $/licence 150+: Appelez WBS Schedule Pro pour connaître les prix

G2: 4.2/5 (3+ reviews)

4.2/5 (3+ reviews) Capterra: N/A

Commencer à collaborer avec les outils WBS

Pour choisir les meilleures solutions logicielles WBS, comprenez vos besoins organisationnels et la nature de vos projets.

Évaluez comment ces outils peuvent faciliter votre travail de définition des tâches, d'attribution des responsabilités et de suivi de la progression des tâches complexes. Envisagez de faire l'essai de plusieurs outils pour découvrir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

N'oubliez pas que lorsque vous créez une répartition du travail, vous avez besoin d'un outil tel que ClickUp qui propose un tableau, une liste de tâches, un diagramme et d'autres fonctionnalités visuelles pour mettre votre travail en contexte. Structure de répartition du travail La structure de répartition du travail (SRT) doit être un moyen de communication et de forfait professionnel.

C'est pourquoi ClickUp est idéal pour promouvoir la clarté, favoriser la collaboration et veiller à ce que chaque membre de l'équipe comprenne son rôle et la manière dont son travail s'inscrit dans le cadre ou le forfait du projet.