Comment utiliser Sintra IA pour l'automatisation et la création de contenu

44 % des Américains utilisent un agent IA comme assistant personnel, et l'intérêt pour cette solution atteint environ 70 % chez la génération Z. Cette évolution montre que les équipes d'aujourd'hui souhaitent que l'IA automatise la majorité de leurs flux de travail et crée du contenu de bout en bout.

Découvrez Sintra AI: une plateforme conçue autour d'agents et d'assistants IA qui assurent l'automatisation des tâches répétitives et produisent du contenu conforme à l'image de marque sur tous les canaux.

Si vous cherchez à utiliser Sintra IA pour vos tâches quotidiennes (publication de posts sur les réseaux sociaux, résumation des mises à jour, acheminement des prospects ou génération de ressources), ce guide vous présente des installations pratiques qui s'intègrent à votre infrastructure et s'adaptent à vos flux de travail.

Qu'est-ce que Sintra IA et comment fonctionne-t-il ?

Sintra AI est une plateforme d'assistance numérique articulée autour d'agents IA spécialisés, appelés « assistants », qui s'appuient sur une base de connaissances IA commune, appelée « Brain ».

Considérez-le comme un hub où les bots de Sintra IA se chargent de tâches distinctes — l'assistance (Cassie), l'analyse à la manière d'un analyste de données (Dexter) et la création de contenu (Penn) pour les blogs et les réseaux sociaux — tout en partageant le contexte afin que les résultats restent cohérents.

Vous pouvez discuter avec ces assistants IA pour définir le ton, la longueur et la langue, puis les laisser rationaliser les opérations quotidiennes de votre entreprise sans installation complexe. Cet outil est conçu pour les petites entreprises, les agences et les indépendants qui souhaitent disposer d'un espace unique pour gérer leurs projets et réaliser l'automatisation de leurs flux de travail.

Principales fonctionnalités de Sintra IA

Sintra structure le travail quotidien en associant des agents IA spécialisés à une base de connaissances partagée, grâce à ces fonctionnalités clés.

Remarque : Sintra IA retire les anciens produits Sintra (y compris Sintra Prompts dans Sintra Plus) afin de rendre la plateforme plus simple, plus rapide et plus facile à maintenir. À compter du 1er février 2026, les anciens produits arriveront en fin de vie et ne seront plus disponibles.

Brain IA

Votre mémoire centrale pour le contexte d'entreprise. Avec Brain IA, vous pouvez :

Enregistrez des pages web, des médias et des fichiers afin que les réponses reflètent votre marque et les faits

Créez jusqu'à cinq profils Brain pour distinguer les clients ou les entreprises

Connectez des plateformes externes afin que les assistants puissent personnaliser la création et l'analyse du contenu

Recherchez, effectuez des modifications en cours et organisez les connaissances pour garantir l'exactitude des résultats

Assistants IA

Douze assistants IA spécialisés (vos bots Sintra AI) pour la rédaction d'e-mails, les blogs, les vérifications SEO, la conception de produits, et même un profil d'analyste de données pour des informations structurées.

Chaque assistant dispose de ses propres cas d'utilisation, ce qui vous permet de lancer instantanément des tâches pour l'assistance, la rédaction ou le contenu des réseaux sociaux sans perte de contexte.

Automatisations

Des flux de travail autonomes qui s'exécutent en arrière-plan une fois configurés. Ils s'appuient sur des intégrations pour automatiser les opérations métier récurrentes — de la publication de mises à jour à la synchronisation des ressources — afin que votre équipe ne soit pas accablée par des tâches manuelles.

Tâches récurrentes de l'assistant

Planifiez des routines basées sur des invites selon un calendrier et laissez les assistants les exécuter automatiquement. Idéal pour les résumés hebdomadaires, les calendriers de contenu ou les points de contact de maturation des prospects, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches et des décisions à plus fort impact.

Tarifs (aperçu rapide)

Sintra ne propose pas d'essai gratuit, mais offre une garantie de remboursement de 14 jours pour les trois forfaits. Les tarifs (hors réductions) sont les suivants :

Forfait de 12 mois : 52 $

Forfait de 3 mois : 59 $

Forfait d'un mois : 97 $

Veuillez noter que les promotions changent régulièrement ; il est donc préférable de consulter leur site pour connaître les tarifs actualisés et les offres en cours.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour des applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, comme le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans de nombreux cas de figure. D'autre part, les agents alimentés par l'IA au sein des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes, voire gérer des tâches spécifiques !

Premiers pas avec Sintra IA

La mise en route est très simple. Vous configurez les accès, puis personnalisez Sintra afin que ses assistants IA fonctionnent de la même manière que votre équipe. À partir de là, vous pouvez établir la connexion avec le contexte et lancer des opérations commerciales réelles sans installation supplémentaire.

Étape 1 — Créer un compte

Choisissez le forfait d'abonnement qui vous convient parmi les trois proposés, et vous serez redirigé vers la page de paiement.

Source : Sintra IA

Vous pouvez ensuite saisir votre adresse e-mail, choisir votre mode de paiement, ajouter votre adresse de facturation, puis cliquer sur « Soumettre ». Votre compte Sintra IA est prêt.

Vous pouvez ensuite vous rendre sur la page de connexion de Sintra et utiliser l'e-mail que vous avez indiqué lors du paiement pour vous connecter. Vous recevrez un code à usage unique à six chiffres dans votre boîte de réception : saisissez-le pour vous connecter et achever votre inscription.

Source : Aide Sintra

Vérifiez ensuite votre e-mail pour obtenir un code de confirmation.

Source : Aide Sintra

Après votre première connexion, définissez un mot de passe permanent afin de pouvoir commencer à travailler sans encombre. Si vous ne recevez pas le code, suivez les étapes de dépannage de la plateforme pour vérifier votre e-mail et demander un nouvel envoi.

Source : Aide Sintra

Une fois en connexion, vous êtes prêt à relier le contexte, à configurer les assistants et à mapper les tâches initiales à votre flux de travail sur la plateforme.

Étape 2 — Découvrez l'environnement de travail Sintra

Ouvrez un assistant et cliquez sur la roue dentée à côté de son nom pour personnaliser son comportement

Choisissez le ton (basique, informel, expert), la longueur du message et le domaine d'activité — qu'il s'agisse d'un responsable des réseaux sociaux, d'un assistant virtuel ou d'un assistant financier

Adaptez les paramètres à vos processus, puis ajoutez les informations essentielles à Brain IA afin que les réponses reflètent votre marque et votre base de connaissances

Au fur et à mesure que vous affinez vos assistants (vos bots Sintra IA), vous obtiendrez des résultats plus pertinents et des transitions plus fluides, ce qui vous permettra de passer à des automatisations plus poussées et à une intégration transparente dans votre travail quotidien.

💡 Conseil de pro : Testez différents niveaux d'ambiance et de langage pour chaque assistant afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre flux de travail. La personnalisation des paramètres permet d'optimiser chaque interaction.

📖 À lire également : Comment optimiser la gestion de projet grâce à l'automatisation

Comment utiliser Sintra IA pour l'automatisation

Pour utiliser efficacement Sintra IA à des fins d'automatisation, il est utile de comprendre comment ses assistants sont classés en fonction de leurs principales fonctions. Chaque assistant est conçu pour exceller dans son domaine spécifique, offrant ainsi des solutions ciblées et efficaces.

Buddy : Développement commercial

Cassie : Service client

Commentaire : e-commerce

Dexter : Analyste de données

Emmie : Spécialiste du marketing par e-mail

Gigi : Développement personnel

Milli : Responsable de l'équipe commerciale

Penn : Rédacteur

Scouty : Recruteur

Seomi : Spécialiste en référencement naturel (SEO)

Soshie : Responsable des réseaux sociaux

Vizzy : Assistant virtuel

Étape 3 — Créez votre premier agent IA

Commencez par fournir à Brain IA le contexte dont il a besoin. Ajoutez vos guides opérationnels, vos politiques, vos modèles de flux de travail, vos FAQ et vos documents de campagne récents, afin que les réponses reflètent vos opérations d’entreprise. Considérez-le comme une base de connaissances évolutive et veillez à ce que vos fichiers soient à jour pour que vos assistants IA restent fidèles à votre image de marque et précis.

Exemple : Emmie (spécialiste du marketing par e-mail) comme agent

Ce qu'Emmie peut faire : elle peut trier la boîte de réception, rédiger et personnaliser les messages, peaufiner les réponses et extraire des modèles pour des scénarios courants tels que les renouvellements, les relances ou les escalades vers l'assistance

Comment cela fonctionne : vous pouvez utiliser la connexion transparente de Sintra avec votre e-mail afin qu'Emmie puisse récupérer des messages par expéditeur, objet ou période, puis rédiger ou programmer des réponses sans avoir à passer par des outils externes

Dans quels cas cela vous aide-t-il ? : Cela vous aide à gérer les files d'attente volumineuses et les fils de discussion soumis à des accords de niveau de service (SLA) où le ton, la rapidité et la précision sont essentiels.

Étape 4 — Créer des flux de travail automatisés

Une fois que vos agents ont compris le contexte, confiez-leur les tâches répétitives selon un calendrier défini afin que votre équipe puisse se concentrer sur le travail créatif.

Exemple : Soshie (responsable des réseaux sociaux) avec publication périodique

Vous pouvez activer la génération hebdomadaire afin que Soshie rédige des brouillons de publications en accord avec le ton de votre marque et le contexte de l'IA, puis ajouter des pièces jointes ou laisser l'outil créer des ressources.

Vous recevrez une notification dans la boîte de réception lorsque les brouillons seront prêts ; ouvrez la vue du Calendrier pour parcourir les légendes, les dates et les ressources, effectuer des modifications rapides et valider.

Vous obtiendrez ainsi une publication régulière sans supervision, ce qui est idéal pour les campagnes, les processus de création de contenu et les canaux fonctionnant en continu gérés par un assistant virtuel.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain MAX comme « cerveau du projet » en complément de Sintra afin que le contenu et les automatisations ne se retrouvent pas dispersés dans des fichiers secondaires : Enregistrez une fois, utilisez partout : pendant qu'un assistant Sintra IA rédige des textes ou des analyses, dictez rapidement vos mises à jour dans l'extension Chrome ClickUp Brain MAX. Elle convertit vos notes vocales en tâches structurées, sous-tâches ou documents au sein de la liste ClickUp appropriée, avec les propriétaires, les dates d'échéance et les priorités incluses.

Effectuez des recherches à travers les outils, pas les onglets : ClickUp Brain MAX Enterprise Search peut répondre à des requêtes telles que « Afficher les publications Soshie mises en file d'attente cette semaine » ou « Récupérer les dernières idées publicitaires + validations ». Il effectue des recherches dans ClickUp ainsi que dans les applications connectées telles que Google Drive et Slack, afin que les livrables Sintra restent liés au travail en cours.

Choisissez le modèle adapté à la tâche : activez/désactivez Claude d'Anthropic, GPT-4 d'OpenAI ou Gemini pour la rédaction ou le raisonnement, puis utilisez ClickUp Brain pour traduire le résultat en travail assignable et le regrouper dans des tableaux de bord pour un suivi réel de la progression. Installez l'extension Chrome ClickUp Brain MAX pour garder ce cockpit de projet à portée de main à côté de Sintra, quel que soit l'endroit où votre équipe travaille.

Étape 5 — Connecter les intégrations

Optimisez Sintra en effectuant la connexion de tous vos outils clés. Connectez Google Drive, Gmail, LinkedIn, Facebook et votre Calendrier. Ces connexions débloquent des actions supplémentaires pour les assistants et permettent des automatisations.

Une fois en connexion, vous devriez tester chaque élément pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Cette étape vous garantit de ne manquer aucune mise à jour, aucun message ni aucune opportunité.

🧠 Anecdote : L'idée d'équipes d'agents IA n'est pas nouvelle : Pattie Maes, du MIT, parlait déjà en 1994 d'« agents logiciels » capables de réduire le travail et la surcharge d'informations. Les plateformes multi-agents d'aujourd'hui sont enfin en train de concrétiser cette vision.

Comment utiliser Sintra IA pour la création de contenu

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'utilisation bien connus de l'IA de Sintra pour l'automatisation des processus métier dans divers services.

Cas d'utilisation : contenu de blog

Si vous souhaitez obtenir des brouillons conformes à votre image de marque sans avoir besoin d'être guidé, faites appel à Penn, le rédacteur parmi les assistants IA de Sintra. Penn transforme les briefs en plans, titres, articles longs et contenus web tout en restant cohérent avec votre base de connaissances et les directives de marque stockées dans Brain AI.

Conçu pour les publicités, les articles de blog, les sites web et bien plus encore, cet outil vous permet de passer rapidement d'une idée à un texte prêt à être publié.

Essayez ceci : Importez des guides de style et des articles précédents dans Brain IA → Penn génère des plans de blog et des premières ébauches adaptés au ton et aux objectifs, puis procède à des itérations en discutant avec le chat pour réécrire les sections et les appels à l'action.

Cas d'utilisation : publications sur les réseaux sociaux

Utilisez Soshie lorsque vous avez besoin d'un flux régulier et planifié de contenu pour les réseaux sociaux. Après une installation rapide, Soshie peut générer des publications hebdomadaires à partir du contexte de Brain IA, vous envoyer une notification pour que vous les validiez, puis ajouter les éléments approuvés à un calendrier de publication — une solution idéale pour le flux de travail d'un responsable des réseaux sociaux.

Ce que cela débloque : la génération périodique de publications avec planification dans le Calendrier, le téléchargement de médias ou d'images générées par IA, le processus révision → validation → publication, ainsi que des notifications dans la boîte de réception pour vous permettre de rester productif sans avoir à passer d'un onglet à l'autre.

Cas d'utilisation : rédaction d'e-mails

Faites appel à Emmie pour la rédaction de contenus tout au long du cycle de vie et les campagnes. Effectuez la connexion de votre boîte mail dans la section Intégrations, et Emmie pourra rédiger des réponses, personnaliser vos communications et extraire des documents ou des extraits pertinents de Brain IA — une fonctionnalité utile pour l'assistance, le suivi commercial et les newsletters sans quitter Sintra.

Flux pratique : Générez des séquences, affinez le ton et laissez Emmie rechercher les messages par expéditeur, objet ou heure, afin que les tâches répétitives liées au tri et aux modèles ne vous ralentissent pas.

Cas d'utilisation : Recherche et résumés

Pour des briefs rapides et des analyses de la concurrence, faites appel à Brain AI (et, si nécessaire, à Dexter, l'assistant de données). Brain AI stocke les liens et les fichiers et permet de les rechercher dans l'ensemble des discussions ; les assistants utilisent ce contexte pour synthétiser des informations, extraire les points clés et garantir l'exactitude de votre contenu. Créez plusieurs profils Brain pour distinguer les équipes ou les produits.

Pourquoi c'est utile : Mémoire centralisée (texte, liens, fichiers, images, vidéos), jusqu'à cinq profils Brain par défaut, ainsi que des intégrations — pour que vos outils d'IA (Penn, Soshie, Emmie) rédigent en s'appuyant sur des faits.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour automatiser des tâches

Exemples concrets de flux de travail avec Sintra IA

Voici trois exemples concrets illustrant le travail de trois employés de Sintra IA et leurs flux de travail :

1. Exemple de flux de travail Vizzy

Source : YouTube

Voici un exemple concret d'un utilisateur qui teste Vizzy pour développer un flux de travail complet de réutilisation de contenu qui permettra de transformer des tutoriels YouTube en plusieurs formats de contenu, maximisant ainsi la portée et l'engagement sur différentes plateformes tout en conservant une grande efficacité.

2. Exemple de flux de travail à Penn

Source : YouTube

Voici un autre exemple concret de Penn, le rédacteur, qui répond à une demande concernant une newsletter, en fournissant des informations précieuses et un modèle facile à utiliser. À gauche, les notifications contextuelles rouges que vous voyez sur l'image sont des suggestions de Penn en rapport avec votre domaine d'activité.

3. Exemple de flux de travail Milly

Source : YouTube

Comme vous l'avez vu dans le deuxième exemple, les agents de Sintra AI partagent quotidiennement des idées précieuses. En voici un autre exemple. Milly suggère qu'elle peut créer des modèles d'études de cas sur la mise en œuvre de l'IA pour la transformation des entreprises et développer

des modèles d'études de cas complets qui illustrent comment des entreprises ont réussi à transformer leurs opérations à l'aide d'outils d'IA.

🎥 Vous vous demandez si vous tirez vraiment le meilleur parti de l'IA au travail ? Regardez cette vidéo !

Conseils pour obtenir de meilleurs résultats avec Sintra IA

Pour tirer pleinement parti de l'IA, il faut associer les bons assistants IA aux bons processus métier, leur fournir un contexte pertinent et procéder par itérations. Voici comment améliorer les résultats de la gestion de projet basée sur l'IA sans semer le chaos.

Commencez modestement, puis développez progressivement : testez une ou deux tâches répétitives à fort impact (résumés hebdomadaires, tri de la boîte de réception, rédaction de publications). Évaluez le gain de temps, la qualité et le taux d'erreur. Ne développez vos activités que lorsque les premiers résultats sont constants.

Choisissez des outils adaptés à votre réalité : si vous gérez plusieurs marques ou clients, utilisez des profils Brain distincts afin d'éviter toute fuite de contexte. Visez une intégration transparente avec votre infrastructure principale afin que les automatisations ne soient pas interrompues lors des transferts.

Considérez les données comme un produit : veillez à la propreté de votre base de connaissances — utilisez des noms de fichiers clairs, des formats cohérents et des documents à jour. Des données de meilleure qualité permettent d'obtenir de meilleurs brouillons, de réduire le nombre de réécritures et de prendre des mesures plus précises.

Automatisez les étapes en gardant à l'esprit le résultat final : définissez d'abord l'état « terminé », puis concevez des flux de travail pour y parvenir (valider une publication, envoyer une facture, clôturer un ticket). Laissez l'automatisation se charger du travail de routine pendant que votre équipe examine les cas particuliers.

Misez sur l'accompagnement : partagez des exemples d'invites, des règles de ton et des exemples de résultats attendus. Un petit guide pratique évite les tâtonnements et rassure les parties prenantes de l'entreprise quant à l'adoption de la solution.

Réviser et affiner : organisez des rétrospectives hebdomadaires sur les erreurs, les dérogations et les retards. Affinez les invites, supprimez les automatisations inutilisées et documentez ce qui doit être escaladé par rapport à ce qui peut être résolu automatiquement grâce à l'automatisation.

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion de projet pour tous types de projets

Erreurs courantes à éviter

Le déploiement de l'IA doit être perçu comme une amélioration, et non comme une charge supplémentaire. La plupart des échecs surviennent lorsque les équipes précipitent l'installation ou négligent la gestion du changement. Voici les pièges que nous observons le plus souvent, et comment les éviter tout en conservant l'élan.

Priver le modèle de contexte : une base de connaissances désorganisée ou obsolète entraîne des brouillons imprécis et des actions erronées ; sélectionnez les sources, attribuez des libellés aux fichiers et désignez les propriétaires de la révision

Ne pas sur-automatiser dès le premier jour : commencez par un ou deux flux à fort impact ; n'étendez l'automatisation qu'après avoir mesuré la précision, les exceptions et les transferts.

Ignorer les garde-fous : Définissez ce que l'IA peut et ne peut pas faire (ton, validations, limites des données). L'intervention humaine est indispensable pour le contenu des réseaux sociaux externes ou les communications avec les clients.

Ne négligez pas la formation de votre équipe : partagez des exemples de prompts, des règles de style et des exemples de résultats « corrects » et « excellents » afin que votre équipe puisse reproduire ces résultats de manière cohérente

Négliger les boucles de rétroaction : Suivez chaque semaine les dérogations, les erreurs et les cas limites ; affinez les invites, supprimez les étapes inutilisées et les modifications de version afin de garantir l'efficacité de Brain IA au fil du temps.

📖 À lire également : Des gestionnaires de tâches basés sur l'IA qui font réellement le travail à votre place

Limites de Sintra IA

Après avoir parcouru les fils de discussion récents sur Reddit publiés par des utilisateurs expérimentés, quelques thèmes reviennent régulièrement. Aucun n'est rédhibitoire pour toutes les équipes, mais ils méritent d'être pris en compte dans votre plan de déploiement.

Hallucinations sous charge

Certains signalent que l'assistant virtuel a tendance à faire des promesses exagérées (par exemple, en affirmant avoir transféré des discussions entre différents profils, puis en admettant par la suite que rien ne s'était produit).

Cela ressemble à une hallucination classique des modèles de langage (LLM) lorsque les tâches couvrent plusieurs profils, de longs historiques ou des actions de base de connaissances au champ d'application vague. Les garde-fous et les invitations précises aident, mais il faut s'attendre à une supervision lors des opérations impliquant plusieurs profils.

Les frictions de l'interface utilisateur qui ralentissent la dynamique

Une plainte récurrente concerne les difficultés de navigation: profils clés cachés derrière des menus déroulants, clics supplémentaires pour changer de contexte de travail et petits problèmes de visibilité.

Pour les équipes au rythme effréné, ces micro-retards s'accumulent et peuvent compromettre la promesse d'une « plateforme unique » lors des journées chargées

Limites des flux de travail visuels

Les utilisateurs qui ont testé des tâches faisant largement appel à des images (par exemple, des options de palette avec des échantillons libellés et des formules CMJN/RVB précises) ont constaté que les assistants produisaient des approximations sans valeurs exactes ni fidélité à la disposition.

Si votre processus de création de contenu inclut des résultats de qualité professionnelle, vous aurez peut-être encore besoin d'outils dédiés et devrez considérer les visuels de Sintra comme des ébauches plutôt que comme des ressources de production.

💡 Conseil de pro : Impliquez vos collaborateurs dans les actions inter-profils, documentez les solutions de contournement de l'interface utilisateur pour votre équipe et associez Sintra à des applications spécialisées pour obtenir des créations au pixel près. Utilisés de cette manière, les assistants IA peuvent toujours vous décharger d'une multitude de tâches répétitives tout en vous permettant de préserver la qualité là où cela compte.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation de tâches

Les meilleures alternatives à Sintra à découvrir

Si vous recherchez des alternatives à Sintra IA pour contourner les limites mentionnées ci-dessus, voici quelques plateformes intéressantes à prendre en considération.

1. ClickUp (Idéal pour les tâches, les projets et la collaboration en équipe basés sur l'IA, le tout sur une seule plateforme)

Regroupez vos projets, tâches, documentation et communications dans l'environnement de travail IA convergent de ClickUp

Lorsque les équipes commencent à tester plusieurs outils d'IA, la situation se fragmente rapidement : une application pour la création de contenu, une autre pour les résumés, une troisième pour les indicateurs. Cette fragmentation se transforme en prolifération de l'IA, où le contexte se disperse et les mises à jour ralentissent. ClickUp renverse la tendance en intégrant l'IA là où le travail se déroule déjà, afin que le contexte et l'exécution restent au même endroit.

ClickUp emprunte une voie différente avec le premier environnement de travail IA convergent au monde. Au lieu d'ajouter des outils d'IA autonomes à votre pile technologique, ClickUp intègre directement l'IA dans l'environnement de travail où le travail s'effectue déjà.

Rationalisez vos opérations avec les super agents ClickUp

Ses « AI Super Agents » sont des coéquipiers alimentés par l'IA qui travaillent directement au sein de votre environnement de travail. Ils observent l'activité sur vos tâches ClickUp, vos documents ClickUp et vos échéanciers, agissent selon des règles définies et mettent en avant les bonnes informations au bon moment, sans perturber le fonctionnement des équipes.

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp

Dans ClickUp, vous pouvez créer des Super Agents à l'aide de paramètres simples ne nécessitant aucun code. Vous pouvez indiquer à l'agent ce qu'il doit surveiller (changements de statut, dates d'échéance), ce qu'il doit faire (mettre à jour des champs, attribuer des tâches, publier des résumés quotidiens), puis cliquer sur « Go ». À partir de là, il fonctionne discrètement en arrière-plan, améliorant ainsi l'automatisation et la fiabilité.

📖 À lire également : Les différents types d'agents IA pour améliorer l'efficacité de votre entreprise

Créez des super-agents IA personnalisés sur ClickUp grâce à un générateur intuitif sans code

💡 Conseil de pro : vous travaillez à partir d'une longue liste ClickUp de comptes à renouveler ou de tickets en attente ? Ouvrez la liste, déclenchez ClickUp Brain, votre assistant IA contextuel, et demandez-lui de vous aider à organiser les tâches ou à lire les commentaires. En quelques secondes, il peut mettre en évidence les quelques actions qui feront réellement avancer les résultats de vos clients.

ClickUp vous aide à évaluer, tester et déployer l'IA de manière responsable grâce à :

Des listes pour suivre les expériences, les propriétaires, les données d'entrée et les résultats, afin que les projets pilotes ne se perdent pas dans des outils secondaires

ClickUp Docs pour centraliser les politiques, les invitations, les critères d'évaluation et les décisions grâce à la collaboration en temps réel et à l'historique des versions

Les tableaux de bord ClickUp permettent de traduire l'activité de l'IA en résultats concrets (durée du cycle, charge de travail, performances) avant que quoi que ce soit ne soit déployé à grande échelle

Les automatisations ClickUp permettent de relier les étapes humaines aux actions de l'IA, réduisant ainsi les tâches répétitives tout en conservant les garde-fous en place

Comme les agents IA de ClickUp évoluent dans le même environnement de travail que votre travail et votre base de connaissances, le contexte reste intact. Vous passez moins de temps à lutter contre la prolifération des outils et plus de temps à améliorer les processus à grande échelle.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'automatisation des flux de travail

2. Lindy IA (Idéal pour les agents IA sans code et multicanaux)

Si vous recherchez des « employés IA » capables de prendre en charge vos tâches routinières (gestion des e-mails, organisation de votre Calendrier, mise à jour du CRM, voire passer des appels téléphoniques), Lindy est une plateforme IA pratique permettant de créer des agents IA sans avoir à écrire de code.

Commencez par utiliser des modèles ou l'Agents Hub, effectuez la connexion avec Gmail, le Calendrier et d'autres applications, puis enchaînez les étapes dans un flux visuel. Il s'agit d'instructions que votre agent doit lire, analyser et mettre en œuvre. La tarification est basée sur l'utilisation (paiement à la tâche/à la minute), ce qui facilite la mise en place d'un projet pilote avant de passer à l'échelle.

3. n8n (Idéal pour l'automatisation des flux de travail par l'IA avec un contrôle très précis)

n8n est une plateforme open source d'automatisation des flux de travail à code équitable. Elle utilise une interface visuelle basée sur des nœuds pour connecter des applications et des services, permettant ainsi aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives entre eux sans avoir à écrire de code complexe.

Il prend en charge les scripts personnalisés en JavaScript et peut être hébergé en local ou utilisé via un service cloud.

Vous pouvez combiner des API, des bases de données et des agents IA au sein d'un même flux, ajouter des garde-fous et déployer des automatisations de niveau production.

4. Make (Idéal pour les automatisations que vous pouvez héberger ou exécuter dans le cloud)

Make (anciennement Integromat) est une plateforme d'automatisation sans code qui effectue la connexion entre des applications et des services pour automatiser visuellement les flux de travail et les processus.

Il permet aux utilisateurs de mettre en place des automatisations complexes sans écrire de code, en créant des « scénarios » qui lient différentes applications entre elles à l'aide de déclencheurs et d'actions.

Avec Make, vous pouvez créer rapidement du contenu grâce au glisser-déposer, au mode prompt et aux modules complémentaires de flux de travail basés sur l'IA, puis évoluer vers des forfaits cloud ou l'exécuter vous-même pour un contrôle plus strict.

🔎 Le saviez-vous ? Le cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST (AI RMF 1.0) fournit aux équipes un guide pratique pour la gouvernance des systèmes d'IA, particulièrement utile lorsque vous déployez des agents qui traitent des données sensibles ou des flux de travail clients.

5. Taskade IA (Idéal pour créer des agents IA et des automatisations dans un seul environnement de travail)

Taskade s'adresse aux équipes qui ne se contentent pas d'un simple « bot pour les e-mails » ou d'un « bot pour les rapports », mais qui souhaitent disposer d'un environnement de travail complet géré par des agents.

Au lieu de jongler entre différents outils pour les listes de tâches, les cartes mentales, les réunions et le chat IA, Taskade les combine en un seul espace collaboratif. Ainsi, les projets, les notes et les discussions sont à portée de main de vos agents.

Au sein de cet espace de travail, vous pouvez créer des agents IA personnalisés qui rédigent du contenu, analysent des données ou gèrent des flux de travail à partir de vos propres documents et du contexte de votre projet.

AI Project Studio vous aide à générer des plans de projet complets à partir d'un bref brief ou de documents de base, tandis que les automatisations effectuent la connexion avec des outils tels que Slack, Gmail et Google Sheets. Ainsi, les agents peuvent réellement mener à bien le travail, et ne se contentent pas de faire des suggestions.

Pourquoi ClickUp est la solution idéale là où les agents IA seuls ne suffisent pas

Si vous envisagez d'utiliser des assistants de type Sintra pour accélérer la création de contenu et les opérations, n'oubliez pas que le véritable avantage réside dans la connexion du travail, des personnes et du contexte afin que les processus d'entreprise avancent réellement. C'est là que ClickUp se distingue.

Au lieu de rafistoler des solutions ponctuelles, vous disposez d'un espace unique pour planifier, discuter et livrer, relié à une base de connaissances évolutive, à des tâches unifiées et à une automatisation légère en laquelle vous pouvez avoir confiance. Le résultat est une réduction du travail administratif, un élan accru et la possibilité d'évoluer sans avoir à jongler entre différents outils.

Pour les équipes qui recherchent une intégration transparente et une propriété clairement définie, ClickUp propose une approche pragmatique : commencez modestement, démontrez l'impact, puis développez-vous en toute confiance.

Essayez ClickUp gratuitement: créez un environnement de travail et voyez à quelle vitesse votre équipe trouve son rythme.

Foire aux questions

Quelles sont les alternatives à Sintra IA ?

Parmi les options les plus performantes, on peut citer ClickUp (environnement de travail + agents IA), Zapier, n8n, Make, Lindy et CrewAI. Pour les solutions axées sur le développement, envisagez LangChain ou Microsoft. Choisissez en fonction de vos opérations de l’entreprise et de vos besoins en matière de gouvernance.

Sintra IA est-il gratuit ?

Non. Il s'agit d'une plateforme payante proposant plusieurs forfaits et offrant une garantie de remboursement de 14 jours. Les tarifs changent régulièrement, veuillez donc vérifier les tarifs actuels sur leur site. Établissez votre budget en tenant compte de l'utilisation prévue des assistants IA et des automatisations en arrière-plan afin d'éviter les mauvaises surprises.

Sintra IA peut-il générer des publications sur les réseaux sociaux et du contenu pour les blogs ?

Oui. Des assistants tels qu'un gestionnaire de réseaux sociaux et un rédacteur peuvent rédiger du contenu pour les réseaux sociaux, des légendes et la création de contenus longs. Vous pouvez relire, affiner le ton et programmer la publication via des automatisations intégrées pour garantir la cohérence de la communication de votre marque.

Sintra IA est-il facile à utiliser pour les débutants ?

En général, oui. Il est conçu pour les utilisateurs non techniciens et propose des invites guidées, des « assistants » de démarrage et une base de connaissances centralisée. Prévoyez une courte période d'adaptation pour les intégrations et les permissions, en particulier si vous prévoyez d'automatiser des processus métier en plusieurs étapes.

Il se connecte aux services Google (par exemple, Google Drive, Calendrier, Gmail) et aux principales plateformes sociales pour la publication. L'assistance pour Notion ou Slack peut varier : consultez la liste actuelle des intégrations de Sintra pour vous assurer d'une intégration fluide.

En quoi Sintra se distingue-t-il de ChatGPT ou de ClickUp Brain ?

ChatGPT d'OpenAI est un assistant IA généraliste ; Sintra regroupe des outils d'aide et des automatisations spécifiques à certaines tâches. ClickUp Brain intègre l'IA dans les tâches, les documents et les tableaux de bord, ce qui est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'une exécution et de rapports en contexte au sein d'un même environnement de travail.