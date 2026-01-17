Les 9 meilleures alternatives à Stansa IA pour les équipes en [année]

Stansa AI est une plateforme de génération de contenu alimentée par l'IA, réputée pour ses interactions IA flexibles et illimitées, idéales pour l'écriture créative.

Cependant, lorsque vous travaillez en équipe, l'utilisation d'un outil d'IA autonome crée un fossé frustrant entre la génération de contenu et le travail à faire.

Cette déconnexion, connue sous le nom de « context sprawl » (prolifération contextuelle), qui se produit lorsque les équipes perdent du temps à passer d'une application à l'autre et à rechercher des informations dispersées sur plusieurs plateformes, vous oblige à copier, coller et reformater en permanence les résultats de l'IA dans votre système de gestion de projet.

Les entreprises jonglant désormais avec 275 applications SaaS distinctes en moyenne, cette fragmentation est devenue un défi majeur en matière de productivité.

Ce guide présente 10 alternatives à Stansa AI qui résolvent différents problèmes. Certaines se concentrent sur l'écriture de fiction avec moins de restrictions de contenu. D'autres, comme ClickUp, proposent une IA qui accompagne vos tâches et la communication au sein de votre équipe.

C'est parti !

9 alternatives à Stansa IA en un coup d'œil

Nom de l'outil Idéal pour Fonctionnalités clés *Tarifs ClickUp Équipes de toutes tailles ayant besoin d'une création de contenu alimentée par l'IA et intégrée à la gestion du travail ClickUp Brain pour une rédaction contextuelle, ClickUp Docs pour le contenu collaboratif, ClickUp Automations pour les flux de travail liés au contenu. Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. DreamGen Les écrivains à la recherche d'une génération illimitée de fiction créative Génération d'histoires sans censure, personnalisation des caractères, plusieurs modèles d'IA Gratuit ; les forfaits payants commencent à 7,83 $/mois par utilisateur. NovelAI Les auteurs de fiction à la recherche d'une narration IA personnalisable Modèles d'IA personnalisés entraînés sur la littérature, la génération d'images et les systèmes de mémoire. Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur IA Dungeon Teams créant des récits interactifs et des expériences narratives ludiques Format d'aventure textuelle, scénarios multijoueurs, mondes personnalisés Gratuit ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois par utilisateur. Sudowrite Auteurs professionnels de fiction ayant besoin d'aide pour l'écriture Moteur de narration, fonctionnalité de description, mode brainstorming, outils de réécriture Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur Claude Équipes de recherche et de création ayant besoin d'une IA conversationnelle capable de fournir des réponses nuancées Fenêtre contextuelle longue, réponses réfléchies, analyse de documents Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur DeepFiction IA Les rédacteurs qui souhaitent générer rapidement des histoires à l'aide de modèles de genre Modèles spécifiques à un genre, suite d'une histoire, création de caractères Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur ChatGPT Les personnes et les équipes qui ont besoin d'une assistance IA polyvalente pour tous les types de contenu. Génération de contenu polyvalente, plugins, capacités GPT-4 Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur Jasper Équipes marketing allégées ayant besoin d'un contenu cohérent avec la marque Formation à la voix de marque, modèles marketing, outils de campagne Les forfaits payants commencent à 69 $/mois par utilisateur.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi rechercher des alternatives à Stansa IA ?

Les équipes recherchent souvent des alternatives à Stansa IA pour plusieurs raisons principales :

L'alternative qui vous convient dépend de vos objectifs. Que vous ayez besoin de plus de liberté créative, d'une génération de contenu professionnel ou d'un outil d'IA entièrement intégré à votre plateforme de gestion du travail, il existe une option qui vous convient.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les chats pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit !

Les meilleures alternatives à Stansa IA

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'un outil de création de contenu basé sur l'IA et intégré à la gestion du travail)

L'utilisation d'un outil d'écriture IA autonome pour les projets d'équipe est souvent source de frustration. Vous générez un excellent contenu dans une application, mais vous devez ensuite le copier manuellement dans vos documents, créer des tâches pour votre équipe et expliquer à nouveau le contexte dans un chat séparé.

L'environnement de travail IA convergent de ClickUp, une plateforme unique où les projets, les documents et les discussions cohabitent avec l'IA intégrée comme couche d'intelligence, aide les équipes à éviter ces changements constants d'application en regroupant tout au même endroit.

Stansa AI excelle dans la génération de contenu non filtré en grand volume. ClickUp, quant à lui, est conçu pour les équipes de contenu professionnelles qui ont besoin que leur IA comprenne leurs données commerciales spécifiques, collabore en temps réel et fasse passer automatiquement les éléments dans un pipeline de production.

Voici comment les fonctionnalités principales de ClickUp se distinguent dans ce contexte :

Créativité contextuelle avec ClickUp Brain

Réfléchissez à des idées, créez du contenu et peaufinez vos brouillons avec ClickUp Brain.

Alors que Stansa IA génère du texte à partir de données d'entraînement générales, ClickUp Brain génère du texte à partir de vos données. Il s'agit d'un réseau neuronal pour votre environnement de travail qui relie vos tâches, vos documents et vos collaborateurs.

Au lieu de jongler avec plusieurs outils, vous pouvez générer du contenu directement là où se trouvent déjà vos projets, vos documents et vos communications d'équipe. Il connaît les délais de vos projets, les documents précédents de votre marque et qui est responsable de quoi.

Brain élimine le « copier-coller » grâce à l'IA qui a déjà accès à votre base de connaissances interne.

Création collaborative de contenu avec ClickUp Docs

Créez des documents sans erreur de manière collaborative dans ClickUp Docs.

Stansa AI est en grande partie une expérience solitaire : vous invitez, il écrit. ClickUp Docs transforme la création de contenu en un travail d'équipe. Il remplace le besoin d'outils séparés tels que Google Docs.

Vous pouvez rationaliser le processus de création de contenu en rédigeant un plan dans ClickUp Doc, en utilisant ClickUp Brain pour le développer, puis en créant des tâches ClickUp pour la modification en cours et la révision, le tout sans quitter la plateforme.

Les membres de l'équipe peuvent ajouter du contexte, laisser des commentaires en temps réel ou se mentionner mutuellement à l'aide de @ pour finaliser les modifications en cours. Grâce à ses nombreuses options de mise en forme et à ses permissions variables, Docs devient votre espace collaboratif sécurisé pour tous types de projets de contenu.

Transformez n'importe quelle partie surlignée dans un document en tâche traçable. Si un éditeur laisse un commentaire disant « corriger cette introduction », ce commentaire peut être attribué comme une tâche formelle avec une date d'échéance, garantissant ainsi que rien ne soit oublié, un niveau de responsabilité que Stansa IA n'offre pas.

Assurez la continuité de vos flux de travail grâce aux automatisations ClickUp.

ClickUp Automations prend en charge les tâches fastidieuses du processus éditorial. Les équipes peuvent rester alignées tout au long du processus de création de contenu en utilisant ClickUp Automations pour créer des flux de travail automatisés afin d'informer les parties prenantes et de faire passer le contenu par les différentes étapes d'approbation.

Par exemple, vous pouvez configurer des déclencheurs afin que, lorsqu'un rédacteur termine un brouillon dans ClickUp Docs, le statut passe automatiquement à « Prêt pour révision » et que l'éditeur soit averti via Slack ou par e-mail.

Vous pouvez même utiliser des automatisations basées sur l'IA. Par exemple, lorsqu'une tâche passe à l'état « Terminé », ClickUp Brain peut générer automatiquement un résumé du travail achevé et le publier sous forme de commentaire à l'intention des parties prenantes, ce qui permet à tout le monde de rester informé sans que vous ayez à écrire un seul mot.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rédaction collaborative : co-rédigez du contenu en temps réel avec votre équipe tout en convertissant les commentaires directement en tâches suivables afin de vous assurer que chaque modification est réellement achevée.

Suggestions basées sur les personas : générez des résultats spécialisés à l'aide de cadres IA prédéfinis adaptés à des rôles tels que ceux de spécialistes SEO, d'éditeurs ou de chefs de produit.

Champs IA dynamiques : extrayez des informations, traduisez du texte ou résumez automatiquement les descriptions de tâches dans votre calendrier de contenu pour obtenir un aperçu des données de haut niveau en un clin d'œil.

Recherche universelle pour les entreprises : localisez n'importe quel fichier ou discussion sur ClickUp, Google Drive, Slack et bien d'autres, à partir d'une seule barre de recherche, ce qui vous évite de perdre du temps à fouiller dans plusieurs plateformes.

Automatisation basée sur l'IA : déclenchez des tâches répétitives telles que les mises à jour de statut, la génération de résumés et les notifications d'équipe en fonction de règles personnalisées afin de maintenir votre flux de contenu sans intervention manuelle.

Wikis vérifiés : centralisez les directives de votre marque et vos procédures opératoires normalisées dans une centralisez les directives de votre marque et vos procédures opératoires normalisées dans une base de connaissances sécurisée qui signale les contenus obsolètes, afin que votre équipe utilise toujours les informations les plus précises.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Réduisez la dispersion contextuelle en regroupant le contenu, les projets et la communication en un seul endroit grâce à l'environnement de travail IA convergent de ClickUp. Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut prendre du temps à explorer entièrement. L'IA est sensible au contexte, ce qui permet de générer un contenu plus pertinent et plus utile. L'expérience offerte par l'application mobile présente quelques différences par rapport à la version de bureau. Le contenu est étroitement connecté aux tâches, ce qui rationalise l'ensemble de votre flux de travail, du début à la fin. Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage lors de la configuration initiale de leur environnement de travail.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de ClickUp ?

Un critique de G2 note :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont tout est regroupé au même endroit : les tâches, les échéanciers, les commentaires, les documents et les responsabilités sont tous interconnectés. Cela réduit les allers-retours inutiles et rend le travail beaucoup plus transparent. La flexibilité dans la personnalisation des flux de travail, des statuts et des vues permet à différentes équipes de travailler de manière parfaitement adaptée à leurs processus, tout en conservant une visibilité et un contrôle optimaux. ClickUp a considérablement amélioré la coordination, le suivi et l'exécution globale des tâches quotidiennes.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont tout est regroupé au même endroit : les tâches, les échéanciers, les commentaires, les documents et les responsabilités sont tous interconnectés. Cela réduit les allers-retours inutiles et rend le travail beaucoup plus transparent. La flexibilité dans la personnalisation des flux de travail, des statuts et des vues permet à différentes équipes de travailler de manière parfaitement adaptée à leurs processus, tout en conservant une visibilité et un contrôle optimaux. ClickUp a considérablement amélioré la coordination, le suivi et l'exécution globale des tâches quotidiennes.

💡Conseil de pro : Dans ClickUp, vous pouvez créer des Super Agents pour pratiquement toutes les tâches. Essayez d'en créer un dès aujourd'hui pour rechercher des informations, rédiger des plans de blog ou même réutiliser des articles publiés dans des formats adaptés aux réseaux sociaux !

Pour en savoir plus sur les super agents, cliquez ici :

2. DreamGen (idéal pour les écrivains à la recherche d'une génération illimitée de fiction créative)

via DreamGen

De nombreux outils d'écriture IA ont des filtres de contenu stricts qui peuvent étouffer la créativité, en particulier pour les auteurs de fiction qui souhaitent explorer des caractères complexes ou des intrigues non conventionnelles.

DreamGen est une plateforme conçue pour les auteurs de fiction créatifs qui ont besoin de plus de flexibilité. Elle se concentre sur la génération d'histoires sans les restrictions de contenu strictes que l'on trouve sur d'autres plateformes, vous permettant d'explorer un plus large éventail de thèmes et de scénarios.

Avec DreamGen, vous pouvez créer des caractères personnalisés, élaborer des scénarios détaillés et générer du contenu narratif avec une intervention minimale de la modération de contenu. Cela vous aide à maintenir une voix et un fil narratif cohérents, ce qui est essentiel pour les projets de fiction plus longs.

Les meilleures fonctionnalités de DreamGen

Génération d'histoires sans censure : explorez des récits non conventionnels sans les filtres de contenu qui interrompent le flux créatif dans les outils d'IA traditionnels.

Personnalisation des caractères et mémoire : créez des profils de caractères détaillés que l'IA mémorise, garantissant ainsi la cohérence de votre histoire sans avoir à répéter constamment vos invitations et instructions.

Plusieurs options de modèles d'IA : accédez à différents modèles d'IA optimisés pour divers styles d'écriture, ce qui vous offre la possibilité de choisir celui qui convient le mieux à votre projet.

Avantages et inconvénients de DreamGen

Offre une liberté créative aux auteurs de fiction pour explorer divers scénarios. Intégration limitée avec les outils externes de rédaction ou de gestion de projet Une forte cohérence du caractère contribue à maintenir la cohérence narrative dans les récits longs. Axé sur la fiction, ce qui le rend moins adapté aux contenus professionnels ou marketing. L'accès au contenu créé par la communauté est une source d'inspiration pour de nouveaux projets. Il faut un certain temps pour apprendre à optimiser les invitations afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Tarifs DreamGen

Free

Starter : 7,83 $/mois par utilisateur

Avancé : 19,35 $/mois par utilisateur

Pro : 48,30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur DreamGen

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de DreamGen ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a partagé :

J'aime beaucoup le concept qui permet de créer plusieurs caractères pour une même histoire. C'est unique et ce site a beaucoup de potentiel ! J'ai créé mon propre bot (privé), qui compte 16 caractères, tous accompagnés de descriptions très détaillées. Tout fonctionnait bien pendant la création, mais maintenant que je suis terminé, il y a des bugs.

J'aime beaucoup le concept qui consiste à pouvoir créer plusieurs caractères pour une même histoire. C'est unique et ce site a beaucoup de potentiel ! J'ai créé mon propre bot (privé), qui compte 16 caractères, tous accompagnés de descriptions très détaillées. Tout fonctionnait bien pendant la création, mais maintenant que je suis terminé, il y a des bugs.

Vous avez besoin d'aide pour créer un script ? Cette vidéo vous explique comment utiliser l'IA pour obtenir les meilleurs résultats !

3. NovelAI (idéal pour les auteurs de fiction qui souhaitent personnaliser la narration IA avec la génération d'images)

via NovelAI

Les outils d'IA génériques produisent souvent des textes prévisibles et sans inspiration qui ne conviennent pas à la fiction. Les écrivains ont besoin d'une IA qui comprenne les conventions littéraires et puisse s'adapter à des genres et des styles spécifiques.

NovelAI est une plateforme spécialement conçue pour les conteurs. Ses modèles sont entraînés à partir d'œuvres littéraires, ce qui leur permet de mieux appréhender la structure narrative et le style prosaïque, et rend le résultat plus littéraire.

Vous pouvez créer des modules personnalisés basés sur vos auteurs ou genres favoris, et même générer des images pour vous aider à visualiser vos caractères et vos scènes.

NovelAI met également l'accent sur la confidentialité des utilisateurs, en veillant à ce que vos récits restent privés et ne soient pas utilisés à des fins de formation.

Les meilleures fonctionnalités de NovelAI

Modèles d'IA formés à la littérature : l'IA est formée à partir d'œuvres de fiction, ce qui entraîne le résultat suivant : des textes qui respectent le rythme narratif et les conventions du dialogue.

Modules IA personnalisés : adaptez le style rédactionnel de l'IA à des auteurs ou genres spécifiques, pour un contrôle accru sur le résultat final.

Génération d'images intégrée : visualisez vos caractères et vos scènes grâce au visualisez vos caractères et vos scènes grâce au générateur d'images intégré, qui vous aide à développer votre vision créative.

Avantages et inconvénients de NovelAI

Produit une prose de qualité littéraire qui semble plus naturelle que l'IA à usage général. Un abonnement est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités et modèles avancés. Vos récits restent privés et ne sont pas utilisés pour l'entraînement des modèles. La qualité de la génération d'images peut varier. Des options de personnalisation avancées vous permettent d'adapter les résultats de l'IA à vos besoins. Non conçu pour les contenus professionnels ou marketing.

Tarifs de NovelAI

Free

Tablette : 10 $/mois par utilisateur

Scroll : 15 $/mois par utilisateur

Opus : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur NovelAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Non disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de NovelAI ?

Une critique G2 mentionne :

J'utilise principalement NovelAI pour l'écriture créative. J'apprécie sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à différents styles d'écriture. Il m'aide lorsque je suis bloqué et que je ne sais pas comment poursuivre une histoire. Sa flexibilité me permet d'ajuster le ton ou le style sans tout recommencer, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. J'apprécie le fait qu'il conserve la cohérence du contexte et des caractères, même lorsque je change de style. Cela rend les expérimentations beaucoup plus faciles et moins frustrantes. C'est vraiment utile lorsque l'on travaille sur des histoires plus longues et que l'on souhaite conserver une certaine cohérence.

J'utilise principalement NovelAI pour l'écriture créative. J'apprécie sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à différents styles d'écriture. Il m'aide lorsque je suis bloqué et que je ne sais pas comment poursuivre une histoire. Sa flexibilité me permet d'ajuster le ton ou le style sans tout recommencer, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. J'apprécie le fait qu'il conserve la cohérence du contexte et des caractères, même lorsque je change de style. Cela rend les expérimentations beaucoup plus faciles et moins frustrantes. C'est vraiment utile lorsque l'on travaille sur des histoires plus longues et que l'on souhaite conserver une certaine cohérence.

🌟 Bonus : ClickUp BrainGPT est l'assistant IA idéal pour les rédacteurs. Il élimine le « toggle tax » (le temps perdu à activer/désactiver des applications), centralise la recherche et la rédaction, et effectue l'automatisation des étapes répétitives. Cela permet aux rédacteurs et aux chercheurs de se concentrer sur du travail à forte valeur ajoutée (idéation, analyse et créativité), tandis que l'IA se charge des tâches fastidieuses telles que la rédaction, la résumation et l'organisation. Recherchez et résumez instantanément vos recherches dans vos environnements de travail, vos documents et vos applications connectées afin de rassembler des références et des informations sans changer d'outil.

Dictez vos idées ou vos invitations, instructions à l'aide de Talk to Text et laissez BrainGPT générer plusieurs variantes, plans ou accroches créatives pour n'importe quel format d'écriture.

Modifiez, relisez et optimisez vos brouillons pour plus de clarté, de ton et de référencement grâce à des suggestions alimentées par l'IA.

Générez des images et des ressources visuelles à partir de suggestions, et conservez-les liées à vos tâches de rédaction pour une création de contenu fluide.

Automatisez les flux de travail de rédaction répétitifs, attribuez des tâches et gérez les révisions, le tout dans un environnement de travail unifié.

Stockez et réutilisez des modèles de prompts, et consultez rapidement les directives internes pour garantir la cohérence et l'exactitude de vos textes.

4. IA Dungeon (idéal pour la narration interactive et les expériences narratives de type jeu vidéo)

via IA Dungeon

Les outils d'écriture IA traditionnels génèrent du texte statique, mais que faire si vous voulez une histoire qui réponde à vos choix ? Pour les créateurs qui souhaitent une expérience dynamique, semblable à celle d'un jeu, un simple générateur de texte ne suffit pas.

AI Dungeon est un pionnier dans le domaine de la narration interactive alimentée par l'IA. Il crée des récits dynamiques qui réagissent à vos entrées, fonctionnant davantage comme un jeu d'aventure à texte que comme un assistant d'écriture.

Vous pouvez commencer avec des scénarios prédéfinis ou créer vos propres mondes personnalisés. L'IA s'adapte à vos actions en temps réel. Elle offre également des fonctionnalités multijoueurs, ce qui en fait un excellent outil pour la narration collaborative ou les groupes de jeux de société.

Les meilleures fonctionnalités d'IA Dungeon

Format narratif interactif : l'histoire s'adapte à vos choix, créant ainsi un récit ramifié qui semble dynamique et captivant.

Création de mondes personnalisés : créez des mondes et des caractères détaillés qui serviront de base à vos histoires interactives.

Récits multijoueurs : invitez d'autres personnes à rejoindre votre histoire et à contribuer au récit, ce qui en fait un outil amusant pour la créativité collaborative.

Avantages et inconvénients d'IA Dungeon

Le format interactif unique rend la narration plus personnelle et plus captivante. Moins adapté à la production de contenus soignés et publiables Une communauté solide et une bibliothèque de contenus fournissent une source d'inspiration inépuisable pour de nouvelles histoires. Les politiques de modération du contenu ont évolué, ce qui peut avoir une incidence sur certains cas d'utilisation. Le format ludique constitue un point d'entrée accessible pour les nouveaux utilisateurs de la narration IA. La qualité du résultat peut varier en fonction de la complexité du scénario.

Tarifs de IA Dungeon

Free

Champion : 14,99 $/mois par utilisateur

Légende : 29,99 $/mois par utilisateur

Mythic : 49,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur AI Dungeon

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

Apprenez à utiliser les agents IA pour la création de contenu 👇

5. Sudowrite (idéal pour les auteurs de fiction professionnels qui ont besoin d'une aide à la rédaction structurée)

via Sudowrite

Les écrivains professionnels ont besoin de plus que de simples générateurs de texte brut. Ils ont besoin d'outils qui comprennent la structure narrative et peuvent les aider à relever des défis spécifiques, comme créer des descriptions vivantes ou affiner les dialogues.

Sudowrite est conçu pour les auteurs de fiction sérieux et offre des fonctionnalités spécialisées qui vont au-delà de la simple génération de contenu par IA. Il agit comme un partenaire d'écriture, vous aidant à réfléchir, à développer et à peaufiner votre travail.

Avec des outils tels que « Describe » pour les détails sensoriels et « Story Engine » pour développer des intrigues de la longueur d'un roman, Sudowrite vous aide à maintenir votre élan sur les projets de longue haleine. De nombreux auteurs professionnels l'utilisent car il s'intègre parfaitement dans un flux de travail sérieux.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Fonctionnalité de description pour l'écriture sensorielle : générez des descriptions visuelles, sonores, olfactives et tactiles pour enrichir vos scènes et les rendre plus immersives.

Story Engine pour l'écriture de romans : un système structuré qui vous guide dans le développement de l'intrigue et des caractères, facilitant ainsi la rédaction de romans.

Outils de réécriture et d'expansion : affinez votre prose en réécrivant des passages dans différents styles, en développant de brèves descriptions ou en raccourcissant les sections trop verbeuses.

Avantages et inconvénients de Sudowrite

Chaque fonctionnalité est spécialement conçue pour relever les défis de l'écriture de fiction. Axé exclusivement sur la fiction, il ne convient donc pas à d'autres types de contenu. The Story Engine fournit l'assistance pour les projets de longue haleine, et pas seulement pour le contenu court. Nécessite du temps pour apprendre à utiliser les outils spécifiques et le flux de travail afin d'en tirer la plus grande valeur. Il a gagné en popularité auprès des auteurs publiés, ce qui témoigne de sa qualité professionnelle. Le modèle d'abonnement peut représenter un investissement important pour les écrivains amateurs.

Tarifs Sudowrite

Free

Loisir : 19 $/mois par utilisateur

Professionnel : 29 $/mois par utilisateur

Max : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Sudowrite

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sudowrite ?

Un avis partagé sur G2 indique :

Il fournit une variété d'outils pour aider à écrire et réécrire des parties d'une histoire. L'inclusion d'une bible de l'histoire est très utile et évite d'avoir à utiliser plusieurs outils. L'IA fonctionne à la fois dans le manuscrit et dans la bible de l'histoire, ce qui vous permet de développer rapidement tous les aspects de l'histoire.

Il fournit une variété d'outils pour aider à écrire et réécrire des parties d'une histoire. L'inclusion d'une bible de l'histoire est très utile et évite d'avoir à utiliser plusieurs outils. L'IA fonctionne à la fois dans le manuscrit et dans la bible de l'histoire, ce qui vous permet de développer rapidement tous les aspects de l'histoire.

📖 À lire également : Outils alternatifs à Sudowrite pour les écrivains

6. Claude (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une IA conversationnelle capable de fournir des réponses nuancées et réfléchies)

via Claude

De nombreux outils d'IA produisent des réponses qui semblent robotiques et manquent de nuance. Lorsque vous traitez des sujets complexes, vous avez besoin d'une IA capable de fournir des réponses réfléchies et pondérées plutôt que des textes génériques et stéréotypés.

Claude, un assistant IA d'Anthropic, est connu pour ses capacités de discussion de haute qualité. Ses réponses semblent souvent plus réfléchies, ce qui en fait un excellent choix pour les contenus qui nécessitent de la subtilité ou un raisonnement complexe.

L'un des principaux atouts de Claude est sa grande fenêtre contextuelle, qui lui permet de traiter de longs documents à des fins de résumé ou d'analyse. Vous pouvez télécharger un fichier PDF et demander à Claude de vous fournir des informations, ce qui représente un gain de temps considérable pour les flux de travail nécessitant beaucoup de recherches.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Fenêtre de contexte étendue : traitez et consultez des documents longs, ce qui est idéal pour résumer des rapports ou analyser des recherches.

Réponses de discussion nuancées : Claude traite les sujets complexes avec plus de subtilité que bon nombre de ses concurrents, produisant un contenu qui semble plus réfléchi.

Capacités d'analyse de documents : téléchargez directement des fichiers pour que Claude les analyse, les résume ou les utilise comme référence pour la création de contenu.

Avantages et inconvénients de Claude

Produit des résultats réfléchis et nuancés qui semblent moins mécaniques. Peut être plus prudent lors du traitement de certains sujets ou demandes De solides capacités de traitement de documents sont idéales pour les tâches nécessitant beaucoup de recherche. La version gratuite comporte des limitations d'utilisation qui peuvent ne pas convenir aux flux de travail intensifs. Les interactions semblent plus naturelles et de discussion. Pas d'intégration native avec les plateformes de gestion de projet

Tarifs de Claude

Free

Avantage : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Claude ?

Un utilisateur de Capterra partage son avis :

Ce qui me frappe le plus dans l'utilisation de Claude, c'est son approche de discussion. Plutôt que d'avoir l'impression de simplement présenter une requête à une base de données, les interactions semblent collaboratives. Claude pose des questions de clarification lorsque mes requêtes sont ambiguës, ce qui m'a souvent aidé à affiner ma propre réflexion sur ce dont j'ai réellement besoin. Ces échanges se sont avérés précieux non seulement pour obtenir de meilleurs résultats, mais aussi pour développer des idées plus claires dès le départ.

Ce qui me frappe le plus dans l'utilisation de Claude, c'est son approche de discussion. Plutôt que d'avoir l'impression de simplement présenter une requête à une base de données, les interactions semblent collaboratives. Claude pose des questions de clarification lorsque mes requêtes sont ambiguës, ce qui m'a souvent aidé à affiner ma propre réflexion sur ce dont j'ai réellement besoin. Ces échanges se sont avérés précieux non seulement pour obtenir de meilleurs résultats, mais aussi pour développer des idées plus claires dès le départ.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Claude IA

7. DeepFiction IA (idéal pour générer rapidement des histoires à l'aide de modèles spécifiques à chaque genre)

via DeepFiction IA

Parfois, vous n'avez pas besoin d'un outil d'écriture complexe avec une courbe d'apprentissage abrupte. Vous souhaitez simplement générer rapidement une histoire pour vous divertir ou stimuler votre créativité, sans avoir à passer beaucoup de temps à l'installation.

DeepFiction AI est un point d'entrée accessible pour la génération d'histoires par IA. Il propose des modèles spécifiques à chaque genre qui vous permettent de créer rapidement des histoires sans avoir besoin de devenir un expert en ingénierie des invites.

Vous pouvez choisir parmi des catégories telles que la romance, la fantasy ou le mystère, et l'IA générera un contenu conforme aux conventions de ces genres. Il s'agit d'un outil simple, axé sur l'accessibilité et le divertissement.

Les meilleures fonctionnalités de DeepFiction IA

Modèles spécifiques à un genre : sélectionnez un genre et obtenez un contenu généré par l'IA qui respecte les conventions de ce style, facilitant ainsi la création d'histoires.

Création rapide d'histoires : l'interface simple privilégie la rapidité, vous permettant de créer des histoires avec un minimum d'installation.

Fonctionnalités de continuation d'histoire : prolongez des histoires existantes ou poursuivez des récits avec l'aide de l'IA.

Avantages et inconvénients de DeepFiction IA

L'approche basée sur des modèles rend cet outil accessible aux utilisateurs novices en matière d'outils d'IA. Moins de personnalisation que les plateformes d'écriture de fiction plus avancées La génération rapide de contenu est idéale pour les exercices créatifs rapides ou le divertissement. La qualité des résultats peut ne pas être aussi raffinée que celle obtenue avec des outils plus spécialisés. Les résultats axés sur le genre permettent de garantir que le contenu correspond à vos attentes. Fonctionnalités limitées pour les projets de fiction longs ou professionnels

Tarifs de DeepFiction IA

Starter : 5 $/mois par utilisateur

Pro Créateur : 20 $/mois par utilisateur

Studio : 75 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur DeepFiction IA

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation du contexte et à la commutation s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches !

8. ChatGPT (Idéal pour une assistance IA polyvalente et polyvalente pour tous les types de contenu)

via ChatGPT

Les besoins de votre équipe en matière de contenu sont variés. Un jour, vous rédigez des e-mails, le lendemain , vous créez des textes marketing, et le surlendemain, vous essayez de simplifier un sujet technique complexe. Utiliser un outil spécialisé pour chaque tâche est inefficace et coûteux.

ChatGPT est le couteau suisse des assistants IA, capable de gérer un vaste intervalle de tâches liées au contenu. Sa polyvalence en fait l'option idéale pour les équipes qui ont besoin d'un outil unique pour tout, de la rédaction créative aux explications techniques.

Avec ChatGPT, vous pouvez rédiger des e-mails, écrire du code, trouver des idées et simplifier des sujets complexes grâce à une interface naturelle et conversationnelle. Cependant, il s'agit d'un outil autonome, vous serez donc toujours confronté à une prolifération de contextes, un problème que l'environnement de travail IA convergent de ClickUp est conçu pour résoudre.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Génération de contenu polyvalente : gérez un large intervalle de tâches, de la rédaction d'e-mails à l'écriture créative en passant par la génération de code, le tout en un seul endroit.

Plugins et GPT personnalisés : étendez ses fonctions en effectuant une connexion avec des services externes ou en créant des GPT personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques.

Raffinement de la discussion : itérez vos résultats grâce à une discussion naturelle, rendant le processus de création plus intuitif.

Avantages et inconvénients de ChatGPT

Sa polyvalence inégalée en fait une option fiable pour les équipes ayant des besoins diversifiés. Fonctionne comme un outil autonome sans intégration native dans les plateformes de travail. Grâce à des mises à jour régulières et à l'amélioration constante des modèles, ses capacités ne cessent de s'étendre. Le contenu doit être transféré manuellement vers l'endroit où votre travail est réellement effectué. Une vaste communauté d'utilisateurs fournit des ressources exhaustives et des suggestions partagées. Les filtres de contenu peuvent parfois interrompre les cas d'utilisation liés au contenu créatif ou professionnel.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un avis partagé sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est son intuitivité et sa fiabilité ; il comprend rapidement le contexte et fournit des réponses claires et bien structurées sans nécessiter trop d'échanges. J'apprécie particulièrement sa capacité à s'adapter à différents tons et exigences, que j'aie besoin d'un texte professionnel, créatif ou concis.

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est son intuitivité et sa fiabilité ; il comprend rapidement le contexte et fournit des réponses claires et bien structurées sans nécessiter trop d'allers-retours. J'apprécie particulièrement sa capacité à s'adapter à différents tons et exigences, que j'aie besoin d'un résultat professionnel, créatif ou concis.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à ChatGPT

9. Jasper (idéal pour les équipes marketing qui ont besoin de contenus cohérents avec leur marque à grande échelle)

via Jasper IA

Les équipes marketing sont soumises à une pression constante pour produire un volume important de contenu conforme à l'image de marque. Les outils d'IA génériques ne comprennent pas le ton de votre marque, ce qui signifie que votre équipe perd un temps précieux à effectuer des modifications en cours sur les résultats pour les aligner sur les normes de votre entreprise.

Jasper est une plateforme de contenu IA spécialement conçue pour les équipes marketing. Elle met l'accent sur la cohérence de la marque et fournit des modèles qui facilitent la production de contenu à grande échelle.

Grâce à la fonctionnalité Brand Voice de Jasper, vous pouvez former l'IA selon vos directives spécifiques, afin de vous assurer que tout le contenu généré soit en adéquation avec votre marque. Il offre également des outils de collaboration et des fonctionnalités de gestion de campagne, ce qui en fait un choix solide pour les équipes marketing.

Cependant, il s'agit toujours d'un outil de contenu spécialisé plutôt que d'une plateforme complète de gestion du travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Formation à la voix de la marque : formez l'IA aux directives de votre marque afin de garantir la cohérence et la conformité de tous les contenus générés.

Modèles spécifiques au marketing : accédez à des modèles pour les textes publicitaires, les publications sur les réseaux sociaux et les articles de blog qui intègrent les bonnes pratiques en matière de marketing.

Outils de campagne et de collaboration : gérez vos campagnes marketing grâce à des fonctionnalités de collaboration en équipe qui facilitent votre flux de travail.

Avantages et inconvénients de Jasper

Chaque fonctionnalité est conçue pour répondre aux besoins des équipes marketing. Moins adapté à d'autres fonctions d'entreprise ou types de contenu La fonctionnalité Brand Voice garantit la cohérence de la marque à grande échelle. Nécessite un investissement initial en temps pour configurer la fonctionnalité Brand Voice. Les outils de collaboration intégrés prennent en charge les flux de travail des équipes marketing. Les utilisateurs individuels peuvent trouver qu'il offre plus de fonctionnalités qu'ils n'en ont besoin.

Tarifs de Jasper

Essai gratuit

Avantage : 69 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Vous pouvez utiliser Jasper pour réfléchir, reformuler des idées, organiser vos pensées et écrire beaucoup plus rapidement que si vous partiez de zéro. Dans l'ensemble, cet outil a permis d'améliorer considérablement l'efficacité individuelle et de l'équipe, et nous sommes très satisfaits des améliorations constantes apportées à la plateforme !

Vous pouvez utiliser Jasper pour réfléchir, reformuler des idées, organiser vos pensées et écrire beaucoup plus rapidement que si vous partiez de zéro. Dans l'ensemble, cet outil a permis d'améliorer considérablement l'efficacité individuelle et de l'équipe, et nous sommes très satisfaits des améliorations constantes apportées à la plateforme !

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Jasper IA

Trouvez l'outil d'IA adapté au flux de travail de votre équipe.

Le choix de l'alternative Stansa IA la plus adaptée dépend de vos objectifs. Les auteurs de fiction créatifs tireront profit d'outils spécialisés tels que NovelAI ou Sudowrite. Les équipes marketing trouveront leur bonheur dans des plateformes axées sur la marque telles que Jasper.

Mais le véritable défi ne consiste pas seulement à trouver une IA capable de générer du contenu de qualité, mais aussi à trouver celle qui s'adapte au mode de fonctionnement de votre équipe. Les outils d'IA autonomes créent des frictions, vous obligeant à transférer manuellement le contenu entre votre système de gestion de projet, vos documents et les discussions de votre équipe.

La solution d'IA la plus efficace est celle qui comble le fossé entre la génération de contenu et son exécution. Que vous choisissiez un outil spécialisé dans la fiction ou une plateforme marketing, privilégiez les solutions qui réduisent les frictions dans votre flux de travail.

Pour les équipes qui cherchent à éliminer le décalage entre la génération de contenu IA et la gestion du travail, ClickUp propose une IA qui s'intègre directement dans l'environnement de travail. ✨/

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui.

Foire aux questions (FAQ)

Stansa AI est une plateforme de génération de contenu alimentée par l'IA, connue pour ses interactions flexibles, principalement destinée à la rédaction créative et professionnelle. Les équipes recherchent souvent des alternatives pour bénéficier de fonctionnalités telles que la collaboration en équipe, une meilleure intégration avec les systèmes de gestion du travail ou des capacités spécialisées pour le marketing ou la fiction.

Les outils d'écriture IA non filtrés ont moins de restrictions en matière de contenu, ce qui permet d'explorer des thèmes non conventionnels qui pourraient être bloqués par les outils traditionnels. Les plateformes telles que ChatGPT privilégient la sécurité et une large accessibilité, ce qui peut parfois interrompre le flux créatif pour certains genres de fiction.

Pour les équipes qui ont besoin de collaborer sur du contenu et de l'intégrer à leurs flux de travail, ClickUp est le choix le plus judicieux. Il combine la génération de contenu par IA avec la gestion de projet et la documentation, éliminant ainsi le besoin de passer d'un outil à l'autre.

Oui, la plupart des alternatives d'écriture IA, y compris ClickUp et Jasper, sont conçues pour la création de contenu commercial et vous permettent d'utiliser le contenu généré à des fins d'entreprise. Cependant, il est toujours judicieux de consulter les conditions générales de chaque plateforme concernant la propriété du contenu.