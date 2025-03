Les 10 meilleurs générateurs de texte aléatoire pour 2025

Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une maquette vierge en vous demandant comment la rendre réaliste ? Le texte de substitution est pratique dans ce cas, que vous soyez un concepteur de sites web présentant des dispositions ou un développeur testant des flux de contenu. Mais soyons réalistes, le « Lorem Ipsum » est dépassé. Alors que les outils de création de contenu undefined transforment l'industrie, nous devons regarder au-delà du texte traditionnel. C'est pourquoi nous avons créé cette nouvelle liste de générateurs de texte aléatoire pour rendre votre processus de conception et de génération de contenu plus facile et plus amusant. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Jetez un coup d'œil à ces 10 générateurs de texte aléatoire : * *RANDOM.ORG (Idéal pour la génération de mots véritablement aléatoires) *Lipsumator (Idéal pour générer facilement du texte de substitution) *Random.Onl (Idéal pour mettre en forme des textes spécialisés) *Get Random Tools (Idéal pour répondre à divers besoins de génération de texte) ChatGPT excelle dans la création de textes d'attente spécifiques à la conception qui conservent une pertinence sémantique. Les concepteurs apprécient particulièrement sa capacité à générer du texte qui correspond au contexte de différents éléments d'interface utilisateur tels que les menus de navigation, les modèles de sites de pages web et les descriptions de produits. Cela rend les prototypes plus significatifs lors des présentations aux clients et des tests auprès des utilisateurs. #### Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT Générer du contenu textuel dans différents tons et styles en fonction de [ ChatGPT Plus : 20 $/mois *Pro : 200 $/mois *Équipe : 30 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur ChatGPT * G2 : 4,7/5 (plus de 650 avis) * Capterra : 4,5/5 (plus de 90 avis)]( https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts//IAécritureinvites/%href/*Créerducontenudelongueursspécifiquespourrépondreauxexigencesdeconception*Produiredutexteenplusieurslanguespourlesprojetsinternationaux####LimitationsdeChatGPT*Lerésultatgénérépeutparfoisêtreincohérentparrapportauxexigencesdel'utilisateur*Leniveaugratuitadeslimitesd'utilisation####TarifsdeChatGPT*Gratuit)

4. Gemini (Idéal pour la génération de texte multimodal) via undefined

Gemini de Google combine la génération de texte avec la compréhension du contexte visuel, ce qui le rend utile pour créer du texte d'espace réservé qui s'aligne sur les éléments de conception. Sa capacité à traiter des entrées multimodales peut aider à générer un contenu d'espace réservé contextuellement approprié. L'intégration étroite de Gemini peut simplifier les flux de travail des concepteurs qui utilisent déjà Google Workspace (Documents, Présentations, etc.). #### Les meilleures fonctionnalités de Gemini * Traduire et générer du texte en plusieurs langues de manière transparente

Produire du texte avec une compréhension nuancée de la sémantique et du contexte Mettre en forme de manière cohérente les contenus associés #### Limitations de Gemini La version gratuite a des limites d'utilisation Les réponses peuvent souvent être laconiques #### Tarifs de Gemini Free Gemini Business : 24 $/utilisateur par mois *Gemini Enterprise : 36 $/utilisateur par mois

Réunions et Messages IA : 12 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur Gemini *G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis) *Capterra : pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs de Gemini ?

Dans l'ensemble, cela facilite grandement la rédaction de documents, me donne de meilleures options que ce qui était écrit à l'origine et est là si jamais je suis bloqué sur quelque chose. undefined 👀 Le saviez-vous ? En décembre 2019, la BBC a utilisé du texte généré par ordinateur /%href/ https://thereader.mitpress.mit.edu/the-living-history-and-surprising-diversity-of-computer-generated-text/ pour assurer une couverture détaillée des élections, produisant environ 650 articles en anglais et 40 en gallois. ### 5. Lorem Ipsum (idéal pour les textes classiques) via Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ce générateur est spécialisé dans la création de textes fictifs avec des paramètres personnalisables. Dummy Text Generator permet aux concepteurs de générer du texte correspondant aux caractéristiques visuelles de différentes langues tout en restant dénué de sens, ce qui permet de se concentrer sur les éléments de conception. #### Les meilleures fonctionnalités de Dummy Text Generator Sélectionnez parmi plusieurs styles de texte factice au-delà du texte factice traditionnel Personnalisez la longueur des paragraphes et des phrases Générez du texte dans différents formats (TXT, HTML, Word) Choisissez parmi différents styles et modèles de texte

Limitations du générateur de texte factice Options de personnalisation limitées dans la version gratuite #### Tarifs du générateur de texte factice Utilisation en ligne gratuite #### Évaluations et avis sur le générateur de texte factice *G2 : Aucune évaluation disponible *Capterra : Aucune évaluation disponible ### 7. RANDOM.ORG (Idéal pour la génération de mots vraiment aléatoires) via undefined

RANDOM.ORG est particulièrement utile pour tester les cas limites dans le développement d'interfaces utilisateur. Les utilisateurs peuvent créer des fichiers contenant jusqu'à 20 millions de valeurs aléatoires grâce à son service de génération de fichiers, ce qui le rend particulièrement utile pour les besoins à grande échelle tels que les codes promotionnels, les données de test ou les applications scientifiques. #### Les meilleures fonctionnalités de RANDOM.ORG Assurer un véritable caractère aléatoire dans les textes générés à l'aide de sources de bruit atmosphérique Exporter des fichiers dans plusieurs formats, y compris texte simple, CSV et Excel