Exemples de la matrice d'Eisenhower pour gérer efficacement son temps

Selon une récente étude sur la productivité, un employé moyen n'est productif que pendant environ 2 heures et 53 minutes sur une journée de travail de 8 heures. Le reste du temps est souvent perdu à cause des interruptions, des changements de contexte et des tâches administratives sans grande valeur.

C'est là que la matrice d'Eisenhower intervient. Il s'agit d'un cadre simple permettant de distinguer ce qui est urgent de ce qui est essentiel, afin que vous puissiez établir vos priorités avec plus de clarté et moins de bruit.

Ci-dessous, nous expliquons son fonctionnement et partageons des exemples concrets de la matrice d'Eisenhower pour différents rôles et cas d'utilisation.

Ci-dessous, nous expliquons son fonctionnement et partageons des exemples concrets de la matrice d'Eisenhower pour différents rôles et cas d'utilisation.

⭐ Modèle à la fonctionnalité Vous souhaitez disposer d'une installation prête à l'emploi pour exploiter rapidement la matrice d'Eisenhower ? Utilisez le modèle gratuit de matrice d'Eisenhower de ClickUp. Obtenir un modèle gratuit Répartissez vos tâches en quatre quadrants pour établir facilement des priorités grâce au modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp Cela comprend 👇 Une matrice 2×2 toute prête avec les quatre quadrants déjà définis pour vous

Des tâches organisées pour vous aider à comprendre le fonctionnement de chaque catégorie

Espace pour ajouter des champs d'urgence et d'importance afin que les tâches soient classées au bon endroit

Une disposition simple de type glisser-déposer pour déplacer les tâches à mesure que les priorités changent

Qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower ?

via Luxafor

La matrice d'Eisenhower (également appelée matrice urgent-important, boîte d'Eisenhower ou matrice de gestion du temps ) est une méthode de productivité et de hiérarchisation des priorités qui vous aide à déterminer les tâches sur lesquelles vous concentrer, à planifier, à déléguer ou à éliminer.

Considérez cela comme un processus de gestion du temps et des tâches permettant de gérer des priorités concurrentes à grande échelle.

Elle s'appuie sur le célèbre principe de Dwight D. Eisenhower (34e président des États-Unis et ancien général cinq étoiles).

Cette matrice de hiérarchisation des tâches est une grille 2×2 comportant deux axes :

Axe vertical (Y) : Importance (dans quelle mesure la tâche contribue à vos objectifs à long terme, à vos valeurs ou à vos résultats clés)

Axe horizontal (X) : Urgence (dans quel délai la tâche doit être traitée ou si elle a une échéance pressante)

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Envie d'un aperçu rapide ? Regardez cette vidéo sur la matrice d'Eisenhower que nous avons créée pour vous 👇

⌛ Petit rappel : l'origine de la matrice d'Eisenhower La matrice d'Eisenhower trouve son origine dans la philosophie décisionnelle de Dwight D. Eisenhower, le 34e président des États-Unis. Avant de devenir président, Eisenhower a mené une brillante carrière militaire, servant comme général dans l'armée américaine et comme commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait sans aucun doute comment hiérarchiser efficacement les tâches et obtenir des résultats durables et positifs. En tant que haut gradé de l'armée, puis en tant que président, Eisenhower était constamment confronté à des tâches et des priorités contradictoires. Il disposait d'un cadre permettant de hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Cette idée a été développée et baptisée « matrice d'Eisenhower » ou « matrice de décision d'Eisenhower » au cours des trois décennies suivantes.

Les quatre quadrants de la matrice d'Eisenhower

Ils comprennent :

Quadrant 1 : À faire (tâches urgentes et importantes)

Il s'agit de crises, de problèmes urgents et d'échéances qui nécessitent une attention immédiate, car ils sont à la fois urgents et alignés sur vos objectifs principaux.

Ce niveau constitue la priorité absolue, car ces tâches exigent une action immédiate et ont des conséquences réelles si elles sont négligées. Il comprend :

Des échéances strictes qui ont un impact sur les résultats aujourd'hui ou très prochainement

Crises, urgences ou pannes qui interrompent la progression normale des activités

Obligations pour lesquelles il n'existe aucune possibilité réaliste de report ou de délégation

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📌 Exemple : un consultant indépendant découvre la veille de la remise qu’une présentation destinée à un client contient des erreurs critiques dans les données, alors que la réunion avec le client est prévue demain matin 😨. Corriger immédiatement la présentation devient alors la priorité absolue, car la relation, la crédibilité et le paiement en dépendent.

Quadrant 2 : Décider (important mais pas urgent)

Le quadrant 2 regroupe vos tâches essentielles qui fournissent l'assistance nécessaire à votre réussite à long terme, mais qui ne nécessitent pas d'action immédiate.

Ce quadrant regroupe tout ce dont vous avez besoin pour vous développer, améliorer vos systèmes et atteindre vos objectifs au fil du temps. Il comprend :

La planification, la stratégie et la définition d'objectifs sont liées aux résultats à long terme

Développement des compétences, apprentissage et perfectionnement professionnel

Mesures préventives telles que l'entretien, la santé et la préparation

📌 Exemple : Ce même consultant réserve désormais du temps chaque semaine pour améliorer ses modèles de présentation, affiner ses processus et se familiariser avec un nouvel outil d'analyse. Rien de tout cela n'est urgent. Mais au fil des mois, cela réduit le stress de dernière minute et améliore les résultats pour les clients.

Quadrant 3 : Déléguer (Urgent mais pas important)

Ce quadrant regroupe les tâches qui semblent urgentes car elles exigent une réponse rapide, même si elles ne font pas réellement avancer vos objectifs.

Ces tâches découlent souvent d'exigences ou d'attentes externes et peuvent facilement envahir votre journée si vous les laissez faire. Certaines sont encore à faire, mais elles nécessitent généralement des limites plus strictes et un meilleur timing.

Voici quelques instances :

Les interruptions telles que les appels, les messages ou les e-mails non urgents

Demandes urgentes qui ne correspondent pas à vos objectifs

Tâches d'administrateur routinières pouvant être regroupées ou automatisées

📌 Exemple : Le consultant passe une grande partie de sa journée à répondre immédiatement à des e-mails mineurs qui pourraient attendre, à répondre à des appels imprévus et à peaufiner des détails sans grande importance. La journée semble bien remplie, mais peu ou pas de travail significatif avance.

Quadrant 4 : Supprimer (Ni urgent ni important)

Ce quadrant regroupe les activités qui n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée et ne requièrent aucune urgence réelle. Ces tâches constituent souvent des distractions agréables qui permettent d'éviter de réfléchir davantage ou de fournir des efforts. Si un repos occasionnel a bien sûr sa place ici, rester trop longtemps dans ce quadrant conduit à la stagnation.

Voici quelques scénarios :

Défilement sans réfléchir, navigation excessive ou consommation passive

Tendance à trop s'organiser, à trop peaufiner ou à faire preuve d'un perfectionnisme inutile

Activités principalement utilisées pour échapper à l'inconfort ou à l'ennui

📌 Exemple : Après une longue journée de travail, le consultant passe des heures à actualiser ses réseaux sociaux et à réorganiser des fichiers qui sont déjà suffisamment fonctionnels. Vous pourriez même ignorer ces tâches sans conséquence. Mais comme vous les effectuez, elles vous font perdre du temps sans vous apporter grand-chose en retour.

📚 En savoir plus : Comment créer des systèmes pour gérer les priorités

Pourquoi utiliser la matrice d'Eisenhower ?

Lorsque votre journée est remplie de réunions, de messages et de priorités, il devient extrêmement difficile de discerner ce qui importe le plus à un moment donné.

La matrice d'Eisenhower vous offre une vue d'ensemble de toutes vos tâches et vous aide à établir des priorités.

Pour mettre les choses en perspective, voici pourquoi vous avez besoin de cette matrice :

Distingue l'urgence de l'importance : vous oblige à vous demander si une tâche contribue réellement à la réalisation des objectifs clés, empêchant ainsi le travail réactif (e-mails, chats) de détourner votre temps précieux consacré au travail en profondeur ayant une valeur élevée

Réduit la fatigue décisionnelle lors des journées chargées : le fait de pré-classer les tâches en quatre quadrants élimine les choix constants du type « et maintenant ? », surtout lorsque vous êtes fatigué et plus enclin à vous rabattre sur des éléments faciles mais peu efficaces

Permet de dire « non » ou « pas maintenant » de manière justifiable : lorsque des tâches se trouvent dans le quadrant « urgent mais pas important », vous disposez d'une justification pour les déléguer ou les refuser. C'est important, car vous établissez ainsi des priorités de manière logique en fonction du temps et de l'impact.

Mettre en évidence les risques à long terme avant qu'ils ne se transforment en crises : met en avant le travail important mais non urgent (comme la planification ou le développement des compétences) avant qu'il ne dégénère en crise

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent quotidiennement au moins trois applications, luttant contre la « prolifération des applications » et la dispersion des flux de travail. Même si cela peut sembler productif et intense, vous vous perdez simplement entre les différentes applications, sans parler de l'énergie que vous gaspillez à taper. ClickUp Brain MAX rassemble tout : dites-le une seule fois, et vos mises à jour, tâches et notes atterrissent exactement là où elles doivent être dans ClickUp. Finis les allers-retours, fini le chaos : place à une productivité centralisée et fluide.

⏱️ Comment utiliser la matrice d'Eisenhower en 5 minutes Dressez la liste de tout ce que vous avez à faire (travail + vie personnelle si vous souhaitez deux matrices distinctes). Classez chaque tâche dans l'un des quatre quadrants en fonction de son urgence et de son importance. Faites le quadrant 1 (urgent + important). Planifiez d'abord le quadrant 2 (important + non urgent). Créez un bloc de temps pour cela avant que votre Calendrier ne se remplisse. Quadrant 3 : déléguer (urgent + sans importance). Confiez-le à quelqu'un, effectuez l'automatisation ou regroupez-le. Supprimez le quadrant 4 (ni urgent, ni important). Retirez-le de votre liste ou mettez-le de côté dans une catégorie « plus tard ». Tableau récapitulatif (pour vous permettre de trier plus rapidement) Quadrant Ce que cela signifie À faire ? Exemples Q1 : À faire Urgent et important Faites-le maintenant Bug critique avant le lancement, échéance client aujourd'hui, problème de conformité urgent Q2 : Décider Important, mais pas urgent Planifiez-le Planification stratégique, développement des compétences, renforcement des relations, maintenance préventive Q3 : Déléguer Urgent, mais pas important Déléguer ou limiter Demandes courantes, planification de réunions, ajustements mineurs, sollicitations non critiques Q4 : Supprimer Ni urgent, ni important Éliminer Doomscrolling, perfectionnisme inutile, tâches futiles sans résultat

Exemples de la matrice d'Eisenhower

Voici quelques exemples concrets de la matrice d'Eisenhower 👇

🌻 Exemple n° 1 : Productivité personnelle

Imaginons que vous soyez un professionnel souhaitant mieux gérer son temps au travail et le week-end.

Voici à quoi ressemblera une matrice de productivité personnelle pour une journée de semaine type :

Quadrant 1 (À faire) : s'occuper des obligations financières urgentes et sensibles au facteur temps, payer la facture de carte de crédit due à la date indiquée, gérer les échéances personnelles critiques

Quadrant 2 (Décider) : S'engager à suivre des routines régulières pour rester en bonne santé physique, planifier des bilans financiers (par exemple, une vérification des dépenses de 30 minutes en milieu de semaine), investir du temps dans un développement personnel réfléchi (par exemple, lire ou acquérir une nouvelle compétence)

Quadrant 3 (Déléguer) : Répondre aux demandes non essentielles de collègues sans rapport avec le travail, donner des conseils informels à des amis, gérer les courses familiales imprévues que d'autres membres du foyer pourraient s'en charger

Quadrant 4 (Supprimer) : Scroller sans réfléchir tard le soir, regarder en boucle et pendant des heures des contenus aléatoires, garder sur votre liste des tâches habituelles de faible valeur sans réelle intention de les achever

⚡ Archives de modèles : Si vous souhaitez créer une matrice d'Eisenhower exploitable pour vos tâches quotidiennes, utilisez le modèle de productivité personnelle ClickUp. Obtenir un modèle gratuit Essayez le modèle de productivité personnelle ClickUp pour organiser et hiérarchiser vos tâches tout au long de la journée

🌻 Exemple n° 2 : gestion de projet

Vous êtes chef de projet et dirigez un projet de développement logiciel de taille moyenne. La mise en service est prévue dans huit semaines.

Vous coordonnez l'ingénierie, l'assurance qualité, la conception et les parties prenantes tout en gérant un flux constant de nouvelles demandes.

Voici une matrice d'Eisenhower pour la gestion de projet lors d'une semaine de sprint type :

Quadrant 1 (À faire) : résoudre les blocages critiques avec des délais stricts (par exemple, corriger un bug bloquant les tests d'acceptation utilisateur), répondre aux escalades de la direction impliquant des changements importants en termes de périmètre, de coût ou de calendrier, traiter les demandes urgentes des clients ayant un impact direct sur les propositions en cours

Quadrant 2 (Décider) : Affiner les user stories, mener la planification des sprints et les revues d'échéancier, planifier et organiser des entretiens individuels ciblés de 30 minutes avec les membres clés de l'équipe

Quadrant 3 (Déléguer) : Envoyer des mises à jour de statut (convient aux collaborateurs juniors), gérer la planification des appels et la logistique des points réguliers, acheminer les informations et les demandes entre les équipes ou les services

Quadrant 4 (Supprimer) : Participer à des réunions sans agenda clair, travailler sur des tâches en retard obsolètes qui ne correspondent plus à l'orientation du projet, poursuivre des tâches qui ne contribuent plus aux objectifs actuels du projet

Si vous souhaitez transformer votre matrice d'Eisenhower en un système efficace, vous avez besoin du meilleur outil de gestion des tâches pour vous aider. Découvrez : Tâches ClickUp.

Transformez la matrice d'Eisenhower en un système de hiérarchisation des priorités concret grâce aux tâches ClickUp

Appliquez des priorités (Urgent, Élevé, Normal, Faible), des dates d'échéance et des champs personnalisés ClickUp pour libeller toutes vos tâches afin qu'elles s'inscrivent naturellement dans les quatre quadrants.

Par exemple, les tâches à la fois importantes et urgentes peuvent être marquées Urgent avec des dates d'échéance à court terme, tandis que le travail important mais non urgent peut être planifié à une date ultérieure avec un niveau de priorité différent.

Classez les tâches dans les quadrants de la matrice d'Eisenhower en fonction des priorités, des dates d'échéance et des champs personnalisés de ClickUp

ClickUp prend également en charge la philosophie « décider, déléguer ou supprimer » de la matrice d'Eisenhower. Les tâches urgentes mais sans importance peuvent être confiées à d'autres, automatisées ou déplacées vers une autre liste. À l'inverse, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes peuvent être dépriorisées ou archivées.

🌻 Exemple n° 3 : équipe marketing

En tant que responsable d'équipe marketing (ou collaborateur individuel), vous gérez les campagnes, la création de contenu, les publicités payantes, les analyses et les demandes des parties prenantes dans un environnement en constante évolution.

Vous utiliseriez la matrice d'Eisenhower lors de vos sessions de planification hebdomadaires pour organiser les tâches essentielles et les demandes ponctuelles de la semaine à venir.

Une matrice d'Eisenhower appliquée au marketing se présente généralement comme suit :

Quadrant 1 (À faire) : Traiter les problèmes critiques liés aux campagnes en cours (par exemple, réparer un pixel de suivi défectueux), répondre le jour même aux demandes de la direction (par exemple, réviser en urgence les prévisions de retour sur investissement), résoudre les alertes de conformité immédiates dans les campagnes actives

Quadrant 2 (Décider) : Auditer et affiner les segments d'audience, mener une analyse concurrentielle et mettre à jour l'analyse SWOT pour les lancements de produits à venir, prendre des décisions stratégiques concernant les initiatives marketing à fort impact

Quadrant 3 (Déléguer) : Planifier les publications sur les réseaux sociaux, générer des rapports routiniers/d’automatisation, relire les modifications en cours de rédaction sur le contenu social non prioritaire

Quadrant 4 (Supprimer) : Poursuivre des idées de campagne obsolètes, assister à des webinaires facultatifs, participer à des réunions sans agenda clair

👀 Le saviez-vous ? 68 % des travailleurs américains consacrent leur temps à des tâches à faible valeur ajoutée, ce qui rend plus difficile de se concentrer sur le travail qui génère réellement des résultats concrets.

🌻 Exemple n° 4 : Leadership

Pour un directeur des opérations dans une entreprise en pleine expansion, la journée prend souvent la forme d’escalades, de réunions incessantes et d’un flux constant de demandes urgentes.

Vous utiliseriez la matrice d'Eisenhower pour récupérer du temps :

Quadrant 1 (À faire) : Gérer les crises urgentes au sein de l'équipe nécessitant une intervention immédiate de la direction, présenter des rapports de direction urgents (par exemple, expliquer le dépassement de coûts du dernier trimestre au directeur financier), approuver les réaffectations de ressources en urgence

Quadrant 2 (Décider) : animer des sessions trimestrielles de planification et d'alignement, investir dans le développement professionnel à long terme des membres de l'équipe, mener des entretiens individuels approfondis axés sur la planification de la relève

Quadrant 3 (Déléguer) : Traiter les validations de routine que les membres juniors de l'équipe peuvent gérer, effectuer les vérifications opérationnelles standard et déléguer les tâches motivées par l'habitude ou les processus plutôt que par les priorités actuelles

Quadrant 4 (Supprimer) : Effectuer du travail dont l'équipe a déjà la pleine propriété et la capacité d'achever de manière autonome, ou poursuivre des réunions récurrentes qui manquent d'objectif clair, de valeur ou de résultats définis

🚀 L'avantage ClickUp : si vous occupez un poste de direction, les changements de contexte sont une véritable perte de temps. ClickUp Brain, l'IA contextuelle, s'intègre à votre environnement de travail. Lorsque vous posez des questions en langage naturel, vous obtenez les obstacles, les dépendances et bien plus encore. Réduisez les changements de contexte et obtenez des réponses instantanées depuis votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain 📌 Exemple : demandez-lui d'analyser votre liste de tâches en attente ou votre boîte de réception, de générer automatiquement des résumés des priorités pour les éléments des quadrants 1 et 2, ou même d'attribuer/déléguer automatiquement des tâches… et hop ! Tout fonctionne, et trois fois plus vite !

🌻 Exemple n° 5 : étudiant ou travailleur indépendant

En tant qu'étudiant ou travailleur indépendant, votre plus grand défi consiste à jongler entre les délais, vos objectifs personnels et les distractions constantes, sans structure fixe.

Pour classer vos tâches de manière approfondie, voici ce que vous devez indiquer dans chaque quadrant :

Quadrant 1 (À faire) : Respecter les délais serrés des clients et des missions (par exemple, l'envoi de projets à court terme), gérer les obligations financières urgentes liées au travail en cours (par exemple, payer une facture de domaine/hébergement en retard pour maintenir le site d'un client en ligne)

Quadrant 2 (Décider) : Mettre à jour son portfolio professionnel et ses supports de marque personnelle, investir dans le développement ciblé de ses compétences, établir et réviser ses budgets personnels

Quadrant 3 (Déléguer) : Obtenir de l'assistance pour les modifications en cours lorsque des collaborateurs ou des pairs sont disponibles, confier les tâches de recherche à des assistants ou à des membres de l'équipe compétents, déléguer les tâches administratives courantes (par exemple, la planification, la saisie de données) au personnel de soutien

Quadrant 4 (Supprimer) : Se laisser distraire par tout ce qui perturbe la concentration pendant les blocs de travail ou d'étude, s'adonner à des tâches futiles sans rapport avec les objectifs scolaires ou professionnels, passer son temps à parcourir les réseaux sociaux à la recherche de mauvaises nouvelles, ou consommer du contenu passif pendant les heures consacrées à la productivité

⚡ Archives de modèles : Modèles de matrice de projet pour organiser vos idées de travail

Comment créer une matrice d'Eisenhower dans ClickUp

En théorie, la matrice d'Eisenhower vous aide à faire le tri dans une liste de choses à faire chaotique en séparant l'« urgent » de l'« important ».

Mais il y a un hic.

La mise en œuvre se retrouve généralement confinée dans un document statique qui ne communique pas avec le reste de votre travail.

Vous identifiez vos priorités, mais celles-ci sont rapidement noyées sous une nouvelle vague d'e-mails et de messages, et vous êtes obligé de mettre à jour votre liste manuellement à chaque fois qu'une échéance change.

Et si nous vous disions que nous avons une solution ?

ClickUp, le premier espace de travail convergent au monde basé sur l'IA, intègre la recherche par IA dans tous les aspects de votre travail, vous aidant ainsi à trouver des réponses et à agir en conséquence sans quitter l'environnement de travail. Il élimine la dispersion inutile des tâches en regroupant tout votre travail sur une seule et même plateforme.

Ci-dessous, nous vous montrons comment créer une matrice d'Eisenhower dans ClickUp 👀

Visualisez et mettez en œuvre vos projets avec les tableaux blancs ClickUp

Pendant la phase de brainstorming, les tableaux blancs ClickUp vous offrent un espace de travail illimité pour noter toutes vos idées, vos projets et vos demandes urgentes. Utilisez des formes ou des notes autocollantes pour représenter vos idées, puis convertissez-les directement en tâches ClickUp sans quitter l'espace de travail.

Réfléchissez à vos idées pour la matrice d'Eisenhower à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Si vos stratégies évoluent rapidement, faites glisser les cartes de tâches entre les quatre quadrants et mettez même à jour leur statut, leur priorité ou la personne assignée directement depuis le Tableau.

Gérer l'urgence avec les priorités de tâches ClickUp

Les équipes axées sur les données s'éloignent de plus en plus du suivi manuel. Les priorités de tâches ClickUp offrent la structure nécessaire pour gérer cette transition au sein de votre flux de travail quotidien. Cette solution utilise un système de marquage à quatre niveaux — Urgent, Élevé, Normal et Faible — qui correspond aux quadrants de la matrice d'Eisenhower.

Alignez votre travail quotidien sur les quadrants de la matrice d'Eisenhower à l'aide des priorités de tâches ClickUp

L'un des principaux avantages de l'utilisation des priorités de tâches est l'élimination immédiate de la fatigue décisionnelle. Lorsque chaque tâche se voit attribuer un niveau d'importance, il devient très facile de les trier. De plus, cela signifie également que votre travail urgent restera toujours en haut de votre écran.

Au-delà d'une simple organisation, ces priorités s'intègrent à l'écosystème ClickUp au sens large pour vous aider à rester concentré. Vous pouvez épingler vos tâches les plus importantes dans la barre des tâches pour les garder constamment en visibilité lorsque vous naviguez entre les différents espaces ClickUp.

⭐ Bonus : Si vous disposez d'une équipe très productive, vous avez besoin des Super Agents de ClickUp pour gérer le troisième quadrant de la matrice d'Eisenhower : Déléguer. Ce sont des coéquipiers IA autonomes intégrés directement à votre environnement de travail ClickUp. Ils comprennent les objectifs généraux, les décomposent en étapes, analysent les tâches et exécutent de manière autonome des flux de travail en plusieurs étapes, tout en fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 en arrière-plan. Grâce à une mémoire infinie et à une vue d'ensemble complète de vos projets, discussions et outils connectés, ils apprennent de chaque interaction, s'adaptent au style de votre équipe, collaborent avec les humains (via les @mentions, les attributions de tâches ou les messages privés) et s'améliorent en permanence. Sécurisés, vérifiables et personnalisables grâce à une installation en langage naturel, ils gèrent tout, du tri des demandes entrantes à l'attribution des tâches aux bons propriétaires en fonction de la charge de travail.

Standardisez vos priorités grâce aux plus de 1 000 modèles de ClickUp

Voici quelques modèles prédéfinis de ClickUp qui vous permettront de prendre un bon départ :

1. Modèle de matrice de priorités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez le travail urgent par rapport au travail important pour prendre des décisions plus judicieuses grâce au modèle de matrice de priorités ClickUp

Le modèle de matrice de priorités ClickUp simplifie la prise de décision dans le cadre d'un projet en vous aidant à identifier les tâches hautement prioritaires de votre liste de tâches. Ce modèle est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des ressources limitées ou que vous gérez des flux de travail complexes nécessitant de trouver un équilibre entre l'impact et l'effort.

2. Modèle de matrice « urgent/important » ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et hiérarchisez votre travail en fonction de son urgence et de son importance à l'aide du modèle de matrice « Urgent-Important » de ClickUp

Le modèle de matrice « Urgent-Important » de ClickUp comprend un environnement de Tableau blanc préconfiguré et une disposition visuelle en quatre quadrants. Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement y glisser des tâches existantes ou utiliser des notes autocollantes pour noter de nouvelles idées lors d'une session de groupe. La légende intégrée et les sections codées par couleur permettent à chaque partie prenante de comprendre immédiatement la hiérarchie des tâches.

Erreurs courantes lors de l'utilisation de la matrice d'Eisenhower

La matrice d'Eisenhower semble simple à première vue. Mais en y regardant de plus près, quelques difficultés peuvent apparaître :

❌ Se tromper sur ce qui est « important »

Il est facile de classer des tâches dans le mauvais quadrant. Une tâche peut sembler urgente parce qu’elle est bruyante ou de dernière minute, mais elle n’est peut-être pas aussi importante. Lorsque la catégorisation est erronée, l’ensemble de la matrice perd de sa valeur.

💡 Conseil de pro : Liez l'« importance » à des objectifs clairs, et non à la pression liée à la charge de travail. Demandez-vous : « Cette tâche contribue-t-elle à ma vision à long terme ? »

❌ Se concentrer trop sur les tâches urgentes

Le quadrant 1, s'il est priorisé à la hâte, peut accaparer toute votre journée. Si vous ne réagissez qu'à l'urgence, vous n'investissez jamais dans le quadrant 2, le laissant s'accumuler.

❌ Considérer la matrice d'Eisenhower comme un système de planification complet

La matrice guide les décisions de hiérarchisation des tâches, mais n'est pas destinée à contenir l'intégralité de votre liste de tâches. Utilisez un outil de gestion des tâches plus complet pour la planification détaillée, les tâches récurrentes et les projets à long terme, puis utilisez la matrice pour déterminer ce qui mérite votre attention et à quel moment.

❌ Utiliser la même matrice d'Eisenhower toute la semaine

Il est normal que les priorités évoluent avec le temps. Si vous ne revoyez jamais votre matrice, elle finira par devenir obsolète. Un rapide bilan en fin de journée vous aide à rester sur la bonne voie sans alourdir votre charge de travail.

🚨 Retour à la réalité : Un travailleur du savoir type passe d'une application ou d'un site web à l'autre environ 1 200 fois par jour, ce qui représente plus de quatre heures par semaine consacrées uniquement à se remettre dans le bain. Sur une année, cela équivaut à cinq semaines de travail complètes perdues à cause de ce que les experts appellent la « taxe de basculement ».

Conseils pour maîtriser la hiérarchisation des priorités grâce à la matrice d'Eisenhower

Quelques habitudes simples facilitent grandement l'utilisation de la matrice d'Eisenhower au quotidien et vous aident à booster votre productivité 👇

✅ Commencez par éliminer les tâches inutiles

Avant de classer quoi que ce soit, éliminez les tâches qui ne méritent de toute façon pas que vous y consacriez du temps. Cela réduit instantanément l'encombrement et facilite le remplissage de la matrice d'Eisenhower. Vous serez surpris du nombre d'éléments qui disparaissent dès que vous vous demandez : « Ai-je vraiment besoin de faire cela ? »

✅ Restez concis pour chaque quadrant

Essayez de limiter chaque quadrant à environ 8 à 10 tâches. Si la liste s'allonge, c'est que vous mélangez différents niveaux de priorité ou que vous évitez de prendre des décisions. Limitez le nombre de tâches dans chaque quadrant afin de pouvoir réellement les mener à bien.

✅ Séparer les listes de travail et personnelles

Votre rapport hebdomadaire et votre liste de courses ne suivent pas la même logique. Créer deux matrices permet de réfléchir plus clairement. Cela empêche également vos tâches personnelles de s'immiscer dans vos tâches professionnelles.

✅ Passez en revue le quadrant 2 de manière ciblée

C'est ici que se trouvent vos objectifs à long terme (planification, travail en profondeur, apprentissage et développement de relations). Ces tâches ne réclameront pas votre attention, vous devez donc leur réserver du temps. Le simple fait de prévoir ne serait-ce que 30 minutes par jour peut changer la façon dont vous vivez votre semaine. Vous pouvez combiner cela avec des stratégies de gestion des contraintes de temps afin que ces tâches reçoivent l'attention qu'elles méritent.

Le codage couleur ou les étiquettes pour les tâches vous aident à repérer les priorités en un coup d'œil.

Par exemple :

Vert → À faire (Urgent et important)

Jaune → Calendrier (tâches importantes)

Bleu → Déléguer (Urgent mais pas important)

Rouge → Supprimer (tâches de faible priorité)

Créez la matrice d'Eisenhower la plus efficace dans ClickUp

La matrice d'Eisenhower vous offre un moyen plus clair de gérer les tâches urgentes. Une fois que vous commencez à distinguer ce qui est urgent de ce qui est vraiment important, votre charge de travail vous semble plus facile à gérer et vos décisions vous paraissent plus réfléchies.

Utilisez ClickUp pour créer votre matrice d'Eisenhower. L'IA contextuelle peut mettre en évidence les tâches en retard, identifier les obstacles, résumer le contexte des tâches et vous aider à réévaluer vos priorités à mesure que votre charge de travail évolue.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour créer votre matrice d'Eisenhower pour les tâches urgentes et essentielles ✅

Foire aux questions

Qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower ?

La matrice d'Eisenhower est un cadre de hiérarchisation qui vous aide à classer les tâches par ordre d'urgence et d'importance. Elle vous indique ce qu'il faut faire immédiatement : planifier, déléguer ou supprimer, afin que vous puissiez consacrer plus de temps au travail à fort impact.

Comment faire la distinction entre ce qui est « urgent » et ce qui est « important » ?

Les tâches urgentes nécessitent une attention immédiate en raison de délais ou de conséquences immédiates. Les tâches essentielles contribuent aux objectifs, résultats ou responsabilités à long terme, même s'il n'y a pas encore de délai pressant.

Qu'est-ce qui relève du quadrant 2 (important mais pas urgent) ?

Le quadrant 2 comprend la planification, le développement des compétences, le travail relationnel, la maintenance préventive et le travail en profondeur. Ces tâches font souvent la différence entre une lutte constante contre les urgences et une progression régulière.

Quelles sont les erreurs les plus courantes liées à la matrice d'Eisenhower ?

Les principales erreurs consistent à traiter tout comme urgent, à considérer à tort les tâches « bruyantes » comme nécessaires et à ne pas réévaluer la matrice lorsque les priorités changent. Veillez à ce que les quadrants restent petits et examinez-les quotidiennement ou hebdomadairement pour garantir la précision du système.

Comment créer une matrice d'Eisenhower dans ClickUp ?

Vous pouvez mapper les tâches dans les quadrants en fonction des priorités, des dates d'échéance et des champs personnalisés, puis les visualiser sur un Tableau blanc ou dans un modèle de matrice de priorités. ClickUp vous aide également à déléguer plus rapidement grâce aux assignés et aux Automatisations, de sorte que la matrice devient un système d'exécution, et non plus un simple exercice de planification.