Comment favoriser l'adoption des fonctionnalités : stratégies, indicateurs et guide

Vous avez lancé un nouveau bouton brillant, un flux de travail plus intelligent, voire un module complet. Les notes de mise à jour semblent excellentes. Cependant, une semaine plus tard, l'engagement est faible.

C'est cet écart entre le lancement et l'utilisation qui freine la croissance.

Les benchmarks logiciels de Pendo suggèrent que seulement 6,4 % des fonctionnalités génèrent 80 % du volume de clics sur les produits numériques. En créer davantage est rarement la solution.

Un guide d'adoption des fonctionnalités efficace aide les équipes à se concentrer sur les moments, les messages et les indicateurs appropriés. Il favorise la découverte, l'activation et la valeur à long terme.

Dans cet article, nous allons décomposer l'entonnoir, les indicateurs clés de performance et les tactiques pratiques que vous pouvez mettre en œuvre sans transformer l'adoption en un projet aléatoire pour votre équipe.

⭐ Modèle présenté Le modèle de stratégie produit de ClickUp vous offre un moyen structuré de planifier et de suivre les initiatives en matière de stratégie produit, afin que votre équipe puisse rester alignée sur les priorités, les résultats et l'exécution sans disperser les documents et les décisions entre trop d'outils. Obtenir un modèle gratuit Organisez vos initiatives en matière de stratégie produit en un seul endroit grâce au modèle de stratégie produit ClickUp.

📖 À lire également : Modèles de stratégie produit pour les équipes produit

Qu'est-ce que l'adoption des fonctionnalités ?

Imaginez que vous déployez une nouvelle fonctionnalité qui semble être un atout évident dans votre feuille de route. Elle résout un véritable problème client, l'interface utilisateur est claire et votre équipe est impatiente de la voir fonctionner.

Voici ce qui se passe généralement ensuite. La plupart des utilisateurs ne le remarquent jamais. Certains cliquent une fois et abandonnent. Quelques utilisateurs expérimentés trouvent un véritable flux de travail et s'y tiennent.

✅ C'est exactement là que l'adoption des fonctionnalités entre en jeu.

Fondamentalement, l'adoption des fonctionnalités consiste à aider les utilisateurs à :

Découvrez un outil ou une fonctionnalité spécifique

Activez-le pour la première fois.

Intégrez-le dans leur flux de travail habituel.

On parle de véritable adoption lorsque l'utilisation répétée prouve que l'utilisateur comprend la valeur de l'outil et tire davantage parti de votre produit.

Vous constaterez généralement les effets suivants :

Découverte des fonctionnalités grâce à l'intégration, à la formation ou aux conseils intégrés à l'application

Première utilisation confirmant que la fonctionnalité résout un problème concret à faire.

Répétez l'utilisation qui indique une adoption à long terme du produit.

Augmentation de l'adoption des fonctionnalités avancées à mesure que les utilisateurs gagnent en confiance

L'adoption ne se résume pas au lancement de nouvelles fonctionnalités. Bien menée, elle consiste à aider les utilisateurs à découvrir et à apprécier ce que vous avez créé.

Pourquoi l'adoption des fonctionnalités est-elle importante pour les équipes produit ?

Le lancement de nouvelles fonctionnalités donne l'impression d'une progression, mais c'est leur adoption qui fait vraiment la différence. Si les nouveaux utilisateurs n'atteignent pas le point d'activation d'une fonctionnalité particulière, même vos versions les plus performantes peuvent sous-performer.

L'adoption des fonctionnalités est un moyen utile pour les équipes de croissance et les chefs de produit d'évaluer l'efficacité du parcours utilisateur et de déterminer si les utilisateurs comprennent la valeur des fonctionnalités. Elle leur permet également de vérifier que les messages et les conseils intégrés à l'application remplissent leur fonction et que les fonctionnalités avancées apportent réellement une valeur ajoutée aux utilisateurs existants.

Une adoption saine des fonctionnalités aide les équipes produit à :

Renforcez l'activation des utilisateurs en guidant les premières actions importantes.

Améliorez la fidélisation des utilisateurs en transformant les premiers succès en habitudes récurrentes.

Donnez la priorité aux fonctionnalités à forte valeur ajoutée en vous basant sur des indicateurs d'adoption réels.

Réduisez les cycles de développement inutiles en validant les fonctionnalités du produit que les utilisateurs adoptent.

Offrez de l'assistance à des segments d'utilisateurs spécifiques grâce à des interventions ciblées pour l'adoption des fonctionnalités avancées.

Un taux d'adoption favorable des fonctionnalités n'est pas le fruit du hasard. Lorsque vous suivez régulièrement l'adoption des fonctionnalités, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur ce qu'il faut améliorer, promouvoir ou supprimer.

📖 À lire également : Gestion du cycle de vie client : définition, stratégies et conseils

Quels sont les éléments clés d'un guide d'adoption des fonctionnalités ?

Un guide solide transforme l'adoption des fonctionnalités d'un plan de lancement prometteur en un système reproductible que votre équipe peut mettre en œuvre à chaque nouvelle version, qu'il s'agisse d'introduire de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer l'adoption des fonctionnalités avancées.

Voici les éléments essentiels que vous devez inclure :

Objectifs d'adoption clairs et définitions de l'activation : déterminez ce que signifie la « réussite » pour chaque fonctionnalité. Définissez le point d'activation, la première action clé et le taux d'adoption idéal de la fonctionnalité.

Un entonnoir d'adoption des fonctionnalités cartographié : décrivez comment les utilisateurs passent de la prise de conscience à l'utilisation répétée. Des étapes clairement définies dans l'entonnoir d'adoption des fonctionnalités vous aident à repérer où les utilisateurs découvrent les fonctionnalités, où ils les abandonnent et où vous devez les guider.

Suivi des évènements et hygiène des données : configurez des évènements personnalisés pour mesurer et suivre le taux d'adoption des fonctionnalités parmi les utilisateurs actifs et des segments d'utilisateurs spécifiques. Cela facilite la comparaison des taux d'adoption entre plusieurs fonctionnalités.

Messages ciblés et formation intégrée au produit : planifiez la manière dont vous utiliserez les conseils intégrés à l'application et les notifications push occasionnelles pour mettre en avant des fonctionnalités spécifiques au moment opportun. Cela est essentiel pour favoriser l'adoption des fonctionnalités avancées sans submerger les nouveaux utilisateurs.

Boucles de rétroaction et d'itération : créez des moyens simples de recueillir des commentaires après le lancement. Associez les commentaires qualitatifs des utilisateurs aux indicateurs d'adoption afin de mieux comprendre pourquoi les utilisateurs adoptent ou ignorent une fonctionnalité particulière.

Propriété inter-équipes et cadence d'exécution : répartissez les responsabilités entre les chefs de produit, le marketing produit et le service client. Un rythme de révision léger vous aide à agir sur des informations exploitables tant que la version est encore récente.

Lorsque ces éléments fonctionnent ensemble, vous passez moins de temps à deviner et plus de temps à aider les utilisateurs à atteindre plus rapidement la valeur ajoutée.

Les 4 étapes du processus d'adoption des fonctionnalités

Considérez l'entonnoir d'adoption des fonctionnalités comme un moyen simple de répondre à une question complexe : « Les utilisateurs tirent-ils profit de ce que nous avons créé, ou se contentent-ils de le remarquer avant de passer à autre chose ? »

L'entonnoir vous aide à décomposer l'adoption des fonctionnalités en étapes que vous pouvez mesurer et améliorer. En considérant l'adoption comme une séquence plutôt que comme un moment unique, il est plus facile de voir où une fonctionnalité spécifique perd de son élan.

Voici un aperçu rapide et pratique des quatre étapes que vous devriez inclure dans votre guide d'adoption des fonctionnalités :

1. Étape exposée

Il s'agit du premier véritable moment de contact entre les utilisateurs et une fonctionnalité spécifique. Ils doivent la remarquer, mais ils doivent également comprendre à quoi elle sert. Si son objectif n'est pas clair, de nombreux utilisateurs l'ignoreront, même si l'interface utilisateur est parfaite.

Une bonne exposition est contextuelle. Elle s'intègre au parcours de l'utilisateur au lieu de l'interrompre. Vous pouvez utiliser des messages légers dans l'application, des mises en évidence subtiles dans l'interface utilisateur ou de courtes infobulles.

L'objectif est d'aider les bons utilisateurs à découvrir la fonctionnalité lorsqu'elle est naturellement pertinente.

Indicateur clé pour cette étape : taux de découverte des fonctionnalités

📌 Exemple : une plateforme d'analyse B2B lance « Anomaly Explorer ». L'invite, les instructions n'apparaissent pas lors de la connexion. Elle s'affiche uniquement après que l'utilisateur a créé trois tableaux de bord et activé les alertes. La bannière ouvre un bref aperçu et charge un échantillon d'ensemble de données. L'utilisateur peut tester la fonctionnalité en quelques secondes. La découverte de la fonctionnalité est ainsi perçue comme utile, et non comme promotionnelle.

2. Étape activée

L'activation est la première action significative qui prouve la valeur de la fonctionnalité. C'est le moment où les utilisateurs comprennent comment la fonctionnalité les aide à faire leur travail plus rapidement, mieux ou avec moins de risques.

Votre point d'activation doit être facile à définir et à mesurer. C'est là que les conseils intégrés à l'application prennent toute leur importance, en particulier pour les fonctionnalités avancées. Une courte checklist, des modèles ou un guide rapide peuvent éliminer les difficultés liées à l'installation.

Indicateur clé pour cette étape : taux d'activation

📌 Exemple : un CRM lance une fonctionnalité avancée pour le routage des prospects. L'équipe définit l'activation comme « créer une règle de routage et attribuer automatiquement au moins un prospect ». Les utilisateurs voient une checklist d'installation après avoir importé une liste de prospects. Ils reçoivent également des modèles de règles pour les cas d'utilisation courants. Le premier succès est rapide. Le taux d'adoption de la fonctionnalité devient plus facile à améliorer.

📖 À lire également : Les meilleurs exemples de logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité

3. Étape d'utilisation (comportement)

L'utilisateur achève l'action principale de la fonctionnalité pour la première fois. C'est à ce moment-là qu'il vérifie si la fonctionnalité résout réellement son problème ou si elle est trop difficile à gérer.

Pour mesurer l'adoption des fonctionnalités, appuyez-vous sur des évènements personnalisés liés aux résultats. Évitez les signaux superficiels. Suivez les actions qui témoignent d'une intention, telles que les modifications de configuration, les résultats créés ou les flux de travail achevés.

C'est également là que vous pouvez comparer les taux d'adoption entre différents segments d'utilisateurs spécifiques.

Indicateur clé pour cette étape : délai avant la première utilisation

📌 Exemple : une plateforme de facturation lance la fonctionnalité « Smart Dunning ». L'équipe suit les évènements liés à la création de séquences, à la modification en cours des règles et à l'envoi d'e-mails de relance. Elle définit le terme « utilisé » comme l'exécution du flux de travail sur deux cycles de facturation. Elle suit également les recouvrements liés à la fonctionnalité. Cela permet de relier l'utilisation de la fonctionnalité à son impact réel.

4. Étape de réutilisation (fidélisation)

C'est à ce stade que les utilisateurs reviennent régulièrement vers la fonctionnalité, car celle-ci a trouvé sa place dans leur routine. Ils n'ont plus besoin d'être constamment incités à l'utiliser.

Cette étape permet souvent de distinguer les utilisateurs occasionnels des utilisateurs expérimentés. Elle permet également d'identifier les personnes prêtes à adopter des fonctionnalités avancées.

Vous pouvez utiliser cet indicateur pour mettre en évidence des fonctionnalités spécifiques qui s'appuient sur le même flux de travail.

Indicateur clé pour cette étape : Fidélisation/utilisation répétée des fonctionnalités

📌 Exemple : une plateforme produit introduit une vue avancée de planification des capacités. L'équipe définit « réutilisé » comme le fait de l'ouvrir chaque semaine pendant trois semaines. Les utilisateurs doivent également ajuster les affectations ou les estimations à chaque fois. Ceux qui atteignent ce seuil voient alors s'afficher des invites de planification de scénarios. Cela favorise une adoption plus approfondie sans submerger les nouveaux utilisateurs.

📖 À lire également : Cultiver la fidélité : stratégies de fidélisation des clients pour une réussite à long terme de l'entreprise

Dans l'ensemble, ces étapes vous permettent de suivre clairement l'adoption des fonctionnalités sans avoir à deviner où les utilisateurs abandonnent.

Une fois que vous avez mappé les taux d'adoption pour chaque étape, vous pouvez hiérarchiser les incitations appropriées pour l'adoption des fonctionnalités avancées et aider davantage d'utilisateurs à tirer parti de la valeur ajoutée en toute confiance.

Indicateurs clés et KPI à suivre pour l'adoption des fonctionnalités

Si vous souhaitez améliorer l'adoption des fonctionnalités, vous avez besoin d'indicateurs qui reflètent la progression réelle, et non les activités superficielles. Les bons indicateurs clés de performance vous aident à mesurer l'adoption des fonctionnalités par les utilisateurs nouveaux et existants et montrent si une fonctionnalité spécifique fait désormais partie des flux de travail quotidiens.

Grâce à des évènements personnalisés et à une définition commune du point d'activation, les chefs de produit peuvent comparer les taux d'adoption de plusieurs fonctionnalités. Il est ainsi facile d'identifier les fonctionnalités avancées qui nécessitent un positionnement plus clair, un meilleur accompagnement dans l'application ou une intégration plus rigoureuse.

🧠 Le saviez-vous ? Une étude comparative réalisée par Userpilot fait état d'un taux d'adoption moyen des fonctionnalités principales d'environ 24,5 %, avec une médiane de 16,5 % sur 181 entreprises.

Les trois indicateurs ci-dessous vous fournissent un cadre de départ clair pour mesurer l'adoption des fonctionnalités :

1. Taux d'adoption des fonctionnalités

Votre taux d'adoption des fonctionnalités vous indique combien d'utilisateurs actifs utilisent une fonctionnalité particulière au cours d'une période donnée. Il s'agit de l'un des indicateurs d'adoption les plus simples, qui fonctionne mieux lorsque vous définissez ce qui constitue une utilisation significative de la fonctionnalité.

Pour l'adoption de fonctionnalités avancées, cet indicateur devient encore plus utile. Vous pouvez segmenter par rôle, forfait ou étape de maturité pour voir où les utilisateurs adoptent des capacités plus avancées et où ils stagnent.

Cela vous donne une indication plus claire des points sur lesquels vous concentrer pour ajuster votre stratégie d'adoption.

Taux d'adoption des fonctionnalités = (nombre d'utilisateurs des fonctionnalités/nombre total de connexions ou d'utilisateurs actifs) * 100

📖 À lire également : Exemples et modèles d'indicateurs clés de performance (KPI)

2. Délai avant la première action clé

Cet indicateur mesure le temps nécessaire aux utilisateurs pour franchir la première étape significative après avoir été exposés à une fonctionnalité. Il s'agit d'un indicateur fiable de la clarté et des frictions. Lorsque ce temps est trop long, soit la valeur n'est pas claire, soit le cheminement est trop complexe.

Pour raccourcir ce délai, il suffit souvent d'améliorer le contexte. Des messages clairs dans l'application, des checklists simples pour l'installation et une intégration plus rigoureuse peuvent aider les utilisateurs à remporter leur première victoire.

📖 À lire également : Comment suivre les indicateurs d'intégration des utilisateurs pour un meilleur engagement

3. Temps moyen passé

Le temps moyen passé peut vous aider à comprendre le niveau d'engagement, en particulier pour les flux de travail complexes ou plus nuancés. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur de réussite en soi, lorsqu'il est combiné aux résultats, il vous montre où les utilisateurs rencontrent des obstacles.

Par exemple, si le temps passé diminue alors que les taux d'adoption augmentent, cela peut être un signe positif. Cela peut signifier que les utilisateurs obtiennent plus rapidement de la valeur ajoutée. Si le temps passé et les abandons augmentent tous les deux, vous aurez peut-être besoin d'un guidage plus clair dans l'application ou d'un flux plus simple pour cette fonctionnalité spécifique.

Ensemble, ces trois indicateurs clés de performance vous offrent une vision équilibrée de la notoriété, de la rapidité de rentabilisation et de la profondeur d'utilisation de toute fonctionnalité spécifique. Leur suivi régulier vous aide à prendre des décisions plus éclairées pour améliorer l'adoption des fonctionnalités sans avoir à deviner les besoins futurs des utilisateurs.

📖 À lire également : Indicateurs clés de performance (KPI) et indicateurs à suivre en matière de gestion de produits pour le suivi

6 stratégies pour augmenter l'adoption des fonctionnalités

Ce n'est pas en vantant haut et fort les nouvelles fonctionnalités que vous améliorerez leur adoption. Vous l'améliorerez en supprimant l'incertitude et les frictions au moment précis où un utilisateur tente de résoudre un problème. Le meilleur travail d'adoption est discret, opportun et très intentionnel.

Voici quelques stratégies pratiques que vous pouvez intégrer à votre guide d'adoption des fonctionnalités :

1. Définissez un point d'activation clair pour chaque fonctionnalité.

Les équipes affaiblissent souvent l'adoption en effectuant un suivi trop important des actions de réussite pour une fonctionnalité spécifique. Choisissez un point d'activation principal qui prouve la valeur de la fonctionnalité. Faites en sorte qu'il soit facile à expliquer à tous les membres de l'équipe.

Cela vous aide également à mesurer clairement l'adoption des fonctionnalités parmi les utilisateurs actifs. Si le point d'activation est flou, votre taux d'adoption des fonctionnalités le sera également. Vous finirez par débattre du nombre d'utilisateurs au lieu d'améliorer l'expérience.

📖 À lire également : Comment créer une feuille de route marketing gagnante (avec exemples et modèles)

2. Segmentez par intention, pas seulement par données démographiques

Les fonctionnalités avancées conviennent rarement à tout le monde en même temps. Segmentez les utilisateurs en fonction de ce qu'ils essaient de faire et des tâches qu'ils ont déjà accomplies. Le comportement est un indicateur plus fiable que les libellés de rôle.

Par exemple, n'affichez les invites d'adoption des fonctionnalités avancées qu'une fois que les utilisateurs ont achevé l'installation de base des fonctionnalités principales. Cela permet de garantir la pertinence de la découverte des fonctionnalités et d'éviter que les nouveaux utilisateurs aient l'impression que le produit est trop complexe.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de formation client personnalisé

3. Utilisez des conseils progressifs dans l'application pour les fonctionnalités avancées.

Une simple info-bulle ne suffit pas pour les fonctionnalités plus complexes. Utilisez des conseils courts et étape par étape dans l'application pour aider les utilisateurs à effectuer une action significative à la fois. L'objectif est de leur donner confiance, pas de les pousser à achever l'action.

Associez cela à des messages légers dans l'application qui expliquent pourquoi cette étape est importante. Lorsque les utilisateurs comprennent la valeur de la fonctionnalité, ils sont plus enclins à continuer et à adopter le flux de travail plutôt que de l'abandonner après le premier clic.

🧠 Le saviez-vous ? Les checklists d'intégration et les indicateurs de progression s'inspirent de « l'effet de progression acquise », une découverte comportementale qui montre que donner aux gens une petite longueur d'avance peut les inciter à persévérer pour atteindre un objectif.

4. Suivez les évènements personnalisés qui reflètent les résultats

Si vous ne suivez que les « ouvertures » ou les « clics », vous interprétez mal l'adoption. Configurez des évènements personnalisés qui reflètent la progression réelle. Pensez aux actions publiées, enregistrées, partagées, automatisées et résolues. Des actions qui montrent une intention.

C'est là que les indicateurs d'adoption deviennent utiles pour établir des priorités. Vous pouvez comparer les taux d'adoption de plusieurs fonctionnalités et voir quelles fonctionnalités avancées nécessitent une intégration plus claire ou un chemin d'activation plus simple.

📌 Par exemple, une solution comme HubSpot se concentre sur les « évènements de réussite » plutôt que sur les simples connexions. Pour leur CRM, un indicateur clé d'adoption est « Contact créé » ou « Transaction conclue ». Pour leur outil d'e-mail marketing, c'est « Premier e-mail envoyé ». Par le suivi de ces évènements basés sur les résultats, ils peuvent identifier les utilisateurs « à risque » qui n'ont pas réellement atteint le résultat pour lequel l'outil a été conçu.

5. Réduisez les frictions liées à l'installation grâce à des modèles et des paramètres par défaut

De nombreuses fonctionnalités échouent parce que leur première utilisation semble fastidieuse. Ajoutez des modèles, des paramètres préremplis ou des valeurs par défaut suggérées qui aident les utilisateurs à en tirer rapidement parti. Cela est particulièrement important pour les fonctionnalités avancées qui nécessitent une configuration.

Un petit coup de pouce peut changer la donne. Lorsque l'expérience initiale est fluide, votre entonnoir d'adoption des fonctionnalités s'améliore aux étapes « Activé » et « Utilisé » sans avoir besoin de notifications push agressives.

📌 Canva est un excellent exemple de produit qui utilise des modèles et des suggestions par défaut pour permettre aux nouveaux utilisateurs de créer rapidement leur première conception. En réduisant le délai de rentabilisation, ces éléments contribuent à accélérer l'adoption.

6. Alignez le produit, le marketing et la réussite client autour d'un plan unique

L'adoption des fonctionnalités s'améliore plus rapidement lorsque les messages et les échéanciers sont partagés. Les chefs de produit définissent le point d'activation et les évènements. Le marketing produit façonne l'histoire. La réussite client la renforce dans des comptes réels.

Cela évite aux utilisateurs existants de recevoir des signaux contradictoires. Cela vous aide également à accroître l'adoption des fonctionnalités avancées grâce à des interventions ciblées qui semblent cohérentes entre le produit et les points de contact humains.

Guide d'adoption des fonctionnalités (étape par étape)

Un guide d'adoption des fonctionnalités est un moyen reproductible de transformer un lancement en une utilisation réelle des fonctionnalités. Il vous aide à rester cohérent entre les nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités avancées, sans avoir à réinventer le plan à chaque fois.

Voici un flux étape par étape qui permet de cibler l'adoption des fonctionnalités, de la mesurer et de la mettre en œuvre facilement :

Étape 1 : Choisissez la fonctionnalité qui nécessite une aide à l'adoption.

Commencez par une fonctionnalité spécifique susceptible d'influencer la fidélisation, l'expansion ou un flux de travail essentiel. Si une fonctionnalité est simplement agréable à avoir, ne forcez pas son adoption. Conservez votre énergie pour celles qui peuvent apporter plus de valeur.

Il est utile de se poser rapidement la question suivante : « Si les utilisateurs n'adoptent pas cette fonctionnalité, qu'avons-nous à perdre ? » Si la réponse n'est pas claire, cela signifie probablement que cette fonctionnalité n'est pas une priorité pour ce cycle.

Étape 2 : Définissez clairement le point d'activation

Choisissez un point d'activation qui prouve la valeur réelle de la fonctionnalité. Associez-le à une action significative, et non à un simple clic ou à la consultation des paramètres. Cela rendra votre taux d'adoption plus fiable et plus facile à expliquer.

Il doit être rédigé dans un langage simple. Votre équipe doit pouvoir le répéter sans consulter le document.

Étape 3 : Créez des évènements personnalisés qui correspondent aux résultats

Suivez les actions qui témoignent d'une intention. Créer, publier, réaliser l'automatisation, partager, configurer ou achever. Ce sont ces signaux qui vous aident à mesurer l'adoption des fonctionnalités sans confondre curiosité et engagement.

Cela améliore également l'alignement. Les équipes chargées des produits, de la croissance et de la réussite client peuvent examiner les mêmes indicateurs d'adoption sans débattre de la signification de la réussite.

Étape 4 : Facilitez l’effort de la première utilisation

De nombreuses fonctionnalités avancées perdent des utilisateurs dès la première tentative. L'installation semble fastidieuse. Les avantages semblent lointains. Cette combinaison tue l'élan.

Vous pouvez utiliser des modèles, des préréglages ou des états de démarrage guidés pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des résultats rapides en quelques minutes, et non en plusieurs jours.

Étape 5 : Proposez des incitations contextuelles dans l'application

Évitez les annonces générales qui touchent tout le monde. Vous pouvez utiliser des messages intégrés à l'application lorsque la fonctionnalité est pertinente par rapport à ce que l'utilisateur est déjà en train de faire. Ce timing fait souvent la différence entre la découverte et l'indifférence.

Assurez-vous que le message reste lié à une tâche à faire. Montrez comment la fonctionnalité résout un problème qui les préoccupe déjà.

Étape 6 : Planifier la deuxième utilisation

Une utilisation ponctuelle ne constitue pas une adoption. Votre guide doit inclure un plan simple pour « réutiliser » la fonctionnalité. Il peut s'agir d'un conseil de suivi, d'un rappel dans un flux de travail connexe ou d'une incitation subtile à utiliser une fonctionnalité adjacente.

C'est également un moyen intelligent d'augmenter l'adoption des fonctionnalités avancées. Vous gagnez d'abord la confiance des utilisateurs avec les fonctionnalités principales, puis vous leur présentez des valeurs plus avancées.

Étape 7 : examinez les abandons par étape du funnel

Identifiez les étapes où les utilisateurs bloquent. S'agit-il de l'exposition, de l'activation, de l'utilisation ou de la réutilisation ? Chaque étape nécessite une solution différente.

Une faible exposition peut nécessiter un meilleur placement pour le segment approprié. Une faible activation signifie généralement que votre parcours n'est pas clair ou trop long. Une faible utilisation répétée indique souvent qu'une fonctionnalité nécessite un meilleur retour sur investissement ou de meilleurs conseils.

📌 La plateforme de jeux Playtech a examiné les abandons au début des jeux afin d'identifier les longs temps de chargement comme un obstacle potentiel à l'adoption. Cela lui a permis d'identifier une solution possible au problème et d'améliorer les taux d'adoption.

Étape 8 : Associez les nombres aux commentaires

Les tableaux de bord vous indiquent ce qui s'est passé, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Recueillir des commentaires de manière discrète après la première utilisation et les utilisations suivantes permet de clarifier les priorités.

Vous pouvez améliorer l'adoption des fonctionnalités en vous basant sur les difficultés réelles rencontrées par les utilisateurs, et non sur les suppositions de l'équipe.

Répétez ce cycle de manière cohérente, et l'adoption des fonctionnalités ne sera plus une question de chance. Elle deviendra un processus fiable que vos équipes pourront répéter, affiner et adapter.

Modèles et exemples d'adoption des fonctionnalités

Les modèles d'adoption des fonctionnalités rendent les aspects complexes du déploiement beaucoup plus faciles à gérer. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois que vous lancez de nouvelles fonctionnalités ou que vous améliorez des fonctionnalités avancées, vous disposez d'une structure prête à l'emploi pour la planification, le suivi et l'apprentissage.

Cette section répertorie quelques options que vous pouvez adapter rapidement, selon que vous avez besoin d'aide pour la planification stratégique, l'analyse ou l'assistance aux commentaires.

1. Modèle d'intégration client ClickUp personnalisé

Obtenir un modèle gratuit Aidez vos nouveaux clients à prendre un bon départ grâce au modèle d'intégration client ClickUp.

Lorsque l'intégration des clients se fait à travers des documents, des boîtes de réception et des feuilles de calcul à moitié mises à jour, l'adoption des fonctionnalités ralentit souvent avant même d'avoir eu une chance d'être testée.

Le modèle d'intégration des clients ClickUp remédie à cela en vous offrant un espace structuré pour planifier les tâches d'intégration, attribuer les responsabilités et clarifier le chemin vers l'activation.

Ce modèle vous aide à définir les premières étapes autour des fonctionnalités principales. Vous pouvez définir des jalons qui reflètent les points d'activation réels. À mesure que les utilisateurs gagnent en confiance, vous pouvez introduire des fonctionnalités avancées avec moins de friction.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les tâches d'intégration avec des étapes claires et la propriété bien définie.

Standardisez les checklists axées sur l'activation pour des déploiements cohérents.

Suivez la progression sur tous les comptes sans perdre le contexte.

Assistance pour faciliter la transition entre le produit et la réussite client.

✨ Idéal pour : les équipes SaaS qui souhaitent disposer d'un système d'intégration reproductible offrant une assistance pour l'activation rapide des utilisateurs et une adoption plus forte des fonctionnalités.

2. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un échéancier efficace pour le lancement de votre produit à l'aide du modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp.

Lorsque le lancement d'une fonctionnalité implique trop d'éléments mobiles, le travail d'adoption devient rapidement compliqué. Les tâches sont réparties entre les documents, les chats et les feuilles de calcul. Le résultat est un lancement qui est mis en œuvre, mais qui ne bénéficie pas du suivi nécessaire pour favoriser l'adoption de la fonctionnalité.

Le modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp résout ce problème en vous offrant un espace de travail structuré que vous pouvez étendre à la planification de l'adoption.

Organisez les tâches inter-équipes, suivez l'état de préparation et assurez une transition fluide vers les expériences post-lancement. Cela facilite la découverte des fonctionnalités, clarifie le point d'activation et permet de suivre ce qui se passe une fois que les utilisateurs commencent à interagir avec les nouvelles fonctionnalités.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les tâches avant et après le lancement en un seul endroit.

Désignez des propriétaires clairement identifiés pour la communication, l'intégration et les mises à jour de l'assistance.

Suivez les dépendances de lancement qui peuvent bloquer l'adoption précoce.

Transformez la checklist en un plan d'adoption des fonctionnalités simplifié.

✨ Idéal pour : les équipes produit et croissance qui souhaitent disposer d'une méthode structurée pour déployer de nouvelles fonctionnalités et rester responsables de leur adoption après leur lancement.

3. Modèle de tableau de bord d'adoption des fonctionnalités Amplitude

Via Amplitude

Lorsque les données relatives à l'adoption des fonctionnalités sont dispersées dans différents diagrammes, il est difficile de savoir ce qui se passe réellement après un lancement. Vous pouvez constater une certaine activité, mais vous ne saurez toujours pas si les utilisateurs adoptent le flux de travail, atteignent le point d'activation ou reviennent pour en savoir plus.

Le modèle de tableau de bord d'adoption des fonctionnalités Amplitude résout ce problème en vous fournissant un cadre prêt à l'emploi pour suivre l'ensemble du processus d'adoption des fonctionnalités. Il vous aide à établir la connexion entre la découverte des fonctionnalités et une utilisation significative et un comportement répétitif.

Vous pouvez comparer les taux d'adoption entre les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants, et voir quelles fonctionnalités avancées gagnent en popularité et lesquelles nécessitent des instructions plus claires dans l'application.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le taux d'adoption des fonctionnalités grâce à une structure cohérente.

Comparez les taux d'adoption entre les cohortes et les segments.

Repérez les abandons entre les étapes d'exposition, d'activation et d'utilisation.

Identifiez les modèles qui fournissent de l'assistance pour l'adoption des fonctionnalités avancées.

✨ Idéal pour : les équipes produit et croissance qui souhaitent disposer d'un moyen plus rapide pour mesurer l'adoption des fonctionnalités et hiérarchiser les améliorations à apporter.

4. Modèle de stratégie d'adoption en cascade par les utilisateurs

Via Cascade

Lorsque la planification de l'adoption est répartie entre des diapositives, des e-mails et des documents à moitié terminés, il est facile de perdre de vue ce que vous essayez réellement de changer. Les équipes finissent par suivre trop de signaux à la fois. Pire encore, elles se concentrent sur la sensibilisation tandis que l'activation et l'utilisation répétée diminuent discrètement.

Le modèle de stratégie d'adoption utilisateur Cascade résout ce problème en vous offrant une structure légère qui vous permet de définir vos objectifs d'adoption, vos initiatives, vos propriétaires et vos indicateurs clés de performance (KPI) en un seul endroit. Il vous aide à identifier les fonctionnalités qui nécessitent une attention particulière, à définir ce qu'est un bon résultat d'adoption et à déterminer comment vous allez mesurer la progression tout au long du processus.

Cela peut constituer une étape de planification utile avant de passer à la mise en œuvre dans vos outils quotidiens.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des objectifs d'adoption avec des propriétaires et des échéanciers clairs.

Effectuez la connexion entre les initiatives et les indicateurs clés de performance et les résultats mesurables.

Concentrez votre planification de l'adoption sur plusieurs fonctionnalités.

Alignez le produit, le marketing et la réussite client sur un seul plan.

✨ Idéal pour : les équipes SaaS qui recherchent un modèle de stratégie simple pour organiser les priorités d'adoption avant de lancer des expériences et des programmes intégrés au produit.

5. Modèle de sondage sur l'adoption des fonctionnalités Feedbackspark

Via Feedbackspark

Lorsque votre taux d'adoption des fonctionnalités semble faible, il est facile de se précipiter pour modifier l'intégration ou ajouter davantage de messages dans l'application sans savoir ce qui ne va pas réellement. Cela peut entraîner une surcharge de travail qui ne résout pas le véritable obstacle.

Le modèle de sondage sur l'adoption des fonctionnalités FeedbackSpark vous aide à diagnostiquer les lacunes avec plus de précision. Il est conçu pour mesurer la notoriété, l'adoption et la valeur perçue des fonctionnalités, tout en mettant en évidence les obstacles et les moyens préférés des utilisateurs pour se familiariser avec une fonctionnalité.

Cette fonctionnalité en fait un excellent complément à vos indicateurs quantitatifs d'adoption, en particulier lorsque vous essayez d'améliorer l'adoption d'une fonctionnalité spécifique ou de promouvoir l'adoption de fonctionnalités avancées.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Distinguez les problèmes de notoriété des problèmes de valeur ou d'utilisabilité.

Identifiez les obstacles à l'adoption après l'exposition.

Identifiez les canaux éducatifs auxquels les utilisateurs font le plus confiance.

Offrez de l'assistance pour des interventions ciblées plus intelligentes pour différents segments.

✨ Idéal pour : les équipes produit et croissance qui souhaitent obtenir rapidement des commentaires structurés des utilisateurs afin d'orienter leurs décisions en matière de communication, d'intégration et d'adoption des fonctionnalités avancées.

Exemples

Voici quelques moyens réalistes permettant aux équipes de relier ces modèles de gestion de projet au travail quotidien d'adoption des fonctionnalités.

Un chef de produit utilise le modèle de stratégie d'adoption par les utilisateurs Cascade pour la planification trimestrielle. Il vérifie les taux d'adoption de plusieurs fonctionnalités et fixe une cible ambitieuse pour les taux d'adoption des fonctionnalités dans les flux de travail à haute priorité. Il planifie des interventions ciblées pour des segments d'utilisateurs spécifiques en fonction des endroits où des abandons apparaissent.

Une équipe produit utilise le modèle d'intégration client ClickUp pour cartographier les premières étapes vers un point d'activation pour une fonctionnalité spécifique. Elle attribue des propriétaires au sein des équipes produit et réussite client. Elle ajoute de brèves instructions dans l'application afin que les nouveaux utilisateurs puissent tirer parti de la valeur ajoutée dès la première semaine.

Une équipe chargée de la croissance associe le modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp à un flux de travail d'adoption post-lancement. Elle suit les évènements personnalisés pour les étapes « Exposed » (Exposé) et « Activated » (Activé). Elle teste deux versions de messages intégrés à l'application afin d'augmenter le taux d'adoption d'une fonctionnalité avancée sans submerger l'ensemble des utilisateurs.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de réussite client pour la croissance

Un bon plan d'adoption des fonctionnalités nécessite plus qu'une communication intelligente. Vous avez également besoin d'un système fiable pour coordonner les expériences, suivre la propriété et examiner les signaux d'adoption sans perdre le contexte entre les équipes.

Les meilleurs outils de gestion de projet facilitent la visibilité, la répétabilité et le lien entre le travail d'adoption des fonctionnalités et des résultats clairs.

1. ClickUp

Les efforts d'adoption des fonctionnalités peuvent rapidement devenir chaotiques. Une équipe est chargée des mises à jour d'intégration. Une autre gère les messages dans l'application. Une autre encore effectue le suivi des taux d'adoption dans un tableau de bord. Avant même de vous en rendre compte, les décisions, les tâches et les apprentissages sont dispersés entre différents outils et fils de discussion.

Ce problème classique de dispersion du travail ralentit l'exécution et brouille les responsabilités. ClickUp offre aux équipes produit un espace unique pour planifier des expériences d'adoption, attribuer des suivis et suivre les résultats. Il vous aide à relier la stratégie aux actions quotidiennes afin d'améliorer l'adoption des fonctionnalités.

Gardez vos plans d'adoption des fonctionnalités flexibles grâce à ClickUp Views

Offrez à tous les membres de votre équipe la possibilité de visualiser, d'organiser et de suivre exactement ce dont ils ont besoin grâce à ClickUp Views.

Lorsque les tâches d'adoption des fonctionnalités sont regroupées dans un seul format, les équipes passent à côté de l'essentiel. Un chef de produit veut un échéancier. Un responsable de la croissance veut un tableau Kanban. Le service clientèle veut une liste claire des étapes de déploiement. Si chacun reconstruit sa propre version, le plan devient rapidement confus.

ClickUp Views vous permet de conserver un seul plan d'adoption et de changer la façon dont vous le visualisez. Vous disposez de plus de 15 vues, notamment Liste, Tableau, Calendrier, diagramme de Gantt, Échéancier et Charge de travail. Cela facilite le suivi des projets, car chaque équipe peut se concentrer sur ce dont elle a besoin sans perdre la source commune de vérité.

ClickUp vous aide également à gérer les checklists et les dépendances liées à une fonctionnalité spécifique, depuis sa découverte jusqu'à son utilisation répétée.

💡 Conseil de pro : après avoir configuré votre plan d'adoption des fonctionnalités dans ClickUp Views, utilisez la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp Brain GPT pour saisir rapidement les mises à jour sans interrompre votre flux de travail. Vous pouvez dicter des notes de déploiement rapide, des obstacles et les prochaines étapes, puis les ajouter directement à des tâches, des documents ou des checklists. ClickUp BrainGPT est conçu comme un compagnon de bureau, et Talk to Text vous aide à transformer votre voix en action dans vos applications et votre flux de travail.

Transformez la progression de l'adoption en une vue partagée avec les tableaux de bord ClickUp

Personnalisez des rapports parfaits pour tout, de la performance des campagnes à la productivité de l'équipe et plus encore avec les tableaux de bord ClickUp

Le travail d'adoption des fonctionnalités peut sembler dispersé. Les tâches de lancement se trouvent à un endroit, les ajustements d'intégration à un autre. Les taux d'adoption sont suivis à l'aide d'un outil d'analyse distinct. Cette séparation rend difficile de savoir ce qui avance et ce qui stagne, en particulier lorsque plusieurs équipes sont impliquées.

Les tableaux de bord ClickUp vous aident au suivi des performances des projets, des échéanciers et de la progression de l'équipe en un seul endroit. Pour l'adoption des fonctionnalités, il s'agit d'un moyen simple de surveiller les checklists de déploiement, le statut des expériences et les tâches liées à l'adoption parallèlement aux opérations quotidiennes.

Vous pouvez vérifier ce qui est en bonne voie, ce qui nécessite une attention particulière et qui est responsable de la prochaine action sans avoir à rechercher les mises à jour dans les différents fils de discussion.

Cette vidéo montre comment configurer un tableau de bord de gestion de projet dans ClickUp pour suivre l'adoption sans avoir à créer de rapports manuels supplémentaires.

Réduisez les suivis manuels grâce aux automatisations ClickUp

Choisissez parmi plus de 100 automatisations pour rationaliser les flux de travail, gérer les lancements de produits et bien plus encore, avec ClickUp Automations

Les plans d'adoption des fonctionnalités échouent souvent à mi-parcours, lorsque de petites lacunes dans les processus s'accumulent et ralentissent le travail d'adoption.

ClickUp Automations vous aide à maintenir votre élan sans avoir à intervenir constamment. Vous pouvez attribuer automatiquement des propriétaires, mettre à jour les statuts et déplacer des tâches lorsque les conditions changent, par exemple lorsqu'une étape de la checklist est achevée ou qu'une étape de déploiement change.

Cela permet de garder un suivi clair du projet. Cela rend également les checklists d'adoption plus intuitives, en particulier lorsque vous coordonnez les mises à jour d'intégration, les tâches d'activation et les expériences post-lancement autour d'une fonctionnalité spécifique.

💡 Conseil de pro : après avoir configuré vos règles d'automatisation, utilisez ClickUp Brain pour rédiger la logique de déclenchement et le texte de la tâche exacts pour chaque flux de travail d'adoption. Demandez-lui de rédiger trois checklists prêtes à être automatisées pour une fonctionnalité spécifique : une pour « Exposé », une pour « Activé » et une pour « Réutilisé ». Collez ensuite ces étapes directement dans vos tâches. Ce processus permet de garder vos automatisations claires et vos points de contrôle d'adoption cohérents. Rédigez des plans de communication pour tenir les agents informés des nouvelles fonctionnalités avec ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight : 23 % des personnes interrogées déclarent que la partie la plus difficile du travail sur des feuilles de calcul est le nettoyage ou l'organisation de données désordonnées. Cette difficulté provient souvent de saisies incohérentes, de la multiplicité des collaborateurs et de la nécessité constante d'aligner les colonnes et les catégories avant qu'une feuille ne soit « utilisable ». Ce type de nettoyage manuel absorbe discrètement du temps et de l'attention. Les champs IA de ClickUp contribuent à réduire cette charge en analysant automatiquement le contenu des tâches, en suggérant des catégories standardisées et en extrayant des informations structurées à partir de textes non structurés. Ces champs alimentés par l'IA peuvent compléter les données manquantes, standardiser les formats et maintenir la cohérence entre les listes et les vues.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez les projets d'adoption des fonctionnalités, les tâches de déploiement et les expériences d'activation en un seul endroit afin que les équipes restent alignées après le lancement.

Créez des checklists claires pour chaque fonctionnalité spécifique, y compris les actions exposées, activées, utilisées et réutilisées pour une exécution cohérente.

Suivez le travail d'adoption grâce aux tableaux de bord ClickUp qui regroupent les statuts, les propriétaires et les échéanciers dans une vue partagée, parallèlement aux objectifs d'adoption.

Configurez les automatisations ClickUp pour attribuer les prochaines étapes, mettre à jour les statuts et réduire les suivis manuels dans les domaines des produits, du marketing et de la réussite client.

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour ajouter des étiquettes à l'étape de l'entonnoir, au point d'activation, au segment cible et au nom de la fonctionnalité afin que le travail d'adoption reste facile à examiner.

Limitations de ClickUp

Cela peut sembler vaste au premier abord, les équipes peuvent donc avoir besoin de temps pour mettre en place la hiérarchie, les tableaux de bord et les automatisations appropriés pour les flux de travail d'adoption des fonctionnalités.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

2. Pendo

Via Pendo

Lorsque vous essayez de favoriser l'adoption des fonctionnalités, le plus difficile n'est pas seulement de repérer les baisses. Il s'agit de savoir quoi faire ensuite sans passer sans cesse des analyses aux documents et à un outil distinct intégré à l'application.

Pendo combine l'analyse des produits et les conseils intégrés à l'application. Cela aide les équipes à voir comment les utilisateurs naviguent dans une fonctionnalité spécifique et où ils hésitent.

Vous pouvez ensuite segmenter les bons utilisateurs et leur proposer des guides ciblés plutôt que des annonces générales.

Cela s'avère particulièrement utile pour les fonctionnalités avancées. Vous pouvez identifier les utilisateurs prêts à adopter un flux de travail plus approfondi en vous basant sur leurs habitudes d'utilisation réelles. Vous pouvez ensuite leur offrir de l'assistance pour atteindre plus rapidement le point d'activation et revenir pour une utilisation répétée grâce à des guides contextuels.

Les meilleures fonctionnalités de Pendo

Suivez l'utilisation des fonctionnalités et les taux d'adoption grâce à des analyses intégrées afin de voir où les utilisateurs abandonnent dans le processus d'adoption.

Segmentez les utilisateurs en fonction de leur comportement, de leur forfait ou de leur étape de cycle de vie afin de cibler les cohortes appropriées pour l'adoption des fonctionnalités avancées.

Lancez des guides intégrés à l'application, des info-bulles et des procédures pas à pas qui aident les utilisateurs à atteindre le point d'activation sans cycles d'ingénierie lourds.

Combinez les tendances quantitatives d'adoption avec des signaux qualitatifs grâce aux commentaires et aux outils NPS afin d'ajouter du contexte aux raisons pour lesquelles les utilisateurs adoptent ou ignorent une fonctionnalité.

Surveillez l'impact au fil du temps grâce à des tableaux de bord qui établissent la connexion entre les efforts de déploiement et les changements réels dans le taux d'adoption des fonctionnalités.

Limitations de Pendo

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes SaaS, en particulier lorsque vous avez besoin d'analyses et de fonctionnalités avancées.

Tarifs Pendo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Pendo

G2 : 4,4/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis)

3. Appcues

Via Appcues

Lorsque l'adoption des fonctionnalités stagne, le problème est souvent une question de timing. Les utilisateurs n'ont peut-être pas besoin de vos nouvelles fonctionnalités au moment où vous les annoncez. Ils en ont besoin lorsqu'ils sont confrontés à un cas d'utilisation réel. C'est là qu'Appcues trouve toute son utilité.

Appcues vous aide à créer des messages intégrés à l'application, des info-bulles, des procédures pas à pas et des checklists qui facilitent la découverte des fonctionnalités dans leur contexte. Vous pouvez guider les utilisateurs vers un point d'activation clair pour une fonctionnalité spécifique, sans avoir besoin d'une assistance technique pour chaque petite itération.

Vous pouvez segmenter les utilisateurs en fonction de leur comportement et de leur maturité. Vous pouvez ensuite introduire des fonctionnalités plus complexes uniquement lorsque les utilisateurs sont prêts. Cela permet de garantir une expérience utile, sans être trop complexe. Cela favorise également des taux d'adoption plus nets au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Appcues

Créez des messages, des fenêtres modales et des info-bulles ciblés dans l'application qui facilitent la découverte des fonctionnalités au moment où les utilisateurs sont sur le point de les utiliser.

Créez des guides étape par étape qui réduisent la confusion autour des fonctionnalités avancées et aident les utilisateurs à comprendre rapidement la valeur de ces fonctionnalités.

Configurez des checklists qui guident les utilisateurs de l'exposition à l'activation, avec des jalons clairs liés à une fonctionnalité spécifique.

Segmentez les invitations en fonction du comportement, du forfait et du cycle de vie des utilisateurs afin que les nouveaux utilisateurs acquièrent les bases tandis que les utilisateurs existants voient des fonctionnalités plus pertinentes.

Limitations d'Appcues

S'appuie sur un suivi et une analyse des évènements bien définis pour mesurer avec certitude le taux d'adoption des fonctionnalités complexes.

Devient coûteux à mesure que les programmes intégrés à l'application s'étendent à plusieurs fonctionnalités et équipes.

Tarifs Appcues

Début : à partir de 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Croissance : à partir de 750 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Appcues

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (100 avis)

Créer et mettre en œuvre un guide d'adoption des fonctionnalités avec ClickUp

L'adoption des fonctionnalités est le moment où les versions deviennent des habitudes quotidiennes ou s'effacent discrètement à l'arrière-plan. Un guide d'adoption des fonctionnalités solide vous aide à rester concentré sur ce qui compte le plus. Il établit la connexion entre la découverte des fonctionnalités, le point d'activation et l'utilisation répétée dans un système que votre équipe peut mettre en œuvre pour chaque lancement.

Tout au long de ce guide, vous avez vu comment les étapes de l'entonnoir et les bons indicateurs clés de performance peuvent vous aider à repérer les ralentissements dans les taux d'adoption et à déterminer les mesures à prendre pour y remédier.

Ce qui distingue ClickUp, c'est la façon dont il prend en charge l'aspect opérationnel de l'adoption. Vous pouvez planifier les tâches de déploiement, créer des checklists par étape de l'entonnoir, attribuer des propriétaires et examiner la progression en un seul endroit. Il est ainsi plus facile de favoriser l'adoption des fonctionnalités de manière cohérente, même lorsque plusieurs équipes sont impliquées.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et créez un flux de travail d'adoption des fonctionnalités reproductible. ✅