Un responsable marketing sur trois affirme que les taux de conversion sont le principal indicateur de performance qu'il privilégie pour le suivi. Mais pour toute équipe marketing, les conversions ne sont qu'un résultat.

Ce qui les motive vraiment, c'est la qualité de la synchronisation des efforts à chaque étape du processus.

Le véritable défi pour les responsables marketing consiste à maintenir une gestion de campagne interfonctionnelle où les mises à jour du projet ont une visibilité, sont exploitables et mesurables en temps réel.

Lorsqu'une campagne n'atteint pas ses objectifs, l'équipe doit rapidement en diagnostiquer les causes et y remédier ; lorsqu'une campagne fonctionne, elle doit disposer d'un signal clair pour redoubler d'efforts.

C'est là qu'intervient ClickUp SyncUps. Faisant partie de l'écosystème ClickUp pour les équipes marketing, il s'agit d'un outil de gestion de projet intelligent qui aide les chefs d'équipe à structurer la synchronisation des équipes marketing, à réaliser l'automatisation de la gestion des tâches et à suivre les performances sur plusieurs canaux.

Dans cet article, nous allons voir comment les responsables marketing peuvent utiliser ClickUp SyncUps pour suivre la progression des campagnes.

⭐️ Modèle présenté Obtenir un modèle gratuit Exécutez des SyncUps par phase sur le modèle de gestion des campagnes marketing pour un suivi en temps réel et une attribution claire des responsabilités. Le modèle de gestion des campagnes marketing s'associe parfaitement à vos SyncUps pour que chaque lancement suive un plan traçable. Utilisez ses statuts, ses champs personnalisés et ses vues prédéfinies pour centraliser les propriétaires, les échéanciers et les budgets, puis exécutez rapidement des SyncUps pour transformer les mises à jour en tâches liées et en progression vers les objectifs.

Pourquoi le suivi de l'avancement des campagnes est essentiel pour les équipes marketing

John gère trois lancements simultanés. Il organise des réunions hebdomadaires pour le suivi des campagnes, parcourt des tableaux de bord déconnectés et recherche les mises à jour des projets dans les fils de discussion par e-mail. En conséquence, personne ne sait avec certitude quels indicateurs de performance clés ont réellement évolué la semaine dernière. Les dates d'échéance manquées se transforment en cibles manquées.

John passe à un rythme simple : vérifications quotidiennes des signaux (volume de prospects, tendance CAC, qualité), feuille KPI partagée et vue unique de la plateforme de gestion de projet pour les propriétaires et l’échéancier du projet.

C'est là toute la puissance du suivi. Voici les principales raisons pour lesquelles le suivi de la progression est important.

1. La visibilité transforme l'activité en résultats

Lorsque les équipes mesurent les quelques indicateurs qui comptent (conversion, pipeline qualifié, coût et qualité), elles apprennent ce qu'il faut développer et ce qu'il faut arrêter. L'équipe médias de Google souligne que c'est grâce à des mesures rigoureuses que les spécialistes du marketing optimisent, prouvent le retour sur investissement et comprennent l'impact de la marque.

2. L'alignement réduit les retards et les retouches

Une source d'informations fiable et partagée pour les propriétaires, le statut et les prochaines étapes réduit les malentendus, l'une des principales causes de retards et de duplication du travail dans les opérations marketing.

3. Des boucles de rétroaction plus rapides améliorent les performances de l'équipe

Les données issues du marketing agile montrent que des cycles plus courts et un travail en cours avec visibilité permettent d'améliorer le débit et la réactivité. Le suivi de la durée du cycle, du débit et de l'impact des expériences aide les équipes à s'adapter rapidement.

4. Contrôle budgétaire et discipline en matière de retour sur investissement

Vous ne pouvez pas justifier des dépenses sans mesure. Les cadres KPI standard assurent la connexion entre l'activité des canaux et la contribution au chiffre d'affaires et le retour sur investissement attribuable (par opposition aux indicateurs de vanité).

5. Compounds d'apprentissage

Un suivi cohérent permet de créer des bases de référence comparatives, de sorte que chaque test affine la création, les offres et les audiences. Les conseils de Google en matière de MMM soulignent l'importance de combler les lacunes en matière de mesure afin de rendre les décisions plus exploitables.

📖 À lire également : Comment améliorer la collaboration sur le lieu de travail

Avant de commencer : pourquoi choisir ClickUp pour synchroniser les campagnes ?

La dispersion du travail ralentit la progression des campagnes. Les briefs se trouvent dans des documents, les mises à jour dans des chats, les tâches sont cachées dans d'autres outils et les derniers nombres sont dans un tableur auquel seules quelques personnes ont accès. Le lien entre la décision et la livraison est rompu, et les petits problèmes deviennent des cibles manquées.

ClickUp rassemble tous les éléments en un seul endroit afin que vos synchronisations soient fluides, ciblées et liées à l'action. Lorsque tout se trouve dans un seul environnement de travail, la discussion se déroule à côté du travail lui-même. Les mises à jour se transforment en étapes suivantes attribuées à des propriétaires, sans canaux secondaires.

La même page qui contient le plan affiche également les derniers chiffres, de sorte que les décisions sont basées sur ce qui a changé, et non sur la mémoire. Les récapitulatifs sont disponibles là où l'équipe travaille, ce qui réduit les réunions de suivi et accélère les corrections de trajectoire. Vous bénéficiez d'un rythme régulier de synchronisations courtes, d'une responsabilité claire et de résultats visibles.

Comment ClickUp facilite la synchronisation de vos campagnes :

Une source unique d'informations fiables pour les propriétaires, le statut et les prochaines étapes

Les mises à jour se transforment en tâches avec des dates claires pendant que les personnes sont dans la salle.

Les tableaux de bord sont situés à côté de la discussion, ce qui permet de prendre des décisions en utilisant des nombres en temps réel.

Les récapitulatifs et les résumés sont disponibles là où se trouve le travail, ce qui réduit le nombre de réunions supplémentaires.

Par où commencer :

Mettez en place une installation centralisée pour votre équipe marketing grâce à ClickUp for Marketing Teams

Effectuez des vérifications en direct et en contexte avec ClickUp SyncUp afin que les discussions, les tâches et les suivis restent connectés.

Conservez les discussions rapides et les clarifications de l'équipe dans ClickUp Chat afin que les mises à jour soient faciles à trouver.

Transformez les discussions en actions concrètes grâce à ClickUp Brain pour des récapitulatifs instantanés, la création de tâches et des agendas rapides.

Qu'est-ce que ClickUp SyncUps ?

Vérifiez les créations à l'écran pour approuver les ressources en une seule fois avec ClickUp SyncUps

Imaginez : vous êtes en plein milieu d'une réunion de suivi de campagne avec votre équipe marketing et les parties prenantes interfonctionnelles. Vous passez d'une application de chat à une autre, d'une visioconférence à une liste de tâches, puis à des documents, avec des bribes de discussion éparpillées sur différentes plateformes et personne ne sait vraiment quel fil de discussion contient la « prochaine étape ».

Avec ClickUp SyncUps, vous lancez une session vocale ou vidéo en direct dans votre environnement de travail, vous liez instantanément les tâches pertinentes, vous enregistrez la discussion et vous partagez ensuite des résumés automatiques.

💯 En bref : un seul endroit pour démarrer, discuter, attribuer et suivre sans perdre le contexte.

Communiquez avec votre équipe et créez des tâches dans votre fenêtre de chat avec ClickUp Chat.

Voici quelques commentaires d'utilisateurs réels :

J'ai entièrement transféré le chat interne vers ClickUp (nous utilisions auparavant Google Meet). Cela fonctionne bien et il est utile d'avoir toutes les tâches et la documentation à cet endroit.

J'ai entièrement transféré le chat interne vers ClickUp (nous utilisions auparavant Google Meet). Cela fonctionne bien et il est utile d'avoir toutes les tâches et la documentation à cet endroit.

– Utilisateur Reddit

Il en est encore à ses débuts, mais il ne cesse de s'améliorer. L'intégration avec le reste de ClickUp est pour moi sa fonctionnalité phare.

Il en est encore à ses débuts, mais il ne cesse de s'améliorer. L'intégration avec le reste de ClickUp est pour moi une fonctionnalité incontournable.

– Utilisateur Reddit

Ces commentaires soulignent deux points importants pour les responsables marketing : premièrement, le fait de regrouper les tâches, la documentation, les discussions et les réunions dans un environnement de travail unifié apporte une réelle valeur ajoutée.

Deuxièmement, même si les fonctionnalités sont encore en cours de développement, les utilisateurs apprécient la forte intégration avec leur liste de tâches et leur travail sur les projets.

Pour les responsables d'équipes marketing et les propriétaires de campagnes, ClickUp SyncUps répond à plusieurs défis persistants : les notes de réunion fragmentées, les prochaines étapes peu claires après une synchronisation et le temps perdu à rechercher des pièces jointes ou des commentaires de statut dans différents outils.

📌 Exemple : avec ClickUp SyncUps, vous disposez d'un espace de réunion intrinsèquement lié à l'environnement de travail. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « Nous optimiserons la page d'accueil d'ici vendredi », cela devient une tâche liée avec un statut, une date d'échéance et un propriétaire dans la même application.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans les visioconférences

Comment les responsables marketing peuvent utiliser ClickUp SyncUps pour suivre la progression des campagnes

Les équipes marketing qui synchronisent leur travail ont tendance à se développer plus rapidement et à gaspiller moins.

McKinsey rapporte que les entreprises qui combinent créativité, analyse et objectif voient leur croissance doubler par rapport à leurs concurrents, ce qui revient à dire que les objectifs communs, les données partagées et les rituels communs ont leur importance.

Il s'agit là d'une leçon simple qui s'applique également au travail de campagne. Les responsables marketing peuvent suivre la progression en temps réel lorsqu'ils réunissent tout le monde et s'accordent sur quelques indicateurs de performance clés clairs.

Dans cette optique, voyons comment les responsables marketing peuvent utiliser ClickUp SyncUps pour suivre la progression des campagnes à différents niveaux.

👀 Fait amusant : les travailleurs du savoir passent encore la majeure partie de leur journée à coordonner leur travail plutôt qu'à le faire. L'étude Anatomy of Work d'Asana révèle qu'environ 60 % du temps est consacré au « travail autour du travail » et que les réunions inutiles coûtent à elles seules environ 157 heures par an. C'est pourquoi des synchronisations plus étroites et contextuelles sont importantes.

Installation avant la réunion

Offrez à votre équipe un point de départ serein. Créez un SyncUp pour chaque canal de discussion de campagne, qui est déjà lié à la liste où se trouvent les tâches de campagne connectées.

Lancez SyncUp à partir de votre liste de tâches.

Ajoutez un agenda dans ClickUp Docs avec une courte section consacrée aux succès, aux risques et aux prochaines étapes. Invitez les bons membres de l'équipe et incluez les indicateurs de performance clés que vous examinerez. Ajoutez les propriétaires à côté de chaque point de discussion et un petit rappel pour mettre à jour les informations sur le projet avant l'appel.

Ouvrez les vues qui affichent l'échéancier du projet et les dates d'échéance afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Cette préparation simple vous aide au suivi de la progression sans stress supplémentaire.

📮 ClickUp Insight : environ 60 % des personnes répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, tandis qu'environ 15 % prennent le relais. 2 heures. Ce mélange de messages rapides et de réponses lentes peut créer des lacunes et ralentir le travail d'équipe. Avec ClickUp, les messages, les tâches et les mises à jour sont regroupés, de sorte que rien n'est oublié et que tout le monde reste synchronisé à son propre rythme. Découvrez le chat connecté en action. 👇🏼

Efficacité pendant les réunions

Invitez les parties prenantes et confirmez la portée, les risques et les prochaines étapes via ClickUp SyncUp

Conservez tout votre contenu sur une seule plateforme afin de ne pas avoir à passer d'une application à l'autre.

Lancez l'appel depuis votre espace de travail et utilisez une tâche ClickUp ou un document ClickUp pour prendre des notes rapides pendant que les gens parlent. Lorsque quelqu'un partage une mise à jour, ouvrez la tâche spécifique, attribuez-la et fixez une date d'échéance claire.

Si un nouveau travail apparaît, créez immédiatement des tâches en appuyant sur la touche Option + T sur Mac ou Alt + T sur PC, ce qui ouvre instantanément le menu de création ! Vous pouvez ensuite utiliser ClickUp AI pour saisir un bref résumé afin que l'équipe puisse rester concentrée.

✍🏻 Gardez la discussion calme et claire : qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui est bloqué ? Qu'est-ce qui nécessite une petite correction ?

Cette procédure permet de repérer facilement les goulots d'étranglement potentiels et vous aide au suivi des performances en temps réel.

Suivi des actions après la réunion

Laissez le récapitulatif guider le suivi. Suivez vos éléments d'action et les prochaines étapes à partir des notes de l'IA. Vérifiez que chaque décision a été assignée à une tâche avec un propriétaire et une date d'échéance, et ajoutez une brève note dans le commentaire de la tâche si certaines informations doivent être facilement accessibles ultérieurement.

Obtenez les notes grâce aux fonctionnalités de prise de notes IA intégrées dans ClickUp.

Au fil du temps, ces petites habitudes permettent de constituer un historique utile des choix et des résultats. Vous mesurez ce qui compte, gardez les priorités en vue et faites avancer les projets de manière stable et humaine.

📖 À lire également : Comment rendre les réunions virtuelles plus interactives ?

Avantages de l'utilisation de ClickUp SyncUps pour le suivi des campagnes

Lorsqu'une équipe suit ensemble la progression d'un projet, le travail semble plus léger et les résultats plus clairs. ClickUp SyncUps s'intègre à votre environnement de travail, de sorte que toutes vos prochaines étapes se trouvent au même endroit.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples simples illustrant comment cet outil aide les responsables marketing à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde.

Réduction de la fatigue liée aux réunions

Lorsque les mises à jour arrivent avant l'appel et que vous obtenez un résumé clair après, vous passez moins de temps dans de longues réunions.

ClickUp SyncUps vous permet de démarrer un appel directement depuis votre environnement de travail, de l'enregistrer et de partager un récapitulatif instantané avec les actions à entreprendre liées aux tâches correspondantes. Cela vous aide à garder la conversation concise et à faire avancer le travail.

L'indice Work Trend Index 2024 de Microsoft montre également que les dirigeants s'appuient sur l'IA pour alléger la charge de travail et faciliter la collaboration, ce qui correspond à la manière dont ClickUp SyncUps fait le résumé des notes et des prochaines étapes pour vous.

Une visibilité claire sur la santé des campagnes

Les équipes se développent plus rapidement lorsque les idées créatives et les analyses sont réunies.

McKinsey rapporte que les entreprises qui combinent créativité, analyse et objectif voient leur croissance doubler par rapport à leurs concurrents. Le fait de regrouper les décisions, les indicateurs clés de performance et les propriétaires de tâches au même endroit s'inscrit dans cette même logique.

Vous pouvez rejoindre un SyncUp, consulter quelques nombres clés via vos tâches et vos tableaux de bord, et voir exactement ce qui a changé depuis la semaine dernière.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les réunions et les assistants de réunion

Amélioration de la responsabilité et accélération de la prise de décision

Les budgets sont serrés, la clarté est donc essentielle. Selon Gartner, les budgets marketing moyens représentent environ 7,7 % du chiffre d'affaires des entreprises.

Dans ce contexte, la rapidité des décisions et la clarté de la propriété font toute la différence.

Pendant une session SyncUp, vous pouvez ouvrir la tâche dont vous discutez, attribuer la prochaine étape et fixer une date d'échéance en présence de tous les participants. Le récapitulatif automatique effectue ensuite un rappel pour chaque personne sur ce dont elle est responsable.

Obtenez rapidement des résumés alimentés par l'IA sur vos tâches et votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

Une meilleure collaboration entre le marketing, la conception et l'analyse

De bonnes choses se produisent lors d’une réunion de personnes partageant les mêmes objectifs et agissant sur la base de données commune.

Un exemple récent est celui d'Intrepid Travel, qui a enregistré une forte croissance après avoir aligné ses efforts en matière de marque et de performance et travaillé à partir de plans partagés.

Dans SyncUp, ce type d'alignement est simple. Les concepteurs peuvent partager un écran, les analystes peuvent pointer vers un indicateur et les spécialistes du marketing peuvent transformer l'instant présent en une tâche sur-le-champ.

Découvrez le flux de travail en action :

👀 Anecdote : la première publicité display sur le Web est un rappel que l'attention était autrefois facile à attirer ; aujourd'hui, cela nécessite une orchestration plus intelligente. Le récit de Wired sur le lancement de la bannière HotWired en 1994 montre que les premières publicités suscitaient une interaction extraordinaire par rapport aux normes actuelles. Les équipes modernes ont besoin de flux de travail plus clairs et de synchronisations plus intelligentes pour attirer une attention similaire.

Exemples d'utilisation pour les équipes marketing

Vous trouverez ci-dessous trois brefs témoignages d'équipes réelles utilisant ClickUp.

Ces études de cas montrent simplement comment une organisation efficace aide les gens à travailler dans les délais impartis. Après chaque histoire, vous trouverez une petite note expliquant comment ClickUp SyncUps pourrait discrètement rendre cette installation encore plus conviviale.

Une seule boîte de réception pour toutes les demandes chez Shipt

L'équipe chargée de la plateforme de données de Shipt est au cœur d'une activité très intense. Les demandes affluaient de toutes parts et il était facile de perdre de vue des détails importants. Elle a donc transféré la saisie des données vers ClickUp Forms, utilisé des étiquettes et ClickUp Automations pour acheminer le travail, et fourni aux responsables une vue en direct grâce à ClickUp Dashboards.

L'équipe explique comment gagner du temps et réduire les malentendus lorsque tout est regroupé au même endroit. Kelly Smunk le résume simplement.

Avant ClickUp, le suivi de nos projets était dispersé sur différentes plateformes. ClickUp a centralisé nos processus, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux et de réduire considérablement les malentendus.

Avant ClickUp, le suivi de nos projets était dispersé sur différentes plateformes. ClickUp a centralisé nos processus, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux et de réduire considérablement les malentendus.

Grâce à une plateforme unique pour les demandes et les mises à jour de statut, l'équipe a pu hiérarchiser les tâches de manière équitable et prendre des décisions éclairées sur la base des données actuelles.

Utilisez les fonctionnalités AI Assign, AI Prioritize et AI Cards de ClickUp pour automatiser la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel.

Comment ClickUp SyncUps améliore les choses

Les équipes marketing et données se réunissent souvent pour examiner l'attribution et les indicateurs clés de performance. Une brève réunion SyncUp avant la planification hebdomadaire peut aider tout le monde à arriver avec les mêmes nombres et le même contexte.

Les équipes peuvent se joindre à l'appel dans le canal de discussion de la liste des demandes, ouvrir ensemble le tableau de bord et transformer n'importe quel problème en une tâche avec un propriétaire et une date d'échéance. Le récapitulatif est enregistré dans l'espace de travail, ce qui permet de retrouver facilement les mises à jour du projet par la suite.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour prendre des notes et mieux s'organiser

L’installation simple derrière les publications plus rapides de Cartoon Network

Centralisez vos calendriers sociaux dans ClickUp pour réduire de moitié le temps de production, comme Cartoon Network

L'équipe chargée des réseaux sociaux de Cartoon Network avait besoin d'une source d'information unique afin de pouvoir agir rapidement sans perdre en précision.

Grâce à ClickUp, ils ont réduit le temps nécessaire à la création et à la publication d'environ 50 %, doublé le nombre de réseaux sociaux gérés par la même équipe et produit plus de 2 000 ressources en moins de temps.

Les statuts personnalisés ont permis à tout le monde de savoir où en était chaque publication. Les vues ont facilité la planification entre les différentes marques.

Les tableaux de bord ClickUp affichaient les résultats de manière à ce que les dirigeants puissent les consulter en une minute. Comme l'a partagé Sarah Lively :

Nous pouvons agir très rapidement, car nous disposons d'une source unique contenant toutes les informations dont nous avons besoin.

Nous pouvons agir très rapidement, car nous disposons d'une source unique contenant toutes les informations dont nous avons besoin.

Comment ClickUp SyncUps améliore les choses

Les comptes rendus matinaux sont courts lorsque le plan est clair. Une rapide utilisation de SyncUp permet aux producteurs, rédacteurs et concepteurs de confirmer les publications du jour, de consulter les résultats de la veille et de prendre connaissance des changements de dernière minute.

Si quelque chose doit être déplacé, vous pouvez ouvrir la tâche, attribuer le nouveau propriétaire et définir la nouvelle date d'échéance pendant que tout le monde est présent.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de planification marketing pour les campagnes

Un seul endroit pour planifier et mémoriser à l'université de Miami

Le centre d'orientation professionnelle de l'université de Miami organise plus de 200 évènements par an et touche plus de 19 000 étudiants.

Ils ont créé une base de connaissances simple dans ClickUp Docs, utilisé des modèles pour harmoniser les étapes et organisé les vues afin que chacun puisse voir d'un seul coup d'œil la charge de travail et le statut. Cela a facilité les transferts et la formation. Cela a également permis aux responsables de suivre les progrès en toute sérénité.

Les résultats se sont également reflétés dans les résultats des étudiants, avec un taux de réussite de 98 % dans les six mois suivant l'obtention de leur diplôme. Michael Turner a expliqué ce changement.

ClickUp nous permet de nous assurer que toutes les étapes associées à un évènement sont bien réalisées.

ClickUp nous permet de nous assurer que toutes les étapes associées à un évènement sont bien réalisées.

Comment ClickUp SyncUps améliore les choses

Le travail lié aux évènements implique de nombreux partenaires. Une réunion SyncUp de 10 minutes en milieu de semaine permet de confirmer les lieux, les intervenants et les promotions sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Partagez un écran pour examiner l'échéancier, transformer les lacunes en tâches et attribuer des propriétaires clairs. Le récapitulatif sert de mémoire précieuse pour l'équipe, aidant les nouveaux membres à apprendre le processus et à maintenir des priorités stables.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de partage d'écran pour les réunions à distance

Comment SyncUp s'intègre dans l'écosystème du flux de travail marketing de ClickUp

Maintenant que nous comprenons comment ClickUp SyncUps simplifie votre processus, explorons comment les différentes fonctionnalités de ClickUp fonctionnent ensemble pour améliorer vos efforts.

SyncUp + Tâches ClickUp pour une visibilité complète sur les campagnes

Créez dès aujourd'hui des tâches prioritaires à partir de notes pour définir la propriété et les responsabilités avec ClickUp Tasks et ClickUp SyncUps

La plupart du stress lié aux campagnes provient de petits écarts. Une brève mise à jour de statut qui n'a jamais été communiquée à l'équipe de conception. Une nouvelle idée qui n'a pas été transformée en tâche.

Pendant l'appel, ouvrez les quelques tâches pertinentes pour la semaine. Confirmez le propriétaire, la prochaine étape et la date d'échéance pendant que tout le monde est présent. Si un nouveau travail apparaît, créez des tâches à l'instant même à l'aide de ClickUp Tasks et ajoutez une description d'une ligne afin que personne n'ait à rechercher le contexte plus tard.

Utilisez les champs personnalisés pour le canal, l'audience ou l'étape de l'entonnoir afin de trier rapidement après la réunion. Ajoutez un commentaire pour apporter de petites précisions et identifiez les collègues spécifiques qui doivent le voir. Ajoutez une étiquette pour identifier les collègues spécifiques qui doivent le voir.

Ce rythme simple vous fournit un échéancier de projet réel et fiable.

📖 À lire également : Les meilleurs résumeurs de transcriptions IA pour vous faire gagner du temps

Les tableaux de bord ClickUp et les documents ClickUp comme source unique d'informations fiables

Obtenez ces informations plus rapidement grâce aux résumés générés par l'IA dans les tableaux de bord ClickUp.

Les campagnes semblent plus légères lorsque votre nombre, vos plans et vos mots sont réunis.

Créez un tableau de bord ClickUp qui affiche en un coup d'œil les performances de l'équipe et la santé de la campagne. Ajoutez un diagramme circulaire pour le statut des actifs, une ligne simple pour les inscriptions hebdomadaires et une carte de charge de travail afin que le chef d'équipe puisse vérifier l'équilibre.

Si vous vous demandez comment créer des tableaux de bord ClickUp à partir de zéro en quelques minutes, voici une courte vidéo YouTube :

Vous pouvez ensuite intégrer ce tableau de bord dans un document ClickUp contenant le brief, vos notes sur le ton et le style à adopter, ainsi qu'une checklist d'approbation simplifiée.

Au fur et à mesure que les tâches sont achevées, vos objectifs et vos cibles marketing sont atteints sans effort manuel. Cela vous permet de mesurer clairement la progression par rapport aux indicateurs de performance clés et d'expliquer les décisions prises lors des réunions de suivi des campagnes.

📖 À lire également : Les meilleures applications de messagerie tout-en-un

ClickUp Brain pour transformer les discussions en actions concrètes

Générez des transcriptions automatiques avec horodatage pour vos réunions à l'aide de ClickUp Brain.

Restez simple et humain. Laissez les outils gérer les tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur les personnes et les choix. Les équipes qui utilisent ces fonctionnalités gagnent souvent environ une journée par semaine et terminent le travail courant beaucoup plus rapidement. Cela se traduit généralement par moins de notes manuelles, moins de étapes redondantes et plus de temps pour réfléchir.

Pendant un ClickUp SyncUps

Dites, par exemple : « Créer des tâches pour trois variantes de carrousel pour Instagram et les attribuer à Maya, à rendre vendredi. » ClickUp Brain crée les tâches avec le propriétaire et la date.

Dites : « Résumez en trois lignes la réunion de suivi de la campagne d'aujourd'hui et dressez la liste des éléments à prendre en compte. » ClickUp Brain rédige un bref résumé et relie chaque tâche afin que rien ne soit oublié.

Après l'appel

Ouvrez ClickUp Brain et essayez une invite conviviale. « Montrez-moi les tâches marquées « Promo de printemps » qui doivent être effectuées cette semaine et qui sont encore en cours de révision. » Vous obtenez une liste que vous pouvez coller dans ClickUp Chat avec une brève note.

Besoin d'un petit coup de pouce pour synchroniser demain ? « Rédigez un agenda de cinq minutes pour la révision du test par e-mail avec un indicateur clé de performance et un risque à discuter. »

Demandez les tâches à accomplir cette semaine pour préparer la synchronisation de demain avec ClickUp Brain

SyncUps qui relient les réunions aux OKR et aux objectifs marketing

Définissez les objectifs de votre campagne et ajoutez des tâches dans votre document avec ClickUp Docs

Les progrès semblent réels lorsque les réunions sont liées aux résultats. Créez un objectif de campagne dans un document ClickUp qui reflète vos OKR. Associez-y ensuite les tâches qui s'y rapportent, notamment la livraison créative, le nombre d'expériences et des indicateurs plus modestes tels que le nombre de formulaires remplis chaque semaine. Ouvrez le document pour passer en revue vos objectifs au début de votre SyncUp afin que tout le monde voie le même score.

Si l'objectif prend du retard, vous pouvez immédiatement attribuer des tâches avec ClickUp Tasks, fixer une date d'échéance qui correspond à votre campagne et confirmer votre stratégie de suivi des performances. Lorsque l'équipe livre le travail, l'objectif avance sans effort supplémentaire.

C'est ainsi que vous pouvez réaliser une progression régulière sur plusieurs plateformes et garder vos priorités en vue dans un seul endroit.

Les super agents ClickUp pour faire avancer les campagnes entre les réunions

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp.

Les super agents prolongent l'action de SyncUp en assurant la continuité du travail entre les réunions.

Alors que ClickUp Brain vous aide dans l'instant présent en capturant des notes, en créant des tâches et en résumant les discussions, les Super Agents opèrent en continu dans votre environnement de travail. Ils surveillent les tâches, les documents, les champs personnalisés et les objectifs en arrière-plan, à l'affût des travaux bloqués, des délais non respectés ou des premiers signes de risque, afin que les problèmes soient détectés avant qu'ils ne ralentissent une campagne.

Après la synchronisation, les super agents poursuivent le travail.

Ils vérifient si les nouvelles tâches sont achevées dans les délais, surveillent la progression des objectifs au fur et à mesure que les tâches sont réalisées et maintiennent l'exactitude des tableaux de bord sans effort supplémentaire. Si la dynamique ralentit ou si un transfert est bloqué, le signal apparaît tôt, et non après que les résultats ont baissé.

Cela permet de créer un système dans lequel les plans restent actifs, la progression reste visible et les réunions deviennent des points de contrôle plutôt que des centres de contrôle.

📖 À lire également : Comment utiliser la communication directe pour améliorer la productivité

Exemple concret : lancer une campagne SyncUp dans ClickUp

Voici un guide simple que vous pouvez copier pour votre prochaine réunion de suivi de campagne. Il permet de garder les mises à jour du projet claires, vous aide à suivre la progression et donne à chaque membre de l'équipe une voie d'action sereine.

Étape 1 : préparez le terrain dans ClickUp Docs

Créez un agenda succinct dans ClickUp Docs en indiquant l'objectif, les indicateurs de performance clés, les risques potentiels et les trois principaux points à aborder. Liez les tâches pertinentes et notez qui doit intervenir sur chaque élément.

Étape 2 : Lancez SyncUp à partir du travail

Ouvrez le canal de discussion de la liste des campagnes et cliquez sur l'icône SyncUp pour lancer l'appel. Invitez d'autres membres de l'équipe, puis épinglez le document de l'agenda dans la discussion afin que tout le monde puisse y accéder facilement.

Étape 3 : Ouvrez le tableau de bord ClickUp

Partagez votre tableau de bord ClickUp pour la campagne. Passez en revue quelques indicateurs clés de performance, examinez les performances de l'équipe et signalez tout goulot d'étranglement potentiel. Limitez cette partie à deux minutes afin que le groupe reste concentré.

Étape 4 : Trier le travail et attribuer les tâches

Ouvrez les tâches spécifiques qui nécessitent des décisions. Attribuez les tâches aux propriétaires, ajoutez une date d'échéance claire et définissez des priorités simples. Ajoutez une ligne de contexte afin que personne n'ait à effectuer de recherche ultérieurement.

Étape 5 : Consignez les décisions et les notes

Saisissez des notes rapides dans les commentaires de la tâche ou dans ClickUp Chat. Convertissez chaque étape suivante en tâche, identifiez la personne concernée et ajoutez des abonnés pour les parties prenantes qui souhaitent recevoir des mises à jour.

Étape 6 : Bouclez la boucle et suivez la progression

Terminez par une phrase décrivant ce que serait une réussite avant la prochaine vérification. Le récapitulatif SyncUp s'affiche à côté du travail, les objectifs sont mis à jour à mesure que les éléments avancent et le tableau de bord reflète la progression réalisée pour votre manager d'équipe et vos chefs de projet.

📖 À lire également : Modèles gratuits de campagnes marketing

Indicateurs à suivre avec ClickUp SyncUps

Atlassian a mené une expérience interne consistant à remplacer certaines réunions de statut par des vidéos asynchrones et a enregistré un gain de temps de réunion de 5 000 heures. La conclusion est simple : lorsque vous mesurez les bons éléments, vous gagnez du temps et avancez plus rapidement dans votre travail.

Voici les indicateurs clés que vous devez suivre chaque semaine pour que vos campagnes soient synchronisées de manière utile et réaliste :

Pourcentage d'avancement de la campagne sur un tableau de bord ClickUp , calculé comme le nombre de tâches terminées par rapport au nombre total de tâches, avec une tendance simple depuis les dernières mises à jour du projet, afin que vous puissiez suivre l'avancement par rapport à l'échéancier du projet.

Taux de résolution des blocages par ClickUp SyncUp , compté comme les blocages résolus par rapport aux blocages signalés sur des tâches spécifiques, avec une brève note dans ClickUp Docs et une date d'échéance pour tout ce qui est encore en cours.

Temps de réunion économisé grâce aux mises à jour asynchrones , mesuré par la durée moyenne de SyncUp d'un mois à l'autre et le nombre de mises à jour traitées dans ClickUp Chat.

Taux de participation et de suivi , enregistrés sous forme de participants ayant partagé au moins une mise à jour et les actions achevées dans les dates d'échéance, filtrés par les membres de l'équipe afin d'évaluer équitablement les performances de l'équipe.

Délai de décision entre le moment où un problème est soulevé dans un commentaire sur une tâche et celui où la décision est enregistrée, exprimé en heures ou en jours, afin que les chefs de projet puissent repérer les goulots d'étranglement potentiels et attribuer les tâches à temps.

Mettez à jour le score de qualité, une évaluation rapide de 1 à 3 ajoutée après chaque SyncUp avec une phrase de contexte, afin que le chef d'équipe puisse ajuster la mise en forme et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

👀 Anecdote amusante : les conclusions du rapport Work Trend 2024-25 de Microsoft montrent que la « journée de travail infinie » est une réalité : les employés reçoivent environ 117 e-mails par jour et sont interrompus toutes les 1,75 à 2 minutes environ. Des mises à jour asynchrones fréquentes et des cadences de réunion plus claires sont désormais essentielles pour préserver la concentration.

Synchronisez-vous avec ClickUp

Si vous rêvez de synchronisations courtes et ciblées de votre équipe marketing, de propriétaires clairement identifiés et de mises à jour honnêtes sur les projets, vous avez besoin de SyncUps !

Car avec ClickUp, tout est regroupé au même endroit. SyncUps cohabite avec les tâches, ClickUp Docs et les objectifs, ce qui vous permet d'attribuer des tâches, de mettre à jour l'échéancier du projet et de suivre les performances sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Vous pouvez utiliser SyncUps pour intégrer la création de tâches et la définition d'objectifs à chaque agenda, afin que chaque propriétaire reparte avec des objectifs clairs, des délais réalistes et les ressources nécessaires pour les atteindre.

Ces habitudes simples, basées sur les tâches, associées aux fonctionnalités avancées de ClickUp, donnent à votre entreprise encore plus de temps pour développer des campagnes qui améliorent la fidélisation des clients et obtiennent des résultats dans votre instance ClickUp.

Si cela correspond au type de semaine que vous souhaitez, inscrivez-vous à ClickUp et essayez SyncUp avec votre équipe.

Foire aux questions (FAQ)

ClickUp SyncUps s'intègre à votre environnement de travail, juste à côté des tâches, des documents ClickUp et des mises à jour de projet. Vous pouvez ouvrir une tâche pendant l'appel, l'attribuer, définir une date d'échéance et faire avancer l'échéancier du projet sans changer d'outil. Il est conçu pour la synchronisation des équipes marketing et les réunions de suivi des campagnes, et pas seulement pour les appels vidéo.

Oui. Lancez l'appel depuis l'espace de campagne et partagez vos tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression, les indicateurs de performance clés et les performances de l'équipe en temps réel. Mettez à jour une carte ou un statut sur-le-champ, et tout le monde verra le changement sur une seule plateforme.

Il transforme les discussions en actions concrètes. Vous pouvez enregistrer les décisions, créer des tâches à partir du récapitulatif et extraire des résumés rapides dans ClickUp Chat afin que les membres de l'équipe sachent quoi faire ensuite. Cela aide les chefs de projet à mesurer ce qui a changé et à simplifier le processus.

Oui. Enregistrez une brève mise à jour via SyncUps, qui apparaîtra dans vos clips ClickUp. Copiez et publiez le lien dans le canal, puis ajoutez des notes dans la tâche ou le document pour plus de contexte. Les utilisateurs peuvent répondre dans ClickUp Chat, marquer leurs tâches et faire avancer le travail sans stress supplémentaire ni réunions supplémentaires.

Commencez par une revue de deux minutes des tableaux de bord ClickUp, puis passez en revue les cinq tâches principales qui ont une incidence sur les objectifs. Pour chaque élément, confirmez le propriétaire, la prochaine étape et la date d'échéance, puis consignez les questions dans ClickUp Docs pour un suivi ultérieur. Terminez en notant les risques, les besoins en matière de suivi du temps et un succès clair afin que l'équipe reste concentrée et puisse suivre efficacement les performances.