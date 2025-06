Les 10 meilleurs résumeurs de transcription IA pour vous faire gagner du temps

Je veux passer moins de temps en réunion et plus de temps à accomplir mes tâches. Je ne suis pas le seul.

Les employés passent en moyenne 11,3 heures en réunion chaque semaine, soit près de 30 % d'une semaine de travail !

Les longues réunions conduisent souvent à la multitâche (défilement incessant, réponse aux e-mails et aux messages Slack). 55 % des employés admettent faire plusieurs choses à la fois pendant les sessions longues, et 39 % se sont même assoupis en plein milieu d'une réunion.

C'est là que les outils de transcription IA peuvent vous aider. Ils ne se contentent pas de transcrire, ils mettent en évidence les points clés, résument les discussions et nous aident à nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Après avoir testé les meilleurs outils de résumé de transcription IA et générateurs de résumés IA, j'ai sélectionné les 10 meilleurs pour vous faire gagner du temps, maintenir votre productivité et vous aider à éviter la fatigue liée aux réunions :

Otter. ai (Idéal pour les notes de réunion collaboratives)

Sonix (Idéal pour la transcription multilingue)

Trint (Idéal pour une utilisation journalistique)

Rev (Idéal pour le catalogage d'archives)

Fireflies. ai (Idéal pour la documentation de réunions sur plusieurs plateformes)

Scribe (Idéal pour la documentation)

Descript (Idéal pour modifier rapidement des vidéos)

Deepgram (Meilleure synthèse vocale à haut débit avec une latence minimale)

Fathom (Idéal pour les équipes commerciales et de réussite client)

Que devez-vous rechercher dans les outils de résumé de transcription ?

Auparavant, j'utilisais un logiciel de reconnaissance vocale pour générer des résumés détaillés des réunions. Mais les fonctionnalités d'IA des résumeurs de transcription facilitent grandement cette tâche.

Voici ce que je recherche dans un bon résumeur de texte :

Précision : j'ai besoin d'outils avec une précision supérieure à 98 % afin que les aboiements de mon chien ne se retrouvent pas dans la liste des éléments à traiter

Personnalisation : Que je souhaite des listes à puces ou des points clés, cela doit correspondre à mon style

Intégrations : C'est une véritable bouée de sauvetage lorsqu'il se synchronise avec Zoom, Google Drive ou Slack

Assistance linguistique : pour les équipes multilingues, une large compatibilité linguistique est indispensable

Facilité d'utilisation : Je ne veux pas perdre de temps à naviguer dans des menus compliqués

Options d'exportation : des formats flexibles tels que PDF ou DOCX facilitent le partage des résumés

Ces fonctionnalités m'aident à rendre mes réunions plus productives et plus efficaces.

🧠 Fait amusant : un sondage SurveyMonkey a révélé que 42 % des employés pensent parfois que « cette réunion aurait vraiment pu être remplacée par un e-mail », et 32 % pensent cela la plupart du temps ou tout le temps.

Les 10 meilleurs résumeurs de transcriptions

Lorsque j'ai vu plus de 45 réunions dans mon calendrier le mois dernier, j'ai dû trouver un moyen d'utiliser l'IA pour prendre des notes lors des réunions et gagner du temps. J'ai donc passé une semaine entière à comprendre comment fonctionnent les résumeurs de transcription IA et lequel je devais utiliser. Voici un résumé de ce que j'ai trouvé.

1. ClickUp (Idéal pour gérer efficacement les projets de transcription et audio)

ClickUp est « l'application qui fait tout pour le travail » : elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

J'utilise ClickUp comme plateforme de gestion de projet de bout en bout depuis près de deux ans au travail. Il me sert également de wiki personnel. J'ai essayé plusieurs outils de synthèse de transcription par IA (qui sont listés ci-dessous), mais je revenais toujours à ClickUp.

ClickUp AI Notetaker transforme les réunions en informations exploitables grâce à des transcriptions automatisées, des résumés intelligents et des actions identifiables. Il s'intègre parfaitement à vos tâches et documents ClickUp, garantissant ainsi que toutes les notes de réunion sont organisées et accessibles. Les décisions clés et les tâches à accomplir sont saisies, attribuées et suivies dans ClickUp, ce qui rationalise le flux de travail. Grâce à des résumés générés par l'IA et des actions à entreprendre automatiquement publiées dans vos canaux de discussion, ClickUp AI Notetaker permet à tout le monde de rester aligné et productif.

J'apprécie également la façon dont ClickUp Brain m'aide à travailler plus intelligemment et plus rapidement en générant des résumés clairs et des points clés, et en s'intégrant de manière transparente à Slack et à ma messagerie électronique. C'est vraiment un outil tout-en-un de transcription et de résumé basé sur l'IA.

Résumez des transcriptions, des documents, des discussions, des fils de commentaires et bien plus encore avec ClickUp Brain

Le calendrier ClickUp organise ma vie grâce à une visualisation claire des échéances. Il s'intègre également à mon Google Agenda, ce qui facilite la gestion de mon emploi du temps. Cela m'aide à suivre toutes mes réunions et à obtenir plus facilement toutes les transcriptions des réunions !

Transcrivez toutes vos réunions grâce à l'intégration de ClickUp et Google Agenda

Avec ClickUp Clips, je peux enregistrer des fichiers audio pendant les réunions, qui peuvent être gérés dans ClickUp Clips Hub et résumés à l'aide de ClickUp Brain. Vous pouvez également ajuster la longueur du résumé pour plus de commodité.

Transcrivez des clips audio en quelques secondes avec ClickUp Brain

Ce que j'aime le plus, c'est la fonctionnalité de recherche connectée de ClickUp. Au lieu de faire défiler les notes ou d'écouter des enregistrements entiers, je recherche le mot et ClickUp m'amène directement à la bonne section dans le bon document. Je peux littéralement rechercher n'importe quoi dans mon écosystème ClickUp grâce à la recherche connectée de ClickUp.

C'est un gain de temps considérable, en particulier pour les moments où vous vous demandez « Avons-nous déjà abordé ce sujet ? ».

Le partage des transcriptions avec mon équipe est tout aussi simple, et le fait de savoir que tout est connecté en un seul endroit rend la collaboration fluide. Cela m'a aidé à travailler plus intelligemment, plus rapidement et avec beaucoup moins de fatigue lors des réunions.

Créez instantanément des notes claires et convaincantes pour tous les paramètres et tous les usages avec ClickUp Docs

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez plus besoin de passer au crible des fichiers éparpillés. Conservez tous vos résumés de transcriptions, notes et points clés dans un hub organisé avec ClickUp Docs. Structurez vos documents par projets, sujets ou catégories à l'aide de dossiers et de sous-dossiers, pour accéder rapidement aux informations essentielles.

Et je ne suis pas le seul. Voici ce que Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panamá, dit à propos de ClickUp.

En intégrant diverses fonctionnalités telles que les notifications, les calendriers, les e-mails et le flux de travail dans l'exécution du projet, ClickUp permet aux travailleurs de ne plus se concentrer sur la révision constante des différents mécanismes technologiques et de se concentrer sur les tâches qui génèrent de la valeur.

💡 Conseil de pro : ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation, comme le modèle ClickUp Meeting Tracker. Ce modèle vous aidera à suivre chaque réunion et à préparer les réunions à venir avec des agendas, des notes, des listes de tâches et des comptes rendus détaillés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Traduisez du contenu dans plus de 10 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe et le chinois

Résumez le texte de votre boîte de réception, des documents ClickUp, des tâches, des commentaires et des discussions en un seul clic, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser vos efforts

Intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications d'entreprise telles que Slack, Hubspot, Grammarly et Zapier pour améliorer votre flux de travail

Accédez à ClickUp en toute transparence sur le Web, sur votre bureau, sur votre mobile ou via l'extension Chrome pour une flexibilité optimale

Convertissez rapidement la parole en texte grâce au logiciel de transcription alimenté par l'IA de ClickUp et créez des résumés contextuels pour saisir les points clés

Partagez instantanément des enregistrements d'écran et créez des tâches directement à partir de ClickUp Clips pour que votre équipe reste alignée et productive

Limites de ClickUp

Accès hors ligne limité

Courbe d'apprentissage abrupte en raison d'une bibliothèque de fonctionnalités très complète

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

📮ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer vos discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

À lire également : Inside ClickUp Brain for Teams : les meilleurs outils pour le partage des connaissances, l'automatisation des projets et la rédaction

2. Otter. ai (Idéal pour les notes de réunion collaboratives)

Otter. ai capture les discussions en temps réel, vous évitant ainsi de vous enliser dans la prise de notes.

Après chaque réunion, nous devions nous asseoir et analyser qui avait dit quoi (si nous n'avions pas noté les noms). Ce que j'ai donc le plus apprécié dans la fonctionnalité de résumé IA d'Otter, c'est l'identification des locuteurs.

Ils vous permettent également de créer un vocabulaire personnalisé pour tenir compte de votre argot, garantissant ainsi que chaque discussion est capturée avec précision, même avec des termes spécifiques à votre secteur d'activité.

Grâce à son intégration avec des plateformes telles que Zoom, Google Meet et même Microsoft Teams, Otter.ai rejoint automatiquement toutes les réunions, les transcrit et crée des résumés personnalisés.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Lisez les fichiers audio à une vitesse comprise entre 0,5x et 3x pour une révision confortable à votre rythme

Partagez et collaborez facilement sur des notes et des résumés de transcriptions avec votre équipe

Générez des résumés de réunion dans le panneau Outline pour consulter rapidement les points clés

Accédez à vos notes et transcriptions à tout moment, où que vous soyez, grâce à la disponibilité multiplateforme sur le Web, iOS et Android

Limites d'Otter.ai

Ne prend pas en charge l'exportation d'un résumé détaillé aux formats PDF, DOCX ou TXT, ce qui peut être gênant pour certains utilisateurs.

La précision de la transcription peut être compromise par une mauvaise qualité audio ou des connexions réseau instables

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Otter est désormais mon outil de prédilection pour enregistrer et transcrire mes appels. Otter horodate, génère des notes, identifie les éléments d'action et met en évidence les points importants de mes réunions.

À lire également : Les meilleures alternatives à Otter IA pour vous aider à transcrire vos notes de réunion

3. Sonix (le meilleur pour la transcription multilingue)

via Sonix

Les appels de brainstorming suscitent généralement beaucoup trop d'émotions, et l'argot prend le dessus ! Ce générateur de résumés IA garantit que même ces éléments sont capturés lors de la transcription. Sonix prend en charge la transcription dans plus de 50 langues avec des fonctionnalités précises d'identification des locuteurs et d'horodatage.

L'éditeur intégré au navigateur vous permet d'apporter des modifications et des commentaires en temps réel dès que la transcription est générée, et vous permet également d'ajuster la longueur du résumé.

Les traductions, sous-titres et résumés automatisés de Sonix améliorent également la gestion du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Obtenez automatiquement des horodatages mot à mot pour naviguer rapidement vers des moments précis

Organisez les discussions par intervenant pour faciliter la consultation

Accédez à des options d'exportation flexibles, notamment DOCX, TXT, PDF, SRT et VTT, pour un partage facile

Limites de Sonix

Il n'existe pas de version gratuite

L'outil de résumé IA est une fonctionnalité premium

Tarifs Sonix

Paiement à l'utilisation : 10 $ par heure

Abonnement Premium : 5 $ par heure + 22 $ par utilisateur et par mois

Abonnement Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

À lire également : Les meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu

4. Trint (idéal pour une utilisation journalistique)

via Trint

Si vous êtes journaliste, vous essayez d'inclure autant que possible des citations et des avis d'experts en la matière afin d'enrichir vos articles. Trint vous aide à mieux gérer cela.

Créé par Jeff Kofman, journaliste lauréat d'un Emmy Award, cet outil d'IA transforme ces enregistrements longs et parfois confus en transcriptions soignées avec une rapidité et une précision remarquables.

Il comprend un dictionnaire personnalisé pour enregistrer les mots clés de votre domaine. Vous pouvez également partager un flux en temps réel avec vos collègues pour vérifier, extraire des citations et construire votre histoire au fur et à mesure qu'elle se développe.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Invitez des membres de l'équipe avec différents niveaux d'accès (affichage, commentaire et modification) pour une collaboration efficace

Collaborez dans l'éditeur à l'aide de surlignages, de marqueurs, d'étiquettes et de commentaires, et gérez la longueur des résumés

Compilez des sections provenant de plusieurs transcriptions pour créer des récits complets

Obtenez des résumés concis de 400 mots maximum en quelques secondes grâce à la fonctionnalité de résumé en un clic de Trint

Limites de Trint

Un seul résumé par transcription

Chaque vidéo doit durer au moins 5 minutes pour générer une transcription

Tarifs Trint

Paiement à l'utilisation : 15 $ par heure

Abonnement mensuel : 60 $ par utilisateur

Abonnement annuel : 540 $ par utilisateur (équivalent à 45 $ par mois)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trint ?

J'apprécie la possibilité de ralentir ou d'accélérer les enregistrements afin de faciliter les corrections. J'aime également le fait qu'en cliquant à un endroit de la transcription, l'audio passe automatiquement à cette partie de l'enregistrement. J'aimerais que le système capte mieux les voix basses ou les mots marmonnés.

5. Rev (idéal pour le catalogage d'archives)

via Rev

Avec un taux de précision remarquable de plus de 99 % pour la transcription humaine, Rev est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de précision, notamment les professionnels du droit et les journalistes. La transcription automatisée de Rev offre également une précision impressionnante de plus de 95 %, garantissant que les transcriptions générées par l'IA répondent à des normes de qualité élevées.

Un réseau de transcripteurs humains qualifiés examine et modifie méticuleusement chaque fichier, en maintenant un contrôle qualité strict afin de garantir l'exactitude et la cohérence. Ce service produit de manière fiable des résumés de transcriptions soignés et précis en combinant l'expertise humaine et une technologie IA avancée.

Rev les meilleures fonctionnalités

Intégrez des outils de capture audio et vidéo à des plateformes telles que Google Meet, Zoom et Microsoft Teams grâce à VoiceHub de Rev

Capturez le contenu des réunions en temps réel grâce à la transcription en direct à l'aide de la fonctionnalité Rev Notetaker

Enregistrez vos conversations où que vous soyez grâce à l'application mobile, qui vous permet d'ajouter des signets aux moments clés de vos discussions

Extrayez facilement des citations, des éléments d'action ou des phrases clés grâce à la bibliothèque de modèles IA de Rev, idéale pour les réunions, les entretiens et les groupes de discussion

Utilisez l'assistant de transcription IA pour poser des questions directement à partir de la transcription et générer des informations, des publications sur les réseaux sociaux ou des résumés

Automatisez les services de transcription et de sous-titrage via l'intégration d'API, idéal pour les entreprises et les producteurs de contenu traitant de grands volumes de médias

Limites de Rev

L'outil n'offre qu'un essai de 30 minutes

Le prix est un peu élevé par rapport à d'autres outils

Tarification Rev

Paiement à l'utilisation : 1,50 $ par minute de transcription

Abonnement mensuel : 120 $ par utilisateur (transcription illimitée incluse)

Solutions Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)

6. Fireflies. ai (Idéal pour la documentation de réunions sur plusieurs plateformes)

Après chaque réunion, chaque participant reçoit un résumé concis de Fireflies mettant en évidence les points clés et les éléments à suivre, ce qui facilite le suivi.

Les fonctionnalités d'analyse sont particulièrement utiles. Vous obtiendrez des données détaillées sur le temps de parole des intervenants et l'utilisation des mots de remplissage. Comme d'autres outils, il commence automatiquement à enregistrer et à transcrire tout en temps réel tout en s'intégrant à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Saisissez les thèmes clés et transformez-les rapidement en points clairs et exploitables

Partagez les résumés de vos réunions directement avec Notion, Google Docs et bien plus encore, en synchronisant tout pour une collaboration fluide

Générez des résumés dans un ton naturel, faciles à lire et à comprendre

Limites de Fireflies.ai

Ses résumés sont plus longs que nécessaire

Assistance disponible uniquement en anglais

Tarifs Fireflies.ai

Forfait Free Forever

Forfait Pro : 18 $ par place et par mois

Forfait Business : 29 $ par place et par mois

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

J'ai trouvé ce logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes rendus sont aussi bons que ceux rédigés par un humain, avec en prime l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques extras sympas.

👀 Le saviez-vous ? Selon un rapport de la London School of Economics, plus d'un tiers des réunions d'entreprise sont improductives, ce qui coûte 259 milliards de dollars par an aux entreprises aux États-Unis et 50 milliards de livres sterling au Royaume-Uni.

7. Scribe (idéal pour la documentation)

via Scribe

Scribe est un outil de collaboration documentaire qui peut vous aider à éviter complètement les réunions. Si la plupart de vos réunions portent sur des produits, des fonctionnalités ou des processus, vous pouvez les transformer en présentations détaillées étape par étape à l'aide de Scribe.

Vous pouvez créer des guides détaillés avec des captures d'écran, des vidéos YouTube et des annotations en quelques clics. Pour moi et mon équipe, ces guides étaient parfaits pour former les nouveaux membres de l'équipe et documenter les flux de travail. La personnalisation de ces guides à l'aide de l'IA pour la documentation avec notre image de marque a ajouté une touche professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Combinez plusieurs guides, liens hypertextes et vidéos dans un manuel complet avec Scribe Pages

Emportez vos guides sur n'importe quel site web et utilisez Scribe Sidekick pour afficher les instructions dans une fenêtre côte à côte très pratique

Masquez les informations sensibles et privées grâce à la rédaction automatique ou manuelle de texte

Intégrez Scribes à vos plateformes actuelles pour aider vos employés à achever leurs processus où qu'ils se trouvent

Découvrez qui a lu vos guides et recueillez les commentaires des employés sur chaque ensemble d'instructions

Limites de Scribe

Scribe ne propose pas de version gratuite

Une mauvaise qualité audio ou des bruits parasites dans l'enregistrement peuvent nuire à la précision du résumé

Tarifs Scribe

Essai gratuit : 30 minutes de transcription gratuite pour commencer

Paiement à l'utilisation : 10 $ par heure

Abonnement mensuel : 60 $ par utilisateur

Abonnement annuel : 540 $ par utilisateur (équivalent à 45 $ par mois)

Solutions pour entreprises : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scribe

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

8. Descript (idéal pour modifier rapidement des vidéos)

via Descript

Si vous travaillez à la fois sur la production vidéo et audio, vous allez adorer Descript ! Il s'agit d'un outil tout-en-un qui vous permet d'écrire, d'enregistrer, de transcrire, de modifier et de collaborer, le tout dans une interface intuitive.

Au lieu de vous fier à la modification traditionnelle des formes d'onde, qui, croyez-moi, est fastidieuse et technique, Descript transcrit votre audio en texte. Vous pouvez modifier vos enregistrements comme vous le feriez pour un article, en supprimant les mots de remplissage tels que « euh » ou « hum » ou en supprimant les pauses gênantes d'un simple retour arrière.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez des fichiers audio et vidéo en modifiant la transcription grâce au système intuitif de modification en cours de texte

Transcrivez rapidement et précisément des fichiers audio et vidéo grâce à la transcription alimentée par l'IA

Superposez du texte pour créer des voix off et remplacer des mots sans réenregistrer des segments entiers

Améliorez la qualité audio avec Studio Sound, qui réduit les bruits de fond et l'écho

Coupez, réorganisez et améliorez le contenu vidéo grâce à des outils complets de modification en cours

Traduisez les sous-titres en plusieurs langues pour toucher un public plus large

Limites de Descript

Courbe d'apprentissage abrupte

Les capacités d'exportation sont limitées

Le forfait Free offre un nombre limité de minutes de transcription

Tarifs Descript

Free

Créateur : 12 $ par mois (facturé annuellement)

Pro : 24 $ par mois (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,7/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Descript me fait gagner des heures de travail chaque semaine, car il me permet de télécharger des fichiers vidéo et d'obtenir une transcription complète en quelques secondes. Au lieu de regarder des heures de webinaires préenregistrés, je peux simplement télécharger et consulter la transcription pour trouver exactement les informations dont j'ai besoin. Vous pouvez même supprimer les mots de remplissage des locuteurs de la transcription en un seul clic, ce qui est vraiment génial !

9. Deepgram (Meilleure synthèse vocale à haut débit avec une latence minimale)

via Deepgram

Ce qui distingue Deepgram, c'est sa puissante suite d'API, qui offre aux développeurs un accès inégalé aux capacités de l'IA vocale, de la transcription à l'analyse des sentiments. Elle prend en charge plus de 30 langues et s'adapte à diverses applications dans plusieurs langues et secteurs.

Il vous permet de former des modèles personnalisés adaptés à des cas d'utilisation spécifiques, ce qui signifie que vous obtenez une plus grande précision avec la terminologie propre à votre secteur d'activité, garantissant ainsi l'exactitude de vos transcriptions. Il offre des voix uniques optimisées pour des discussions semblables à celles d'un être humain (ton, rythme et pauses naturels).

Les meilleures fonctionnalités de Deepgram

Optimisez le contrôle des développeurs grâce à des options open source, fermées ou Bring-Your-Own LLM

Gérez les interruptions grâce à la modélisation de détection de fin de pensée (EOT) pour des discussions plus fluides

Transcrivez plus d'une heure d'audio en seulement 12 secondes

Mettez automatiquement en forme vos transcriptions avec ponctuation et paragraphes pour faciliter la lecture

Suivez l'intention des locuteurs tout au long des discussions pour prendre des mesures basées sur l'intention qui améliorent la satisfaction client

Limites de Deepgram

Pour intégrer l'API Deepgram à vos flux de travail, vous aurez besoin de certaines connaissances techniques, ce qui peut constituer un obstacle pour les non-développeurs

La qualité des résumés générés peut dépendre de la clarté de l'audio, alors veillez à ce que vos enregistrements soient clairs

Tarifs Deepgram

Essai gratuit : 200 $ de crédits (jusqu'à 45 000 minutes)

Paiement à l'utilisation : 1,50 $ par heure pour la transcription

Abonnement mensuel : à partir de 15 $ par mois pour 10 heures de transcription

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deepgram

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

10. Fathom (idéal pour les équipes commerciales et de réussite client)

via Fathom

Fathom est un autre outil de transcription alimenté par l'IA qui enregistre, transcrit et résume automatiquement vos réunions. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'accent mis sur la fluidité du flux de travail après la réunion. Au lieu de passer des heures à écouter des enregistrements, vous pouvez instantanément extraire les éléments d'action ou les points clés, ce qui me fait gagner des heures de prise de notes manuelles.

Sa capacité à se synchroniser avec des CRM tels que Salesforce et HubSpot en fait un outil fantastique pour les équipes commerciales et de réussite client. Vous pouvez synchroniser automatiquement les résumés d'appels avec le contact approprié dans votre CRM.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Mettez en évidence les moments clés des appels et classez-les à l'aide d'étiquettes personnalisées telles que « positif » ou « point sensible »

Recevez immédiatement une transcription mise en forme sous forme de discussion, avec la possibilité de passer à des moments précis de l'enregistrement

Modifiez le texte ou réattribuez les intervenants selon vos besoins et coupez les enregistrements pour supprimer les pauses ou les digressions

Générez automatiquement une liste de tâches, de décisions et de suggestions pour faciliter le partage et la prise de mesures

Rédigez des e-mails de suivi avec un résumé de la discussion et un lien vers la réunion

Envoyez les éléments d'action directement vers des applications de productivité telles qu'Asana, Todoist et Slack, avec des clips de réunion pertinents joints pour plus de contexte

Comprenez les limites

La plupart des fonctionnalités avancées sont disponibles uniquement dans la version pro

Les formats de résumé ne sont pas personnalisables

Comprendre les tarifs

Free Forever : accédez gratuitement aux fonctionnalités de base

Pro : 12 $ par utilisateur et par mois

Business : 24 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Fathom

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Découvrez ces alternatives à Fathom IA!

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Les résumés sont vraiment utiles, ils font tout ce dont vous avez besoin. Comme la transcription vidéo complète, plus le résumé sous différentes formes, plus un chatbot intégré, et en plus, c'est super facile à partager.

Vous décrochez pendant les réunions ? Connectez-vous pour obtenir des informations exploitables avec ClickUp

J'apprends grâce à YouTube et aux podcasts tout en travaillant à temps plein, ce qui implique des réunions sans fin. Les outils de résumé de transcription me permettent de passer rapidement en revue les informations importantes, transformant ainsi des heures de contenu en informations concises et exploitables. Ils me font gagner du temps, améliorent ma productivité et me permettent de rester au top.

Mais devez-vous ajouter un nouvel outil à votre arsenal technologique ? En tant qu'entreprise, vous utilisez déjà toute une gamme d'outils.

Des études montrent que les entreprises de taille moyenne peuvent économiser environ 94 000 dollars par an en réduisant leurs dépenses inutiles dans d'autres outils d'IA. C'est là que ClickUp entre en jeu !

La capacité de ClickUp à regrouper vos tâches, vos discussions et vos flux de travail vous aide à gérer efficacement votre temps. Son IA native facilite la condensation des informations clés, l'organisation des notes et la transcription rapide des textes les plus complexes.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et testez-le par vous-même.