Les 11 meilleures alternatives à Attio à essayer en [année]

Les débuts d'une entreprise sont déjà suffisamment chaotiques sans que votre CRM ne vienne ajouter au désordre. Vous téléchargez vos prospects, configurez quelques champs, impliquez votre équipe... et puis quelque chose se passe mal. Une colonne ne se synchronise pas, un champ ne peut pas être renommé ou la moitié de vos données disparaissent dans un dossier que vous êtes sûr de ne pas avoir créé.

Si vous avez essayé Attio pendant cette phase, cela vous parlera peut-être.

Lorsque vos données clients deviennent plus difficiles à gérer dans votre CRM que dans votre tableur, c'est le signe qu'il est temps de commencer à chercher des alternatives à Attio.

Dans cet article, nous avons compilé une liste d'alternatives à Attio avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs tarifs et les profils auxquels elles conviennent le mieux. C'est parti pour la chasse ! 🔭

Pourquoi opter pour des alternatives à Attio ?

De nombreux utilisateurs d'Attio signalent avoir rencontré des obstacles lors de la mise en œuvre du CRM, notamment une intégration plus lente, des flux de travail perturbés et des limites en matière de personnalisation.

Examinons quelques-unes des raisons courantes pour lesquelles les équipes recherchent des alternatives à Attio :

Téléchargement et traitement des données peu fiables : il ne parvient pas à télécharger et à traiter de manière fiable les données des prospects (même dans les limites du compte), ce qui entraîne des enregistrements manquants, des attributs ignorés et une perte de temps lors de flux de travail à forte pression.

Flexibilité limitée avec les attributs d'objet système : les attributs de base tels que les entreprises, les personnes et autres ne peuvent pas être renommés, ce qui limite les attributs de base tels que les entreprises, les personnes et autres ne peuvent pas être renommés, ce qui limite l'amélioration du processus de vente pour les équipes commerciales ayant des flux de travail spécialisés ou non traditionnels.

Absence d'assistance linguistique pour les fonctionnalités IA clés : la transcription des appels, l'enrichissement et d'autres fonctionnalités basées sur l'IA ne prennent actuellement pas en charge le français, ce qui oblige les équipes multilingues à gérer ces tâches manuellement.

Manque de profondeur sous l'interface : certains utilisateurs estiment que, bien qu'Attio dispose d'une interface conviviale, il manque de fonctionnalités CRM essentielles telles que l'IA, la modélisation des données ou les analyses et l'automatisation avancées

Lacunes dans les intégrations importantes : l'absence de connexions à plusieurs outils, tels qu'Amplitude, peut créer des obstacles pour les équipes axées sur les produits ou les données qui s'appuient sur des flux de travail analytiques transparents.

🧠 Anecdote : le CRM moderne a deux pionniers : Robert et Kate Kestnbaum, qui ont introduit le « marketing par base de données » dans les années 1980. C'était la première fois que les informations sur les clients étaient stockées numériquement à des fins de prospection ciblée.

Les 11 alternatives à Attio en un coup d'œil

Voici comment ces logiciels CRM se comparent les uns aux autres :

👀 Conseil utile : Tous les pipelines de vente ne sont pas identiques. Adaptez les étapes de votre pipeline à votre processus de vente. Par exemple, les étapes typiques sont les suivantes : Qualification des prospects → Appel de découverte → Envoi de la proposition → Négociation → Contrat conclu/perdu. Consultez ces modèles gratuits de pipeline de vente pour commencer à créer rapidement le vôtre.

Les meilleures alternatives à Attio à utiliser

Chacun des outils de cette liste offre sa propre approche pour gérer les données clients, intégrer les clients, suivre les pipelines et fournir l'assistance aux équipes commerciales ou de service client :

1. ClickUp (meilleure plateforme unifiée pour le CRM, les projets et la collaboration)

La gestion moderne de la relation client consiste à suivre les transactions à travers des pipelines de vente complexes et à automatiser les flux de travail de suivi. Elle nécessite une coordination entre les équipes marketing et commerciales, la documentation des interactions avec les clients et le maintien d'une source unique d'informations fiables sur chaque relation.

Lorsque votre CRM est séparé de l'endroit où votre équipe gère les projets, stocke la documentation client et coordonne le travail, vous devez constamment passer d'un outil à l'autre pour avoir une vue d'ensemble.

Découvrez ClickUp!

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Créez votre système idéal pour stocker et analyser vos contacts, vos clients et vos transactions avec ClickUp CRM.

Il fonctionne à la fois comme un puissant CRM commercial et une plateforme complète de gestion du travail. Votre pipeline commercial, vos données clients, votre automatisation marketing et vos opérations commerciales coexistent avec le travail réel effectué par votre équipe pour servir ces clients.

ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte à 100 %, où que vous soyez. La gestion des pipelines est directement liée à la livraison des projets. Les discussions avec les clients sont reliées aux tickets d'assistance et aux demandes de produits. L'automatisation des ventes déclenche des flux de travail dans toute votre organisation, et pas seulement dans un outil CRM autonome.

Le CRM dans ClickUp offre bien plus encore, alors approfondissons le sujet :

Organisez et hiérarchisez votre travail sans effort

Les tâches ClickUp sont au cœur de votre environnement de travail, vous offrant une structure flexible pour centraliser le contexte. Chaque tâche peut représenter un prospect, une transaction, une activité, un suivi ou une demande d'assistance, vous offrant ainsi une visibilité sur ce qui nécessite votre attention et qui en est responsable.

Ajoutez des champs personnalisés ClickUp à vos tâches ClickUp pour trier et filtrer vos données CRM

Grâce aux statuts personnalisés, aux assignations, aux dates d'échéance, aux checklists et aux automatisations de l'équipe commerciale de ClickUp, votre équipe peut transformer chaque interaction en étapes claires.

Ajoutez des champs personnalisés ClickUp pour transformer vos tâches en enregistrements CRM riches et dynamiques. Par exemple, vous pouvez créer :

Valeur de la transaction (devise) pour suivre le chiffre d'affaires prévu pour chaque opportunité

Source des prospects (menu déroulant) pour classer l'origine de chaque prospect (formulaire web, recommandation, évènement, etc. )

Probabilité de clôture (pourcentage) pour réaliser une prévision de la santé du pipeline avec un score de confiance

💡 Conseil de pro : automatisez la gestion des prospects et le suivi des campagnes en intégrant des plateformes telles que Gmail, HubSpot ou MailChimp à ClickUp. Déclenchez des séquences d'e-mails automatisées lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique (par exemple, lorsqu'un prospect passe à « Intéressé », envoyez une étude de cas). Stockez les interactions par e-mail dans les tâches ClickUp pour pouvoir les consulter facilement. Regroupez tout votre environnement de travail sur une seule plateforme grâce à plus de 1 000 intégrations ClickUp.

Optimisez vos pipelines instantanément

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, allège activement votre charge de travail. Il est entièrement contextuel, ce qui signifie qu'il comprend vos tâches, vos documents, vos discussions passées et l'activité de votre équipe pour vous fournir des réponses.

Demandez à ClickUp Brain de rédiger des messages pour communiquer avec vos clients en fonction du contexte de votre environnement de travail

Ses capacités de gestion de projet permettent d'examiner votre pipeline, de mettre en évidence les goulots d'étranglement, de rédiger des mises à jour et même de suggérer les prochaines étapes pour les transactions ou les campagnes.

Par exemple, si une transaction n'a pas avancé depuis une semaine, ClickUp Brain la signale, rédige un suivi et met à jour votre résumé de pipeline. Vous pouvez également l'inviter à préparer un bref résumé avant le prochain compte rendu de l'équipe commerciale.

Voici quelques exemples d’invites : Résumez toutes les transactions qui n'ont pas évolué au cours des sept derniers jours et suggérez les prochaines actions à entreprendre.

Rédigez un message de suivi pour les prospects à l'étape de « négociation » qui n'ont pas répondu cette semaine.

Rédigez une mise à jour sur le statut de la campagne de sensibilisation du premier trimestre en vous basant sur les activités récentes de l'équipe.

Et si vous êtes novice en matière d'IA dans le domaine de la vente ou si vous pensez que la plupart des conseils en matière d'IA sont exagérés, cette vidéo est faite pour vous. Voyons en détail comment utiliser l'IA pour la vente : outils spécifiques, invites et modèles qui fonctionnent pour les équipes commerciales comme la vôtre.

Automatisez le travail répétitif avec Automatisations

ClickUp Automations gère les parties prévisibles et répétitives de votre flux de travail à l'aide de déclencheurs personnalisés simples que vous définissez. Par exemple, lorsqu'un nouveau prospect est marqué comme « qualifié », la tâche est automatiquement attribuée à un représentant, une étiquette « haute priorité » est ajoutée et le prospect passe à l'étape suivante.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées à partir de commandes simples du type « si ceci, alors faites cela »

Voici quelques exemples d'automatisations que vous pouvez configurer : Faites passer les nouveaux prospects à l'étape suivante

Informez automatiquement votre équipe lorsque la valeur d'une transaction dépasse un certain seuil.

Gardez les transactions périmées visibles (si une tâche n'a pas été mise à jour depuis cinq jours)

Comment les agents IA boostent les équipes commerciales

Les agents IA pour l'équipe commerciale sont comme une arme secrète dans votre boîte à outils, permettant à votre équipe de se concentrer sur le développement des relations et la stratégie.

Configurez des déclencheurs personnalisés pour automatiser les tâches répétitives et chronophages avec ClickUp Autopilot Agents.

Voici les types d'agents que vous pouvez configurer :

Agents de notation des prospects : évaluez et hiérarchisez rapidement les prospects en fonction d'informations basées sur les données.

Bots de communication : gérez les premières interactions avec les clients ou les suivis.

Agents d'analyse de données : compilez et traitez les nombres pour générer des informations exploitables.

Agents de veille et d'analyse de la concurrence : surveillez les tendances du marché et les performances de vos concurrents.

Agents de planification : coordonnez vos réunions et gérez votre calendrier sans effort.

Surveillez les performances et les indicateurs clés de performance en un coup d'œil

Les tableaux de bord en temps réel offrent une vue claire des performances commerciales, de l'avancement des transactions et de l'engagement des clients. Utilisez les widgets de rapports pour suivre les indicateurs clés et identifier les goulots d'étranglement avant qu'ils n'aient un impact sur les résultats de l'entreprise.

Les tableaux de bord ClickUp fournissent un aperçu en temps réel des performances de votre pipeline de ventes.

Créez un tableau de bord CRM personnalisé avec des cartes adaptées à des indicateurs de performance clés spécifiques pour prendre des décisions basées sur les données

Vous pouvez créer un tableau de bord personnalisé qui deviendra le centre de commande dynamique de votre équipe grâce à ces cartes :

Diagramme à barres ou en entonnoir pour la valeur des transactions par étape

Diagramme circulaire pour la répartition des statuts des prospects

Carte calculée pour les revenus de prévision

Carte de liste pour les renouvellements à venir

Carte de suivi du temps pour les temps de réponse aux e-mails

Vous pouvez également surveiller la durée du cycle de vente, le sentiment des clients, l'allocation des ressources, les transactions à risque et l'attribution marketing.

💡 Conseil de pro : tirez parti des vues Liste, Tableau, Tableau blanc et Tableau de bord pour visualiser vos données CRM de la manière la plus adaptée à votre équipe. Utilisez les colonnes Relations pour relier les contacts aux comptes et aux transactions, ce qui facilite la navigation et les mises à jour.

Utilisez des modèles pour configurer rapidement votre premier CRM.

Utilisez le modèle CRM ClickUp comme point de départ pour gérer vos contacts, vos transactions et vos tâches dans votre pipeline de ventes. Il propose 22 statuts personnalisés tels que À approuver, Qualifié et Planifié, vous permettant de suivre avec précision la progression des transactions et des clients.

De plus, ses huit champs personnalisés, tels que Type d'élément CRM, Nom du contact et Titre du poste, vous aident à saisir des données détaillées sur les contacts et les transactions.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les prospects et les opportunités dans un pipeline systématique grâce au modèle CRM de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez instantanément : centralisez les discussions commerciales, partagez les mises à jour et associez chaque message directement au travail auquel il se rapporte grâce à centralisez les discussions commerciales, partagez les mises à jour et associez chaque message directement au travail auquel il se rapporte grâce à ClickUp Chat

Centralisez la documentation : créez des guides pratiques, des dossiers clients et des bases de connaissances internes qui restent connectés aux tâches et aux flux de travail dans créez des guides pratiques, des dossiers clients et des bases de connaissances internes qui restent connectés aux tâches et aux flux de travail dans ClickUp Docs

Trouvez rapidement des réponses : effectuez des recherches dans toutes les tâches, tous les documents, tous les commentaires et toutes les applications connectées pour trouver en quelques secondes les informations dont vous avez besoin à l'aide de effectuez des recherches dans toutes les tâches, tous les documents, tous les commentaires et toutes les applications connectées pour trouver en quelques secondes les informations dont vous avez besoin à l'aide de ClickUp Enterprise Search.

Automatisez le suivi : laissez laissez les agents ClickUp AI autonomes surveiller les pipelines, exécuter des actions et faire avancer le travail sans intervention manuelle.

Créez du contenu soigné : AI Writer for Work de ClickUp Brain. utilisez l'IA pour prendre des notes , rédiger des brouillons d'e-mails, des propositions, des rapports et des résumés adaptés à votre rôle et au contexte de votre projet grâce à l'de ClickUp Brain.

Limitations de ClickUp

Ses nombreuses options de personnalisation peuvent être difficiles à maîtriser pour les utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

Ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité de tout centraliser en un seul endroit : tâches, documents, discussions, échéances et tableaux de bord pour différents projets et équipes. La hiérarchie (Environnements de travail → Espaces → Dossiers → Listes → Tâches), les champs personnalisés et les vues (Liste, Tableau, Gantt, etc.) me permettent d'adapter ClickUp à des flux de travail très différents sans avoir besoin d'outils distincts. C'est également un excellent outil pour le travail collaboratif : les commentaires, les commentaires assignés, les checklists et les automatisations permettent de suivre plus facilement qui fait quoi et de garder le contrôle sur les projets complexes.

💡 Conseil de pro : les responsables commerciaux ne devraient pas avoir à compiler manuellement des rapports ou à fouiller dans les enregistrements CRM pour comprendre la santé des transactions ou les performances de l'équipe. ClickUp BrainGPT fournit des réponses instantanées sur le statut du pipeline, les interactions avec les clients et les tendances des ventes en se basant sur l'ensemble de vos données CRM. Utilisez votre voix pour dicter des notes, configurer des rappels et effectuer des recherches dans votre environnement de travail. Voici comment procéder : Recherchez parmi tous les points de contact avec les clients : trouvez instantanément des discussions spécifiques avec des clients, des conditions contractuelles ou des engagements passés en effectuant une recherche parmi les transactions, les tâches, les e-mails, les notes de réunion et les documents.

Informations instantanées sur les pipelines sans rapports manuels : demandez à BrainGPT « Quelles transactions risquent d'échouer ce trimestre ? » et obtenez des réponses immédiates basées sur les étapes réelles des transactions, les journaux d'activité et les dates de clôture dans votre environnement de travail.

Mises à jour CRM vocales lors de vos déplacements : utilisez : utilisez Talk to Text pour enregistrer les appels des clients, mettre à jour les étapes des transactions ou ajouter des notes après les réunions avec les clients, pendant que vous conduisez ou entre deux rendez-vous.

Sélectionnez le modèle d'IA adapté à différentes tâches : BrainGPT propose plusieurs LLM afin que vous puissiez utiliser Claude pour rédiger des e-mails de prospection personnalisés, ChatGPT pour analyser les modèles de transactions ou d'autres modèles pour des tâches de l'équipe commerciale spécifiques.

2. HubSpot CRM (idéal pour l'alignement de l'équipe commerciale et du marketing à grande échelle)

via HubSpot

HubSpot convient parfaitement aux équipes qui souhaitent optimiser leurs activités de marketing, de vente et de service. Commencez par un CRM gratuit qui couvre les fonctionnalités de base : contacts, transactions, e-mails et formulaires, puis ajoutez d'autres fonctionnalités uniquement si vous en avez besoin. De plus, vous pouvez créer une base de données CRM partagée qui garantit que tout le monde travaille à partir des mêmes informations client.

La plateforme est conçue autour d'une approche inbound, elle prend donc naturellement en charge la maturation des prospects axée sur le contenu, l'automatisation simple et les suivis organisés. Et si vos besoins évoluent, vous pouvez ajouter des hubs pour l'automatisation du marketing, les séquences de vente, la gestion des tickets, les bases de connaissances, la synchronisation des données ou même des fonctionnalités CMS.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Engagez les visiteurs de votre site web grâce au chat en direct et aux chatbots qui capturent les informations sur les prospects.

Utilisez le scoring des prospects et les informations intelligentes fournies par l'IA pour hiérarchiser les prospects en fonction de leur engagement.

Conservez des journaux de communication organisés grâce aux échéanciers d'activité qui enregistrent automatiquement les e-mails, les appels, les réunions et les notes dans le logiciel de base de données clients

Accédez à un rédacteur de contenu IA pour réaliser rapidement la création de contenu pour vos supports marketing.

Limitations du CRM HubSpot

Certaines fonctions ne sont pas suffisamment flexibles et personnalisables ; par exemple, vous ne pouvez ajouter de polices de caractère que si vous disposez d'une expertise technique.

La conception d'un e-mail au sein de la plateforme n'est pas conviviale, contrairement aux alternatives HubSpot

Tarifs HubSpot CRM

Free

Professionnel : 50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 75 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 14 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot CRM ?

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire :

J'apprécie particulièrement le fait que HubSpot Marketing Hub soit notre source unique d'informations, s'intégrant parfaitement à la fois à notre plateforme CRM et à notre plateforme marketing. Il me permet de gérer efficacement les campagnes marketing, les segments, les rapports et les e-mails, ce qui le rend indispensable dans les opérations quotidiennes... Certaines de ses limites ne deviennent évidentes qu'à mesure que vous vous développez. Par exemple, la mise à l'échelle de contenus dynamiques ou la création de flux de travail à plusieurs branches peuvent rapidement devenir difficiles à gérer...

📮 ClickUp Insight : 16 % souhaitent gérer une petite entreprise dans le cadre de leur portfolio, mais seulement 7 % le font actuellement. La peur de devoir tout faire soi-même est l'une des nombreuses raisons qui freinent souvent les gens. Si vous êtes un fondateur solo, ClickUp Brain GPT agit comme votre partenaire commercial. Demandez-lui de hiérarchiser les prospects, de rédiger des e-mails de prospection ou de suivre les stocks, tandis que vos agents IA s'occupent des tâches fastidieuses. Chaque tâche, de la commercialisation de vos services à l'exécution des commandes, peut être gérée via des flux de travail alimentés par l'IA, ce qui vous permet de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise, et non seulement sur sa gestion.

3. Folk (idéal pour les équipes axées sur les relations qui gèrent des campagnes de sensibilisation chaleureuses)

via Folk

Folk est un CRM collaboratif léger, axé sur les relations, conçu pour les particuliers et les petites équipes qui recherchent un moyen simple et flexible de gérer leurs contacts. Il adopte une approche de type tableur qui rappelle des outils tels qu'Airtable ou Notion, ce qui facilite l'organisation des contacts, des pipelines et des projets.

La plateforme centralise tous les types de relations : clients, candidats, partenaires, investisseurs et collaborateurs. Ainsi, elle fonctionne aussi bien pour le recrutement et la collecte de fonds que pour les ventes. Grâce à la capture de contacts en un clic depuis LinkedIn, Gmail et le navigateur, Folk réduit les difficultés liées à la création et à l'enrichissement de votre réseau.

Les meilleures fonctionnalités de Folk

Classez vos prospects par ordre de priorité grâce aux champs intelligents et aux champs magiques alimentés par l'IA qui classent les prospects.

Utilisez des séquences et des campagnes automatisées pour envoyer des communications personnalisées en masse avec des suggestions de contenu générées par l'IA.

Partagez des listes de contacts, des notes et des échéanciers d'interactions pour donner à votre équipe une visibilité sur les discussions et éviter les doublons dans les prises de contact.

Limitations populaires

Il manque des fonctionnalités avancées pour les rapports et l'automatisation que d'autres alternatives à Folk CRM offrent.

Les messages privés LinkedIn ne peuvent pas être intégrés à la plateforme.

Tarification populaire

Standard : 25 $/mois par utilisateur

Premium : 50 $/mois par utilisateur

Personnalisé : à partir de 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,5/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Folk ?

Extrait d'une critique:

J'aime Folk CRM parce qu'il n'est pas compliqué. Il est fluide, offre des intégrations et des fonctionnalités personnalisées qui facilitent les opérations quotidiennes... L'intégration avec LinkedIn peut parfois être instable, mais c'est normal étant donné les efforts déployés par LinkedIn pour bloquer les acteurs tiers, en particulier les plus petits comme Folk...

🔍 Le saviez-vous ? Un précurseur intéressant du CRM (du moins pour les passionnés d'histoire) était le Farley File, tenu par James Farley, directeur de campagne du président américain Franklin D. Roosevelt. Il s'agissait d'un dossier détaillé contenant des informations personnelles et politiques sur les personnes que FDR rencontrait, notamment leurs dates de naissance, des détails sur leur famille, etc. Cela aidait FDR à donner l'impression d'être très « proche » des gens.

💡 Conseil de pro : avant de personnaliser les étapes dans un nouveau CRM, validez votre logique de qualification des prospects à l'aide du cadre BANT (Budget, Autorité, Besoin, Échéancier). Cela évite la surcharge des pipelines et garantit que votre CRM effectue le suivi de ce qui compte vraiment.

4. Pipedrive (idéal pour les équipes commerciales qui s'appuient sur des pipelines visuels et le suivi des transactions)

via Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes, construit autour de pipelines visuels qui aident les commerciaux à faire avancer les transactions avec dynamisme. Il ne cherche pas à être une plateforme tout-en-un, mais se concentre plutôt sur les besoins des commerciaux, notamment des tableaux de transactions clairs, des étapes suivantes bien définies et une automatisation légère qui élimine le travail administratif.

Son pipeline de type kanban permet de faire glisser facilement les transactions d'une étape à l'autre, de repérer les goulots d'étranglement et de maintenir un entonnoir sain en un coup d'œil, une approche façonnée par sa philosophie « conçue par des commerciaux ». La plateforme comprend des fonctionnalités essentielles telles que des pipelines personnalisables, la gestion des contacts, le suivi des activités, la synchronisation des e-mails et des calendriers, ainsi qu'une application mobile robuste pour la vente en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Déployez son assistant commercial IA pour signaler les transactions bloquées, obtenir des recommandations d'actions et gérer les tâches répétitives.

Capturez des prospects grâce à des formulaires Web personnalisés et des chatbots.

Planifiez vos réunions grâce à l'intégration du Calendrier, y compris la planification par rotation.

Limitations de Pipedrive

Il manque une automatisation pour alerter les personnes assignées lors de l'attribution des tâches.

Contrairement aux alternatives à Pipedrive , il est difficile de créer des flux de travail conditionnels en plusieurs étapes.

Tarifs Pipedrive

Lite : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 34 $/mois par utilisateur

Premium : 64 $/mois par utilisateur

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Un critique a déclaré :

J'apprécie Pipedrive pour son excellente interface utilisateur, qui améliore considérablement la convivialité et rend l'interaction fluide et intuitive. La facilité d'accès depuis divers appareils tels que les téléphones et les ordinateurs, associée à sa nature basée sur le cloud, facilite les opérations transparentes, quel que soit l'emplacement où vous vous trouvez. Je n'aime pas la façon dont Pipedrive gère plusieurs transactions pour le même projet. Il est difficile de séparer facilement ces transactions pour éviter les doublons.

📖 À lire également : Modèles d'intégration des employés

5. Affinity (idéal pour gérer les transactions basées sur le réseau et les informations relatives aux relations)

via Affinity

Affinity est conçu sur mesure pour les équipes qui s'appuient fortement sur les réseaux et les présentations chaleureuses, comme les sociétés de capital-risque, les équipes d'investissement et les bureaux de négociation. Il capture automatiquement chaque e-mail et évènement du calendrier pour créer une carte vivante des connexions entre les personnes, offrant ainsi à votre équipe une visibilité sur les connexions les plus solides.

La plateforme enrichit vos fichiers de contacts et d'entreprises avec des données actualisées, notamment les changements de poste, les informations sur l'organisation, etc. Plus important encore, Affinity met en évidence les pistes d'introduction prometteuses, en soulignant automatiquement les connexions internes avec les principales parties prenantes, ce qui peut aider les équipes à accélérer les transactions.

Meilleures fonctionnalités d'Affinity

Capturez et transformez les discussions de réunion en notes grâce à l' Affinity Notetaker alimenté par l'IA.

Quantifiez votre réseau grâce à la cartographie intelligente des relations et aux connexions déduites .

Collaborez avec votre équipe et vos partenaires externes à l'aide des Collaborator Seats .

Effectuez des calculs personnalisés sur des ensembles de données dans Affinity Lists à l'aide de Formula Fields .

Limitations d'affinité

Pas d'intégration directe avec LinkedIn

Fonctionnalités de gestion des documents médiocres qui ne font pas de connexion avec les outils existants de votre pile technologique

Tarification par affinité

Essentiel : 2 000 $/an par utilisateur

Échelle : 2 300 $/an par utilisateur

Avancé : 2 700 $/an par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations d'affinité et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (pas assez d'avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Affinity ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Il est spécialement conçu pour les cas d'utilisation d'un investisseur en capital-risque. Il s'intègre très bien à votre e-mail et à votre Calendrier. Les fonctionnalités de prise de notes et d'IA précoce fonctionnent très bien. L'application mobile n'est pas très utile. La fonction de recherche doit être améliorée.

🧠 Anecdote : Il y a quelques années, avec l'essor du Web 2.0 et des réseaux sociaux, un nouveau paradigme appelé CRM social (ou CRM 2.0) a vu le jour. Il permet aux entreprises d'intégrer les réseaux sociaux (tels que Facebook ou Twitter) dans leur stratégie CRM.

6. Bigin by Zoho CRM (idéal pour les petites entreprises qui ont besoin de pipelines rationalisés)

via Bigin

Bigin est conçu pour les petites entreprises, les freelances et les micro-équipes qui recherchent un CRM intuitif sans complexité excessive. Il prend en charge plusieurs pipelines personnalisables, ce qui vous permet de suivre différents types de parcours clients (ventes, intégration, assistance, etc.).

De plus, la plateforme vous permet de déclencher des automatisations basées sur les étapes. Ainsi, lorsqu'une transaction passe à une étape particulière, vous pouvez automatiquement envoyer des e-mails, créer des tâches ou réévaluer des champs. Vous pouvez passer et suivre des appels directement depuis le CRM en utilisant les fournisseurs pris en charge via PhoneBridge de Zoho.

Les meilleures fonctionnalités de Bigin

Engagez vos clients grâce à ses canaux intégrés de téléphonie, WhatsApp, SMS et réseaux sociaux.

Utilisez son approche axée sur les appareils mobiles avec les applications iOS et Android afin que votre équipe puisse rester au fait de son échéancier où qu'elle se trouve.

Générez des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés sur les performances de l'équipe commerciale, les étapes du pipeline et les activités de l'équipe.

Protégez les informations sensibles grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles, des journaux d'audit et un traitement sécurisé des données (assistance pour le RGPD, le SSO et l'authentification multifactorielle).

Limites de Bigin

Intégrations limitées avec des applications tierces qui ne font pas partie de la suite Zoho.

Manque de flexibilité dans les déclencheurs d'automatisation et les tableaux de bord

Tarifs Bigin

Free

Express : 9 $/mois par utilisateur

Premier : 15 $/mois par utilisateur

Bigin 360 : 21 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Bigin

G2 : 4,6/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 650 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bigin ?

Avis d'un utilisateur:

Bigin by Zoho CRM offre une expérience CRM claire, intuitive et légère, parfaite pour les petites équipes en pleine croissance. La vue pipeline facilite le suivi des transactions et l'application mobile permet d'accéder à tout depuis n'importe où. Si Bigin est idéal pour sa simplicité, il pourrait bénéficier de quelques options supplémentaires avancées en matière de rapports et de personnalisation des flux de travail. Les intégrations avec des outils tiers en dehors de la suite Zoho sont quelque peu limitées.

📖 À lire également : Les meilleurs rédacteurs d'e-mails IA pour les professionnels et les spécialistes du marketing

7. Capsule CRM (idéal pour les utilisateurs individuels et les petites équipes)

via Capsule CRM

Capsule CRM est conçu pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'un système fiable et convivial pour gérer leurs contacts, leurs tâches et leurs opportunités commerciales. Du côté des contacts, il vous permet de stocker des profils riches, tels que des noms, des informations sur l'entreprise, des notes et même des liens vers les réseaux sociaux, et il enrichit automatiquement les profils avec des informations supplémentaires.

Leur gestion des pipelines est visuelle et flexible. Vous pouvez faire glisser les transactions d'une étape à l'autre dans un tableau Kanban, configurer plusieurs pipelines pour refléter différents processus de vente (par exemple, nouvelles affaires ou ventes incitatives) et suivre la valeur des transactions et l'engagement des clients.

De plus, ses fonctionnalités de rapports sont solides et offrent une variété de rapports sur les ventes et les activités (gains/pertes, croissance du pipeline, taille moyenne des transactions) que vous pouvez filtrer par dates, utilisateurs ou équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Capsule CRM

Gérez les opportunités commerciales dans les onglets Personnes et Organisations grâce à l'importation, les étiquettes et la journalisation des activités faciles à utiliser.

Automatisez les tâches routinières liées à l'équipe commerciale et aux projets avec Tracks , qui permet l'activation séquentielle des tâches.

Capturez automatiquement les contacts depuis LinkedIn, WhatsApp, Gmail et Outlook à l'aide de l'extension de navigateur Capsule « Magical ».

Limitations de Capsule CRM

L'application mobile est lente, pauvre en fonctionnalités et peu pratique.

Vous devrez utiliser un logiciel tiers tel que Zapier pour établir la connexion avec d'autres outils de votre pile technologique ; il manque d'intégrations avec des systèmes tels que APTEM, Survey Monkey et Force 24.

Tarifs Capsule CRM

Free

Starter : 21 $/mois par utilisateur

Croissance : 38 $/mois par utilisateur

Avancé : 60 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Capsule CRM

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Capsule CRM ?

Un aperçu de Capsule CRM :

J'apprécie la façon dont Capsule CRM a contribué à conserver un enregistrement détaillé des discussions et des opportunités avec les clients et les prospects. Je trouve que la simplicité de Capsule CRM est sa caractéristique la plus remarquable ; il fonctionne sans complications inutiles. Je remarque que Capsule CRM offre de nombreuses fonctionnalités que je n'utilise probablement pas. Il serait utile de disposer de vidéos tutorielles pour apprendre à utiliser efficacement ces fonctionnalités supplémentaires.

via Salesflare

Salesflare est conçu pour les équipes qui détestent la saisie manuelle de données (et cela se voit !). La plateforme extrait automatiquement les coordonnées des e-mails, des réunions de calendrier, des signatures, des profils sociaux et même des visites de sites web. Cela la rend particulièrement attrayante pour les entreprises B2B où le contexte et l'historique des relations sont essentiels.

Son pipeline visuel facilite la gestion des transactions, tandis que l'automatisation prend en charge le travail répétitif : rappels de suivi, mouvements d'étape et séquences d'e-mails. Le suivi de l'engagement de Salesflare vous indique qui a ouvert vos e-mails, cliqué sur les liens et visité votre site web. Vous pouvez ainsi mener à bien vos campagnes de fidélisation.

Les meilleures fonctionnalités de Salesflare

Visualisez votre processus de vente grâce à un pipeline de vente par glisser-déposer.

Automatisez les flux de travail de suivi grâce à des séquences d'e-mails qui envoient des campagnes personnalisées en plusieurs étapes, déclenchées par le comportement des utilisateurs.

Utilisez le Lead Scoring et les alertes Hotness basés sur l'IA pour hiérarchiser les prospects.

Limitations de Salesflare

Il manque des automatisations pour envoyer des documents directement au CRM et n'offre pas de fonctionnalités pour les rapports et les tableaux de bord.

Intégrations natives limitées, ce qui signifie que vous devez être dépendant de Zapier.

Tarifs Salesflare

Croissance : 39 $/mois par utilisateur

Avantage : 64 $/mois par utilisateur

Enterprise : 124 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Salesflare

G2 : 4,8/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesflare ?

Ce qu'un utilisateur de G2 avait à dire :

J'apprécie la capacité de Salesflare à extraire des données à partir d'e-mails, de calendriers, de réseaux sociaux et de journaux téléphoniques, ce qui me fait gagner beaucoup de temps en éliminant le besoin de mises à jour manuelles... Salesflare peut sembler un peu limité pour les très grandes entreprises ou équipes. Il est principalement adapté aux petites et moyennes entreprises, et j'aimerais qu'il soit également utilisable dans les grandes entreprises.

🔍 Le saviez-vous ? La première forme de « CRM » était littéralement un Rolodex. Il s'agissait d'une roue à cartes rotative sur laquelle les commerciaux stockaient les coordonnées des clients, inventée par Arnold Neustadter et Hildaur Neilsen de la société américaine Zephyr en 1956.

📖 À lire également : Salesflare vs ClickUp

via EngageBay

EngageBay propose une suite d'outils pour la gestion de la relation client (CRM), l'automatisation du marketing, les pipelines de vente et le service client. Du côté marketing, elle comprend des flux de travail visuels pour la maturation des prospects, la segmentation, la notation et les campagnes multicanales. Vous pouvez créer des séquences ciblées qui réagissent au comportement des clients, permettant même aux petites équipes de mettre en place une automatisation sophistiquée.

D'autre part, son CRM pour l'équipe commerciale offre des pipelines glisser-déposer, des profils de contact détaillés, la prise de rendez-vous et une téléphonie intégrée. La plateforme prend également en charge les interactions en temps réel avec les clients via le chat en direct, les formulaires web et les tickets d'assistance, qui alimentent tous un seul dossier client.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Planifiez vos rendez-vous et effectuez l'automatisation de la gestion de votre calendrier grâce à des liens de réunion personnalisés et au partage du calendrier à l'échelle de l'équipe.

Capturez et cultivez des prospects grâce à des pages d'accueil personnalisables, des formulaires Web et des fenêtres contextuelles intelligentes.

Intégrez la téléphonie avec Power Dialer , l'enregistrement des appels et les informations en temps réel sur les appels.

Évaluez les canaux qui génèrent des conversions, la progression des prospects et les goulots d'étranglement grâce à ses rapports multi-modules.

Limitations d'EngageBay

Les utilisateurs se plaignent que l'application mobile ne dispose pas des fonctionnalités disponibles sur la version bureau.

Manque d'intégrations spécialisées et de fonctionnalités de rapports pour le recrutement.

Tarifs EngageBay

Free

Basique : 14,99 $/mois par utilisateur

Croissance : 64,99 $/mois par utilisateur

Pro : 119,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur EngageBay

G2 : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,7/5 (900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'EngageBay ?

D'après un critique de G2:

Nous recevons chaque jour un grand nombre de demandes d'étudiants, et leur gestion était auparavant assez chaotique. Avec EngageBay, tout est organisé : les prospects, les e-mails, les formulaires et les rappels sont tous regroupés au même endroit. Les automatisations nous sont particulièrement utiles... J'apprécierais que les rapports offrent plus de détails afin de mieux répondre aux besoins éducatifs, par exemple en permettant le suivi des lots qui ont les taux de conversion les plus élevés ou la surveillance de la progression des étudiants tout au long du cycle d'admission.

🔍 Le saviez-vous ? En 1993, Tom Siebel a quitté Oracle pour créer Siebel Systems, qui est devenu un pionnier dans le domaine de l'automatisation de la force de vente (SFA), notamment le suivi des prospects, l'automatisation des tâches commerciales et la gestion des pipelines.

📖 À lire également : EngageBay CRM vs ClickUp

10. Keap (idéal pour les entreprises de services utilisant des suivis fortement automatisés)

via Keap

Keap (anciennement Infusionsoft) est conçu sur mesure pour les petites entreprises, les entrepreneurs indépendants et les fournisseurs de services. La plateforme compile les contacts, le marketing par e-mail, les factures, les rendez-vous et les paiements. De plus, vous pouvez assurer la gestion des clients grâce à la synchronisation intégrée des e-mails, aux journaux d'appels et aux échéanciers d'activité.

Son générateur d'automatisation est un atout majeur. À l'aide de déclencheurs et d'actions, créez des parcours clients personnalisés qui envoient des suivis, attribuent des tâches, mettent à jour des champs et lancent des séquences d'e-mails en fonction du comportement des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Assurez la gestion des contacts et des prospects grâce aux étiquettes, aux profils détaillés, au suivi des interactions et aux notes.

Utilisez les fonctionnalités intégrées de paiement et de facturation pour créer des formulaires de paiement, envoyer des factures, suivre les paiements et réaliser l’automatisation de la facturation.

Segmentez vos contacts grâce à un filtrage flexible basé sur des étiquettes et des déclencheurs d'automatisation afin de proposer des messages personnalisés.

Tirez parti d'un assistant de contenu alimenté par l'IA pour générer des textes marketing personnalisés.

Limitations de Keap

Les utilisateurs signalent des fonctionnalités manquantes, en particulier dans des domaines tels que le commerce électronique et l'intégration de l'IA, ce qui les conduit à se tourner vers des alternatives à Keap

Les modèles sont obsolètes et moins flexibles

Tarifs Keap

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Keap

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Keap ?

Un critique a déclaré :

J'apprécie vraiment les flux de travail de Keap ; à mon avis, ce sont les meilleurs disponibles dans le secteur. J'aime également utiliser leurs nouvelles fonctionnalités de marketing par SMS. De plus, leur délivrabilité des e-mails est excellente. Keap est assez cher, ce qui est mon principal problème avec ce logiciel. De plus, il peut être compliqué pour les nouveaux utilisateurs. Bien qu'il s'agisse d'une plateforme robuste, cela rend parfois son utilisation difficile.

💡 Conseil de pro : si votre équipe gère des transactions B2B ou d'entreprise, configurez vos étapes CRM autour du MEDDIC (indicateurs, acheteur économique, critères de décision, processus de décision, identification des difficultés, champion). Cela améliore la précision des prévisions et crée des opportunités plus claires, basées sur des informations pertinentes.

11. monday. com (Idéal pour les personnes qui souhaitent disposer de flux de travail personnalisables sur un système d'exploitation dédié au travail)

Monday.com vous offre une personnalisation flexible des pipelines, des flux de travail et de la collaboration. Créez des tableaux visuels à l'aide de groupes, de colonnes et de vues (tableau, Kanban, échéancier) pour suivre les prospects, les transactions et les contacts dans la structure qui convient le mieux à votre équipe.

Vous y trouverez des séquences d'e-mails, des envois d'e-mails en masse, l'enregistrement des appels et des réunions, ainsi que des fonctionnalités d'automatisation pour les tâches et les mouvements de transactions. Ses tableaux de bord et ses outils de prévision vous permettent de surveiller la santé du pipeline, les performances de l'équipe et les résultats des transactions grâce à des diagrammes en entonnoir, des classements et des filtres.

Les meilleures fonctionnalités de monday.com

Centralisez la communication grâce à des boîtes de réception partagées et des outils de collaboration.

Suivez vos communications par e-mail grâce aux intégrations Gmail et Outlook intégrées, qui permettent d'envoyer, de recevoir et de réaliser le suivi en temps réel de vos messages.

Extrayez les sentiments, obtenez des suggestions personnalisées sur les étapes à suivre et prédisez la réussite ou l'échec d'une transaction grâce à ses résumés d'échéancier alimentés par l'IA.

Limitations de monday.com

Tarifs monday.com

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Avantage : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 17 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday.com ?

Un utilisateur de monday.com a déclaré :

J'apprécie vraiment l'intuitivité et la facilité d'utilisation de monday CRM. Il est très visuel et simple, ce qui permet à toute notre équipe de s'y mettre sans formation particulière... Le seul inconvénient pour moi est que je pense que le CRM a beaucoup plus de potentiel que ce que nous utilisons actuellement, et que nous n'exploitons probablement que les fonctionnalités de base.

📖 À lire également : ClickUp vs Monday.com : comparaison des outils de gestion de projet

Essayez ClickUp pour vos besoins en matière de CRM !

Lorsqu'il s'agit de choisir votre prochaine plateforme de gestion de la relation client, l'objectif est simple : trouver une solution qui ne vous ralentit pas.

Si vous en avez assez de la solution CRM Attio, la meilleure alternative est ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Cela vous offre un moyen plus clair de gérer les tâches, les opérations commerciales et la communication multicanal en un seul endroit. Grâce à la combinaison de ClickUp Tasks, Champs personnalisés, Tableaux de bord, Automatisations et ClickUp Brain, vous disposez d'une plateforme unique qui relie vos transactions, vos flux de travail et votre équipe.

Prêt à établir des relations clients significatives ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅