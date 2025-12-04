Kissflow ou ClickUp : lequel est le meilleur pour l'automatisation des flux de travail ?

Dave, du service comptabilité, vient d'approuver une commande qui était destinée à Dave, du service installations. Une personne nommée « En attente » s'est vu attribuer 17 tâches. Le stagiaire a mis au point une solution de contournement dans un tableur, et désormais, l'ensemble du budget du troisième trimestre s'y trouve.

Si vos flux de travail reposent actuellement sur une combinaison de chaînes d'e-mails et de connaissances non documentées, vous avez probablement commencé à vous intéresser aux plateformes qui promettent de régler tout.

Et si vous avez terminé vos recherches, Kissflow et ClickUp ont certainement dû apparaître au moins une fois dans les onglets de votre navigateur.

Ces deux plateformes abordent l'automatisation des flux de travail à partir de points de départ, de fonctionnalités et de philosophies complètement différents. Découvrons laquelle vous convient le mieux. 📝

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

ClickUp et Kissflow en un coup d'œil

Avant d'explorer chaque outil en détail, voici un aperçu comparatif qui vous permettra de déterminer rapidement lequel répond aux besoins opérationnels de votre équipe. 🧩

Critères ClickUp Kissflow Fonctions principales Gestion de projet unifiée, flux de travail, exécution des tâches, documents, tableaux de bord et IA Créateur de flux de travail sans code et applications métier légères pour l'entreprise Automatisation des flux de travail Automatisations avancées et agents IA qui analysent le contexte et prennent des mesures intelligentes. Générateur de processus par glisser-déposer pour les règles de routage, les approbations et les conditions Gestion des tâches et de la gestion de projet Hiérarchie des tâches approfondie, dépendances, tableaux de bord, charge de travail, échéanciers, objectifs Projets de base, tableaux, dossiers et vues de matrice pour le travail opérationnel Capacités d'IA ClickUp Brain intégré, recherche dans l'environnement de travail, réponses contextuelles, IA multimodèle grâce à Brain MAX Limité ; cela dépend de la robustesse des intégrations avec des fonctionnalités étendues ou des modules complémentaires pour l'IA. Personnalisation Champs, tableaux de bord, statuts, vues, permissions et modèles prédéfinis hautement personnalisables. Personnalisation poussée des flux de processus et des applications ; personnalisation limitée de la gestion de projet Collaboration Discuter, commentaires, Tableaux blancs, documents, modifications en cours dans l'environnement de travail Commentaires basiques dans les flux ; pas d'outils de collaboration multicouches natifs. Cas d'utilisation Opérations, PMO, produit, ingénierie, RH, informatique, assistance pour une exécution de bout en bout Approbations, gestion des processus, demandes d'achat, flux d'intégration, applications internes low-code Intégrations Vaste écosystème + API + IA native Intégrations disponibles avec plusieurs logiciels, tels que Google Drive et Slack ; une logique de flux de travail plus approfondie se déroule à l'intérieur du générateur.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Gardez toutes les étapes de votre travail connectées dans ClickUp. Améliorez l'efficacité de votre flux de travail avec ClickUp.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés entre différents outils déconnectés qui ralentissent notre travail.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Il vous offre la liberté de gérer les aspects complexes et évolutifs du travail grâce à une interface conviviale. Vous pouvez mapper des processus complexes, suivre chaque élément en mouvement, centraliser la documentation et garder les discussions liées au travail auquel elles se rapportent.

🔍 Le saviez-vous ? Les automatisations suivent le schéma « signal → routine → récompense », le même que celui décrit par Charles Duhigg dans The Power of Habit. En termes opérationnels : « déclencheur → flux de travail → résultat ». C'est pourquoi les automatisations semblent si intuitives : elles reflètent le fonctionnement naturel de notre cerveau.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp s'adapte à la façon dont vos équipes pensent et fonctionnent déjà. Voici un aperçu détaillé de ses fonctionnalités. 💁

Fonctionnalité n° 1 : automatisations et agents IA

Pour les équipes qui cherchent à rationaliser leurs opérations, à réduire la prolifération des outils et à adapter leurs processus, ClickUp combine l'automatisation des flux de travail et l'exécution des tâches basée sur l'IA.

Configurez des automatisations ClickUp personnalisées à l'aide de commandes simples de type « si ceci, alors fais cela » pour assurer la cohérence du flux de travail.

Les automatisations ClickUp vous libèrent des tâches routinières. Vous définissez un déclencheur, et elles s'occupent du reste, comme déplacer des tâches, attribuer des propriétaires, baliser des éléments, envoyer des notifications, mettre à jour des champs ou transférer le travail vers la bonne liste. C'est le moyen le plus simple de maintenir la cohérence d'un processus, même lorsque le volume augmente.

Supposons que l'équipe PMO examine les nouvelles demandes de projet. Chaque fois qu'une personne remplit le formulaire de demande de projet, vous pouvez configurer un système d'automatisation des flux de travail pour :

Consultez le type de projet sélectionné.

Attribuez la tâche ClickUp à un gestionnaire de programme disponible.

Appliquez une priorité en fonction de l'impact de l'entreprise.

Déposez-le directement dans le pipeline « Intake Review » (Examen des admissions).

Accélérez la prise de décision grâce aux agents ClickUp AI intelligents

Et lorsque vous avez besoin d'automatiser des flux de travail complexes, essayez les agents IA de ClickUp AI. Au lieu de simplement réagir à un déclencheur, ils lisent la tâche, comprennent de quoi il s'agit, puis prennent les mesures appropriées.

Imaginons qu'un responsable des opérations trie les problèmes liés aux processus internes. Lorsqu'une nouvelle tâche de feedback arrive, l'agent IA :

Lit la description et détecte s'il s'agit d'une lacune dans le flux de travail, d'un problème d'accès ou d'une erreur système.

Réécrit le problème sous forme de résumé clair et standardisé.

Attribuez la tâche au service approprié.

L'attribue au propriétaire qui gère ce type de problème.

Ajoute une brève recommandation sur la prochaine étape à suivre afin que l'équipe puisse agir immédiatement.

Apprenez à créer votre propre outil :

Fonctionnalité n° 2 : IA contextuelle

Synthétisez l'activité du projet au sein de votre environnement de travail avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, s'intègre à vos tâches, vos documents et vos structures de projet. Il comprend vos flux de travail, vos notes de processus, vos journaux de modifications et vos décisions opérationnelles.

Supposons que vous gériez une actualisation trimestrielle des processus couvrant l'intégration, les achats et le contrôle d'accès. Vous ouvrez la tâche principale du projet et demandez à ClickUp Brain d'extraire les dernières activités de ces flux de travail.

Il examine les journaux de modifications, les dépendances et les mises à jour des propriétaires, puis produit un résumé précis du statut que vous pouvez partager avec la direction. Vous utilisez ce résultat pour confirmer les points de transfert, ajuster les délais et identifier les risques à un stade précoce.

Les équipes qui utilisent ClickUp Brain déclarent gagner 1,1 jour par semaine grâce à la combinaison de la réflexion et de l'exécution dans un seul logiciel de gestion de projet.

📌 Exemple de demande : Examinez l'activité dans nos flux de travail d'intégration, d'approvisionnement et de contrôle d'accès. Résumez la situation actuelle, identifiez les retards et recommandez les prochaines étapes pour chaque équipe.

Éliminez la prolifération de l'IA avec ClickUp Brain MAX.

Passez de ChatGPT à Claude et Gemini dans ClickUp Brain MAX tout en restant ancré dans le contexte de votre projet

Vous pouvez également utiliser l'assistant AI pour ordinateur de bureau, ClickUp Brain MAX, qui rassemble des modèles IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini dans un seul et même espace. Cela élimine la prolifération des IA et vous offre une couche IA unifiée sur l'ensemble de votre flux de travail.

Supposons que vous deviez préparer un plan de mise en œuvre pour une mise à niveau des systèmes avec la contribution des services informatiques, produits et assistance. Vous pourriez demander à Claude de restructurer votre projet pour en faire un déploiement par étapes clair. Ensuite, passez à ChatGPT dans Brain MAX pour rédiger les messages destinés aux parties prenantes. Enfin, utilisez Gemini pour compresser le plan en une version courte pour votre équipe de gestion des tickets.

📌 Exemple d'invite : Restructurez ce plan de mise en œuvre en trois phases claires. Préparez ensuite une version abrégée pour communiquer avec les parties prenantes.

🚀 Avantage ClickUp : la fonction Talk-to-Text de ClickUp dans Brain MAX favorise la productivité vocale, afin que vos connaissances opérationnelles soient immédiatement intégrées dans les tâches. Il vous suffit de parler une fois pour que vos pensées soient converties en travail structuré. Travaillez 4 fois plus vite avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX Par exemple, un responsable des opérations entre dans la salle des serveurs au milieu d'un audit et entend un technicien expliquer un schéma de défaillance récurrent. Le responsable ouvre la barre flottante Brain MAX (ou appuie sur la touche de raccourci) et prononce le résumé. Talk to Text transcrit le texte, crée une sous-tâche dans le projet d'audit, mentionne automatiquement le technicien et joint le document pertinent contenant le journal du capteur. Comme tout se passe dans le même environnement de travail, vous travaillez plus rapidement, car le suivi a lieu dès le lendemain.

Fonctionnalité n° 3 : gestion des tâches et de la gestion de projet

Au cœur de chaque flux de travail se trouve ClickUp Tasks, votre source unique d'informations sur les tâches à faire, les personnes responsables et leur place dans le processus global.

Organisez clairement votre travail avec les tâches ClickUp

Les tâches fonctionnent comme des conteneurs flexibles pouvant contenir tout ce dont votre équipe a besoin pour avancer dans son travail : descriptions, pièces jointes, sous-tâches, checklists, champs personnalisés, dépendances, commentaires et même des fils de discussion complets.

Vous pouvez enregistrer une demande, la classer à l'aide des champs personnalisés ClickUp, attribuer le bon propriétaire, consigner le contexte historique, établir une connexion avec une initiative plus large et suivre chaque mise à jour sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Mais une fois que le volume augmente, il ne suffit plus de savoir ce qui se passe au sein de chaque tâche. Vous devez voir la tendance générale, et c'est là que les tableaux de bord ClickUp deviennent utiles.

Visualisez instantanément les tendances grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord vous offrent une vue d'ensemble de toutes les tâches en cours. Au lieu de vérifier la progression d'une tâche à la fois, ils extraient des données en temps réel de l'ensemble de votre environnement de travail : statuts, charge de travail, goulots d'étranglement, durées du cycle, taux d'achèvement, capacité de l'équipe, résultats et autres indicateurs clés de performance (KPI) liés à la gestion de projet.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1800, une date limite faisait référence à une ligne physique autour des prisons. Si vous la franchissiez, vous étiez abattu.

Gardez vos discussions en lien avec le contexte de votre environnement de travail grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat ramène les discussions là où se déroule votre travail. Grâce aux canaux et aux messages directs, vous pouvez discuter des tâches, poser des questions, déposer des fichiers, partager des mises à jour rapides et maintenir les discussions inter-équipes directement liées au projet qu'elles façonnent.

Participez à une visioconférence audio ou vidéo rapide pour discuter des stand-ups avec ClickUp SyncUps, attribuer des tâches avec @mentions et transformer n'importe quel message en tâche en un seul clic. De plus, ClickUp AI (Brain) peut vous aider à résumer les fils de discussion, créer des tâches, trouver des tâches connexes, et bien plus encore.

Concrétisez vos idées grâce aux tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp sont des canevas visuels qui vous permettent de mapper les flux de travail, d'esquisser des processus, de définir les phases d'un projet, de regrouper des idées ou de concevoir des solutions inter-équipes. Vous passez de la « discussion » à la « construction » sans perdre votre élan.

Imaginons, par exemple, que votre équipe produit planifie le lancement d'une nouvelle expérience d'intégration. Sur un Tableau blanc, elle esquisse le flux utilisateur de haut niveau, ajoute des notes autocollantes avec des questions ouvertes et regroupe les points faibles des clients tirés des tâches de feedback.

À partir de là, ils convertissent chaque note autocollante en tâche, attribuent des propriétaires et ajoutent des dates d'échéance dans l'outil de gestion de projet.

Une fois les idées mappées et la direction claire, transformez ces concepts en quelque chose de plus abouti.

ClickUp Docs vous aide à transformer les idées brutes issues des tableaux blancs en contenu organisé et détaillé que votre équipe peut utiliser : procédures opératoires normalisées, briefs de projet, documentation des processus, bases de connaissances, propositions, journaux de décision ou plans interfonctionnels.

Documentez clairement vos décisions dans ClickUp Docs

Tous les documents se trouvent dans le même environnement de travail que vos tâches et vos tableaux blancs. Vous pouvez ainsi créer des liens directs vers des éléments de travail, intégrer des vues, taguer des collègues et garder la documentation connectée à l'exécution.

🧠 Anecdote amusante : en 1968, un scientifique de 3M a inventé une colle faible qui ne collait pas bien. Un autre employé l'a ensuite utilisée pour marquer les pages d'un hymnaire de chorale, et le Post-it est né.

Tarifs ClickUp

📮 Insight ClickUp : 50 % des personnes organisent leur temps en consacrant certains jours à des tâches administratives et d'autres à des tâches nécessitant de la concentration, mais seulement 22 % déclarent réaliser l'automatisation ou déléguer certaines tâches. La gestion manuelle du temps est utile, mais elle n'élimine pas les tâches répétitives qui continuent de nuire au travail approfondi. ✔️ Le calendrier, le blocage de temps et les agents IA de ClickUp fonctionnent ensemble pour vous faire gagner du temps. Planifiez automatiquement les tâches répétitives, déplacez les tâches en fonction de leur priorité et déclenchez des rappels pour que votre semaine se déroule sans encombre. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Qu'est-ce que Kissflow ?

via Kissflow

Kissflow est une plateforme sans code utilisée pour créer et automatiser les flux d'approbation internes, les processus de demande et les applications métier légères.

Les équipes l'utilisent souvent pour créer des systèmes de demande d'achat, des flux d'intégration des employés, des processus de gestion des fournisseurs, des autorisations de déplacement, des installations de tickets informatiques et des portails de demande de service.

Vous pouvez définir chaque étape d'un processus, décider qui doit agir, définir des règles de routage, joindre des formulaires et suivre le statut de chaque élément qui passe par le flux de travail.

🔍 Le saviez-vous ? IBM a été le pionnier du télétravail en 1979 avec seulement cinq employés dans le cadre d'un projet pilote de télétravail. Cela a si bien fonctionné qu'en 1983, plus de 2 000 employés d'IBM travaillaient à distance, faisant de l'entreprise l'un des premiers champions du travail distribué.

Fonctionnalités de Kissflow

Voici les fonctionnalités de Kissflow qui vous aident à standardiser vos flux de travail.

Fonctionnalité n° 1 : générateur de processus visuel et automatisation

Créez des processus métier clairs qui boostent la productivité lors de projets complexes avec Kissflow

Kissflow aide les équipes à standardiser et à adapter leurs flux de travail grâce à son Process Builder visuel intuitif. Les équipes peuvent mapper chaque étape à l'aide d'éléments glisser-déposer, définir des conditions, configurer des règles au niveau des tâches et ajouter des branches parallèles.

Par exemple, une demande de remboursement peut être automatiquement transmise à un responsable, renvoyée au service financier si elle dépasse une limite et déclencher des rappels si elle reste en attente trop longtemps. Ces flux permettent une automatisation plus poussée des processus métier sans obliger les équipes à écrire du code.

Fonctionnalité n° 2 : créateur d'applications à faible code ou sans code

Assurez-vous un processus de développement d'applications fluide sans courbe d'apprentissage abrupte dans Kissflow

Kissflow propose également un générateur d'applications à faible ou sans code qui permet aux équipes de créer des solutions internes personnalisées à l'aide de formulaires visuels, de tableaux de données, de flux de travail et d'automatisations basées sur des règles.

Grâce à cela, une équipe peut créer un petit outil interne de suivi des stocks ou de demande d'intégration entièrement sous forme d'application sans code. Le service informatique peut toujours définir des contrôles d'accès et surveiller les modifications, tandis que les utilisateurs professionnels peuvent créer et itérer rapidement.

🧠 Anecdote : Cyril Northcote Parkinson a découvert que « le travail tend à occuper tout le temps disponible ». Cela explique pourquoi les équipes qui conçoivent des flux de travail plus rigoureux et des accords de niveau de service par automatisation travaillent deux à trois fois plus vite.

Fonctionnalité n° 3 : gestion des projets, des tableaux et des dossiers

Visualisez les indicateurs de vos équipes avec Kissflow pour optimiser votre efficacité

Outre les flux de travail CRM traditionnels, Kissflow vous permet de basculer entre les tableaux Kanban, les vues Liste, les dispositions en matrice et les espaces de projet détaillés, en fonction de la manière dont vos collaborateurs préfèrent visualiser leur travail.

Cela permet aux équipes de gérer des processus structurés et des tâches opérationnelles continues au sein d'une même plateforme.

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des retards dans les processus ne se produisent pas pendant le travail lui-même, mais entre les tâches. Des études montrent que les ralentissements les plus importants se produisent dans les « espaces vides » entre les équipes, les outils ou les validations, où les informations restent bloquées, la communication est interrompue et les tâches sont simplement mises en attente.

Tarifs Kissflow

Basique : à partir de 2 500 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

🔍 Le saviez-vous ? La checklist a vu le jour après le tragique accident du Boeing Model 299 en 1935, causé par une étape manquée avant le décollage. La complexité de l'avion rendait impossible de se fier uniquement à la mémoire, c'est pourquoi Boeing a créé la première checklist formelle au monde, qui est aujourd'hui une pratique de sécurité standard dans l'aviation, les soins de santé et la conception moderne des flux de travail.

ClickUp et Kissflow : comparaison des fonctionnalités

Les équipes qui s'intéressent à l'automatisation des processus et à la gestion structurée des flux de travail comparent souvent ClickUp et Kissflow, car ces deux outils permettent d'organiser le travail et de rationaliser les opérations.

ClickUp mise sur l'exécution de projets basée sur l'IA, la gestion approfondie des tâches et la collaboration entre les tâches, les documents et les tableaux de bord. Kissflow se concentre sur la création de flux d'approbation structurés et d'applications internes légères à l'aide de générateurs visuels sans code.

Voici une comparaison fonctionnalité par fonctionnalité des deux outils :

Fonctionnalité n° 1 : personnalisation et flexibilité du flux de travail

Tout d'abord, comparons ClickUp et Kissflow en termes d'adaptation des processus au mode de travail unique de votre équipe.

ClickUp

ClickUp offre aux équipes la liberté de concevoir des flux de travail qui correspondent à leur réalité quotidienne. Vous pouvez personnaliser les statuts, les champs, les vues, les types de tâches, les tableaux de bord et les permissions. Les équipes qui développent des projets à évolution rapide bénéficient d'un contrôle total sur l'organisation, le suivi et la visualisation du travail, ce qui facilite l'adaptation aux changements de priorités.

Kissflow

Kissflow se concentre sur les flux de travail structurés et basés sur des formulaires. Vous pouvez personnaliser les étapes d'un processus ou d'une chaîne d'approbation, mais la personnalisation prend principalement en charge les flux de travail linéaires. Ses outils low-code fonctionnent bien pour les processus métier fixes tels que les bons de commande ou les demandes RH.

🏆 Vainqueur : c'est ex æquo ! ClickUp excelle dans la fourniture de fonctionnalités de gestion de projet flexibles, tandis que Kissflow brille lorsque les équipes ont besoin de flux de travail structurés et axés sur les processus.

Fonctionnalité n° 2 : collaboration et partage des connaissances

Comment ces outils aident-ils votre équipe à rester alignée et en connexion tout au long de la journée de travail ? Découvrons-le :

ClickUp

ClickUp centralise la collaboration au sein même du travail. Les équipes peuvent discuter en temps réel dans le cadre des tâches, ajouter des commentaires, joindre des pièces jointes et intégrer des documents ou des Tableaux blancs. Chaque discussion reste liée à un projet ou à un livrable spécifique, afin que les équipes ne perdent jamais le contexte.

De plus, ClickUp Docs permet aux équipes de créer des manuels, des procédures opératoires normalisées, des plans et des bases de connaissances internes au sein de l'environnement de travail. Les documents sont directement liés aux tâches, aux projets et aux objectifs, ce qui permet de centraliser les décisions, les plans et les actions. Les équipes n'ont pas besoin d'outils supplémentaires pour le stockage de leurs documents.

Kissflow

Kissflow inclut des commentaires dans les flux de travail, mais la collaboration est secondaire par rapport au déroulement du processus. La plupart des communications ont lieu en dehors de la plateforme, ce qui oblige les équipes à utiliser des outils externes pour les discussions, les commentaires ou les brainstormings. Cela fonctionne bien pour les validations, mais pas pour le travail d'équipe impliquant de nombreux projets.

De plus, Kissflow fournit une documentation de base dans les descriptions des flux de travail, mais ne prend pas en charge les documents approfondis et interconnectés ni le contenu long.

🏆 Gagnant : ClickUp prend la tête grâce à ses fonctionnalités de collaboration intégrées et sa documentation entièrement intégrée.

Fonctionnalité n° 3 : puissance d'automatisation

Parlons maintenant d'automatisation et de la manière dont chaque outil gère le travail répétitif.

ClickUp

Les automatisations et les agents IA de ClickUp aident les équipes à accélérer toutes les tâches, de l'attribution des tâches et des changements de statut aux rappels et aux étapes de transfert. Vous pouvez connecter les automatisations entre les listes, les espaces et les flux de travail, ce qui facilite à la fois le travail structuré et dynamique.

Il est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une automatisation à l'échelle de plusieurs services.

Kissflow

Kissflow excelle dans l'automatisation de processus structurés tels que les approbations financières ou les flux de travail d'approvisionnement. Cependant, l'automatisation est liée à des formulaires et à des chemins prédéfinis, ce qui ne la rend pas idéale pour les projets créatifs ou non linéaires.

🏆 Vainqueur : ClickUp remporte cette manche grâce à son système d'automatisation flexible qui s'adapte à la fois aux flux de travail complexes et aux besoins quotidiens des projets.

Fonctionnalité n° 4 : Rapports et visibilité

Enfin, comparons les fonctionnalités de rapports en temps réel qui permettent à votre équipe de suivre la progression réalisée.

ClickUp

ClickUp propose des tableaux de bord, des cartes, des diagrammes de charge de travail, des indicateurs de sprint, un suivi du temps et tout ce dont les responsables ont besoin pour suivre la progression. La visibilité s'étend à tous les services, projets et équipes, ce qui en fait un outil idéal pour clarifier les opérations.

Kissflow

Les rapports Kissflow sont très efficaces pour les audits de processus et l'identification des goulots d'étranglement dans les approbations, mais ils ne fournissent pas de visibilité détaillée sur les projets ni de rapports inter-équipes. Ils sont plus adaptés aux opérations commerciales qu'aux projets en cours.

🏆 Vainqueur : ClickUp remporte cette manche grâce à ses rapports complets et ses tableaux de bord en temps réel qui offrent une visibilité à l'ensemble de l'équipe.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Kissflow

ClickUp vs Kissflow sur Reddit

Nous avons parcouru Reddit pour comprendre comment les utilisateurs parlent de ClickUp et Kissflow. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de fils de discussion comparant directement les deux outils, les discussions autour de chacun d'eux offrent un aperçu clair de la façon dont les gens les perçoivent.

Du côté de ClickUp, un utilisateur a partagé à quel point cet outil avait profondément transformé le travail quotidien de son agence :

Nous utilisons ClickUp pour gérer notre agence depuis environ six mois maintenant, et honnêtement, cela a changé notre façon de travailler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée... Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout fonctionne mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets.

Nous utilisons ClickUp pour gérer notre agence depuis environ six mois maintenant, et honnêtement, cela a changé notre façon de travailler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée... Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de nos travaux sur Google Docs. Tout fonctionne mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets.

Ils ont également souligné comment ClickUp Brain est passé d'une préoccupation sceptique à un gain de temps pratique :

Au début, j'étais indécis au sujet de ClickUp Brain... mais cet outil m'a évité certaines tâches rédactionnelles fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer à rédiger un brouillon.

Au début, j'étais indécis au sujet de ClickUp Brain... mais cet outil m'a évité certaines tâches rédactionnelles fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer à rédiger un brouillon.

Un autre utilisateur de Reddit a clairement résumé l'attrait de Kissflow :

Kissflow est probablement ce qu'il vous faut si vous recherchez un outil alliant facilité d'utilisation, flexibilité et fonctionnalités puissantes. Kissflow est spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs non techniciens de développer eux-mêmes des applications, ce qui en fait un outil robuste pour répondre aux besoins de rationalisation des opérations à grande échelle.

Kissflow est probablement ce qu'il vous faut si vous recherchez un outil alliant facilité d'utilisation, flexibilité et fonctionnalités puissantes. Kissflow est spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs non techniciens de développer eux-mêmes des applications, ce qui en fait un outil robuste pour répondre aux besoins de rationalisation des opérations à grande échelle.

Sur Reddit, la tendance est constante. Les équipes qui recherchent des applications de processus structurées, des flux de travail riches en formulaires et un développement citoyen simple se tournent vers Kissflow. Les équipes qui souhaitent disposer d'un espace de travail unique pour la gestion de projet, la documentation et l'exécution basée sur l'IA trouvent que ClickUp est mieux adapté à long terme.

🚀 Avantage ClickUp : effectuez l'automatisation des tâches routinières grâce aux agents IA préconfigurés dans ClickUp. Voici nos choix préférés : Auto-Answers Agent surveille les discussions de votre équipe et répond avec des réponses précises.

Rapports quotidiens et hebdomadaires Les agents analysent votre environnement de travail et partagent des résumés clairs sur l'avancement, les obstacles et le travail à venir.

Live Intelligence Agent surveille l'évolution des tâches et met en évidence les risques, les retards ou les problèmes de charge de travail.

Les agents de surveillance des processus réagissent lorsqu'un statut change, qu'un document est mis à jour ou qu'un élément à effectuer apparaît, puis exécutent automatiquement les étapes de suivi.

Agents de création de tâches qui transforment les notes de réunion ou les éléments à entreprendre dans les documents en tâches structurées avec des propriétaires, des dates d'échéance et un contexte. Obtenez des réponses précises à toutes vos questions grâce à l'agent de réponses automatiques ClickUp

Quel outil d'automatisation des flux de travail règne en maître ?

Les résultats sont là, et nous avons un gagnant incontestable. 💪

C'est ClickUp ! 🤩

Kissflow fonctionne bien pour les flux d'approbation structurés, les processus basés sur des formulaires et les applications basiques sans code. Pour les équipes opérationnelles qui n'ont besoin que de routage, de formulaires et d'étapes de processus simples, cet outil fait parfaitement l'affaire.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, va encore plus loin. Elle regroupe les tâches, les documents, les tableaux de bord, l'automatisation, l'IA et la collaboration dans un seul environnement de travail. Vous pouvez gérer votre travail quotidien, créer des flux de travail complexes, suivre les performances, documenter les processus et utiliser l'IA pour interpréter le contexte et faire avancer les tâches.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅