Comment élaborer une stratégie de marque qui se démarque

Nous connaissons tous le débat Apple contre Android. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines marques inspirent une telle fidélité ?

Oui, les produits Apple sont réputés pour leur design élégant et leurs performances irréprochables. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est l'expérience globale qu'ils offrent aux utilisateurs, du déballage à la synchronisation fluide entre les appareils.

Il ne s'agit pas seulement d'un achat, mais d'appartenir à un écosystème bien conçu.

Ce type de fidélité ne s'obtient pas par hasard. Environ 81 % des clients n'achètent que des marques auxquelles ils font confiance, et cette confiance se construit grâce à une stratégie de marque claire et cohérente qui associe émotion et expérience.

Dans cet article, nous allons explorer ce qui rend une stratégie de marque vraiment efficace et comment elle aide les gens à établir une connexion plus profonde avec votre marque.

Qu'est-ce qu'une stratégie de marque ?

Une stratégie de marque est un plan à long terme qui définit comment votre marque doit être positionnée, perçue et vécue par votre public.

Une stratégie de marque bien exécutée vous offre une vision globale de la façon dont vous souhaitez que les gens perçoivent, ressentent et parlent de votre marque. Elle guide tout, des mots que vous utilisez à l'apparence et au toucher de vos produits.

Une stratégie solide établit la connexion entre vos valeurs fondamentales, votre objectif et la manière unique dont vous interagissez avec votre public cible, le tout soutenu par une identité visuelle cohérente. Elle façonne l'histoire de votre marque, votre personnalité et les émotions que les gens associent à votre entreprise.

Importance de la stratégie de marque pour la croissance de l'entreprise

Pourquoi une stratégie de marque est-elle si importante pour la croissance ?

Selon le sondage Forrester Business Trust Survey, 77 % des clients potentiels et des influenceurs d'achat tiennent compte de la notoriété de la marque lorsqu'ils décident de faire confiance à une entreprise. La façon dont les gens perçoivent et ressentent ce que votre marque représente détermine souvent s'ils choisissent ou non de créer une connexion avec vous.

Une stratégie de marque bien pensée peut faire la différence entre être un nom parmi tant d'autres sur le marché et devenir une marque dont les gens se souviennent et à laquelle ils reviennent. Pour cela, elle doit :

Créer une identité de marque claire et cohérente qui renforce la notoriété et la confiance au fil du temps

Façonner l'expérience client afin que chaque interaction soit intentionnelle et alignée sur les valeurs de votre marque.

Donnez à votre entreprise une vision à long terme qui favorise la croissance, l'adaptabilité et la fidélisation de votre public cible.

📖 À lire également : Exemples et échantillons de plans marketing efficaces

La différence entre stratégie de marque et stratégie marketing

Votre stratégie de marketing de marque correspond à la manière dont vous faites connaître votre marque, que ce soit en publiant des photos alléchantes de croissants sur Instagram, en diffusant une publicité locale ou en organisant un évènement de dégustation gratuit.

Voici ce à quoi vous devez faire attention pour les identifier correctement :

Aspect Stratégie de marque Stratégie marketing Concentrez-vous Renforce la confiance, forme la perception et crée une identité de marque forte. Faites la promotion de vos produits ou services afin d'atteindre et d'engager votre public cible. Objectifs Établissez une réputation et des valeurs de marque à long terme. Générez des prospects, stimulez les ventes et fournissez l'assistance nécessaire pour atteindre vos objectifs à court terme. Approche Définit le positionnement de la marque, l'histoire de la marque, le style utilisé et l'identité visuelle. Utilisez des canaux tels que les réseaux sociaux, la publicité, les relations publiques et les évènements pour mener à bien vos campagnes. Délai À long terme, évoluez lentement pour assurer la maintenance de la cohérence de la marque. À court terme ou basée sur une campagne, elle évolue en fonction des besoins et des tendances de l'entreprise.

Éléments clés d'une stratégie de marque efficace

Votre marque est une histoire qui se déroule à travers tous les points de contact avec vos clients.

– citation de Jonah Sachs

Chaque interaction entre un individu et votre marque ajoute une nouvelle page à cette histoire. Une stratégie de marque réussie veille à ce que ces pages s'imbriquent les unes dans les autres, créant ainsi une expérience mémorable pour votre public cible. Voici les éléments fondamentaux qui contribuent à sa forme :

Objectif : expliquez clairement pourquoi votre marque existe au-delà de la simple recherche de profit. Cette raison profonde doit guider vos choix, inspirer votre équipe et trouver un écho auprès des personnes que vous servez.

📌 Exemple : la mission de Patagonia, qui consiste à protéger la planète, est intégrée à l'histoire de la marque, depuis le don de ses bénéfices à des causes environnementales jusqu'à la création de produits durables qui réduisent les déchets.

Flexibilité : soyez suffisamment adaptable pour répondre aux changements culturels, à l'évolution des marchés et aux nouvelles opportunités tout en restant fidèle à vos valeurs fondamentales. La flexibilité permet à votre marque de rester moderne et pertinente sans perdre son essence.

Implication des employés : votre équipe est l'un de vos plus puissants ambassadeurs de marque. Assurez-vous que vos équipes internes comprennent le message, les valeurs et la promesse client de votre marque afin qu'elles puissent offrir une expérience cohérente à chaque interaction.

Émotion : donnez aux gens une raison de ressentir quelque chose pour votre marque, et pas seulement d'y penser. Ce sont les émotions qui transforment les acheteurs occasionnels en fans fidèles qui vous recommanderont autour d'eux.

Cohérence : veillez à ce que les messages, le ton et l'identité visuelle de votre marque soient cohérents sur tous les points de contact, de votre site web et vos emballages aux réseaux sociaux et au service client. La cohérence renforce la familiarité, et la familiarité renforce la reconnaissance de la marque.

Fidélisation : récompensez et entretenez les relations avec les clients potentiels qui reviennent régulièrement. Lorsque les gens se sentent appréciés, ils sont plus enclins à rester fidèles à votre entreprise, à la recommander et à contribuer à la réussite de votre marque.

Différents types de stratégies de marque (avec exemples)

Le branding n'est pas un exercice théorique abstrait.

Cette réflexion tirée d'un fil de discussion Reddit nous rappelle que l'image de marque repose sur des histoires porteuses de sens. Passons en revue quelques exemples courants de marques présentes dans notre quotidien et voyons ce qui rend chacune d'entre elles unique, à l'aide de quelques exemples de stratégies de marque pour illustrer nos propos.

1. Image de marque des produits

Il s'agit de donner à un produit unique sa personnalité afin que les gens sachent instantanément ce qu'il est et pourquoi il est important.

Bien menée, la stratégie de marque d'un produit peut faire d'un simple élément un produit incontournable, même sur un marché saturé. Elle est particulièrement efficace lorsque vous souhaitez créer une connexion émotionnelle forte qui transforme les acheteurs en fans fidèles.

🧠 Le saviez-vous ? : Liquid Death a pris un produit aussi simple que de l'eau en bouteille et l'a rendu inoubliable. Son design audacieux évoque une boisson énergisante rebelle, et l'humour de son marketing fait parler de lui. Cette approche audacieuse lui a permis de lever 75 millions de dollars en 2021 et de se constituer une base de fans passionnés.

2. Image de marque des services

Ici, l'accent n'est pas seulement mis sur ce que vous offrez, mais aussi sur la manière dont vous le faites.

L'image de marque des services crée un sentiment auquel les gens s'attendent chaque fois qu'ils interagissent avec vous. Que ce soit en personne, par téléphone ou en ligne, il s'agit de rendre chaque point de contact cohérent et soigné.

Une marque de services forte rend quelque chose d'intangible mémorable et authentique.

📌 Exemple : Merit Beauty a été lancé avec seulement quelques produits, mais l'expérience client donne l'impression d'une discussion personnelle. Un emballage soigné, des messages doux et des images chaleureuses créent le sentiment d'une marque qui se soucie véritablement de ses clients. Les gens disent que cela leur donne l'impression de recevoir un cadeau d'un ami, ce qui leur donne envie de revenir.

3. Image de marque d'entreprise (maître)

La stratégie d'entreprise consiste à utiliser un nom et une identité uniques pour tous les produits et services proposés par une entreprise.

Cette stratégie permet aux gens de se souvenir d'une seule histoire, quel que soit le produit ou le service qu'ils utilisent. Lorsque les gens font confiance à une marque leader, cette confiance s'étend naturellement aux nouvelles choses que vous créez.

Cela facilite également l'expansion vers de nouveaux marchés, car la réputation de la marque vous accompagne.

📌 Exemple : Virgin Airlines a utilisé son logo rouge ludique et son esprit d'aventure dans les domaines des compagnies aériennes, de la musique, des clubs de remise en forme, etc. Partout, les gens le reconnaissent et établissent une connexion entre lui et des idées amusantes et audacieuses. Cette confiance et cette familiarité ont aidé Virgin à réussir dans des secteurs totalement différents les uns des autres.

4. Image de marque familiale et individuelle

Le branding familial lie plusieurs produits sous un nom de confiance, tandis que le branding individuel donne à chaque produit son identité propre.

De nombreuses entreprises combinent ces deux stratégies afin de tirer parti de la confiance accordée à une marque bien connue tout en permettant à chaque produit de se démarquer de manière indépendante.

📌 Exemple : Coca-Cola utilise sa marque principale pour donner de la crédibilité à des produits tels que Diet Coke et Coke Zero. D'autre part, Unilever permet à des marques telles que Dove et Magnum d'être complètement distinctes, chacune avec son propre public et son propre style. Cet équilibre permet à la fois une familiarité et une liberté dans la manière dont les produits sont commercialisés.

5. L'image de marque liée à l'attitude

Le branding comportemental concerne moins les produits que les valeurs que vous défendez. Il lie votre identité à une croyance ou à un mode de vie partagé auquel les gens veulent adhérer.

Au lieu de se concentrer sur les fonctionnalités, elle met l'accent sur les sentiments et les valeurs. Bien menée, elle inspire la fidélité, car les gens se reconnaissent dans l'histoire de votre marque. Au fil du temps, cette connexion peut survivre aux tendances ou même à des produits spécifiques.

📌 Exemple : Apple a toujours été bien plus qu'un simple fabricant d'ordinateurs et de téléphones. La marque est synonyme de créativité, de simplicité et de remise en question de l'ordinaire. Cette vision a permis de créer une communauté mondiale de clients fidèles et a aidé Apple à devenir la première marque à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.

6. Branding sensoriel

Ce type de stratégie de marque va au-delà des aspects visuels et fait appel à d'autres sens, tels que l'ouïe, l'odorat ou le toucher, pour créer une expérience inoubliable.

Elle est souvent utilisée dans les espaces physiques pour que les gens se sentent chez eux ou pour signaler la qualité. Lorsqu'elle est bien faite, elle ajoute une autre couche de connexion difficile à copier.

🧠 Le saviez-vous ? Singapore Airlines utilise un parfum signature dans ses serviettes chaudes, une musique d'embarquement apaisante et des uniformes distinctifs pour son personnel de cabine. Ces détails sensoriels créent une sensation de confort et de luxe dont les voyageurs se souviennent longtemps après le vol. Cette approche leur a permis d'obtenir l'un des taux de fidélité les plus élevés du secteur aérien.

7. Image de marque durable

Ici, la marque est construite autour d'une promesse de respect de l'environnement et de la société. Il ne s'agit pas seulement d'un message marketing, mais d'un engagement qui imprègne l'ensemble de l'entreprise.

Les consommateurs souhaitent de plus en plus acheter auprès de marques qui correspondent à leurs valeurs, et la durabilité peut être un moyen efficace de renforcer la confiance.

👀 Anecdote : Seventh Generation s'est fait un nom grâce à ses produits à base de plantes, ses emballages recyclés et sa communication honnête. En 2015, l'entreprise avait atteint un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars, et un an plus tard, Unilever l'a rachetée pour environ 700 millions de dollars. Aujourd'hui, elle reste un leader dans le domaine des produits ménagers écologiques, avec une clientèle fidèle.

Comment développer une stratégie de marque étape par étape

Lorsqu'on construit une marque, chaque étape compte. Parcourons ensemble ce processus, d'une manière qui convient aux entreprises de toutes formes et de toutes tailles.

Étape 1 : Apprenez à connaître votre public sur le bout des doigts.

Avant de pouvoir façonner votre marque, vous devez savoir exactement qui est votre client idéal, celui pour lequel vous la façonnez. Allez au-delà des détails de base tels que l'âge ou l'emplacement et explorez ce qui compte le plus pour eux. Quelles sont leurs frustrations quotidiennes ? Qu'est-ce qui suscite leur enthousiasme ?

Pour les marques B2B, ces questions peuvent impliquer de se renseigner sur les goulots d'étranglement du secteur ou les pressions réglementaires. Pour les startups, cela peut impliquer d'identifier un groupe restreint mais fidèle de premiers supporters.

Passez du temps dans leur univers grâce à des sondages, des forums en ligne ou des discussions informelles afin de découvrir des informations que le nombre seul ne peut révéler.

Les sondages constituent un moyen simple de recueillir ces informations. ClickUp Forms vous permet de créer des formulaires simples et partageables dont les réponses sont directement intégrées à votre environnement de travail.

Suivez les commentaires parallèlement à vos autres projets et commencez à repérer des tendances à l'aide des formulaires ClickUp

💡 Conseil de pro : vous disposez d'un petit budget ? Utilisez des outils gratuits tels que Google Trends ou les discussions Reddit pour découvrir les tendances sans dépenser un centime.

Étape 2 : Trouvez ce qui vous distingue

Une fois que vous comprenez votre public, vous pouvez définir ce qui fait de votre marque le choix évident. Il s'agit de votre position unique sur le marché. Il peut s'agir d'un service client inégalé, d'un produit hautement spécialisé ou d'une personnalité qui met votre public à l'aise.

Dans le secteur B2B, cela peut se traduire par une expérience avérée dans la résolution efficace de problèmes complexes. Pour les start-ups, cela se résume souvent à l'agilité et à des idées audacieuses.

Quelle qu'elle soit, assurez-vous qu'elle soit suffisamment simple pour pouvoir être expliquée en une seule phrase.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour créer votre stratégie de marque ?

Étape 3 : Créez une histoire de marque à laquelle les gens veulent adhérer

Les faits peuvent expliquer qui vous êtes, mais les histoires aident les gens à s'intéresser à vous. L'histoire de votre marque crée une connexion entre vos valeurs, votre objectif et votre parcours d'une manière qui invite les gens à s'intéresser à vous.

Pour les marques B2B, cela peut signifier mettre en avant la manière dont votre travail améliore la vie de vos clients. Pour les start-ups, cela peut impliquer le partage des moments humains et des défis qui contribuent au développement de votre marque.

N'oubliez pas : une histoire forte ne consiste pas tant à dresser une liste de vos réalisations qu'à montrer pourquoi votre marque est importante dans la vie de votre public.

💡 Conseil de pro : concentrez-vous sur la cohérence, pas sur le coût. Partagez régulièrement votre histoire sur des canaux gratuits et à fort impact, tels que LinkedIn ou votre blog.

Étape 4 : Donnez à votre marque une identité visuelle claire

Vos visuels sont souvent la première chose que les gens voient de votre marque. Cela inclut vos couleurs, votre logo, vos polices de caractère et votre style photographique. Tout ce que vous faites doit refléter vos valeurs et être cohérent, où que les gens vous voient. Une image soignée et confiante peut rendre une marque B2B plus fiable.

Étape 5 : Soyez présent là où votre public passe son temps

Une stratégie de marque ne consiste pas seulement à savoir qui vous êtes, mais aussi à être présent là où votre public est actif. Cela peut se traduire par un leadership éclairé sur LinkedIn pour les marques B2B ou par des vidéos courtes et dynamiques sur TikTok pour les start-ups orientées vers les consommateurs, ainsi que par la mise en œuvre d'une optimisation pour les moteurs de recherche.

💡 Conseil de pro pour les startups : la profondeur l'emporte sur la présence. Commencez par maîtriser un ou deux canaux qui correspondent à votre public et à vos objectifs de revenus, puis utilisez les informations tirées de ces premiers succès pour vous développer de manière stratégique, plutôt que de deviner où vous devez vous développer ensuite.

Étape 6 : Réexaminez et affinez régulièrement votre stratégie

Votre marque doit évoluer avec vous pour fidéliser votre clientèle. Les marchés changent, les clients cibles changent, et votre stratégie doit en faire autant. Prenez le temps, tous les quelques mois, d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Pour les entreprises B2B, ces tâches peuvent signifier vérifier si votre positionnement est toujours adapté aux évolutions du secteur. Pour les start-ups, ces tâches peuvent signifier s'adapter rapidement en fonction des commentaires des premiers utilisateurs.

📖 À lire également : Comment mettre en place un programme de promotion par les clients qui stimule la croissance

Cadres de stratégie de marque à utiliser

Que vous disposiez d'un budget important ou que vous veniez de vous lancer, ces étapes vous guideront depuis les premières idées jusqu'à une stratégie de gestion de marque que vous pourrez mettre en œuvre en toute confiance.

1. Commencez par le pourquoi

Commencez par vous interroger sur la raison profonde de l'existence de votre marque. Quel changement souhaitez-vous apporter ? Quel sentiment souhaitez-vous que les gens associent à votre nom ?

📌 Exemple : TOMS a fondé sa culture sur le principe « One for One » (un pour un). Pour chaque paire de chaussures vendue, l'entreprise en offre une à une personne dans le besoin. Cet objectif simple est devenu le cœur de l'histoire de la marque et l'a aidée à mener le mouvement engagé dans le domaine de la mode.

2. Faites une promesse qui tient la route

Définissez un engagement clair envers vos clients : quelque chose sur lequel ils peuvent compter à chaque fois qu'ils interagissent avec votre marque. Puis respectez cet engagement.

🧠 Le saviez-vous ? FedEx a bâti sa réputation sur la promesse « Quand il faut absolument que ce soit livré le lendemain ». Cette promesse a instauré la confiance tant auprès des consommateurs que des entreprises, contribuant à faire de FedEx le synonyme d'une livraison fiable.

3. Racontez votre histoire au quotidien

Évitez le langage pompeux et parlez comme une personne normale. Partagez qui vous êtes, quel problème vous résolvez et ce que l'on ressent en faisant partie de ce que vous construisez.

👀 Anecdote : Patagonia a construit sa marque autour d'un discours simple et honnête sur la protection de l'environnement. Sa campagne « N'achetez pas cette veste » encourageait la réparation plutôt que le remplacement, ce qui lui a valu encore plus de respect de la part de sa communauté.

4. Concevez pour être reconnu

Choisissez des éléments visuels qui reflètent votre identité en un coup d'œil : couleurs, logo, polices de caractère et images. Faites en sorte que chaque point de contact soit accueillant.

5. Mesurez, apprenez, répétez

Considérez votre stratégie de marque comme un être vivant.

Soyez attentif à ce qui intéresse votre public, aux messages qu'il partage, aux images qu'il enregistre et aux mots qu'il cite. Ensuite, faites ce qui fonctionne.

📖 À lire également : Exemples de kits de marque pour vous inspirer dans la création du vôtre

Exemples d’exemples de stratégies de marque réussies

Certaines marques ont maîtrisé l'art de créer un message inoubliable.

Examinons trois exemples qui illustrent à quel point une marque claire et cohérente peut être puissante dans la pratique.

Nike : transformer « Just Do It » en un mouvement

Nike a vendu l'idée que tout le monde peut être un athlète. Le slogan « Just Do It » est devenu bien plus qu'un simple slogan marketing.

En alignant ses campagnes sur des histoires vraies de persévérance, qu'il s'agisse de coureurs d'élite ou de passionnés de fitness au quotidien, Nike a construit une identité de marque ancrée dans l'épanouissement personnel.

En 2018, leur campagne mettant en vedette l'activiste américain des droits civiques Colin Kaepernick a suscité une discussion mondiale, prouvant qu'une marque avec une position forte peut à la fois fidéliser et avoir un impact.

📖 À lire également : Créer une stratégie de communication marketing imparable

Coca-Cola : vendre du bonheur en bouteille

Depuis des décennies, Coca-Cola se concentre moins sur la boisson elle-même que sur les sentiments qu'elle représente : joie, convivialité et moments de partage.

Des campagnes telles que « Share a Coke », où les bouteilles arboraient des prénoms populaires, ont invité les gens à s'identifier à la marque à un niveau personnel. Cet effort simple de personnalisation a permis d'augmenter les ventes de plus de 10 % dans de nombreuses régions, prouvant ainsi que le branding émotionnel peut directement influencer les résultats et avoir un impact positif sur la perception de la marque.

Airbnb : construire une marque autour du sentiment d'appartenance

Airbnb a déplacé l'accent mis sur « où vous séjournez » vers « comment vous vous sentez lorsque vous y êtes ».

Leur campagne « Belong Anywhere » (Se sentir chez soi partout) a exploité le désir humain de connexion, permettant aux voyageurs de se sentir chez eux dans des endroits inconnus.

En mettant en avant de vrais hôtes et invités dans leur marketing, ils ont créé un sentiment d'authenticité qui a renforcé la confiance et la fidélité à l'échelle mondiale.

📖 À lire également : Modèles de branding gratuits pour les équipes marketing et créatives

Stratégie de marque et intégration marketing

Lorsque votre stratégie de marque et votre marketing travaillent en synergie, cela donne une impression d'harmonie parfaite, comme dans la musique.

Cela peut sembler exagéré, mais des stratégies coordonnées permettent aux gens de ressentir qui vous êtes.

Prenez l'exemple de Dove. Au-delà des produits de beauté, la campagne « Real Beauty » de Dove célèbre l'authenticité dans chacun de ses messages, instaurant ainsi la confiance au fil des ans.

Lorsque ce type de connexion est cohérent, il crée plus qu'une simple reconnaissance. Il instaure un sentiment de confort. Les gens savent à quoi s'attendre de votre part et ils vous choisissent parce qu'ils se sentent en confiance.

Certaines entreprises l'apprennent lors de périodes de changements importants. Lorsque NortonLifeLock a regroupé plusieurs marques sous un même toit, l'entreprise n'a pas seulement fusionné ses produits, elle a également unifié son approche. Elle s'est assurée que chaque message et chaque point de contact avec le client véhiculait le même esprit et le même objectif. Il ne s'agissait pas seulement de design ou de mots. Il s'agissait de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise avec la marque, quel que soit le produit qu'ils utilisaient.

Les recherches de McKinsey corroborent également cette affirmation, en mettant en avant un cadre appelé « Six S » qui guide l'intégration réussie des marques et du marketing lors des fusions-acquisitions. Les marques qui suivent des étapes telles que l'alignement de leur histoire, la segmentation de leur clientèle et la définition de leur marque basée sur les données constatent souvent une amélioration de leur synergie en termes de revenus de 1,5 à 2 fois.

📖 À lire également : Indicateurs clés de performance (KPI) pour la notoriété de la marque

Comment mesurer l'efficacité d'une stratégie de marque

Aux États-Unis, sept adultes sur dix commencent l'année en se fixant des objectifs personnels, mais seuls 38 % d'entre eux pensent qu'ils les atteindront.

Il en va de même pour les marques.

Cependant, la meilleure façon de savoir si votre stratégie de marque fonctionne est de prendre du recul et de voir votre marque telle que votre public la perçoit.

✅ Évaluez la perception actuelle de votre marque grâce à un audit détaillé de chaque point de contact avec les clients. ✅ Définissez une vision claire qui guide chaque décision relative à la marque et reflète votre objectif. ✅ Traduisez votre vision en objectifs spécifiques et mesurables qui correspondent à la direction dans laquelle vous souhaitez voir évoluer votre marque. ✅ Suivez les indicateurs pertinents, tels que la notoriété, la fidélité, le sentiment et la position concurrentielle, afin d'observer la progression réalisée au fil du temps. ✅ Utilisez des méthodes de recherche cohérentes telles que les sondages, l'écoute sociale et les commentaires des clients pour que vos informations restent actualisées et exploitables.

📖 À lire également : Comment développer une identité de marque unique

Bonnes pratiques pour développer une stratégie de marque

Parfois, les meilleures marques sont celles qui savent exactement comment susciter une émotion chez les gens lorsqu'ils entendent leur nom.

La création d'une telle marque est le résultat de choix mûrement réfléchis, d'une vision claire et d'une volonté d'affiner continuellement votre approche à mesure que le monde évolue.

Voici quelques principes directeurs qui vous aideront à donner une forme à une stratégie de marque durable :

Comprenez les personnes que vous servez et laissez leurs besoins guider vos décisions, des mots que vous utilisez aux produits que vous créez.

Définissez ce qui vous différencie de manière authentique et valorisante, afin que votre public sache exactement pourquoi il devrait vous choisir.

Racontez votre histoire de manière à créer une connexion avec votre public, en intégrant vos valeurs, votre mission et votre personnalité dans chaque interaction.

Assurez la cohérence de votre image sur tous les points de contact, de votre logo à vos publications sur les réseaux sociaux, afin que votre marque soit immédiatement reconnaissable.

Vérifiez régulièrement votre stratégie, examinez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez vous adapter sans perdre de vue votre identité fondamentale.

📖 À lire également : Modèles gratuits de directives de marque pour votre équipe marketing

Foire aux questions

L'image de marque est l'expression visible de votre marque, comme votre logo, vos couleurs et vos messages. La stratégie de marque est le plan qui sous-tend tout cela. Elle montre comment vous voulez que votre marque soit perçue, ce qui a de la valeur pour vous et comment vous allez établir la connexion avec votre public.

Cela dépend de la taille de votre entreprise, de la clarté de votre vision et de la quantité de recherches nécessaires. Certaines entreprises peuvent élaborer une stratégie de base en quelques semaines, tandis que d'autres peuvent mettre plusieurs mois à la peaufiner et la finaliser.

Absolument. Une stratégie de marque aide les petites entreprises à se démarquer sur un marché saturé, à fidéliser leurs clients et à rivaliser avec les grands acteurs. Elle peut être adaptée à vos ressources sans perdre de son impact.

Les budgets varient considérablement, mais l'investissement doit être à la hauteur de l'importance du rôle que joue votre marque dans votre entreprise. Certaines entreprises dépensent quelques milliers de dollars, tandis que d'autres allouent des sommes beaucoup plus importantes à la recherche approfondie, à la conception et au déploiement. Le plus important est de s'assurer que l'investissement génère un retour clair et durable.