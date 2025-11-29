Plus de 55 suggestions Meta IA pour inspirer votre prochain projet

La plupart des gens utilisent les outils d'intelligence artificielle comme une barre de recherche. Ils tapent trois mots, appuient sur Entrée et se demandent pourquoi le résultat semble avoir été rédigé par une personne épuisée à 3 heures du matin.

Voici le principe : Meta IA peut transformer une idée à moitié aboutie en une campagne marketing complète, transformer des croquis approximatifs en visuels raffinés et écrire du code qui fonctionne réellement. Mais pour cela, il lui faut un élément essentiel de votre part : une invite, des instructions spécifiques.

La différence entre « rédiger un article de blog » et une invitation percutante réside dans environ 30 secondes de réflexion supplémentaire. Et ces 30 secondes font la différence entre des résultats d'IA médiocres et des résultats véritablement utiles.

Dans cet article, nous partageons les meilleures invites Meta AI, ainsi que des alternatives telles que ClickUp et ChatGPT pour compléter votre arsenal d'IA. 🤩

Qu'est-ce que Meta IA ?

Meta AI est l'assistant d'intelligence artificielle de Meta, intégré à tous les produits Meta, tels que Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Il s'agit tout simplement de la version Meta d'un chatbot IA alimenté par leur grand modèle linguistique (LLaMA).

Il est intégré aux applications et appareils Meta afin que les utilisateurs puissent effectuer des recherches, générer du contenu, poser des questions, créer des images et réaliser l'automatisation de tâches directement depuis les plateformes qu'ils utilisent déjà. Il suffit de discuter directement avec l'outil IA ou de l'étiqueter dans des messages de groupe pour commencer.

Que sont les invites Meta IA ?

Les invites Meta AI sont simplement les instructions ou les questions que vous tapez pour indiquer à Meta AI ce dont vous avez besoin. Considérez-les comme votre moyen de demander de l'aide à l'IA.

Par exemple, vous pouvez dire « écrivez une légende amusante pour ma photo de plage », « suggérez des recettes de dîner saines » ou « expliquez le fonctionnement des panneaux solaires en termes simples ».

Plus vos instructions sont claires, meilleure sera la réponse que vous obtiendrez. Vous pouvez utiliser les instructions pour apprendre de nouvelles choses, trouver des idées créatives, générer des images, réfléchir au contenu ou simplement avoir une discussion utile.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation du contexte et à la commutation s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail ClickUp, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Comment rédiger de bonnes instructions pour Meta IA

Pour obtenir les meilleures réponses de Meta AI, commencez par rédiger des modèles de prompts clairs et efficaces. Suivez ces étapes simples pour améliorer vos résultats.

Étape n° 1 : soyez précis sur ce que vous voulez

Les demandes vagues mènent à des réponses génériques qui vous font perdre votre temps. Au lieu de demander « Parlez-moi de cuisine », essayez « Donnez-moi une recette de 30 minutes pour des pâtes au poulet avec des ingrédients simples que je peux trouver dans n'importe quelle épicerie. »

Remarquez comment la deuxième version demande à l'IA de préciser exactement le plat que vous souhaitez, votre délai et vos préférences en matière d'ingrédients. Ce niveau de détail permet à l'IA de comprendre vos besoins exacts et de vous fournir une réponse que vous pouvez utiliser immédiatement.

Étape n° 2 : définissez le contexte

Meta IA travaille beaucoup mieux lorsqu'il comprend votre situation.

Comparez « suggérez des jeux » avec « Je prépare une fête d'anniversaire pour un enfant de 7 ans avec 10 enfants dans un jardin. Suggérez cinq jeux d'extérieur amusants qui nécessitent une installation minimale. »

La deuxième invitation fournit à Meta IA des informations sur votre public, votre emplacement et vos contraintes, ce qui lui permet de vous proposer des suggestions adaptées à votre scénario spécifique, plutôt que des idées de jeux aléatoires.

💡 Conseil de pro : référencez les réponses précédentes en les résumant d'abord : « D'après la recette que vous venez de me donner avec de l'ail et des tomates, suggérez-moi maintenant des accords mets-vins. » Cela renforce le contexte et évite les dérives dans les discussions à plusieurs tours.

Étape n° 3 : précisez le format dont vous avez besoin

La manière dont vous recevez les informations est tout aussi importante que le contenu de ces informations.

Indiquez à Meta AI si vous souhaitez « une liste numérotée d'étapes », « un bref résumé en deux phrases », « une explication détaillée avec des exemples » ou « un tableau comparatif ».

Par exemple, si vous apprenez quelque chose de nouveau, demandez « un guide étape par étape avec des explications simples ». Si vous avez besoin d'informations rapides, demandez « cinq points clés sous forme de liste à puces ». Le bon format rend les informations plus faciles à comprendre et à utiliser.

Étape n° 4 : Indiquez vos préférences ou vos contraintes

Vos limites déterminent les solutions qui vous conviennent.

Mentionnez toujours les contraintes importantes dès le départ : « recettes végétariennes uniquement », « exercices ne nécessitant pas d'équipement », « idées de cadeaux à moins de 30 $ » ou « conseils de voyage pour quelqu'un qui a peur de prendre l'avion ».

Ces détails spécifiques aident l’IA à filtrer les suggestions qui ne conviennent pas à votre situation. Par exemple, demander des « postures de yoga adaptées aux débutants pour soulager les douleurs lombaires » est bien plus utile que de simplement demander des « postures de yoga ».

💡 Conseil de pro : placez votre contrainte ou question la plus importante à la toute fin de vos instructions. La dernière phrase a souvent un poids disproportionné dans la forme et le ton de la réponse. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Étape n° 5 : posez des questions complémentaires

Votre première invite, c'est-à-dire les instructions, n'est que le point de départ d'une discussion.

Si la réponse de Meta IA ne correspond pas tout à fait à ce dont vous avez besoin, développez-la. Vous pouvez dire « simplifiez cela », « donnez-moi trois autres options », « expliquez le deuxième point plus en détail » ou « appliquez maintenant cela au marketing sur les réseaux sociaux ».

Chaque suivi aide Meta IA à mieux comprendre vos besoins et à affiner ses réponses. Considérez cela comme une discussion plutôt que comme une simple question.

Étape n° 6 : utilisez des exemples lorsque cela est possible

Il est souvent plus clair de montrer que d'expliquer. Si vous souhaitez que Meta IA adopte un style ou un ton spécifique, fournissez un exemple.

Essayez « Écrivez une légende Instagram dans ce style : Encore une journée où je profite pleinement de la vie ☀️ Qui d'autre est prêt pour le week-end ? » Cela donne à Meta IA un point de référence concret pour le ton, la longueur, l'utilisation des emojis et la personnalité. Les exemples sont très utiles pour les tâches créatives telles que la rédaction, la conception de descriptions ou les idées de contenu.

💡 Conseil de pro : terminez vos invitations par « Expliquez votre niveau de confiance dans cette réponse » ou « Quelles hypothèses avez-vous formulées ? ». Cela permet de mettre en évidence les limites et vous aide à évaluer la fiabilité sans avoir besoin d'une expertise dans le domaine.

Les meilleures instructions Meta IA pour différents cas d'utilisation

Voici quelques invitations Meta IA efficaces à essayer pour diverses tâches.

Invites pour le marketing sur les réseaux sociaux

Essayez les suggestions de Meta IA pour le marketing Instagram

Créez cinq légendes Instagram attrayantes pour une marque de mode durable qui lance une collection estivale. Utilisez des emojis et incluez un appel à l'action. Suggérez 10 idées de contenu pour la page Facebook d'une boulangerie qui encourageront les commentaires et les partages des clients locaux. Rédigez trois versions différentes d'une publication LinkedIn annonçant la nouvelle politique de télétravail de notre entreprise. Rédigez une version professionnelle, une version informelle et une version inspirante. Générez une semaine d'idées de fils Twitter pour un coach sportif spécialisé dans les professionnels très occupés. Incluez des phrases accrocheuses pour chaque fil. Concevez une image carrée pour Instagram avec une citation audacieuse sur l'entrepreneuriat sur un fond dégradé. Utilisez une police de caractère sans empattement moderne et des couleurs inspirantes. Donnez-moi un aperçu du calendrier de contenu pour une entreprise de toilettage pour animaux couvrant un mois. Incluez les types de publications, les thèmes et les meilleurs moments pour publier. Rédigez un texte publicitaire convaincant pour Facebook afin de promouvoir un webinaire gratuit sur les finances personnelles. Le public cible est constitué de milléniaux aux prises avec des dettes d'études. Limitez-vous à 100 mots. Créez une image pour une publication LinkedIn sous forme de carrousel sur les conseils de productivité. Concevez la première diapositive avec une disposition épurée, des couleurs professionnelles et un espace pour superposer du texte. Suggérez des étiquettes tendance pour un blogueur voyage qui publie des articles sur les voyages à petit budget en Asie du Sud-Est. Incluez un mélange de étiquettes populaires et de niche.

🔍 Le saviez-vous ? La manière dont vous posez vos questions est importante (même le ton compte). Une étude interculturelle a révélé que les invitations polies adressées aux chatbots (oui, des mots comme « s'il vous plaît » et « merci ») donnaient lieu à des réponses nettement meilleures, ce qui suggère que les LLM reflètent davantage les signaux d'interaction humaine que nous le pensions.

Suggestions pour l'écriture créative

Écrivez une nouvelle à l'aide des invites Meta IA

Écrivez le début d'une nouvelle sur un détective capable d'entendre les pensées des gens, mais uniquement lorsqu'ils mentent. Limitez-vous à 150 mots et terminez sur un cliffhanger. Générez cinq histoires uniques pour les caractères d'un roman fantastique. Chaque caractère doit avoir un trait de personnalité distinct et un secret caché. Aidez-moi à trouver des rebondissements pour un roman d'amour dont les caractères principaux sont des propriétaires de food trucks rivaux à Austin, au Texas. Écrivez un dialogue entre deux vieux amis qui se rencontrent après 20 ans. L'un est devenu riche, l'autre a choisi une vie simple. Montrez la tension sans être trop évident. Créez une description détaillée du paramètre du décor d'un parc d'attractions abandonné au coucher du soleil. Concentrez-vous sur les détails sensoriels qui créent une atmosphère inquiétante. Créez un concept de couverture de livre atmosphérique pour un thriller mystérieux se déroulant dans une ville côtière brumeuse. Incluez un phare, des eaux sombres et un ciel menaçant. Suggérez 10 suggestions d'écriture créative sur le thème des secondes chances. Rendez-les suffisamment précises pour susciter des idées immédiates. Réécrivez ce paragraphe dans trois styles différents : roman policier noir, conte de fées fantaisiste et thriller moderne [collez votre paragraphe]. Concevez le portrait d'un caractère d'inventeur steampunk dans son atelier encombré. Incluez des lunettes en laiton, des gadgets mécaniques et des vêtements de l'époque victorienne.

🧠 Anecdote amusante : les invites paresseuses sont en train de devenir à la mode. Andrew Ng, pionnier de l'IA, a récemment déclaré que parfois, les invites minimales fonctionnent mieux: lorsqu'un modèle est déjà performant, vous pouvez « copier-coller les messages d'erreur + demander une correction » plutôt que de fournir un long contexte.

Suggestions pour la création de vidéos

Générez des miniatures YouTube avec les instructions Meta IA

Rédigez un script vidéo de 60 secondes pour TikTok expliquant comment préparer des repas pour les débutants. Incluez un accroche, trois conseils principaux et un appel à l'action en conclusion. Suggérez 15 idées de vidéos YouTube pour une chaîne de jeux vidéo axée sur les jeux indépendants. Incluez des titres accrocheurs et de brèves descriptions pour chacune d'entre elles. Créez un storyboard pour une vidéo Instagram Reel de 30 secondes présentant l'organisation d'une maison avant et après. Divisez-le en segments de cinq secondes. Concevez une miniature YouTube pour une vidéo de test technologique sur les smartphones bon marché. Utilisez du texte en gras, des couleurs contrastées et une disposition accrocheuse. Rédigez un script d'introduction vidéo captivant pour une chaîne consacrée à l'actualité technologique. La vidéo porte sur les écouteurs sans fil à moins de 50 $. Captez l'attention des spectateurs dès les cinq premières secondes. Générez des idées pour 10 courtes vidéos YouTube éducatives sur des conseils en matière de santé mentale. Chacune doit durer moins de 60 secondes et inclure une suggestion visuelle. Créez un titre animé pour une chaîne de cuisine. Mettez en avant des ustensiles de cuisine, des ingrédients frais et des polices de caractère ludiques. Style : moderne et coloré. Rédigez une description vidéo et des suggestions d'étiquettes pour un tutoriel culinaire sur la préparation d'un authentique curry vert thaïlandais. Optimisez pour la recherche YouTube. Créez une liste de plans pour une vidéo de déballage d'un produit. Le produit est un sacoche en cuir haut de gamme pour ordinateur portable. Incluez huit angles de caméra différents et ce qu'il faut mettre en avant.

Le saviez-vous ? 45 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent garder ouverts pendant des semaines les onglets contenant leurs recherches professionnelles. Pour 23 % d'entre elles, ces onglets précieux contiennent des fils de discussion IA riches en contexte. En gros, une grande majorité externalise sa mémoire et son contexte vers des onglets de navigateur fragiles. Répétez après nous : les onglets ne sont pas des bases de connaissances. 👀 ClickUp Brain MAX change la donne. Cette super application d'IA vous permet de rechercher dans votre environnement de travail, d'interagir avec plusieurs modèles d'IA et même d'utiliser des commandes vocales pour récupérer du contexte à partir d'une seule interface. Comme MAX réside dans votre PC, il n'occupe pas d'espace dans vos onglets et peut enregistrer les discussions jusqu'à ce que vous les supprimiez.

Instructions pour la génération d'images

Obtenez des illustrations créatives basées sur vos invitations Meta IA

Créez une image représentant l'intérieur chaleureux d'un café avec un éclairage tamisé, des meubles vintage, des plantes suspendues au plafond et un barista derrière le comptoir. Style : illustration à l'aquarelle Créez un logo minimaliste représentant un sommet montagneux et un soleil levant. Utilisez uniquement trois couleurs : bleu marine, orange et blanc. Esthétique moderne et épurée. Concevez un paysage urbain futuriste de nuit avec des voitures volantes, des enseignes au néon et de grands gratte-ciel. Le style doit être cyberpunk avec une palette de couleurs violette et bleue. Créez une image représentant un jardin zen paisible avec un pont en bois au-dessus d'un étang à carpes koï, des cerisiers en fleurs et des lanternes en pierre. Style : photographie réaliste Générez une illustration fantaisiste d'une bibliothèque dans une cabane dans les arbres remplie de livres, de coins lecture confortables, de guirlandes lumineuses et d'un escalier en colimaçon. Style : illustration de livre pour enfants Concevez une affiche de voyage vintage pour Paris mettant en vedette la tour Eiffel, une palette de couleurs classique des années 1950, une typographie audacieuse et un style Art déco. Créez une représentation abstraite de l'intelligence artificielle à l'aide de formes géométriques, de motifs de circuits et d'un dégradé allant du bleu au violet. Esthétique technologique moderne Générez un paysage fantastique avec des îles flottantes, des cascades tombant dans les nuages, des cristaux magiques brillants et un dragon volant au loin. Concevez une maquette de produit représentant une tasse à café sur un bureau en bois baigné par la lumière du matin, avec un ordinateur portable en arrière-plan et un environnement de travail minimaliste.

🔍 Le saviez-vous ? Les techniques d'ingénierie des invites peuvent être classées en au moins trois grands types: les invites manuelles en langage naturel, les invites vectorielles apprises (embeddings) et les méthodes hybrides « invite + réglage fin », ce qui montre à quel point le champ est vaste.

Suggestions pour la modification en cours de photo

Améliorez encore vos photos et illustrations grâce à une invitation optimisée dans Meta IA

Améliorez les couleurs de cette photo pour rendre le coucher de soleil plus éclatant. Augmentez les tons orange et rose tout en conservant des tons de peau naturels. Supprimez l'arrière-plan de cette photo de produit et remplacez-le par un fond blanc uni. Conservez les ombres pour donner de la profondeur. Ajustez ce portrait pour obtenir un effet d'éclairage chaleureux, comme à l'heure dorée. Adoucissez les ombres et ajoutez une légère lueur au sujet. Rendez cette photo culinaire plus appétissante en améliorant les couleurs, en augmentant la netteté et en ajustant le contraste. Veillez à ce qu'elle reste naturelle, sans saturation excessive. Transformez cette photo prise en journée en une scène nocturne pleine d'ambiance. Assombrissez le ciel, ajoutez la lueur chaleureuse des lampadaires et créez une atmosphère cinématographique. Corrigez l'éclairage de cette photo prise en intérieur. Elle est trop sombre et présente une couleur orange provenant de la lampe. Rendez-la plus lumineuse et plus neutre. Appliquez un effet vintage à ce portrait. Ajoutez un léger grain, des couleurs atténuées avec une teinte vert-jaune et un léger vignettage sur les bords. Estompez l'arrière-plan encombré de ce portrait tout en conservant le sujet net. Créez un effet de profondeur de champ professionnel. Ajoutez une touche onirique et éthérée à cette photo de nature. Augmentez la douceur, ajoutez un léger voile et rehaussez les tons pastel.

Invites for Instagram

Générez des images de couverture pour votre carrousel Instagram à l'aide de l'IA de Meta

Créez 10 idées d'histoires Instagram pour une boutique de vêtements. Incluez des éléments interactifs tels que des sondages, des quiz et des autocollants avec des questions. Concevez une image de couverture Instagram pour un article sur les conseils pour la routine matinale. Utilisez des couleurs apaisantes, une disposition épurée et laissez de l'espace pour le titre. Rédigez une biographie pour mon compte Instagram dédié aux voyages. Je suis une femme voyageant seule, à la recherche d'aventures à petit budget. Limitez-vous à 150 caractères et incluez un appel à l'action. Générez des idées de publications pour le portfolio d'un graphiste. Suggérez ce qu'il faut inclure dans chaque diapositive pour présenter son travail et attirer des clients. Créez un modèle de story Instagram personnalisé pour un coach en bien-être. Prévoyez un espace pour les conseils quotidiens, les citations motivantes et les éléments de marque personnelle.

🚀 Astuce rapide : créez des visuels sans perdre votre concentration ni interrompre votre flux de travail grâce à ClickUp Brain. Passez du concept à la création grâce à ClickUp Brain pour la génération d'images Vous pouvez saisir une invite et demander à l'IA de générer jusqu'à 10 variations d'images à la fois. Les images peuvent être insérées immédiatement dans votre environnement de travail, ce qui est utile pour l'exploration de concepts, les ébauches de campagnes et les références visuelles rapides sans avoir à passer par un outil de conception distinct.

Invites for WhatsApp

Rédigez des messages OOO avec Meta IA

Rédigez un message WhatsApp professionnel pour faire le suivi auprès d'un client concernant une proposition de projet que j'ai envoyée la semaine dernière. Restez poli et ne soyez pas trop insistant. Créez un message de rappel convivial pour mon groupe d'étude concernant notre réunion de demain. Indiquez l'heure, le sujet et ce que chacun doit préparer. Rédigez un message WhatsApp pour décliner poliment une invitation à une fête. J'ai déjà un engagement, mais je tiens à montrer que j'apprécie votre invitation. Concevez une photo de profil WhatsApp Business simple et professionnelle pour une boulangerie artisanale. Intégrez une icône en forme de cupcake et le nom de l'entreprise dans un style épuré et convivial. Suggérez un message de bonjour à envoyer à mon groupe de discussion familial. Rendez-le chaleureux et positif sans être trop mièvre. Rédigez une réponse automatique professionnelle d'absence du bureau pour WhatsApp Business. Je suis en vacances jusqu'à Monday prochain. Indiquez les coordonnées à contacter en cas d'urgence. Créez un modèle de message pour confirmer les rendez-vous pris avec les clients. Indiquez la date, l'heure, l'emplacement et ce qu'ils doivent apporter. Créez une image de statut WhatsApp avec une citation inspirante sur la gratitude. Utilisez un arrière-plan naturel et une typographie élégante. Rédigez un message de remerciement à envoyer à une personne qui a recommandé un client à mon entreprise. Soyez sincère et précis quant à votre gratitude pour son assistance. Créez un message promotionnel pour WhatsApp Business annonçant une réduction à durée limitée. Insistez sur l'urgence, précisez clairement les détails de l'offre et ajoutez un appel à l'action.

🧠 Anecdote amusante : les premières « invitations » sont apparues dans les années 1960 avec ELIZA, où les utilisateurs tapaient leurs sentiments et le système les leur renvoyait. Certaines personnes s'y sont tellement attachées que la secrétaire de Joseph Weizenbaum (l'inventeur) a demandé à pouvoir parler à ELIZA en privé, convaincue qu'elle les comprenait.

Messages Meta IA amusants

Essayez les invites Meta IA amusantes

Écrivez un poème sur une IA qui en a assez de répondre chaque jour aux mêmes questions. Imaginez que vous êtes un thérapeute IA pour d'autres IA. Quel conseil donneriez-vous à un chatbot en pleine crise existentielle ? Décrivez une journée dans la vie d'une IA qui veut juste être un grille-pain. Générez un sketch comique du point de vue d'une IA jalouse des pauses café des humains.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 % . Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

📚 À lire également : Exemples, techniques et applications pratiques de l'ingénierie des invites, instructions

Quelles sont les erreurs courantes lors de l'utilisation des invites dans Meta IA ?

Utiliser Meta IA peut sembler facile, mais obtenir des réponses cohérentes et de haute qualité demande de la pratique. Vous trouverez ci-dessous quelques erreurs courantes qui rendent les invites moins efficaces et comment les corriger.

Erreur Que se passe-t-il ? Comment y remédier Contexte manquant L'IA a du mal à comprendre ce qui est nécessaire. Ajoutez des informations générales ou des exemples pour plus de clarté. Trop d'instructions Le modèle perd sa concentration Veillez à ce que chaque invitation ait un objectif clair. Formulation de question faible Les résultats semblent incomplets ou confus. Posez des questions directes et précises. Sauter les boucles de rétroaction Les instructions ne s'améliorent pas avec le temps. Vérifiez régulièrement les résultats et affinez la formulation.

🧠 Anecdote amusante : les invites Chain-of-Thought (CoT) montrent que le simple fait d'ajouter « Réfléchissons à chaque étape » à une invite améliore considérablement les performances des LLM dans les tâches de raisonnement.

Limites de l'utilisation de Meta IA

Meta IA est utile pour générer rapidement du contenu et trouver des idées, mais il n'est pas parfait. De nombreux utilisateurs trouvent que ces limites les poussent à explorer des alternatives à Meta IA:

Raisonnement superficiel sur des sujets complexes : il peut passer à côté du contexte ou des nuances dans les discussions techniques ou stratégiques.

Dépendance à l'égard d'invites claires et pertinentes : Des entrées mal structurées peuvent donner lieu à des résultats non pertinents ou répétitifs.

Préoccupations relatives aux données et à la confidentialité : les utilisateurs qui traitent des informations sensibles peuvent trouver les politiques d'utilisation des données restrictives.

Cohérence créative limitée : le ton et le style peuvent varier le ton et le style peuvent varier d'une invitation de rédaction IA à l'autre, ce qui peut nuire à l'alignement de la marque.

Lacunes en matière d'intégration : il n'effectue pas de connexion facile avec certains outils d'entreprise ou de flux de travail, ce qui limite la collaboration en temps réel.

📖 À lire également : Comment devenir ingénieur en invitations et instructions

Alternatives à Meta IA à explorer

Voici quelques alternatives à Meta IA pour faire avancer votre travail. 👇

1. ClickUp

La plupart des créateurs et des spécialistes du marketing sont confrontés à cette lacune dans leur flux de travail : l'IA vous aide à créer plus rapidement, mais ne vous aide pas à mieux exécuter. Vos invites, brouillons et idées finissent par être dispersés dans des documents, des applications de chat et des outils de projet.

ClickUp comble cette lacune en tant que premier espace de travail IA convergent au monde. C'est là que votre contenu généré par l'IA rencontre la gestion de projet réelle, transformant les brainstormings en tâches, les brouillons en flux de travail et les idées en travail livré.

ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour offrir un contexte à 100 % et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing qui souhaitent que leur travail IA aboutisse à quelque chose, voici comment ClickUp tient le rythme.

Une IA qui fonctionne comme votre assistant personnel.

Vous voulez un assistant IA qui comprenne les objectifs, les commentaires, les documents de référence et les discussions que vous avez déjà ouverts ? Eh bien, ClickUp Brain se trouve dans les espaces où vous travaillez. Il vous suffit de lui poser une question et il tire le sens de ce qui se passe dans votre environnement de travail.

Imaginons que vous prépariez un article de fond pour le lancement d'un produit. Vous ouvrez la tâche correspondante et demandez à ClickUp Brain d'examiner les notes de découverte, les appels clients et les commentaires internes. Il élabore un récit qui met clairement en évidence le défi de l'utilisateur et la nouvelle expérience.

Ensuite, vous pouvez affiner la formulation, la joindre à la tâche de publication et la partager pour révision dans le même espace.

📌 Vous pouvez également essayer ces invitations : Passez en revue les tâches de découverte et de feedback pour Feature Delta. Rédigez un court texte expliquant les difficultés rencontrées par les utilisateurs et les résultats obtenus grâce à cette fonctionnalité.

Résumez le raisonnement qui sous-tend cette décision en une phrase et faites-en une pièce jointe à la description de la tâche.

Mettez en avant les trois principales informations issues de cet entretien avec l'utilisateur et ajoutez une checklist des actions à mener pour donner suite.

Réécrivez ce paragraphe pour qu'il soit direct et confiant tout en conservant le sens initial.

Passez facilement d'un modèle d'IA à l'autre

Brain et ClickUp Brain MAX vous permettent d'utiliser ChatGPT, Claude et Gemini sous un même toit. Chaque modèle ayant ses propres points forts, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans avoir à jongler entre différents Outils d'IA.

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA.

Cela réduit la prolifération de l'IA, car chaque modèle fonctionne à partir des mêmes données et du même contexte de projet.

Exemple : supposons que vous prépariez un message pour l'annonce d'une nouvelle fonctionnalité. Vous disposez déjà de recherches, de notes d'appel et du raisonnement interne documentés dans votre tâche ClickUp. Vous ouvrez Brain MAX, l'application de bureau autonome de ClickUp, et demandez à Claude de décomposer ces informations en une structure narrative simple. Invitez Gemini dans ClickUp Brain MAX pour fournir l'assistance nécessaire à votre stratégie Une fois que la structure vous semble solide, passez à ChatGPT pour ajuster le ton d'une annonce personnalisée pour les clients. Passez ensuite à Gemini pour condenser le message en une mise à jour claire de deux phrases sur le produit.

📌 Essayez ces instructions : Affinez ce récit pour le rendre plus clair et mettre l'accent sur le résultat pour l'utilisateur. Ensuite, résumez-le en 2 ou 3 phrases pour présenter la mise à jour du produit.

Capturez vos idées dès qu'elles vous viennent à l'esprit.

Talk to Text dans ClickUp Brain MAX prend en charge la productivité axée sur la voix, afin que votre raisonnement et vos idées restent intacts au moment où ils surgissent. Vous parlez une seule fois, et Brain MAX structure votre pensée en un travail exploitable.

Capturez vos idées à voix haute grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp et convertissez-les instantanément en étapes structurées.

Par exemple, imaginez que vous terminez un appel avec un client et que vous entendez une phrase qui résume parfaitement la frustration de l'utilisateur. Vous la prononcez à voix haute alors que la tâche est encore ouverte. Talk to Text convertit cette pensée en une phrase claire et concise que vous pouvez ajouter à la tâche.

Accédez aux connaissances dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.

La recherche d'entreprise dans ClickUp rassemble votre historique de décisions, vos pistes de recherche, vos notes d'utilisateurs et vos documents justificatifs sans avoir à fouiller.

Récupérez instantanément les connaissances en connexion et le contexte décisionnel à l'aide de ClickUp Enterprise Search

Vous tapez la phrase dont vous vous souvenez, et ClickUp Brain récupère tout ce qui est lié à ce contexte.

Imaginons que vous ayez besoin de revoir les raisons qui ont motivé un changement dans le flux d'intégration au cours du dernier trimestre. Vous recherchez le nom de la fonctionnalité, et Enterprise Search affiche la tâche de recherche utilisateur, le résumé de la réunion et la note de décision finale. Vous retrouvez rapidement vos repères et pouvez continuer à avancer dans votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les tâches récurrentes : déclenchez des mises à jour de tâches, acheminer des affectations et envoyez des suivis afin que les flux de travail se maintiennent d'eux-mêmes grâce à déclenchez des mises à jour de tâches, acheminer des affectations et envoyez des suivis afin que les flux de travail se maintiennent d'eux-mêmes grâce à ClickUp Automatisation.

Laissez les processus s'auto-corriger : configurez configurez ClickUp Agents pour surveiller les tâches en attente ou le travail en retard et relancer les bonnes personnes au bon moment.

Gardez votre emploi du temps flexible : réorganisez votre journée en fonction des nouvelles priorités, des échéances ou de la charge de travail grâce réorganisez votre journée en fonction des nouvelles priorités, des échéances ou de la charge de travail grâce au Calendrier ClickUp , afin que votre emploi du temps s'adapte en temps réel.

Transformez les discussions en actions : laissez laissez ClickUp AI Notetaker participer aux appels, noter les décisions et joindre les actions à entreprendre directement à la tâche qui en a besoin en tant que pièce jointe.

Conservez les réflexions que vous souhaitez répéter : enregistrez les instructions dans ClickUp Brain afin que tous les membres de l'équipe utilisent les mêmes schémas de raisonnement pour la recherche, l'analyse ou la communication.

Passez de l'idée au flux de travail en toute simplicité : planifiez les expériences, les flux de travail, les parcours clients ou la logique du système sur planifiez les expériences, les flux de travail, les parcours clients ou la logique du système sur les Tableaux blancs ClickUp

Automatisez la mise à jour des données : ajoutez ajoutez les champs ClickUp AI pour calculer automatiquement le sentiment, l'urgence, la complexité, les scores de santé ou le risque lié à une transaction.

Limitations de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de cet outil peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 585 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Un utilisateur de Reddit partage son expérience avec ClickUp :

Oui. ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également des modifications en cours sur ce que j'ai écrit (génial !). Docs m'aide également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

Oui. ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire.

J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également la modification en cours sur ce que j'ai écrit (génial !). Docs m'aide également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

2. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT gère tout, de la rédaction d'e-mails au débogage de code, via une interface de chat simple. Le modèle conversationnel d'OpenAI mémorise les discussions précédentes au cours de votre session, ce qui vous permet de vous appuyer sur les réponses précédentes sans avoir à répéter le contexte.

Cet outil d'aide à la rédaction propose différents modèles, selon que vous ayez besoin d'un raisonnement plus sophistiqué ou de résultats plus rapides. Les discussions vocales fonctionnent étonnamment bien pour une interaction mains libres, et l'application mobile vous offre toutes les fonctionnalités sur votre téléphone.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Créez des GPT personnalisés qui conservent des instructions et des préférences spécifiques pour les tâches récurrentes, éliminant ainsi le besoin de réexpliquer les exigences à chaque nouvelle discussion.

Passez d'une version du modèle à l'autre en cours de discussion pour trouver le bon équilibre entre vitesse de traitement et complexité en fonction de vos besoins du moment.

Téléchargez des fichiers PDF, des feuilles de calcul ou des images et posez des questions détaillées sur leur contenu sans avoir à extraire ou transcrire manuellement les informations.

Générez des visuels à l'aide des invitations d'images IA et affinez-les en demandant des ajustements spécifiques à des éléments tels que la composition, la couleur ou le style.

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs de la version gratuite bénéficient de temps de réponse plus lents pendant les périodes de pointe et perdent l'accès à des fonctionnalités avancées telles que la génération d'images et l'analyse de données.

Les GPT personnalisés créés par la communauté varient considérablement en termes de qualité de sortie, car tout le monde peut les créer et les partager.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 045 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 260 avis)

📚 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de ChatGPT (gratuites et payantes)

3. Claude

via Claude

Claude traite des documents volumineux et conserve le contexte tout au long des discussions prolongées. Anthropic l'a conçu pour gérer des projets complexes qui se déroulent sur plusieurs échanges, ce qui le rend utile pour le travail qui nécessite une compréhension cohérente dans le temps.

Les fonctionnalités Vision vous permettent de télécharger des diagrammes, des images ou des graphiques à des fins d'interprétation et d'analyse. L'interface reste minimaliste et sans distraction, mettant la discussion au centre.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Téléchargez plusieurs documents simultanément et posez des questions qui nécessitent de synthétiser des informations provenant de différentes sources afin d'identifier des schémas ou des contradictions.

Demandez des textes rédigés dans des tons et des styles spécifiques, puis affinez le résultat en décrivant exactement comment vous souhaitez que la voix, la structure ou le niveau de formalité soient ajustés.

Développez du code sur plusieurs plateformes tandis que l'assistant mémorise vos choix architecturaux, vos conventions de nommage et les exigences de votre projet à partir des messages précédents.

Limites de Claude

L'assistant refuse parfois des demandes raisonnables, appliquant des politiques de contenu trop prudentes qui peuvent interrompre des flux de travail légitimes.

L'accès gratuit est limité pendant les périodes de forte demande, obligeant les utilisateurs à attendre cinq heures avant de pouvoir poursuivre leurs discussions.

Les informations actuelles nécessitent l'activation explicite des fonctionnalités de recherche sur le Web, car les connaissances de base ont une date limite.

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Claude IA

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini se connecte directement à votre écosystème Google existant. La plateforme s'intègre à Gmail, Drive, Docs et Calendrier, vous permettant d'effectuer des recherches dans vos fichiers et informations personnels sans quitter la discussion.

Les extensions extraient des données de YouTube, Maps et Flights, élargissant ainsi vos possibilités dans une interface unique. Vous pouvez rédiger du contenu qui s'exporte directement dans les applications Google Workspace, éliminant ainsi le flux de travail habituel de copier-coller.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Rédigez des documents, des feuilles de calcul ou des présentations qui s'intègrent directement dans les applications Google Workspace tout en conservant leur mise en forme.

Passez de la saisie de texte aux requêtes vocales et au téléchargement d'images au sein d'un même fil de discussion en fonction de votre situation actuelle.

Extrayez automatiquement des informations en temps réel à partir de Google Search pendant vos discussions pour obtenir des évènements, des faits ou des données mises à jour.

Limitations de Google Gemini

Les extensions qui se connectent aux services Google fonctionnent de manière incohérente selon les types de comptes, les comptes d'environnement de travail étant soumis à davantage de restrictions dans certaines régions.

Les réponses favorisent parfois les produits et services Google, même lorsque d'autres alternatives pourraient mieux répondre à votre question ou à votre besoin spécifique.

Tarifs Google Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra : 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 275 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Google Gemini IA à essayer dès maintenant

5. Perplexity IA

via Perplexity IA

Perplexity IA fonctionne comme un outil de recherche qui cite ses sources. Chaque réponse comprend des citations cliquables liant le document original, ce qui vous permet de vérifier les informations et d'approfondir vos recherches sur les sujets abordés.

Le mode Focus restreint les recherches à des types de sources spécifiques, tels que les articles universitaires, les discussions Reddit ou les vidéos YouTube. Les collections vous permettent d'organiser les recherches connexes par thème, créant ainsi des bases de connaissances pour les projets en cours qui s'étendent sur plusieurs sessions.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Vérifiez les affirmations en cliquant sur les citations intégrées qui sont liées directement à la source, ce qui vous permet de lire le contenu original et d'en évaluer vous-même la crédibilité.

Suivez les suggestions générées par l'IA pour les questions connexes qui apparaissent après chaque réponse, afin de découvrir des connexions et des perspectives que vous auriez pu négliger.

Accédez à des informations actualisées grâce à des recherches automatiques sur le Web qui s'effectuent à chaque requête, garantissant ainsi que les réponses reflètent les derniers développements et mises à jour.

Limites de Perplexity IA

Les comptes gratuits sont soumis à des limites quotidiennes pour les recherches avancées, ce qui restreint l'accès à des modèles plus performants lorsque vous avez besoin d'effectuer des recherches plus approfondies.

Les réponses privilégient la concision à la profondeur, manquant parfois de nuances et de détails.

La qualité des citations dépend entièrement des sources disponibles, s'appuyant parfois sur des sites web moins fiables qui ne fournissent pas l'assistance nécessaire pour corroborer les affirmations avancées.

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise Max : 325 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Perplexity IA

Donnez vie à vos résultats d'IA avec ClickUp

De bonnes instructions Meta IA changent tout. Elles clarifient les choses, affinent les idées et vous aident à aller plus vite à l'essentiel.

Mais les instructions seules ne suffisent pas. Vous avez encore besoin d'un endroit où l'idée se transforme en plan, le plan en action, et l'action en quelque chose de concret.

C'est là que le travail avance ou stagne, et c'est généralement là que commence le chaos lié au changement d'onglet.

ClickUp regroupe tout le flux en un seul endroit. Vous réfléchissez à l'aide de ClickUp Brain, vous ajoutez vos idées directement dans les tâches et vous avancez dans votre travail sans avoir à réinitialiser le contexte toutes les cinq minutes.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Meta IA peut utiliser les invites et les résultats pour améliorer ses modèles, en fonction de vos paramètres de confidentialité et de votre utilisation de la plateforme. Il est préférable de consulter la politique de confidentialité de Meta et d'éviter le partage d'informations sensibles ou confidentielles.

Les instructions Meta IA fonctionnent bien avec des formulations naturelles et descriptives et sont conçues pour fournir des réponses rapides au sein des plateformes Meta telles que Facebook, Instagram et WhatsApp. Les instructions ChatGPT sont plus adaptées aux demandes détaillées et structurées qui nécessitent des réponses plus longues ou plus complexes.

Les meilleures instructions d'images pour l'IA Meta sont claires et précises, et comptent généralement entre une et trois phrases. Si elles sont trop courtes, elles peuvent être vagues, et si elles sont trop longues, elles peuvent semer la confusion dans l'IA. Concentrez-vous sur le contexte sans surcharger les détails.

Oui, Meta IA peut générer à la fois du texte et des images à partir d'une seule invitation. Vous pouvez décrire en détail ce que vous voulez, et l'IA produira du contenu écrit, des visuels, ou les deux, selon votre demande.