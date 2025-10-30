Modèles gratuits de briefs d'agence pour rationaliser la communication avec les clients

On dit qu'un excellent travail créatif commence par un excellent brief créatif.

Un brief bien structuré accélère le processus d'alignement avec votre client, permet d'atteindre les objectifs du projet et réduit au minimum le besoin de cycles d'édition interminables.

Un modèle de brief d'agence structure votre processus en garantissant que tous les détails essentiels sont inclus. Il permet d'aligner votre travail créatif sur les directives de la marque et réduit le besoin de révisions constantes. De plus, les clients peuvent finalement faire confiance au résultat sans avoir à examiner chaque détail.

Examinons quelques-uns des modèles de briefs d'agence les plus efficaces pour la création de campagnes afin de clarifier l'échéancier de votre projet et d'aider votre équipe créative à fournir un travail de haute qualité plus rapidement.

Les meilleurs modèles de briefs d'agence en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de briefs d'agence :

Que sont les modèles de briefs d'agence ?

La plupart des équipes commencent par un brief client avant de lancer une nouvelle campagne marketing ou une nouvelle création vidéo. Un modèle de brief d'agence est le document qui met en œuvre les processus de l'agence marketing.

Ces modèles offrent une structure claire et reproductible pour définir les détails d'un projet. Que vous planifiiez un projet créatif, une campagne sur les réseaux sociaux ou une production vidéo, l'objectif est le même : harmoniser tous les acteurs, du brief marketing au brief client en passant par l'équipe créative.

✅ Facilitez une communication claire entre les équipes internes et les clients, afin que tout le monde soit sur la même page.

✅ Rassemblez les informations clés du projet : objectifs, cible, directives de marque et messages.

✅ Guidez le processus créatif en définissant le ton, les visuels et les objectifs de la campagne.

✅ Offrez l'assistance à la planification de vos projets grâce à des échéanciers, des budgets et des livrables clairement définis.

✅ Alignez la stratégie créative sur les objectifs du client et les résultats escomptés de la campagne.

📖 À lire également : Comment rédiger un brief créatif marketing

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de brief d'agence ?

Un bon modèle de brief créatif est clair, concis et pratique. Idéalement, recherchez-en un qui utilise un langage facile à suivre, gratuit de jargon et suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins.

Voici quelques autres qualités que vous pouvez rechercher :

Définit des objectifs spécifiques et mesurables qui reflètent la stratégie marketing et les objectifs du projet.

Décrit le public cible en termes de données démographiques, de préférences et de comportement afin de guider l'équipe créative.

Définit le message et le ton à adopter pour correspondre à la voix de la marque et maintenir la cohérence dans tous les travaux créatifs.

Comprend tous les éléments clés : livrables, rôle des équipes internes et des gestionnaires de comptes, budget et délais, pour faciliter l'exécution.

ClickUp m'aide à m'organiser et augmente ma productivité au travail. Je suis désormais plus concentré et j'accomplis davantage de tâches en moins de temps.

Les 13 meilleurs modèles de briefs d'agence

Ces 13 modèles de briefs d'agence sont conçus pour faciliter la concentration de votre équipe créative, éliminant ainsi le besoin de retouches constantes. C'est parti !

1. Modèle de brief de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous travaillez avec différentes équipes et avez des délais serrés ? Coordonnez-vous grâce au modèle de brief de conception ClickUp.

Les projets de conception prennent souvent du retard, non pas en raison d'une mauvaise exécution, mais parce que le brief était vague. Peut-être que le client avait une vision, que le graphiste en avait une autre, et que le projet s'est enlisé dans des cycles de révision sans orientation claire.

Le modèle de brief de conception de ClickUp résout ce problème en vous offrant un moyen structuré d'aligner les attentes dès le départ. Il transforme les contributions dispersées en un modèle de brief créatif centralisé et exploitable, et vous aide à clarifier les objectifs du projet, l'orientation visuelle et les exigences de la marque en un seul endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez les objets, le public cible, les livrables et les règles de la marque en un seul endroit afin que le lancement soit sans ambiguïté.

Associez les tâches liées, les propriétaires et les dates d'échéance au brief afin que les révisions et les validations se déroulent sans approximation.

Suivez les commentaires et les validations directement sur le brief afin que l'historique des retours bénéficie d'une visibilité accrue pour tous.

✨ Idéal pour : les responsables créatifs qui gèrent des projets de conception impliquant plusieurs parties prenantes, où les révisions et les problèmes d'alignement sont fréquents.

Voici une courte vidéo qui vous explique comment créer et personnaliser vos tâches et votre travail en fonction des priorités :

👀 Anecdote amusante : au Moyen Âge, un « brief » désignait une lettre du pape, littéralement un bref papal, destinée à guider l'action.

2. Modèle de tableau blanc pour brief de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'un espace partagé où la stratégie rencontre l'exécution grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief.

Vous venez de terminer une réunion de lancement avec un client. Tout le monde a des idées, mais rien n'est encore mapper. L'équipe créative ne sait pas par où commencer, tandis que l'équipe marketing souhaite obtenir des résultats axés sur la performance.

C'est là qu'intervient le modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief. Ce brief de conception vous offre un espace collaboratif pour visualiser l'ensemble du brief créatif : de la définition des objectifs et de la map du parcours client à l'harmonisation du ton, des visuels et des résultats en entreprise.

Contrairement aux documents statiques, cette mise en forme de tableau blanc aide votre équipe interne et les parties prenantes à voir comment chaque partie du projet créatif s'articule en connexion.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Faites un mapping des objectifs, du parcours utilisateur et de l'orientation visuelle sur un canevas partagé.

Regroupez les idées, les exigences et les références dans des couloirs d'activité.

Transformez vos notes autocollantes en tâches pour passer plus rapidement de la planification à l'exécution.

✨ Idéal pour : les équipes qui lancent des projets créatifs complexes en matière de conception ou de vidéo et qui ont besoin de clarté visuelle.

💡 Conseil de pro : la gestion des clients ne se limite pas à la réunion des délais. Les meilleures stratégies pour la gestion de projet client présentent des méthodes simples et concrètes pour gérer les attentes des clients et mener à bien des projets plus fluides et plus rentables grâce à une stratégie de communication efficace.

3. Modèle de tableau blanc pour brief créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque détail est documenté et visible grâce au modèle de document de brief créatif ClickUp.

Imaginons que vous dirigiez une campagne de marketing et de publicité avec la participation d'un designer, d'un rédacteur, d'un stratège et d'un client. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'un brief créatif solide... mais personne ne sait comment assurer la visibilité de la planification pour tous.

Le modèle de tableau blanc pour brief créatif de ClickUp résout ce problème en transformant votre phase de planification en un espace de travail visuel partagé. Contrairement aux documents statiques, cette mise en forme permet aux équipes de mapper les objectifs, de déterminer la cible et de fixer l’échéancier du projet.

Vous pouvez l'utiliser pour définir les objectifs du projet, mettre en évidence les livrables et même attribuer les responsabilités au sein de l'équipe interne !

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Présentez visuellement les objectifs, le public cible et les messages clés afin que les équipes interfonctionnelles puissent voir le plan.

Faites glisser les échéanciers et les jalons dans les colonnes pour clarifier les séquences et les dépendances.

Affectez des propriétaires au tableau afin de garantir que les responsabilités et les prochaines étapes soient définies dès le premier jour.

✨ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui gèrent les briefs créatifs en étape initiale pour la stratégie de marque, la publicité ou la planification de campagnes.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de suivi de la gestion des clients

4. Modèle de document de brief créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque détail est documenté et visible grâce au modèle de document de brief créatif ClickUp.

Le lancement d'une nouvelle campagne implique généralement une avalanche de notes éparpillées, de contributions partielles des clients et de modifications de dernière minute, qui peuvent être organisées à l'aide de modèles gratuits. C'est la conséquence de l'absence d'un document centralisé.

Le modèle de document de brief créatif de ClickUp vous offre un espace clair et modifiable pour tout organiser. Il s'agit des objectifs du projet, du public cible, des livrables, des directives de la marque, de l'échéancier et du budget, dans un format facile à partager et à consulter.

Il est conçu pour les équipes qui préfèrent la structure aux gribouillages et qui ont besoin de clarté du début à la fin. Bonus : suivi visuel des tâches pour le gestionnaire de compte et l'équipe créative.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Structurez chaque détail (objectifs, livrables, ton, budget, échéancier) afin que rien ne soit laissé implicite.

Mentionnez les tâches et joignez des fichiers en pièce jointe du document pour contextualiser et faciliter l'exécution.

Suivez les versions et les commentaires pour vous assurer que les modifications en cours, les approbations et les justifications sont faciles à vérifier ultérieurement.

✨ Idéal pour : les gestionnaires de projet et les agences travaillant sur des campagnes en plusieurs étapes qui exigent une documentation organisée et responsable, du lancement à la livraison.

📮 ClickUp Insight : Vous vous fiez toujours à votre liste de tâches pour gérer vos priorités ? Vous n'êtes pas le seul, mais cela ne fonctionne peut-être pas aussi bien que vous le pensez. Notre sondage a révélé que si 76 % des professionnels créent leur propre système de hiérarchisation des priorités, 65 % continuent par défaut à privilégier les tâches faciles plutôt que celles qui ont un impact important. Les priorités des tâches de ClickUp sont conçues pour changer cela. Grâce à des flux de travail alimentés par l'IA et des indicateurs de priorité personnalisés, vous pouvez identifier instantanément ce qui compte vraiment.

5. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Permettez à la création, aux médias et à la stratégie d'évoluer en synchronisant avec le modèle de brief de campagne de ClickUp.

Imaginez que vous partez en voyage sans mapper (ni Google Maps). Cela semble ridicule, n'est-ce pas ?

C'est ce qui se passe lorsque l'on lance une campagne marketing sans brief détaillé. Les risques de détours et de retards augmentent considérablement.

Le modèle de brief de campagne de ClickUp est conçu pour relever ce défi et s'intègre parfaitement au brief de votre client. Il aide votre équipe marketing, votre équipe créative et vos managers de compte à parvenir à un accord en documentant à l'avance toutes les informations nécessaires.

Contrairement aux briefs génériques, ce modèle s'intègre directement aux outils de projet de ClickUp. Vous pouvez créer des tâches, définir des priorités et suivre leur exécution. Ainsi, votre brief n'est pas isolé, mais devient une partie intégrante de votre flux de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez les canaux, les audiences, les offres et les indicateurs clés de performance pour vous assurer que le travail de la création, des médias et de la stratégie provient du même guide.

Divisez le travail en tâches avec des priorités et des dates d'échéance pour vous assurer que le brief guide l'exécution au quotidien.

Affichez la progression par rapport aux jalons pour détecter les risques à un stade précoce et respecter des échéanciers réalistes.

✨ Idéal pour : les responsables marketing qui gèrent des campagnes multicanales avec des délais serrés et de multiples points de contact entre les équipes.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à trouver le juste équilibre entre créativité et délais ? Le blog « Meilleur logiciel de gestion de projet créatifs » vous aide à trouver des outils qui rationalisent les flux de travail sans nuire au flux.

6. Modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le retour sur investissement, gérez les échéanciers et adaptez-vous rapidement lorsque les plans changent grâce au modèle de brief de campagne marketing ClickUp.

La plupart des campagnes marketing échouent avant même d'être mises en œuvre en raison d'une planification inadéquate.

Imaginons une réaction en chaîne : objectifs vagues = livrables peu clairs = échéanciers dont la plupart des équipes n'ont pas conscience = opportunités manquées et budget gaspillé.

Le modèle de brief de campagne marketing de ClickUp permet d'éliminer ce risque. Conçu spécialement pour les équipes marketing, il structure le brainstorming, la définition des objectifs et l'exécution.

Ce qui le distingue, c'est sa capacité à établir la connexion entre la planification stratégique et l'exécution quotidienne. Vous ne vous contentez pas de rédiger un brief ; vous créez un flux de travail prêt pour la campagne avec des vues des tâches et des mises à jour de statut qui aident votre équipe interne à rester concentrée.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Transformez les idées issues du brainstorming en objectifs, budgets et échéanciers mesurables.

Intégrez les ressources liées, les exigences de suivi et les validations directement dans le brief.

Filtrez par propriétaire ou par phase afin que chaque équipe sache exactement ce qu'elle doit réaliser ensuite.

✨ Idéal pour : les chefs de projet de projet marketing gérant des campagnes en plusieurs phases nécessitant une collaboration interfonctionnelle et des indicateurs de performance clés clairs.

📖 À lire également : Ace Agency Gestion de Projet

7. Brief de projet marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réduisez le nombre d'e-mails de suivi et permettez à vos clients de suivre la progression en direct grâce au brief de projet marketing ClickUp.

À mi-parcours de la campagne, votre client vous demande une mise à jour... et vous vous rendez compte qu'il n'existe aucun endroit où l'état d'avancement est clairement indiqué. La création est à moitié terminée, le contenu est toujours en cours de révision et votre équipe effectue le suivi de la progression à l'aide d'outils distincts. Cela vous semble familier ?

Le modèle de brief de projet marketing de ClickUp résout ce dilemme en combinant la planification et l'exécution dans une seule vue, ce qui permet de rationaliser le processus de distribution. Ce brief dynamique évolue avec le projet. Vous pouvez définir les objectifs du projet, attribuer des tâches, fixer des échéanciers et suivre les mises à jour.

Ce modèle de brief de projet offre à votre équipe marketing, à votre équipe créative et aux parties prenantes une visibilité totale sur l'avancement du projet, réduisant ainsi les e-mails de suivi et les réunions d'état d'avancement !

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Centralisez la portée, les tâches et le statut dans une vue en direct afin que les mises à jour remplacent les e-mail de statut.

Intégrez des échéanciers et des dépendances pour que les transferts et les fenêtres de révision restent prévisibles.

Partagez des vues sécurisées pour les clients afin de permettre aux parties prenantes de suivre la progression de manière transparente.

✨ Idéal pour : les responsables marketing qui souhaitent disposer d'un brief en temps réel et traçable, apportant structure et visibilité aux flux de travail complexes des campagnes.

👀 Anecdote amusante : le terme « briefing » est devenu populaire pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les chefs militaires briefaient rapidement les soldats avant les missions. Aujourd'hui, nous l'utilisons avant les campagnes, qui sont suivies… de manière logique.

8. Modèle de brief produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez une source unique d'informations fiables grâce au modèle de brief produit ClickUp.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, près de 10 % des start-ups échouent au cours de leur première année d'existence. L'une des raisons courantes de l'échec des start-ups est le manque de compréhension claire de la vision du produit et la mauvaise coordination interfonctionnelle. Les équipes se lancent souvent directement dans le développement sans avoir une compréhension commune de ce qui est en train d'être construit, pour qui et pourquoi.

Le modèle de brief produit de ClickUp permet d'éviter cet écueil en offrant aux chefs de produit un espace structuré pour tout documenter à l'avance.

De la définition des problèmes de l'utilisateur à la présentation des solutions, en passant par le suivi des spécifications, des dépendances et des forfaits de lancement, il permet à tous les collaborateurs de rester alignés et informés.

En tant que document ClickUp, le modèle prend en charge un nombre illimité de pages imbriquées pour rédiger des descriptions de fonctionnalités, stocker les échéanciers des projets, recueillir les commentaires des parties prenantes et mettre à jour la progression en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Documentez les problèmes, les utilisateurs, les solutions et les indicateurs de réussite afin de maintenir l'alignement entre le produit et le marketing.

Intégrez les spécifications, les recherches et la checklist de lancement dans le brief afin que les équipes puissent travailler à partir d'une source unique.

Associez les épopées et les tâches au brief afin de mapper clairement la progression, ainsi que d'évaluer la portée et les résultats.

✨ Idéal pour : les équipes produit et marketing qui lancent de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits nécessitant la contribution de plusieurs services et une coordination étroite du début à la fin.

💫 Les équipes marketing sont souvent obligées d'activer/désactiver entre plusieurs outils. Et si un seul outil pouvait tout faire ?

9. Modèle de brief évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que votre équipe créative, vos fournisseurs et vos parties prenantes travaillent tous à partir du même plan grâce au modèle de brief évènement ClickUp.

La planification d'évènements évolue rapidement, mais les malentendus évoluent encore plus vite.

Avec tant de choses à faire, de la logistique du lieu à la coordination des intervenants, les détails peuvent facilement passer à la trappe, surtout lorsque tout est stocké dans différents documents, boîtes de réception et discussions d'équipe.

Le modèle de brief évènement de ClickUp rassemble tout cela en un seul endroit. Conçu pour les spécialistes du marketing et les gestionnaires d'évènements, ce modèle vous aide à définir tous les éléments essentiels de votre évènement.

Comme il est intégré à ClickUp, vous pouvez attribuer des tâches, définir des rappels et suivre les échéances sans avoir à copier-coller entre différents outils. Il est idéal pour les équipes marketing qui gèrent à la fois des évènements internes et externes, où la coordination et la visibilité en temps réel sont essentielles.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Notez le lieu, l'agenda, les rôles, les fournisseurs et le déroulement du spectacle pour coordonner tous les éléments.

Attribuez des tâches avec des délais et des rappels afin que les installations et les validations soient effectuées dans les temps.

Suivez les risques, les imprévus et les budgets pour vous assurer que les décisions restent réalistes dans les moments critiques.

✨ Idéal pour : les responsables d'évènements et les responsables marketing qui coordonnent des évènements complexes avec plusieurs collaborateurs et des échéanciers de production serrés.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez des équipes désorganisées et des mises à jour éparpillées ? Comment créer un brief de projet vous montre comment définir des objectifs clairs afin que toute votre équipe travaille en synchronisant dès le premier jour.

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA, conçu pour les équipes marketing. Il regroupe en un seul endroit la planification des campagnes, la création de contenu, l'analyse et la collaboration entre les équipes. Grâce à la fonction de conversion de la parole en texte, à l'automatisation intelligente et à l'intégration approfondie de vos outils marketing, Brain MAX vous aide à trouver des idées, à suivre les performances et à exécuter des campagnes plus rapidement, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la créativité et les résultats, et non sur les tâches fastidieuses.

10. Modèle de brief SEO ClickUp Contenu

Obtenir un modèle gratuit Aidez vos équipes à fournir un contenu cohérent et optimisé sans revenir en arrière grâce au modèle de brief de contenu SEO de ClickUp.

Vous demandez à un rédacteur d'« optimiser le référencement », mais le résultat est soit trop générique, soit bourré de mots-clés.

Ce décalage est courant lorsque le contenu SEO est présenté sans structure.

Le modèle de brief SEO de ClickUp résout ce problème en offrant aux spécialistes du marketing et aux responsables de contenu un cadre clair et modifiable qui rassemble tous les éléments créatifs. Des mots-clés cibles et méta-descriptions aux informations sur le public cible, en passant par le ton et les liens internes, ce modèle garantit que votre brief créatif couvre à la fois la stratégie et l'exécution.

Ce qui rend ce brief particulièrement utile, c'est qu'il comble le fossé entre les exigences en matière de référencement et la production réelle de contenu. Vous pouvez joindre des pièces jointes, suivre les versions, attribuer des tâches et gérer les délais, le tout dans le même environnement de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Précisez les termes cibles, l'intention, la structure et les liens internes dans une source centralisée.

Joignez des références, la voix de la marque et des exemples afin que la qualité reste constante d'un rédacteur à l'autre.

Liez les tâches et utilisez les statuts personnalisés pour vous assurer que les plans, les brouillons et les révisions ont un flux sans encombre.

✨ Idéal pour : les stratèges de contenu et les équipes SEO qui gèrent plusieurs contenus et recherchent une cohérence entre les rédacteurs, les sujets et les campagnes.

👀 Anecdote amusante : L'expression « keep it brief » (soyez concis) est antérieure au monde des entreprises modernes et était utilisée dans les lettres du XVIIIe siècle pour suggérer une correspondance concise ; en somme, la première règle de savoir-vivre dans les e-mails.

Modèles d'assistance pour le pré-briefing et l'intégration

Avant même de remplir un brief créatif officiel, il existe une étape cruciale consistant à recueillir des informations contextuelles et à intégrer les équipes. Cette phase de « pré-brief » permet de définir les attentes, de partager le contexte et de poser les bases.

Disposer de modèles pour cette étape permet d'éviter les malentendus ultérieurs et accélère le processus de briefing proprement dit.

Voici trois modèles qui facilitent cette coordination dès les premières étapes :

1. Modèle de document de découverte client ClickUp

Obtenez des modèles gratuits Confirmez l'alignement avant la signature des contrats ou la validation des échéanciers grâce au modèle de document de découverte client ClickUp.

La première étape pour créer un contenu excellent consiste à comprendre clairement ce que le client souhaite réellement... et ce qu'il ne souhaite pas.

Le modèle de document de découverte client de ClickUp aide les agences et les freelances à saisir le contexte dans son ensemble avant de rédiger leur propre brief créatif, garantissant ainsi que toutes les hypothèses sont alignées dès le début. Il est conçu pour recueillir des informations clés telles que les questions de découverte client, les objectifs d'entreprise, les informations sur la cible, les préférences de marque, les défis passés et même le style à faire et à ne pas faire en matière de ton.

Ce document devient votre point de référence : il vous aide à poser de meilleures questions, à définir des attentes réalistes et à éviter les surprises plus tard dans le processus créatif.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Recueillez les objectifs, les informations sur le public, les points faibles et les contraintes afin de maintenir une portée précise.

Notez les éléments indispensables et ceux à éviter afin que la direction créative évite les réécritures prévisibles.

Transformez les réponses en sections de brief et en tâches à l'aide de l'IA, et créez facilement des documents de lancement.

✨ Idéal pour : les agences, les gestionnaires de comptes et les freelances qui accueillent de nouveaux clients et établissent les paramètres de briefs précis et alignés sur les attentes.

👋🏾 Utilisez cet agent IA dans ClickUp pour élaborer facilement des plans de projet !

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu

2. Modèle de cahier des charges ClickUp Travail

Obtenir un modèle gratuit Ajoutez des tâches, attribuez des responsabilités et automatisez même les mises à jour des parties prenantes à l'aide du modèle ClickUp Scope of Work.

Le client pensait qu'une page comprenait un texte optimisé pour le référencement. Le concepteur pensait que les commentaires seraient envoyés une seule fois, et non cinq fois.

Les attentes non gérées dans le processus de distribution sont la raison pour laquelle de nombreux projets créatifs échouent.

C'est pourquoi il est essentiel de définir clairement le périmètre du travail avant même d'ouvrir un modèle de brief créatif.

Le modèle de cahier des charges de ClickUp vous offre un cadre flexible et sans code pour définir la portée de votre projet, ses objectifs, ses livrables, son échéancier et ses jalons. Vous pouvez facilement définir les limites de ce qui doit être livré, quand et par qui.

Ce modèle de brief créatif gratuit est particulièrement utile pour le travail à forfait, les projets marketing en plusieurs étapes ou les campagnes impliquant plusieurs collaborateurs.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez les livrables, les échéanciers, les étapes et les critères d'acceptation afin de clarifier les attentes.

Appose les étiquettes aux inclusions et aux exclusions afin de repérer et de gérer facilement les dérives de périmètre.

Connectez les éléments du cahier des charges aux tâches et aux jalons afin de vous assurer que le suivi reflète bien l'accord conclu.

✨ Idéal pour : les agences, les freelances et les gestionnaires de projet qui souhaitent définir clairement les attentes et éviter tout dépassement de budget avant que le travail ne commence réellement.

3. Modèle de planification de proposition pour agence créative ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Établissez un lien entre la présentation de votre travail et sa concrétisation grâce au modèle de planification de proposition d'agence créative ClickUp.

Pour la plupart des agences, remporter un projet commence bien avant la rédaction du brief créatif. Tout commence par la manière dont vous présentez vos idées, vendez votre valeur ajoutée et répondez aux besoins spécifiques du client.

Mais sans système, les propositions peuvent devenir confuses et répétitives.

C'est là qu'intervient le modèle de planification de proposition d'agence créative de ClickUp, qui offre à votre équipe d'agence un espace centralisé.

Ce modèle vous aide à créer une base de données regroupant toutes les propositions, à attribuer des propriétaires, à définir des tâches et à suivre la progression à travers des étapes claires. Vous pouvez également organiser les propositions de projet par client, type d'opportunité ou secteur de services.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Standardisez les sections de proposition, les tableaux de prix et les échéanciers.

Suivez les propositions par étape, propriétaire et date d'échéance.

Réutilisez des études de cas et des modèles pour personnaliser votre contenu.

✨ Idéal pour : les agences créatives qui jonglent avec plusieurs propositions et cherchent à rationaliser leur flux de travail d'équipe commerciale et de planification avant le briefing.

💡 Conseil de pro : Vous êtes bloqué devant une page blanche ? Le blog « Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide » vous propose des structures toutes prêtes pour surmonter le syndrome de la page blanche et écrire plus rapidement, sans sacrifier la qualité.

Rédigez des briefs efficaces avec ClickUp

Derrière chaque projet créatif de réussite se cache un brief clair et bien structuré.

Bien sûr, les modèles permettent de gagner du temps, mais ils offrent bien plus que cela. Ces documents constituent une base pour améliorer la communication, réduire les erreurs et produire un travail créatif de haute qualité. Et lorsqu'il s'agit de l'exécution, les modèles de ClickUp ne se contentent pas de guider le processus, ils l'améliorent activement.

Prenez l'exemple de Trinetix: après être passé à ClickUp, l'entreprise a constaté une réduction de 50 % des discussions et réunions inutiles. Ce qui prenait auparavant 15 minutes dans Jira ne prend désormais plus que 15 secondes dans ClickUp pour créer un projet client.

Vous recherchez des modèles de brief créatif efficaces qui vous permettront de ne jamais vous égarer ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions

Pour rédiger un brief destiné à une agence, commencez par définir clairement vos objectifs et vos attentes pour le projet. Fournissez des informations générales sur votre entreprise, votre cible et le problème que vous souhaitez résoudre. Indiquez les livrables spécifiques, l'échéancier et les contraintes budgétaires. Soyez transparent quant aux directives de votre marque, au style que vous préférez et à tout élément obligatoire. Plus votre brief sera détaillé et précis, plus il sera facile pour l'agence de comprendre vos besoins et d'obtenir des résultats efficaces.

Un brief de conception complet comprend généralement sept éléments clés : (1) un aperçu du projet et de ses objectifs, (2) des informations générales sur l'entreprise ou la marque, (3) une description de la cible, (4) des détails sur les livrables requis, (5) l'échéancier et les délais du projet, (6) des informations sur le budget, et (7) toute exigence ou contrainte spécifique, telle que les directives de la marque, les styles préférés ou les éléments obligatoires. L'inclusion de ces sections garantit que l'équipe de conception dispose de toutes les informations nécessaires pour mener à bien le projet avec réussite.

Un bon brief est clair, concis et complet. Il fournit tout le contexte nécessaire, y compris les objectifs du projet, son historique et son public. Il décrit les livrables, les délais et les budgets, et précise les éléments indispensables ou les restrictions. Un brief bien rédigé évite toute ambiguïté et anticipe les questions que l'agence ou l'équipe créative pourrait se poser, ce qui leur permet d'aligner facilement leur travail sur vos attentes et vos objectifs.

Pour créer un modèle de brief, identifiez les sections essentielles qui doivent figurer dans chaque brief, telles que la présentation du projet, les objectifs, le contexte, le public cible, les livrables, le calendrier, le budget et les exigences particulières. Structurez le modèle avec des titres clairs et des invites, instructions pour chaque section, afin de permettre aux utilisateurs de remplir les informations pertinentes. Assurez-vous que le modèle est facile à utiliser et adaptable à différents types de projets. Réexaminez et mettez à jour régulièrement le modèle en fonction des commentaires et de l'évolution des besoins afin de garantir son efficacité.