les 10 meilleurs modèles Notion pour le TDAH, pour améliorer votre concentration et votre productivité

Environ 404 millions d'adultes dans le monde vivent actuellement avec un TDAH. Pourtant, la plupart des systèmes de productivité ne sont pas adaptés à leur cerveau neurodivergent.

Nous savons ce que c'est que de s'asseoir devant un agenda rigide alors que votre plus grand défi est le manque de temps. Les tâches sont oubliées, le temps file, et ce qui semblait être un simple planning quotidien se transforme soudainement en une pile de travail inachevé.

Sans modèles adaptés au TDAH, ce cycle se répète, laissant les personnes neurodivergentes prisonnières de la frustration au lieu de profiter pleinement de leur flux créatif.

Pour vous aider à gagner du temps et à accéder à un système qui vous convient, nous avons compilé les meilleurs modèles Notion pour le TDAH que vous pouvez commencer à utiliser dès MAINTENANT.

Les meilleurs modèles Notion pour le TDAH en un coup d'œil

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Notion pour le TDAH ?

Tous les modèles de productivité ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde, surtout si vous êtes neurodivergent ou facilement submergé par la complexité. Lorsque vous évaluez un modèle Notion pour le TDAH, voici les facteurs qui devraient guider votre choix :👇

disposition simple et minimaliste : *Recherchez un modèle Notion adapté au TDAH qui privilégie les tableaux de bord épurés, les icônes minimalistes et une navigation facile. Un simple coup d'œil doit vous permettre de savoir quoi faire ensuite, car trop de couleurs ou de widgets créent une impression de confusion plutôt que de clarté

visibilité claire du temps et des tâches : des repères visuels vous aident à rester concentré lorsque vous perdez la notion du temps. *Choisissez un modèle Notion qui affiche les tâches liées à un calendrier ou à un historique, des récapitulatifs quotidiens, ou même des barres de progression qui reflètent le temps passé et les résultats obtenus

Priorisation intégrée : Tout peut sembler urgent à la fois, ce qui conduit à une paralysie décisionnelle. Assurez-vous que le modèle de tableau de bord adapté au TDAH vous permet de classer les tâches en fonction de leur urgence. Il peut également mettre en évidence une tâche « principale » pour la journée

gestion du temps : *L'un des principaux défis liés au TDAH est la perte de concentration en cours de travail. Vous avez besoin d'un modèle d'agenda numérique avec des chronomètres Pomodoro, des boutons pour activer/désactiver le mode concentration ou des zones de notes rapides pour noter les distractions

Suivi des habitudes et des routines : Recherchez un agenda TDAH avec un outil simple de suivi des habitudes intégré dans des tableaux de bord quotidiens ou hebdomadaires. Ainsi, vous (en tant qu'utilisateur) ou votre coach TDAH pouvez cocher rapidement les tâches accomplies et vous assurer qu'il est accessible depuis un appareil mobile

Intégrations : Votre modèle Notion adapté au TDAH doit s'intégrer aux autres applications et outils numériques que vous utilisez au quotidien pour suivre votre progression et vous offrir un renforcement positif

👀 Le saviez-vous ? Les femmes sont généralement diagnostiquées avec un TDAH environ 4 ans plus tard que les hommes. Les raisons probables sont les suivantes : Attentes socioculturelles qui minimisent les symptômes d'inattention

Critères diagnostiques basés sur les symptômes observés chez les hommes

Comportements de masquage et de compensation chez les filles et les femmes

Erreur de diagnostic des troubles de l'humeur avant la reconnaissance du TDAH

Modèles Notion gratuits pour le TDAH

Explorons les modèles Notion gratuits adaptés au TDAH. Ils ont été créés par des étudiants, des créateurs et des passionnés de productivité qui comprennent les difficultés liées au TDAH.

Ces modèles Notion et agendas de vie pour TDAH constituent un point de départ. Téléchargez-les, lancez-vous et voyez ce qui vous convient le mieux, ou modifiez le système pour l'adapter à vos besoins.

1. Modèle « Boîte à outils pour maîtriser le TDAH »

via Notion

Le modèle ADHD Mastery Toolkit vous aide à vous concentrer, à structurer votre quotidien et à progresser.

Il intègre un chronomètre Pomodoro, ce qui vous permet de commencer des sessions de travail profond sans être distrait par le changement d'application. Cet agenda adapté au TDAH comporte des sections distinctes pour les tâches personnelles et le travail professionnel.

L'agenda, avec son mode sombre, est utile pour les personnes neurodivergentes qui recherchent flexibilité et facilité dans leur planification.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des listes à faire pour gérer vos responsabilités quotidiennes et améliorer votre gestion du temps

Accédez à des informations sélectionnées avec soin grâce à un wiki sur le TDAH qui rassemble des ressources et des stratégies dans votre environnement de travail

Développez votre cohérence grâce à un outil simple de suivi des habitudes qui encourage les petites actions répétitives au quotidien

Consignez vos réflexions importantes dans un journal d'une ligne par jour qui vous permet d'enregistrer votre progression rapidement et durablement

✅ Idéal pour : Toute personne atteinte de TDAH qui a besoin d'un système structuré combinant planification, création d'habitudes et gestion du temps dans un seul tableau de bord

2. Modèle d'agenda pour le TDAH/la productivité

via Notion

Certains jours, votre cerveau ressemble à un navigateur avec 40 onglets ouverts. Ces jours-là, le modèle Notion ADHD/Productivité Planner vous offre une fenêtre apaisante sur laquelle vous pouvez travailler. Il ajoute juste assez de structure pour vous aider à rester sur la bonne voie sans que cela ne devienne pesant ou stressant. Vous pouvez rapidement noter des choses, vous vider la tête et vous sentir plus en contrôle.

Ce plan de vie Notion comprend trois éléments principaux : le tableau Brain Dump, qui permet de noter toutes vos idées aléatoires au fur et à mesure afin qu'elles ne vous distraient pas ; la liste Daily To-Do, qui répertorie les tâches courtes et faciles à cocher en un seul clic ; et la boîte Little Joys of Today, qui vous rappelle gentiment de célébrer les petites victoires, idéale pour les jours où la gestion des symptômes semble plus difficile que d'habitude.

Que serait la vie si l'on ne pouvait pas trouver des moments de joie au milieu de tout ce bruit !

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Réinitialisez rapidement vos habitudes grâce à un outil flexible de suivi des habitudes qui ne pénalise pas les jours manqués

Restez sur la bonne voie grâce à un emploi du temps quotidien qui vous offre une structure douce

Utilisez la vue calendrier pour afficher la vue d'ensemble de votre emploi du temps sans encombrement supplémentaire

✅ Idéal pour : *Toute personne qui recherche un système léger et flexible qui facilite la planification plutôt que de lui apporter une assistance excessive

3. Modèle de gestionnaire de tâches pour le TDAH

via Notion

Le modèle de gestionnaire de tâches TDAH est conçu pour les personnes qui se retrouvent souvent face à une longue liste et ne savent pas par où commencer.

Au lieu de tout regrouper sur une seule page, ce modèle trie les tâches par urgence, importance et même durée. Vous pouvez ainsi voir rapidement les éléments qui nécessitent une attention immédiate, ceux qui peuvent attendre et ceux qui méritent d'être planifiés dans des blocs de temps dédiés.

Le tableau de bord du modèle Notion vous donne un aperçu rapide résumant le nombre de tâches urgentes, facultatives ou déjà achevées. Il vous évite également de changer de contexte. Vous n'avez plus besoin de passer d'une page, d'une application ou d'une liste à l'autre pour trouver la prochaine à faire.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez votre travail en plusieurs parties grâce au time-blocking , afin que les tâches longues vous semblent moins intimidantes

Hiérarchisez vos priorités de manière plus intelligente grâce au tri basé sur la durée, qui vous aide à choisir les tâches qui correspondent à votre énergie du moment

Utilisez les listes de tâches terminées comme un système de récompense visuel pour renforcer votre progression et réduire la culpabilité liée aux tâches inachevées

✅ Idéal pour : les personnes neurodivergentes et les étudiants qui ont besoin d'une aide à la prise de décision intégrée à leur agenda, afin de faciliter le démarrage sans trop réfléchir

4. Modèle de journal intelligent pour le TDAH

via Notion

Pour de nombreuses personnes atteintes de TDAH, les pensées et les émotions peuvent sembler désorganisées, et il est difficile d'en discerner les schémas récurrents jusqu'à ce que le stress commence à s'accumuler. Le modèle de journal intelligent pour le TDAH permet de mettre en évidence ces schémas.

Cet agenda pour TDAH combine un journal quotidien et un suivi de l'humeur. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Vous suivez non seulement ce qui s'est passé dans votre journée, mais aussi ce que vous avez ressenti tout au long de celle-ci.

Vous disposez d'un calendrier visuel et d'une carte thermique, qui vous permettent de comprendre ces journaux d'un seul coup d'œil. Suivez vos baisses d'énergie ou vos pics de motivation, ainsi que les facteurs qui les déclenchent.

Ce qui le rend utile, c'est le Mind Log, basé sur les principes de la TCC (thérapie cognitivo-comportementale), qui transforme les réflexions quotidiennes en outils de conscience de soi et de clarté mentale.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez votre régularité grâce à un compteur de séries qui vous motive à tenir votre journal régulièrement

Naviguez dans un design adapté au TDAH, simple et ciblé

Organisez les différents aspects de votre vie (vie personnelle, objectifs, voyages, rêves) dans des dossiers dédiés pour une séparation plus claire

Accédez à une disposition entièrement optimisée pour les bureaux et les appareils mobiles afin que la tenue de votre journal ne soit jamais liée à un seul appareil

✅ Idéal pour : les personnes atteintes de TDAH qui souhaitent améliorer leur santé mentale et leur compréhension de soi en consignant leurs émotions et en élaborant un agenda de vie cohérent adapté au TDAH

5. Modèle de suivi des objectifs et de découverte pour le TDAH

Il est important de noter vos objectifs, tels que gagner en confiance ou économiser davantage. Mais il est tout aussi important de disposer d'un système qui vous aide à transformer ces aspirations en réalisations.

Découvrez le modèle ADHD Goal Tracker & Discovery. Il sépare vos objectifs concrets (comme économiser 5 000 dollars ou suivre vos nombres sportifs) de vos objectifs abstraits (comme améliorer votre confiance en vous ou votre concentration), afin que rien ne semble trop vague pour être travaillé.

Ce modèle Notion comprend une feuille de travail interactive qui vous aide à clarifier ce qui est vraiment important et à le transformer en résultats réalistes et mesurables. Il est compatible avec les appareils mobiles et les bureaux, et il vous suffit de parler dans votre microphone pour que le système transcrive vos réflexions quotidiennes.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les résultats mesurables grâce à un outil de suivi des objectifs concrets qui utilise des nombres et des barres de progression

Restez motivé grâce à un outil de suivi des objectifs abstraits qui vous invite à accomplir chaque jour des actions pour atteindre des objectifs difficiles à mesurer

Accédez à une communauté dynamique de personnes atteintes de TDAH

✅ Idéal pour : les personnes atteintes de TDAH, les étudiants ou les professionnels qui ont du mal à se fixer des objectifs précis et qui recherchent un cadre permettant de transformer des rêves abstraits en objectifs mesurables et réalisables

6. Modèle de journal et de suivi de l'humeur pour le TDAH

via Notion

Le modèle de journal TDAH et de suivi de l'humeur combine un journal quotidien TDAH pour des réflexions rapides et un journal des symptômes TDAH pour le suivi de la façon dont votre cerveau et votre corps réagissent au cours de la journée.

Lorsque la négativité vous envahit, le journal intégré « Processing Negative Events » (Gérer les évènements négatifs) vous aide à trier vos émotions au lieu de les laisser s'accumuler. Et si vous manquez de temps, le journal d'humeur de 90 secondes vous permet de faire rapidement le point et d'identifier des tendances.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des boutons et des couleurs ludiques qui rendent l'enregistrement des émotions plus léger, et non plus pesant

Définissez des chronomètres et des invites, instructions pour éviter de vous laisser entraîner dans des sessions de journalisation interminables

Laissez l'IA analyser vos entrées pour résumer vos sentiments et révéler des schémas cachés

Personnalisez tout de manière personnalisée pour l'adapter à vos habitudes, que vous préfériez les notes rapides ou les journaux détaillés

✅ Idéal pour : les utilisateurs atteints de TDAH qui recherchent un système de suivi mental alliant rapidité et profondeur, les aidant à suivre leurs émotions et à gérer leur bien-être mental

7. Modèle de suivi des habitudes et des routines pour les personnes atteintes de TDAH

via Notion

Si vos matinées sont chaotiques et vos soirées passent trop vite, ce modèle de suivi des habitudes et des routines pour les personnes atteintes de TDAH vous aide à ancrer votre journée dans des routines spécialement conçues pour votre cerveau.

Il existe une section pré-conçue consacrée aux routines matinales et nocturnes, accompagnée d'explications scientifiques sur leur efficacité.

Il existe également un protocole « Anti-ADHD Rutt » pour dissiper le brouillard cérébral en moins de cinq minutes, que vous pouvez utiliser lorsque votre motivation est au plus bas.

Pour un travail plus approfondi, la section « Get Ready for Focus » (Préparez-vous à vous concentrer) vous permet de rester concentré plus longtemps sans distractions.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des cases à cocher ludiques et des boutons stimulant la dopamine qui rendent la validation de vos habitudes gratifiante

Restez motivé grâce aux messages d'encouragement intégrés tout au long de vos routines

Accédez à des tutoriels vidéo et à des guides en texte pour apprendre chaque protocole à votre rythme

✅ Idéal pour : Toute personne qui a du mal à suivre une routine régulière et qui souhaite bénéficier d'une structure scientifiquement éprouvée pour ses matinées, ses soirées et ses sessions de concentration

8. Modèle d'agenda hebdomadaire pour TDAH

via Notion

Le modèle d'agenda hebdomadaire pour TDAH vous offre un flux clair pour saisir et organiser vos tâches. Au lieu de les garder en tête, enregistrez-les rapidement dans la section « Quick Capture », puis triez-les dans vos plans quotidiens ou hebdomadaires.

Grâce à la vue hebdomadaire, vous pouvez réfléchir à la semaine écoulée, redéfinir vos priorités et créer un planning réaliste pour les jours à venir. Cela vous évite le stress de repartir de zéro chaque lundi.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez une structure avec une checklist quotidienne étape par étape qui guide la planification et la révision

Utilisez le chronomètre Pomodoro intégré pour travailler de manière concentrée et évaluer votre progression à la fin de la journée

Organisez vos objectifs et vos rappels dans des sections dédiées pour une visibilité hebdomadaire

Suivez votre énergie et votre productivité tout au long de la semaine grâce à des invitations et des notes

✅ Idéal pour : les professionnels atteints de TDAH qui ont du mal à gérer leur temps et qui recherchent un système de réinitialisation hebdomadaire structuré mais flexible.

9. Modèle d'agenda quotidien (TDAH et au-delà)

via Notion

Si vous avez des problèmes d'établissement des priorités, ce modèle Notion est fait pour vous. Le modèle Daily Focus Planner (TDAH et au-delà) vous permet d'enregistrer jusqu'à trois tâches principales dans le modèle.

En outre, vous avez également la possibilité d'ajouter des tâches facultatives.

La zone Brain Dump du modèle travaille comme une boîte de réception mentale. Chaque idée, distraction ou rappel est instantanément capturé avant qu'il ne détourne votre attention. Plus tard, vous pouvez transformer ces notes en tâches ou simplement les effacer.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Développez votre cohérence étape par étape grâce à un outil de suivi hebdomadaire des habitudes qui récompense votre progression sans vous submerger de diagrammes.

Affichez une vue d'ensemble des principaux objectifs de votre semaine, organisés par jour pour faciliter la planification.

Profitez d'un design minimaliste et sans distraction, avec une mise en forme épurée, des emojis et des dispositions qui vous permettent de rester concentré

✅ Idéal pour : les étudiants ou les professionnels atteints de TDAH qui recherchent un moyen minimaliste mais efficace de rester concentrés au quotidien, en particulier si les longues listes à faire ont tendance à avoir l'effet inverse.

10. Modèle tout-en-un pour agenda TDAH

via Notion

Considérez le modèle tout-en-un pour agenda TDAH comme un tableau de bord dédié au bien-être. Il utilise la technique Pomodoro pour diviser vos heures de travail en intervalles de 25 minutes.

Utilisez ce modèle pour réfléchir à votre journée, pour le suivi de vos habitudes, pour gérer votre budget ou même pour vos dépenses impulsives, et pour trier vos émotions.

Il comprend également des outils ludiques tels que des listes de choses à faire avant de mourir, des journaux de rêves, des diagrammes de récompenses et une matrice d'Eisenhower. Tout est conçu pour vous aider à rester organisé tout en restant flexible et facile à suivre.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Accédez à plus de 30 agendas intégrés qui couvrent tout, de la planification quotidienne et hebdomadaire aux finances, en passant par la santé, les études et les tâches ménagères.

Utilisez des modèles spécifiques au TDAH tels que les plans de concentration, les diagrammes de récompenses, la hiérarchisation des objectifs et les checklist pour désencombrer, conçus pour répondre aux besoins personnels des personnes neurodivergentes.

Les agendas quotidiens, hebdomadaires et mensuels comportent des sections telles que des notes de tâches, des notes rapides, des listes de courses et une section consacrée aux réflexions quotidiennes.

✅ Idéal pour : Toute personne atteinte de TDAH ou à la recherche d'un agenda structuré et complet pour rester concentrée, organisée et cohérente dans ses objectifs personnels et professionnels.

Décomposez les tâches « urgentes et importantes » en étapes micro pour éviter la surcharge.

Planifiez les objectifs « importants mais non urgents » dans votre calendrier afin de ne pas les oublier.

Paramètres de chronomètres rapides (style Pomodoro) pour les éléments à faire immédiatement afin de créer un sentiment d'urgence et de concentration. Grâce à eux, vous disposerez d'un système qui facilitera l'exécution de vos tâches et les rendra plus gratifiantes.

Limites de Notion

Notion est un excellent outil de productivité tout-en-un, mais les utilisateurs soulignent souvent certains inconvénients dans leurs avis. Voici quelques-uns des plus courants que vous devez connaître :

La courbe d'apprentissage est raide. Il faut du temps pour comprendre les blocs, les bases de données et les formules.

Peut être lent ou présenter des ralentissements lors du traitement de pages volumineuses ou de bases de données importantes, en particulier sur mobile.

Ne travaille pas bien hors ligne, car la plupart des fonctionnalités nécessitent une connexion Internet.

Fonctionnalités intégrées limitées telles que le suivi du temps, les diagrammes ou les rapports avancés.

Les formules sont complexes et ne fonctionnent pas de la même manière que dans Excel ou Google Sheets.

Copier ou déplacer du contenu à l'intérieur des boutons activer/désactiver (menus déroulants) peut être frustrant

Modèles Notion alternatifs

Bien que Notion soit populaire pour ses flux de travail adaptés au TDAH, de nombreux utilisateurs souhaiteraient bénéficier de davantage d'automatisation, de rappels et de structures intégrées.

Les modèles prédéfinis de ClickUp constituent une excellente alternative à Notion. Ils permettent non seulement d'organiser vos tâches, mais aussi :

Automatisez les étapes routinières

Envoyez des rappels intelligents pour les tâches récurrentes

Adaptez-les à votre style de travail

Intégrez votre calendrier directement à vos listes de tâches

*Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole ! Voici ce qu'un utilisateur atteint de TDAH dit à propos de ClickUp

Je vis avec un TDAH sévère, et ClickUp a véritablement changé ma vie. Avant, je me sentais submergé, oubliant plusieurs fois par jour ce à quoi j'avais à faire. Maintenant, il me suffit d'ouvrir l'application, que ce soit sur mon ordinateur portable ou mon téléphone, et tout est là, organisé en catégories que j'ai moi-même paramétrées. Trié par date d'échéance et priorité, cela me permet de rester sur la bonne voie sans chaos mental. Grâce aux fonctionnalités intégrées de ClickUp (pour lesquelles je payais autrefois un supplément dans d'autres outils), j'ai enfin l'impression de pouvoir fonctionner avec clarté et confiance.

Je vis avec un TDAH sévère, et ClickUp a véritablement changé ma vie. Avant, je me sentais submergé, oubliant plusieurs fois par jour ce que j'avais à faire. Maintenant, il me suffit d'ouvrir l'application, que ce soit sur mon ordinateur portable ou mon téléphone, et tout est là, organisé en catégories que j'ai moi-même définies. Trié par date d'échéance et priorité, cela me permet de rester sur la bonne voie sans chaos mental. Grâce aux fonctionnalités intégrées de ClickUp (pour lesquelles je payais autrefois un supplément dans d'autres outils), j'ai enfin l'impression de pouvoir fonctionner avec clarté et confiance.

Découvrons les meilleurs modèles d'agenda de ClickUp que vous pouvez utiliser pour mieux travailler avec le TDAH.

1. Modèle d'agenda ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez vos tâches, vos évènements et vos échéances en un seul endroit grâce au modèle de calendrier ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que votre emploi du temps était désorganisé entre les post-it, les applications et les idées dont vous vous souvenez à moitié ? Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp rassemble tout dans un calendrier de couleur et sans distraction qui rend la planification réellement faisable. Il vous offre une disposition visuelle claire qui vous montre ce qui vous attend, ce qui est urgent et ce que vous pouvez tranquillement mettre de côté.

Pour les esprits atteints de TDAH, c'est un moyen de visualiser votre semaine en un coup d'œil et de ne plus vous demander ce qui mérite votre attention. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez le rendre aussi simple ou détaillé que vous le souhaitez sans jamais perdre le suivi de la situation dans son ensemble.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Glissez-déposez vos tâches ou évènements directement dans le calendrier pour visualiser instantanément votre journée ou votre semaine

Appliquez des étiquettes de couleur pour distinguer rapidement les priorités, les évènements personnels et les validations de l'équipe

Filtrez les activités par urgence, statut ou type pour éviter le surmenage et vous concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment

Exportez ou effectuez une modification en cours de masse d'éléments pour simplifier la gestion de charges de travail plus importantes sans perdre le contrôle

Ajoutez les emplacements des évènements via Google Maps et joignez des pièces jointes, reçus, fichiers ou notes, pour que tout reste connecté

✅ Idéal pour : les professionnels neurodivergents ou les étudiants qui ont besoin d'un moyen visuel et gratuit pour structurer leur temps et réduire la fatigue décisionnelle

2. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches personnelles par date d'échéance, suivez vos priorités et restez cohérent avec vos objectifs quotidiens grâce au modèle d'agenda quotidien ClickUp

Le modèle d'agenda quotidien ClickUp est comme un coach personnel en productivité dans votre poche. Il transforme la planification quotidienne en une activité que vous aurez hâte de réaliser.

Grâce à son compteur de séries intégré, il vous aide à rester motivé pour respecter vos routines, vous procurant ainsi chaque jour un sentiment de satisfaction lié à votre progression.

Ajoutez des priorités codées par couleur et vous ne perdrez plus d'énergie mentale à déterminer ce qui mérite votre attention en premier. Tout ressort visuellement, ce qui rend l'application adaptée au TDAH et sans stress.

De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Docs directement dans le même environnement de travail ClickUp. Les documents ont une connexion avec les tâches, ce qui vous permet de réfléchir et d'agir simultanément. Pour les utilisateurs atteints de TDAH, cela signifie moins de changements de contexte et plus de clarté mentale.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez les tâches en étapes gérables à l'aide de sous-tâches, de checklist et de notes pour un contexte plus approfondi

Passez de la vue Liste pour une saisie rapide des tâches à la vue Kanban pour un flux visuel qui vous permet de visualiser votre journée de la manière dont votre cerveau préfère

Personnalisez votre planification avec les champs personnalisés ClickUp pour la santé, le travail, le développement personnel ou d'autres domaines d'intérêt

Restez sur la bonne voie grâce aux rappels et aux options de tâches récurrentes pour éviter que les éléments importants ne vous échappent

✅ Idéal pour : Toute personne atteinte de TDAH qui souhaite rester organisée, motivée et gérer ses tâches quotidiennes sans se sentir dépassée

3. Modèle ClickUp pour la gestion quotidienne du temps

Obtenir un modèle gratuit Structurez facilement votre journée à l'aide du modèle ClickUp Daily Time Blocking pour répartir votre concentration, vos pauses et vos priorités heure par heure

Il arrive souvent que la journée passe à toute vitesse et que vous ne sachiez pas vraiment ce que vous avez fait. C'est là que le modèle ClickUp Daily Time Blocking vous aide à remédier à cela en attribuant une tâche à chaque heure. Plutôt qu'une simple liste de tâches à accomplir, vous verrez votre emploi du temps divisé en blocs visuels avec des champs personnalisés tels que la durée (pour ne pas sous-estimer le temps), la catégorie (pour séparer le travail de la vie personnelle) et la phase (pour planifier les niveaux d'énergie du matin, de l'après-midi et du soir).

Ce qui rend cette gestion du bloc plus efficace, c'est que vous n'avez plus à deviner où votre temps est passé, mais que vous voyez exactement comment il est utilisé. Cette structure crée un sentiment de calme sans être rigide. Vous savez quand vous concentrer, quand vous ressourcer et quand simplement respirer.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez toute votre journée par blocs, du travail intensif aux moments de détente

Passez d'un affichage quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour une planification entièrement personnalisable

Ajoutez des estimations de durée intégrées pour que vos objectifs restent réalistes et éviter de vous surcharger

Utilisez les tableaux blancs et la matrice de priorité de ClickUp pour éliminer les distractions et maintenir votre élan

idéal pour : *les utilisateurs atteints de TDAH qui préfèrent disposer d'un aperçu visuel de leur journée plutôt que d'une liste interminable

comment le time-blocking fonctionne-t-il dans la vie réelle ? Regardez la vidéo ci-dessous qui vous explique comment tirer le meilleur parti de votre temps en divisant votre journée en blocs de concentration.

Idéal si vous débutez dans le time blocking ou si vous avez besoin d'un coup de pouce pour booster votre productivité.

4. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez les priorités et les flux de travail de votre équipe grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Si votre liste à faire vous semble interminable, le modèle de gestion des tâches ClickUp fonctionne comme un chef de projet personnel. Il rassemble tout, y compris les délais, les priorités et les responsabilités de l'équipe, dans une vue claire et précise, à l'instar d'un puissant logiciel de gestion des tâches, mais adapté à un modèle prêt à l'emploi.

Vous pouvez également ajouter des détails tels que l'urgence, le temps nécessaire et la personne responsable afin de savoir exactement ce qui nécessite votre attention et à quel moment. La véritable magie réside dans sa flexibilité. Que vous suiviez vos tâches quotidiennes, vos nouvelles idées ou vos retards importants, le modèle s'adapte à votre style et vous aide à transformer des notes disparates en progression clairs.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez la progression grâce à des barres de progression en pourcentage et des mises à jour en temps réel

Automatisez les mises à jour répétitives grâce aux rappels de tâches et aux changements de statut

Stockez des pièces jointes, des liens ou des budgets directement dans les tâches pour y accéder en un seul clic

Passez de l'afficher personnel à la vue Équipe pour trouver le bon équilibre entre concentration et collaboration

✅ Idéal pour : les freelances ou les professionnels atteints de TDAH qui apprécient les structures visuelles et ont besoin d'un système fiable pour éviter le surmenage et renforcer leur compte

5. Modèle d'agenda ClickUp Life Planner

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos priorités, fixez-vous des objectifs SMART et harmonisez les différents aspects de votre vie en utilisant le modèle ClickUp Life Planner pour établir un plan d'action équilibré

Si vous souffrez de TDAH, votre vie peut parfois ressembler à un tourbillon d'idées, d'objectifs et de responsabilités. Le modèle de planification de vie ClickUp vous aide à mettre de l'ordre dans ce chaos en structurant vos grands rêves. De la définition de votre vision de la vie à sa décomposition en objectifs SMART, ce modèle vous permet de rester motivé et concentré sans vous submerger.

Ce qui le distingue, c'est sa capacité à établir la connexion entre chaque objectif et des domaines spécifiques de votre vie, tels que les relations, la santé, la carrière ou le bien-être, afin que vous sachiez toujours où va votre énergie. De plus, la fonctionnalité de partenaire de responsabilité vous garantit de ne pas faire ce parcours seul.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des marqueurs de couleur pour voir instantanément le statut des tâches (à faire, en cours, achevé)

Ajoutez des étiquettes de priorité pour obtenir des indications visuelles rapides sur l'urgence et l'importance

Personnalisez les différents domaines de votre vie (carrière, santé, finances, relation) pour obtenir un aperçu holistique

Affichez la vue Liste et la vue Tableau de vie en fonction de votre style de planification

✅ Idéal pour : Toute personne souhaitant trouver un équilibre entre ses objectifs de vie généraux et sa progression quotidienne, parfait pour les cerveaux atteints de TDAH qui ont besoin de structure et de clarté visuelle

6. Modèle d'emploi du temps horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre journée heure par heure grâce au modèle d'emploi du temps horaire ClickUp pour une concentration structurée

Le modèle d'emploi du temps horaire ClickUp vous aide à reprendre le contrôle de votre emploi du temps, heure par heure. Grâce à des blocs prédéfinis que vous pouvez personnaliser pour vos réunions, vos moments de travail intensif, vos pauses ou même vos tâches imprévues, il vous permet de structurer votre journée sans vous sentir contraint.

Mieux encore, grâce à ses catégories codées par couleur et ses options de tâches récurrentes, vous n'avez plus besoin de réinventer constamment votre routine. Il vous suffit de glisser-déposer et d'ajuster au fur et à mesure que votre vie évolue, et votre emploi du temps s'adaptera à vous, et non l'inverse.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez votre journée en segments d'une heure, ce qui vous permettra de vous concentrer plus facilement sur une tâche à la fois sans vous sentir dépassé

Ajustez instantanément vos tâches grâce à l'afficher calendrier glisser-déposer, afin que votre emploi du temps s'adapte aux changements imprévus

Restez cohérent grâce à la vue « Daily Schedule » (afficher), qui assure le suivi de votre progression et vous évite d'oublier des tâches

✅ Idéal pour : les cerveaux atteints de TDAH qui ont besoin de clarté visuelle et de flexibilité en temps réel pour rester sur la bonne voie malgré des journées bien remplies et des priorités changeantes

Suivez le suivi de vos routines pour ne rien oublier

Divisez votre journée en blocs de temps clairs et gérables

7. Modèle ClickUp « Getting Things Done » (Faire avancer les choses)

Obtenir un modèle gratuit Mettez en œuvre le système GTD dans votre travail quotidien pour organiser vos charges de travail grâce au modèle ClickUp Getting Things Done

Lorsque tout semble urgent et que votre cerveau ne cesse de passer d'une tâche à l'autre, le modèle ClickUp GTD Board intervient comme un organiseur cérébral tout-en-un. Conçu autour de la méthode GTD de David Allen, il s'adapte au fonctionnement de votre cerveau et vous offre plusieurs façons de gérer vos tâches. Par exemple, vous pouvez passer à un tableau Kanban pour un flux visuel par glisser-déposer ou simplifier votre journée avec une liste à faire simple.

Et ce n'est pas tout. Pour les flux de travail comportant de nombreux projets, vous pouvez également choisir la vue Tableau pour organiser les tâches entre plusieurs groupes ou services, ou la vue Document, qui sert également d'espace collaboratif pour ajouter des notes, réfléchir à des idées ou joindre des références détaillées directement à vos tâches.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez des étiquettes de catégorie telles que « travail », « maison » ou « personnel » à vos tâches afin d'équilibrer les différents aspects de votre vie en un seul endroit

Utilisez des étiquettes contextuelles (téléphone, e-mail, ordinateur, paperasse) pour savoir exactement quel type de tâche vous devez accomplir ensuite

Utilisez les évaluations d'énergie pour adapter les tâches à votre niveau de concentration. Les tâches qui demandent beaucoup d'énergie lorsque vous êtes en forme, les tâches rapides lorsque vous êtes épuisé

Attribuez des estimations de durée aux tâches afin de ne pas surcharger votre journée

✅ Idéal pour : *Toute personne qui souffre d'une surcharge de tâches ou d'une paralysie due au TDAH et qui a besoin d'un système de couleur et flexible pour établir clairement ses priorités et enfin terminer ses tâches

8. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos repas facilement et équilibrez votre alimentation grâce au modèle de planification des repas ClickUp

Si la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » vous semble être la plus stressante de la journée, le modèle de planification des repas ClickUp est là pour vous aider. Parfait pour les cerveaux atteints de TDAH qui aiment les couleurs, la structure et la facilité du glisser-déposer, il élimine ce stress en vous offrant un système clair et visuel pour organiser vos repas, vos recettes et vos listes de courses.

Vous pouvez mapper vos repas par semaine ou par mois, définir des objectifs nutritionnels et décomposer les recettes en listes de courses simples, ce qui est idéal pour éviter la fatigue décisionnelle. Des champs personnalisés tels que les calories, les glucides, les protéines et les types de repas (petit-déjeuner, déjeuner, collations, dîner) facilitent le suivi des objectifs alimentaires tout en réduisant le gaspillage alimentaire.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos recettes dans des dossiers faciles d'accès pour retrouver facilement vos plats favoris

Créez des checklists de courses automatiques pour ne jamais oublier un ingrédient

Changez facilement de perspective grâce à plusieurs afficher : le calendrier des repas pour une planification globale, le tableau des types de repas pour un tri rapide et le résumé hebdomadaire pour une préparation quotidienne ciblée

✅ Idéal pour : Toute personne souffrant de TDAH ou ayant un emploi du temps chargé et qui a besoin d'aide pour planifier ses repas sans stress et réduire la fatigue décisionnelle au moment des repas

9. Modèle de planning ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez de l'ordre dans vos routines personnelles, de travail et sociales grâce au modèle de planning ClickUp Organizing

Le modèle de calendrier d'organisation ClickUp est comme un tableau de bord de votre vie qui organise tout, y compris vos échéances de travail, vos tâches ménagères, vos forfaits sociaux et vos objectifs personnels.

Ils permettent à chaque domaine de votre vie (vie personnelle, travail, maison, vie sociale et même développement personnel) d'avoir son propre espace dédié, clairement identifié par un code couleur, afin que votre cerveau sache instantanément où se trouve chaque tâche. Et lorsque vos plans changent (comme c'est souvent le cas), la fonction glisser-déposer vous permet de réorganiser votre emploi du temps en quelques secondes, vous offrant ainsi une grande flexibilité tout en restant sur la bonne voie. Cela vous aide à réduire le sentiment de surcharge et facilite les changements de cap sans perdre votre concentration.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez les tâches par type d'activité (personnel, travail, maison, social ou développement) afin de savoir exactement à quelle catégorie appartient votre énergie

Ajoutez des dates de début et des dates d'échéance pour structurer votre journée tout en laissant de l'espace pour la flexibilité

Programmez vos habitudes récurrentes (jogging matinal, tâches ménagères, moment de détente) en mode automatique sans avoir à les saisir à nouveau chaque semaine

✅ Idéal pour : Les personnes multitâches très occupées et celles atteintes de TDAH qui ont besoin d'afficher une vue d'ensemble de leur vie tout en pouvant zoomer sur les détails quotidiens

10. Modèle de plan de projet ClickUp pour les adultes atteints de TDAH et de troubles neurodivergents

Obtenir un modèle gratuit Structurez des objectifs complexes en étapes claires grâce au modèle de plan de projet ClickUp pour adultes atteints de TDAH et de troubles neurodivergents

Le modèle de planification de projet ClickUp pour les adultes atteints de TDAH et de troubles neurodivergents n'est pas un agenda de projet standard. Il vous aide plutôt à rester concentré et à suivre votre chemin en divisant les projets ambitieux et intimidants en étapes structurées et codées par couleur que vous pouvez réellement suivre. Il vous offre plusieurs façons de travailler : la vue Liste pour une concentration claire et étape par étape, la vue Tableau pour une organisation Kanban visuelle et la vue Document pour conserver toutes vos notes, guides et détails au même endroit.

Chaque carte de tâche est entièrement glissable-déposable, ce qui vous donne la liberté de réorganiser vos projets au fur et à mesure que vos priorités changent au cours de la journée. De plus, le code couleur garantit une clarté optimale afin que rien ne se fonde dans l'arrière-plan. Vos yeux identifient instantanément ce qui nécessite votre attention.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Personnalisez les statuts pour refléter votre flux de travail réel, et non le système rigide de quelqu'un d'autre

Centralisez vos forfaits, vos notes et vos ressources pour ne plus avoir à fouiller dans plusieurs fichiers

Attribuez des niveaux de priorité, des dates d'échéance et des évaluations d'effort aux tâches, afin de réduire l'encombrement mental

✅ Idéal pour : les professionnels atteints de TDAH ou les créateurs neurodivergents qui recherchent un plan de projet flexible et adapté au travail réel de leur cerveau

Améliorez votre flux de travail avec ClickUp !

Les modèles Notion pour le TDAH sont un bon point de départ lorsque vous souhaitez structurer et mieux contrôler votre journée. Ils vous offrent des espaces clairs pour planifier, suivre et organiser.

Mais si vous vous êtes déjà senti limite par les installations manuelles ou si vous avez déjà souhaité que votre système puisse en faire plus pour vous, ClickUp devient votre outil de prédilection.

Les modèles ClickUp ne se contentent pas de vous aider à organiser votre journée, votre semaine ou vos tâches. Grâce à Brain, Docs, Calendar et bien d'autres fonctionnalités basées sur l'IA, ils vous aident à réellement terminer votre travail. Pour les personnes neurodivergentes et tout le monde, cela signifie moins de charge mentale et une productivité accrue.

Si vous êtes prêt à essayer un système qui s'adapte à vous, et non l'inverse, essayez ClickUp.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!