Suivi des tâches gratuit avec modèles d'automatisation

Nous sommes mardi matin. Un groupe d'étudiants est en réunion quotidienne pour travailler sur un projet à rendre vendredi. Un enseignant jongle avec des piles de dissertations. Au même moment, une équipe de projet tente de s'accorder sur les livrables.

Des lieux différents, des scénarios identiques : trop de travail sans clarté.

Un outil de suivi des tâches avec automatisation vous offre un espace où les tâches s'organisent d'elles-mêmes, les échéances conservent leur visibilité et les mises à jour sur la progression arrivent.

Dans cet article, nous allons explorer certains des meilleurs modèles ClickUp pré-structurés pour vous aider à rester concentré sur votre travail. 🏁

Que sont les outils de suivi des tâches avec automatisation ?

Un outil de suivi des tâches avec automatisation est un cadre numérique préconfiguré conçu pour aider les étudiants, les enseignants et les équipes à gérer les devoirs ou les tâches. Généralement intégré à un logiciel d'automatisation des tâches, il intègre des fonctionnalités automatisées telles que des rappels, des tâches répétitives, des mises à jour de statut et des déclencheurs de flux de travail.

Ces modèles comprennent généralement des champs pour les descriptions des tâches, les dates d'échéance, les priorités, le suivi de la progression et les propriétaires.

🔍 Le saviez-vous ? Une mauvaise gestion du temps explique près de 20 % de la procrastination des étudiants, ce qui montre à quel point la planification et les retards sont connectés.

Qu'est-ce qui fait un bon outil de suivi des tâches avec modèle d'automatisation ?

Un outil de suivi des tâches bien conçu et doté de fonctionnalités d'automatisation est un outil de collaboration stratégique pour les étudiants qui améliore l'efficacité et la responsabilité. Voici quelques fonctionnalités à rechercher :

mises à jour automatiques du statut : *Modifie le statut des tâches (par exemple, de « À faire » à « Achevé ») lorsque certaines conditions sont remplies, ce qui réduit les efforts de suivi manuel

Rappels de date d'échéance : configure des rappels automatiques pour vous informer des échéances à venir, vous aidant ainsi à garder une longueur d'avance sur votre charge de travail

Catégorisation des tâches : organise les tâches par sujet, priorité ou date d'échéance afin de conserver une vue d'ensemble claire de vos responsabilités

suivi de la progression : *Utilise des indicateurs visuels tels que des barres de progression ou des pourcentages d'achevés pour suivre votre avancement sur chaque tâche

Vues personnalisables : offre différentes options d'afficher (par exemple, calendrier, diagramme de Gantt, Kanban) pour s'adapter à diverses préférences organisationnelles

Capacités d'intégration : garantit la compatibilité avec les autres outils ou plateformes que vous utilisez pour une synchronisation transparente des données

🔍 Le saviez-vous ? La procrastination est souvent due à un manque d'autodiscipline; le cerveau préfère les récompenses rapides (défilement, discuter) aux tâches longues. C'est pourquoi des structures externes telles que les outils de suivi aident à renforcer la discipline.

10 Suivi des tâches avec modèles d'automatisation

Nous allons ici découvrir certains des meilleurs modèles ClickUp pour vous aider à rester au top de vos tâches, échéances et collaborations d'équipe. 🎯

1. Modèle d'affectation de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des dates d'échéance, enregistrez les notes et allouez les ressources grâce au modèle d'affectation de cours ClickUp

Les enseignants gèrent quotidiennement les plans de cours, les notes et la communication avec les élèves, ce qui fait de la gestion des devoirs l'une des tâches les plus lourdes. Le modèle de devoirs de classe ClickUp est conçu pour vous soulager de ce fardeau, en centralisant tous les travaux des élèves dans un espace organisé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

en cours , à faire et achevé Suivez la progression des tâches en personne et en ligne grâce aux 12 statuts personnalisés de ClickUp , tels queet

Classe , Niveau , Type de tâche ou Sujet abordé à l'aide Classez les tâches parouà l'aide des champs personnalisés ClickUp

liste par date d'échéance , Examens , Documents et Commencer ici Passez d'une vue ClickUp prête à l'emploi à une autre parmi les six disponibles, telles queet

Attribuez des tâches à des individus ou à des groupes à l'aide des champs « Assigné » (Responsable) et contrôlez la responsabilité

idéal pour : *Les enseignants qui gèrent plusieurs classes et les tuteurs qui ont besoin d'un moyen clair et d'une automatisation pour le suivi des devoirs et des notes.

🚀 Avantage ClickUp : Selon des études, lorsque les étudiants savent ce qui doit être fait, ils ont moins de difficultés à s'organiser et à se motiver. Les automatisations ClickUp agissent comme un assistant personnel en arrière-plan, vous rappelant vos tâches, les triant et les mettant à jour pour vous. Créez des automatisations ClickUp personnalisées pour que votre flux de travail continue à fonctionner en arrière-plan Par exemple, une enseignante et sa classe créent un environnement de travail ClickUp pour suivre les devoirs. Chaque fois que l'enseignante publie un nouveau devoir dans « À faire », ClickUp effectue automatiquement les opérations suivantes : Attribuez-le aux étudiants

Ajoute une date d'échéance basée sur la politique relative aux devoirs, instance deux jours après l'attribution de la tâche

Libellé comme « Haute priorité » s'il est étiqueté comme « test »

2. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos projets à l'aide d'échéanciers visuellement attrayants grâce au modèle de suivi de projet ClickUp

Le modèle de suivi de projet ClickUp vous aide à équilibrer plusieurs projets dont les délais, les budgets et les responsabilités varient d'une équipe à l'autre.

Gérez les livrables des clients, les initiatives internes et même les campagnes interfonctionnelles grâce à la vue Gantt intégrée de ClickUp. Les champs de statut RAG (rouge-orange-vert) personnalisés permettent de vérifier rapidement l'état d'avancement des tâches.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez votre travail en étapes de projet repliables telles que Préparation , Production et En direct

Suivez automatiquement les échéances grâce aux champs Date de début , Date d'échéance et Date d'achèvement

Clarifiez les responsabilités en attribuant des propriétaires dans la colonne « Assigné »

Mesurez l'effort fourni à l'aide des colonnes suivi du temps et durée (jours)

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les gestionnaires de tâches et les groupes interfonctionnels qui ont besoin d'un moyen flexible pour superviser plusieurs projets. Il peut également être utilisé par les étudiants qui recherchent un modèle de suivi des tâches pour respecter leurs délais.

📮 ClickUp Insight : Seuls 11 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage partagent leurs objectifs avec d'autres personnes à des fins de responsabilisation. C'est une occasion manquée. Pensez-y : le partage de votre vision invite de nouvelles perspectives, ce qui vous aide à définir des objectifs plus clairs et à repérer des problèmes cachés que vous auriez pu manquer. 🎯 ClickUp vous permet d'exploiter très facilement ce super-pouvoir. Il vous suffit de @mentionner un mentor pour bénéficier de ses conseils avisés, d'impliquer un ami pour renforcer votre responsabilité ou de laisser des notes détaillées à votre futur vous. 💫 Résultats concrets : Les utilisateurs affirment pouvoir traiter environ 10 % de travail en plus grâce à ClickUp.

3. Modèle de délais ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en évidence les moments clés tels que les examens, les présentations ou les lancements grâce au modèle de délais ClickUp

Le non-respect des délais peut compromettre des missions, des projets, voire l'ensemble du forfait d'un semestre. Le modèle de délais ClickUp vous aide à éviter cela en vous fournissant un système clair pour planifier, suivre et respecter chaque date d'échéance.

Grâce à un échéancier intégré qui accompagne les listes de tâches détaillées, vous saurez toujours ce qui vous attend et ce qui est déjà achevé.

De plus, grâce à quatre vues personnalisées, Toutes les activités, Statut des activités, Guide de démarrage et Échéancier du projet, vous pouvez rapidement changer de perspective.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez toutes les tâches grâce à deux afficher (liste + échéancier du projet) pour une meilleure clarté sur les détails et les échéances globales

Suivez l'urgence en définissant facilement des paramètres de priorité et en triant les tâches à l'aide de filtres intégrés

Évitez les goulots d'étranglement en utilisant des lignes de dépendance et en identifiant à l'avance les risques liés au projet

marqueur Aujourd'hui sur Restez informé en temps réel grâce ausur l'échéancier de votre projet

📌 Idéal pour : les étudiants qui mapper les échéances de leurs devoirs, les enseignants qui planifient leurs cours et leurs examens, et les équipes qui ont besoin d'un moyen fiable pour rester à jour dans leurs projets urgents.

🧠 Anecdote amusante : Parfois, vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais avoir du mal à les mettre en pratique. Il s'agit d'un schéma psychologique connu sous le nom de « fossé entre l'intention et l'action ». Ce phénomène résulte d'un mélange de facteurs cognitifs et émotionnels, notamment le doute de soi et la manière dont les gens gèrent le stress, plutôt que la paresse.

4. Modèle de planification de projet étudiant ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Divisez vos projets universitaires en parties gérables grâce au modèle de planification de projet étudiant ClickUp

Le modèle de planification de projet étudiant ClickUp vous offre un plan de projet étudiant prêt à l'emploi dans ClickUp Docs.

Contrairement au modèle précédent (conçu pour la supervision de projets multi-équipes), celui-ci est spécialement adapté au travail universitaire. Il vous guide dans la création d'un profil étudiant clair, la structuration des détails du projet et l'enregistrement des informations relatives aux enseignants.

Vous pouvez facilement partager, mettre à jour et développer ce cahier numérique au fur et à mesure de la progression de votre projet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Saisissez les informations essentielles dans la section Profil de l'étudiant (nom, année, spécialité, dates du projet et même photos de profil)

Organisez vos travaux universitaires à l'aide d'un tableau détaillant les projets pour chaque matière, enseignant, nom de projet et membres du groupe

Travaillez ensemble en temps réel dans le document à l'aide de commentaires intégrés, de réactions et de pièces jointes pour prendre des notes de manière collaborative

📌 Idéal pour : Les étudiants travaillant sur des projets individuels ou en groupe et les équipes universitaires préparant des travaux de recherche.

🚀 Avantage ClickUp : Ne vous souciez plus des détails. ClickUp Brain fonctionne en arrière-plan, vous pouvez donc vous concentrer sur l'enseignement, l'apprentissage ou le travail. Intégré directement dans votre environnement de travail, son gestion de projet par l'IA utilise l'IA pour automatiser les tâches et sous-tâches, fixer des échéances et même générer des réunions quotidiennes. Et pour le travail en groupe ? ClickUp Brain peut résumer les discussions, extraire les éléments à mener et relier le tout de manière claire à vos projets et notes. Transformez en quelques secondes des tâches désordonnées en étapes claires et réalisables grâce à ClickUp Brain Voici quelques excellentes invitations, instructions que vous pouvez utiliser. 🤩 Divisez mon projet de mathématiques en recherche, ébauche et envoi final avec des échéances

Générez un rapport hebdomadaire sur la progression de tous les envois en attente

Créez des sous-tâches pour noter les devoirs par semaine

5. Modèle ClickUp pour étudiants

Obtenir un modèle gratuit Comparez et opposez différents thèmes et concepts de projet à l'aide du modèle ClickUp Student

Le modèle ClickUp Student regroupe vos notes, vos listes de lecture, vos devoirs et votre préparation aux examens. Avec ses sections intégrées pour les notes de cours et les devoirs, il fait à la fois office de cahier numérique et de suivi des tâches.

Avec ClickUp pour les étudiants, vous pouvez étiqueter vos notes par cours ou par sujet, suivre les devoirs avec leurs échéances et même attribuer des tâches pour le travail en groupe. Vous disposez ainsi d'un tableau de bord fiable pour garder le contrôle sur tous les aspects de votre vie étudiante.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisé avec des champs déroulants pour les cours et des libellés pour les types de notes (cours magistral, lecture, groupe d'étude, etc.)

Hiérarchisez efficacement vos tâches grâce à des indicateurs de priorité et des mises à jour de statut telles que À faire ou Achevé

Organisez votre emploi du temps de manière visuelle grâce aux vues Liste, Calendrier, Charge de travail et vue Gantt

Ajoutez de la clarté grâce à des icônes et des couleurs thématiques qui permettent d'identifier facilement les notes en un coup d'œil

📌 Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent disposer d'un hub centralisé pour gérer leurs notes de cours, leurs devoirs et leurs échéances sans avoir à utiliser plusieurs applications.

🚀 Avantage ClickUp : l'AI Writer for Work de ClickUp Brain est intégré aux tâches, documents, commentaires et autres, ce qui facilite la rédaction, la mise au point ou la transformation de contenu à partir d'une simple invite, instructions. Voici comment cela peut vous aider : Développez les résumés en descriptions complètes des tâches, modèles ou briefs de projet

Convertissez des documents ou des discussions en checklist ou en tâches

Améliorez et effectuez la modification en cours du contenu pour affiner vos brouillons

Transformez les longs fils de discussion, les notes de réunion ou les mises à jour de projet en résumés concis Transformez vos notes et idées brutes en documents concrets grâce à l'AI Writer for Work de ClickUp Brain Découvrez comment ClickUp Brain facilite considérablement la rédaction grâce à l'IA. 👇🏼

📖 À lire également : Modèles de forfaits de cours payants et gratuits pour les enseignants et les éducateurs

6. Modèle ClickUp pour suivre la progression des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression et le développement de vos élèves grâce au modèle de suivi des progrès des élèves de ClickUp

Le modèle de suivi de la progression des élèves de ClickUp est conçu pour les enseignants, les tuteurs et les administrateurs qui ont besoin de suivre les performances des élèves. Il se concentre moins sur les devoirs et davantage sur le suivi de la progression, du comportement et des jalons du parcours scolaire de chaque élève.

Il permet de visualiser qui réussit, qui a besoin d'une assistance supplémentaire et où intervenir avant que les petits problèmes ne se transforment en obstacles majeurs. Grâce aux statuts, aux champs personnalisés et aux options de rapports, vous pouvez rapidement préparer des mises à jour pour les parents, les collègues ou les responsables scolaires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des élèves grâce à des statuts personnalisés tels que Bon niveau , À surveiller ou À renforcer la confiance

Ajoutez des détails importants à l'aide des champs personnalisés pour les évaluations des efforts , les cours , les anniversaires , les coordonnées des parents , etc

Affichez les données sous plusieurs angles grâce aux vues Guide, Problèmes de comportement, vue Liste et vue Nécessite une attention particulière

📌 Idéal pour : les enseignants qui gèrent les performances en classe, les administrateurs qui préparent des rapports et les tuteurs qui assurent le suivi des progrès des élèves au fil du temps.

🌟 Bonus : la création de rapports de progression et de mises à jour de statut est simple grâce aux agents IA de ClickUp qui s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail pour agir de manière autonome en fonction des instructions données. Utilisez l'un des agents prédéfinis dans un canal, un dossier ou une liste, ou personnalisez le vôtre. Commencez à créer avec l'Autopilot Agent Builder

🧠 Anecdote amusante : l'ouvrage de Benjamin Franklin publié en 1757, Poor Richard's Almanack, a popularisé l'expression « Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui ». Il s'agissait en fait de l'un des premiers slogans sur la productivité.

7. Modèle ClickUp pour l'éducation des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Rendez l'apprentissage plus attrayant grâce au modèle ClickUp Student Education Template

Le modèle ClickUp Student Education vous aide à gérer l'ensemble de votre parcours universitaire, et pas seulement des tâches ou des devoirs individuels.

Alors que d'autres modèles destinés aux étudiants peuvent couvrir les projets ou le suivi des progrès, celui-ci fournit une vue d'ensemble du programme d'études qui organise tous les cours, semestres et exigences dans une seule vue.

Vous pouvez suivre les cours, les dates d'échéance, les enseignants, les notes, les prérequis et les unités de crédit avec une visibilité claire sur l'ensemble de votre forfait d'études. C'est l'outil idéal si vous utilisez plusieurs outils d'étude pour les programmes, les échéanciers de cours et la communication.

Grâce au regroupement par semestre et aux champs détaillés sur les cours, vous disposez d'un moyen flexible de voir comment chaque cours s'intègre dans votre parcours académique global.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les informations essentielles grâce à des champs tels que Nombre du cours , Prérequis , Crédits , Information sur l'enseignant et Liens vers le programme

Gérez votre statut académique à l'aide de statuts tels que À faire , En cours , en cours et Achevé

Passez de l'afficheur Programme à l'afficheur Pré-requis et à l'afficheur Guide pour analyser les cours

Enregistrez les notes et la progression vers la fin du semestre grâce à des champs personnalisés tels que Note finale et Statut de fin de semestre

📌 Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent suivre leurs cours et leurs semestres de manière globale et les conseillers pédagogiques qui souhaitent afficher une vue d'ensemble claire du programme et des exigences.

📖 À lire également : Conseils essentiels en gestion de projet pour les étudiants

8. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez chaque tâche, échéance et responsabilité grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Le modèle de gestion des tâches ClickUp vous offre un cadre prêt à l'emploi pour gérer des tâches de toutes tailles, y compris les affectations, les projets, le travail en groupe ou même les responsabilités continues. Il est entièrement dédié à l'exécution quotidienne. En fait, c'est sa polyvalence qui en fait un choix de premier ordre.

Les étudiants peuvent l'utiliser pour gérer leurs travaux et attribuer des tâches aux membres de leur équipe, tandis que les enseignants peuvent planifier la préparation des cours et les tâches de notation.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les tâches en étapes telles que « en cours », « Révision » et « Révision » pour un suivi clair du projet

Suivez les échéances dans la colonne « Date d'échéance » avec les dates et heures exactes

Estimez l'effort nécessaire à l'aide du champ Estimation de durée et gérez les attentes en matière de charge de travail

Classez les affectations ou les tâches par fonction à l'aide du champ Département

Visualisez l'achevé grâce à la barre de progression et au suivi en pourcentage

idéal pour : *les étudiants qui jonglent entre plusieurs projets, les enseignants qui gèrent la préparation des cours et la notation, et les équipes interfonctionnelles qui coordonnent le travail entre différents départements.

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire sur les capacités de l'IA de ClickUp :

Par exemple, j'utilise Brain (Max) pour créer toutes mes nouvelles listes de projets. Je lui fournis un brief et il crée tous mes jalons, tâches, sous-tâches et checklist. Il crée également les dépendances entre tous ces éléments et définit un intervalle d'autres attributs de tâches. Cela représente plus de 100 tâches en discutant pendant 15 minutes. La mise en place de projets complexes sur mesure était auparavant une tâche ardue et nous devions généralement recourir à une importation CSV peu pratique. Si vous savez comment l'utiliser correctement, il peut vous être très utile.

Exemple, j'utilise Brain (Max) pour créer toutes mes nouvelles listes de projets. Je lui fournis un brief et il crée tous mes jalons, tâches, sous-tâches et checklist. Il crée également les dépendances entre tous ces éléments et définit un intervalle d'autres attributs de tâches. Cela représente plus de 100 tâches en discutant pendant 15 minutes. La mise en place de projets complexes sur mesure était auparavant une tâche fastidieuse et nous devions généralement recourir à une importation CSV peu pratique.

Si vous savez comment l'utiliser correctement, il peut faire beaucoup.

9. Modèle de suivi des tâches hebdomadaires par Template.net

Vous avez besoin d'aide pour structurer votre charge de travail universitaire semaine après semaine ? Ce modèle de tâches hebdomadaires facilite la gestion de plusieurs tâches tout au long d'un semestre ou d'une année universitaire.

Grâce à une disposition claire des tâches achevées et en attente, ainsi qu'à une barre de progression hebdomadaire, vous saurez toujours ce que vous avez accompli et ce qu'il vous reste à faire. Chaque semaine dispose de son propre résumé, avec des totaux et un suivi de la progression qui vous indiquent exactement où vous en êtes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez votre agenda avec des champs d'informations sur les étudiants tels que Nom de l'étudiant , identifiant , Cours et Enseignant

Bénéficiez d'une visibilité instantanée sur votre charge de travail grâce au tableau de résumé hebdomadaire (total, tâches achevées, tâches en attente)

Visualisez la progression grâce à un diagramme à barres comparant les tâches achevées et celles en attente

Suivez chaque détail grâce aux tableaux Tâches achevées et Tâches en attente

📌 Idéal pour : Les étudiants qui préfèrent un suivi hebdomadaire structuré des devoirs et qui ont besoin d'un système visuel pour équilibrer les échéances, la progression et la charge de travail tout au long du semestre.

🧠 Anecdote : les débats sur les devoirs ont des racines profondes. Au début des années 1900, certains districts scolaires américains ont même interdit les devoirs, estimant qu'ils encourageaient l'apprentissage par cœur. Ils ont fait leur grand retour pendant la guerre froide, lorsque la concurrence dans les domaines des sciences et des mathématiques est devenue une priorité nationale.

10. Modèle de document Word pour le suivi des devoirs par Documentero

via Documentero

Le modèle de document Word Homework Tracker offre aux étudiants un système clair basé sur des documents pour enregistrer et suivre leurs devoirs.

Avec des sections dédiées aux informations sur les étudiants, aux tableaux de devoirs et aux résumés, il convient à tous ceux qui souhaitent bénéficier de la familiarité des documents Word, avec la commodité des mises à jour automatisées.

Ce modèle se distingue par sa structure de contenu dynamique. Les espaces réservés tels que {{dueDate}} et {{completedAssignments}} extraient automatiquement les données des sources connectées.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Saisissez rapidement les informations essentielles grâce à la section Informations sur l'étudiant (nom, niveau scolaire, trimestre)

Suivez chaque tâche dans le tableau aperçu des devoirs (matière, titre, date d'échéance, statut, remarques)

Surveillez la charge de travail globale dans la section Résumé grâce aux totaux en temps réel des tâches achevées et en attente

Restez en avance sur les échéances grâce à la section Tâches en retard qui n'apparaît que lorsque cela est nécessaire

📌 Idéal pour : Les étudiants qui recherchent un outil de suivi des tâches simple, basé sur Word, qui leur est familier mais qui offre des espaces réservés faciles à automatiser.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX est votre hub unifié qui comprend votre environnement de travail de manière contextuelle, éliminant ainsi la prolifération de l'IA. Grâce à sa connaissance contextuelle de vos tâches, projets et applications connectées, il fournit des réponses, des automatisations et des informations qui correspondent réellement à votre flux de travail. Dictez vos exigences via Talk-to-Text pour décomposer les tâches, résumer les discussions de groupe ou automatiser les mises à jour inter-application dans Google Drive, Notion ou GitHub. Grâce à sa flexibilité multi-modèle (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.), Brain MAX sélectionne toujours la meilleure IA pour la tâche à accomplir. Voici un aperçu de ses fonctionnalités :

Restez au top de vos tâches avec ClickUp

La loi de Parkinson stipule que le travail tend à occuper tout le temps disponible. Et avec cette charge de travail toujours plus importante, il est difficile de se souvenir des échéances.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose d'excellents outils gratuits de suivi des tâches avec des modèles d'automatisation qui vous offrent un système concret. Utilisez ClickUp Automations pour attribuer instantanément des tâches, déplacer des tâches lorsque leur statut change ou envoyer des rappels. De plus, ClickUp Brain utilise l'IA pour extraire le contexte des notes, des pièces jointes et même des tâches.

Avec toutes vos tâches, notes, discussions et fichiers regroupés sur une seule plateforme conviviale, ClickUp est l'environnement de travail IA convergent qui vous permet de tout garder à portée de main.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅