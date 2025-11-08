Les 3 meilleurs outils de gestion de projet pour automatiser le sprint backlog grooming

Vous connaissez ce moment, dans chaque session de planification de sprint, où l'équipe gémit collectivement devant le backlog désordonné ? D'une manière ou d'une autre, ce bug datant de trois sprints se cache toujours au fond, tel un fantôme oublié à faire.

Le sprint backlog grooming ne devrait pas ressembler à un travail de titan. Mais lorsque vous jonglez avec des dizaines de tâches et que vous essayez de mettre les développeurs, les concepteurs et les parties prenantes sur la même page, le chaos s'installe rapidement (même en utilisant les meilleures méthodologies agiles) !

C'est là que l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet pour automatiser le grooming du backlog de sprint devient cruciale. Dans cet article, nous examinerons les meilleurs outils de gestion du backlog pour les équipes de développement de produits modernes.

Nous verrons également comment l'automatisation aide les équipes agiles à maintenir des sprints sains, à gérer efficacement leurs backlogs et à garder les objectifs de sprint à portée de main.

👀Anecdote : en 1993, la première véritable équipe Scrum a été lancée chez Easel Corporation, et elle a atteint une productivité étonnante en utilisant les premières pratiques d'ingénierie XP parallèlement aux habitudes Scrum.

Les 3 meilleurs logiciels de gestion de projet pour automatiser le sprint backlog grooming en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleurs outils d'automatisation de la gestion de projet pour le sprint backlog grooming afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés, de fonctionnalités supplémentaires, du prix et des évaluations des utilisateurs.

Qu'est-ce que le sprint backlog grooming ?

Le backlog du sprint grooming, parfois appelé « backlog refinement », consiste à examiner le contenu du backlog du produit, à supprimer ce qui n'est plus pertinent et à s'assurer que les éléments les plus importants sont prêts pour le prochain sprint.

Lorsque le grooming est terminé bien, il évite à tout le monde le stress lié à une liste désordonnée et interminable.

Au lieu de cela, l'équipe peut aborder la planification du sprint en toute clarté, en sachant quelles user stories sont prêtes, lesquelles nécessitent plus de détails et lesquelles peuvent être mises de côté pour plus tard.

Les outils de gestion du backlog produit permettent également d'ajouter de l'espace pour de nouvelles idées ou de nouveaux besoins clients au moment opportun.

📌 Exemple : imaginez une petite équipe de développeurs qui se prépare pour son sprint hebdomadaire. Au lieu de passer en revue des dizaines d'idées à moitié abouties, ils prennent une heure pour affiner ensemble leur backlog. À la fin, leur sprint backlog semble léger, clair et réalisable, ce qui leur permet de se concentrer sur le travail qu'ils aiment vraiment de manière gratuite.

Pourquoi automatiser le sprint backlog grooming ?

Un backlog en dehors du sprint doit toujours évoluer. Il est généralement priorisé quelque temps avant le prochain forfait de sprint. Si vous faites référence aux éléments d'un sprint, alors oui, s'il y a des ouvertures pour quelque chose, mais c'est un signe ; gérer un tas de bugs est un signe, tout comme réagir à de nouvelles idées.

Un backlog est en constante évolution. De nouvelles idées apparaissent, des bugs nécessitent notre attention et les priorités changent plus rapidement que prévu. Ce mouvement constant fait du grooming une tâche sans fin.

C'est aussi pourquoi un peu d'aide de l'automatisation peut rendre l'ensemble du processus plus léger et moins épuisant.

Si vous cherchez des raisons d'automatiser le sprint backlog grooming, ne cherchez pas plus loin :

Supprimez les anciennes tâches qui n'ont plus d'importance afin que le backlog soit plus facile à gérer.

Mettez en avant les récits d'utilisateurs et les tâches qui sont les plus utiles à l'heure actuelle.

Gagnez des heures de préparation avant la planification du sprint en effectuant le tri répétitif en arrière-plan.

Assurez la transparence de la progression afin que toute l'équipe comprenne ce qui se passe.

Libérez de l'espace pour que les gens puissent réfléchir, créer et réellement apprécier leur travail.

👀 Anecdote amusante : Google Ventures a développé le Design Sprint de 5 jours pour aider les équipes à trouver rapidement la bonne solution. Elles passent de l'idée au prototype et aux commentaires testés par les utilisateurs avant de donner leur validation à la construction. Les équipes de développement logiciel d'Airbnb, Dropbox, LEGO, des Nations Unies et d'autres ont utilisé cette méthode.

💡 Conseil de pro : comment utiliser l'IA pour les user stories dans le développement agile

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour automatiser le backlog grooming de sprint ?

Ne recherchez pas une longue liste de fonctionnalités lorsque vous choisissez un logiciel pour le backlog grooming. Vous devez plutôt vous concentrer sur la recherche d'un outil qui semble naturel pour votre équipe, qui contribue à réduire le stress quotidien lié au travail de backlog et qui donne à chacun une vision claire de la suite des opérations.

Les meilleurs outils doivent alléger la planification des sprints, et non l'alourdir. Voici comment les identifier :

✅ Permet de faciliter la révision et le raffinement des éléments du backlog, et de les diviser en user stories plus petites afin qu'ils soient prêts lorsque l'équipe en a besoin.

✅ Offre des tableaux et des flux de travail personnalisables qui s'adaptent à la façon dont votre équipe travaille réellement.

✅ La connexion se fait facilement aux plateformes de communication et aux outils de développement, permettant à tous de collaborer sans avoir à passer d'une application à l'autre.

✅ Affiche la progression de manière claire, grâce à des diagrammes burndown et des rapports simples qui permettent à toute l'équipe de rester alignée.

✅ Prend en charge les tâches répétitives en arrière-plan, telles que les mises à jour du backlog et les rappels de sprint, afin que l'équipe puisse se concentrer sur du travail plus important.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage ont déclaré utiliser quotidiennement des outils basés sur l'IA pour leurs tâches personnelles, et plus de la moitié d'entre elles les utilisent plusieurs fois par jour. Mais que se passe-t-il lorsque cette même puissance est mise au service du travail ? En plaçant l'IA au cœur de la gestion de projet, du partage des connaissances et de la collaboration, les équipes peuvent gagner plus de 3 heures par semaine qui seraient autrement perdues à rechercher des informations, comme le font déjà 60 % des utilisateurs de ClickUp AI.

Le meilleur logiciel de gestion de projet pour automatiser le sprint backlog grooming

Pour les moments où le tri du backlog devient trop fastidieux, voici trois outils qui se chargent discrètement du travail répétitif.

ClickUp (idéal pour une plateforme de gestion de projet tout-en-un avec tri du backlog alimenté par l'IA)

Le tri du backlog est l'une de ces tâches dont tout le monde connaît l'importance, mais que peu de gens apprécient réellement. ClickUp change la donne en intégrant l'automatisation et l'IA dans le processus.

Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour offrir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Ainsi, au lieu de passer votre temps à trier et à débattre, votre sprint backlog devient un espace vivant et gérable grâce à ClickUp. Voici comment :

Priorisation du backlog assistée par l'IA avec ClickUp Brain et Brain MAX

Mettez en évidence les bugs urgents et classez les éléments du backlog par ordre d'importance grâce à ClickUp Brain

ClickUp Brain examine votre backlog comme le ferait un Scrum Master expérimenté : il repère les tendances, identifie les risques et incite l'équipe à se concentrer sur le travail à valeur.

Il ne se contente pas de trier les éléments par date limite, il prend également en compte les dépendances, la charge de travail et même l'historique des tâches similaires.

📌 exemple : un chef de produit est confronté à un backlog de 120 user stories, demandes de fonctionnalités et rapports de bug. Au lieu de déplacer manuellement les cartes, il utilise ClickUp Brain pour les classer. L'IA souligne qu'un petit bug, s'il est ignoré, bloquera deux user stories importantes lors du prochain sprint. Elle suggère également de retarder une fonctionnalité à faible priorité qui fait double emploi avec une fonctionnalité existante. Ce qui prenait auparavant des heures de conjectures ne nécessite plus aujourd'hui que 10 minutes d'examen et de confirmation.

Au final, ClickUp Brain réduit ces allers-retours en analysant les tâches similaires des sprints précédents et en proposant des estimations raisonnables.

💡 Bonus : pour les utilisateurs qui souhaitent aller au-delà d'une extension Chrome, ClickUp Brain MAX est la super application IA de bureau idéale. Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, vos applications connectées (Google Drive, Figma, GitHub, etc.) et sur le Web, le tout dans un seul et même espace. Ainsi, lorsque vous essayez de préparer votre backlog, vous pouvez rapidement extraire les fichiers, les spécifications ou l'information relative aux sprints précédents sans avoir à changer d'onglet ou à fouiller dans les dossiers (vous vous souvenez de la prolifération des tâches ?).

Utilisez Talk‑to‑Text avec Brain MAX pour accélérer la prise de note ou la création de rappel de tri.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA et tirez parti de modèles d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises. Essayez Brain MAX pour vous aider à automatiser vos tâches sprint. Par exemple, avant une session de grooming, vous pouvez demander à Brain MAX de vous montrer toutes les tâches du backlog qui font référence à une fonctionnalité spécifique demandée par les clients, de trouver les bugs ouverts liés à cette fonctionnalité ou de récupérer les ressources de conception associées à ces tâches. Vous pouvez ainsi aborder le raffinement en étant déjà armé du contexte et du contenu nécessaires.

Exploitez la puissance des agents IA

Vous pouvez configurer les agents ClickUp AI pour garder votre backlog propre et prêt pour le sprint. Ces agents peuvent être personnalisés pour surveiller des conditions spécifiques, effectuer des actions automatiquement et faire apparaître des informations pertinentes avant même que votre équipe n'ouvre le tableau.

Configurez des agents ClickUp AI personnalisés pour garder votre backlog propre, prêt pour le sprint et proactif.

Exemple d'installation d'un agent IA pour le grooming du backlog de sprint :

Nom de l'agent : Agent de préparation du sprint grooming

Déclencher : lorsqu'une tâche est ajoutée au backlog ou n'a pas été mise à jour depuis 14 jours.

Actions :

Analysez la description des tâches pour plus de clarté et suggérez des améliorations continues.

Signalez les user stories incomplètes ou vagues pour qu'elles soient revues.

Attribution automatique au Product Owner pour le triage

Marquez la tâche avec « À trier » et fixez une date d'échéance avant la prochaine session de planification.

Cet agent IA garantit que votre équipe se présente toujours aux sessions de tri avec une liste de tâches pré-filtrées, bien organisée et prête à être discutée.

🎥 Découvrez votre nouveau coéquipier ! Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment configurer votre premier agent IA :

Modèles de sprint avec ClickUp Automatisations

Les techniques de priorisation agile reposent sur le rythme, mais la configuration manuelle des sprints à chaque fois peut perturber ce rythme.

ClickUp Automatisations rationalisent le backlog de sprint de grooming en automatisant les tâches répétitives et en organisant votre backlog. Configurez des déclencheurs tels que « lorsqu'une tâche est ajoutée au backlog » et des actions telles que « assigner un propriétaire » ou « définir le statut sur À réviser » pour gérer efficacement les tâches. Cela permet d'éviter l'accumulation d'éléments obsolètes ou peu clairs et réduit le nettoyage manuel.

Lancez des sprints avec des tâches récurrentes pré-attribuées et des délais paramétrés automatiquement à l'aide des automatisations ClickUp.

Voici ce que les automatisations peuvent faire concrètement pendant le sprint backlog grooming :

Déplacez automatiquement les tâches nouvellement créées dans la colonne ou la liste de tri afin que tout soit visible sans tri manuel.

Définissez des priorités, des balises, des estimations restantes ou des statuts par défaut lorsque les tâches sont ajoutées au backlog afin que rien d'essentiel ne soit oublié lors de la revue initiale.

Informez les parties prenantes ou les observateurs lorsqu'une tâche du backlog est marquée comme « hautement priorité » ou n'a pas été mise à jour depuis un certain temps.

Archivez automatiquement ou déplacez les tâches obsolètes (par exemple, aucune mise à jour depuis 30 jours) vers une liste « révision/nettoyage » afin que les sessions de grooming restent concentrées sur ce qui est pertinent.

Statuts personnalisés pour les éléments du backlog avec ClickUp Custom Status

Créez des statuts tels que « À trier » ou « Prêt pour le sprint » afin de garder une visibilité sur le flux du backlog grâce au statut personnalisé ClickUp.

L'un des aspects les plus négligés du backlog grooming est la clarté. Les éléments du backlog restent souvent dans les limbes : trop détaillés pour être ignorés, mais pas prêts à être développés. ClickUp Custom Status résout ce problème en permettant aux équipes de créer leurs propres statuts qui reflètent l'état réel du travail.

📌 Exemple : une équipe de développement distribuée établit un flux de statut qui se présente comme suit : « Idée enregistrée → Besoin de triage → Prêt pour le triage → Besoin d'estimation → Prêt pour le sprint → Bloqué. » Au cours des sessions de tri du backlog, ces statuts sont utilisés pour orienter les discussions. Tout le monde peut voir instantanément quels éléments doivent encore être affinés, lesquels sont prêts pour le sprint et lesquels sont bloqués. Cela évite que les réunions de tri ne se transforment en débats sans fin et permet au sprint backlog d'avancer.

📚 Bonus : les tableaux de bord ClickUp vous affichent une vue d'ensemble de l'état du backlog. Ils affichent des indicateurs clés tels que le nombre de tâches pour lesquelles aucune estimation n'a été effectuée, qui ne sont pas attribuées ou qui sont restées inchangées depuis trop longtemps.

Vous pouvez intégrer des widgets tels que des diagrammes de vélocité, des diagrammes burndown/burnup et des vues de la charge de travail de l'équipe afin de repérer immédiatement les goulots d'étranglement ou les problèmes de capacité sans avoir à parcourir des listes.

Intégration transparente avec GitHub, GitLab et Jira

Synchroniser les pull requests, les validations et les problèmes directement avec les tâches à l'aide des intégrations ClickUp

Le grooming du backlog ne se fait pas de manière isolée. Pour les équipes de développement, les validations de code, les demandes de tirage et les rapports de bugs ont tous une incidence sur le backlog.

ClickUp s'intègre à GitHub, GitLab et Jira pour garantir que les mises à jour de ces systèmes sont automatiquement répercutées dans les éléments du backlog.

📌 Exemple : un développeur fusionne une pull request dans GitHub liée à un élément du backlog dans ClickUp. Dès que la PR est clôturée, ClickUp Integrations met à jour le statut de la tâche en « Terminé », ajoute une note avec l'ID de commit et en informe l'équipe d'assurance qualité. Ainsi, l'équipe d'assurance qualité ne perd pas de temps à rechercher les mises à jour et les chefs de produit ont toujours une vue d'ensemble actualisée de l'avancement du sprint sans avoir à vérifier plusieurs outils.

📖 À lire également : Planification agile de la capacité

Assistance organisée du flux avec les modèles ClickUp

Le modèle Backlogs and Sprints de ClickUp offre aux équipes Scrum une structure claire pour la planification des sprints tout en simplifiant et en harmonisant la gestion du backlog.

Obtenez un modèle gratuit Gagnez du temps en organisant les processus désordonnés grâce au modèle ClickUp Backlogs and Sprints.

Voici ce que vous pouvez tirer de modèles agiles comme celui-ci :

Suivez et gérez les sprints avec des priorités qui restent visibles et faciles à suivre.

Maintenez un backlog de produit unique et cohérent qui présente un flux fluide vers les backlogs de sprint.

Restez en connexion avec vos coéquipiers en suivant les obstacles et en partageant la progression en temps réel.

Enfin, le modèle de planification agile de sprint ClickUp est livré avec des vues personnalisées telles que les éléments du backlog de sprint et l'état d'avancement du développement, offrant à votre équipe une visibilité totale sur la progression du sprint. Ce modèle de planification de sprint gratuit comprend des champs personnalisés tels que l'état d'avancement du développement, les épopées et les heures restantes pour faciliter votre planification.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Un ensemble de fonctionnalités complexes peut sembler intimidant pour les petites équipes qui débutent.

Courbe d'apprentissage pour la mise en place d'automatisations et d'intégrations avancées

Certaines fonctionnalités d'IA, telles que Brain MAX, ne sont pour l'instant disponibles que sur bureau.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cette critique de G2 note :

Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction IA et le calendrier remanié permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? Il s'adapte à nos besoins, que nous lancions une nouvelle campagne ou gérions des opérations à long terme.

Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction IA et le calendrier remanié permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? Il s'adapte à nos besoins, que nous lancions une nouvelle campagne ou gérions des opérations à long terme.

⚙️ Conseil utile : voici un échantillon de flux de travail avec Brain MAX pour le grooming du backlog. Commencez par une invite : demandez à Brain MAX d'extraire tous les éléments non raffinés ou inactifs du backlog. Affichez les informations en un seul affichage : utilisez les réponses pour attribuer des étiquettes, attribuer ou redéfinir les priorités des tâches directement dans ClickUp. Extraire le contenu associé : demandez à Brain MAX de récupérer les documents, tickets ou notes de réunion liés à chaque élément clé. Préparation des notes vocales : utilisez la fonction Talk-to-Text pour laisser des notes de grooming rapides ou créer des tâches pour des suivis de clarification.

📖 À lire également : Modèles gratuits de planification des ressources dans Excel et ClickUp

2. Jira (idéal pour la gestion agile du backlog et le suivi des sprints)

via Jira

Jira aide à rationaliser le backlog grooming du sprint en proposant des tableaux structurés où les propriétaires de produits peuvent afficher, hiérarchiser et effectuer la modification en cours des éléments du backlog. Grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation par glisser-déposer, l'estimation des points d'histoire et les filtres personnalisés, les équipes de développement peuvent organiser les tâches par urgence, sprint ou type de problème.

De plus, Jira prend en charge le grooming grâce à des intégrations telles que Confluence pour la documentation et Bitbucket pour le contexte de développement, toutes avec visibilité dans un seul problème. Vous pouvez configurer des flux de travail personnalisés et utiliser l'automatisation de Jira pour signaler les problèmes obsolètes ou faire passer les stories à l'état « transition » en fonction du statut du grooming.

Les responsables techniques peuvent également utiliser des diagrammes de vélocité et des rapports de sprint pour évaluer si les éléments du backlog ont la bonne taille, sont correctement hiérarchisés et présentent la progression attendue.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Créez et organisez des user stories directement dans le backlog, les liant à des épopées et à des objectifs de sprint.

Utilisez des tableaux Scrum ou Kanban pour visualiser la progression des sprints et adapter les flux de travail au style de votre équipe.

Suivez la santé de vos projets grâce à des rapports agiles , notamment des diagrammes burndown, le suivi de la vélocité et des vues Charge de travail.

Automatisez les mises à jour répétitives grâce aux règles d'automatisation intégrées de Jira, réduisant ainsi le traitement manuel des tâches.

Intégrez Confluence, GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack et Microsoft Teams pour établir la connexion entre le code, les documents et les discussions en un seul endroit.

Surveillez l'allocation des ressources et identifiez les goulots d'étranglement grâce à des tableaux de bord qui affichent aux responsables une vue en temps réel des priorités et de la charge de travail.

Limites de Jira

L'installation et la personnalisation peuvent sembler fastidieuses pour les nouvelles équipes.

Les performances ralentissent avec des backlogs très volumineux ou des projets fortement personnalisés.

De nombreuses fonctionnalités avancées nécessitent des plugins supplémentaires disponibles sur Atlassian Marketplace.

Tarifs Jira

Free

Standard : 7,53 $/mois par utilisateur

Premium : 13,53 $/mois par utilisateur

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Jira

Cette évaluation G2 comporte la fonctionnalité :

Jira peut faire à peu près tout ce que vous voulez en matière de gestion de projet (tickets, backlogs, planifications de sprints, diagrammes burndown, indicateurs de productivité, etc.).

Jira peut faire à peu près tout ce que vous voulez en matière de gestion de projet (tickets, backlogs, planification de sprints, diagrammes burndown, indicateurs de productivité, etc.).

Le saviez-vous ? Les ingénieurs et chefs de produit de ClickUp forfaitaient leurs épopées dans ClickUp afin de hiérarchiser le travail, d'améliorer la visibilité et de collaborer sur les sprints. Voici comment ils procèdent : Les Teams sont organisées en squads, chacune disposant d'un dossier dédié.

Chaque dossier d'équipe contient des listes pour les éléments du backlog, les bugs et les sprints.

Les épopées et les récits d'utilisateurs existent dans les listes de fonctionnalités, les listes de feuilles de route produit et les listes de sprints de l'équipe, grâce à la flexibilité des tâches dans plusieurs listes. Utilisez plusieurs listes dans votre environnement de travail ClickUp pour le suivi de différentes tâches et activités Vous souhaitez savoir comment organiser facilement des sprints pour votre équipe ? Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

📖 À lire également : Intégrations Jira pour des fonctionnalités et une productivité améliorées

3. Trello (idéal pour les tableaux de sprint visuels et le tri simple du backlog)

via Trello

Il y a quelque chose de satisfaisant à voir le travail passer de « À faire » à « Terminé ». Ce petit sentiment de progression permet aux équipes de rester motivées, et Trello capture ce sentiment.

Grâce aux tableaux visuels de Trello, vous pouvez organiser clairement les éléments du backlog dans des listes telles que « À trier », « En cours de révision » ou « Prêt pour le sprint ». Chaque carte devient un espace de travail dynamique : ajoutez des checklist, des estimations, des pièces jointes et des libellés pour clarifier ce qui est prêt et ce qui doit encore être travail.

La fonctionnalité Butler Automation de Trello va encore plus loin en déplaçant des cartes, en attribuant des tâches ou en apposant des étiquettes aux éléments selon des règles prédéfinies. Grâce à des Power-Ups tels que les champs personnalisés et le vieillissement des cartes, vous pouvez mettre en évidence les estimations manquantes ou repérer les tâches négligées avant qu'elles ne créent une dette de sprint.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des tableaux Scrum ou Kanban avec des cartes glisser-déposer pour gérer les backlogs de sprint.

Utilisez des libellés, des checklist et des dates d'échéance pour décomposer les récits d'utilisateurs et garder la visibilité des priorités.

Automatisez les transferts de tâches, les rappels et les mises à jour récurrentes grâce à l'automatisation Butler.

Suivez la progression des sprints grâce à des vues sous forme de tableau de bord, d'échéancier et de vue Tableau sur plusieurs tableaux.

Connectez Trello à Slack, Google Drive et Jira grâce aux Power-Ups pour une collaboration interfonctionnelle plus fluide.

Définissez des points d'histoire et des priorités grâce aux intégrations Planning Poker et aux champs personnalisés pour affiner le backlog.

Limites de Trello

Manque de fonctionnalités avancées de rapports par rapport aux meilleurs outils de gestion de projet Scrum

Les flux de travail agiles complexes peuvent nécessiter plusieurs Power-Ups, ce qui allonge le temps d'installation.

Ne convient pas aux grands projets d'entreprise nécessitant une gestion importante des ressources.

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Ce que j'aime chez Trello, c'est sa simplicité d'utilisation et son aspect très visuel. Je suis le genre de personne qui aime que tout soit clairement présenté, et Trello répond parfaitement à cette attente. Les tableaux et les cartes me permettent d'organiser mes tâches exactement comme je le souhaite, et il est très facile d'attribuer des tâches et de suivre la progression.

Ce que j'aime chez Trello, c'est sa simplicité d'utilisation et son aspect très visuel. Je suis le genre de personne qui aime que tout soit clairement présenté, et Trello répond parfaitement à cette attente. Les tableaux et les cartes me permettent d'organiser mes tâches exactement comme je le souhaite, et il est très facile d'attribuer des tâches et de suivre la progression.

📖 À lire également : Comment définir un calendrier de sprint efficace

Toutes les équipes n'ont pas besoin du même niveau de complexité dans leurs outils de sprint backlog, et c'est là que des options telles que Zenhub et Azure DevOps entrent en jeu.

via Zenhub

Zenhub est particulièrement pratique si votre travail de développement se trouve déjà dans GitHub. Il intègre la gestion du backlog et la planification des sprints directement dans vos dépôts, garantissant ainsi que votre backlog de produit et votre sprint backlog reflètent toujours le code réel livré.

Le grooming du backlog repose moins sur des conjectures et davantage sur le suivi des progrès au fur et à mesure de leur déroulement, grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes burndown et les mises à jour en temps réel directement liées aux validations.

D'autre part, Azure DevOps s'adresse aux équipes à la recherche d'une solution complète.

via Azure

Azure DevOps s 'adresse aux équipes à la recherche d'une solution complète. Avec Azure Boards, vous pouvez décomposer les récits d'utilisateurs en éléments de backlog, les mapper à des fonctionnalités ou des épopées, et gérer les backlogs de sprint entre plusieurs équipes.

Sa force réside dans son évolutivité : que vous soyez une petite équipe agile ou une entreprise gérant des projets complexes, Azure DevOps vous permet la connexion directe du backlog grooming aux versions.

👀Anecdote : le terme « Scrum » vient d'un article publié en 1986 dans la Harvard Business Review, dans lequel les auteurs comparaient le développement de produits à une équipe de rugby se déplaçant ensemble sur le champ, reflétant ainsi le travail d'équipe, le flux et l'adaptabilité.

📖 À lire également : Trello vs ClickUp

Avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet pour l'automatisation du tri du backlog

Lorsque les équipes connaissent déjà la valeur des sprints, la question n'est plus tant de savoir pourquoi, mais plutôt comment les maintenir de manière durable. C'est là que l'automatisation prouve son utilité. Elle élimine la corvée du backlog grooming et libère de l'espace pour la stratégie, la créativité et la résolution de problèmes.

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous examinez les avantages des logiciels de gestion de projet pour l'automatisation du backlog grooming et ce que vous pouvez en faire :

Signalez automatiquement les éléments du backlog qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de 30 jours afin d'éviter que des tâches obsolètes n'encombrent la planification du sprint.

Utilisez des estimations basées sur l'IA pour suggérer des points d'histoire pour les nouvelles histoires d'utilisateurs en vous basant sur des tâches similaires effectuées par le passé.

Attribuez automatiquement des sessions de grooming aux propriétaires de produits et aux développeurs en fonction de l'équilibrage de la charge de travail et de la disponibilité des équipes.

Intégrez les commentaires des clients provenant de plateformes telles que Zendesk ou Intercom directement dans les éléments du backlog pour une hiérarchisation riche en contexte.

Générez des cartes de dépendance entre les éléments du backlog afin d'identifier les obstacles avant la planification du sprint.

Déplacez automatiquement les éléments vers la file d'attente de tri lorsqu'ils répondent à des critères tels que « prêt pour le raffinement » ou lorsqu'ils sont joints en pièce jointe.

Déclenchez des notifications Slack ou par e-mail lorsque de nouveaux bugs de haute priorité sont ajoutés au backlog à partir d'outils d'assurance qualité tels que TestRail

Tirez parti des analyses d'utilisation en temps réel fournies par des outils tels que Mixpanel pour hiérarchiser les éléments du backlog liés aux fonctionnalités peu utilisées.

Créez des tableaux de bord de tri qui mettent en évidence les éléments sans critères d'acceptation clairs ou sans propriétaire attribué pour un suivi avant le début du sprint.

Effacez le backlog, accélérez le rythme avec ClickUp

Les backlogs feront toujours partie du travail agile, mais ils ne doivent pas nécessairement être perçus comme un poids qui ralentit l'équipe. Avec les bons outils, le grooming consiste moins à se débattre avec les tâches qu'à guider l'équipe vers des progrès clairs et significatifs.

Parmi les options disponibles, ClickUp se distingue car il ne se contente pas d'organiser votre backlog, il vous aide activement à l'affiner.

Avec ClickUp Brain, qui fournit une hiérarchisation plus intelligente, des automatisations qui permettent de gagner du temps et des intégrations qui assurent la connexion de l'ensemble du flux de travail, ClickUp est moins un simple outil supplémentaire qu'un véritable coéquipier qui vous aide à rester sur la bonne voie.

Si vous êtes prêt à donner à votre backlog la structure qu'il mérite et à votre équipe la clarté dont elle a besoin, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.

FAQ

Le grooming du backlog est un processus continu au cours duquel le propriétaire du produit et l'équipe examinent, hiérarchisent, mettent à jour et clarifient les éléments du backlog du produit. L'objectif est de s'assurer que le backlog est propre, organisé et prêt pour les sprints à venir. Cela implique de décomposer les éléments volumineux (épiques) en user stories, d'estimer l'effort nécessaire, de supprimer les tâches obsolètes et d'affiner les critères d'acceptation. La planification du sprint, quant à elle, a lieu au début de chaque sprint. Au cours de cette réunion, l'équipe effectue la sélection d'un ensemble d'éléments du backlog bien préparés sur lesquels elle travaillera pendant le sprint, en fonction de sa capacité et des objectifs du sprint. Il s'agit d'une session de validation au cours de laquelle l'équipe définit ce qui sera livré et comment cela sera réalisé.

La règle 20/30/50 est un moyen simple de maintenir l'équilibre entre les priorités. Environ 20 % du backlog doit être constitué d'éléments à forte valeur ajoutée et indispensables ; 30 % de travail de priorité moyenne qui permet une progression régulière ; et 50 % de tâches de moindre priorité ou facultatives. L'objectif de la règle des 20/30/50 est de maintenir un backlog produit sain qui équilibre l'innovation, la satisfaction de l'utilisateur et la stabilité technique, plutôt que d'être dominé par un seul domaine (comme les bugs ou les nouvelles fonctionnalités). Il s'agit d'une ligne directrice, et non d'une règle stricte, qui doit être ajustée en fonction de la maturité du produit, de la vélocité de l'équipe et des objectifs de l'entreprise.

Le grooming du backlog est une activité d'équipe. Le propriétaire du produit en assure généralement la direction, mais les développeurs, l'équipe d'assurance qualité et parfois même les parties prenantes seniors y participent. Chacun apporte son point de vue, ce qui rend le backlog plus précis et plus réaliste.

Les trois principales activités du grooming du backlog produit sont les suivantes :1. Révision et hiérarchisation : organiser les éléments du backlog en fonction de leur valeur, de leur urgence ou de leurs dépendances afin de s'assurer que le travail le plus important est traité en premier2. Clarification des exigences : s'assurer que chaque élément est accompagné d'une description claire et de critères d'acceptation, et qu'il est décomposé en tâches gérables si nécessaire3. Estimer l'effort : collaborer avec l'équipe pour attribuer des points d'histoire ou des estimations, afin de planifier plus précisément les sprints à venir.

La plupart des équipes trient leur backlog une fois par sprint, mais certaines préfèrent des sessions plus courtes et plus fréquentes. La clé réside dans la cohérence : mettre régulièrement à jour le backlog afin qu'il ne devienne jamais trop volumineux.

Oui, l'IA peut être étonnamment utile. Elle peut examiner les modèles de travail passés, les dépendances et même la capacité de l'équipe pour suggérer les tâches à traiter en priorité. Cela ne remplace pas le jugement de l'équipe, mais cela allège quelque peu les débats interminables sur la hiérarchisation des priorités.

Oui, ClickUp s'intègre à Jira, ce qui permet aux équipes de lier les tâches et de synchroniser les mises à jour entre les deux plateformes. Vous pouvez importer depuis Jira ou utiliser l'une de nos intégrations Jira pour améliorer votre productivité :1. Intégration Jira Connected Search: si vous avez besoin d'une visibilité en temps réel pour rechercher et prévisualiser les projets, tableaux, tableaux de bord et problèmes Jira dans ClickUp2. Intégration Jira Sync: synchronisez toutes les mises à jour des projets et des problèmes entre ClickUp et Jira, afin de ne pas avoir à quitter ClickUp pour voir et gérer votre travail.