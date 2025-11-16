Modèle gratuit pour améliorer vos habitudes quotidiennes

Réveillez-vous tôt, faites votre lit, préparez vos vêtements de sport, remplissez votre bouteille d'eau, passez en revue vos objectifs, faites de l'exercice et recommencez. Vous affichez cela sur votre mur après avoir lu qu'il faut généralement 21 jours pour ancrer une habitude. Un délai de trois semaines vous semblait faisable, alors vous vous êtes lancé.

Mais ensuite, la réalité vous rattrape et, avant même de vous en rendre compte, vous passez 20 minutes sur les réseaux sociaux à 8 heures du matin.

Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. En fait, seulement 9 % des gens tiennent réellement leurs résolutions du Nouvel An, explique Colin Camerer, économiste comportementaliste à Caltech qui étudie la formation des habitudes.

L'échéancier d'acquisition des habitudes est unique à chacun. Cependant, la répétition est la clé pour transformer n'importe quel comportement en une partie automatique de votre quotidien. Les habitudes qui s'ancrent s'accrochent à des choses que vous faites déjà sans y penser.

Dans cet article, nous allons explorer quelques excellents modèles ClickUp pour créer des habitudes afin de mettre en place des routines durables. 🎯

Que sont les modèles d'accumulation d'habitudes ?

Les modèles d'empilement d'habitudes sont des cadres structurés qui vous aident à identifier les comportements existants dans votre routine et à établir la connexion entre de nouvelles habitudes.

Ces modèles comprennent généralement des colones pour les déclencheurs actuels, les nouvelles habitudes souhaitées et les forfaits de mise en œuvre spécifiques. Par exemple, un modèle peut indiquer « Après avoir verrouillé ma porte d'entrée », associé à « Je prendrai trois respirations profondes ».

Ces cadres éliminent les conjectures liées à la formation d'habitudes, en fournissant des connexions claires et exploitables entre ce que vous faites déjà et ce que vous souhaitez commencer à faire.

🧠 Anecdote amusante : L'idée de la définition structurée d'objectifs remonte à Aristote, qui écrivait dans L'Éthique à Nicomaque (IVe siècle avant J.-C.) que cultiver les vertus nécessitait des actions répétées. Il s'agissait essentiellement d'une philosophie précoce de l'empilement d'habitudes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'empilement d'habitudes ?

Un modèle d'empilement d'habitudes bien conçu élimine toute confusion et facilite la mise en œuvre. Voici ce qui distingue les modèles efficaces des checklist génériques :

Identifie des moments déclencheurs spécifiques : se concentre sur des actions précises plutôt que sur des périodes vagues telles que « le matin » ou « le soir ».

Adaptez la difficulté de l'habitude à la force de déclencher : associez des habitudes saines simples à des habitudes existantes solides que vous ne manquez jamais.

Comprend les détails de mise en œuvre : précise exactement quand, où et comment la nouvelle habitude se produit, sans ambiguïté.

Se concentre sur des actions uniques : évite les routines complexes en plusieurs étapes qui créent évite les routines complexes en plusieurs étapes qui créent une fatigue décisionnelle et réduisent la cohérence.

Crée des séquences logiques : génère des flux qui passent naturellement d'un comportement à un autre.

Compte de différents emplois du temps : offre des options flexibles pour divers modes de vie et rythmes de travail.

Suivi de l'achevé : utilise des cases à cocher ou des indicateurs de progression basiques qui ne nécessitent pas de systèmes complexes.

Permet l'itération : permet d'ajuster les connexions qui ne fonctionnent pas dans la pratique.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude a examiné comment la révision des objectifs en cours de route peut affecter l'autorégulation. Conclusion : les personnes qui révisent fréquemment leurs objectifs peuvent en réalité nuire à leurs propres performances si ces révisions remplacent la validation par des excuses.

11 modèles d'empilement d'habitudes

L'accumulation d'habitudes fonctionne lorsque de nouvelles actions s'ajoutent aux routines matinales que vous suivez déjà.

ClickUp intervient pour vous aider à maintenir vos habitudes. Comment, exactement ? Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Il propose également des modèles d'habitudes empilées qui transforment vos idées en un plan clair avec des déclencheurs liés, des répétitions programmées et un suivi des résultats, afin que la cohérence s'installe sans drame.

Voici les 11 meilleurs modèles proposés par cette application de suivi des habitudes.

1. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Fixez-vous des objectifs quotidiens et suivez vos progrès vers la maîtrise d'une nouvelle habitude grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp.

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker centralise les comportements quotidiens dans une liste unique avec des cibles mesurables et des statuts simples. Grâce aux champs personnalisés ClickUp, vous pouvez classer les tâches et ajouter des attributs tels que Progression, Lire 15 pages et 10 000 pas pour visualiser facilement vos progrès.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez plusieurs habitudes de travail côte à côte grâce à des champs indicateurs prédéfinis (par exemple, pages lues, nombre d'étapes, hydratation).

Maintenez votre élan grâce à des calendriers récurrents et des statuts en deux étapes, transformant les vérifications quotidiennes en une action de cinq secondes.

Analysez vos séries et vos lacunes en passant d'une vue ClickUp à l'autre, comme le tableau pour les modifications en masse et la liste pour les passages rapides.

📌 Idéal pour : les personnes qui souhaitent acquérir plusieurs habitudes et qui recherchent une responsabilisation mesurable sans avoir recours à des applications supplémentaires de checklist quotidienne.

🎥 Découvrez les meilleurs outils pour le suivi de vos objectifs à court et à long terme :

2. Modèle de réinitialisation des rituels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez un cadre pour l'introspection et pour développer de nouveaux comportements grâce au modèle ClickUp Ritual Reset.

Le modèle ClickUp Ritual Reset commence par un document ClickUp guidé pour auditer vos routines. Il encourage l'introspection et fournit un cadre pour créer des rituels qui correspondent à vos objectifs de développement personnel. Vous pouvez ensuite convertir les rituels choisis en tâches ClickUp planifiées avec des propriétaires, des échéanciers et des rappels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression à l'aide d'objectifs simples, de points de contrôle et de stratégies de prise de notes , afin de donner de la visibilité à vos petites victoires et de les cumuler.

Ajoutez des champs personnalisés tels que Humeur , Niveau d'énergie et Temps d'achèvement pour voir comment vos habitudes influencent votre journée.

Divisez les habitudes plus importantes en petites étapes à l'aide de sous-tâches imbriquées afin d'éviter de vous sentir dépassé lors de la réinitialisation de votre rituel

📌 Idéal pour : les personnes qui souhaitent réinitialiser leurs routines, suivre leur développement personnel de manière holistique et maintenir des rituels alignés sur leurs objectifs à long terme.

🚀 Conseil utile : ClickUp Brain apporte de l'intelligence à vos routines quotidiennes en établissant la connexion entre les tâches, les documents et la progression. Par exemple, si vous essayez de mettre en place une routine matinale, il vous suffit de demander : « Créer une checklist récurrente pour boire de l'eau, tenir un journal et faire des étirements, et suivre les séries hebdomadaires. » L'outil crée et maintient instantanément le système à votre place. Faites de ClickUp votre partenaire de responsabilité pour la formation d'habitudes durables. Voici quelques invitations supplémentaires. ✨ Lancez-vous un défi de 21 jours avec des vérifications quotidiennes.

Résumer ma progression de cette semaine dans tous les domaines liés à la santé et aux études.

Me le rappeler à 20 h de passer en revue et d'enregistrer mes habitudes achevées. Utilisez le tableau de bord résumé de ClickUp Brain pour le suivi de votre progression (personnelle et professionnelle) chaque matin :

3. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Fixez-vous des objectifs réalisables pour l'empilement d'habitudes grâce au modèle de forfait de soins personnels de ClickUp.

Le modèle de plan de soins personnels ClickUp planifie les tâches réparatrices et enregistre les résultats à l'aide d'étapes dédiées. Conçu pour répondre aux besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, cet outil offre une approche structurée des soins personnels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Réalisé , En cours , Non commencé et En attente . Suivez vos objectifs en matière de bien-être et ajustez vos plans en fonction des statuts de tâches personnalisés de ClickUp , tels queet

Utilisez quatre champs personnalisés différents, notamment Note , Type de soins personnels , Références et Type de bien-être .

Définissez des rappels et des notifications pour maintenir la cohérence et renforcer vos habitudes quotidiennes

📌 Idéal pour : les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'un système reproductible pour prendre soin d'eux-mêmes de manière visible et cohérente.

📮 Insight ClickUp : 26 % des travailleurs affirment que le meilleur moyen pour eux de se déconnecter est de se plonger dans leurs loisirs ou leurs entraînements sportifs, tandis que 22 % ont recours à des rituels de fin de journée, comme fermer leur ordinateur portable à une heure fixe ou changer de vêtements lorsqu'ils travaillent à domicile. Mais 30 % ont encore du mal à se déconnecter mentalement ! Les rappels ClickUp vous aident à renforcer vos bonnes habitudes. Configurez une alerte de fin de journée, informez automatiquement votre équipe des tâches achevées grâce à l'IA, et utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour passer en revue vos tâches quotidiennes afin de toujours rester au fait de vos tâches les plus importantes.

4. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenir le modèle gratuit Obtenez une perspective globale et quotidienne grâce au modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge s'appuie sur le programme « 75 Hard ». Il mappe l'intégralité du programme en cartes quotidiennes. Chacun des 75 jours est représenté par une tâche (ou un ensemble de tâches) couvrant les exigences fondamentales du défi.

Vous obtenez deux séances d'entraînement (dont une en plein air), le respect d'un programme nutritionnel/diététique, la consommation d'une quantité d'eau déterminée, la lecture d'ouvrages sur le développement personnel et la prise quotidienne d'une photo de vos progrès. Ces tâches quotidiennes comprennent souvent des sous-tâches ou des éléments de checklist pour chaque composante, ce qui vous permet de cocher chaque segment tout au long de la journée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des statuts tels que À faire , En cours et Je l'ai fait qui indiquent clairement où vous en êtes.

Maintenance de la discipline grâce à des séries visuelles et des marqueurs de jours manqués qui rendent la responsabilité évidente.

Activer/désactiver entre Résumé du défi , vue Tableur , afficher statut du défi , Guide de démarrage et autres affichages.

Évaluez vos progrès, réfléchissez aux défis à relever et ajustez votre plan en conséquence grâce à la section consacrée aux bilans par période (hebdomadaires).

📌 Idéal pour : toute personne qui valide une routine stricte de 75 défis difficiles et qui souhaite une responsabilité ferme et avec visibilité.

⚙️ Bonus : Découvrez d'autres modèles 75 Hard Challenge pour rester organisé, suivre votre progression et rester motivé tout au long de votre parcours.

5. Modèle ClickUp pour la formation d'habitudes quotidiennes à faire

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos responsabilités et habitudes quotidiennes grâce au modèle « Choses à faire chaque jour » de ClickUp.

Le modèle « ClickUp Daily Things À faire » vous aide à répertorier et à gérer toutes les tâches que vous devez achever au cours de la journée et à faire preuve d'autodiscipline. Il est idéal pour ceux qui ont besoin d'une checklist quotidienne centralisée.

Vous pouvez structurer votre journée comme une tâche à l'aide de listes intégrées et de champs personnalisables, ce qui vous permet de décomposer vos « choses à faire » en étapes plus petites et plus faciles à réaliser.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Subdivisez les tâches en sous-tâches réalisables que vous pouvez cocher au fur et à mesure.

Ajoutez des champs de priorité, de catégorie ou de date d'échéance pour adapter les tâches à votre flux de travail.

Utilisez les tâches récurrentes de ClickUp pour vos routines quotidiennes afin de ne pas avoir à repartir de zéro chaque matin.

📌 Idéal pour : toute personne souhaitant adopter une routine quotidienne structurée pour acquérir de bonnes habitudes, notamment les étudiants, les professionnels, les freelances ou les télétravailleurs qui gèrent plusieurs priorités.

🔍 Le saviez-vous ? Le livre Atomic Habits de James Clear s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires et a été traduit dans plus de 60 langues. Le livre décrit comment adopter des habitudes saines tout en rompant avec les habitudes existantes grâce à des changements modestes et cohérents. Selon l'auteur, les quatre lois du changement de comportement suivantes permettent de faire perdurer les habots : Rendez-les évidentes

Rendez-les attrayantes

Facilitez-vous la tâche

Rendez cela satisfaisant

6. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez votre progression à l'aide de graphiques et de diagrammes dans le modèle de planificateur quotidien ClickUp.

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp organise vos tâches quotidiennes dans une structure simple et reproductible. Planifiez vos tâches quotidiennes par catégorie, établissez efficacement vos priorités et visualisez votre progression de différentes manières. Vous disposez de statuts de base tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre votre travail.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Passez de Toutes les tâches à Calendrier et au guide Commencez ici pour vous orienter chaque jour.

Consultez les éléments achevés dans la section Historique pour réfléchir à vos schémas de productivité.

Triez les tâches par catégories telles que Personnel, Travail ou Objectifs, et définissez des niveaux d'importance/d'urgence.

📌 Idéal pour : les professionnels et les étudiants très occupés qui ont besoin d'un système quotidien fiable qui ne s'effondre pas sous le poids des priorités concurrentes.

🚀 Conseil utile : Gérer ses habitudes, ses projets et ses objectifs personnels implique souvent d'utiliser plusieurs outils différents. Véritable hub centralisé, ClickUp Brain MAX élimine la prolifération des IA et rassemble vos tâches, vos routines et même vos fichiers provenant d'outils tels que Google Drive et Notion. Grâce aux commandes vocales avec Talk to Text, à l'automatisation inter-application et à la possibilité de choisir parmi les meilleurs modèles d'IA, cet outil s'adapte à votre flux de travail. Découvrez ses fonctionnalités plus en détail :

7. Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos tâches dans des catégories claires pour plus de clarté grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp.

Le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp combine la structure d'une liste de tâches et celle d'un calendrier. Comme il est intégré à la vue Calendrier, les tâches sont associées à des dates, ce qui vous permet de planifier leur réalisation. Grâce aux priorités codées par couleur, vous pouvez voir instantanément quelles tâches requièrent votre attention en premier.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez vos tâches à l'aide d'attributs tels que Catégorie , Ressources , Niveau de productivité et Rôle .

Passez d'un affichage à l'autre parmi cinq options différentes, telles que Demande de réunion , Par rôle , Par catégorie , Calendriers et Guide de démarrage .

Divisez votre journée en blocs matin, après-midi et soir, en attribuant des tâches à des plages horaires spécifiques.

Suivez vos réflexions quotidiennes grâce à une section de note intégrée qui vous permet d'enregistrer vos réussites, vos obstacles et vos rappels pour le lendemain.

📌 Idéal pour : les professionnels qui souhaitent disposer d'un planning quotidien structuré qui répertorie les réunions, les échéances et les tâches sans perdre de vue la réflexion ou les priorités.

🧠 Anecdote amusante : Dans le cadre du projet UCSF + Big Joy, les personnes qui pratiquaient chaque jour seulement 5 à 10 minutes de « micro-actes de joie », comme exprimer leur gratitude, faire quelque chose de bon ou remarquer la beauté, ont rapporté se sentir mieux, moins stressées et mieux maîtriser leurs émotions. Cela montre que de petites habitudes quotidiennes peuvent avoir de grands effets.

8. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez vos objectifs de croissance et vos habitudes à l'aide du modèle de plan de développement personnel de ClickUp.

Le modèle de plan de développement personnel de ClickUp vous offre un tableau de bord structuré et complet pour définir, suivre et améliorer votre développement personnel et professionnel. Il rassemble vos objectifs, vos indicateurs, vos échéanciers, vos points de contrôle et vos réflexions en un seul endroit. Glissez-déposez vos tâches directement sur des dates spécifiques du calendrier, ce qui facilite la planification des échéances.

Le modèle comprend quatre vues : PD par trimestre pour la planification des objectifs trimestriels et Suivi des progrès pour surveiller les tâches en un coup d'œil. Plan d'action permet de suivre les étapes et les échéanciers réalisables, tandis que le Guide de démarrage fournit des instructions et des exemples.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Indiquez où en est chaque objectif à l'aide de statuts tels que Objectif atteint , Non commencé , En retard , En attente et En bonne voie .

Bénéficiez de champs prédéfinis tels que Cible quotidienne minimum , Êtes-vous satisfait de votre progression , Succès et réalisations et Objectifs d'apprentissage .

Synchronisez-le avec des calendriers externes tels que Google ou Outlook afin que vos réunions et rendez-vous apparaissent à côté de vos tâches.

Passez d'une disposition journalière à une disposition hebdomadaire ou mensuelle pour obtenir soit un aperçu détaillé des tâches à accomplir prochainement, soit une vue d'ensemble des priorités à plus long terme.

📌 Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui souhaitent disposer d'un calendrier et d'un modèle de suivi des habitudes permettant de suivre à la fois les évènements limités dans le temps et les tâches quotidiennes.

Voici ce que Fahad Khan, analyste en développement commercial chez Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. , avait à dire à propos de ClickUp :

Cet outil est très efficace pour votre développement personnel et professionnel. Il vous permet de marquer votre présence, de suivre votre temps de travail et de séparer vos tâches individuelles en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir la priorité des tâches dans votre liste à faire et il peut vous envoyer un rappel de la date d'échéance que vous avez mentionnée dans vos tâches.

9. Modèle ClickUp d'emploi du temps quotidien personnel pour les enfants

Obtenir le modèle gratuit Structurez vos routines grâce au modèle ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Emploi du temps quotidien personnalisé pour les enfants).

Le modèle ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Emploi du temps quotidien personnel pour les enfants) est conçu pour aider les enfants à organiser leurs routines quotidiennes, en équilibrant les devoirs scolaires, le temps passé en famille et les activités ludiques. Les parents peuvent définir des rappels et suivre la progression de manière à développer à la fois la responsabilité et l'indépendance. C'est un moyen ludique et visuel de décomposer les tâches quotidiennes et de réserver des blocs de temps pour les activités extrascolaires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez la journée en catégories claires telles que l'école, les loisirs et les tâches ménagères, afin que les enfants comprennent sur quoi ils doivent se concentrer.

Encouragez l'introspection avec des champs tels que Comment s'est passée votre journée ? , Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui ? et Avez-vous rencontré des difficultés aujourd'hui ?

Partagez le planning avec plusieurs aidants afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en matière d'attentes et de routines.

📌 Idéal pour : les familles qui souhaitent établir des routines prévisibles tout en apprenant à leurs enfants à gérer leurs propres responsabilités quotidiennes.

🔍 Le saviez-vous ? Les gens tiennent mieux leurs résolutions lorsque les objectifs sont intrinsèquement gratifiants (c'est-à-dire agréables ou intéressants), plutôt que simplement « importants » ou « utiles ». Il est plus important d'apprécier le processus que de simplement vouloir le résultat.

10. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Renforcez votre concentration sur l'empilement d'habitudes grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp.

Le modèle de productivité personnelle ClickUp est conçu pour les personnes qui souhaitent disposer d'un système permettant de hiérarchiser les tâches et d'éliminer les efforts inutiles. Le suivi des habitudes organise tout votre travail dans un cadre unique qui met en évidence ce qui compte le plus.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez plus de 15 statuts personnalisés tels que Repas planifiés , Acheter à la boucherie , Recettes , Ingrédients disponibles et Achevé .

Organisez vos responsabilités en catégories telles que « urgent », « important » et « facultatif ».

Analysez les tendances en matière de productivité en passant en revue les tâches achevées au fil du temps, ce qui vous aidera à identifier quand et comment vous êtes le plus performant.

📌 Idéal pour : les personnes qui recherchent une structure pratique pour améliorer leur concentration et faire avancer de manière cohérente le travail important.

📖 À lire également : Habitudes vs objectifs : différences clés et comment les équilibrer

11. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez vos objectifs d'accumulation d'habitudes avec le modèle SMART Goals de ClickUp.

Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp garantit que les objectifs sont décomposés en étapes SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps). Il transforme les intentions vagues en plans concrets assistés par des rappels, des points de contrôle et un suivi de la progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression de vos objectifs grâce à des statuts tels que En bonne voie , En train de tout déchirer , En retard , En attente et Achevé .

Saisissez les détails essentiels à l'aide des champs personnalisés, notamment Compétences requises , Niveau d'effort , Pourquoi cet objectif est important et Indicateurs de réussite .

Suivez votre progression dans vos tâches à court terme et vos objectifs à long terme dans un seul environnement de travail.

Accédez à cinq affichages personnalisés : Objectifs SMART, Effort pour atteindre les objectifs, Feuille de travail pour les objectifs SMART, Objectifs de l'entreprise et Guide de démarrage pour visualiser et gérer vos objectifs.

📌 Idéal pour : les professionnels, les équipes et les organisations qui souhaitent aligner leurs efforts sur des objectifs clairs et mesurables, afin de garantir une progression constante et une responsabilisation accrue.

Développez de nouvelles habitudes durables avec ClickUp

Chaque journée est rythmée par de petits rituels. Vous consultez votre téléphone, prenez vos clés ou faites le premier pas pour commencer le travail.

Ces petites actions donnent le rythme, et les bonnes habitudes qui s'ajoutent peuvent changer tout le flux de votre journée.

ClickUp vous fournit le cadre nécessaire pour que ces habitudes s'ancrent durablement. Grâce à des modèles personnalisables, des tâches récurrentes et un suivi des progrès, vous pouvez transformer vos bonnes intentions éparses en routines répétables.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅