Modèles gratuits de carte du parcours utilisateur Figma pour visualiser les expériences client

Un barista vous sert votre café, mais il a mal orthographié votre nom, oublié l'expresso supplémentaire et mis cinq minutes de plus que d'habitude. Ce sont de petits détails, mais ils s'accumulent.

Il en va de même pour les produits numériques. Chaque clic, chaque retard ou chaque faux pas forme la perception que les utilisateurs ont de votre marque.

Un modèle de carte du parcours utilisateur Figma vous aide à repérer ces moments avant qu'ils ne se transforment en frustrations. Nous avons rassemblé certains des meilleurs modèles qui aident les concepteurs UX, les équipes produit et les spécialistes du marketing à suivre chaque étape du parcours client, à identifier les points faibles et à affiner les expériences qui ravissent les clients.

Restez avec nous pour découvrir d'excellents modèles ClickUp dotés d'informations basées sur l'IA afin de rendre la cartographie du parcours encore plus intelligente. 🗺️✨

Les 10 meilleurs modèles de parcours utilisateur Figma en un coup d'œil

Nom du modèle Télécharger le modèle Meilleures fonctionnalités Idéal pour Modèle de carte du parcours utilisateur Figma Télécharger ce modèle Grille modulaire, profils utilisateur, conseils intégrés, cartographie des points faibles Chefs de projet, concepteurs UX, chercheurs Modèle de carte du parcours utilisateur Figma Télécharger ce modèle Structure simple, émotions, obstacles, idées d'amélioration Startups, équipes agiles, débutants en cartographie du parcours client Modèle de cartographie narrative Figma Télécharger ce modèle Cartes narratives, objectifs épiques, hiérarchisation verticale, planification des lancements Équipes agiles, propriétaires, scrum masters Modèle de diagramme de flux utilisateur Figma Télécharger ce modèle Formes prédéfinies, nœuds de décision, flux en plusieurs étapes Concepteurs UX/UI, développeurs de produits, analystes Modèle de carte du parcours utilisateur Figma (détaillé) Télécharger ce modèle Persona/scénario, émotions exprimées par des emojis, points faibles, difficultés Chercheurs en expérience utilisateur, stratèges produit, spécialistes du marketing Modèle de mapper d'expérience utilisateur pour l'application Figma Fashion Télécharger ce modèle Écrans d'application, sentiments exprimés par les emojis, découverte des tendances, focus sur le commerce électronique Équipes UX spécialisées dans la mode et le commerce électronique Modèle de carte du parcours utilisateur et de persona utilisateur Figma Télécharger ce modèle Échelle UX, besoins non satisfaits, champs propriétaire/collaborateur Équipes produit d'entreprise, chefs de projet informatique, architectes métier Modèle d'histoire utilisateur Figma (session de brainstorming en équipe) Télécharger ce modèle Images de profil utilisateur, flux collaboratifs, chemins modifiables Équipes agiles, chefs de projet, concepteurs UX Modèle UX Figma Shu Ha Ri Télécharger ce modèle Système de conception, journal des modifications, étapes de maîtrise Grandes équipes de conception, responsables de systèmes de conception Modèle de kit de plan de service Figma Télécharger ce modèle Afficher pour mobile/ordinateur de bureau, actions d'assistance, lignes de visibilité Concepteurs de services, responsables des opérations, stratèges

👋🏾 Voici quelques alternatives fiables de ClickUp pour vous aider davantage !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte du parcours utilisateur Figma ?

Étant donné que différents collaborateurs créent des modèles Figma, vous trouverez souvent plusieurs versions d'une carte du parcours utilisateur. Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de parcours client utile. 👀

personnages utilisateurs : *Comprend les données démographiques, les besoins, les objectifs, les profils utilisateurs distincts et l'état d'esprit de l'utilisateur cible

Étapes du parcours : Divise l'expérience en phases claires avec les actions et les objectifs correspondants des utilisateurs

Émotions et points faibles : visualise ce que ressent l'utilisateur à chaque étape et met en évidence ses frustrations

Points de contact : indique où les utilisateurs interagissent avec le produit ou le service sur différents canaux

structure visuelle : *Offre une disposition claire et organisée avec des connecteurs, des icônes ou des emojis pour faciliter la compréhension des informations

*flexibilité : permet la personnalisation pour différents produits, personas ou flux de travail CRM

🔍 Le saviez-vous ? La carte du parcours client de Spotify est un excellent exemple pratique de ce que vous devez mapper. Selon leur rapport sur le parcours décisionnel des consommateurs, 71 % des auditeurs affirment que la plateforme les aide dans leur parcours d'achat. Ils divisent le parcours d'achat en cinq étapes : Être (lorsque les gens vivent simplement leur vie, sans encore envisager d'achat), Rêver (explorer les possibilités), Choisir (réduire les options), Acheter et Utiliser (ce qui se passe après l'achat).

10 modèles de carte du parcours utilisateur Figma

Découvrons 10 outils Figma prêts à l'emploi pour mapper le parcours client personnalisé qui vous aideront à visualiser les expériences client, à résoudre les points faibles et à identifier les possibilités d'amélioration. 🎯

1. Modèle de carte du parcours utilisateur Figma

via Figma

Le modèle de carte du parcours utilisateur Figma fournit un canevas clair et structuré pour visualiser et comprendre chaque point de contact du parcours de votre utilisateur. Il va au-delà d'un simple flux linéaire, offrant des sections dédiées pour capturer ce que font les utilisateurs, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et où se situent réellement leurs points faibles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des profils utilisateurs détaillés avec des champs dédiés pour le nom , l' âge , les objectifs , etc

Bénéficiez de conseils intégrés et de sections « mode d'emploi » qui démystifient le processus

Utilisez une conception modulaire basée sur une grille pour ajouter, supprimer ou réorganiser facilement les étapes et les points de contact

📌 Idéal pour : les chefs de produit, les concepteurs UX et les chercheurs qui ont besoin d'une solution complète pour créer une mapper du parcours utilisateur partageable.

🧠 Anecdote : le premier « diagramme de processus » a été créé par Frank Gilbreth et Lillian Gilbreth dans les années 1920 afin d'analyser les flux de travail industriels et de réduire les mouvements inutiles.

2. Modèle de carte du parcours utilisateur Figma

via Figma

Ce modèle simple de carte du parcours utilisateur Figma offre une structure claire pour visualiser le parcours de vos utilisateurs. Conçu pour être clair et efficace, il aide les équipes à identifier rapidement les moments clés, les changements émotionnels et les points de contact cruciaux sans se perdre dans des détails inutiles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les objectifs, les actions, les pensées et les émotions des utilisateurs à différentes étapes de l'interaction

Identifiez les obstacles et les frustrations rencontrés par les utilisateurs, afin de résoudre les problèmes en ciblant les problèmes

Documentez les améliorations potentielles et les solutions innovantes pour chaque étape dans une section dédiée

📌 Idéal pour : les startups, les petites entreprises et les équipes agiles qui privilégient la simplicité dans la compréhension et l'amélioration de l'expérience utilisateur de l'utilisateur, ou les personnes novices en matière de cartographie du parcours utilisateur.

3. Modèle de cartographie narrative Figma

via Figma

Pour créer des produits qui trouvent un écho auprès des utilisateurs, il faut comprendre leur récit. Le modèle Figma Story Mapping offre un moyen visuellement intuitif de décomposer le parcours d'un utilisateur en « cartes narratives » faciles à gérer

Chaque carte se concentre sur les objectifs épiques des utilisateurs et les étapes individuelles nécessaires pour les atteindre.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Présentez les activités et les objectifs généraux des utilisateurs pour obtenir une vue d'ensemble stratégique

Décomposez chaque épique en cartes d'histoire plus petites et exploitables, représentant des tâches et des interactions spécifiques des utilisateurs

Utilisez l'axe vertical pour empiler les cartes d'histoire par priorité ou par incrément de publication, guidant ainsi le développement itératif

Alignez les équipes interfonctions sur les besoins des utilisateurs et la portée du produit

📌 Idéal pour : les équipes de développement agile, les propriétaires de produits et les scrum masters qui ont besoin d'un outil collaboratif pour planifier les backlogs de produits et hiérarchiser les fonctionnalités.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1990, les diagrammes d'activité UML ( Unified Modeling Language ) ont fait entrer les organigrammes dans l'ère numérique. Ils ont standardisé les symboles et facilité le mapping des processus par les équipes à l'aide de logiciels UML spécialisés.

4. Modèle de diagramme de flux utilisateur Figma

via Figma

Le modèle de diagramme de flux utilisateur Figma offre un cadre logique pour illustrer les interactions des utilisateurs, leurs décisions et les réponses du système au sein d'une application.

Ce qui rend ce modèle d'organigramme particulièrement utile, c'est son ensemble complet de composants prédéfinis, allant des actions et des noms d'écran aux points de décision. Il permet d'identifier les points de friction potentiels et d'optimiser les séquences d'interaction.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mappez les parcours utilisateurs en plusieurs étapes, en montrant comment les utilisateurs naviguent dans une application

Assemblez rapidement des diagrammes à l'aide d'une riche bibliothèque de formes pour les actions, les écrans et les points de décision

Intégrez des nœuds clairs « Oui/Non » ou « Question » pour représenter les choix de l'utilisateur et leurs parcours ultérieurs

Disposez d'un langage visuel commun pour les concepteurs, les développeurs et les parties prenantes afin de discuter et d'affiner les parcours utilisateurs

📌 Idéal pour : les concepteurs UX/UI, les développeurs de produits et les analystes d'entreprise qui ont besoin de documenter et d'optimiser le flux des utilisateurs à travers les produits ou services numériques.

5. Modèle de carte du parcours utilisateur Figma

via Figma

Ce modèle de carte du parcours utilisateur Figma offre une approche très visuelle et granulaire de mapper l'expérience utilisateur. Il se distingue en fournissant des lignes dédiées à la réflexion, à l'action à faire, aux points faibles et aux sentiments, ce qui permet d'approfondir les aspects psychologiques et émotionnels de l'interaction d'un utilisateur.

Avec un profil utilisateur et un scénario bien visibles en haut, ce modèle garantit que chaque détail du parcours reste ancré dans un contexte utilisateur spécifique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Commencez par définir clairement le profil et le scénario de l'utilisateur, en veillant à ce que toutes les informations sur le parcours soient fondées sur un profil d'utilisateur réaliste

Suivez les sentiments des utilisateurs à l'aide d'indicateurs emoji à chaque étape, pour fournir un aperçu rapide de leurs hauts et bas émotionnels

Exprimez clairement les difficultés et les obstacles afin d'orienter les solutions ciblées et de hiérarchiser les efforts de développement

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les stratèges produit et les équipes marketing qui ont besoin d'afficher une vue détaillée du parcours utilisateur.

🧠 Anecdote amusante : dans les années 1930, les animateurs de Disney utilisaient des storyboards pour mapper les séquences d'évènements dans les films. Le premier storyboard achevé est apparu dans le court métrage Les Trois Petits Cochons en 1933 et a été utilisé dans le long métrage Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937. Les concepteurs UX modernes ont emprunté cette idée pour visualiser les interactions des utilisateurs et les parcours clients.

6. Modèle de mapper d'expérience utilisateur pour l'application Figma Fashion

via Figma

Comprendre le comportement des utilisateurs dans des secteurs dynamiques, tels que la mode, nécessite une approche spécialisée. Ce modèle de carte d'expérience utilisateur Figma Fashion Application capture les nuances uniques du shopping, de la navigation et de l'interaction dans un environnement numérique.

Contrairement aux mapper génériques, il intègre des représentations visuelles des écrans d'application et des exemples distincts de flux d'utilisateurs (comme la carte d'expérience actuelle et future). Cela le rend efficace pour le suivi de la manière dont les utilisateurs découvrent les tendances, prennent des décisions d'achat et interagissent avec le contenu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mapper les options et les interactions du parcours utilisateur directement dans le contexte des écrans d'une application mobile de mode

Intégrez des captures d'écran ou des maquettes fonctionnelles des interfaces d'application afin de fournir un contexte concret pour chaque étape utilisateur

Utilisez les échelles Emoji intégrées pour évaluer le sentiment des utilisateurs à différentes étapes de leur interaction avec l'application

📌 Idéal pour : les concepteurs UX/UI et les équipes produit dans les secteurs du commerce électronique et des technologies de la mode qui ont besoin d'analyser et d'optimiser en profondeur l'expérience utilisateur de bout en bout.

7. Modèle de carte du parcours utilisateur et de persona utilisateur Figma

via Figma

Vous avez du mal à aligner des processus métier complexes sur les besoins spécifiques des utilisateurs ? Ce modèle de carte du parcours utilisateur et de persona utilisateur Figma est spécialement conçu pour les projets d'entreprise. Il offre un cadre solide pour définir les parcours de mise en œuvre tout en restant fermement axé sur l'utilisateur final.

Mappez les phases, les étapes, la propriété et les collaborateurs. Le modèle de parcours client se distingue par l'intégration de l'indicateur UX Scale d'un produit et de sections dédiées aux besoins critiques non satisfaits. Vous pouvez ainsi vous assurer que la mise en œuvre technique répond directement aux défis centrés sur l'humain dans le cadre de déploiements à grande échelle.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décrivez les différentes étapes d'un projet d'entreprise, de la définition du cas d'utilisation à l'architecture de traitement des données

Spécifiez les propriétaires et les collaborateurs individuels pour chaque étape, afin de garantir la responsabilité et une communication claire entre les équipes

Suivez visuellement l'impact de l'expérience utilisateur et le niveau d'engagement tout au long du processus de mise en œuvre, en mettant en évidence les domaines à améliorer

Documentez les défis et les exigences généraux qui doivent être pris en compte pour une adoption avec réussite

📌 Idéal pour : les équipes produit d'entreprise, les chefs de projet informatique et les architectes d'entreprise qui gèrent la mise en œuvre de systèmes à grande échelle.

🔍 Le saviez-vous ? Le modèle AIDA(Attention, Intérêt, Désir, Action) a été introduit en 1898 par Elias Saint Elmo Lewis, pionnier de la publicité. Ce cadre a jeté les bases de la cartographie moderne du parcours client.

8. Modèle d'histoire utilisateur Figma (session de brainstorming en équipe)

via Figma

Organiser une session de brainstorming productive autour des récits d'utilisateurs peut s'avérer chaotique. Dans ce cas, utilisez ce modèle Figma User Story. Spécialement conçu pour les ateliers collaboratifs, il décompose les interactions des utilisateurs en flux faciles à comprendre : Sign Up & Share Flow, Payment Flow et Share Content Flow.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Intégrez des images de profil utilisateur à chaque étape, afin de rendre le flux plus personnel et centré sur l'utilisateur pendant les discussions

Fournissez aux équipes un support visuel commun pour discuter, affiner et hiérarchiser les récits d'utilisateurs et le développement des fonctionnalités

Modifiez ou développez facilement les flux existants pour explorer d'autres voies et optimiser l'expérience utilisateur

📌 Idéal pour : les équipes de développement agiles, les chefs de produit et les concepteurs UX qui organisent des sessions de brainstorming collaboratives pour définir, affiner et hiérarchiser les récits d'utilisateurs et le développement des fonctionnalités.

9. Modèle UX Figma Shu Ha Ri

via Figma

Le parcours vers la maturité en matière de conception, du respect des règles à l'innovation, est illustré par le modèle UX Shu Ha Ri . Inspiré du concept des arts martiaux japonais, ce modèle de mapper du parcours utilisateur Figma est un cadre de conception complet conçu pour améliorer l'expérience utilisateur de votre produit à travers trois étapes de maîtrise.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Guidez les concepteurs à travers les étapes « Shu » (suivre les règles), « Ha » (enfreindre les règles) et « Ri » (transcender les règles), en favorisant une culture d'apprentissage continu

Organisez les éléments en catégories logiques avec des comptes détaillés pour améliorer la visibilité

Obtenez une structure de base pour gérer tous les composants, styles et variables de conception

Documentez toutes les mises à jour, ajouts, modifications, dépréciations et corrections de bug pour obtenir un journal des modifications détaillé

📌 Idéal pour : les grandes équipes de conception, les responsables de systèmes de conception et les responsables UX qui créent, maintiennent et développent des processus de conception.

🧠 Anecdote : En 1947, John von Neumann et Herman Goldstine ont développé des organigrammes pour planifier des programmes informatiques, marquant l'une des premières utilisations des organigrammes en informatique.

10. Modèle de kit de plan de service Figma

via Figma

Ce modèle Figma est un outil avancé permettant d'analyser et de visualiser les différentes couches complexes d'une expérience de service. Il dresse simultanément un diagramme des actions des utilisateurs, des interactions en avant-scène (ce que voit l'utilisateur), des actions en coulisses (processus internes) et des actions d'assistance (systèmes internes et personnes).

Sa force unique réside dans la définition claire des « lignes d'interaction » et des « lignes de visibilité », qui explicitent les transferts et les efforts en coulisses nécessaires à la prestation d'un service.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mapperez côte à côte les affichages mobiles et de bureau pour les interactions entre appareils

Décrivez les « actions d'assistance » requises, des appels techniques aux interventions de service

Visualisez les points de contact entre les clients personnalisés et le service, ainsi que les parties du service qui sont visibles ou cachées pour le client personnalisé

📌 Idéal pour : les concepteurs de services, les responsables des opérations et les stratèges en expérience client dans les organisations proposant des services multi-points de contact.

Limites de Figma pour la conception de parcours utilisateur

Voici quelques contraintes qui rendent souvent les mapers de parcours Figma moins efficaces :

interactivité statique ou limitée : *Son interactivité est relativement basique. La simulation de parcours utilisateur très dynamiques, de logiques conditionnelles ou de changements en temps réel (par exemple, des réponses basées sur les entrées de l'utilisateur) est fastidieuse

Ralentissement des performances à grande échelle : le nombre important de calques, d'images, de ressources et de connecteurs affecte le chargement, la modification en cours et le partage dans Figma

difficulté de maintenance : *Vous devez mettre à jour manuellement les émotions, les points de contact, les nouveaux flux et d'autres éléments pour que votre carte du parcours reste à jour

Absence d'analyses intégrées et de boucles de rétroaction : vous ne pouvez pas importer directement les indicateurs des utilisateurs réels (par exemple, les taux d'abandon, le NPS, le CSAT) dans les cartes Figma, ce qui limite la capacité du parcours à refléter le comportement réel par rapport aux hypothèses

compromis entre rigidité du modèle et personnalisation excessive : *les modèles créés par la communauté dans Figma varient considérablement en termes de style et de structure. L'utilisation d'un modèle « prêt à l'emploi » peut vous obliger à adapter votre mapping à son style plutôt qu'à votre processus

🔍 Le saviez-vous ? En 1986, l'Union soviétique a développé DRAKON, un langage de programmation visuel, afin d'améliorer l'efficacité du développement logiciel pour le programme de navette spatiale Bourane. Les organigrammes structurés de DRAKON sont encore utilisés aujourd'hui dans diverses applications.

Modèles alternatifs de cartographie du parcours utilisateur

Figma est idéal pour la conception, mais lorsqu'il s'agit de créer et de maintenir des cartes du parcours utilisateur, ses limites apparaissent rapidement.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Elle fait également office de logiciel CRM, vous offrant tout ce dont vous avez besoin (y compris des modèles incroyables) pour garantir une expérience client fluide. 🏁

En bonus, voici un aperçu de certains des meilleurs modèles de carte du parcours utilisateur que vous pouvez utiliser au sein de la plateforme :

1. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des informations sur la fidélité et l'insatisfaction des clients grâce au modèle de carte du parcours client ClickUp

Le modèle de carte du parcours client ClickUp offre à votre équipe un moyen visuel de comprendre l'ensemble de l'expérience client, du début à la fin. Vous n'avez plus besoin de rassembler des informations disparates dans Figma.

Ce modèle présente tout sur un tableau blanc collaboratif ClickUp, en divisant le parcours en trois étapes : Sensibilisation, Considération et Conversion.

Chaque étape est préchargée avec des notes autocollantes et des invites guidées qui vous aident à saisir les actions des clients, les points de contact clés et les obstacles potentiels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez la propriété en liant les chefs d'équipe à chaque étape pour une clarification des responsabilités

Définissez des solutions et des opportunités en fonction des points de contact personnalisés avec les clients afin de mettre en œuvre des stratégies de croissance

Suivez les hauts et les bas émotionnels pour concevoir des expériences qui renforcent la confiance et la fidélité

📌 Idéal pour : les équipes marketing, commerciales et de développement de produits qui souhaitent s'aligner sur les informations clients, identifier les points de friction et collaborer pour améliorer le parcours utilisateur de bout en bout.

🚀 Avantage ClickUp : les cartes mentales ClickUp transforment le brainstorming en action, chaque nœud représentant une idée, une tâche ou une branche de votre parcours. Chaque branche est entièrement modifiable, personnalisable en termes de couleurs et peut être directement convertie en tâches ou sous-tâches. Grâce à la réorganisation automatique, aux dépendances, aux modes Liste et Vide, et aux connexions transparentes avec les tâches, les documents, les tableaux de bord et les automatisations, vos mapper deviennent des plans exploitables.

2. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Développez une interface intuitive pour votre produit grâce au modèle de flux utilisateur ClickUp

Vous souhaitez concevoir des expériences utilisateur fluides ? Le modèle de flux utilisateur ClickUp est le point de départ idéal. Il vous permet de mapper chaque décision, action et écran rencontrés par vos utilisateurs. Grâce à son système de code couleur pour les points de départ, les actions et les nœuds de décision, vous pouvez rapidement tracer les itinéraires les plus logiques, repérer les détours et affiner la façon dont les utilisateurs naviguent dans votre produit.

Considérez-le comme votre plan d'action en matière d'ergonomie, qui vous aidera à anticiper les obstacles et à simplifier la prise de décision. Et comme l'ensemble du modèle est collaboratif, vous pouvez examiner les parcours avec votre équipe en temps réel afin de rationaliser les flux complexes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mappez les décisions à l'aide d'une légende claire indiquant les points de départ/d'arrivée, les actions et les nœuds de logique conditionnelle

Joignez des maquettes d'écran réelles afin que votre équipe puisse établir la connexion entre les flux et les conceptions réelles

Visualisez des scénarios hypothétiques avec des chemins qui se branchent pour couvrir tous les résultats possibles

📌 Idéal pour : les concepteurs UX/UI, les chefs de produit et les développeurs qui ont besoin de visualiser les parcours des utilisateurs, de valider les décisions de conception et de collaborer à la création d'une expérience utilisateur fluide et sans erreur.

📮 ClickUp Insight : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à choisir l'un ou l'autre. Si l'afficher ne correspond pas à votre façon de penser, cela ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de friction. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp Brain, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de l'utilisateur, que ce soit vous, un cadre supérieur ou votre designer. 💫 Résultats concrets : CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

3. Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des espaces dédiés aux personas utilisateurs avec le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Si votre équipe a du mal à traduire de grandes idées de produits en tâches de développement réalisables, le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp est fait pour vous. Contrairement à une carte du parcours client, qui se concentre sur un flux d'utilisateurs qui zoome sur les décisions écran par écran, la cartographie des récits consiste à transformer les activités des utilisateurs en récits de développement structurés.

Grâce à ce mapper de l'expérience utilisateur, vous pouvez organiser les besoins des utilisateurs en étapes, les lier à des personas, puis hiérarchiser les fonctionnalités à inclure dans chaque version.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Divisez les activités en étapes séquentielles et convertissez-les en récits d'utilisateurs détaillés et codés par couleur

Hiérarchisez visuellement les versions en divisant le mapper en Version 1 , Version 2 , etc

Profitez de la flexibilité du tableau blanc ClickUp avec des notes autocollantes, des flèches, du texte, des liens et des dessins

📌 Idéal pour : les équipes produit agiles, les chefs de projet et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'aligner les fonctionnalités des produits sur les besoins réels des utilisateurs et de planifier les lancements.

Voici ce qu'en dit Stefani DiGiovanni, spécialiste des systèmes chez Tefans Tactics :

Je suis tombé sur ClickUp alors que je cherchais un portail client, sans me douter qu'il deviendrait notre bureau virtuel, car il offrait bien plus de possibilités. Il a remplacé plusieurs autres logiciels et coûts, et est personnalisable en fonction des types de processus de chacune de nos équipes. Je l'utilise à titre personnel et professionnel, et j'aide d'autres personnes à faire de même. ClickUp pour la vie !

4. Modèle de tableau blanc Empathy Map ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez les besoins et les objectifs des utilisateurs grâce au modèle de tableau blanc Empathy Map de ClickUp

Le modèle de tableau blanc ClickUp Empathy Map vous aide à obtenir des informations approfondies sur vos clients sans passer des heures à créer une carte à partir de zéro. Vous pouvez travailler numériquement avec des quadrants codés par couleur, des sections dédiées aux difficultés/avantages et un profil client central qui permet de rester concentré sur l'utilisateur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Travaillez dans quatre quadrants prédéfinis tels que Penser et ressentir , Voir , Entendre et Dire et à faire , pour obtenir des informations structurées et centrées sur l'utilisateur

Identifiez les frustrations et les opportunités cachées à l'aide des sections dédiées Pain and Gain (Douleur et Gain)

Concentrez toutes vos recherches sur un seul profil grâce au cercle central Profil client

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les concepteurs de produits et les équipes marketing qui souhaitent aller au-delà des hypothèses, développer leur empathie et créer des solutions ancrées dans les motivations réelles des utilisateurs.

5. Modèle de forfait de réussite client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affichez une vision claire de la situation de chaque client grâce au modèle de forfait de réussite client ClickUp

La fidélisation des clients dépend souvent moins de la première impression et plus de la cohérence avec laquelle vous leur offrez de l'assistance après la conclusion de la vente. Le modèle de forfait de réussite client ClickUp organise toutes vos données clients, vos contrats et votre progression dans un flux de travail visuel unique.

Le véritable avantage de cet outil de gestion des clients réside dans sa visibilité. Chaque client est représenté sur un tableau avec des informations clés, notamment ses coordonnées, le tarif convenu et le type de service, le tout associé à des indicateurs de progression qui permettent de suivre son évolution tout au long du cycle de vie.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Intégration , Fidélisation , ou Risque de perte Filtrez vos clients par étape du cycle de vie grâce aux statuts personnalisés ClickUp tels que

Stockez les informations essentielles sur les clients, telles que le type d'abonnement, le contrat, l'étape du compte et la description des problèmes, dans les champs personnalisés de ClickUp

Visualisez instantanément la progression grâce à des barres de progression en pourcentage sur chaque carte client

Nouveaux clients, Intégration des clients, Clients par santé, pour accéder rapidement à des segments spécifiques Passez d'un affichage prêt à l'emploi ClickUp à un autre parmi les sept disponibles, telles que, pour accéder rapidement à des segments spécifiques

📌 Idéal pour : les équipes SaaS chargées de la réussite client (CS), les gestionnaires de comptes et les responsables de l'assistance qui ont besoin d'une méthode structurée pour gérer le cycle de vie des clients.

🚀 Avantage ClickUp : Vous avez des notes autocollantes, des commentaires Figma ou des documents contenant les commentaires bruts des clients éparpillés un peu partout ? Déposez-les directement dans ClickUp et laissez ClickUp Brain faire le gros du travail à faire : repérez instantanément les tendances : *Analysez vos notes pour identifier les thèmes récurrents, les goulots d'étranglement ou les frustrations des clients

*résumer en tenant compte du contexte : obtenez des résumés concis de chaque étape de votre parcours, achevés avec les émotions, les points de contact et les besoins de l'utilisateur

générer des éléments d'action : *Créer des tâches pour les suivis, les corrections ou les demandes de fonctionnalités, attribuées au bon propriétaire Recherchez dans l'ensemble de votre flux de travail avec ClickUp Brain pour obtenir des réponses contextuelles liées au parcours de vos clients 🤩 Essayez ces invites, instructions Résumer cette carte du parcours utilisateur en étapes clés avec des objectifs et des émotions

Générez un rapport sur les frustrations des clients concernant le flux de connexion et les solutions possibles

Regroupez ces notes de feedback par étape du parcours : sensibilisation, réflexion, achat, fidélisation

6. Modèle ClickUp « Voix du client »

Obtenir un modèle gratuit Apportez des améliorations significatives à vos produits ou services grâce au modèle ClickUp Voice of the Customer

Alors que les modèles précédents vous aident à visualiser le parcours du client et à maintenir des relations saines, le modèle ClickUp Voice of the Customer (VoC) vous permet de comprendre les clients à travers leurs propres mots.

Cet outil destiné à améliorer le service client vous permet d'analyser les commentaires recueillis sur plusieurs canaux, notamment les sondages, les réseaux sociaux, les entretiens et les avis en ligne, avant de les traduire en éléments clairs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez des citations authentiques de clients, ainsi que l'interprétation de leurs besoins et des solutions concrètes

Associez chaque commentaire à des tâches, des sous-tâches et des propriétaires afin que les solutions ne se perdent pas dans la masse

Utilisez des champs personnalisés tels que Besoin du client , Source VoC et Solution pour garantir la cohérence et la structure des informations

Passez de la vue Liste à la vue Tableau et Commencer ici pour une navigation et une analyse rapides

📌 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de recherche et les équipes en contact avec la clientèle qui ont besoin de transformer les commentaires bruts des clients en décisions fondées sur des données et en améliorations concrètes.

7. Modèle d'intégration client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les nouvelles inscriptions en clients fidèles et durables grâce au modèle d'intégration client ClickUp

Le modèle d'intégration des clients ClickUp guide les nouveaux clients à travers un processus d'accueil structuré. Il garantit que chaque nouveau client se sente soutenu dès son inscription, ce qui réduit le taux de désabonnement et augmente la satisfaction à long terme.

Vous pouvez décomposer l'intégration des clients en étapes claires telles que cadeau de bienvenue, affectation à une équipe, questionnaire et appel d'intégration, pour un démarrage en douceur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la progression de l'intégration grâce à des statuts personnalisés tels que Nouveau client , Appel d'intégration, Questionnaire et Achevé

Capturez les informations clés, notamment le type de client, les services et la date de l'appel d'intégration

Travaillez à partir de sept vues prédéfinies, notamment Formulaire d'inscription client, Guide de démarrage et Processus d'intégration

📌 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et les gestionnaires de comptes qui ont besoin d'un modèle CRM pour offrir des expériences d'intégration cohérentes et personnalisées.

Voici un guide spécialisé sur la manière de gérer les relations clients :

8. Modèle d'escalade du service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Résolvez les problèmes et fidélisez vos clients grâce au modèle d'escalade du service client ClickUp

Lorsqu'une demande d'assistance se complique, vous avez besoin d'un processus d'escalade clair. C'est exactement ce que fait le modèle d'escalade du service client ClickUp. Il fournit un système à plusieurs niveaux pour gérer et résoudre rapidement les problèmes complexes de connexion des clients.

Des demandes de niveau 1 aux problèmes critiques de niveau 2, le modèle garantit que les bonnes personnes prennent la propriété au bon moment.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les tickets avec des statuts personnalisés tels que Ouvert , en cours , En attente du client ou Escalade de niveau 2

Recueillez toutes les informations sur vos clients grâce aux champs personnalisés pour l'identifiant de commande, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'adresse de livraison, etc

Utilisez la vue Liste des tickets pour voir tous les cas ouverts ou passez au tableau d'assistance par niveau pour un flux de travail plus visuel

📌 Idéal pour : les équipes d'assistance et de service client qui gèrent un volume important de tickets et les entreprises SaaS avec des processus d'escalade à plusieurs niveaux.

9. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos données clients avec le modèle de pipeline de l'équipe commerciale ClickUp

Le modèle de pipeline commercial ClickUp regroupe toutes vos transactions en un seul endroit, vous permettant ainsi de suivre les opportunités, de réaliser une prévision des revenus et d'accompagner les prospects depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de la transaction.

Grâce aux étapes glisser-déposer, aux tableaux de bord en temps réel et aux vues personnalisables, vous saurez toujours où en est chaque compte. Utilisez les attributions de tâches, les dates d'échéance et les rappels ClickUp pour tenir vos suivis à jour, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la vente sans avoir à courir après des mises à jour éparpillées.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos opportunités grâce à plus de 30 statuts personnalisés tels que Prospect qualifié , Attention requise , Perdu ou Renouvellement en cours

Saisissez l'information clé relative aux transactions dans les champs personnalisés pour la date du dernier contact, la valeur de la transaction, le statut du paiement, etc

Passez de la vue Liste pour plus de détails à la vue SOP des ventes pour les étapes du processus

Faites une prévision de vos revenus grâce à des champs calculés qui regroupent les valeurs des transactions par étape ou sur l'ensemble de votre pipeline

📌 Idéal pour : les équipes commerciales gérant des cycles de vente complexes, les gestionnaires de comptes suivant les renouvellements et les ventes incitatives, ou toute autre entreprise.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX ne se contente pas de répondre à vos questions, il gère activement le contexte entre les tâches, les documents et les discussions. Il est conçu pour mettre fin à la prolifération de l'IA en vous offrant un seul endroit pour créer, rechercher et agir. Équipez vos équipes d'une IA intelligente avec ClickUp Brain MAX Faites confiance à des fonctionnalités telles que Talk-to-Text dans ClickUp pour transformer rapidement des notes vocales en tâches ou documents soignés, et à la recherche universelle pour extraire instantanément des fichiers, des commentaires et des tâches depuis ClickUp ou des applications connectées.

10. Modèle DMAIC ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la portée de votre projet avec des objectifs clairement définis à l'aide du modèle DMAIC de ClickUp

Le modèle ClickUp DMAIC vous offre un tableau blanc prêt à l'emploi pour guider votre équipe à chaque étape de cette méthodologie éprouvée. Le cadre DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler) vous aide à définir les problèmes, à suivre les résultats à long terme et à garder l'ensemble du flux de travail organisé et avec visibilité en un seul endroit.

Chaque phase est code par couleur et pré-structurée, afin que vous sachiez exactement où saisir les objectifs, les indicateurs clés de performance, les causes profondes, les solutions et les mesures de contrôle.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Commencez immédiatement grâce à des notes d'orientation préremplies qui expliquent ce qu'il faut ajouter à chaque étape

Capturez les indicateurs, les indicateurs clés de performance et les étapes à l'aide des champs personnalisés pour un suivi structuré

Passez du brainstorming à l'exécution grâce aux vues Liste et Tableau liées qui transforment les notes en tâches réalisables

Assurez la pérennité des changements grâce aux automatisations , aux étiquettes et aux tableaux de bord de ClickUp pour suivre les résultats à long terme

📌 Idéal pour : les équipes opérationnelles, les spécialistes de l'amélioration des processus, les praticiens Lean Six Sigma ou toute équipe à la recherche d'un système reproductible pour identifier les problèmes et améliorer l'efficacité.

11. Modèle de carte de processus Swimlane ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez et organisez des processus sans code à l'aide du modèle de carte de processus Swimlane de ClickUp

Les processus échouent souvent lorsque la propriété n'est pas clairement définie.

Le modèle de carte de processus ClickUp Swimlane permet de visualiser les flux de travail à l'aide d'un code couleur, afin de clarifier les rôles, les responsabilités et les transferts. Vous pouvez séparer les contributions de chaque équipe, ce qui facilite la visualisation des flux de travail entre le marketing, l'équipe commerciale, les produits ou l'assistance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez les rôles et les responsabilités à l'aide de couloirs distincts, identifiés par des codes couleurs, pour chaque équipe ou partie prenante

Suivez les transferts entre les équipes pour voir précisément où les processus ralentissent ou où les clients rencontrent des difficultés

Capturez la complexité sans encombrement en visualisant les chemins de condition (par exemple, les points de contrôle Oui/Non)

Remplacez les diagrammes statiques par un tableau blanc interactif qui offre l'assistance aux modifications en direct, les notes autocollantes et les annotations

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles (marketing, équipe commerciale, assistance, produit) qui ont besoin de mapper l'expérience client de bout en bout et d'identifier les améliorations à apporter aux processus sans perdre de vue la propriété.

🔍 Le saviez-vous ? Le jeu de données FlowLearn, lancé en 2024, contient des milliers d'organigrammes annotés issus de la littérature scientifique, soulignant leur importance dans la communication scientifique.

Offrez un service client exceptionnel avec ClickUp

Visualiser le parcours est une chose, le relier à chaque projet, chaque tâche et chaque coéquipier en est une autre. Si les modèles Figma facilitent le partage des cartes de parcours, ils ne permettent pas de relier ces informations à votre travail quotidien.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Avec des tableaux blancs pour le brainstorming en temps réel, des cartes mentales pour transformer les idées en flux de travail structurés et ClickUp Brain pour résumer alimenté par l'IA, vos cartes de parcours guident activement l'exécution.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et donnez vie à vos parcours clients. ✅