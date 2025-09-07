Comment automatiser votre agence de marketing numérique grâce à l'IA

Les nouvelles technologies entraînent souvent des changements pour les agences. Les attentes des clients en matière de délais d'exécution plus courts, leur expérimentation de nouvelles plateformes et leur recherche des dernières tendances exercent une pression constante sur elles.

C'est précisément pour cette raison que les équipes des agences doivent se familiariser avec l'IA et l'apprentissage automatique et explorer le marketing basé sur l'IA. Avec le développement rapide des logiciels de marketing basés sur l'IA et leur intégration dans tous les domaines du marketing, il est judicieux de garder une étape d'avance.

Dans cet article, nous allons détailler les différentes façons d'automatiser une agence de marketing numérique grâce à l'IA.

⭐ Fonctionnalité présentée Que vous gériez de grandes campagnes ou des projets plus modestes, le modèle d'agence de marketing de ClickUp vous aide à aller plus vite et à obtenir des résultats constants. C'est un excellent point de départ pour les agences qui souhaitent rester organisées en centralisant les projets clients, les tâches liées aux campagnes et la collaboration entre les équipes en un seul endroit. Obtenez un modèle gratuit Restez sur la même page que les membres de votre équipe pour éviter toute confusion grâce au modèle d'agence de marketing de ClickUp

Avantages de l'automatisation par /IA pour les agences de marketing

via SurveyMonkey

La plupart des agences de marketing consacrent une grande partie de leur temps à des tâches répétitives et à la compréhension du comportement des clients avant le lancement d'une campagne. L'IA change la donne.

Comme l'explique Christina Inge, auteur de Marketing Analytics: A Comprehensive Guide et formatrice au sein du programme de développement professionnel et exécutif de Harvard :

Cela facilite vraiment votre travail de pouvoir esquisser quelque chose grâce à l'IA, de le montrer à votre client ou à votre patron et de leur demander leur avis, plutôt que de créer plusieurs itérations du même produit », a-t-elle déclaré. « C'est un véritable moteur d'efficacité.

Cela facilite vraiment votre travail de pouvoir esquisser quelque chose grâce à l'IA, de le montrer à votre client ou à votre patron et de leur demander leur avis, plutôt que de créer plusieurs itérations du même produit », a-t-elle déclaré. « C'est un véritable moteur d'efficacité.

Alors, qu'apporte exactement l'IA au tableau pour les agences ? Voici quelques-uns de ses avantages concrets :

Automatisez les processus marketing liés aux publications sur les réseaux sociaux, au marketing par e-mail et à la création de contenu afin que vos équipes marketing puissent se concentrer sur la stratégie et le travail créatif

Proposez du contenu personnalisé en analysant le comportement des clients afin d'augmenter les taux d'engagement et de conversion

segmentez vos audiences cibles* avec plus de précision et facilitez les interactions en temps réel avec vos clients grâce à des chatbots IA et à la messagerie automatisée

Analysez les données utilisateur et obtenez des informations exploitables grâce à l'analyse prédictive, afin de rendre votre stratégie marketing basée sur l'IA plus efficace et davantage axée sur les données

Optimisez les campagnes publicitaires et le marketing sur les réseaux sociaux en temps réel afin de réduire les coûts marketing et de maximiser le retour sur investissement sur différents canaux marketing

Fournissez un meilleur service client grâce à des chatbots alimentés par l'IA qui gèrent les tâches répétitives et assurent l'assistance à la gestion du parcours client

Domaines clés dans lesquels les agences peuvent utiliser l'IA pour l'automatisation

Soyons plus précis et voyons comment automatiser une agence de marketing numérique grâce à l'intégration de l'IA. Nous passerons en revue différents départements afin d'identifier précisément les domaines dans lesquels les outils de marketing IA et l'automatisation du marketing alimentée par l'IA peuvent prendre le relais.

1. Création de contenu

Des articles de blog aux légendes sur les réseaux sociaux en passant par les e-mail, la plupart des agences de marketing ont intégré l'IA dans leur processus de création de contenu sous un formulaire ou un autre. Et cela ne concerne pas uniquement les agences.

Un sondage Forbes Advisor a révélé que 42 % des entreprises utilisent déjà l'IA pour les contenus longs tels que les textes de sites web, tandis que 46 % s'en servent pour personnaliser les publicités destinées à leurs équipes commerciales.

Mais avec tous ces outils disponibles, le risque de confusion est réel. Teams passent fréquemment d'une plateforme à l'autre, ce qui a pour résultat une dispersion des données clients et une désintégration des flux de travail. Il est difficile de faire évoluer le contenu lorsque vos outils ne communiquent pas entre eux.

C'est exactement là que ClickUp Brain fait la différence. Au lieu de jongler entre plusieurs applications, vous disposez d'un assistant IA intégré directement dans vos tâches ClickUp.

Que vous ayez besoin d'un brief de contenu, d'une publication sur les réseaux sociaux, d'une méta-description ou d'un brouillon d'e-mail, vous pouvez le générer sans jamais quitter ClickUp. L'AI Writer se trouve directement dans les tâches, les commentaires et les documents, prêt à vous aider dès que vous en avez besoin.

Générez du contenu, gérez vos campagnes et favorisez la collaboration au sein de votre équipe dans un espace de travail connecté grâce à ClickUp Brain

Utilisez les invites et instructions prêts à l'emploi pour tout, des publications LinkedIn aux plans de blog, ou créez les vôtres pour les adapter au style et au flux de travail de votre agence.

Le plus intéressant ? ClickUp Brain comprend réellement le contexte de votre tâche. Si votre tâche s'intitule « Campagne de soldes d'été », l'IA sait que vous souhaitez du contenu spécifique à la campagne et génère des idées, des légendes et des briefs qui correspondent parfaitement.

Et vous n'êtes jamais coincé avec la première ébauche. Vous pouvez affiner, modifier, reformuler ou développer le contenu généré par l'IA autant que vous le souhaitez.

💡 Conseil de pro : pour les campagnes en cours, utilisez ClickUp Brain MAX pour suivre automatiquement la progression, mettre à jour les échéances, attribuer des suivis et informer votre équipe lorsque les tâches avancent. Les équipes marketing qui utilisent ClickUp Brain ont gagné jusqu'à 1,1 jour par semaine, réduit les tâches fastidieuses avec jusqu'à 86 % d'économies et achevé leurs tâches jusqu'à trois fois plus rapidement. Cet outil facilite la création de contenu, la gestion de projet d'agence et le flux de collaboration.

📮 ClickUp Insight : un sondage récent montre que 24 % des travailleurs se sentent coincés dans des tâches répétitives, tandis que 24 % estiment que leurs compétences ne sont pas pleinement exploitées. Cela signifie que près de la moitié de la main-d'œuvre rencontre des obstacles pour s'engager dans un travail significatif. ClickUp vous aide à vous recentrer sur les projets à fort impact grâce à des agents IA qui gèrent automatiquement les tâches récurrentes. En exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme achevée, ClickUp peut attribuer l'étape suivante, envoyer des rappels ou mettre à jour le statut du projet, sans qu'aucun suivi manuel ne soit nécessaire. 💫 Résultats concrets : STANLEY Sécurité a fait l'expérience de cela lorsqu'elle a réduit de plus de 50 % le temps consacré aux rapports grâce aux rapports personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses Teams de consacrer plus de temps à la prévision qu'à mettre en forme.

2. Gestion des campagnes et suivi des tâches

Maintenez vos efforts marketing sur la bonne voie pendant que votre équipe se concentre sur la création de contenu de haute qualité grâce à ClickUp Automatisation

Lorsque l'une des plus grandes marques grand public au monde mise sur l'IA, cela en dit long sur l'impact que peut avoir l'automatisation. Avec plus de 400 marques, dont Dove, Ben & Jerry's et Lipton, Unilever avait besoin d'une méthode plus innovante pour mener des campagnes sur différents marchés et auprès de différents publics. Ils ont créé U-Studio, un hub de renseignements sur le contenu alimenté par l'IA et développé avec IBM Watson pour y parvenir. Cette plateforme a aidé Unilever à analyser les campagnes passées, à repérer les tendances, à affiner les créations et même à prédire les performances avant le lancement. Les résultats ont été considérables. Ils ont réduit les coûts de production de 30 % et ont diminué de moitié le temps de forfait des campagnes dans de nombreux cas.

Aujourd'hui, la plupart des agences n'opèrent pas à l'échelle mondiale comme Unilever, mais la leçon reste valable. Les outils basés sur l'IA peuvent simplifier la gestion des campagnes marketing, quel que soit le nombre de clients que vous gérez.

Les outils de marketing basés sur l'IA, tels que ClickUp, permettent aux agences de marketing d'atteindre ce même niveau d'efficacité dans leurs opérations marketing quotidiennes.

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez configurer des attributions de tâches, des rappels, des validations et des changements de statut qui se produisent automatiquement en fonction de déclencheurs simples.

Par exemple, vous pouvez attribuer une tâche dès sa création ou envoyer un rappel lorsqu'il ne reste plus qu'un jour avant la date limite. Vous pouvez même passer à l'étape suivante lorsqu'une tâche est achevée.

voici un journal visuel détaillé qui explique comment ClickUp automatise votre travail quotidien : *$$$a

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing

3. Génération de prospects et prospection

Il peut être difficile de trouver régulièrement des prospects et de les accompagner tout au long du processus sans que cela ne mobilise toute la semaine de votre équipe. C'est précisément là qu'interviennent les outils de prospection basés sur l'IA.

Des plateformes telles que Instantly. ai, Smartlead et Apollo aident les agences à automatiser la recherche de prospects, la découverte de contacts et la prospection. Ces outils analysent des bases de données vérifiées, enrichissent les informations de contact et exécutent même des séquences d'e-mail automatisées.

Cependant, identifier les prospects n'est que la moitié de la tâche. De nombreuses agences ont du mal à les gérer efficacement, en particulier lorsque les interactions avec les clients et les suivis se font sur différentes plateformes. C'est pourquoi l'utilisation d'un système centralisé comme ClickUp CRM fait toute la différence.

Visualisez l'ensemble de votre projet et votre pipeline de relation client avec ClickUp CRM

Avec ClickUp, vous pouvez suivre chaque étape de votre pipeline à l'aide de statuts, de champs et de vues personnalisés tels que des listes, des tableaux ou des tableaux. Chaque prospect devient une tâche qui évolue tout au long de votre processus de vente.

Par exemple, lorsqu'un prospect passe au statut « Proposition envoyée », ClickUp peut l'attribuer à votre responsable commercial et créer une tâche de suivi pour trois jours plus tard. Ou lorsqu'un prospect est marqué comme « Gagné », ClickUp peut le déplacer vers une liste de clients et alerter instantanément votre équipe d'intégration.

De plus, grâce à ses intégrations pour les e-mails, les calendriers et d'autres outils CRM, ClickUp vous permet d'organiser vos communications sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Bien sûr, des modèles tels que le modèle d'agence de marketing de ClickUp aident également les agences à rester organisées et à suivre leurs objectifs.

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité totale sur la progression et les échéances grâce au modèle d'agence de marketing de ClickUp

Voici comment procéder :

Centralisez les projets clients, les tâches liées aux campagnes et la collaboration au sein de l'équipe pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle

Simplifiez les flux de travail complexes et améliorez la coordination entre Teams

Obtenez des résultats cohérents en rationalisant la planification, le suivi et l'exécution

📖 À lire également : Les meilleurs outils de prospection par e-mail

4. Rapports clients

Google a lancé des outils de mesure basés sur l'IA afin de créer la connexion entre chaque dollar investi dans la publicité et les résultats de l'entreprise. Leurs informations cross-canal et leur outil Data Manager permettent aux spécialistes du marketing de suivre le parcours des clients sur toutes les plateformes.

De même, les outils de rapports IA de Meta sont des fournisseurs, prestataires, de rapports en temps réel sur les performances publicitaires et des diagnostics créatifs afin que les spécialistes du marketing puissent ajuster leurs campagnes en temps réel.

Cependant, les agences rencontrent souvent des difficultés dans ce domaine. Avec les données provenant de Google Ads, Meta, des outils d'optimisation des moteurs de recherche et des CRM, la création de rapports peut être dispersée et prendre beaucoup de temps.

Les tableaux de bord ClickUp aident les agences à tout regrouper dans une vue centralisée pour afficher.

ClickUp vous permet de créer des tableaux de bord personnalisables qui extraient automatiquement les données de vos projets, tâches et suivi du temps. Vous pouvez visualiser les indicateurs clés de performance à l'aide de diagrammes, de graphiques et de widgets, et même automatiser la création de rapports grâce à des exportations PDF programmées qui sont directement envoyées à votre équipe ou à vos clients.

💡 Conseil de pro : les agences peuvent créer des tableaux de bord ClickUp dédiés pour chaque client. Vous pouvez partager en toute sécurité un tableau de bord en direct avec vos clients afin qu'ils puissent suivre la progression, afficher les livrables et obtenir des mises à jour sans attendre les rapports. Cela garantit la transparence, renforce la confiance et réduit les suivis incessants par e-mail. Assurez-vous que vos rapports clients sont toujours précis, automatisés et faciles d'accès via les tableaux de bord ClickUp Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord exécutif qui affiche les performances des campagnes, le statut des projets des clients et les indicateurs clés de performance tels que les prospects générés ou l'efficacité des dépenses publicitaires. Vous pouvez également configurer des rapports récurrents qui se mettent à jour automatiquement, ce qui évite à votre équipe d'avoir à effectuer des tâches de reporting manuelles. Vous pouvez personnaliser les rapports à l'aide de fonctionnalités d'affichage détaillé, de filtres et de vues personnalisables afin d'afficher exactement ce dont votre client a besoin.

👀 Anecdote : le premier exemple connu de machine programmable est le métier à tisser Jacquard, inventé en 1804, qui utilisait des cartes perforées pour automatiser les motifs textiles.

5. Documentation interne et procédures opératoires normalisées

Assurez la cohérence de vos opérations internes à l'aide de ClickUp Document avec IA

Toutes les agences connaissent le chaos qui résulte d'étapes manquantes ou de processus peu clairs. Le problème est que la plupart des Teams n'ont pas le temps de rédiger des procédures opératoires normalisées (SOP) à partir de zéro... ni de les mettre à jour.

C'est exactement là qu'intervient ClickUp Docs, associé à l'IA. Vous pouvez créer des procédures opératoires normalisées structurées dans ClickUp, les organiser par équipes ou par flux de travail, et les lier directement aux tâches. Ainsi, chacun sait exactement ce qu'il doit faire et comment le faire.

ClickUp Brain facilite encore davantage ce processus en utilisant le traitement du langage naturel. Vous pouvez générer des instructions étape par étape à partir d'une simple invite.

Assurez la cohérence de vos opérations internes à l'aide de ClickUp Document avec IA

Voici quelques exemples concrets d'utilisation de ClickUp par des agences de création:

Créez des flux de travail pour la publication de blogs avec ClickUp AI afin d'inclure la recherche SEO, la création de briefs, les processus de rédaction et de modification en cours, les checklist avant publication, et bien plus encore

Créez des flux de travail pour l'installation des campagnes publicitaires couvrant les briefs, les études d'audience, les textes publicitaires, les validations et le suivi, avec des procédures opératoires normalisées générées par l'IA pour différentes plateformes

Mettez en place des flux de travail d'intégration des clients avec des e-mails de bienvenue, des checklist, des tâches assignées et des procédures opératoires normalisées d'intégration générées par l'IA pour une exécution cohérente

Le plus grand avantage réside dans la facilité d'évolution. Vous pouvez réutiliser les modèles de SOP pour de nouveaux clients ou projets, en assurant la maintenance de vos processus sans avoir à repartir de zéro. De plus, vous pouvez demander à ClickUp Brain de vous rappeler lorsqu'une SOP doit être mise à jour.

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

6. Planification des publications sur les réseaux sociaux

Il peut rapidement devenir difficile de suivre les publications sur les réseaux sociaux pour différents clients et sur différentes plateformes. Qu'il s'agisse de déterminer le moment idéal pour publier ou de s'assurer que chaque légende correspond à l'image de marque, cela représente une charge de travail considérable pour n'importe quelle équipe.

C'est là que les outils d'IA pour les réseaux sociaux tels que Buffer, Later et Hootsuite interviennent, en utilisant l'IA pour choisir les meilleurs moments de publication et même suggérer des légendes en fonction des tendances de la plateforme. Ces outils simplifient le processus de planification, facilitant la cohérence et l'efficacité.

Mais pour que l'ensemble de votre pipeline de contenu reste organisé, vous avez toujours besoin d'un système clair : quelque chose comme la vue Calendrier de ClickUp.

Présentez à vos clients un forfait de publication clair ou évitez les rushs de dernière minute en affichant la vue calendrier ClickUp

Grâce à la vue Calendrier de ClickUp, vous pouvez visualiser chaque élément de contenu en fonction de sa date d'échéance. Qu'il s'agisse d'un article de blog, d'une newsletter ou d'une mise à jour sur les réseaux sociaux, plannez-le sur le calendrier et voyez exactement ce qui est prévu, ce qui est en attente et où il pourrait y avoir des chevauchements.

Il vous permet d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe directement à partir du calendrier et de déplacer facilement les tâches vers de nouvelles dates si les délais changent.

💡 Conseil de pro : ClickUp vous permet également d'automatiser les flux de travail de publication. En exemple, vous pouvez définir une règle qui attribue automatiquement une tâche à votre responsable des réseaux sociaux lorsqu'elle passe à l'état « Prêt à publier ». Vous pouvez déclencher cette automatisation en fonction du statut de la tâche, du type de contenu ou même de dates spécifiques.

Comment commencer à automatiser votre agence grâce à l'IA (étape par étape)

Si vous souhaitez intégrer l'intelligence artificielle dans le travail quotidien de votre agence, la meilleure approche consiste à commencer modestement et à développer progressivement. Voici une méthode simple pour vous lancer.

Étape 1 : mappez vos flux de travail actuels

Transformez vos idées en tâches et concrétisez-les en campagnes grâce aux tableaux blancs ClickUp

Commencez par visualiser comment le travail flue dans votre agence à l'aide des tableaux blancs ClickUp pour schématiser l'intégration des clients, la planification des campagnes ou les validations créatives. Ces plans visuels vous aident à identifier les retards, les transferts et les tâches répétitives.

Par exemple, vous remarquerez peut-être que votre équipe passe trop de temps à coordonner les échéanciers, à suivre les validations ou à mettre en forme les rapports. Une fois identifiés, ces goulots d'étranglement deviennent des candidats idéaux pour l'automatisation.

👀 Anecdote : Isaac Asimov a inventé le terme « robotique » dans une nouvelle publiée en 1941, bien avant que les robots ne fassent leur apparition dans l'automatisation industrielle.

📖 À lire également : Comment mener des campagnes marketing grâce à /IA

Étape 2 : Définissez vos objectifs d'automatisation et désignez les propriétaires

Avant de vous lancer dans l'utilisation d'outils, déterminez clairement ce que vous souhaitez améliorer. Il peut s'agir d'accélérer les réponses des clients, de réduire le nombre de délais non respectés ou simplement de consacrer plus de temps à la stratégie. Attribuez la propriété de la mise en place et de la maintenance de ces flux de travail à une personne.

Impliquez votre responsable des opérations, vos chargés de client ou vos chefs de projet afin qu'ils s'approprient le processus. Même de simples diagrammes RACI dans ClickUp peuvent aider à définir qui définit les paramètres, qui approuve les changements et qui surveille les performances.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide

Étape 3 : Définissez vos indicateurs de référence et vos garde-fous

Vous avez besoin d'un point de référence pour mesurer l'impact de l'automatisation. Commencez par suivre le temps nécessaire à la réalisation des tâches, le nombre de demandes clients en attente ou le temps consacré à la création manuelle de rapports.

Ajoutez des garde-fous pour vous assurer que la qualité ne baisse pas. En exemple, si vous automatisez les publications sur les réseaux sociaux, intégrez une étape d'approbation manuelle pour les campagnes impliquant des dépenses payantes ou des messages sensibles. Une bonne automatisation doit être perçue comme de l'assistance, et non comme une perte de contrôle.

💡 Conseil de pro : utilisez les jalons ClickUp pour marquer les étapes importantes du flux de travail afin de détecter rapidement les problèmes et de mesurer la progression réelle.

N'essayez pas d'automatiser tout d'un seul coup. Choisissez un ou deux outils qui permettent de résoudre les véritables goulots d'étranglement.

Commencez par les outils que votre équipe utilise déjà ou qui s'intègrent facilement à votre environnement de travail. Il vaut mieux ajouter moins d'outils dotés de fonctions plus étendues que d'assembler trop d'outils disparates.

Exemple, ClickUp Brain MAX est idéal pour générer des briefs de contenu, analyser des données pour obtenir des informations, rédiger des mises à jour pour les clients ou résumer des réunions. Il vous donne accès à tous les principaux LLM, à tous vos outils connectés et à l'ensemble de votre environnement de travail sur un seul écran, vous évitant ainsi d'avoir à gérer la prolifération des outils d'IA.

Étape 5 : Créez vos flux de travail pilotes

Choisissez un flux de travail à automatiser de bout en bout. En exemple, mettez en place un système dans lequel les commentaires des clients recueillis via ClickUp Formulaires déclenchent une tâche, l'attribuent au bon éditeur et en informent le responsable du compte.

Commencez par quelque chose de reproductible mais à faible risque, comme les résumés de réunions internes ou les rapports post-campagne. Testez-le pendant quelques semaines, recueillez les commentaires et apportez des modifications avant de le déployer à plus grande échelle.

👀 Anecdote amusante : le premier distributeur automatique remonte à l'Égypte antique et distribuait de l'eau bénite dans les temples lorsqu'on y insérait une pièce.

📖 À lire également : Comment développer une agence de marketing numérique

Étape 6 : Documentez tout

Toute automatisation nécessite une documentation. Celle-ci doit inclure ce qui la déclenche, qui en est responsable, quelles actions elle effectue et quoi faire en cas d'échec.

Considérez cela comme le guide d'automatisation de votre agence. Si votre responsable des opérations est absent ou qu'un nouveau membre rejoint l'équipe, il doit être capable de comprendre le système sans avoir à deviner.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Documents pour stocker toutes ces informations dans un espace partagé. Grâce au contrôle des versions et aux liens de partage sécurisés, votre travail est en sécurité.

Étape 7 : Formez votre équipe

L'efficacité de votre automatisation dépend de la capacité de votre équipe à l'utiliser. Expliquez-leur comment elle fonctionne, ce qu'elle automatise et ce qui nécessite encore une intervention humaine.

Par exemple, vous pouvez leur montrer comment utiliser ClickUp Brain pour les tâches quotidiennes telles que la création de procédures opératoires normalisées ou la mise à jour des tâches. Intégrez la formation au processus d'intégration afin que chaque nouvelle recrue apprenne à travailler avec l'automatisation dès le premier jour.

💡 Conseil de pro : outre la création de documents de formation partageables dans ClickUp Docs, vous pouvez également enregistrer des tutoriels avec ClickUp Clips. Demandez ensuite à ClickUp Brain de transcrire les vidéos et de traduire les transcriptions en plusieurs langues pour les équipes multilingues.

Étape 8 : Mesurez l'impact et développez ce qui fonctionne

Suivez la capacité de travail, les ressources, les performances et bien plus encore grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisés

Réexaminez vos indicateurs de référence et comparez-les aux performances actuelles. Les projets avancent-ils plus rapidement ? Les membres de l'équipe consacrent-ils plus de temps à la stratégie ? Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les améliorations et les lacunes.

Les informations basées sur les données vous aident à affiner efficacement vos campagnes. Ce qui fonctionne peut être déployé à davantage d'équipes ou de flux de travail, et ce qui ne fonctionne pas peut être suspendu ou amélioré. L'automatisation n'est pas une tâche ponctuelle, mais une stratégie continue qui évolue avec votre agence.

📖 À lire également : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux

Erreurs à éviter lors de l'automatisation de votre agence

Ce n'est que lorsqu'elle est utilisée correctement que l'automatisation peut faciliter la vie. De nombreuses agences se précipitent dans cette voie en espérant des résultats instantanés, pour finalement se heurter à des obstacles. Voici quelques erreurs courantes à éviter :

Compter sur l'IA pour tout et s'attendre à ce qu'elle remplace la stratégie ou la créativité. L'IA fonctionne mieux comme un outil d'assistance qui nécessite toujours une intervention humaine pour sélectionner les objectifs pertinents, orienter les campagnes et affiner les messages

Se lancer dans l'automatisation sans forfait clair ni objectifs définis. Cela conduit souvent à une accumulation désordonnée de logiciels marketing et de flux de travail déconnectés qui ralentissent en réalité votre équipe

L'utilisation de données de mauvaise qualité pour l'automatisation conduit à des résultats peu fiables et à des informations erronées. Cela est particulièrement préoccupant lorsque les données personnalisées ne sont pas nettoyées, vérifiées ou mises à jour

Une automatisation excessive et la suppression totale de la touche humaine peuvent donner à vos campagnes un aspect robotique et risquer de désengager votre public (qui attend toujours une connexion personnelle)

📖 À lire également : Comment utiliser /IA pour générer des prospects et amplifier votre pipeline de l'équipe commerciale

La croissance de votre agence n'est qu'à un clic (Up)

« La technologie est en constante évolution, et les entreprises qui ne s'adaptent pas au changement sont laissées pour compte »

« La technologie est en constante évolution, et les entreprises qui ne s'adaptent pas au changement sont laissées pour compte »

La gestion d'une agence de marketing est exigeante. Vous devez gérer les clients, lancer des campagnes, traiter le contenu, superviser les finances et veiller à ce que tout fonctionne, souvent simultanément.

Lorsque vous effectuez l'automatisation, vous ressentez immédiatement le soulagement de pouvoir vous concentrer sur le travail qui fait réellement croître votre agence.

C'est pourquoi ClickUp fait la différence. Il regroupe la création de contenu, la gestion des tâches, le CRM, les rapports et l'automatisation dans un seul espace de travail. Au lieu de passer d'une application à l'autre, votre équipe peut tout gérer, des briefs créatifs aux mises à jour des clients, dans ClickUp.

Vous souhaitez travailler plus intelligemment et obtenir de meilleurs résultats ? Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!