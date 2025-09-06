15 modèles gratuits de briefs marketing pour les projets créatifs

🚀 Les campagnes réussies ne naissent pas dans les gestionnaires de publicités ou les outils de conception, mais dans la clarté. Cette clarté provient d'un brief marketing.

Un brief est plus qu'une simple checklist. C'est le GPS de votre campagne : il définit la destination (les objectifs), l'itinéraire (la stratégie) et les passagers (le public cible). Sans lui, les équipes ont souvent tendance à s'égarer. En fait, plus de 80 % des spécialistes du marketing affirment que la rédaction d'un brief solide est l'une de leurs tâches les plus difficiles, ce qui se traduit par des livrables vagues, un budget gaspillé et des changements de dernière minute.

C'est pourquoi un modèle de brief marketing change la donne. Il élimine les conjectures, invite les bonnes questions et fournit à votre équipe un guide de partage avant le début de l'exécution.

✨ Dans ce guide, vous trouverez des modèles gratuits conçus pour faciliter la création de briefs, afin que vous puissiez passer de l'idée au lancement avec concentration, rapidité et confiance.

🧠 Anecdote : le mot « marketing » vient du latin « mercatus », qui signifie « marché ». Bien avant l'apparition des briefs, les commerçants de la Chine ancienne et de l'Europe médiévale rédigeaient des messages sur mesure pour atteindre le bon public. Les outils évoluent, mais l'objectif reste le même : connexion, persuader, convertir. ✨

*que sont les modèles de briefs marketing ?

Un modèle de brief marketing est un document pré-établi et réutilisable qui structure rapidement votre processus de planification. Il contient tous les éléments essentiels : l'objectif de votre campagne, le budget, le public cible, le message principal, la voix de la marque, les rôles de l'équipe et le travail créatif nécessaire pour donner vie à tout cela.

Le résultat ? Vous prenez une longueur d'avance, sans panique face à la page blanche, et vous démarrez en beauté votre feuille de route marketing.

Voici comment procéder :

Définissez votre stratégie marketing à l'aide d'invites, d'instructions qui clarifient les objectifs du projet

Alignez-vous rapidement grâce à une source d'information claire et unique, sans plus avoir à vous demander « Attendez, qu'est-ce qu'on fait déjà ? »

Définissez le ton, l'accroche et le message afin que votre contenu trouve un écho auprès de votre public

Évaluez la progression réalisée à l'aide d'exigences, de livrables et de propriété clairement définis pour chaque projet

📌 Exemple : Les briefs créatifs de Coca-Cola sont souvent cités comme un exemple à suivre pour transformer les idées en résultats concrets. Au lieu de s'arrêter à une description superficielle du public cible, ils mapper l'évolution des perceptions et des émotions à chaque point de contact. Ce niveau de clarté ne vient pas tout seul, il est le fruit d'un travail minutieux. Et le bon modèle de brief marketing fournit à toute équipe un cadre lui permettant d'atteindre ce même niveau de précision.

Un modèle solide peut vous aider à démarrer, mais les meilleurs modèles ne se contentent pas de lancer votre campagne, ils vous aident à rester dans le suivi lorsque les délais se resserrent et que les idées se brouillent. Qu'est-ce qui distingue un excellent modèle de brief marketing ? Voyons cela de plus près 👇

*qu'est-ce qui fait un bon modèle de brief marketing ?

Un bon modèle de brief marketing est concis, ciblé et conçu pour passer à l'action. Il couvre l'essentiel, évite les détails superflus et aide votre équipe créative à avancer rapidement. Voici ce qu'il faut rechercher :

Structure claire : mappez le pourquoi, le qui, le quoi et le comment dans un flux clair et logique. Un modèle bien structuré fait également office de : mappez le pourquoi, le qui, le quoi et le comment dans un flux clair et logique. Un modèle bien structuré fait également office de checklist pour votre campagne marketing , qu'il s'agisse d'un changement de marque, d'une collaboration avec un influenceur ou d'une promotion le jour du lancement

*flexibilité de personnalisation : adaptez-vous à tous les formats, projets créatifs et flux de travail. Recherchez des dispositions modulaires et des champs modifiables qui s'adaptent aussi bien à un e-mail saisonnier qu'à un déploiement multicanal à grande échelle

*aperçu du public : des modèles intelligents définissent les personas, les points faibles personnalisés des clients, leurs motivations et leurs habitudes en matière de canaux de communication afin que chaque initiative créative rencontre le moment en réunion

axé sur les résultats :* liez la direction créative à un impact tangible. Un modèle intelligent établit une connexion entre chaque idée et des indicateurs clés de performance marketing tels que les conversions, la fidélisation ou l'engagement, garantissant ainsi que tout le monde travaille vers des objets partagés

Prêt pour la collaboration : assurez un travail d'équipe fluide sur site, à distance ou en mode hybride. Les modèles avec mises à jour en direct, commentaires en ligne, historique des versions et contrôles d'accès vous aident à communiquer vos idées avec clarté

💡 Conseil de pro : Intégrez les contraintes créatives dans le brief, ne les ajoutez pas après coup. Votre modèle doit inclure un espace pour les indications de ton, les choses à faire et à ne pas faire, les kits de marque, les documents de recherche, les directives juridiques et les réussites passées. Pourquoi ? Cela permet même aux nouveaux collaborateurs de créer un travail cohérent.

aperçu des modèles de briefs marketing*

15 modèles de briefs marketing pour lancer vos campagnes

En marketing, chaque geste compte, de la rédaction d'un brief créatif précis à la définition de votre stratégie de promotion et à la démonstration du retour sur investissement sur tous les canaux. C'est là qu'intervient ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, où vos idées, vos livrables et vos échéanciers sont regroupés en un seul endroit.

Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Demandez simplement à Cartoon Network, dont l'équipe a constaté une augmentation spectaculaire de sa productivité après être passée à ClickUp. 🎯

Nous pouvons agir très rapidement, car nous disposons d'une source unique contenant toutes les informations dont nous avons besoin. Nous pouvons également être très précis dans ce que nous publions sur les réseaux sociaux, car nous disposons de statuts de tâches qui permettent d'éviter les erreurs.

🚀 Voici comment ClickUp a stimulé sa créativité : plus de 2 000 ressources créatives produites et livrées plus rapidement grâce à ClickUp

réduction de 50 % du temps nécessaire à la création et à la publication de contenu sur les réseaux sociaux

doublement du nombre de canaux gérés avec la même taille d'équipe

Si vous êtes prêt à créer de meilleures campagnes marketing, les modèles de briefs créatifs gratuits de ClickUp sont le point de départ idéal. Plongeons-nous dans le vif du sujet.

modèle de brief de projet marketing ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Plannez chaque jalon et démarrez en toute clarté à l'aide du modèle de brief de projet marketing ClickUp

Les projets ne se réalisent pas dans le vide. Il y a la stratégie, les approbations budgétaires, les dépendances, les scénarios hypothétiques, puis la mise en œuvre proprement dite. Le modèle de brief de projet marketing ClickUp vous aide à harmoniser tous ces éléments (et bien d'autres encore) avant le lancement.

Utilisez-le pour rédiger l'aperçu de votre projet, les jalons clés, les échéanciers et les rôles des parties prenantes, le tout dans un seul et même espace. Que vous gériez des équipes internes ou des livrables destinés aux clients, ce modèle vous garantit moins de surprises en cours de route et un feu vert plus rapide de la part de la direction.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Paramétrez vos projets pour la réussite en alignant la portée, les objectifs et les échéances clés de vos projets

Accélérez l'adhésion des parties prenantes grâce à un aperçu du projet soigné et prêt à être présenté

Identifiez les obstacles avant qu'ils ne compromettent votre échéancier grâce à des champs d'invite, d'instructions intelligents

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les responsables marketing, les chargés de compte ou les équipes de service client qui gèrent des initiatives en plusieurs phases avec de multiples parties prenantes.

📮ClickUp Insight : 70 % des managers utilisent des briefs de projet détaillés pour définir les attentes, 11 % s'appuient sur les réunions de lancement d'équipe et 6 % adaptent le lancement de leurs projets en fonction des tâches et de leur complexité. Cela signifie que la plupart des lancements sont axés sur la documentation et non sur le contexte. Le forfait est peut-être clair, mais est-il clair pour tout le monde, de la manière dont chacun a besoin de l'entendre ? ClickUp Brain peut vous aider à personnaliser votre communication dès le début. Utilisez-le pour résumer les documents de lancement en briefs de tâches spécifiques à chaque rôle, générer des forfaits d'action par fonction et identifier les personnes qui ont besoin de plus de détails et celles qui en ont besoin de moins. *résultats concrets : Hawke Media a réduit les retards dans ses projets de 70 % grâce aux fonctionnalités avancées de suivi de projet et d'automatisation de ClickUp.

🎥 Vous souhaitez améliorer vos stratégies marketing grâce à l'IA ? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les outils, les flux de travail et l'automatisation intelligente peuvent réduire la charge de travail, accélérer les campagnes et vous aider à prendre des décisions plus éclairées, afin que votre marketing soit plus efficace avec moins de moyens.

2. Modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des campagnes marketing et publicitaires plus percutantes grâce au modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Lorsque les campagnes manquent leur cible, ce n'est généralement pas dû à leur exécution, mais à un problème de communication.

Le modèle de brief de campagne marketing ClickUp résout rapidement ce problème. Il vous offre un espace flexible pour définir la vision de la campagne, affiner votre proposition de valeur, préciser vos Messages et clarifier qui fait quoi, tout cela avant le début de la production.

Grâce à ClickUp Document, votre brief devient un espace de travail collaboratif et dynamique. Ajoutez des visuels, effectuez la modification en cours en temps réel et associez chaque section à des tâches concrètes.

voici pourquoi vous allez aimer ce modèle*

Clarifiez l'intention de la campagne grâce à des sections consacrées au position, aux messages clés, aux CTA et aux indicateurs clés de performance

Réduisez les retards grâce à la définition des propriétaires des tâches, des points de contrôle et au suivi intégré des versions

Lancez-vous plus rapidement grâce à un cadre réutilisable qui s'adapte à chaque nouvelle campagne

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les petites organisations et les stratèges de contenu qui lancent des campagnes multiplateformes avec des échéanciers serrés et des objectifs ambitieux.

3. Modèle de document de brief créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez votre stratégie marketing en un récit percutant grâce au modèle de document de brief créatif ClickUp

Pourquoi avez-vous besoin d'un modèle de brief créatif distinct ? Parce que les briefs génériques s'arrêtent au quoi et au pourquoi, comme les objectifs, le public cible et le message. Les briefs créatifs approfondissent le comment. Ils forment le ton, les visuels, l'ambiance et le récit, transformant les idées en une histoire captivante.

C'est exactement pour cela que le modèle de document de brief créatif ClickUp a été conçu. Il offre à votre équipe marketing une source unique d'informations fiables, comprenant le ton de la campagne, les choses à faire et à ne pas faire en matière de Messages, les personas cibles et les spécifications propres à chaque plateforme, le tout dans un espace flexible.

voici pourquoi vous allez aimer ce modèle*

Proposez une direction créative sans microgérer le processus créatif

Répartissez les livrables par type de contenu, ton et plateforme

Réduisez les allers-retours en donnant aux créatifs la clarté dont ils ont besoin dès le départ

🔑 Idéal pour : les responsables créatifs, les responsables marketing et les freelances qui réalisent des campagnes multiformes avec une vision créative audacieuse.

➡️ À lire également : Comment rédiger un brief marketing créatif (avec des exemples de briefs créatifs)

4. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez vos objectifs, votre stratégie et votre exécution sur vos objectifs à l'aide du modèle de brief de campagne ClickUp

Le succès d'un lancement à enjeux élevés repose sur la coordination : lorsque vous gérez plus de 10 points de contact, même une petite erreur peut faire dérailler toute la campagne.

Le modèle de brief de campagne ClickUp permet de rester simple et précis. Commencez par définir vos objectifs, votre public, votre budget et vos livrables, puis suivez les invitations guidées qui garantissent la clarté de chaque action, du premier jour jusqu'au jour du lancement.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Alignez votre service créatif interne et vos agences externes autour des objectifs de partage

Suivez la progression des différentes phases et du travail créatif sans changer d'outil

Recueillez des informations et des enseignements après le lancement afin d'affiner votre prochaine campagne marketing

🔑 Idéal pour : les Teams marketing dynamiques à la recherche de modèles de briefs créatifs gratuits pour gérer les lancements de produits, les changements d'image de marque ou les campagnes à enjeux élevés.

💡 Conseil de pro : 74 % des spécialistes du marketing utilisent l'IA pour accélérer leurs flux de travail, alors pourquoi ne pas suivre le mouvement ? Découvrez comment ClickUp Brain vous aide à rédiger un brief de campagne structuré et prêt à être partagé en quelques secondes, sans réflexion excessive ni mise en forme manuelle. Créez des briefs de campagne en quelques secondes avec ClickUp Brain

5. Modèle de tableau blanc pour brief créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos grandes idées dans un espace collaboratif grâce au modèle de tableau blanc pour brief créatif

Saviez-vous que 65 % des gens apprennent mieux visuellement ? Si votre équipe fait partie de cette majorité, un brief créatif trop chargé de texte peut être plus un obstacle qu'une source d'inspiration. ✨

🎨 Découvrez le modèle de tableau blanc ClickUp Creative Brief. Il transforme les briefs statiques en visuels vivants, afin que votre équipe puisse esquisser des idées, mapper des concepts et lier des objectifs d'une manière plus rapide à comprendre et plus facile à mettre en œuvre que des murs de texte.

Conçu à partir du tableau blanc ClickUp, ce modèle vous permet d'esquisser, de mapper et de transformer vos idées en tâches sans changer d'outil ni perdre de sens. Forfaitez le flux de vos campagnes, vos tableaux d'ambiance, les parcours clients ou les informations sur vos concurrents dans un espace visuel et interactif.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Transformez vos idées brutes en livrables structurés grâce à la simplicité du glisser-déposer

Coéditez en direct à l'aide de notes autocollantes, de formes, de codes couleur et de commentaires

Partagez des forfaits visuels compréhensibles pour les créatifs, les stratèges et les clients

🔑 Idéal pour : les designers, les créateurs de contenu et les responsables de campagne qui lancent de nouveaux projets avec de grandes idées et plusieurs collaborateurs.

🧠 Astuce ClickUp : Transformez votre tableau blanc en centre de contrôle de campagne. Mapper les livrables par étape du funnel, attribuez des propriétaires de conception et liez les ressources provisoires afin que chaque brainstorming s'inscrive dans un pipeline de contenu prêt à être lancé.

🎥 Découvrez comment une idée de campagne approximative se transforme en un brief marketing clair dans ClickUp Tableaux blancs, puis en tâches que votre équipe peut exécuter en quelques clics.

6. Modèle de planification de la demande de brief créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez plus intelligemment, sans effort, grâce au modèle de forfait de la demande de briefs créatifs

Vous devez gérer à la fois les demandes des clients, les campagnes par e-mail, les publicités, les besoins en matière de conception et un calendrier de contenu complet ? Avec des délais qui s'accumulent et une petite équipe, il est facile de perdre de vue les priorités. Le modèle de planification de la demande de briefs créatifs de ClickUp vous permet de reprendre le contrôle.

Enregistrez chaque demande, chaque échéance et chaque estimation d'effort dans un format clair et structuré. Comparez ensuite ces informations à la capacité réelle de votre équipe afin de réaliser une prévision de la charge de travail, d'affecter les ressources et de faire des compromis intelligents en cas de pic de demande.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Organisez les demandes créatives dès leur réception, et non lorsque les délais s'accumulent

Évitez le surmenage en signalant les emplois du temps surchargés tant qu'il est encore temps de les ajuster

Réattribuez rapidement les tâches sans ralentir le rythme de votre équipe créative

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les start-ups ou les petites entreprises à la recherche d'un modèle de brief créatif gratuit pour gérer les pics de demande et équilibrer la bande passante.

7. Modèle de brief évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait rapidement des évènements inoubliables grâce au modèle de brief évènement ClickUp

Le secteur des évènements devrait atteindre 2 500 milliards de dollars d'ici 2035. Cela prouve que les expériences en direct continuent de susciter l'engagement.

Mais qu'en est-il de la gestion de projet évènementiel? C'est un tourbillon de listes d'invités, de calendriers, de paiements, d'invitations, de fournisseurs et de promotions, souvent répartis entre différents outils non connectés entre eux.

le modèle de brief évènementiel ClickUp permet à votre équipe de rester alignée du début à la fin. Il permet de définir les objets, d'attribuer les tâches et de répertorier les parties prenantes clés dans un hub centralisé, afin que chaque détail soit suivi, partagé et livré dans les délais.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Réfléchissez à des idées, identifiez la portée et décomposez les forfaits d'évènement en tâches réalisables

Attribuez les responsabilités par rôle et par phase, afin que tous les membres de l'équipe restent synchronisés

Collaborez avec les parties prenantes en temps réel pour finaliser la logistique, les dates importantes et les changements de dernière minute

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les responsables RH et les responsables marketing qui gèrent des campagnes de recrutement, des sommets internes, des évènements virtuels ou des opérations de promotion.

🧠 Anecdote : en 2021, Google a repensé sa conférence I/O pour développeurs en adoptant une mise en forme entièrement virtuelle, capturant les discours à l'aide de caméras à 360° et les diffusant en streaming sur YouTube. Derrière chaque expérience fluide comme celle-ci se cache un brief clair et une gestion de projet sans faille.

🎥 Du lancement à la livraison : voici comment organiser de grands évènements à l'aide de ClickUp.

8. Modèle de brief de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez-vous plus rapidement, concevez plus intelligemment avec le modèle de brief de conception ClickUp

Le design est la réunion entre la vision et l'exécution, mais seulement si tout le monde parle le même langage. Si vous manquez de clarté, vos collaborateurs finiront par courir après les commentaires, coincés dans des boucles de révision ou à décoder des instructions vagues.

Le modèle de brief de conception ClickUp donne le ton dès le départ. Définissez votre intention de conception, liez des références visuelles et verrouillez les spécifications avant de modifier le moindre pixel. Qu'il s'agisse d'un logo, d'une maquette d'interface utilisateur ou d'un contenu publicitaire, ce modèle permet de garder une orientation claire et un processus efficace.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez des paramètres de conception tels que les dimensions, les formats de fichiers, les appareils et la résolution

Partagez vos inspirations créatives, vos maquettes ou vos kits de marque dans un environnement de travail centralisé

Impliquez les réviseurs et examinez leurs commentaires pour éviter les allers-retours chaotiques

🔑 Idéal pour : les graphistes, les Teams UI/UX et les responsables marketing qui produisent des ressources visuelles à fort volume ou à fort impact dans des délais serrés.

9. Modèle de brief de contenu SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez du contenu digne d'être classé à grande échelle grâce au modèle de brief de contenu SEO ClickUp

Le référencement naturel ne se résume pas à des mots-clés. Il s'agit davantage de précision, de profondeur thématique, d'optimisation on-page/off-page et d'une coordination sans faille entre les rédacteurs, les éditeurs et les stratèges. Le modèle de brief de contenu SEO ClickUp apporte une structure à chaque étape de votre pipeline.

Définissez l'intention de recherche, rédigez des titres, attribuez des mots-clés, mappez les liens internes et signalez les éléments techniques. Que vous développiez un blog spécialisé ou alimentiez un moteur de contenu à haut volume, ce modèle est conçu pour une gestion de projet plus intelligente du référencement.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Donnez la priorité aux termes à fort impact grâce aux champs intégrés de difficulté des mots-clés, de CPC et d'intention

Attribuez des rôles clairs pour la rédaction, la modification en cours et la création de liens afin de rationaliser l'exécution

Ajoutez des captures d'écran SERP, des benchmarks concurrents et des checklists sur page pour obtenir un classement plus rapide

🔑 Idéal pour : les responsables SEO, les spécialistes du marketing de contenu, les rédacteurs indépendants et les équipes éditoriales qui gèrent des blogs, des clusters de piliers ou du contenu organique long formulaire sur plusieurs domaines.

👀 Le saviez-vous ? ClickUp Brain combine la puissance de GPT, Claude et Gemini pour générer automatiquement des briefs de contenu SEO, des plans de blogs, résumer des fils de discussion et répondre aux questions relatives à l'espace de travail. Avec Autopilot Agents, il fait même passer les documents en revue et attribue les étapes suivantes afin que les membres de votre équipe restent concentrés sur la stratégie, et non sur les mises à jour de statut. Comme l'a dit un utilisateur de Reddit: $$a Je l'utilise tout le temps pour me mettre au travail. Vous devez rédiger un article de blog ? Commencez avec Brain. Vous devez créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous devez créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Commencez avec Brain ! Cet outil est vraiment efficace pour vous aider à lancer vos projets ou simplement à rédiger une première ébauche de contenu. Je l'utilise tout le temps pour me mettre au travail. Vous devez rédiger un article de blog ? Commencez avec Brain. Vous devez créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous devez créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Commencez avec Brain ! Cet outil est vraiment efficace pour vous aider à lancer vos projets ou simplement à rédiger une première ébauche de contenu.

10. Modèle créatif et de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez le chaos créatif en une exécution rationalisée grâce au modèle ClickUp Creative & Design

Vous concevez un support de campagne ? Vous lancez une nouvelle image de marque ? Ou vous jonglez avec des visuels publicitaires sur cinq plateformes à la fois ? Le travail de création et de conception évolue rapidement, mais seulement si votre processus suit le rythme.

Le modèle ClickUp Creative & Design fournit un flux de travail axé sur le visuel pour gérer les projets, de la prise en charge à la livraison finale. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de suivi des tâches, mais d'un reflet des opérations de conception dans le monde réel qui permet aux équipes internes, aux freelances et aux parties prenantes de rester sur la même page.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Commencez par un formulaire de demande créatif pour définir dès le début les objectifs, les briefs et les informations sur le public cible

Avancez rapidement grâce aux étapes intégrées pour la conceptualisation, la conception et les cycles de révision

Concluez vos projets en toute clarté, puis réutilisez-les, réitérez-les ou archivez-les dans votre bibliothèque de ressources

🔑 Idéal pour : les responsables créatifs, les designers, les spécialistes du marketing et les freelances qui gèrent un volume important de travail créatif pour différentes campagnes, différents canaux et différents clients.

👀 Le saviez-vous ? La campagne « Real Beauty » de Dove est devenue emblématique grâce à son message et à sa stratégie créative cohérente sur tous les canaux. De la presse écrite à la télévision en passant par les plateformes numériques, la campagne a fait écho à son message fondamental, remettant en question les normes de beauté restrictives, grâce à une stratégie claire et une identité de marque forte. Ce type de discipline commence par un brief créatif ciblé.

11. Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez du moodboard au lancement, sans perte de concentration, de commentaires ou de fichiers, grâce au modèle de conception graphique ClickUp

Le chaos dans le domaine du design est bien réel : maquettes perdues, échéanciers changeants et versions infinies de final_final_v3.jpg. Mais grâce au modèle de conception graphique ClickUp, vous pouvez garder chaque étape bien définie, comme la rédaction, la disposition, les visuels et le transfert, sans avoir à passer d'un outil à l'autre ni vous perdre dans les différentes versions.

Conçu pour s'adapter à toutes les tailles d'entreprise, il est suffisamment agile pour les freelances et suffisamment robuste pour les agences qui gèrent des dizaines d'actifs numériques et imprimés. Plongez directement dans le flux : localisez rapidement les fichiers, verrouillez les échéanciers et suivez l'ensemble du pipeline dans un environnement de travail unifié.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Hiérarchisez les tâches grâce à la vue Liste et mappez les échéanciers dans le diagramme de Gantt intégré

Insérez des liens Figma, Canva ou cloud Drive directement dans les cartes de tâches, sans surcharger vos onglets

Restez synchronisé grâce aux commentaires en direct, à l'historique des révisions et aux statuts personnalisés des maquettes

🔑 Idéal pour : les designers indépendants, les équipes d'agences et les créatifs en interne qui gèrent des projets de conception à grand volume dans les domaines du numérique, de l'impression ou de l'image de marque.

12. Modèle de conception Web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des sites web qui convertissent grâce au modèle de conception web ClickUp

Le contenu est roi, mais soyons réalistes : les visiteurs ne resteront pas sur votre site s'il semble maladroit ou obsolète. Alors que 94 % des premières impressions sont basées sur le design, le modèle de conception Web ClickUp vous aide à tirer le meilleur parti de ce moment.

De la maquette fonctionnelle à la livraison finale, ce modèle simplifie chaque étape du processus de conception web. Mappez les tâches, définissez les attentes et centralisez les commentaires créatifs afin que votre équipe puisse créer des sites web fonctionnels et attrayants qui répondent aux objectifs du projet et aux besoins des utilisateurs.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Décomposez les livrables par étape, des briefs clients au contrôle qualité et à la remise

Personnalisez les champs pour enregistrer la complexité de la conception, le nombre de pages, les appareils et les ressources de la marque

Visualisez les échéanciers et la propriété dans différentes vues telles que la charge de travail, le statut et les demandes de formulaire

🔑 Idéal pour : les concepteurs Web, les équipes créatives, les agences et les pigistes qui gèrent la création de sites Web de bout en bout pour plusieurs clients ou services.

Comme le dit Michael Holt, PDG d'EdgeTech :

ClickUp est une solution tout-en-un, fidèle à son objectif, qui nous permet de gérer pratiquement tous les aspects de nos activités commerciales. Cela inclut notamment les projets de conception web, l'optimisation des moteurs de recherche pour nos clients, la gestion des réseaux sociaux et la gestion commerciale de deux autres sociétés associées.

ClickUp est une solution tout-en-un, fidèle à son objectif, qui nous permet de gérer pratiquement tous les aspects de nos activités commerciales. Cela inclut notamment les projets de conception web, l'optimisation des moteurs de recherche pour nos clients, la gestion des réseaux sociaux et la gestion commerciale de deux autres sociétés associées.

13. Modèle ClickUp Design Ideation

Obtenir un modèle gratuit Donnez vie à vos idées révolutionnaires grâce au modèle ClickUp Design Ideation Template

Un bon design ne se résume pas à des lignes épurées et à des interfaces élégantes ; il s'agit de résoudre les problèmes réels des utilisateurs d'une manière inédite. Mais le brainstorming seul ne suffit pas. Vous avez besoin du modèle ClickUp Design Ideation Template pour canaliser votre créativité dans une direction utile.

Conçu pour l'exploration à l'étape préliminaire, ce modèle vous aide, vous et votre équipe, à diverger de manière intentionnelle, en explorant des idées sans contrainte ni jugement. Utilisez-le lors d'ateliers de réflexion sur la conception, de sessions de découverte de produits ou de brainstormings créatifs où la quantité alimente la qualité.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Stimulez la réflexion de l'équipe en organisant les idées en catégories axées sur les processus, les produits et les personnes

Capturez les informations brutes à l'aide de notes autocollantes, puis votez, regroupez et affinez-les pour obtenir des concepts viables

Transformez les meilleures idées en tâches concrètes, avec des propriétaires, des échéanciers et des briefs marketing

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les responsables marketing, les équipes produit et les responsables de l'innovation à la recherche d'un modèle de brief créatif gratuit pour favoriser la conceptualisation structurée et la livraison rapide.

14. Modèle de tableau de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos idées en listes de tâches et vos listes de tâches en travail prêts à être lancés grâce au modèle de tableau de conception ClickUp

Pour se démarquer de la concurrence, il faut commencer par avoir une vision claire. Le modèle de tableau de conception ClickUp aide votre équipe à façonner ses idées de produits, à définir le problème qu'elle cherche à résoudre et à identifier la cible.

Cela fonctionne comme un brief marketing axé sur le visuel, guidant votre équipe depuis les premières ébauches jusqu'aux tâches prêtes à être exécutées. Une fois que vos bases sont claires, vous pouvez vous concentrer sur les questions plus importantes : que sommes-nous en train de construire ? Pourquoi est-ce important ? Et de quelles ressources avons-nous besoin pour y parvenir ?

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Mapper les concepts de conception, les objectifs et les problématiques dans un environnement de travail centralisé et collaboratif

Suivez les révisions, les étapes de conception, les ressources et les commentaires créatifs à l'aide des champs personnalisés

Reliez chaque tâche aux informations sur le public, aux objets du projet et au calendrier des campagnes marketing

🔑 Idéal pour : les freelances, les créatifs en interne et les équipes interfonctionnelles à la recherche d'un modèle de brief créatif gratuit pour aligner les idées de produits et la conception dans un seul environnement de travail.

15. Modèle ClickUp AI Prompt & Guide pour les articles de blog

Obtenir un modèle gratuit Rédigez avec précision et créez des briefs marketing intelligents grâce au modèle ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts

Les spécialistes du marketing de contenu sont confrontés à un double défi : créer du contenu qui se classe bien dans les moteurs de recherche tout en suscitant l'intérêt des lecteurs. Bonne nouvelle : le syndrome du bloc a enfin trouvé son maître, le modèle ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts.

Ce modèle de brief créatif gratuit est un point de départ idéal pour rédiger des textes structurés, optimisés pour le référencement et convaincants du début à la fin. L'approche assistée par l'IA génère des recommandations de contenu basées sur des données, laissant place à l'interprétation créative et à la personnalisation.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Plannez vos objectifs en matière de contenu, vos mots-clés cibles et les intentions de vos lecteurs avant de commencer à rédiger

Utilisez des invites structurées pour rédiger, écrire et effectuer la modification en cours de blogs plus rapidement grâce à l'aide de /IA

Transformez vos idées en actions grâce à des tâches, des échéances et la collaboration des parties prenantes

🔑 Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les rédacteurs SEO et les éditeurs de blogs qui souhaitent simplifier la création de contenu, améliorer la cohérence et publier plus rapidement.

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre espace de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en assurant la maintenance du contexte de l'ensemble de votre espace de travail.

créez des briefs plus intelligents et des campagnes marketing plus efficaces avec ClickUp*

Un bon brief marketing n'est pas seulement un outil de planification, c'est aussi la base d'un flux de travail efficace. Avec une structure adéquate, vos objets restent clairs, votre équipe reste alignée et votre stratégie reste parfaitement ciblée sur la cible.

Mais ce n'est que le début. ClickUp transforme les documents statiques en flux de travail dynamiques, liant chaque idée à des échéanciers, des tâches, des ressources et une collaboration en temps réel. Finies les conjectures et les déconnexions ; place à une exécution rapide, ciblée et efficace.

Commencez à utiliser ClickUp et rédigez des briefs qui vont au-delà de l'alignement et génèrent des résultats.

Foire aux questions

*quelle est la différence entre un brief marketing et un brief créatif ?

Un brief marketing définit la stratégie globale, y compris les objectifs, les indicateurs clés de performance, le public cible, les messages et la distribution. Un brief créatif traduit cette stratégie en conseils d'exécution, tels que le ton, les visuels, l'angle narratif et l'orientation du design.

quelle doit être la longueur d'un brief marketing ?*

La plupart des briefs font 1 à 2 pages, selon leur complexité. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence, pas sur la longueur.

qui rédige généralement un brief marketing ?*

Cela dépend. Dans les grandes organisations, ce sont les responsables marketing ou les stratèges qui les rédigent. Dans les petites équipes, ce sont souvent les fondateurs ou les responsables de campagne qui prennent les devants. Les agences peuvent les co-créer avec leurs clients.

l'IA peut-elle aider à rédiger un brief marketing ?*

Absolument. Des outils tels que ClickUp Brain peuvent générer des aperçus de campagne, résumer des documents de référence et même rédiger automatiquement des briefs spécifiques à chaque rôle afin d'accélérer la coordination de l'équipe.

Les briefs marketing sont-ils réservés aux campagnes externes ?

Non. Utilisez-les pour des initiatives internes telles que des changements d'image de marque, des évènements internes ou des campagnes RH. Chaque fois que vous avez besoin de clarté, d'alignement et d'exécution synchronisée, un brief vous sera utile.